10 เครื่องมือสร้างชุดเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลของคุณ

คุณรู้ไหมว่าการบริหารงานบุคคลในอดีตเคยเป็นยังไง มีแต่กองเอกสารสูงระฟ้าและตู้เก็บเอกสารที่ดูเหมือนจะล้มลงมาได้ทุกเมื่อ?
เอาล่ะ ไม่ใช่แล้ว ทุกแง่มุมของทรัพยากรบุคคลกำลังเปลี่ยนเป็นดิจิทัล และที่ ClickUp เรากำลังยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น
เราสังเกตเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญที่กำลังมองหางานไม่ได้ต้องการแค่งานชั่วคราว—พวกเขาต้องการประสบการณ์ที่ดี
ตั้งแต่ช่วงเวลาที่พวกเขาคลิก 'สมัคร' จนถึงวันแรกที่เริ่มงาน ทุกอย่างต้องราบรื่นไร้รอยต่อ การเพียงแค่ให้พวกเขาเข้ามาทำงานไม่ได้เพียงพออีกต่อไป: คุณต้องทำให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องผ่านโอกาสในการพัฒนาและแผนการเติบโตที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความต้องการเฉพาะตัวของพวกเขา
แต่ประเด็นสำคัญคือ ข้อมูลทั้งหมดจากประวัติการทำงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และสลิปเงินเดือนนั้นอาจจัดการได้ยากซอฟต์แวร์ HRแบบเดิมไม่สามารถรองรับได้—มันเหมือนกับการพยายามสตรีมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ล่าสุดผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ dial-up
นั่นคือจุดที่การสร้างระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่งเข้ามามีบทบาท
ฉันสามารถยืนยันความจริงที่ว่า: เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้น ไม่ใช่เหนื่อยมากขึ้น. พวกมันช่วยคุณสรรหาบุคลากรอย่างมืออาชีพ, อบรมพนักงานใหม่ได้ในพริบตา, กระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน, และทราบถึงความรู้สึกของทุกคนผ่านการให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์.
อะไรคือชุดเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคล?
ชุดเทคโนโลยี HR คือการรวบรวมเครื่องมือซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกันเพื่อจัดการทุกด้านของทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจิทัล
เครื่องมือเหล่านี้ครอบคลุมฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย เช่น:
- แพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากร เพื่อค้นหาและดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูง
- ระบบปฐมนิเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประสบการณ์ของพนักงานใหม่
- ซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเป้าหมายของพนักงาน
- เครื่องมือบริหารจัดการสวัสดิการ เพื่อช่วยให้โปรแกรมดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ทางการเงินง่ายขึ้น
ชุดเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลคือกล่องเครื่องมือดิจิทัลที่ครบถ้วนซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมด
โดยการเปลี่ยนชุดเทคโนโลยี HR ที่จัดเตรียมไว้อย่างดีให้กลายเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันอย่างลงตัว แผนก HR สามารถทำให้กระบวนการทำงานที่เป็นงานซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกำลังคน และมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน และความสำเร็จทางธุรกิจโดยรวม
วิธีเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับชุดเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลของคุณ
ก่อนที่จะสร้างระบบเทคโนโลยี HR ที่แข็งแกร่งของเรา เราได้ตรวจสอบแล้วว่าระบบดังกล่าวรองรับทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตพนักงานหรือไม่ ระบบเทคโนโลยี HR ควรประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ การส่งเสริมการเติบโตของพวกเขา การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินเดือนของพวกเขาเป็นไปตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน
นี่คือองค์ประกอบสำคัญที่ควรพิจารณาในชุดเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ์แบบ:
- ระบบการสรรหาบุคลากร: ค้นหา ระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) ที่ทำได้มากกว่าการจัดการใบสมัคร—ควรเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด ด้วยระบบการนัดสัมภาษณ์ที่ชาญฉลาดและการประเมินทักษะที่แม่นยำ
- การเริ่มต้นและการสิ้นสุดการทำงาน: เลือกแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนเอกสารให้เป็นงานง่ายและทำให้การเดินทางของพนักงานใหม่เป็นที่น่าจดจำ สำหรับการสิ้นสุดการทำงาน ความมีประสิทธิภาพคือสิ่งสำคัญ—ทำให้การอำลาเป็นไปอย่างสมเกียรติและราบรื่น
- การจัดการประสิทธิภาพ: เลือกใช้เครื่องมือที่เปลี่ยนการตั้งเป้าหมายและการประเมินผลการทำงานให้กลายเป็นการสนทนาเพื่อการเติบโต พร้อมด้วยกลไกการให้ข้อเสนอแนะที่ช่วยให้การสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีชีวิตชีวา
- ระบบ HRIS หรือระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลหลัก: ระบบ HRIS ของคุณควรเป็นแกนหลักของเทคโนโลยีทั้งหมดของคุณ เป็นคลังข้อมูลกลางสำหรับข้อมูลพนักงานทั้งหมดที่สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นได้อย่างราบรื่นเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไร้รอยต่อ
- ความสามารถในการขยายตัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือของคุณสามารถขยายตัวได้อย่างราบรื่นตามการเติบโตของบริษัทของคุณ หลีกเลี่ยงปัญหาการเติบโตเกินขีดจำกัดของระบบเทคโนโลยีของคุณ
- ความปลอดภัย: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่รักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย โดยรับรองว่าความเป็นส่วนตัวของพนักงานจะไม่ถูกละเมิด
- การผสานรวม: มุ่งเน้นเครื่องมือที่สามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นจนเกิดการไหลของข้อมูลที่ไร้รอยต่อ ซึ่งช่วยให้กระบวนการ HR ทั้งหมดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: เลือกอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและพนักงาน
เราได้รวบรวมรายการตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมไว้ให้คุณเลือกแล้ว ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรของคุณ คุณสามารถสร้างชุดเครื่องมือดิจิทัลและมือถือที่ยอดเยี่ยม หรือระบบครบวงจรที่ทำงานเหมือนกับชุดเทคโนโลยี HR ได้
10 เครื่องมือที่ดีที่สุดในการสร้างชุดเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลของคุณ
ทีม HR สมัยใหม่จำเป็นต้องสร้างชุดเทคโนโลยี HR ที่ครอบคลุมเพื่อจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอิงจากข้อมูลล่าสุดและการทดสอบอย่างเข้มงวด นี่คือ 10 เครื่องมือที่ดีที่สุดที่เราได้รวบรวมไว้สำหรับทีม HR เพื่อใช้ในปี 2024!
1. ClickUp—ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ HR แบบครบวงจรที่ดีที่สุด
ในรายการเครื่องมือ HR นี้ ทางเลือกอันดับหนึ่งของเราคือ ClickUp ฉันได้ทดสอบความสามารถในการจัดการ HRของมันและพบว่าแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ HR ของ ClickUpมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์หลายประการ
ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มนี้มีมุมมอง ClickUpที่ยืดหยุ่นมากกว่า 15 แบบ ซึ่งช่วยให้การจัดการเวิร์กโฟลง่ายขึ้น
- มุมมองคณะกรรมการใน ClickUpช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์แบบ Kanban ที่ปรับแต่งได้ ซึ่งคุณสามารถใช้สำหรับการจ้างงาน การปฐมนิเทศ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- คุณสามารถดำเนินการสำรวจและรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานของคุณได้ด้วยมุมมองแบบฟอร์มใน ClickUp
- มุมมองปฏิทินของ ClickUpสามารถช่วยคุณจัดการการสัมภาษณ์ การประเมินผลการทำงาน และการประชุมทีมในรูปแบบที่ช่วยให้คุณควบคุมตารางเวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถเพิ่มฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpในแต่ละมุมมองเพื่อติดตามข้อมูลพนักงานและผู้สมัคร เพิ่มไฟล์แนบเอกสาร และเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ด้วยสถานะกำหนดเองของ ClickUp ทำให้การติดตามงานและความคืบหน้าของโครงการเป็นเรื่องง่าย สำหรับโครงการต่างๆ ในด้านการสรรหา การปฐมนิเทศ และการพัฒนา
มุมมองแชทของ ClickUpช่วยให้การประสานงานงานต่างๆ ง่ายขึ้น ถามคำถาม และแชร์การอัปเดตแบบอะซิงโครนัสและแบบเรียลไทม์ พูดคุยกับทีมของคุณแบบตัวต่อตัว หรือสร้างช่องทางการสื่อสารเฉพาะหรือทีมสำหรับแผนกหรือกลุ่มโครงการเฉพาะ
หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว คุณอาจพบว่าการเริ่มต้นด้วยกระบวนการและเอกสาร HR ที่มีแบบฟอร์มสำเร็จรูปนั้นง่ายกว่าการตั้งค่าทุกอย่างจากศูนย์ ClickUp มีเทมเพลต HR ฟรีหลายแบบสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้ซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานแบบเต็มรูปแบบ คุณสามารถใช้เทมเพลตคู่มือ HR ของ ClickUpเพื่ออธิบายค่านิยมหลักขององค์กรให้กับพนักงานใหม่และพนักงานเก่าได้
เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนและสื่อสารนโยบายให้กับพนักงาน โดยใช้เทมเพลตนี้ พนักงานของ ClickUp สามารถ:
- รับแนวทางและระเบียบปฏิบัติล่าสุดทั้งหมดในหน้าจอเดียว
- เข้าใจมาตรฐานที่คาดหวังสำหรับพฤติกรรมของพนักงานและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
- บรรลุความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงาน รวมถึงสวัสดิการและข้อกำหนดการลา
อีกหนึ่งเทมเพลตที่มีประโยชน์คือClickUp HR Knowledge Base Template. ฐานความรู้ช่วยให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยได้อย่างง่ายดายเกี่ยวกับนโยบาย, ขั้นตอน, และข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ HR ทั้งหมด.
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีม HR สามารถจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในแพลตฟอร์มเดียวที่เข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้คุณสามารถ:
- จัดตั้งคลังข้อมูลที่ช่วยให้เข้าถึงความรู้มากมายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- รวบรวมเอกสารทรัพยากรบุคคลที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระบบ
- เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเอกสารอย่างละเอียดเมื่อมีการพัฒนา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดทำคู่มือ HR, นโยบาย และเอกสารการฝึกอบรมภายในClickUp Docs. ทำให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นด้วยการแก้ไขร่วมกันและการจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์
- ใช้การกล่าวถึง @ใน ClickUpเพื่อแจ้งเตือนสมาชิกทีมหรือแผนกเฉพาะเกี่ยวกับการอัปเดต คำถาม หรือการมอบหมายงาน เพื่อให้แน่ใจว่าทีม HR ทั้งหมดได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
- ใช้ClickUp Automationเพื่อตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงานซ้ำๆ เพื่อลดความซับซ้อนของงาน ตัวอย่างเช่น ส่งรายการตรวจสอบ ClickUpสำหรับการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่โดยอัตโนมัติ หรือแจ้งเตือนสำหรับการประเมินผลงานที่กำลังจะมาถึง
- ใช้การเชื่อมต่อ ClickUpกับระบบ HRIS และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อการไหลของข้อมูลที่ราบรื่น
- ติดตามชั่วโมงที่ทีมวิ่งใช้ไปกับงาน HR ด้วยตัวจับเวลาในตัวหรือการป้อนข้อมูลด้วยตนเองด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUp ดูว่าเวลาถูกใช้ไปที่ไหนเพื่อการวางแผนโครงการและการจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่ได้รายงานว่ามีการเรียนรู้ที่ซับซ้อนเนื่องจากคุณสมบัติที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. BambooHR—เหมาะที่สุดสำหรับการรวมระบบ HRIS และการเริ่มต้นงาน
การจัดการความสามารถและการรับสมัครพนักงานควรเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของระบบเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทขนาดเล็กที่กำลังจ้างงานอย่างรวดเร็ว BambooHR เป็นระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลบนคลาวด์ (HRIS) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMBs)
ด้วยเครื่องมือนี้ ฉันสามารถสร้างฐานข้อมูลกลางสำหรับจัดการข้อมูลของทีมเราได้ ฐานข้อมูลนี้ช่วยให้เราสามารถติดตามโปรไฟล์ของพนักงาน รวมถึงข้อมูลส่วนตัว สวัสดิการ เงินเดือน วันหยุด และเอกสารต่างๆ และฟีเจอร์การบริการตนเองยังช่วยให้พนักงานสามารถดูและอัปเดตข้อมูลได้ด้วยตนเอง นั่นช่วยประหยัดเวลาทำงานไปได้มากสำหรับทีม HR ของฉัน!
เมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ BambooHR มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งต้องการการฝึกอบรมน้อยมากสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BambooHR
- ติดตามชั่วโมงการทำงาน, จัดการสวัสดิการ, และดำเนินการจ่ายเงินเดือนจากแหล่งข้อมูลเดียว
- บันทึกกิจกรรมของพนักงานรายชั่วโมงโดยอัตโนมัติ, อนุมัติแบบฟอร์มเวลาทำงาน และสร้างรายงาน
- ใช้ระบบติดตามผู้สมัครและงานการปฐมนิเทศ
- สร้างรายงานได้ทันที, ใช้ระบบการทำงานอัตโนมัติ และเข้าถึงการวิเคราะห์
- ติดตามประสบการณ์การทำงานและประสิทธิภาพของพนักงานโดยการรวบรวมข้อเสนอแนะและติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ BambooHR
- แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่ก็มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานและการรายงาน
- ระบบ ATS ที่ติดตั้งมาในตัวไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงที่พบในซอฟต์แวร์การสรรหาบุคลากรเฉพาะทาง
ราคาของ BambooHR
- แกนหลัก: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง
BambooHR คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
3. การสร้างแรงกระเพื่อม—การบริหารจัดการพนักงานและการปฐมนิเทศ
Rippling นำเสนอชุดเครื่องมือ HR, IT และการเงินแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการวงจรชีวิตของพนักงานง่ายขึ้นสำหรับธุรกิจทุกขนาด ตลอดวงจรชีวิตของพนักงาน คุณสามารถดำเนินการลงทะเบียนประกันสุขภาพ ส่งจดหมายเสนองาน ตรวจสอบประวัติ จัดการเอกสารสำหรับพนักงานใหม่ เพิ่มพนักงานในบัญชีเงินเดือน และอื่นๆ อีกมากมาย
ต่างจากซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นเฉพาะการจัดการข้อมูลพนักงาน Rippling ใช้แนวทางแบบองค์รวม โดยผสานรวมฟังก์ชัน HR ต่างๆ เข้ากับการจัดการอุปกรณ์ IT และเครื่องมือทางการเงิน เช่น การจัดการค่าใช้จ่ายและการจ่ายเงินเดือน
การผสานรวมนี้ช่วยให้ทีม HR ของฉันสามารถจัดการอุปกรณ์ของพนักงาน, การติดตามค่าใช้จ่าย, การประมวลผลเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ, และอื่น ๆ ได้ภายในแอปเดียว
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- จัดเก็บข้อมูลของพนักงานทั้งหมด ตั้งแต่รายละเอียดการติดต่อและตำแหน่งงาน ไปจนถึงข้อมูลการจ่ายเงินเดือนและการเลือกสวัสดิการ ในที่เดียวที่ปลอดภัย
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การขอลาพักร้อน และการแจ้งเตือนการประเมินผลงาน
- อนุญาตให้พนักงานจัดการข้อมูล HR ของตนเอง อัปเดตข้อมูลส่วนตัว ขอลา และเข้าถึงเอกสารสำคัญผ่านพอร์ทัลบริการตนเอง
- ลดความซับซ้อนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยการจัดการการหักภาษี ณ ที่จ่าย การหักเงินเดือน และการยื่นเอกสารตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มเดียว
- ติดตามเป้าหมาย, ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน, และให้คำแนะนำแก่พนักงาน
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซและคุณสมบัติของมันขาดความยืดหยุ่นสำหรับการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง
การส่งผ่านราคา
- เริ่มต้นที่ $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
เรตติ้งและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
4. Visier—การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล
Visier ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ HRMS ทั่วไป: มันคือแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ธุรกิจได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของพวกเขา
เมื่อได้ทดลองปรับแต่งฟีเจอร์บางอย่าง ผมพบว่ามันสามารถทำได้มากกว่าการจัดการข้อมูลพนักงานขั้นพื้นฐาน คุณจะได้รับฟีเจอร์สำหรับ วิเคราะห์แนวโน้มของกำลังคน ระบุรูปแบบต่างๆ และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของคุณ
ความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูงของ Visier ช่วยให้สามารถสร้าง แบบจำลองเชิงคาดการณ์ ได้ ด้วยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ คุณสามารถคาดการณ์และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่
คุณสมบัติเด่นของ Visier
- เปลี่ยนข้อมูลแรงงานที่ซับซ้อนให้กลายเป็นแดชบอร์ด รายงาน และอินโฟกราฟิกที่ชัดเจนและดึงดูดสายตา
- ระบุความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับกำลังคนของคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
- สร้างเรื่องราวที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งแปลงข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ HRIS ต่างๆ แพลตฟอร์มการจ่ายเงินเดือน และแอปพลิเคชันทางธุรกิจอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Visier
- ธุรกิจขนาดเล็กอาจพบว่าค่าใช้จ่ายสูงเกินไป
- คุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูงอาจต้องการนักวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะทางหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจด้านข้อมูลเป็นอย่างดี
การกำหนดราคาของ Visier
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Visier
- G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
5. Entelo—การสรรหาผู้สมัครและการสร้างแหล่งบุคลากร
สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ความฉลาดทางบุคลากรกำลังกลายเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานและการจ้างบุคลากรที่ดีที่สุด. Entelo คือแพลตฟอร์มความฉลาดทางบุคลากรที่ทรงพลัง ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือธุรกิจในการค้นหาและเชื่อมต่อกับบุคลากรที่ดีที่สุด.
มันก้าวไปไกลกว่าฟังก์ชันพื้นฐานที่ซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศเสนอ โดยใช้ประโยชน์จาก AI/ML เพื่อ ค้นพบกลุ่มคนที่มีพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่และระบุผู้สมัครที่เหมาะสมซึ่งอาจไม่ได้กำลังมองหางานใหม่ อย่างจริงจัง
กรณีการใช้งานของฉันเป็นกรณีพิเศษมาก ด้วย Entelo เราได้ก้าวหน้าอย่างมากในการสร้างทีมที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยการระบุผู้สมัครจากกลุ่มที่ขาดโอกาส และจัดหาทรัพยากรเพื่อ ลดอคติโดยไม่รู้ตัวในการจ้างงาน
คุณสมบัติเด่นของ Entelo
- เข้าใจทักษะที่จำเป็นสำหรับงานและจับคู่กับทักษะและประสบการณ์จริงของผู้สมัครโดยใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย NLP
- เข้าถึงเครื่องมือสร้างเงื่อนไขแบบบูลีนที่ทรงพลัง เพื่อสร้างการค้นหาที่ตรงเป้าหมายสูงด้วยตัวกรองที่ซับซ้อน
- ปรับแต่งข้อความ, นัดหมายสัมภาษณ์, และติดตามการโต้ตอบของผู้สมัครได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีความสามารถและกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ พร้อมทั้งระบุจุดที่ควรปรับปรุงด้วยฟีเจอร์การวิเคราะห์และรายงานที่ติดตั้งไว้แล้ว
ข้อจำกัดของ Entelo
- ประสิทธิภาพของระบบ AI และอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องของแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับความคุณภาพและความหลากหลายของข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้
- ไม่มีระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) ที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการใบสมัครตลอดกระบวนการสรรหา
ราคาของ Entelo
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Entelo
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. GoodHire—การตรวจสอบประวัติและการยืนยันตัวตน
GoodHire ไม่ใช่ระบบ HRIS หรือซอฟต์แวร์ฝึกอบรมแต่เป็น บริการตรวจสอบประวัติเฉพาะทางในรายการของเรา ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ผู้สมัครงานให้มาเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทีมของฉันได้ทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการศึกษา การตรวจสอบประวัติการทำงาน การยืนยันใบอนุญาตและใบรับรอง และแม้แต่การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม การดำเนินการตรวจสอบเหล่านี้ในเบื้องหลังขณะที่คุณดำเนินกระบวนการจ้างงานนั้นช่วยให้คุณมีความสบายใจอย่างมาก
GoodHire ยังช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการตรวจสอบเป็นอัตโนมัติได้ตั้งแต่ต้นจนจบ คุณสามารถขจัดความจำเป็นในการตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง เช่น การศึกษา ประวัติการทำงาน และใบอนุญาตต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ GoodHire
- รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และนำเสนอในรูปแบบรายงานที่ชัดเจนและกระชับ
- บริการตรวจสอบการเข้าถึงในกว่า 200 ประเทศและเขตการปกครอง ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีพนักงานทั่วโลก
- ติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข้อบังคับด้านการตรวจสอบประวัติ เพื่อให้แน่ใจว่าการจ้างงานของคุณอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย
- ผสานการทำงานกับระบบติดตามผู้สมัครงาน (ATS) หลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบประวัติให้สอดคล้องกับขั้นตอนสรรหาบุคลากรที่มีอยู่ของคุณ
ข้อจำกัดของ GoodHire
- ให้บริการกระบวนการตรวจสอบมาตรฐาน. ธุรกิจที่มีความต้องการการตรวจสอบเฉพาะอาจพบว่าขาดตัวเลือกการปรับแต่ง.
ราคาของ GoodHire
น้อยกว่า 10 รายการตรวจสอบ
- พื้นฐาน+: $29.99 ต่อใบ
- จำเป็น: $54. 99/เช็ค
- มืออาชีพ: $79.99 ต่อเช็ค
มากกว่า 10 รายการตรวจสอบ
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ GoodHire
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
7. LinkedIn—การสรรหาและติดต่อผู้มีความสามารถ
ทีมสรรหาบุคลากรทุกทีมจะบอกคุณว่า LinkedIn แทบจะไม่มีใครเทียบได้สำหรับการติดต่อและสรรหาบุคลากร โดยเฉพาะในตลาดที่มีความต้องการเท่ากับอุปทานของบุคลากร ทะเลของบุคลากรที่กว้างขวาง ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมและสาขาความเชี่ยวชาญ เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีม HR ในการ ค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนอกเหนือจากผู้ที่กำลังสมัครงานอยู่
ตัวกรองการค้นหาขั้นสูง พร้อมตัวเลือกสำหรับทักษะ ประสบการณ์ สถานที่ และแม้แต่เกณฑ์ของบริษัท ช่วยให้การเข้าถึงเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและทรัพยากรเมื่อเทียบกับการค้นหาแบบกว้างๆ
นอกจากนี้ ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การตลาดเนื้อหาและการโฆษณาการรับสมัครงาน ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้องสูงซึ่งเป็นผู้สมัครที่มีศักยภาพ ส่งเสริมแบรนด์นายจ้างของคุณ และเปิดรับตำแหน่งงานให้กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นแล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LinkedIn
- เข้าถึงฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ของผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรมและทักษะ
- กำหนดเป้าหมายผู้สมัครที่มีทักษะเฉพาะ ระดับประสบการณ์ และสถานที่ตั้งโดยใช้ตัวกรองการค้นหาขั้นสูง
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในระหว่างกระบวนการประเมินผลด้วยโปรไฟล์ที่ละเอียดซึ่งแสดงทักษะ ประสบการณ์ และการรับรองจากเพื่อนร่วมงานของผู้สมัคร
- สร้างหน้าเพจบริษัทที่น่าสนใจซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ค่านิยม และโอกาสในอาชีพของพวกเขาเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูงสำหรับการสรรหาบุคลากร
- เข้าถึงการโฆษณาการสรรหาบุคลากรแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ LinkedIn
- ไม่ใช่ทุกโปรไฟล์ที่ได้รับการอัปเดตอย่างละเอียด. ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลต้องระวังเกี่ยวกับข้อมูลที่อาจล้าสมัยหรือทักษะที่ถูกแต่งเติม.
- แม้ว่า LinkedIn จะมีโปรไฟล์ให้ดู แต่ไม่ได้มีเครื่องมือคัดกรองที่ครอบคลุมเหมือนระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) ที่สามารถประเมินทักษะหรือจัดตารางสัมภาษณ์ได้
ราคาของ LinkedIn
- ฟรีตลอดไป
- LinkedIn Premium สำหรับอาชีพ: $29.99/เดือน
- LinkedIn Premium Business: $59.99/เดือน
- LinkedIn Recruiter Lite: $170/เดือน
- ผู้สรรหาบุคลากร LinkedIn: $835/เดือน
คะแนนและรีวิวบน LinkedIn
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
8. HireVue—การสัมภาษณ์และการประเมินผลผ่านวิดีโอ
HireVue ไม่ใช่กระดานงานหรือระบบติดตามผู้สมัครงานแบบมาตรฐาน แต่เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการสัมภาษณ์แบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ
ทีมของเราได้ทำการทดสอบสัมภาษณ์กับ HireView ไปไม่กี่ครั้ง เราพบว่ามันช่วยให้กระบวนการคัดเลือกง่ายขึ้น และช่วยให้การจ้างงานทางไกลเป็นไปได้ดีขึ้น เราสามารถประเมินทักษะทางสังคม ความสามารถในการสื่อสาร และความเหมาะสมทางวัฒนธรรมของผู้สมัครได้เกือบจะดีเท่ากับการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว และดีกว่าการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์อย่างมาก
แพลตฟอร์มนี้ยังให้บริการการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อช่วยระบุผู้มีความสามารถชั้นนำ ทำให้กระบวนการสรรหาโดยรวมเป็นไปอย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการสัมภาษณ์ทดสอบของเรา เราประทับใจในความสามารถของ HireVue ที่บันทึกและวิเคราะห์การตอบสนองของผู้สมัคร พร้อมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับภาษากาย น้ำเสียง และการมีส่วนร่วมของพวกเขา
แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ควรดำเนินการต่อในกระบวนการสรรหา ซึ่งนำไปสู่การจ้างงานที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับองค์กรของเรา
คุณสมบัติเด่นของ HireVue
- จัดเตรียมรูปแบบที่เป็นโครงสร้างสำหรับการสัมภาษณ์ทางวิดีโอ ผู้สมัครจะตอบคำถามที่บันทึกไว้ล่วงหน้าชุดเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการประเมินที่สม่ำเสมอสำหรับผู้สมัครทุกคน
- ขจัดความยุ่งยากในการนัดหมายสัมภาษณ์แบบพบหน้า ผู้สมัครสามารถทำวิดีโอสัมภาษณ์ได้สะดวกตามเวลาที่ตนเองต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด
- อำนวยความสะดวกในการสัมภาษณ์กับผู้สมัครที่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ โดยขจัดข้อจำกัดด้านสถานที่และขยายขอบเขตการสรรหาบุคลากรของคุณ
- เข้าถึงฟีเจอร์ AI เสริมที่วิเคราะห์การแสดงออกทางสีหน้า น้ำเสียง และการใช้ภาษาในวิดีโอสัมภาษณ์ เพื่อเพิ่มข้อมูลเชิงลึกสำหรับการประเมินผล นอกเหนือจากเนื้อหาของคำตอบเท่านั้น
- สร้างรายงานที่สามารถช่วยระบุแนวโน้มของการสัมภาษณ์และประเมินประสิทธิภาพของผู้สัมภาษณ์
ข้อจำกัดของ HireVue
- การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอไม่สามารถจำลองการสร้างสัมพันธภาพได้ครบถ้วนเหมือนการสัมภาษณ์แบบพบหน้า
- คุณสมบัติของ AI มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการลำเอียงในกระบวนการสรรหาบุคลากร
ราคาของ HireVue
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ HireVue
- G2: 4. 1/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (45+ รีวิว)
9. Gusto—การประมวลผลเงินเดือนและการบริหารจัดการสวัสดิการ
Gusto เป็นโซลูชันทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหลายแห่ง ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ฟีเจอร์อัตโนมัติ และการจัดการเงินเดือนและสวัสดิการที่ผสานรวมกัน ทำให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้นอย่างมาก ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรสำหรับทีมขนาดเล็ก
ระบบติดตามผู้สมัครงาน (ATS) ของ Gusto นั้นมีความแข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจสำหรับแพลตฟอร์มแบบครบวงจร คุณสามารถโพสต์ตำแหน่งงานไปยังบอร์ดหลักต่าง ๆ ตรวจสอบประวัติย่อ และทำงานร่วมกับทีมของคุณตลอดกระบวนการจ้างงานได้ แม้ว่าจะไม่สามารถแข่งขันกับโซลูชัน ATS ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ได้ แต่ก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
นอกจากนี้ยังมีพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงาน ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงสลิปเงินเดือน อัปเดตข้อมูลส่วนตัว และขอลาหยุดได้ สิ่งนี้ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ต้องตอบคำถามซ้ำๆ และช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่โครงการเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของพนักงาน
สุดท้ายนี้ Gusto ไม่ได้เพียงแค่ประมวลผลข้อมูล HR ของคุณเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าอีกด้วย คุณสามารถสร้างรายงานได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่แนวโน้มการจ่ายเงินเดือนไปจนถึงการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Gusto
- กำจัดงานคำนวณด้วยมือและรับรองการประมวลผลเงินเดือนที่แม่นยำและทันเวลาสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา
- จัดการการคำนวณและการยื่นภาษีของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น เพื่อลดภาระให้กับทีมทรัพยากรบุคคลของคุณ
- รองรับตารางการจ่ายเงินที่แตกต่างกันสำหรับพนักงานของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้รับเงินตรงเวลา
- สร้างและจัดการกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพด้วยงานอัตโนมัติและการรวบรวมเอกสาร
- จัดตั้งและบริหารจัดการประกันสุขภาพ แผนการออมเงินเพื่อการเกษียณ และสวัสดิการอื่น ๆ สำหรับพนักงานของคุณ
ข้อจำกัดด้านความสมัครใจ
- แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่ Gusto อาจไม่เสนอระดับการปรับแต่งที่เทียบเท่ากับระบบ HRIS บางระบบสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนหรือความต้องการเฉพาะของบริษัท
ราคา Gusto
- Simple: เริ่มต้นที่ $40/เดือน
- เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $80/เดือน
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
10. Workday—ชุดการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร
Workday เป็นโซลูชันการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) บนระบบคลาวด์ที่ครอบคลุมและออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแผนกทรัพยากรบุคคลและการเงิน ซึ่งสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับข้อมูลของพนักงานของคุณและปรับปรุงกระบวนการทำงานข้ามแผนกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
จุดขายเฉพาะของมัน? มันสามารถ จัดการกับแรงงานขนาดใหญ่และหลากหลายในหลายสถานที่ สกุลเงิน และกฎระเบียบที่แตกต่างกันได้
Workday นำเสนอแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการฟังก์ชัน HR ที่จำเป็น กระบวนการทางการเงิน และการวิเคราะห์กำลังคน ทั้งหมดในที่เดียว
เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ Workdayได้ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และปรับปรุงการตัดสินใจในแผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกการเงินของเรา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workday
- ปรับปรุงการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลและการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการรวมข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย
- เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย รวมถึงการสรรหาและปฐมนิเทศบุคลากร การบริหารเงินเดือนและสวัสดิการ การบริหารผลงาน การเรียนรู้และพัฒนา การวิเคราะห์กำลังคน และพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงาน
- ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้นำธุรกิจสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร, กลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน, และการวางแผนกำลังคน
ข้อจำกัดในการทำงาน
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอาจสูงเช่นกัน เนื่องจากอาจมีความต้องการปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับความต้องการ และอาจต้องมีการฝึกอบรมบุคลากร
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับระบบ HRIS ที่ง่ายกว่า
ราคาสำหรับวันทำงาน
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการทำงาน
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
เตรียมพร้อมเทคโนโลยี HR ของคุณสำหรับอนาคต เพื่อกระบวนการสรรหาที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลทุกคนทราบกันดีว่า เทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีโซลูชันใหม่ๆ เกิดขึ้น และฟังก์ชันการทำงานก็เปลี่ยนแปลงไป แต่การก้าวให้ทันกับแนวโน้มเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล
ไม่มีโซลูชันใดที่สามารถเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกความต้องการด้านเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลของเราได้ การเลือกโซลูชันที่ดีที่สุดอย่างรอบคอบ จะช่วยให้คุณสร้างระบบเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลที่มั่นคงและพร้อมรับมือกับอนาคต ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของคุณและผลักดันธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า
กุญแจสำคัญอยู่ที่การสร้างชุดกลยุทธ์ที่ประกอบด้วยเครื่องมือที่ผสานการทำงานร่วมกัน
พิจารณา ClickUp เป็นตัวอย่าง
แม้ว่า ClickUp จะไม่ใช่ระบบ HRIS ที่สมบูรณ์แบบ แต่ฟีเจอร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่งของ ClickUp ก็สามารถเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับทีม HR ได้ คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อมอบหมายงานการจัดการ HR ติดตามความคืบหน้า ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และรวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาความโปร่งใสและความรับผิดชอบไว้ได้