50 เรื่องตลกในที่ทำงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่สนุกสนาน

ใครว่าทำงานจะสนุกไม่ได้?
แน่นอนว่าเราทุกคนต่างเคยมีวันที่อยากจะนอนดูซีรีส์สารคดีเรื่องโปรดแบบมาราธอนอยู่บนเตียง แต่การเติมอารมณ์ขันเล็กๆ น้อยๆ และแบ่งปันมุกตลกกับเพื่อนร่วมงานสักสองสามเรื่อง ก็สามารถช่วยคลายความเบื่อหน่ายในวันจันทร์ได้ไม่น้อยเลย!
มุกตลกที่ดีมีศักยภาพในการทำลายความเงียบในที่ทำงาน มันสามารถบรรเทาความตึงเครียดและทำให้บรรยากาศผ่อนคลายขึ้นได้ และมันเป็นวิธีที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีมและส่งเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานทางไกล
ไม่ว่าคุณจะต้องการเพิ่มพลังงานในการประชุมครั้งต่อไป ต้องการกระตุ้นความกระปรี้กระเปร่าในช่วงบ่ายที่ยาวนาน หรือแค่อยากสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคน เรื่องตลก 50 เรื่องที่เหมาะกับการทำงานเหล่านี้พร้อมช่วยคุณแล้ว 👇
50 เรื่องตลกสนุกๆ สำหรับแบ่งปันในที่ทำงาน
มุกตลกในที่ทำงานเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมโยงผู้คนและทำให้พวกเขาสนิทสนมกันมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์นี้ ให้เลือกมุกตลกที่เหมาะสมกับที่ทำงาน ซึ่งต้องตลก สุภาพ และสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและสุขภาพดี
เราใช้เวลาเกือบครึ่งชีวิตของเราที่ทำงาน ดังนั้นการมีมุกตลกเบาๆ สักสองสามเรื่องจึงช่วยได้มาก
จากการศึกษาของ HBR พบว่า พนักงานที่ดูคลิปตลกมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้ดูถึง 10%
เรื่องตลกสำหรับเจ้านายของคุณ
เมื่อเล่นมุกตลกต่อหน้าเจ้านาย ควรเลือกมุกเบาๆ ที่ไม่หนักเกินไปและยังคงรักษาภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพของคุณไว้
นี่คือมุกตลกที่ผู้จัดการของคุณอาจชอบ:
- คอมพิวเตอร์ของฉันช้าเหลือเกิน ช่วงนี้ฉันคิดว่ามันน่าจะต้องการพักดื่มกาแฟสักหน่อย
- ทำไมพนักงานถึงนำบันไดไปที่ห้องทำงานของเจ้านาย? เพราะได้ยินว่างานนี้ต้องการคนที่พร้อมจะก้าวขึ้นมา
- ฉันตั้งใจจะเลิกนิสัยไม่ดีทั้งหมดของฉันในปีใหม่ แต่แล้วฉันก็นึกขึ้นได้ว่าไม่มีใครชอบคนขี้แพ้
- ฉันตั้งชื่อฮาร์ดไดรฟ์ว่า 'งาน' แบบนี้ เวลาที่มันพัง ฉันจะได้พูดว่า "ขอโทษนะ ฉันทำไม่ได้ งานของฉันพังแล้ว"
- ฉันคิดว่างานของฉันเริ่มส่งผลกระทบต่อสมองของฉันแล้ว ช่วงนี้ฉันรู้สึกอยากจัดเรียงขวดโหลในตู้เย็นตามวันหมดอายุ
- รหัสอีเมลของฉันถูกแฮ็กอีกครั้ง แต่ไม่เป็นไร ฉันได้เปลี่ยนเป็น 'ไม่ถูกต้อง' แล้ว ตอนนี้ถ้าฉันลืมคอมพิวเตอร์จะเตือนฉัน
เรื่องตลกสำหรับแบ่งปันกับเพื่อนร่วมงานของคุณ
ท่ามกลางความเครียดจากการทำงานและกำหนดเวลาที่เร่งรีบ การหัวเราะเบาๆ สักสองสามครั้งสามารถช่วยคลายความตึงเครียดได้อย่างมาก ครั้งต่อไปที่คุณพักจากการทำงานเพื่อดื่มกาแฟและดื่มน้ำ ลองใช้มุกตลกที่เป็นมิตรกับที่ทำงานด้านล่างนี้เพื่อเปลี่ยนสีหน้าจากเศร้าเป็นยิ้มและสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน หรืออาจจะใช้ในสัมภาษณ์งานครั้งต่อไปก็ได้ หากสถานการณ์เอื้ออำนวย!
- บางทีงานในออฟฟิศของเราถึงได้มั่นคงนักก็เพราะไม่มีใครอยากทำ
- คำคมโปรดของคนขี้เกียจคืออะไร? รอดูแล้วกัน!
- ฉันทำกาแฟหกใส่รายงานของฉัน และตอนนี้ฉันต้องทำมันใหม่ ฉันกำลังพูดถึงกาแฟของฉัน (อันนี้อาจจะใช้ได้ดีกับคนที่ชอบกาแฟแบบพิถีพิถันที่ทำงาน)
- ทำไมเด็กฝึกงานถึงลาออก? เพราะพวกเขาไม่สามารถรับมือกับความกดดันจากการเป็นคนเดียวที่รู้วิธีใช้เครื่องชงกาแฟได้! (อันนี้ก็เหมือนกัน!)
- เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันคิดว่างานของฉันกำลังจะง่ายขึ้น รายการสิ่งที่ต้องทำของฉันก็หัวเราะใส่ฉันทันที
มุกตลกปลอดภัยสำหรับที่ทำงาน
อารมณ์ขันในที่ทำงานมีไว้เพื่อทำให้ทีมใกล้ชิดกันมากขึ้นและทำให้การทำงานของคุณสนุกสนานยิ่งขึ้น
สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือมุกตลกที่ไม่เหมาะสมหรือจังหวะไม่ดีที่อาจทำให้ใครบางคนรู้สึกไม่พอใจ มุกตลกของคุณควรหลีกเลี่ยงหัวข้อที่อ่อนไหวหรือภาษาที่อาจทำให้ผู้คนรู้สึกไม่สบายใจ
ยึดมั่นในอารมณ์ขันที่สุภาพและเบาสมองซึ่งทุกคนสามารถเพลิดเพลินได้ ด้วยวิธีนี้ คุณช่วยสร้างสถานที่ทำงานที่มีสุขภาพดีและบรรยากาศที่เป็นมิตรซึ่งทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมและได้รับการเคารพ
ดังนั้น นี่คือมุกตลกที่ปลอดภัยสำหรับที่ทำงาน ซึ่งช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานได้โดยไม่ล้ำเส้น และใช่ เรารู้ว่าบางมุกอาจจะเชยไปหน่อย แต่ถ้ามันทำให้ทุกคนรู้สึกดีขึ้นได้ ก็ใช้ได้ทั้งนั้น!
- ฉันคิดว่าฉันต้องการอาชีพ แต่ปรากฎว่าฉันต้องการแค่เงินเดือน
- หัวหน้า: มีช่องว่างในเอกสารที่คุณส่งมา! ฉัน: โอ้ ขอโทษค่ะ คงกด Enter สองครั้ง
- หากครั้งแรกคุณไม่ประสบความสำเร็จ ให้คุณนิยามความสำเร็จใหม่!
- บอส: ผมประทับใจในผลงานของคุณมาก ผมอยากเลื่อนตำแหน่งให้คุณ คุณ: ขอบคุณครับ/ค่ะ บอส แล้วตำแหน่งใหม่ของผม/ดิฉันคืออะไรครับ/คะ บอส: ลูกค้า!
- ผู้จัดการโครงการรักษาความเยือกเย็นได้อย่างไร? ด้วยการเปิดหน้าต่างทุกบานไว้
- ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันถูกไล่ออกจากโรงงานปฏิทิน ทั้งที่ฉันแค่ลาหยุดไปวันเดียวเอง
- ฉันบอกหัวหน้าว่าฉันจะเริ่มการนำเสนอด้วยเรื่องตลก ดังนั้นฉันจึงใส่รายการสิ่งที่ต้องทำไว้ในสไลด์แรก
เราแน่ใจว่าคุณจะหัวเราะได้สองสามครั้งกับมุกตลกเหล่านี้
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ลองผสมผสานมุกตลกที่เหมาะกับการทำงานเข้ากับกิจกรรมสร้างทีมเสมือนจริงเพื่อแสดงให้สมาชิกในทีมเห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับพวกเขา
มุกตลกแบบแห้ง
อารมณ์ขันแบบแห้งๆ นั้นยอดเยี่ยมในการผ่อนคลายบรรยากาศในวันที่เครียด มันมักจะแฝงอยู่และไม่ค่อยทำให้ใครรู้สึกไม่พอใจ ดังนั้นจึงปลอดภัยในสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ อารมณ์ขันแบบแห้งๆ ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการคิดอย่างรวดเร็ว ทำให้การโต้ตอบสนุกสนานมากขึ้นและมีส่วนช่วยในการสร้างทีม
มุกตลกเหล่านี้ควรเล่าด้วยสีหน้าเรียบเฉยและน้ำเสียงเฉยเมย
- เจ้านายของฉันให้ฉันเล่าเรื่องตลก ฉันบอกเธอว่าเงินเดือนของฉัน ฉันไม่รู้ว่าทำไมเธอโกรธ
- ผู้จัดการ: คุณได้เรียนรู้อะไรจากการประชุมครั้งนี้บ้าง? ผม: แบตเตอรี่ของแลปท็อปผมทนนานมาก และผมสามารถนอนหลับตาเปิดได้
- ให้ฉันมีความคลุมเครือ หรือให้ฉันได้สิ่งอื่น
- งานอดิเรกที่โปรดปรานของคนที่ชอบใช้แม็กคืออะไร? การสร้างความสัมพันธ์
- ฉันทำงานได้ไม่ดีภายใต้ความกดดัน... หรือสถานการณ์อื่นใด
- เมื่อสงสัย ให้พึมพำ
- ฉันไม่รังเกียจที่จะมาทำงาน; แต่การต้องรอ 8 ชั่วโมงเพื่อกลับบ้านนั่นแหละที่ยาก
มุกเคาะประตูในออฟฟิศ มุกตลกพ่อบ้าน และมุกเล่นคำ
นี่คือต้นฉบับของจักรวาลมุกตลก พวกมันใช้ได้แทบทุกสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นในที่ประชุมที่ลากยาวไม่รู้จบ หรือในงานสังสรรค์หลังเลิกงานที่ทุกคนยังเขินๆ กันอยู่ มุกสั้นๆ เหล่านี้รับรองว่าจะเรียกเสียงหัวเราะ หรืออย่างน้อยก็ทำให้คนฟังกลอกตาด้วยความขำได้แน่นอน
ลองใช้สิ่งเหล่านี้ดู:
- เคาะ เคาะ...ใครน่ะ? ใบไม้...ใบไม้ใคร?...ปล่อยฉันไว้ตามลำพัง
- เคาะ เคาะ…ใครอยู่ข้างนอก? เงิน…เงินใคร?…ไม่ล่ะ ขอบคุณ ฉันชอบถั่ววอลนัท
- เคาะ เคาะ…ใครน่ะ?…ฉัน-วันดา…ฉัน-วันดาใคร?…ฉัน-วันดา ทำไมเครื่องพิมพ์ถึงติดตลอด?
- เคาะ เคาะ…ใครเอ่ย?…ผักกาด…ผักกาดใคร?…ผักกาดเข้ามา; เรามีงานต้องทำ!
- เคาะ เคาะ…ใครน่ะ?… แอนนี่…แอนนี่ใคร?…ไอเดียของแอนนี่ว่าเมื่อไหร่เจ้านายจะกลับมา?
- ทำไมถ้วยกาแฟถึงได้รับรางวัล? เพราะเป็นพนักงานที่ 'ชง' ได้สวยที่สุด
- กล้วยพูดอะไรกับคุณหมอที่เก่งมาก? ฉันปอกเปลือกไม่เก่ง
- ทำไมหุ่นไล่กาถึงได้รับรางวัลโนเบล? เพราะเขาโดดเด่นในสาขาของเขา
มุกตลกสั้น ๆ และมุกขำขันสำหรับที่ทำงาน
เขาว่ากันว่าอารมณ์ขันเป็นเครื่องหมายของสติปัญญา แต่คุณเคยลองเล่าเรื่องตลกที่เชยๆ ให้ใครฟังบ้างไหม?
ลองเล่าเรื่องตลกเหล่านี้ที่ทำงานดูสิ แล้วคุณจะเห็นว่าความเชยๆ นี่แหละที่ทำให้คนหัวเราะได้ แม้พวกเขาจะไม่อยากหัวเราะก็ตาม!
- ฉันไม่ใช่นักมายากล แต่ฉันสามารถทำให้เป้าหมายการขายของคุณหายไป!
- คุณเรียกเส้นบะหมี่ปลอมว่าอะไร? อิมเพสตา
- ฉันเพิ่งถูกไล่ออกจากงานที่โรงงานคีย์บอร์ด พวกเขาบอกว่าฉันไม่ได้เข้าทำงานกะเพียงพอ
- ทำไมพนักงานออฟฟิศถึงเริ่มพกที่เหลาดินสอ? เพื่อให้มีสมาธิกับงาน
- ฉันกำลังคิดว่าจะรับงานเป็นกระจกเงา แต่ฉันไม่คิดว่าตัวเองจะทำมันได้
- เกิดอะไรขึ้นเมื่อโจรสลัดพยายามท่องตัวอักษร? เขาหลงทางที่ตัว 'ค'.
เรื่องตลกสำหรับการประชุมที่ทำงานและวันพฤหัสบดีและวันศุกร์
การประชุมที่ยาวนานสามารถทำให้เหนื่อยล้าได้ทุกวันในสัปดาห์ แต่การประชุมที่ถูกจัดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์อาจทำให้หลายคนบ่นกับปฏิทินของตน
ลองใช้มุกตลกเหล่านี้เพื่อให้การประชุมวันพฤหัสบดีและวันศุกร์สนุกสนานขึ้น สามารถใช้ได้ผลดีเช่นกันในการประชุมทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อให้พนักงานที่ทำงานทางไกลมีส่วนร่วม
- การประชุมกับกาแฟมีอะไรเหมือนกัน? ทั้งสองอย่างช่วยให้คุณตื่นตัว แต่มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่ได้ผล
- ถ้าทุกวันเป็นของขวัญ ฉันขอใบเสร็จคืนสำหรับวันจันทร์ ฉันอยากแลกมันกับวันศุกร์อีกวัน (โดยไม่มีประชุม!)
- ฉันไม่ได้กำลังจะหลับ! ฉันแค่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับทุกอย่างที่คุณพูด
- เคาะ เคาะ ใครน่ะ?…จัสติน…จัสตินใคร?…จัสติน หมดเวลาแล้ว ไปประชุมกัน!
- ปัญหาใหญ่ที่สุดของฉันกับการประชุมคือ แม้จะมีชื่อว่า "การประชุม" แต่แทบไม่เคยเกี่ยวกับฉันเลย
เรื่องตลกสำหรับแผนกและบทบาทต่างๆ
เราทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากเรื่องขำขันเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตของเราได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีหรือตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณก็ไม่ต่างกัน ลองใช้มุกตลกเฉพาะแผนกเหล่านี้กับพวกเขาดูสิ!
- ทำไมโปรแกรมเมอร์ถึงชอบโหมดมืด? เพราะแสงสว่างดึงดูดแมลง
- ฉันบอกเจ้าหน้าที่ไอทีว่าฉันต้องการรหัสผ่านแปดตัวอักษร เขาแนะนำว่า "สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด"
- ทำไมนักบัญชีถึงสงบอยู่เสมอ? พวกเขารู้วิธีบาลานซ์ความกังวลของตัวเอง
- ฉันบอกเพื่อนร่วมงานว่าฉันมีมุกตลกเกี่ยวกับความมั่นคงในงาน แต่พวกเขาบอกว่ามันอาจจะเสี่ยงเกินไป
- คนงานก่อสร้างจัดปาร์ตี้กันอย่างไร? พวกเขาสร้างหลังคาให้สูงขึ้น
- โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ต้องใช้กี่คนในการเปลี่ยนหลอดไฟ? ไม่ต้องเลย นั่นเป็นปัญหาฮาร์ดแวร์
หวังว่าคุณคงได้หัวเราะบ้างหลังจากอ่านรายการนี้
แม้ว่านี่จะเป็นเพียงรายการมุกตลกคลาสสิกที่คุณสามารถเล่าในที่ทำงานได้ แต่ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าความคิดสร้างสรรค์ของคุณเอง ดังนั้นอย่าลังเลที่จะลองมุกเด็ดๆ สักสองสามมุกในครั้งต่อไปที่คุณอยู่ที่ตู้กดน้ำ ขอให้รักษาความสุภาพและอารมณ์ขันเบาๆ และทำให้ทุกคนยิ้มได้
การเขียนและแบ่งปันเรื่องตลกในที่ทำงาน
การเล่าเรื่องตลกเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้ทีมของคุณมีความสุข. เครื่องมือที่ทันสมัยซึ่งช่วยให้พวกเขาได้รับประโยชน์สูงสุดจากวันทำงานของพวกเขาก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง.
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การมีส่วนร่วมของพนักงานที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้องค์กรปรับปรุงความพึงพอใจของพนักงาน, ประสิทธิภาพการทำงาน, และการรักษาพนักงานไว้. ด้วยชุดเครื่องมือและเทมเพลตที่ครอบคลุม, ClickUp เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรที่ต้องการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ, มีความพึงพอใจ, และมีความภักดีมากขึ้น.
นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์ของ ClickUp สามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มอารมณ์ขันและพลังงานให้กับที่ทำงาน
ClickUp Brainได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมอบฟีเจอร์และความสามารถต่าง ๆ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ใช้ผู้ช่วยเขียนของ ClickUp Brainเพื่อเขียนมุกตลกสำหรับที่ทำงาน
- ตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์, น้ำเสียง, และกลุ่มเป้าหมายสำหรับมุกตลกของคุณ, โดยให้แน่ใจว่ามีความเกี่ยวข้องและน่าสนใจ
- สร้างมุกตลกคุณภาพสูงสำหรับการทำงานโดยใช้โมเดลภาษาขั้นสูง ไม่ว่าคุณจะต้องการมุกตลกเกี่ยวกับงาน มุกตลกเฉพาะแผนก หรือมุกตลกตามสถานการณ์
- ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงขณะที่คุณเขียน เพื่อให้แน่ใจว่ามุกตลกของคุณตลกและสมบูรณ์แบบที่สุด
- ตรวจสอบการสะกด ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอน พร้อมทั้งเสนอคำพ้องความหมาย การปรับถ้อยคำใหม่ และการปรับโทนเพื่อให้มุกตลกของคุณดีขึ้น
อ่านเพิ่มเติม:13 เครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาในปี 2024
ด้วยการใช้ClickUp Brain คุณสามารถสร้างอารมณ์ขันที่เฉียบแหลมและสอดคล้องกับแบรนด์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งตรงใจทีมของคุณ เพิ่มช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายให้กับวันทำงาน และส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
นอกจากนี้ClickUp Docsเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการสร้างและจัดระเบียบเอกสาร วิกิ และฐานความรู้ภายในพื้นที่ทำงานของทีมคุณ
ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ คุณสามารถ:
- สร้างหน้าวิกิใหม่ชื่อ 'มุกตลกสำหรับที่ทำงาน' เพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับเนื้อหาตลกของทีมคุณ
- สร้างหน้าย่อยหรือส่วนต่างๆ สำหรับประเภทของเรื่องตลกที่แตกต่างกัน เช่น เรื่องตลกคลาสสิกในออฟฟิศ, คำเล่นคำและมุกสั้นๆ, ช่วงเวลาที่น่าอาย, และเรื่องขำขันในวันหยุด
- ส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานของคุณเพิ่มมุกตลกในที่ทำงานที่พวกเขาชื่นชอบ สร้างหน้าใหม่ แก้ไขเนื้อหาที่มีอยู่ และแสดงความคิดเห็นเพื่อเพิ่มบริบทเพิ่มเติม
- รวมรูปภาพ, มีม, หรือ GIF แบบเคลื่อนไหวเพื่อจับภาพอารมณ์ขันในเชิงภาพ
- ใช้การจัดรูปแบบเพื่อเน้นจุดสำคัญและรายละเอียดที่สำคัญ
- จัดหมวดหมู่เรื่องตลกตามธีม แผนก หรือผู้เขียนผ่านระบบแท็กของ ClickUp เพื่อทำให้การค้นหาและกรองเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น
การจัดระเบียบมุขตลกสำหรับงานใน ClickUp Docs จะช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่มีชีวิตชีวา ซึ่งช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่สนุกสนานและน่าดึงดูดใจ
สุดท้าย,ClickUp's Chat ช่วยให้ คุณสามารถสื่อสารและอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ภายในทีมของคุณได้
คุณสมบัตินี้รองรับ:
- การส่งข้อความแบบเรียลไทม์, การกล่าวถึง @, แนบไฟล์, และการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ เช่น อีโมจิ และบล็อกโค้ด
- เพิ่มมุมมองแชทในระดับพื้นที่ โฟลเดอร์ หรือรายการ เพื่อสร้างช่องทางแชทแยกสำหรับทีม โครงการ หรือลูกค้าที่แตกต่างกัน
- โพสต์มีมตลก, GIF, หรือภาพที่ทีมของคุณจะชอบ
- กำหนดช่อง 'มุกตลกประจำวัน' หรือ 'เรื่องตลกที่สุด' ที่ผู้คนสามารถมีส่วนร่วมและโหวตเรื่องที่ดีที่สุดได้
ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพและความสนุกสนาน แชทวิวสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ClickUpยังผสานการทำงานกับแอปการสื่อสารของทีมเช่นSlack ทำให้ทีมสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่ต้องการได้จากแพลตฟอร์มเดียว
การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Slackช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและจัดระเบียบงานทั้งหมดได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งสนุกสนานเล็กน้อย
การสร้างความมั่นใจให้อารมณ์ขันในที่ทำงานเป็นมิตรและเคารพซึ่งกันและกัน
การเล่าเรื่องตลกในที่ทำงานสามารถช่วยเพิ่มขวัญและกำลังใจของทีม ลดความเครียด และเพิ่มความพึงพอใจในการทำงานโดยรวม อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องหลีกเลี่ยงเรื่องตลกที่อ้างอิงหรือแม้แต่สื่อถึงการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุ ศาสนา เชื้อชาติ เพศ สัญชาติ ชาติพันธุ์ รสนิยมทางเพศ หรือลักษณะอื่นใดก็ตาม ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานของคุณมีนโยบายไม่ยอมรับการดูหมิ่นและการเลือกปฏิบัติอย่างเด็ดขาด แม้ว่าผู้เล่าเรื่องตลกจะไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นก็ตาม
คุณอาจเห็นการหยอกล้อแบบมีน้ำใจในบางทีมมืออาชีพ แต่การทำให้ใครรู้สึกไม่เคารพหรือไม่สบายใจจากมุกตลกของคุณนั้นไม่เป็นที่ยอมรับเด็ดขาด
คุณไม่อยากให้คนจดจำคุณในฐานะไมเคิล สก็อตต์จาก The Office ที่ชอบเล่นมุกตลกไม่เหมาะสมและหยาบคายโดยไม่สนใจปฏิกิริยาของเพื่อนร่วมงานเลย
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น การมีอารมณ์ขันในที่ทำงานควรสร้างความสามัคคีในทีมมากกว่าสร้างความแตกต่าง พยายามพัฒนาอารมณ์ขันที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและสนุกสนานได้ง่าย และหากมุกตลกไม่เหมาะสมหรือถูกตีความในทางลบ ให้ขอโทษทันที ถอนคำพูด และอธิบายเจตนาของคุณ การรักษาบรรยากาศการทำงานที่ผ่อนคลายและสนุกสนานนั้นสำคัญ แต่การเข้าใจผลกระทบของมุกตลกก็สำคัญไม่แพ้กัน
การควบคุมอารมณ์ขันในที่ทำงาน
ในฐานะองค์กร การควบคุมพฤติกรรมในที่ทำงานอย่างมีความละเอียดอ่อนเป็นสิ่งสำคัญ นี่คือวิธีที่คุณสามารถควบคุมอารมณ์ขันในที่ทำงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ:
- ให้แน่ใจว่านโยบายในที่ทำงานระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเพศ, เพศสภาพ, เชื้อชาติ, ศาสนาหรือภูมิหลังทางชาติ, ชาติพันธุ์, หรือลักษณะอื่นใดเป็นสิ่งต้องห้าม และการละเมิดจะนำไปสู่การลงโทษอย่างเคร่งครัด
- จัดการอบรมพฤติกรรมในที่ทำงานสำหรับพนักงานใหม่เพื่อแนะนำวัฒนธรรมองค์กร และรวมรายการสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำอย่างครบถ้วน
- จัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการใช้ความขำขันในที่ทำงาน. สิ่งนี้สามารถช่วยให้พนักงานเข้าใจประโยชน์ของความขำขัน และเรียนรู้วิธีใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพ.
- ทำให้ผู้นำตระหนักถึงสถานะของตนในฐานะแบบอย่าง หากผู้นำใช้ความตลกขบขันในเชิงบวก การกระทำของพวกเขามักจะเป็นสัญญาณทางสังคมให้กับพนักงานของพวกเขา
- โปรดทราบว่าพนักงานไม่ควรถูกบังคับหรือถูกกดดันให้เข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นเรื่องอารมณ์ขัน แนวคิดคือการส่งเสริมความสามัคคีในทีมและความปลอดภัยทางจิตใจ ดังนั้นพนักงานไม่ควรรู้สึกถูกบังคับหรือถูกกดดันให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
อ่านเพิ่มเติม:35 ตัวอย่างการสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจและประสิทธิภาพการทำงาน
หัวเราะสู่จิตวิญญาณทีมด้วย ClickUp
การนำอารมณ์ขันและการผ่อนคลายแบบตลกขบขันเข้ามาในที่ทำงานสามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์ได้ สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีชีวิตชีวาและเชิงบวกซึ่งผู้คนหัวเราะร่วมกันและเคารพซึ่งกันและกันสามารถนำไปสู่ระดับประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่เคยมีมาก่อนและความจงรักภักดีของพนักงาน
50 เรื่องตลกสำหรับที่ทำงานเหล่านี้สามารถเป็นตัวช่วยในการทำลายความเงียบ ทำให้คุณมีเรื่องให้พูดมากมายเพื่อรักษาบรรยากาศให้สนุกสนานและเสียงหัวเราะไม่ขาดสาย
และไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการค้นหา จัดระเบียบ หรือแบ่งปันเรื่องตลกกับทีมของคุณ คุณสมบัติที่หลากหลายของ ClickUp ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านการใช้ความตลกและการร่วมมือ
คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าเพลิดเพลินและสอดคล้องกันมากขึ้นได้โดยใช้ ClickUp Brain สำหรับการเขียนมุกตลก, ClickUp Docs สำหรับการจัดเก็บมุกตลก, และ ClickUp Chat View สำหรับการแบ่งปันเสียงหัวเราะ
ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!
ท้ายที่สุดแล้ว คุณจะสร้างและนำทีมที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไร? คุณเพียงแค่ใช้ClickUp!