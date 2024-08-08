วิธีส่งเสริมภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จในที่ทำงานของคุณ

นักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกัน เดนนิส เดอ ยัง ได้เขียนไว้ว่า "ผู้ชนะคือผู้แพ้ที่ลุกขึ้นมาแล้วลองอีกครั้ง" โดยแก่นแท้แล้ว การชนะหรือการบรรลุเป้าหมายไม่ใช่กิจกรรมที่ทำเพียงครั้งเดียว แต่เป็นวิธีการทำงาน เป็นทัศนคติ และเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
งานของผู้นำคือการนำทีมไปสู่เป้าหมายของพวกเขา แน่นอน แต่มันมากกว่านั้นมาก ความรับผิดชอบของผู้นำคือการสร้างวัฒนธรรมแห่งการมุ่งเน้น แรงขับเคลื่อน และประสิทธิภาพสูง นั่นคือสิ่งที่ภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จสามารถทำได้
ในบทความบล็อกนี้ เราจะสำรวจความหมายของการเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จ เหตุผลและวิธีการที่จะเป็นผู้นำเช่นนั้น
อะไรคือการนำที่มุ่งเน้นความสำเร็จ?
ตามชื่อที่บ่งบอกไว้ ภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จคือการปฏิบัติที่กระตุ้นให้ทีมตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน ติดตาม และบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
ที่มาของภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จ
แนวคิดที่พัฒนาขึ้นในทศวรรษ 1970 โดยนักวิจัย มาร์ติน อีแวนส์ และ โรเบิร์ต เฮาส์ ภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จเป็นหนึ่งในสี่พฤติกรรมของผู้นำตามทฤษฎีเส้นทาง-เป้าหมาย
เรามาทบทวนกันใหม่
ทฤษฎีเป้าหมายทางเส้นทางเป็นปรัชญาการนำที่สำรวจว่าผู้นำกระตุ้นผู้ตามหรือสมาชิกทีมให้บรรลุเป้าหมายอย่างไร ในกระบวนการนี้ นักวิจัยระบุพฤติกรรมผู้นำสี่ประเภท
- คำสั่ง: การนำแบบคำสั่งชี้นำสมาชิกในทีมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ วิธีการทำ และกำหนดเวลาในการทำให้เสร็จ
- สนับสนุน: ผู้นำที่สนับสนุนจะปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมของตนอย่างเท่าเทียมกัน ใส่ใจในความต้องการของพวกเขา และให้การสนับสนุน
- การมีส่วนร่วม: การเป็นผู้นำแบบมีส่วนร่วมคือการร่วมมือกัน และรวมถึงสมาชิกทีมทุกคนตลอดการเดินทางไปสู่เป้าหมายของพวกเขา
- มุ่งเน้นความสำเร็จ: ผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จจะผลักดันให้เกิดความเป็นเลิศ, มองหาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง, และนำทีมไปสู่เป้าหมายของพวกเขา
เพื่อความเป็นธรรม มีรูปแบบและทฤษฎีการเป็นผู้นำมากมายหลายสิบแบบในโลกนี้การบริหารแบบปล่อยให้ทำตามใจตนเอง(Laissez-faire)การเป็นผู้นำที่เน้นการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership)การเป็นผู้นำแบบ ENTP ทฤษฎีผู้นำแบบผู้รับใช้ (Servant-leader Theory) ฯลฯ ล้วนได้รับความนิยมในสถานที่ทำงานยุคใหม่ แล้วการเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จมีอะไรที่แตกต่างจากกรอบแนวคิดก่อนหน้านี้ทั้งหมด?
การเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จช่วยในการสร้างประสิทธิภาพสูงได้อย่างไร
การมีส่วนร่วมที่ใหญ่ที่สุดของสไตล์การนำที่มุ่งเน้นความสำเร็จต่อความสำเร็จทางธุรกิจคือความชัดเจนของทิศทาง. การนำที่มุ่งเน้นความสำเร็จช่วยให้เกิด:
ความชัดเจน: คำจำกัดความของ 'ความสำเร็จ' ชัดเจนเหมือนแก้วคริสตัล ซึ่งหมายความว่าสมาชิกทุกคนในทีมรู้ว่าเป้าหมายของตนเอง ทีมของพวกเขา และองค์กรคืออะไร—ช่วยให้พวกเขาไปถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทิศทาง: แตกต่างจากการเป็นผู้นำแบบผู้รับใช้ แนวทางที่มุ่งเน้นความสำเร็จช่วยให้ผู้นำสามารถกำหนดทิศทาง สอนสมาชิกในทีม และมุ่งเน้นที่เป้าหมายได้ ส่งผลให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานได้โดยไม่มีอุปสรรค
แรงจูงใจ: ปัจจัยสำคัญในแนวทางการเป็นผู้นำนี้คือการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมและมอบเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขาบรรลุเป้าหมาย ผู้นำมีความรับผิดชอบในการทำให้ทีมของตนตื่นตัวอยู่เสมอ
โครงสร้าง: ภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จให้โครงสร้างจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทักษะ และแผนงานไปสู่เป้าหมาย มันช่วยขจัดปัญหาที่สมาชิกในทีมต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายในการทำงานของพวกเขา
ความท้าทาย: ผู้นำเชื่อในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและผลักดันให้สมาชิกในทีมทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ พวกเขาตั้งเป้าหมายที่ท้าทายตลอดทั้งโครงการ
เราทราบดีว่าการเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จสามารถทำงานได้ดีในหลายสถานการณ์ที่มีการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในงานขาย งานของคุณมีเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและเกิดขึ้นเป็นประจำ ผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จจะทำงานได้ดีในสถานการณ์เช่นนี้
รูปแบบการนำเช่นนี้ยังใช้ได้เมื่อคุณมีเวลาหรืองบประมาณจำกัด ต้องการแก้ไขวิกฤต หรือทำโครงการระยะสั้นให้เสร็จ เช่น การสร้างบ้านหรือการจ้างหัวหน้าวิศวกร
แต่การเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จเป็นอย่างไร? มาค้นหาคำตอบกัน
ลักษณะสำคัญของผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จ
ผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจากโลกอื่น แต่เป็นคนธรรมดาที่มีลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ และพฤติกรรมที่ชัดเจน มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง
มุ่งเน้นเป้าหมาย
ผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จให้ความสำคัญกับ, เอ่อ, ความสำเร็จ. พวกเขาให้การกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน, ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นได้, และเดินทางอย่างมั่นคงในทิศทางนั้น. พวกเขาให้การสนับสนุน, การชี้แนะ, และการกระตุ้นที่ทีมต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขา.
มาตรฐานสูง
ผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จมีมาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับตนเองและผู้อื่น พวกเขาเป็นผู้ที่มีผลงานสูงและคาดหวังให้ทีมของตนมีผลงานในลักษณะเดียวกัน พวกเขาให้ความสำคัญกับงานที่มีคุณภาพสูงและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การสื่อสาร
ผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จจำเป็นต้องกำจัดสิ่งรบกวน ดังนั้นพวกเขาจึงสื่อสารอย่างเปิดเผยและโปร่งใส พวกเขาตัดเข้าสู่ประเด็นและพูดคุยปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม พวกเขาสบายใจที่จะให้ข้อเสนอแนะและให้คำแนะนำแก่ผู้คนอย่างสม่ำเสมอ
ความรับผิดชอบ
ผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จมีความรับผิดชอบสูง พวกเขารับผิดชอบงานของตนเอง ยอมรับความรับผิดชอบในการเปิดทางให้สมาชิกในทีมได้แสดงศักยภาพ และยอมรับผลงานของทีมอย่างเปิดเผย
วิสัยทัศน์
ผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จต้องมีวิสัยทัศน์ในอนาคต ผู้นำที่ดีที่มุ่งเน้นความสำเร็จมักจะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ พร้อมแผนสำรองสำหรับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างทางสู่เป้าหมายของพวกเขา
ขณะที่คุณมองหาการพัฒนาและฝึกฝนคุณลักษณะเหล่านี้ ลองมาดูว่าคุณสามารถนำไปใช้ในองค์กรของคุณได้อย่างไร
วิธีส่งเสริมภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จ
แม้ว่าภาวะผู้นำมักจะเป็นพฤติกรรม แต่ก็สามารถจัดระเบียบได้ด้วยแผนแม่บทและเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเช่น ClickUp มาดูกันว่าทำอย่างไร
มุ่งเน้นความสำเร็จด้วยการตั้งเป้าหมาย
การตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมเป็นก้าวแรกในการนำสไตล์การนำที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายมาใช้ นี่คือดาวเหนือที่คุณจะนำทีมไปสู่เป้าหมายนั้น เพื่อตั้งเป้าหมายที่เหมาะสม:
- รวบรวมผู้นำทีมจากหลากหลายสายงานเพื่อกำหนดพื้นที่ผลลัพธ์หลักและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
- กำหนดเป้าหมายสำหรับผู้จัดการและสมาชิกในทีม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณเป็น SMART คือ มีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ บรรลุผลได้ มีความเกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน
- ทำให้เป้าหมายและความก้าวหน้าของคุณที่มุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นมองเห็นได้
ClickUp Goalsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการตั้งเป้าหมายและติดตามความก้าวหน้าสำหรับผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จ ใช้ ClickUp Goals เพื่อแบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นงานย่อยตามความเร่งด่วน ความสำคัญ และผลกระทบ จัดระเบียบงานเหล่านี้ไว้ในโฟลเดอร์และทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
หากคุณเป็นมือใหม่ในการตั้งเป้าหมาย ลองใช้เทมเพลตการตั้งเป้าหมายเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้น
สื่อสารอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนต่อไปคือการสื่อสาร. สร้างกลยุทธ์และโอกาสเพื่อให้ทีมของคุณทราบถึงทุกสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้.
จัดระเบียบ: สร้างโครงสร้างที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายสำหรับทีมของคุณในการทำงาน ตัวอย่างเช่น ใช้ซอฟต์แวร์จัดการงานเช่น ClickUp Tasksเพื่อแยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม
ผู้มอบหมาย:เรียนรู้วิธีการมอบหมายงานเขียนคำอธิบายโดยละเอียดและเกณฑ์การยอมรับสำหรับแต่ละงาน ในขั้นตอนนี้ ให้กำหนดว่า 'ความสำเร็จ' คืออะไร
ใช้รายการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าถึงเป็นไปอย่างง่ายดาย สำหรับความคาดหวังทั่วทั้งโครงการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs) ให้ใช้เอกสารที่ยาวขึ้นบนเครื่องมือเช่นClickUp Docs
ร่วมมือ: ผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จจำเป็นต้องสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกในทีมในทุกขั้นตอนของการเดินทางสู่เป้าหมายของพวกเขา สิ่งนี้ต้องการให้ผู้นำทีมส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างพลังให้กับทีม
พูดคุยเกี่ยวกับงานโดยใช้ความคิดเห็นแบบซ้อนในรายการงาน ใช้มุมมอง ClickUp Chatเพื่อดูข้อความทั้งหมดของคุณในที่เดียวและตอบกลับตามบริบท
จัดการเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายของคุณ
ในระหว่างดำเนินโครงการของคุณ คุณยังเป็นผู้จัดการด้วย ดังนั้น จงบริหารทีมของคุณให้มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
จัดการปริมาณงาน: ให้สมาชิกในทีมของคุณใช้เครื่องมือจัดการปริมาณงานเช่น ClickUp และส่งเสริมให้พวกเขาตั้งค่าเวลาว่างของตนเอง ใช้มุมมองปริมาณงานของ ClickUpเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครทำงานหนักเกินไปหรือน้อยเกินไป
จัดการทีม: รวมสมาชิกทีมข้ามสายงานทุกคนให้อยู่ในหน้าเดียวกันด้วย ClickUpใช้แม่แบบแผนการจัดการทีมของ ClickUpเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานเสมือนจริง มอบหมายงาน ทำงานร่วมกัน และบรรลุเป้าหมาย
บริหารความเสี่ยง: ติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อระบุความเสี่ยงและความท้าทายลองใช้ซอฟต์แวร์ติดตามเป้าหมายสำคัญเพื่อข้อมูลเชิงลึก
ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อวัดความก้าวหน้าในตัวชี้วัดที่สำคัญ หากคุณไม่มีความก้าวหน้าในตัวชี้วัดใด ๆ ให้เรียกประชุมทบทวนและปรับแผนโครงการของคุณใหม่
จัดการเวลา: การเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จยังเกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายตามเวลาที่กำหนดใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์หรือมุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อจัดการตารางเวลาของคุณ ทำเครื่องหมายการพึ่งพาและวางแผนสำหรับงานที่ทับซ้อนกัน
โบนัส: วางแผนโครงการของคุณอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตเป้าหมายสำคัญเหล่านี้
ขณะที่คุณนำการเป็นผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จมาใช้ โปรดจำไว้ว่าคุณอาจเผชิญกับความท้าทายเช่นกัน ก่อนที่เราจะจบ ขอให้เราสำรวจประโยชน์และความท้าทายของกลยุทธ์การเป็นผู้นำนี้
ประโยชน์และความท้าทายของภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จ
ภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จมุ่งเน้นความเป็นเลิศ วิธีการนี้ในการสร้างผลงานของทีมช่วยให้ผู้นำปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของทีมเพื่อความสำเร็จ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่ง
ประสิทธิภาพ: ความชัดเจน, ทิศทาง, และความคาดหวังที่สูงส่งเสริมให้ทีมทำงานได้ดีขึ้น. มันช่วยเพิ่มผลผลิตและผลลัพธ์.
ความพึงพอใจของพนักงาน: การทำงานร่วมกับผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จช่วยให้ทีมมีทิศทางและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน การขาดความคลุมเครือทำให้ชีวิตของทีมง่ายขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับพวกเขา
การเติบโต: ผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จจะส่งเสริมให้ทีมของตนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แทบจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สมาชิกแต่ละคนในทีมจะเห็นการเติบโตส่วนบุคคลในอาชีพของตน
สิ่งนี้ยังนำมาซึ่งความท้าทายต่างๆ เช่น:
ความเสี่ยงของการหมดไฟ: การตอบสนองต่อความคาดหวังที่สูงและเป้าหมายที่ทะเยอทะยานอาจรู้สึกเหมือนการวิ่งบนล้อแฮมสเตอร์ ซึ่งอาจนำไปสู่การหมดไฟได้
การขาดความชื่นชม: การมุ่งเน้นที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ผู้นำไม่เห็นคุณค่าของความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการสร้างแรงจูงใจ
ความไม่ยืดหยุ่น: เมื่อบุคคลมีเป้าหมายที่มุ่งเน้นความสำเร็จการเป็นผู้นำทีมมักจะกำหนดโครงสร้างที่เข้มงวดและข้อจำกัดที่เคร่งครัดเกี่ยวกับวิธีการทำงาน สิ่งนี้อาจขัดขวางนวัตกรรมและการทดลอง แม้ว่าจะประสบความสำเร็จในองค์กรก็ตาม
นำทีมของคุณสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายด้วย ClickUp
เป้าหมายหลักของทุกธุรกิจคือการทำเงิน การบรรลุเป้าหมายนั้นต้องอาศัยการบรรลุเป้าหมายต่างๆ มากมายในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การขาย การบริการลูกค้า ฯลฯ เพื่อให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและเกินความคาดหวัง ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องมีผู้นำที่มุ่งเน้นความสำเร็จ
บางครั้ง คุณอาจต้องตั้งเป้าหมาย สร้างระบบ ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา ตรวจสอบประสิทธิภาพ ปรับปรุงที่ทำงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย. เพื่อทำเช่นนี้ คุณต้องการเครื่องมือที่แข็งแกร่งและหลากหลายวัตถุประสงค์ อย่างเช่น ClickUp.
ใช้ ClickUp เพื่อทำให้สิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้กลายเป็นสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นได้ อัตโนมัติกระบวนการ สร้างระบบ รวบรวมข้อมูลเชิงลึก ทั้งหมดในที่เดียวด้วย ClickUp