10 เครื่องมือสร้างชุดเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลของคุณ

Praburam
Praburam
28 มิถุนายน 2567

คุณรู้ไหมว่าการบริหารงานบุคคลในอดีตเคยเป็นยังไง มีแต่กองเอกสารสูงระฟ้าและตู้เก็บเอกสารที่ดูเหมือนจะล้มลงมาได้ทุกเมื่อ?

เอาล่ะ ไม่ใช่แล้ว ทุกแง่มุมของทรัพยากรบุคคลกำลังเปลี่ยนเป็นดิจิทัล และที่ ClickUp เรากำลังยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น

เราสังเกตเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญที่กำลังมองหางานไม่ได้ต้องการแค่งานชั่วคราว—พวกเขาต้องการประสบการณ์ที่ดี

ตั้งแต่ช่วงเวลาที่พวกเขาคลิก 'สมัคร' จนถึงวันแรกที่เริ่มงาน ทุกอย่างต้องราบรื่นไร้รอยต่อ การเพียงแค่ให้พวกเขาเข้ามาทำงานไม่ได้เพียงพออีกต่อไป: คุณต้องทำให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องผ่านโอกาสในการพัฒนาและแผนการเติบโตที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความต้องการเฉพาะตัวของพวกเขา

แต่ประเด็นสำคัญคือ ข้อมูลทั้งหมดจากประวัติการทำงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และสลิปเงินเดือนนั้นอาจจัดการได้ยากซอฟต์แวร์ HRแบบเดิมไม่สามารถรองรับได้—มันเหมือนกับการพยายามสตรีมภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ล่าสุดผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ dial-up

นั่นคือจุดที่การสร้างระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่งเข้ามามีบทบาท

ฉันสามารถยืนยันความจริงที่ว่า: เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้น ไม่ใช่เหนื่อยมากขึ้น. พวกมันช่วยคุณสรรหาบุคลากรอย่างมืออาชีพ, อบรมพนักงานใหม่ได้ในพริบตา, กระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน, และทราบถึงความรู้สึกของทุกคนผ่านการให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์.

อะไรคือชุดเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคล?

ชุดเทคโนโลยี HR คือการรวบรวมเครื่องมือซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกันเพื่อจัดการทุกด้านของทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจิทัล

เครื่องมือเหล่านี้ครอบคลุมฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย เช่น:

  • แพลตฟอร์มการสรรหาบุคลากร เพื่อค้นหาและดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูง
  • ระบบปฐมนิเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประสบการณ์ของพนักงานใหม่
  • ซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและเป้าหมายของพนักงาน
  • เครื่องมือบริหารจัดการสวัสดิการ เพื่อช่วยให้โปรแกรมดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ทางการเงินง่ายขึ้น

ชุดเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลคือกล่องเครื่องมือดิจิทัลที่ครบถ้วนซึ่งออกแบบมาเพื่อจัดการกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมด

โดยการเปลี่ยนชุดเทคโนโลยี HR ที่จัดเตรียมไว้อย่างดีให้กลายเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันอย่างลงตัว แผนก HR สามารถทำให้กระบวนการทำงานที่เป็นงานซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติ ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกำลังคน และมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน และความสำเร็จทางธุรกิจโดยรวม

วิธีเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับชุดเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลของคุณ

ก่อนที่จะสร้างระบบเทคโนโลยี HR ที่แข็งแกร่งของเรา เราได้ตรวจสอบแล้วว่าระบบดังกล่าวรองรับทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตพนักงานหรือไม่ ระบบเทคโนโลยี HR ควรประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ การส่งเสริมการเติบโตของพวกเขา การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินเดือนของพวกเขาเป็นไปตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน

นี่คือองค์ประกอบสำคัญที่ควรพิจารณาในชุดเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ์แบบ:

  • ระบบการสรรหาบุคลากร: ค้นหา ระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) ที่ทำได้มากกว่าการจัดการใบสมัคร—ควรเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุด ด้วยระบบการนัดสัมภาษณ์ที่ชาญฉลาดและการประเมินทักษะที่แม่นยำ
  • การเริ่มต้นและการสิ้นสุดการทำงาน: เลือกแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนเอกสารให้เป็นงานง่ายและทำให้การเดินทางของพนักงานใหม่เป็นที่น่าจดจำ สำหรับการสิ้นสุดการทำงาน ความมีประสิทธิภาพคือสิ่งสำคัญ—ทำให้การอำลาเป็นไปอย่างสมเกียรติและราบรื่น
  • การจัดการประสิทธิภาพ: เลือกใช้เครื่องมือที่เปลี่ยนการตั้งเป้าหมายและการประเมินผลการทำงานให้กลายเป็นการสนทนาเพื่อการเติบโต พร้อมด้วยกลไกการให้ข้อเสนอแนะที่ช่วยให้การสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีชีวิตชีวา
  • ระบบ HRIS หรือระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลหลัก: ระบบ HRIS ของคุณควรเป็นแกนหลักของเทคโนโลยีทั้งหมดของคุณ เป็นคลังข้อมูลกลางสำหรับข้อมูลพนักงานทั้งหมดที่สามารถทำงานร่วมกับระบบอื่นได้อย่างราบรื่นเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไร้รอยต่อ
  • ความสามารถในการขยายตัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือของคุณสามารถขยายตัวได้อย่างราบรื่นตามการเติบโตของบริษัทของคุณ หลีกเลี่ยงปัญหาการเติบโตเกินขีดจำกัดของระบบเทคโนโลยีของคุณ
  • ความปลอดภัย: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่รักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย โดยรับรองว่าความเป็นส่วนตัวของพนักงานจะไม่ถูกละเมิด
  • การผสานรวม: มุ่งเน้นเครื่องมือที่สามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นจนเกิดการไหลของข้อมูลที่ไร้รอยต่อ ซึ่งช่วยให้กระบวนการ HR ทั้งหมดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้: เลือกอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและพนักงาน

เราได้รวบรวมรายการตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมไว้ให้คุณเลือกแล้ว ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรของคุณ คุณสามารถสร้างชุดเครื่องมือดิจิทัลและมือถือที่ยอดเยี่ยม หรือระบบครบวงจรที่ทำงานเหมือนกับชุดเทคโนโลยี HR ได้

10 เครื่องมือที่ดีที่สุดในการสร้างชุดเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลของคุณ

ทีม HR สมัยใหม่จำเป็นต้องสร้างชุดเทคโนโลยี HR ที่ครอบคลุมเพื่อจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอิงจากข้อมูลล่าสุดและการทดสอบอย่างเข้มงวด นี่คือ 10 เครื่องมือที่ดีที่สุดที่เราได้รวบรวมไว้สำหรับทีม HR เพื่อใช้ในปี 2024!

1. ClickUp—ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ HR แบบครบวงจรที่ดีที่สุด

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการทรัพยากรบุคคล ClickUp
ติดตามการสัมภาษณ์ การพูดคุยแบบตัวต่อตัว และการประชุมทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยปฏิทินที่ยืดหยุ่นซึ่งเชื่อมต่อกับงานต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ HR ของ ClickUp

ในรายการเครื่องมือ HR นี้ ทางเลือกอันดับหนึ่งของเราคือ ClickUp ฉันได้ทดสอบความสามารถในการจัดการ HRของมันและพบว่าแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ HR ของ ClickUpมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์หลายประการ

ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มนี้มีมุมมอง ClickUpที่ยืดหยุ่นมากกว่า 15 แบบ ซึ่งช่วยให้การจัดการเวิร์กโฟลง่ายขึ้น

  • มุมมองคณะกรรมการใน ClickUpช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์แบบ Kanban ที่ปรับแต่งได้ ซึ่งคุณสามารถใช้สำหรับการจ้างงาน การปฐมนิเทศ หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • คุณสามารถดำเนินการสำรวจและรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานของคุณได้ด้วยมุมมองแบบฟอร์มใน ClickUp
  • มุมมองปฏิทินของ ClickUpสามารถช่วยคุณจัดการการสัมภาษณ์ การประเมินผลการทำงาน และการประชุมทีมในรูปแบบที่ช่วยให้คุณควบคุมตารางเวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มุมมองใน ClickUp
สร้างศูนย์กลางสำหรับข้อมูลพนักงานและจัดการกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ดีขึ้นด้วยมุมมอง ClickUp ที่เหมาะสม

คุณสามารถเพิ่มฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpในแต่ละมุมมองเพื่อติดตามข้อมูลพนักงานและผู้สมัคร เพิ่มไฟล์แนบเอกสาร และเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลภายนอกได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ด้วยสถานะกำหนดเองของ ClickUp ทำให้การติดตามงานและความคืบหน้าของโครงการเป็นเรื่องง่าย สำหรับโครงการต่างๆ ในด้านการสรรหา การปฐมนิเทศ และการพัฒนา

คลิกอัพ แชท
เปิดการสื่อสารระหว่างผู้นำ ผู้จัดการ และผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงผ่านความคิดเห็นในภารกิจ แท็ก และช่องทางลับผ่าน ClickUp Chat

มุมมองแชทของ ClickUpช่วยให้การประสานงานงานต่างๆ ง่ายขึ้น ถามคำถาม และแชร์การอัปเดตแบบอะซิงโครนัสและแบบเรียลไทม์ พูดคุยกับทีมของคุณแบบตัวต่อตัว หรือสร้างช่องทางการสื่อสารเฉพาะหรือทีมสำหรับแผนกหรือกลุ่มโครงการเฉพาะ

หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว คุณอาจพบว่าการเริ่มต้นด้วยกระบวนการและเอกสาร HR ที่มีแบบฟอร์มสำเร็จรูปนั้นง่ายกว่าการตั้งค่าทุกอย่างจากศูนย์ ClickUp มีเทมเพลต HR ฟรีหลายแบบสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย

ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้ซอฟต์แวร์คู่มือพนักงานแบบเต็มรูปแบบ คุณสามารถใช้เทมเพลตคู่มือ HR ของ ClickUpเพื่ออธิบายค่านิยมหลักขององค์กรให้กับพนักงานใหม่และพนักงานเก่าได้

เทมเพลตคู่มือ HR ของ ClickUp
เทมเพลตคู่มือทรัพยากรบุคคลของ ClickUp

เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนและสื่อสารนโยบายให้กับพนักงาน โดยใช้เทมเพลตนี้ พนักงานของ ClickUp สามารถ:

  • รับแนวทางและระเบียบปฏิบัติล่าสุดทั้งหมดในหน้าจอเดียว
  • เข้าใจมาตรฐานที่คาดหวังสำหรับพฤติกรรมของพนักงานและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
  • บรรลุความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงาน รวมถึงสวัสดิการและข้อกำหนดการลา

อีกหนึ่งเทมเพลตที่มีประโยชน์คือClickUp HR Knowledge Base Template. ฐานความรู้ช่วยให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยได้อย่างง่ายดายเกี่ยวกับนโยบาย, ขั้นตอน, และข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ HR ทั้งหมด.

ClickUp HR Knowledge Base Template
เทมเพลตฐานความรู้ด้านทรัพยากรบุคคลของ ClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีม HR สามารถจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในแพลตฟอร์มเดียวที่เข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้คุณสามารถ:

  • จัดตั้งคลังข้อมูลที่ช่วยให้เข้าถึงความรู้มากมายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • รวบรวมเอกสารทรัพยากรบุคคลที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระบบ
  • เก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเอกสารอย่างละเอียดเมื่อมีการพัฒนา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดทำคู่มือ HR, นโยบาย และเอกสารการฝึกอบรมภายในClickUp Docs. ทำให้การทำงานเป็นทีมราบรื่นด้วยการแก้ไขร่วมกันและการจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์
  • ใช้การกล่าวถึง @ใน ClickUpเพื่อแจ้งเตือนสมาชิกทีมหรือแผนกเฉพาะเกี่ยวกับการอัปเดต คำถาม หรือการมอบหมายงาน เพื่อให้แน่ใจว่าทีม HR ทั้งหมดได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
  • ใช้ClickUp Automationเพื่อตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงานซ้ำๆ เพื่อลดความซับซ้อนของงาน ตัวอย่างเช่น ส่งรายการตรวจสอบ ClickUpสำหรับการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่โดยอัตโนมัติ หรือแจ้งเตือนสำหรับการประเมินผลงานที่กำลังจะมาถึง
  • ใช้การเชื่อมต่อ ClickUpกับระบบ HRIS และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อการไหลของข้อมูลที่ราบรื่น
  • ติดตามชั่วโมงที่ทีมวิ่งใช้ไปกับงาน HR ด้วยตัวจับเวลาในตัวหรือการป้อนข้อมูลด้วยตนเองด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาโครงการของ ClickUp ดูว่าเวลาถูกใช้ไปที่ไหนเพื่อการวางแผนโครงการและการจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่ได้รายงานว่ามีการเรียนรู้ที่ซับซ้อนเนื่องจากคุณสมบัติที่หลากหลาย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

2. BambooHR—เหมาะที่สุดสำหรับการรวมระบบ HRIS และการเริ่มต้นงาน

BambooHR
ผ่านทางBambooHR

การจัดการความสามารถและการรับสมัครพนักงานควรเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของระบบเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทขนาดเล็กที่กำลังจ้างงานอย่างรวดเร็ว BambooHR เป็นระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคลบนคลาวด์ (HRIS) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMBs)

ด้วยเครื่องมือนี้ ฉันสามารถสร้างฐานข้อมูลกลางสำหรับจัดการข้อมูลของทีมเราได้ ฐานข้อมูลนี้ช่วยให้เราสามารถติดตามโปรไฟล์ของพนักงาน รวมถึงข้อมูลส่วนตัว สวัสดิการ เงินเดือน วันหยุด และเอกสารต่างๆ และฟีเจอร์การบริการตนเองยังช่วยให้พนักงานสามารถดูและอัปเดตข้อมูลได้ด้วยตนเอง นั่นช่วยประหยัดเวลาทำงานไปได้มากสำหรับทีม HR ของฉัน!

เมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรที่ซับซ้อนซึ่งออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ BambooHR มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งต้องการการฝึกอบรมน้อยมากสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BambooHR

  • ติดตามชั่วโมงการทำงาน, จัดการสวัสดิการ, และดำเนินการจ่ายเงินเดือนจากแหล่งข้อมูลเดียว
  • บันทึกกิจกรรมของพนักงานรายชั่วโมงโดยอัตโนมัติ, อนุมัติแบบฟอร์มเวลาทำงาน และสร้างรายงาน
  • ใช้ระบบติดตามผู้สมัครและงานการปฐมนิเทศ
  • สร้างรายงานได้ทันที, ใช้ระบบการทำงานอัตโนมัติ และเข้าถึงการวิเคราะห์
  • ติดตามประสบการณ์การทำงานและประสิทธิภาพของพนักงานโดยการรวบรวมข้อเสนอแนะและติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมาย

ข้อจำกัดของ BambooHR

  • แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่ก็มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับกระบวนการทำงานและการรายงาน
  • ระบบ ATS ที่ติดตั้งมาในตัวไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงที่พบในซอฟต์แวร์การสรรหาบุคลากรเฉพาะทาง

ราคาของ BambooHR

  • แกนหลัก: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
  • ข้อดี: ราคาที่กำหนดเอง

BambooHR คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

3. การสร้างแรงกระเพื่อม—การบริหารจัดการพนักงานและการปฐมนิเทศ

ระลอกคลื่น
ผ่านทางRippling

Rippling นำเสนอชุดเครื่องมือ HR, IT และการเงินแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการวงจรชีวิตของพนักงานง่ายขึ้นสำหรับธุรกิจทุกขนาด ตลอดวงจรชีวิตของพนักงาน คุณสามารถดำเนินการลงทะเบียนประกันสุขภาพ ส่งจดหมายเสนองาน ตรวจสอบประวัติ จัดการเอกสารสำหรับพนักงานใหม่ เพิ่มพนักงานในบัญชีเงินเดือน และอื่นๆ อีกมากมาย

ต่างจากซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นเฉพาะการจัดการข้อมูลพนักงาน Rippling ใช้แนวทางแบบองค์รวม โดยผสานรวมฟังก์ชัน HR ต่างๆ เข้ากับการจัดการอุปกรณ์ IT และเครื่องมือทางการเงิน เช่น การจัดการค่าใช้จ่ายและการจ่ายเงินเดือน

การผสานรวมนี้ช่วยให้ทีม HR ของฉันสามารถจัดการอุปกรณ์ของพนักงาน, การติดตามค่าใช้จ่าย, การประมวลผลเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ, และอื่น ๆ ได้ภายในแอปเดียว

คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น

  • จัดเก็บข้อมูลของพนักงานทั้งหมด ตั้งแต่รายละเอียดการติดต่อและตำแหน่งงาน ไปจนถึงข้อมูลการจ่ายเงินเดือนและการเลือกสวัสดิการ ในที่เดียวที่ปลอดภัย
  • อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การขอลาพักร้อน และการแจ้งเตือนการประเมินผลงาน
  • อนุญาตให้พนักงานจัดการข้อมูล HR ของตนเอง อัปเดตข้อมูลส่วนตัว ขอลา และเข้าถึงเอกสารสำคัญผ่านพอร์ทัลบริการตนเอง
  • ลดความซับซ้อนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยการจัดการการหักภาษี ณ ที่จ่าย การหักเงินเดือน และการยื่นเอกสารตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มเดียว
  • ติดตามเป้าหมาย, ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน, และให้คำแนะนำแก่พนักงาน

ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซและคุณสมบัติของมันขาดความยืดหยุ่นสำหรับการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง

การส่งผ่านราคา

  • เริ่มต้นที่ $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

เรตติ้งและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

4. Visier—การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกด้านทรัพยากรบุคคล

วิเซียร์
ผ่านทางVisier

Visier ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ HRMS ทั่วไป: มันคือแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ธุรกิจได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของพวกเขา

เมื่อได้ทดลองปรับแต่งฟีเจอร์บางอย่าง ผมพบว่ามันสามารถทำได้มากกว่าการจัดการข้อมูลพนักงานขั้นพื้นฐาน คุณจะได้รับฟีเจอร์สำหรับ วิเคราะห์แนวโน้มของกำลังคน ระบุรูปแบบต่างๆ และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของคุณ

ความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูงของ Visier ช่วยให้สามารถสร้าง แบบจำลองเชิงคาดการณ์ ได้ ด้วยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ คุณสามารถคาดการณ์และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่

คุณสมบัติเด่นของ Visier

  • เปลี่ยนข้อมูลแรงงานที่ซับซ้อนให้กลายเป็นแดชบอร์ด รายงาน และอินโฟกราฟิกที่ชัดเจนและดึงดูดสายตา
  • ระบุความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับกำลังคนของคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการเรียนรู้ของเครื่อง
  • สร้างเรื่องราวที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งแปลงข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ HRIS ต่างๆ แพลตฟอร์มการจ่ายเงินเดือน และแอปพลิเคชันทางธุรกิจอื่นๆ

ข้อจำกัดของ Visier

  • ธุรกิจขนาดเล็กอาจพบว่าค่าใช้จ่ายสูงเกินไป
  • คุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูงอาจต้องการนักวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะทางหรือผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจด้านข้อมูลเป็นอย่างดี

การกำหนดราคาของ Visier

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Visier

  • G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

5. Entelo—การสรรหาผู้สมัครและการสร้างแหล่งบุคลากร

เอนเทโล
ผ่านทางEntelo

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ความฉลาดทางบุคลากรกำลังกลายเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานและการจ้างบุคลากรที่ดีที่สุด. Entelo คือแพลตฟอร์มความฉลาดทางบุคลากรที่ทรงพลัง ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือธุรกิจในการค้นหาและเชื่อมต่อกับบุคลากรที่ดีที่สุด.

มันก้าวไปไกลกว่าฟังก์ชันพื้นฐานที่ซอฟต์แวร์การปฐมนิเทศเสนอ โดยใช้ประโยชน์จาก AI/ML เพื่อ ค้นพบกลุ่มคนที่มีพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่และระบุผู้สมัครที่เหมาะสมซึ่งอาจไม่ได้กำลังมองหางานใหม่ อย่างจริงจัง

กรณีการใช้งานของฉันเป็นกรณีพิเศษมาก ด้วย Entelo เราได้ก้าวหน้าอย่างมากในการสร้างทีมที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยการระบุผู้สมัครจากกลุ่มที่ขาดโอกาส และจัดหาทรัพยากรเพื่อ ลดอคติโดยไม่รู้ตัวในการจ้างงาน

คุณสมบัติเด่นของ Entelo

  • เข้าใจทักษะที่จำเป็นสำหรับงานและจับคู่กับทักษะและประสบการณ์จริงของผู้สมัครโดยใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย NLP
  • เข้าถึงเครื่องมือสร้างเงื่อนไขแบบบูลีนที่ทรงพลัง เพื่อสร้างการค้นหาที่ตรงเป้าหมายสูงด้วยตัวกรองที่ซับซ้อน
  • ปรับแต่งข้อความ, นัดหมายสัมภาษณ์, และติดตามการโต้ตอบของผู้สมัครได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีความสามารถและกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ พร้อมทั้งระบุจุดที่ควรปรับปรุงด้วยฟีเจอร์การวิเคราะห์และรายงานที่ติดตั้งไว้แล้ว

ข้อจำกัดของ Entelo

  • ประสิทธิภาพของระบบ AI และอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องของแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับความคุณภาพและความหลากหลายของข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้
  • ไม่มีระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) ที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการใบสมัครตลอดกระบวนการสรรหา

ราคาของ Entelo

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Entelo

  • G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

6. GoodHire—การตรวจสอบประวัติและการยืนยันตัวตน

กู๊ดไฮร์
ผ่านทางGoodHire

GoodHire ไม่ใช่ระบบ HRIS หรือซอฟต์แวร์ฝึกอบรมแต่เป็น บริการตรวจสอบประวัติเฉพาะทางในรายการของเรา ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ผู้สมัครงานให้มาเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทีมของฉันได้ทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบการศึกษา การตรวจสอบประวัติการทำงาน การยืนยันใบอนุญาตและใบรับรอง และแม้แต่การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม การดำเนินการตรวจสอบเหล่านี้ในเบื้องหลังขณะที่คุณดำเนินกระบวนการจ้างงานนั้นช่วยให้คุณมีความสบายใจอย่างมาก

GoodHire ยังช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการตรวจสอบเป็นอัตโนมัติได้ตั้งแต่ต้นจนจบ คุณสามารถขจัดความจำเป็นในการตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง เช่น การศึกษา ประวัติการทำงาน และใบอนุญาตต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของ GoodHire

  • รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และนำเสนอในรูปแบบรายงานที่ชัดเจนและกระชับ
  • บริการตรวจสอบการเข้าถึงในกว่า 200 ประเทศและเขตการปกครอง ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีพนักงานทั่วโลก
  • ติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข้อบังคับด้านการตรวจสอบประวัติ เพื่อให้แน่ใจว่าการจ้างงานของคุณอยู่ภายใต้กรอบกฎหมาย
  • ผสานการทำงานกับระบบติดตามผู้สมัครงาน (ATS) หลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบประวัติให้สอดคล้องกับขั้นตอนสรรหาบุคลากรที่มีอยู่ของคุณ

ข้อจำกัดของ GoodHire

  • ให้บริการกระบวนการตรวจสอบมาตรฐาน. ธุรกิจที่มีความต้องการการตรวจสอบเฉพาะอาจพบว่าขาดตัวเลือกการปรับแต่ง.

ราคาของ GoodHire

น้อยกว่า 10 รายการตรวจสอบ

  • พื้นฐาน+: $29.99 ต่อใบ
  • จำเป็น: $54. 99/เช็ค
  • มืออาชีพ: $79.99 ต่อเช็ค

มากกว่า 10 รายการตรวจสอบ

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ GoodHire

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 270 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

7. LinkedIn—การสรรหาและติดต่อผู้มีความสามารถ

LinkedIn
ผ่านทางLinkedIn

ทีมสรรหาบุคลากรทุกทีมจะบอกคุณว่า LinkedIn แทบจะไม่มีใครเทียบได้สำหรับการติดต่อและสรรหาบุคลากร โดยเฉพาะในตลาดที่มีความต้องการเท่ากับอุปทานของบุคลากร ทะเลของบุคลากรที่กว้างขวาง ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมและสาขาความเชี่ยวชาญ เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีม HR ในการ ค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนอกเหนือจากผู้ที่กำลังสมัครงานอยู่

ตัวกรองการค้นหาขั้นสูง พร้อมตัวเลือกสำหรับทักษะ ประสบการณ์ สถานที่ และแม้แต่เกณฑ์ของบริษัท ช่วยให้การเข้าถึงเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและทรัพยากรเมื่อเทียบกับการค้นหาแบบกว้างๆ

นอกจากนี้ ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การตลาดเนื้อหาและการโฆษณาการรับสมัครงาน ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้องสูงซึ่งเป็นผู้สมัครที่มีศักยภาพ ส่งเสริมแบรนด์นายจ้างของคุณ และเปิดรับตำแหน่งงานให้กับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นแล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LinkedIn

  • เข้าถึงฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ของผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรมและทักษะ
  • กำหนดเป้าหมายผู้สมัครที่มีทักษะเฉพาะ ระดับประสบการณ์ และสถานที่ตั้งโดยใช้ตัวกรองการค้นหาขั้นสูง
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในระหว่างกระบวนการประเมินผลด้วยโปรไฟล์ที่ละเอียดซึ่งแสดงทักษะ ประสบการณ์ และการรับรองจากเพื่อนร่วมงานของผู้สมัคร
  • สร้างหน้าเพจบริษัทที่น่าสนใจซึ่งแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม ค่านิยม และโอกาสในอาชีพของพวกเขาเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูงสำหรับการสรรหาบุคลากร
  • เข้าถึงการโฆษณาการสรรหาบุคลากรแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ LinkedIn

  • ไม่ใช่ทุกโปรไฟล์ที่ได้รับการอัปเดตอย่างละเอียด. ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลต้องระวังเกี่ยวกับข้อมูลที่อาจล้าสมัยหรือทักษะที่ถูกแต่งเติม.
  • แม้ว่า LinkedIn จะมีโปรไฟล์ให้ดู แต่ไม่ได้มีเครื่องมือคัดกรองที่ครอบคลุมเหมือนระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) ที่สามารถประเมินทักษะหรือจัดตารางสัมภาษณ์ได้

ราคาของ LinkedIn

  • ฟรีตลอดไป
  • LinkedIn Premium สำหรับอาชีพ: $29.99/เดือน
  • LinkedIn Premium Business: $59.99/เดือน
  • LinkedIn Recruiter Lite: $170/เดือน
  • ผู้สรรหาบุคลากร LinkedIn: $835/เดือน

คะแนนและรีวิวบน LinkedIn

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

8. HireVue—การสัมภาษณ์และการประเมินผลผ่านวิดีโอ

HireVue
ผ่านทางHireVue

HireVue ไม่ใช่กระดานงานหรือระบบติดตามผู้สมัครงานแบบมาตรฐาน แต่เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการสัมภาษณ์แบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีการสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอ

ทีมของเราได้ทำการทดสอบสัมภาษณ์กับ HireView ไปไม่กี่ครั้ง เราพบว่ามันช่วยให้กระบวนการคัดเลือกง่ายขึ้น และช่วยให้การจ้างงานทางไกลเป็นไปได้ดีขึ้น เราสามารถประเมินทักษะทางสังคม ความสามารถในการสื่อสาร และความเหมาะสมทางวัฒนธรรมของผู้สมัครได้เกือบจะดีเท่ากับการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว และดีกว่าการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์อย่างมาก

แพลตฟอร์มนี้ยังให้บริการการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อช่วยระบุผู้มีความสามารถชั้นนำ ทำให้กระบวนการสรรหาโดยรวมเป็นไปอย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่น ในระหว่างการสัมภาษณ์ทดสอบของเรา เราประทับใจในความสามารถของ HireVue ที่บันทึกและวิเคราะห์การตอบสนองของผู้สมัคร พร้อมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับภาษากาย น้ำเสียง และการมีส่วนร่วมของพวกเขา

แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับผู้สมัครที่ควรดำเนินการต่อในกระบวนการสรรหา ซึ่งนำไปสู่การจ้างงานที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับองค์กรของเรา

คุณสมบัติเด่นของ HireVue

  • จัดเตรียมรูปแบบที่เป็นโครงสร้างสำหรับการสัมภาษณ์ทางวิดีโอ ผู้สมัครจะตอบคำถามที่บันทึกไว้ล่วงหน้าชุดเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการประเมินที่สม่ำเสมอสำหรับผู้สมัครทุกคน
  • ขจัดความยุ่งยากในการนัดหมายสัมภาษณ์แบบพบหน้า ผู้สมัครสามารถทำวิดีโอสัมภาษณ์ได้สะดวกตามเวลาที่ตนเองต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • อำนวยความสะดวกในการสัมภาษณ์กับผู้สมัครที่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ โดยขจัดข้อจำกัดด้านสถานที่และขยายขอบเขตการสรรหาบุคลากรของคุณ
  • เข้าถึงฟีเจอร์ AI เสริมที่วิเคราะห์การแสดงออกทางสีหน้า น้ำเสียง และการใช้ภาษาในวิดีโอสัมภาษณ์ เพื่อเพิ่มข้อมูลเชิงลึกสำหรับการประเมินผล นอกเหนือจากเนื้อหาของคำตอบเท่านั้น
  • สร้างรายงานที่สามารถช่วยระบุแนวโน้มของการสัมภาษณ์และประเมินประสิทธิภาพของผู้สัมภาษณ์

ข้อจำกัดของ HireVue

  • การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอไม่สามารถจำลองการสร้างสัมพันธภาพได้ครบถ้วนเหมือนการสัมภาษณ์แบบพบหน้า
  • คุณสมบัติของ AI มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการลำเอียงในกระบวนการสรรหาบุคลากร

ราคาของ HireVue

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ HireVue

  • G2: 4. 1/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (45+ รีวิว)

9. Gusto—การประมวลผลเงินเดือนและการบริหารจัดการสวัสดิการ

ความกระตือรือร้น
ผ่านทางGusto

Gusto เป็นโซลูชันทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กหลายแห่ง ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ฟีเจอร์อัตโนมัติ และการจัดการเงินเดือนและสวัสดิการที่ผสานรวมกัน ทำให้กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้นอย่างมาก ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรสำหรับทีมขนาดเล็ก

ระบบติดตามผู้สมัครงาน (ATS) ของ Gusto นั้นมีความแข็งแกร่งอย่างน่าประหลาดใจสำหรับแพลตฟอร์มแบบครบวงจร คุณสามารถโพสต์ตำแหน่งงานไปยังบอร์ดหลักต่าง ๆ ตรวจสอบประวัติย่อ และทำงานร่วมกับทีมของคุณตลอดกระบวนการจ้างงานได้ แม้ว่าจะไม่สามารถแข่งขันกับโซลูชัน ATS ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ได้ แต่ก็เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

นอกจากนี้ยังมีพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงาน ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงสลิปเงินเดือน อัปเดตข้อมูลส่วนตัว และขอลาหยุดได้ สิ่งนี้ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ต้องตอบคำถามซ้ำๆ และช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่โครงการเชิงกลยุทธ์มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของพนักงาน

สุดท้ายนี้ Gusto ไม่ได้เพียงแค่ประมวลผลข้อมูล HR ของคุณเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าอีกด้วย คุณสามารถสร้างรายงานได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่แนวโน้มการจ่ายเงินเดือนไปจนถึงการใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของ Gusto

  • กำจัดงานคำนวณด้วยมือและรับรองการประมวลผลเงินเดือนที่แม่นยำและทันเวลาสำหรับพนักงานและผู้รับเหมา
  • จัดการการคำนวณและการยื่นภาษีของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่น เพื่อลดภาระให้กับทีมทรัพยากรบุคคลของคุณ
  • รองรับตารางการจ่ายเงินที่แตกต่างกันสำหรับพนักงานของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้รับเงินตรงเวลา
  • สร้างและจัดการกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพด้วยงานอัตโนมัติและการรวบรวมเอกสาร
  • จัดตั้งและบริหารจัดการประกันสุขภาพ แผนการออมเงินเพื่อการเกษียณ และสวัสดิการอื่น ๆ สำหรับพนักงานของคุณ

ข้อจำกัดด้านความสมัครใจ

  • แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่ Gusto อาจไม่เสนอระดับการปรับแต่งที่เทียบเท่ากับระบบ HRIS บางระบบสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนหรือความต้องการเฉพาะของบริษัท

ราคา Gusto

  • Simple: เริ่มต้นที่ $40/เดือน
  • เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $80/เดือน
  • พรีเมียม: ราคาตามตกลง

คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

10. Workday—ชุดการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร

วันทำงาน
ผ่านทางWorkday

Workday เป็นโซลูชันการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) บนระบบคลาวด์ที่ครอบคลุมและออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแผนกทรัพยากรบุคคลและการเงิน ซึ่งสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับข้อมูลของพนักงานของคุณและปรับปรุงกระบวนการทำงานข้ามแผนกให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จุดขายเฉพาะของมัน? มันสามารถ จัดการกับแรงงานขนาดใหญ่และหลากหลายในหลายสถานที่ สกุลเงิน และกฎระเบียบที่แตกต่างกันได้

Workday นำเสนอแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการฟังก์ชัน HR ที่จำเป็น กระบวนการทางการเงิน และการวิเคราะห์กำลังคน ทั้งหมดในที่เดียว

เมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ Workdayได้ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และปรับปรุงการตัดสินใจในแผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกการเงินของเรา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workday

  • ปรับปรุงการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลและการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการรวมข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย
  • เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่หลากหลาย รวมถึงการสรรหาและปฐมนิเทศบุคลากร การบริหารเงินเดือนและสวัสดิการ การบริหารผลงาน การเรียนรู้และพัฒนา การวิเคราะห์กำลังคน และพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงาน
  • ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลและผู้นำธุรกิจสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากร, กลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน, และการวางแผนกำลังคน

ข้อจำกัดในการทำงาน

  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอาจสูงเช่นกัน เนื่องจากอาจมีความต้องการปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับความต้องการ และอาจต้องมีการฝึกอบรมบุคลากร
  • คุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับระบบ HRIS ที่ง่ายกว่า

ราคาสำหรับวันทำงาน

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวการทำงาน

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

เตรียมพร้อมเทคโนโลยี HR ของคุณสำหรับอนาคต เพื่อกระบวนการสรรหาที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลทุกคนทราบกันดีว่า เทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีโซลูชันใหม่ๆ เกิดขึ้น และฟังก์ชันการทำงานก็เปลี่ยนแปลงไป แต่การก้าวให้ทันกับแนวโน้มเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

ไม่มีโซลูชันใดที่สามารถเป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกความต้องการด้านเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลของเราได้ การเลือกโซลูชันที่ดีที่สุดอย่างรอบคอบ จะช่วยให้คุณสร้างระบบเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลที่มั่นคงและพร้อมรับมือกับอนาคต ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของคุณและผลักดันธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า

กุญแจสำคัญอยู่ที่การสร้างชุดกลยุทธ์ที่ประกอบด้วยเครื่องมือที่ผสานการทำงานร่วมกัน

พิจารณา ClickUp เป็นตัวอย่าง

แม้ว่า ClickUp จะไม่ใช่ระบบ HRIS ที่สมบูรณ์แบบ แต่ฟีเจอร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่งของ ClickUp ก็สามารถเป็นทรัพยากรที่มีค่าสำหรับทีม HR ได้ คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อมอบหมายงานการจัดการ HR ติดตามความคืบหน้า ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และรวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาความโปร่งใสและความรับผิดชอบไว้ได้

