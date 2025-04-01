15 ตัวอย่างแรงจูงใจภายใน: สถานการณ์จริงที่ขับเคลื่อนความสำเร็จ

การสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการวางแผนอย่างละเอียด การตั้งเป้าหมาย การบริหารโครงการ และการรักษาความพึงพอใจของนักลงทุน—เห็นด้วย. อย่างไรก็ตาม ผู้นำที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบางคนคือผู้ที่ล้มเหลว ล้มเหลวอีกครั้ง และยังคงไม่ยอมแพ้.
ในปี 1889 เฮนรี ฟอร์ด ลาออกจากงานที่มีเสถียรภาพเพื่อเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินลงทุนจากนักลงทุนจำนวน 150,000 ดอลลาร์—แต่ล้มเหลว สองครั้ง คนที่คิดอย่างมีเหตุผลอาจตัดสินใจหยุดการขาดทุน แต่ฟอร์ดไม่ยอมแพ้ เขาได้ก่อตั้งบริษัทฟอร์ด มอเตอร์ คอมปานี ในปี 1903 และเราทุกคนทราบดีว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรต่อไป
วอลต์ ดิสนีย์, โอปราห์ วินฟรีย์, ไมเคิล จอร์แดน—รายชื่อของผู้ประสบความสำเร็จอย่างไม่หยุดยั้งยังคงยาวต่อไป. เรื่องราวของพวกเขามีหัวข้อที่เหมือนกัน: แรงจูงใจภายใน—ความพึงพอใจส่วนตัวจากการพิสูจน์บางสิ่ง, จากการผลักดันไปข้างหน้าจนกระทั่งความสำเร็จไม่ใช่เพียงเป้าหมาย แต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้.
แรงจูงใจภายในไม่ได้มีไว้สำหรับมหาเศรษฐีหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงเท่านั้น—มันใช้ได้กับทุกคน อย่างไรก็ตาม ความท้าทายของเราคือการเปลี่ยนแรงจูงใจนั้นให้กลายเป็นการกระทำที่มีความหมาย
มาดูตัวอย่างของแรงจูงใจภายในและดูว่าเราจะใช้พลังอันทรงนี้ให้เกิดประโยชน์กับเราได้อย่างไร
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปย่อของบทความเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและส่งเสริมแรงจูงใจภายในในชีวิตของคุณ:
- แรงจูงใจภายในหมายถึง แรงผลักดันภายในตนเองที่จะทำบางสิ่ง เพื่อความพึงพอใจส่วนตัว ซึ่งแตกต่างจากแรงจูงใจภายนอกที่อาศัย แรงจูงใจหรือรางวัลจากภายนอก เช่น เงินหรือการยอมรับ
- ตามทฤษฎีลำดับขั้นของความต้องการของมาสโลว์ ผู้คน ในที่สุดจะเปลี่ยนจากเป้าหมายทางจิตวิทยาพื้นฐาน เช่น การมุ่งเน้นการอยู่รอด ไปสู่การแสวงหาความสมบูรณ์และความเติบโตส่วนบุคคล
- ผู้คนทำผลงานได้ดีขึ้นเมื่อพวกเขามีแรงจูงใจภายใน นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้นเมื่อพวกเขามีความสนใจอย่างแท้จริงในวิชา แทนที่จะเพียงแค่เรียนเพื่อให้สอบผ่าน พนักงานจะมีส่วนร่วมมากขึ้นเมื่อพวกเขาเผชิญกับ ความท้าทายใหม่ ๆ เพื่อการเติบโตส่วนบุคคล มากกว่าการแสวงหาผลตอบแทนภายนอกที่ชัดเจน เช่น การเลื่อนตำแหน่งหรือคำชมเชย บุคคลจะรักษาพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกาย การอาสาสมัคร หรือการอ่านหนังสือ เมื่อพวกเขาพบว่าสิ่งเหล่านั้นเติมเต็มชีวิต มากกว่าการไล่ตามผลตอบแทนภายนอก คนจะสนุกกับงานอดิเรกหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น การวาดภาพหรือการเล่นเครื่องดนตรีมากขึ้น เมื่อทำ ด้วยความหลงใหล มากกว่าแรงจูงใจภายนอก เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน
- เพื่อรักษาแรงจูงใจ ผู้คนจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับความสนใจของพวกเขา ติดตามความก้าวหน้าเพื่อดู การปรับปรุงที่สามารถวัดได้ และจัดโครงสร้างการทำงานหรือกิจวัตรของพวกเขาในลักษณะที่ให้พวกเขา ควบคุมวิธีการทำงานให้สำเร็จ
- ClickUpช่วยเปลี่ยนแรงจูงใจภายในให้กลายเป็นการกระทำที่มีโครงสร้างโดยการ แบ่งเป้าหมายออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ ทำให้แรงจูงใจคงที่
แรงจูงใจภายในคืออะไร?
มีคำกล่าวที่มีชื่อเสียงว่า: "เงินไม่สามารถซื้อความสุขได้"
นั่นเป็นความจริง—แต่มันก็ช่วยซื้อเวลา ความสบายใจ และตำแหน่งที่จะไล่ตามสิ่งที่คุณหลงใหล นั่นคือจุดที่แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกสร้างสมดุลกัน
หากจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ:
📌 แรงจูงใจภายนอก
- ทำภารกิจเพื่อรับรางวัลภายนอก
- การหาเงิน, การหลีกเลี่ยงการลงโทษ, การแสวงหาการยอมรับ
📌 แรงจูงใจภายใน
- ทำภารกิจนี้เพราะคุณชอบมันจริงๆ
- วาดรูป, เขียนบันทึก, เรียนเครื่องดนตรี
คนส่วนใหญ่ทำงานเพื่อจ่ายค่าใช้จ่าย แต่เราทุกคนต่างเคยได้ยินเรื่องราวของบุคคลที่ "มีทุกอย่าง" แต่กลับรู้สึกไม่มีความสุข ดังที่บุคคลหนึ่งกล่าวไว้ในThe Guardian ว่า:
ฉันมีชีวิตที่ดี ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีในแง่ของความเป็นจริง ฉันมีพอที่จะใช้ชีวิต มีที่อยู่อาศัย ครอบครัวของฉันปลอดภัยและอยู่ดีมีสุข แต่ฉันมีความวิตกกังวลนี้ และฉันนอนไม่หลับ หรือฉันพบว่าตัวเองกำลังหมกมุ่นกับพฤติกรรมที่ฉันไม่อยากทำ
รางวัลภายนอกช่วยให้ชีวิตดำเนินต่อไป—มีอาหารบนโต๊ะ เด็กๆ ได้ไปโรงเรียน และมื้อค่ำที่ร้านอาหารสวยๆ เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจภายในคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมาย
นักจิตวิทยา อับราฮัม มาสโลว์ ได้อธิบายการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญนี้ในทฤษฎีลำดับขั้นของความต้องการ โดยในตอนแรก ผู้คนจะมุ่งเน้นไปที่แรงจูงใจภายนอก—ความต้องการพื้นฐาน เช่น อาหาร ที่พักอาศัย และความมั่นคง แต่เมื่อสิ่งเหล่านี้ได้รับการตอบสนองแล้ว แรงจูงใจจะพัฒนาต่อไป
มาสโลว์เรียกสิ่งนี้ว่าแรงจูงใจในการเติบโต ซึ่งบุคคลให้ความสำคัญกับแรงจูงใจภายใน—การแสวงหาความพึงพอใจส่วนบุคคล การพัฒนาตนเอง และเป้าหมายที่มีความหมาย
ลองคิดดูแบบนี้: รางวัลภายนอกช่วยให้เราอยู่รอดได้ แต่แรงจูงใจภายในคือสิ่งที่ผลักดันให้เราก้าวไปข้างหน้า
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการรักษาความมีส่วนร่วมของทีมให้มากกว่าแค่เงินเดือนและสวัสดิการ? เรียนรู้10 เคล็ดลับสร้างแรงบันดาลใจในการจูงใจทีมด้วยกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานที่แท้จริงและความสำเร็จในระยะยาว
📮 ClickUp Insight: พนักงานเกือบทั้งหมดของคุณไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
92% ของพนักงานที่มีความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบศูนย์กลาง ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความยุ่งเหยิงดิจิทัล ClickUp's Task Management ช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีอะไรตกหล่น—เปลี่ยนแชท ความคิดเห็น เอกสาร และอีเมลให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
ตัวอย่างของแรงจูงใจภายในในสาขาต่าง ๆ
แรงจูงใจภายในในการศึกษา
✅ ตัวอย่าง #1: การศึกษาหัวข้อที่สนใจ
- แรงจูงใจภายนอก: นักเรียนท่องจำข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เพียงเพื่อสอบผ่านและหลีกเลี่ยงการตก
- ตัวอย่างของแรงจูงใจภายใน: นักเรียนอ่านเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณเพราะประวัติศาสตร์ทำให้พวกเขาหลงใหล และพวกเขารักการเรียนรู้เกี่ยวกับอดีต
✅ ตัวอย่าง #2: การเรียนรู้ภาษาใหม่
- แรงจูงใจภายนอก: คนหนึ่งเรียนภาษาฝรั่งเศสเพราะงานของพวกเขาต้องการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง
- ตัวอย่างของแรงจูงใจภายใน: มีคนเรียนภาษาฝรั่งเศสเพราะพวกเขาสนุกกับการสำรวจวัฒนธรรมใหม่ ๆ และพบว่าการพูดภาษาต่าง ๆ เป็นเรื่องสนุก
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: อาการเบื่อวันจันทร์อาจทำให้คุณรู้สึกท่วมท้นได้ นี่คือ 70+คำคมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับวันจันทร์ที่เหมาะกับการทำงานที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความสดใสและพลังบวก
✅ ตัวอย่าง #3: การมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน
- แรงจูงใจภายนอก: นักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อสร้างความประทับใจให้กับครูและได้รับคะแนนการมีส่วนร่วม
- ตัวอย่างของแรงจูงใจภายใน: นักเรียนเข้าร่วมการอภิปรายด้วยความกระตือรือร้นเพราะพวกเขาสนุกกับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถกเถียงในหัวข้อต่างๆ
⚡ ก้าวไปข้างหน้า: ทีมที่ยอดเยี่ยมเติบโตบนแรงบันดาลใจและความร่วมมือ!คำคมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นทีม 105นี้จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณ จุดประกายความเชื่อมโยง เพิ่มขวัญกำลังใจ และสร้างวัฒนธรรมแห่งความสำเร็จ
✅ ตัวอย่าง #4: การทำการบ้านให้เสร็จ
- แรงจูงใจภายนอก: นักเรียนทำการบ้านเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกักบริเวณหรือได้คะแนนดี
- ตัวอย่างของแรงจูงใจภายใน: นักเรียนทำการบ้านเพราะพวกเขาสนุกกับการเรียนรู้และการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง
แรงจูงใจภายในในที่ทำงาน
✅ ตัวอย่าง #5: รับผิดชอบงานมากขึ้น
- แรงจูงใจภายนอก: พนักงานอาสาทำงานเพิ่มเติมเพียงเพื่อให้ได้รับการสังเกตสำหรับการเลื่อนตำแหน่งหรือโปรแกรมรางวัล
- ตัวอย่างของแรงจูงใจภายใน: พนักงานรับหน้าที่เพิ่มเติมเพราะพวกเขาชอบการแก้ปัญหาและการเติบโตในสายอาชีพ
✅ ตัวอย่าง #6: การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
- แรงจูงใจภายนอก: คนเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมเพราะบริษัทต้องการให้มีการรับรอง
- ตัวอย่างของแรงจูงใจภายใน: มีคนเรียนคอร์สออนไลน์เพราะพวกเขาชอบเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และขยายความเชี่ยวชาญของตนเอง
✅ ตัวอย่าง #7: การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
- แรงจูงใจภายนอก: พนักงานช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเพียงเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้จัดการ
- ตัวอย่างของแรงจูงใจภายใน: พนักงานช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเพราะพวกเขาชอบการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือกัน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการเพิ่มประสิทธิภาพในที่ทำงานอยู่หรือไม่? 10ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเผยให้เห็นว่าภาวะผู้นำ การสื่อสาร และเครื่องมือที่เหมาะสม—เช่น ClickUp—สามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของทีมได้อย่างไร
✅ ตัวอย่าง #8: นวัตกรรมในการทำงาน
- แรงจูงใจภายนอก: ผู้จัดการนำแนวคิดใหม่มาใช้เพียงเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้บริหารระดับสูง
- ตัวอย่างของแรงจูงใจภายใน: ผู้จัดการทดลองใช้แนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์เพราะพวกเขาสนุกกับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาอย่างแท้จริง
แรงจูงใจภายในในการเติบโตส่วนบุคคล
✅ ตัวอย่าง #9: การออกกำลังกายเป็นประจำ
- แรงจูงใจภายนอก: บุคคลออกกำลังกายเพียงเพื่อลดน้ำหนักสำหรับงานที่กำลังจะมาถึง
- ตัวอย่างของแรงจูงใจภายใน: คนหนึ่งออกกำลังกายเพราะพวกเขาชอบความรู้สึกแข็งแรง สมดุล และมีพลัง
✅ ตัวอย่าง #10: การเป็นอาสาสมัคร
- แรงจูงใจภายนอก: คนหนึ่งอาสาทำงานที่ศูนย์พักพิงในท้องถิ่นเพียงเพื่อเพิ่มลงในประวัติการทำงานของตน
- ตัวอย่างของแรงจูงใจภายใน: บุคคลหนึ่งอาสาช่วยเหลือผู้อื่นเพราะพวกเขาพบว่าการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นทำให้พวกเขารู้สึกเติมเต็มในตัวเอง
✅ ตัวอย่าง #11: การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน
- แรงจูงใจภายนอก: คนหนึ่งอ่านหนังสือเพราะจำเป็นต้องเขียนรายงานเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้น
- ตัวอย่างของแรงจูงใจภายใน: มีคนอ่านหนังสือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างแท้จริง หลงใหลไปกับเรื่องราวและชื่นชมงานเขียน
🧠 คุณรู้หรือไม่: การรักษาแรงจูงใจในทุกๆ วันอาจรู้สึกเหนื่อยล้า แต่แรงบันดาลใจที่ถูกต้องอยู่ห่างเพียงแค่ปุ่มเล่นเท่านั้นพอดแคสต์สร้างแรงบันดาลใจชั้นนำเหล่านี้สำหรับการเติบโตส่วนบุคคลและการพัฒนาอาชีพจะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจอยู่เสมอ
✅ ตัวอย่าง #12: การฝึกสติ
- แรงจูงใจภายนอก: คนหนึ่งทำสมาธิเพราะแพทย์แนะนำให้ลดความเครียด
- ตัวอย่างของแรงจูงใจภายใน: คนหนึ่งฝึกสมาธิเพราะพวกเขาเพลิดเพลินกับความรู้สึกสงบและการตระหนักรู้ในตนเองที่มันนำมาให้
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ไอเดียจูงใจพนักงานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมของคุณ
แรงจูงใจภายในในกิจกรรมยามว่างและความคิดสร้างสรรค์
✅ ตัวอย่าง #13: การวาดภาพเพื่อความสนุกสนาน
- แรงจูงใจภายนอก: ศิลปินวาดภาพเพียงเพื่อขายผลงานเพื่อผลกำไร
- ตัวอย่างของแรงจูงใจภายใน: ศิลปินวาดภาพเพราะพวกเขารู้สึกมีความสุขและผ่อนคลายในขณะที่สร้างสรรค์งานศิลปะ
✅ ตัวอย่าง #14: การเล่นเครื่องดนตรี
- แรงจูงใจภายนอก: เด็กฝึกเล่นเปียโนเพียงเพื่อชนะการแข่งขันดนตรี
- ตัวอย่างของแรงจูงใจภายใน: นักดนตรีเล่นเปียโนเพราะพวกเขาชื่นชอบเสียงและสนุกกับการพัฒนาทักษะของตนเอง
✅ ตัวอย่าง #15: การเขียนเพื่อความเพลิดเพลิน
- แรงจูงใจภายนอก: บุคคลที่มีแรงจูงใจภายนอกจะเขียนบล็อกเพียงเพื่อเพิ่มผู้ติดตามและสร้างรายได้จากเนื้อหาของตน
- ตัวอย่างของแรงจูงใจภายใน: บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในจะเขียนเพราะพวกเขารักการเล่าเรื่องและพบว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อตนเอง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ความพยายามสมควรได้รับการเฉลิมฉลอง!วิธีเฉลิมฉลองความสำเร็จของทีมในที่ทำงานจะแสดงให้คุณเห็นวิธีง่ายๆในการยอมรับชัยชนะ กระตุ้นขวัญกำลังใจ และทำให้ทีมของคุณรู้สึกมีคุณค่า
วิธีปลูกฝังแรงจูงใจภายใน
แรงจูงใจภายนอกมีข้อบกพร่องหลักประการหนึ่ง: การหมดไฟ
ตัวอย่างเช่น หากไดรฟ์หลักของคุณมีรายได้มากกว่าเพื่อนร่วมงาน คุณจะรู้สึกต้องการไล่ตามเงินเดือนที่สูงขึ้นอยู่เสมอ แม้ในยามที่คุณ "ชนะ" ผลลัพธ์คืออะไร? ความเหนื่อยล้า ความเครียด และการขาดความพึงพอใจที่แท้จริง
🧠 คุณรู้หรือไม่: แรงจูงใจภายในมีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานถึง 45%ขณะที่แรงจูงใจที่มาจากค่านิยมส่วนบุคคลเพิ่มอีก 22% นั่นหมายความว่า ความสนุกสนานและค่านิยมเป็นตัวขับเคลื่อนความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงาน
เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟและความไม่พึงพอใจในชีวิต นี่คือวิธีบางประการในการปลูกฝังแรงจูงใจภายใน:
- รับงานที่คุณสนใจเพื่อสร้างสมดุลระหว่างงานที่น่าเบื่อและงานที่น่าตื่นเต้น
- ทำงานในเวลาที่เหมาะสม—การทำงานหนักเกินไปส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานและสุขภาพจิต
- ใช้ แอปเดียวสำหรับทุกงาน เช่น ClickUp เพื่อจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานและเพิ่มความชัดเจนให้กับกิจวัตรของคุณ
ให้ความสำคัญกับงานที่มีความหมาย
ClickUp ผสานการจัดการงาน การติดตามเป้าหมาย และการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้คุณ บรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพการทำงานได้ทุกวัน
เริ่มต้นด้วยClickUp Goals กันเลย มันช่วยให้คุณมองเห็นความก้าวหน้าได้ชัดเจน แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่จัดการได้ การแบ่งย่อยนี้ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการทีละขั้นตอนเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น?ClickUp Tasks! ใช้มันเพื่อแยกเป้าหมายออกเป็นงานย่อย งานย่อยย่อย และรายการตรวจสอบ ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้า ข้อได้เปรียบทางจิตวิทยาของงานที่มีโครงสร้าง เมื่อจับคู่กับเป้าหมายที่ชัดเจน จะช่วยกระตุ้นความสม่ำเสมอและให้หลักฐานที่ชัดเจนของความก้าวหน้า ไม่ว่าคุณจะกำลังเรียนรู้ สร้างสรรค์ หรือทำงานร่วมกันในหลายโครงการ
ตัวอย่างเช่น ในบริบทของการตั้งเป้าหมาย OKR คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
✅ สร้าง เป้าหมายระดับสูงสุด
✅ แบ่งออกเป็น เป้าหมายย่อย (วัตถุประสงค์)
✅ กำหนด ผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดได้
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 12 แม่แบบเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฟรีใน Excel & ClickUp
จัดโครงสร้างการทำงานของคุณเพื่อความเป็นอิสระ
แรงจูงใจภายในเติบโตได้ดีเมื่อมีความเป็นอิสระ ความสามารถในการออกแบบขั้นตอนการทำงานของตนเองทำให้รู้สึกเป็นเจ้าของงานที่ทำ ทำให้งานรู้สึกน่าพึงพอใจในตัวเองมากกว่าเป็นเพียงภาระหน้าที่อีกอย่างหนึ่ง
ประเภทงานของ ClickUp,ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp และรายการหลายรายการช่วยให้ผู้ใช้สร้างเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะกับสไตล์เฉพาะของพวกเขา นอกจากนี้ยังมีมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15แบบใน ClickUpเพื่อแสดงงานในแบบที่คุณต้องการ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 25 เครื่องมือและซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
ติดตามความก้าวหน้าเพื่อรักษาแรงจูงใจ
การติดตามความก้าวหน้าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นแรงจูงใจภายในด้วยแอปติดตามเป้าหมาย ผู้คนจะเห็น การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในตนเองและ ความรู้สึกพึงพอใจส่วนตัว
แดชบอร์ดของ ClickUpทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้โดยให้การมองเห็นที่ชัดเจนในภารกิจที่เสร็จสิ้นแล้วและความคืบหน้าที่กำลังดำเนินอยู่ ยิ่งผู้คนเห็นงานของตนเองนำไปสู่ผลลัพธ์ที่จับต้องได้มากเท่าไร พวกเขาก็จะยิ่งสนุกกับกระบวนการมากขึ้นเท่านั้น
ในขณะเดียวกันClickUp Automationsช่วยขจัดงานที่ต้องทำซ้ำด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและรักษาประสิทธิภาพในการทำงานที่ต้องการสมาธิ
📌 ตัวอย่าง: ทีมการตลาดได้ทำการอัตโนมัติการมอบหมายงานและการแจ้งเตือนกำหนดเวลาใน ClickUp ซึ่งช่วยลดงานเอกสารซ้ำซากและให้สมาชิกในทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความหมาย
ปรับปรุงแรงจูงใจของทีมด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
ตัวอย่างที่ดีในโลกจริงที่แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างช่วยกระตุ้นแรงจูงใจอย่างไรสามารถพบได้ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม เมื่อทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไรอย่างชัดเจน และมีระบบที่ชัดเจนอยู่ในที่ทำงาน แรงจูงใจภายในจะเพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ
ฟีเจอร์ Assign Comments ของ ClickUpช่วยขจัดปัญหาการจัดการงานแบบจุกจิกโดยทำให้มั่นใจว่างานที่ต้องดำเนินการจะไม่สูญหายในอีเมลที่ยาวเหยียด และรักษาความชัดเจนของผู้รับผิดชอบงานแต่ละรายการอย่างโปร่งใส
🧠 คุณรู้หรือไม่: ทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดไม่ได้ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด—แต่พวกเขาได้รับอำนาจในการตัดสินใจกลยุทธ์การเสริมสร้างอำนาจให้กับทีมเหล่านี้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน จะแสดงให้คุณเห็นวิธีสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรับผิดชอบ และสร้างทีมที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งบนพื้นฐานของความเป็นอิสระ!
การกล่าวถึง @mentions ใน ClickUp ก็ใช้หลักการเดียวกัน ทีมงานสามารถมีส่วนร่วมได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการอัปเดต พูดคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์โดยตรงภายในงาน และทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง หากคุณต้องการสนทนาแบบเรียลไทม์หรือเข้าร่วมการประชุมวิดีโอClickUp Chat ช่วยให้คุณทำงานร่วมกันได้บนแพลตฟอร์มเดียว ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมืออีกต่อไป!
หากคุณกำลังมองหาวิธีวัดและปรับปรุงแรงจูงใจภายในของคุณเทมเพลตรายงานประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม มันติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ช่วยให้บุคคลระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
Chick-fil-A 🤝 ClickUp
เวลาที่ประหยัดได้เป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจสำหรับพนักงานของคุณ อย่างไรก็ตามChick-fil-A กำลังประสบปัญหาในด้านนี้
🚩 ความท้าทาย: ทีมงานของ Chick-fil-A ใช้ระบบหลายรูปแบบ—ตั้งแต่สมุดบันทึกไปจนถึงสเปรดชีต—ในการจัดการการปฐมนิเทศ การเรียนรู้ และการจัดตารางงานของพนักงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดชั่วโมงการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ การประชุมที่มากเกินไป และความไร้ประสิทธิภาพในการทำงาน
✅ วิธีแก้ไข: ด้วยการนำโฟลเดอร์, รายการ, และงานของ ClickUp มาใช้ Chick-fil-A ได้รวมศูนย์ระบบการจัดการพนักงานไว้ที่เดียว ทำให้การปฐมนิเทศ, การจัดตารางงาน, และการฝึกอบรมในหลายสาขาเป็นไปอย่างราบรื่น
"ความสามารถในการนำทางผ่านแดชบอร์ดการฝึกอบรมของเราใน ClickUp ได้อย่างรวดเร็วเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงโปรแกรมของเราเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง มันช่วยส่งเสริมความสำเร็จของเราในการดูแลและรักษาพนักงานของเราไว้ได้อย่างมาก – นี่คือปัจจัยที่ช่วยให้เราสามารถรักษาตำแหน่งของเราไว้ในอันดับ 10% แรกของแฟรนไชส์ที่มีการรักษาพนักงานได้ดีที่สุด"
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีส่งเสริมภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จในที่ทำงานของคุณ
จากสิ่งที่ต้องทำสู่ความสำเร็จ: แรงขับเคลื่อนภายในพบกับ ClickUp
คุณได้เห็นแล้วว่า Ryan Lamb จาก Chick-fil-A พูดถึง ClickUp อย่างไร แต่คำพูดของเขาสรุปประสบการณ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ:
"ClickUp ช่วยให้ทีมผู้นำของฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น แทนที่จะต้องจมอยู่กับงานธุรการ มันช่วยให้เราลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและรวมงานที่ต้องใช้ 9 คนให้เหลือเพียง 6 คน"
นี่คือเหตุผลที่ ClickUp ทำงานได้ดี: มันช่วยจัดระเบียบงาน ติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย และทำให้งานที่น่าเบื่อกลายเป็นอัตโนมัติ ไม่มีบันทึกที่กระจัดกระจาย ไม่มีเส้นตายที่พลาด หรือประชุมสถานะที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกต่อไป—เพียงแค่มีวิธีทำงานที่ชาญฉลาดขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ
พร้อมที่จะเปลี่ยนแรงบันดาลใจให้เป็นการกระทำแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนกับ ClickUpฟรีได้เลยตอนนี้!