ABC ของที่ทำงาน (ผู้ช่วยเหลือ, เพื่อนร่วมงาน, และเพื่อนสนิท): คู่มือการสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน

ชีวิตการทำงานของผู้ใหญ่หมายถึงเวลาสำหรับการสังสรรค์น้อยมากหรือไม่มีเลย—นอกเหนือจากการทำงาน
ระหว่างงาน, งานบ้าน, ภาระผูกพันต่าง ๆ, และความรับผิดชอบมากมาย—แทบไม่มีเวลาหรือพลังงานเหลือที่จะเข้าไปหาคนที่เราสนใจ, เริ่มบทสนทนา, สร้างความสัมพันธ์ผ่านความสนใจร่วมกัน, และพัฒนาเป็นมิตรภาพ
อย่างไรก็ตาม มีสถานที่หนึ่งที่คุณสามารถสร้างเพื่อนใหม่ได้อย่างง่ายดาย—นั่นก็คือที่ทำงานของคุณ
การศึกษาโดยศูนย์สำรวจชีวิตชาวอเมริกันค้นพบว่าผู้คนมีแนวโน้มที่จะทำเพื่อนที่ทำงานมากกว่าที่ใด ๆ! ท้ายที่สุดแล้ว เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตผู้ใหญ่ของเราที่ทำงาน
ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเริ่มงานใหม่หรือกำลังมองหาการเข้าร่วมกลุ่มที่มีอยู่แล้ว นี่คือคู่มือของคุณในการสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน
ความสำคัญของเพื่อนร่วมงาน
มิตรภาพในที่ทำงานไม่ได้รับการยกย่องมากพองานวิจัยล่าสุดจาก Gallupพบว่าการมีเพื่อนสนิทในที่ทำงานมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น, ความพึงพอใจในงานที่ดีขึ้น, ความพึงพอใจในงานที่ดีขึ้น, และผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น นั่นไม่ใช่ทั้งหมด ยังมีงานวิจัยมากมายที่พิสูจน์ประโยชน์ของการมีเพื่อนในที่ทำงาน
นี่คือข้อแนะนำบางประการที่แสดงให้เห็นว่าทำไมเพื่อนร่วมงานจึงมีความสำคัญ:
- การสนับสนุนทางอารมณ์: เพื่อนร่วมงานมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานและเป้าหมายรวมถึงอุปสรรคในสายอาชีพของคุณ พวกเขาสามารถเห็นอกเห็นใจและมอบการสนับสนุนทางอารมณ์และกำลังใจในช่วงเวลาที่ยากลำบากในที่ทำงาน คำพูดที่ให้กำลังใจเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงบรรเทาความเครียด เพื่อช่วยให้แต่ละคนก้าวข้ามอุปสรรคไปได้
- การกระทำร่วมกัน: การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานช่วยสร้างความไว้วางใจและความโปร่งใสในทีมการชอบและไว้วางใจซึ่งกันและกันช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถร่วมมือและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
- ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง: มิตรภาพในที่ทำงานช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมทีม ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของที่ทำงานนี้สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ซึ่งพนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับ แทนที่จะรู้สึกเหมือนเป็นเพียงฟันเฟืองในเครื่องจักร
- การสื่อสารที่มีความหมาย: ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในที่ทำงานช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและซื่อสัตย์ ซึ่งช่วยป้องกันความสับสนและความเข้าใจผิด และปรับปรุงการทำงานเป็นทีมให้ดีขึ้น แม้ว่าทีมอาจเผชิญกับปัญหาหรือความขัดแย้งใด ๆ ก็ตาม พวกเขาก็จะสามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้ และกลับมาทำงานได้ดีอย่างรวดเร็ว
- สุขภาพจิต: ไม่ว่าจะเป็นการระบายเรื่องจราจรหรือการแชร์มุกตลกภายใน เพื่อนร่วมงานของคุณคือโอเอซิสแห่งการผ่อนคลายระหว่างการประชุม ความกดดันในการทำงาน และเส้นตายที่ถาโถม พวกเขาส่งเสริมสุขภาพจิตโดยการลดความเครียดและเพิ่มความยืดหยุ่นในการรับมือ
- ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น: สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีช่วยกระตุ้นแรงจูงใจและความสามารถในการทำงาน เนื่องจากพนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมในงานของตนมากขึ้น ระดับการมีส่วนร่วมที่สูงเช่นนี้ส่งเสริมให้ทีมและบุคคลต่าง ๆ นำศักยภาพสูงสุดของตนออกมาใช้
- ความพึงพอใจในงาน: การมีเพื่อนที่ทำงานทำให้วันทำงานของคุณน่าอยู่มากขึ้น การผสมผสานระหว่างการสนับสนุนทางอารมณ์และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจในงานและทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นที่จะมาทำงาน
- การเติบโตทางอาชีพ: การมีเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนสามารถกระตุ้นการเติบโตทางอาชีพได้ เนื่องจากพวกเขาสามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำที่มีค่า และคำแนะนำเกี่ยวกับอาชีพได้ พวกเขายังอาจเป็นตัวกลางที่มีคุณค่าภายในองค์กร ทำให้คุณได้สัมผัสกับโครงการใหม่ ๆ โอกาส และเครือข่าย
วิธีสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน: 11 เคล็ดลับและเทคนิคง่ายๆ
นี่คือวิธีง่ายๆ ไม่กี่วิธีที่จะช่วยให้คุณสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน (และรักษาไว้ได้):
1. พูดคุยเรื่องทั่วไป และทำลายความเกรงใจ
อย่าประเมินพลังของคำว่า 'สวัสดี สบายดีไหม?' ต่ำเกินไป
ในการสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน คุณต้องพร้อมที่จะเปิดใจและเชื่อมต่อกับผู้อื่น แนะนำตัวเอง ถามคำถามเกี่ยวกับตัวพวกเขา และร่วมสนทนาเล็กๆ น้อยๆ เป็นครั้งคราว
หากคุณเป็นมือใหม่ ให้เริ่มต้นด้วยคำถามที่เกี่ยวข้องกับการทำงานก่อน เช่น ระยะเวลาที่ทำงานในองค์กรนี้, สิ่งที่พวกเขาชอบเกี่ยวกับการทำงานที่นี่, เส้นทางอาชีพของพวกเขา, และอื่น ๆ หลังจากที่คุณได้ทำลายความเงียบแล้ว คุณสามารถค่อย ๆ คุยเรื่องส่วนตัวมากขึ้น เช่น งานอดิเรก, ความสนใจ, รสนิยมทางดนตรี, หรือแผนการในวันหยุดสุดสัปดาห์
การแลกเปลี่ยนที่เรียบง่ายเช่นนี้สามารถเปิดทางไปสู่การสนทนาที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้นได้ อย่าลืมว่าการสนทนาเป็นถนนสองทาง หากใครไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจหรือรู้สึกว่าการพูดคุยเรื่องเล็กน้อยนั้นอึดอัด ก็ควรปล่อยให้เขาเป็นไปตามสบาย
2. ใช้ชื่อของผู้คน
เขาว่าไม่มีเสียงใดในโลกที่ไพเราะสำหรับหูของใครเท่ากับชื่อของตัวเอง การใช้ชื่อของผู้คนในการสนทนาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้างความผูกพันทางอารมณ์
เรียนรู้ชื่อของเพื่อนร่วมงานของคุณและใช้ชื่อเหล่านั้นให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตั้งแต่การทักทาย สวัสดี และ ลาก่อน ไปจนถึงการเรียกชื่อเมื่ออยู่ในกลุ่ม (หรือระหว่างการประชุมผ่าน Teams) ใช้ชื่อของพวกเขาเพื่อแสดงถึงการยอมรับตัวตนของพวกเขา สิ่งนี้จะแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณสนใจที่จะรู้จักพวกเขามากขึ้น
3. เชื่อมโยงผ่านอาหาร
คุณรู้ไหมว่าเรามักต้อนรับเพื่อนบ้านใหม่ด้วยคุกกี้หรือเค้กที่อบสดใหม่? ทำไมไม่ลองทำแบบเดียวกันที่ทำงานบ้างล่ะ? ไม่จำเป็นต้องเป็นของอบเสมอไป ลองใช้ความคิดสร้างสรรค์ในครัวและทำสูตรอาหารประจำครอบครัวของคุณดูสิ ถ้าการทำอาหารไม่ใช่ถนัดของคุณ (หรือยุ่งยากเกินไป) ลองซื้อขนมขบเคี้ยวที่คุณชื่นชอบเป็นแพ็คแบ่งก็ได้ หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือไปที่ร้านเบเกอรี่หรือร้านกาแฟใกล้บ้านและเลือกซื้อขนมยอดนิยมก็ได้
แจกขนมให้กับเพื่อนร่วมงานหรือวางไว้ในห้องพักพร้อมโน้ตเล็กๆ ไม่ว่าจะวิธีใด เพื่อนร่วมงานของคุณจะซาบซึ้งในน้ำใจที่ใส่ใจของคุณและรู้สึกอบอุ่นกับคุณมากขึ้น
4. ใช้เวลาในพื้นที่ส่วนกลาง
พูดถึงห้องพักผ่อน พื้นที่ส่วนกลางเป็นสถานที่ที่ดีในการสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน
พื้นที่ส่วนกลาง เช่น โรงอาหาร พื้นที่พักผ่อน และจุดน้ำดื่ม เป็นสถานที่ที่ผ่อนคลายซึ่งเพื่อนร่วมงานสามารถผ่อนคลาย สังสรรค์ และเชื่อมต่อกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารว่างอย่างรวดเร็วหรือยืดเส้นยืดสาย ลองพิจารณาใช้เวลาในพื้นที่ส่วนรวมดูบ้าง นอกจากนี้ยังช่วยขยายวงสังคมของคุณให้กว้างขึ้นนอกเหนือจากพื้นที่ทำงานหรือชั้นของคุณ เนื่องจากคุณอาจได้พบปะผู้คนจากทีมหรือแผนกอื่นๆ
5. เริ่มหรือเข้าร่วมช่อง Slack
การทำความรู้จักกับผู้อื่นง่ายขึ้นเมื่อคุณเดินสวนกันในทางเดินของสำนักงานหรือทานอาหารกลางวันร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ทำงานในตำแหน่งที่ห่างไกลไม่มีความสะดวกสบายเช่นนี้ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยว!
เริ่มต้นหรือเข้าร่วมช่อง Slack กับผู้ที่มีความคิดคล้ายกันเพื่อเอาชนะความท้าทายทั่วไปนี้ที่รู้สึกขาดการสัมผัส 'ส่วนตัว' สร้างความสัมพันธ์ผ่านความสนใจร่วมกัน เช่น ซีรีส์ทีวี กีฬา หนังสือ สูตรอาหาร หรือเกมออนไลน์ คุณอาจจัดกิจกรรมเสมือนจริง เช่น การดูรายการพร้อมกัน การประชุมชมรมหนังสือ การอบขนมพร้อมกัน หรือการแข่งขัน
กรุณาตรวจสอบกับผู้จัดการหรือผู้บังคับบัญชาของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มความสนใจไม่ละเมิดนโยบายของบริษัท
6. แสดงทัศนคติเชิงบวก
ทัศนคติเชิงบวกเป็นแม่เหล็กดึงดูดมิตรภาพในที่ทำงาน การมีท่าทีอบอุ่นและเป็นมิตรในที่ทำงานจะดึงดูดผู้คนให้เข้ามาหาคุณ ในทางกลับกัน คุณจะได้พบกับบุคคลที่มีทัศนคติเชิงบวกและมีแนวคิดคล้ายกัน ซึ่งสามารถให้กำลังใจคุณเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก
นิสัยการทำงานที่ดี เช่น การช่วยเหลือผู้อื่น การรับผิดชอบในช่วงเวลาที่ยากลำบาก และการสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน จะทำให้คุณเป็นผู้ที่สามารถทำงานเป็นทีมได้
7. เข้าร่วมกิจกรรมทีม
องค์กรส่วนใหญ่จัดกิจกรรมสร้างทีมเป็นระยะ ๆ หลายแห่งยังรวมถึงกิจกรรมละลายพฤติกรรมเหล่านี้ในช่วงการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ กิจกรรมในที่ทำงานที่จัดขึ้นเป็นประจำเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างจิตวิญญาณของทีมและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งผ่านประสบการณ์ร่วมกัน
ไม่ว่าจะเป็นเกมใบ้คำเสมือนจริงหรือการเดินป่ากลางแจ้ง กิจกรรมทีมทุกครั้งเป็นโอกาสในการสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน คุณมีจุดร่วมคือเป้าหมายและความท้าทายที่เหมือนกันอยู่แล้ว นอกจากนี้ การแก้ปัญหาด้วยกันยังทำให้คุณต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันและสร้างความไว้วางใจ ซึ่งจะเสริมสร้างมิตรภาพให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
8. เปิดใจสำหรับการสังสรรค์หลังเลิกงาน
ความแตกต่างหลักระหว่างกิจกรรมของทีมกับการสังสรรค์หลังเลิกงานคืออย่างหลังไม่บังคับ
การเข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์หลังเลิกงานแสดงถึงความมุ่งมั่นของคุณในการสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน การดื่มเครื่องดื่มในช่วงแฮปปี้อาวร์ออนไลน์หรือเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำของบริษัทในช่วงคริสต์มาสช่วยให้เพื่อนร่วมงานได้เชื่อมต่อกันในบรรยากาศที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย และเป็นกันเองนอกเหนือจากเวลาทำงาน
คุณมองเห็นเพื่อนร่วมงานของคุณในฐานะบุคคลที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และค้นพบความสามารถพิเศษ ความสนใจ หรือ 취미ของพวกเขา เมื่อการสนทนาไหลลื่นมากขึ้น และเพื่อนร่วมงานได้แบ่งปันเสียงหัวเราะ คุณจะสร้างความทรงจำที่ยาวนานและมิตรภาพที่แท้จริง
9. ฉลองความสำเร็จและความก้าวหน้า
การเฉลิมฉลองสามารถเป็นโอกาสที่สมบูรณ์แบบในการสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน แสดงคำชมเชยเมื่อมีผลงานที่ดี และแสดงความยินดีกับเพื่อนร่วมงานเมื่อพวกเขาประสบความสำเร็จ
ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนตำแหน่งหรือการนำเสนอที่ยอดเยี่ยม การแสดงความชื่นชมต่อเพื่อนร่วมงานเป็นการแสดงออกถึงการสนับสนุนและสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาได้
แน่นอนว่าคำชมเชยเช่นนี้ควรมาจากความซื่อสัตย์จริงใจ คุณต้องการเฉลิมฉลองความสำเร็จของพวกเขาเหมือนเป็นของคุณเอง และยอมรับในจุดแข็งและการมีส่วนร่วมของพวกเขา ของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่แสดงถึงความขอบคุณ เช่น บัตรขอบคุณหรือแม้กระทั่งอีการ์ด ก็สามารถสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองให้กับผู้รับได้มาก และเมื่อถึงเวลาของคุณ เพื่อน ๆ ของคุณจะจดจำน้ำใจดี ๆ ของคุณและปฏิบัติต่อคุณด้วยความกระตือรือร้นเช่นเดียวกัน
10. อาสาสมัคร
บริษัทมักมอบโอกาสให้พนักงานได้อาสาสมัครเพื่อทำกิจกรรมที่ดี นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างมิตรภาพในที่ทำงานกับผู้ที่มีความหลงใหลในกิจกรรมนี้เช่นเดียวกับคุณ
ไม่ว่าสำนักงานของคุณจะกำลังจัดกิจกรรมทำความสะอาด ระดมทุนด้วยการขายขนมอบเพื่อการกุศล หรือจัดงานวิ่งมาราธอนระดับเมือง การอาสาสมัครในกิจกรรมเหล่านี้เป็นโอกาสที่ดีในการทำความดีและสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่มีความสนใจคล้ายกัน
การทำงานเพื่อเป้าหมายที่มีความหมายจะช่วยให้คุณมีความรู้สึกมีจุดมุ่งหมายที่มากกว่าแค่ในที่ทำงาน เพราะการมีส่วนร่วมของคุณจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
11. อดทน
มิตรภาพในที่ทำงานไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน มันต้องใช้เวลาหลายวัน หลายสัปดาห์ และหลายเดือนกว่าจะกลายเป็นสิ่งที่แท้จริง
อย่าคาดหวังว่าจะได้พบเพื่อนสนิทที่ทำงานในชั่วโมงสังสรรค์ครั้งแรกที่คุณเข้าร่วม แค่เป็นตัวของตัวเองและเข้าสังคมกับเพื่อนร่วมงานก็พอ คุณก็ไม่อยากฝืนสร้างมิตรภาพเพียงเพื่อหาเพื่อนที่ทำงานหรอกใช่ไหม ค้นหาคนที่ทุ่มเทความพยายามและพลังงานในระดับเดียวกัน บางครั้งอาจทำมากกว่านั้นเพื่อให้คุณรู้สึกมีคุณค่าในที่ทำงาน
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างเครือข่ายในงานประชุม 🤝
การเอาชนะความขี้อายและสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
คุณเป็นคนขี้อายหรือมีปัญหาในการเข้าสังคมที่ต้องการสร้างมิตรภาพในที่ทำงานแต่กลัวที่จะเปิดเผยตัวเองใช่ไหม? เราเข้าใจคุณดี นี่คือเคล็ดลับง่ายๆ สำหรับคุณ:
- ตั้งเป้าหมายการสื่อสาร: ท้าทายตัวเองด้วยเป้าหมายการสื่อสารที่เรียบง่าย บอกกับตัวเองว่าคุณจะสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหลายคนในแต่ละวัน หรือพูดคุยกับคนใหม่ทุกสัปดาห์ เป้าหมายเล็กๆ ที่ทำได้เหล่านี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและผลักดันให้คุณสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงาน
- ฝึกฟังอย่างตั้งใจ: ใช้ความขี้อายของคุณให้เป็นประโยชน์ด้วยการรับบทบาทเป็นผู้ฟังที่ดี ฝึกฟังอย่างตั้งใจโดยให้ความสนใจและใส่ใจในระหว่างการสนทนา การถามคำถามปลายเปิดเพื่อต่อยอดสามารถช่วยให้การสนทนาดำเนินต่อไปได้โดยไม่ทำให้แบตเตอรี่ทางสังคมของคุณหมดลง
- ใช้ภาษากายที่เปิดเผย: ภาษากายเป็นอีกวิธีหนึ่งในการมีส่วนร่วมในการสนทนาโดยไม่ต้องพูดจริง ๆ จ้องตา ยิ้ม และพยักหน้าเมื่อเหมาะสม และคุณจะเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างกระตือรือร้นโดยไม่ต้องพูดสักคำ
- ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี: หากการพบปะพูดคุยแบบตัวต่อตัวรู้สึกน่ากลัว ให้ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารทางดิจิทัลแทน คุณมีตัวเลือกหลากหลาย ตั้งแต่การส่งข้อความทันที อีเมล ไปจนถึงการประชุมทางวิดีโอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานของคุณ
- เข้าร่วมกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกัน: เราได้เห็นแล้วว่าการสร้างมิตรภาพเป็นเรื่องง่ายเพียงใดเมื่อคุณมีสิ่งที่เหมือนกัน ลองพิจารณาเข้าร่วมกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เกินกว่าการทำงาน นอกจากนี้ คุณอาจพบว่าการพูดคุยกับคนใหม่เป็นเรื่องง่ายขึ้นเมื่อคุณมีความสนใจเหมือนกัน
- เรียนรู้ สังเกต และปรับปรุง: โชคดีที่คุณจะพบหนังสือหลายเล่มที่จะช่วยเพิ่มทักษะการสื่อสารได้ เรียนรู้จากหนังสือเหล่านี้และพยายามเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานของคุณ
- ร่วมมือกัน: ทุกที่ทำงานต้องมีเพื่อนร่วมงานที่ชอบเข้าสังคมและรู้จักทุกคนอยู่แล้ว สร้างมิตรภาพกับคนแบบนี้ แล้วคุณจะค่อยๆ สร้างมิตรภาพกับคนอื่นๆ ทุกคนโดยอ้อม
- ขอความช่วยเหลือ: อย่ากลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้จัดการ, ผู้ให้คำปรึกษา, หรือเพื่อนร่วมงานของคุณ. พูดคุยกับพวกเขาเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะของคุณ และพวกเขาอาจช่วยเหลือคุณในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย
- ฝึกความเห็นอกเห็นใจตนเอง: หากคุณรู้สึกติดขัดในสถานการณ์ทางสังคมหรือกลัวงานที่บริษัทจัดขึ้น ให้รับรู้อารมณ์นี้และบอกตัวเองว่ามันเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกเช่นนี้ ฝึกความเห็นอกเห็นใจตนเอง และอย่าเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไป เตือนตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลา และคุณจะมีโอกาสอีกมากมายในการสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน
การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน
คุณใช้แพลตฟอร์มออนไลน์หลากหลายในการทำงาน ตั้งแต่การจัดการทีมไปจนถึงการวางแผนสัปดาห์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้เพื่อสร้างและบำรุงรักษาความสัมพันธ์ในที่ทำงานได้เช่นกัน?
นี่คือวิธี
เครื่องมือสื่อสารภายใน
เกือบทุกองค์กรใช้เครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานหลากหลายประเภท เช่น โปรแกรมอีเมล เครื่องมือส่งข้อความทันที หรือแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยรักษาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัสระหว่างสมาชิกในทีมโดยไม่คำนึงถึงสถานที่
ใช้ช่องทางและเครื่องมือเหล่านี้เพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานของคุณ ตั้งห้องแชทและช่องทาง Slack ตามความสนใจ จัดตารางการพบปะดื่มกาแฟเสมือนจริง หรือพูดคุยแบบตัวต่อตัวกับเพื่อนร่วมงานใหม่ของคุณ การเชื่อมต่อผ่านความสนใจ ประสบการณ์ และความท้าทายร่วมกันจะเป็นรากฐานสำหรับมิตรภาพที่ลึกซึ้ง
แพลตฟอร์มความร่วมมือ
เครื่องมือการทำงานร่วมกันมักถูกใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์โซลูชันการสื่อสารภายในองค์กรพวกมันให้สถานที่กลางสำหรับทีมในการแบ่งปันไฟล์ สร้างและแก้ไขเอกสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ความพยายามเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการสร้างทีมเนื่องจากทุกคนทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน
ใช้แพลตฟอร์มเช่น ClickUp เพื่อสื่อสารและร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การเอาชนะความท้าทายร่วมกันจะเพิ่มคุณค่าให้กับมิตรภาพของคุณ
เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
การเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Instagram อาจเป็นเรื่องที่อยู่ในพื้นที่สีเทาสำหรับบางคน แน่นอนว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับระดับความสบายใจของคุณและความลึกซึ้งของมิตรภาพ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการให้เพื่อนร่วมงานปรากฏในฟีดโซเชียลมีเดียของตนเอง
ดังนั้น เพื่อรักษาความสัมพันธ์ในการทำงานให้คงอยู่โดยแยกชีวิตส่วนตัวออกจากกัน ลองพิจารณาเชื่อมต่อผ่านแพลตฟอร์มทางวิชาชีพ เช่น LinkedIn ใช้เพื่อสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงาน ที่ปรึกษา และผู้นำ และขยายวงการวิชาชีพของคุณ
การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ
คุณและเพื่อนร่วมงานสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ โครงการเพิ่มทักษะ กิจกรรมเสมือนจริง และสัมมนาออนไลน์แบบโต้ตอบช่วยเสริมสร้างทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้กับเพื่อนร่วมงานยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางอาชีพและเร่งการก้าวหน้าในอาชีพช่วยให้ความสัมพันธ์ในการทำงานมีความหมายมากขึ้นโดยทำให้เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า
แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ส่วนใหญ่ขององค์กรใช้แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของพนักงาน แพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถสร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่ง และสร้างชุมชนที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่การเข้าร่วมกิจกรรมการสร้างทีม ไปจนถึงการเฉลิมฉลองความสำเร็จทางอาชีพ แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมเหล่านี้มอบโอกาสให้ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมีความหมาย
โบนัส:แม่แบบแผนการสื่อสาร
ขอบเขตทางวิชาชีพในมิตรภาพในที่ทำงาน
แม้ว่าการสร้างมิตรภาพในที่ทำงานจะมีข้อดีมากมาย แต่คุณก็ต้องรักษาขอบเขตทางวิชาชีพไว้ด้วย เพื่อให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นไปอย่างสุขภาพดีและให้เกียรติซึ่งกันและกัน การทำเช่นนี้ต้องใช้ทักษะ เพราะคุณไม่ต้องการให้ดูหยาบคายหรือเย็นชาในขณะที่กำลังกำหนดขอบเขต
นี่คือคำแนะนำที่อาจช่วยคุณในการจัดการกับสิ่งนี้:
- กำหนดและเคารพขอบเขต: ระวังขอบเขตและความชอบของเพื่อนร่วมงานของคุณ และชัดเจนเกี่ยวกับความคาดหวังและขอบเขตของคุณ เคารพความเป็นส่วนตัวของเพื่อนใหม่ของคุณ และให้พื้นที่แก่พวกเขาตามความจำเป็น
- ความเป็นส่วนตัวในความเป็นมืออาชีพ: หลีกเลี่ยงการหารือเกี่ยวกับหัวข้อที่เป็นส่วนตัวลึกซึ้งหรือประเด็นที่ละเอียดอ่อน เช่น ความเชื่อทางศาสนาหรือการเมือง ในสภาพแวดล้อมทางอาชีพ ให้เก็บเรื่องส่วนตัวไว้เป็นเรื่องส่วนตัวเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน
- เข้าใจลำดับชั้นในที่ทำงาน: ควรตระหนักถึงพลวัตของอำนาจในที่ทำงานขณะเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน แน่นอนว่าหัวหน้าคนใหม่ของคุณอาจจะดูเป็นกันเอง แต่คุณไม่ควรสร้างสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในอาชีพของคุณ
- หลีกเลี่ยงการนินทา: หลีกเลี่ยงการนินทาหรือรับฟังการนินทา ตั้งแต่วันแรกของการเป็นเพื่อนกัน ให้ชัดเจนว่าคุณจะไม่เข้าร่วมการพูดคุยที่ไม่มีประโยชน์และเชิงลบเกี่ยวกับผู้อื่น หากคุณพบว่าตัวเองถูกดึงเข้าไปในปัญหาในที่ทำงาน ให้หยุดการมีส่วนร่วมและอยู่เฉยๆ จนกว่าทุกอย่างจะสงบลง
- ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าการเข้าสังคม: แม้ว่าการสร้างมิตรภาพในที่ทำงานและการสนุกสนานบ้างจะเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่โปรดจำไว้ว่าจุดมุ่งหมายหลักในที่ทำงานคือการรักษาประสิทธิภาพในการทำงาน พยายามอย่าให้ความสำคัญกับงานและความรับผิดชอบของคุณน้อยลง
- การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมสำหรับทุกคน: ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ของคุณนอกเหนือจากขอบเขตการทำงาน อย่าแสดงความลำเอียงหรือเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ตัดสินใจหรือแก้ไขข้อขัดแย้ง และรักษาความเป็นกลาง
ClickUp: เพื่อนร่วมงานที่เชื่อถือได้ของคุณ
การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ฉันเพื่อนในที่ทำงานไม่ใช่เรื่องง่าย—แต่ก็ไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเสมอไป โดยเฉพาะเมื่อคุณมีเครื่องมืออย่าง ClickUp
ClickUp มีฟีเจอร์ตรวจจับการทำงานร่วมกัน ช่วยให้คุณทำงานกับเพื่อนร่วมทีมในโปรเจกต์เดียวกันได้ คุณสามารถสร้างและแก้ไขเอกสารร่วมกัน เพิ่มความคิดเห็น และมอบหมายงานให้กันและกันได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดกับทีมของคุณ หารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ไข สร้างแผนผังความคิด และออกแบบขั้นตอนการทำงานร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน
และยังมีClickUp Chat View ที่จัดเรียงการสนทนาเป็นหัวข้อ เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในการโต้ตอบหลายรายการได้พร้อมกันโดยไม่วุ่นวาย!
ClickUp ตอบโจทย์ทุกข้อ เพื่อเป็นเพื่อนร่วมงานที่ไว้ใจได้ ไม่เคยทำให้คุณผิดหวัง
เรียนรู้วิธีที่ ClickUp ช่วยให้คุณส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดสมัครฟรีตอนนี้!
คำถามที่พบบ่อย
1. ฉันจะสร้างมิตรภาพที่ทำงานได้อย่างไรถ้าฉันเป็นคนใหม่?
หากคุณเป็นพนักงานใหม่และต้องการสร้างมิตรภาพ ลองแนะนำตัวเองกับเพื่อนร่วมงาน พูดคุยเรื่องทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ เพื่อทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงานให้ดียิ่งขึ้น
2. การสร้างมิตรภาพในที่ทำงานมีประโยชน์อย่างไร?
การสร้างมิตรภาพในที่ทำงานช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเพื่อนร่วมทีมและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เป็นยาแก้ความโดดเดี่ยวและความเหงา พร้อมทั้งช่วยปรับปรุงการร่วมมือและการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม มันกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งช่วยปรับปรุงขวัญกำลังใจและเพิ่มความพึงพอใจในที่ทำงาน นอกจากนี้ ยังสามารถเปิดโอกาสให้เกิดการติดต่อสื่อสารเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและการก้าวหน้าในอาชีพได้