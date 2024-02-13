10 แบบฟอร์มแนะนำตัวเองฟรี เพื่อทำความรู้จักทีมของคุณ

การแนะนำตัวเองเป็นสิ่งที่เราทำบ่อยกว่าที่คิด ตั้งแต่สมัยก่อนที่ต้องไปพบครูในวันแรกของการเรียน ไปจนถึงการแนะนำตัวเองกับลูกค้าที่มีโอกาสเป็นลูกค้าในอนาคต
การแนะนำตัวไม่ใช่แค่โอกาสที่จะแสดงด้านที่ดีที่สุดของคุณเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีในการแสดงตัวตนของคุณ เน้นย้ำถึงคุณค่าที่คุณมอบให้ และสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัว นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ดีสำหรับผู้อื่นในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวคุณหรือทำความรู้จักกับใครบางคนอีกด้วย
กำลังมองหาวิธีง่ายๆ ในการแนะนำตัวและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้คนรอบตัวคุณอยู่หรือเปล่า? โชคดีสำหรับคุณ เพราะมีเทมเพลต "รู้จักฉัน" มากมายที่จะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น สร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน และกำหนดเป้าหมายร่วมกัน
ที่นี่ เราจะแบ่งปัน 10 แบบฟอร์มแนะนำตัวเองที่ดีที่สุดให้คุณได้ใช้ ใช้เพื่อแนะนำตัวเองกับพนักงานใหม่ หรือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้คนในทีมของคุณ ?
แบบฟอร์มทำความรู้จักคืออะไร?
แบบฟอร์มแนะนำตัวเองเป็นเอกสารที่สะดวกซึ่งแนะนำผู้คนให้รู้จักตัวคุณ มีแบบฟอร์มสำหรับสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการแนะนำตัวแบบสบายๆ สำหรับโซเชียลมีเดียและการแนะนำตัวในสถานที่ทำงานที่เป็นทางการ
รูปแบบของเทมเพลตที่แตกต่างกัน ได้แก่ เทมเพลตเรื่องราว Instagram "รู้จักฉัน" โปสเตอร์ "เกี่ยวกับฉัน" แผ่นคำถาม "ถามฉัน" และรายงาน "สิ่งที่ฉันชื่นชอบ" เทมเพลตเหล่านี้สามารถใช้เป็นกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอมหรือเป็นเครื่องมือในที่ทำงานเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาชิกในทีมของคุณ
เทมเพลตสามารถแก้ไขและพิมพ์ได้ เหมาะสำหรับการแชร์ในการประชุมแบบพบหน้ากันหรือทางออนไลน์ การปรับแต่งช่วยให้คุณสามารถแชร์ข้อมูลที่แสดงทักษะ ความสามารถ และบุคลิกภาพของคุณในแง่มุมที่ดีที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์แรกของคุณในงานใหม่หรือคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับทีมปัจจุบันของคุณ เทมเพลต "รู้จักฉัน" จะเปิดเผยรายละเอียดที่ยากจะใส่เข้าไปในช่วงเวลาสั้น ๆ ของการคุยกันก่อนหรือหลังการประชุม
นี่เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ทำงานทางไกล. เทมเพลต 'รู้จักฉัน' ช่วยสร้างความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพโดยการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่คุณอาจไม่เห็นผ่านช่องทางทำงานปกติ. ?
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มแนะนำตัวเองดี?
เนื่องจากแม่แบบเหล่านี้เป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ จึงมีตัวเลือกมากมายให้เลือกใช้แบบที่สมบูรณ์แบบ โดยทั่วไปแล้ว แม่แบบของคุณควรมีสิ่งต่อไปนี้:
- การสนับสนุนแบบโต้ตอบ: แบบฝึกหัดนี้เน้นการร่วมมือกันเพื่อแบ่งปันและเรียนรู้ มองหาแม่แบบแบบโต้ตอบที่คุณสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์เพื่อตอบคำถามหรือแบ่งปันความสนใจและอภิปราย
- ลูกเล่นสร้างสรรค์: ฟีเจอร์สนุก ๆ เช่น ฟอนต์ที่ปรับแต่งได้ สติกเกอร์ จิฟ และอิโมจิ ช่วยให้กระบวนการทำความรู้จักคุณสนุกและน่าสนใจยิ่งขึ้น
- ส่วน: แบ่งกิจกรรมออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่เข้าใจง่าย โดยเน้นไปที่แง่มุมต่าง ๆ เช่น ครอบครัว ความสนใจ และเป้าหมายทางอาชีพ
- การตั้งค่าที่ปรับแต่งได้: ไม่ว่าคุณจะใช้เทมเพลตสำหรับการสัมภาษณ์, งานเครือข่าย, หรือการประชุมทีม, คุณต้องการที่จะสามารถปรับแต่งรายละเอียดเช่นการออกแบบพื้นหลังและสินทรัพย์แบรนด์ได้
10 แบบฟอร์มแนะนำตัวเองฟรี
เริ่มต้นสร้างทีมที่ดีขึ้นด้วยการทำงานจากพื้นฐานเพื่อเข้าใจสิ่งที่ขับเคลื่อนแต่ละบุคคล ด้วยเทมเพลต Get To Know Me 10 แบบฟรีเหล่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสนใจ จุดแข็ง และจุดอ่อนของแต่ละคนในทีมของคุณ
ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อทำให้การแนะนำตัวง่ายขึ้น และใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและสร้างกลยุทธ์การสื่อสารที่ดีขึ้น ?
1. เทมเพลตเกี่ยวกับฉันใน ClickUp
เทมเพลต "เกี่ยวกับฉัน" ของ ClickUp สำหรับผู้ใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สมาชิกในทีมได้รู้จักกันและรู้จักตัวเองมากขึ้น การกรอกข้อมูลในเทมเพลตนี้ช่วยให้พนักงานได้สะท้อนและประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน และทักษะส่วนตัวของตนเอง
แบบฝึกหัด "เกี่ยวกับฉัน" เวอร์ชันนี้ยังมีส่วนที่สมาชิกในทีมสามารถสะท้อนถึงโครงการที่พวกเขาประสบความสำเร็จและล้มเหลว เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ซึ่งช่วยให้เข้าใจเป้าหมายและลักษณะนิสัยส่วนบุคคลได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เป็นเครื่องมือที่สนุกและมีประสิทธิภาพ
ฟิลด์ที่กำหนดเองรองรับคุณลักษณะที่แตกต่างกัน 19 รายการ รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น หนังสือเล่มโปรด สถานที่เกิด และระดับการศึกษา ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานเจาะลึกถึงคุณลักษณะที่สนุกสนานและมืออาชีพที่พวกเขาต้องการแบ่งปันกับทีม ??
มุมมองที่กำหนดเองช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของรายการเกี่ยวกับตัวฉันและบอร์ดสถานะของทีม เพื่อดูว่าพวกเขาได้กรอกเทมเพลตเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือไม่ แบบฟอร์มเกี่ยวกับตัวฉันยังสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ทีมของคุณแบ่งปันข้อมูลประเภทที่คุณต้องการ
2. แม่แบบโปรไฟล์พนักงาน ClickUp
เทมเพลตโปรไฟล์พนักงานจาก ClickUpเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและติดตามการสนทนาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานกับสมาชิกแต่ละคนในทีม เริ่มต้นด้วยการสร้างงานสำหรับพนักงานแต่ละคนในทีม จากนั้นกำหนดงานย่อยสำหรับงานประจำ รวมถึงข้อเสนอแนะจากการประชุมแบบตัวต่อตัวและกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ
เพิ่มงานเพิ่มเติมสำหรับความสำเร็จของพนักงาน การพบปะสังสรรค์ของทีม และการรวมตัวนอกเวลางานประจำสัปดาห์ ใช้ช่องข้อมูลที่กำหนดเองทั้งเจ็ดช่องเพื่อเจาะลึกข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากสมาชิกแต่ละคนในทีม
ด้วยโปรไฟล์พนักงานที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมได้ โปรไฟล์เหล่านี้ช่วยให้เห็นได้ง่ายว่าพนักงานคนใดต้องการความช่วยเหลือในทักษะเฉพาะด้าน และสมาชิกทีมคนใดที่เหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง
3. แม่แบบวัฒนธรรมองค์กร ClickUp
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความไว้วางใจ กระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจ และสร้างอัตลักษณ์ให้ทีมทั้งหมดได้รวมตัวกัน เป้าหมายร่วมขององค์กรช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น
ใช้เทมเพลตวัฒนธรรมองค์กรของ ClickUpเพื่อระบุสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทีม จัดลำดับความสำคัญของค่านิยม และรวมทีมให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้พันธกิจ ?
เริ่มต้นด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดเพื่อระดมความคิดถามทุกคนว่าลักษณะหลักใดที่พวกเขาคิดว่าควรรวมไว้และสิ่งใดที่คุณต้องการหลีกเลี่ยง จากนั้นกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณ
หลังจากช่วงระดมความคิดแล้ว กรอกข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ของแบบฟอร์มวัฒนธรรมองค์กรให้ครบถ้วน ได้แก่ เกี่ยวกับเรา พันธกิจและวิสัยทัศน์ ค่านิยมขององค์กร และสิ่งที่เราเสนอ เพิ่มส่วนอื่น ๆ ตามที่ได้ระดมความคิดไว้ เปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงและแชร์เอกสารเพื่อให้ง่ายต่อการส่งต่อให้สมาชิกใหม่ในทีมและลูกค้าตามความจำเป็น
4. แม่แบบการประชุม 1 ต่อ 1 สำหรับพนักงานและผู้จัดการใน ClickUp
การรู้จักใครสักคนต้องใช้เวลามากกว่าการพบกันเพียงครั้งเดียว คุณต้องทำงานร่วมกัน เอาชนะอุปสรรค และสร้างเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับทีมของคุณ เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะพัฒนาสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นและขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวหน้า
วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการจัดตารางการประชุมแบบตัวต่อตัวระหว่างผู้จัดการและพนักงานในทีมเป็นประจำเทมเพลตการประชุมแบบตัวต่อตัวระหว่างพนักงานและผู้จัดการจาก ClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ราบรื่น
ใช้เทมเพลตนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับพนักงานและผู้จัดการในการเพิ่มหัวข้อสำหรับการสนทนาก่อนการประชุม ในระหว่างการประชุม พวกเขาสามารถร่วมมือกันระดมความคิดใหม่ ๆ และบันทึกประเด็นสำคัญในที่เดียวที่สะดวก
5. แม่แบบบันทึกการจัดการ ClickUp
ในฐานะผู้จัดการ คุณมีงานมากมายที่ต้องรับผิดชอบ ไม่เพียงแต่คุณต้องทำงานที่ต้องใช้ความลึกซึ้งของคุณเองเท่านั้น แต่คุณยังต้องคอยติดตามทีมและโครงการของพวกเขาอีกด้วย ใช้แม่แบบบันทึกของผู้จัดการจาก ClickUpเพื่อไม่ให้พลาดงานใด ๆ อีกต่อไป ✍️
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณควบคุมงาน การประชุม และการโทรทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว บันทึกการประเมินผลงาน บันทึกย่อ และข้อสรุปจากการประชุมแบบตัวต่อตัวและการสนทนาอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ไฮไลต์การดำเนินการที่ดำเนินการแล้ว ความต้องการในการยกระดับ และโครงการที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดในพื้นที่เดียวกัน
นอกจากนี้ ยังเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการแนะนำตัวเองให้กับพนักงานใหม่ และให้พวกเขาได้เห็นภาพรวมของงานที่คุณกำลังทำอยู่ เพียงแค่บันทึกโครงการปัจจุบันของคุณไว้ แล้วนำไปใช้ระหว่างการประชุมปฐมนิเทศ เพื่อแสดงให้เพื่อนร่วมทีมเห็นวิธีการติดตามงานและปรับปรุงการสื่อสารกับทีม
สร้างตัวกระตุ้นเพื่อกำหนดงานติดตามผลโดยอัตโนมัติตามกิจกรรม เพิ่มแท็กการจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้คุณทราบว่างานใดต้องดำเนินการก่อน สถานะและฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณเจาะลึกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับและติดตามข้อมูลที่สำคัญที่สุด
6. แม่แบบรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUp
แบบรายงานกิจกรรมประจำวันจาก ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและตรวจสอบปริมาณงานของทีมได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากแบบรายงานนี้มุ่งเน้นไปที่การทำงานประจำวัน คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่แต่ละสมาชิกในทีมกำลังทำอยู่ และจุดที่พวกเขาต้องการการสนับสนุน
เริ่มต้นด้วยการสร้างรายงานกิจกรรมประจำวันสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม เพิ่มข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ ตำแหน่ง ความรับผิดชอบ และโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ อย่าลืมใส่ข้อมูลติดต่อเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น
ต่อไป ให้กำหนดงานประจำวันสำหรับพนักงานในการกรอกรายงานประจำวันของตน จากนั้นกำหนดงานที่สองสำหรับผู้จัดการในการตรวจสอบงานที่ทำไป นอกจากนี้ ควรกำหนดงานตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมและติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
อัปเดตการตั้งค่าการแชร์เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆ สามารถดูรายงานกิจกรรมของกันและกันได้ ด้วยวิธีนี้ พวกเขาจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของแต่ละคน และสามารถเห็นพื้นที่ที่อาจสามารถร่วมมือกันได้
7. แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดสำหรับละลายพฤติกรรมของ ClickUp
ไม่ว่าจะเป็นปีการศึกษาใหม่ งานเปิดบ้านสำหรับมืออาชีพ หรือการประชุมทีม กิจกรรมละลายพฤติกรรมช่วยให้การแนะนำตัวไม่น่ากลัวและสนุกสนานมากขึ้น เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการต้อนรับพนักงานใหม่ หรือใช้เป็นกิจกรรมสร้างทีมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกับสมาชิกทีมที่มีอยู่แล้ว ?
ใช้เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ด Ice Breaker ของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นการสนทนาที่กระตุ้นความคิดหรือสร้างบรรยากาศสบายๆ เทมเพลตแบบอินเทอร์แอกทีฟนี้ช่วยให้ทุกคนสามารถเสนอคำตอบที่สร้างสรรค์และร่วมแบ่งปันความสนุกสนานได้ในที่เดียว
ใช้เป็นกระดานข่าวเพื่อเปิดตัวเกมการแข่งขัน หรือเป็นกระดานวาดภาพเพื่อคิดคำตอบสร้างสรรค์สำหรับคำถามสมมติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เพิ่มคำถามกระตุ้นความคิดและสร้างส่วนคำถามที่พบบ่อย (FAQs) เพื่อกำหนดกฎกติกาสำหรับกิจกรรมละลายพฤติกรรม
8. แม่แบบกำหนดการ ClickUp Lunch and Learn
การรับประทานอาหารกลางวันพร้อมการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ทีมได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของแผนกอื่น ๆ ได้รับข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่จริงแล้วการรับประทานอาหารกลางวันพร้อมการเรียนรู้ถือเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การวางแผนและจัดการกิจกรรมเหล่านี้อาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องทำงานกับทีมขนาดใหญ่
กิจกรรมเหล่านี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับสมาชิกในทีมที่จะได้รู้จักกันมากขึ้น พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับจุดแข็งและพื้นที่ความเชี่ยวชาญของแต่ละคนในขณะที่แบ่งปันความรู้ของตนเอง
ด้วยเทมเพลตกำหนดการ Lunch and Learn ของ ClickUp กระบวนการนี้ง่ายกว่าที่เคย เพียงเริ่มกรอกข้อมูลสำคัญลงในเทมเพลต เช่น วัตถุประสงค์ ชื่อวิทยากร สถานที่ และเวลาของกิจกรรม
แชร์วาระการประชุมและทรัพยากรการประชุมได้ทันทีก่อนงานและปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อให้ทุกคนมีระดับการเข้าถึงที่ต้องการ การติดตามเมตริกส์ในตัวช่วยให้คุณติดตามการมีส่วนร่วมและประเภทของเซสชันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
9. แคนวา แบบสำรวจทำความรู้จักตัวตนของคุณ แม่แบบเรื่องราวของคุณ
Canva เป็นเครื่องมือออกแบบที่ช่วยยกระดับทุกสิ่งตั้งแต่สินทรัพย์แบรนด์ไปจนถึงการประชุมทีม กราฟิกฟรีและแบบเสียเงินของพวกเขานั้นเหมาะสำหรับผู้จัดการที่ต้องการสร้างเอกสารการประชุมและงานนำเสนอ รวมถึงสำหรับเพื่อนร่วมทีมหรือนักเรียนที่ต้องการทำความรู้จักกัน
ก่อนกรอกแบบฟอร์ม "รู้จักฉัน" นี้ ให้ใช้เครื่องมือเช่นแผนผังความคิดเพื่อระดมความคิดกับทีมของคุณ คิดถึงประเภทของคำถามที่คุณต้องการจะรวมไว้และปรับแต่งหมวดหมู่ให้เหมาะสม
ให้สมาชิกในทีมหรือนักเรียนของคุณปรับแต่งการออกแบบให้เป็นของตัวเอง พวกเขาอาจอัปเดตสีสัน เปลี่ยนฟอนต์ และเพิ่มองค์ประกอบเช่นกราฟิกและอีโมจิเพื่อให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น ?
กิจกรรม "เกี่ยวกับฉัน" นี้สามารถแชร์ได้ทุกที่ ตั้งแต่โพสต์บน Instagram ไปจนถึงสไลด์นำเสนอ
10. แม่แบบประวัติส่วนตัว PowerPoint เกี่ยวกับฉัน
เทมเพลตประวัติส่วนตัวเกี่ยวกับฉันนี้สามารถใช้งานร่วมกับ Google Slides, PowerPoint และ Canva ได้ การนำเสนอประกอบด้วยสไลด์ที่ออกแบบอย่างมืออาชีพ 25 สไลด์ สำหรับแบ่งปันทุกสิ่งตั้งแต่ความสนใจส่วนตัวของคุณไปจนถึงจุดแข็งและทักษะของคุณ
ใช้เพื่อให้นักเรียนแนะนำตัวเองให้รู้จักกัน หรือเพื่อสร้างความสนุกสนานในวันแรกของการเรียนกับนักเรียนของคุณ การสนับสนุนมัลติมีเดียช่วยให้คุณเพิ่มวิดีโอ, GIF และเพลงเพื่อแสดงตัวตนของคุณได้อย่างเต็มที่ สามารถแชร์ได้ง่ายในรูปแบบ PDF หรือ JPG และองค์ประกอบที่ปรับแต่งได้ทำให้เป็นของคุณอย่างแท้จริง
สำหรับโปรเจ็กต์กลุ่ม เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีให้ในตัวช่วยให้คุณทำงานบนการนำเสนอร่วมกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ได้
เพื่อความสร้างสรรค์สูงสุด ให้ใช้เทมเพลตใน Canva ซึ่งมีคลังขององค์ประกอบและการออกแบบมากมาย นอกจากนี้ เครื่องมือลากและวางยังใช้งานง่ายกว่าการจัดวางใน PowerPoint และ Google Slides
แนะนำตัวเองด้วยการสนับสนุนจาก ClickUp
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาวิธีแนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักกับทีม หรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ที่คุณทำงานด้วย คุณสามารถเลือกเทมเพลต 'รู้จักฉัน' ได้ ด้วยตัวเลือก 10 แบบนี้ คุณจะพบเทมเพลตที่เหมาะที่สุดเพื่อทำลายความเงียบ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้เพื่อเริ่มปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร การแนะนำตัว และกระบวนการสร้างทีมของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเทมเพลต ClickUp เหล่านี้ คุณจะได้รู้จักกันมากขึ้น สร้างกระบวนการทำงานที่ติดตามประสิทธิภาพ และสร้างบรรยากาศชุมชนที่ทำให้ธุรกิจของคุณเป็นสถานที่ทำงานที่ดีที่สุด ?