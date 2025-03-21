บล็อก ClickUp

วิธีสร้างพอร์ทัลลูกค้าโดยใช้ ClickUp (+เทมเพลต)

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
21 มีนาคม 2568

ลูกค้าไม่ได้ขออะไรมาก พวกเขาแค่ต้องการความชัดเจน การอัปเดต การเข้าถึงข้อมูลที่ง่าย และวิธีติดต่อคุณเมื่อจำเป็น แต่ความต้องการที่เรียบง่ายเหล่านี้มักกลายเป็นอีเมลที่ส่งไปมาอย่างต่อเนื่อง ไฟล์ที่กระจัดกระจาย และการประชุมสถานะที่วนไปวนมา สร้างความหงุดหงิดให้กับทั้งสองฝ่าย

พอร์ทัลลูกค้าที่มีโครงสร้างดีช่วยให้ทุกอย่างรวมศูนย์ ทำให้ลูกค้าทราบเสมอว่าจะไปที่ไหนเพื่ออัปเดตเอกสาร และสื่อสาร

ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจวิธีการสร้างพอร์ทัลลูกค้าใน ClickUp แอปพลิเคชันครบวงจรสำหรับการทำงาน! PS: เราจะดูเทมเพลตที่พร้อมใช้งานเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว 💁

⏰ สรุป 60 วินาที

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างพอร์ทัลลูกค้าโดยใช้ ClickUp:

ขั้นตอนที่ 1: จัดเตรียมพื้นที่สำหรับลูกค้าโดยเฉพาะในรูปแบบดิจิทัล

ขั้นตอนที่ 2: รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าด้วย ClickUp Docs

ขั้นตอนที่ 3: จัดระเบียบงานและโครงการของลูกค้า

ขั้นตอนที่ 4: ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าด้วย ClickUp Chat

ขั้นตอนที่ #5: สร้างแดชบอร์ดลูกค้าสำหรับการศึกษาข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Dashboards

ขั้นตอนที่ #6: ทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

ขั้นตอนที่ 7: ผสานรวมแอปภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp Integrations

อะไรคือพอร์ทัลลูกค้า?

พอร์ทัลลูกค้าคือ พื้นที่ที่ปลอดภัยและรวมศูนย์ ที่องค์กรและลูกค้าสามารถทำงานร่วมกัน เข้าถึงเอกสาร ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พอร์ทัลลูกค้าที่เป็นระบบ ช่วยหลีกเลี่ยงอีเมลที่กระจัดกระจายและป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาด และ ClickUp ทำให้การตั้งค่าพอร์ทัลที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณเป็นเรื่องง่าย

ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอาจตกไปอยู่ในมือที่ไม่เหมาะสม ด้วย สิทธิ์การเข้าถึงที่สามารถปรับแต่งได้ใน ClickUp คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำว่าลูกค้าจะเห็นและเข้าถึงอะไร ทำให้ทุกอย่างโปร่งใสโดยไม่ต้องแชร์ข้อมูลเกินความจำเป็น

ตั้งแต่การติดตามงานไปจนถึงการอัปเดตอัตโนมัติ แพลตฟอร์มนี้มีตัวเลือกที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดการลูกค้าหลายราย

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: การนำพอร์ทัลสำหรับลูกค้าอาจพบกับความท้าทาย เช่น การที่ลูกค้าไม่ยอมรับใช้งาน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ควรสื่อสารประโยชน์ของพอร์ทัลอย่างชัดเจน เสนอสิ่งจูงใจสำหรับผู้ใช้กลุ่มแรก และจัดอบรมอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกคนรู้สึกสบายใจและมีส่วนร่วมกับระบบใหม่อย่างเต็มที่

ใครใช้พอร์ทัลลูกค้า?

หน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัทตัวแทน ที่ปรึกษา ฟรีแลนซ์ สำนักงานกฎหมาย และผู้ให้บริการทางการเงิน ใช้พอร์ทัลลูกค้าเพื่อแบ่งปันข้อมูลโดยไม่ต้องพึ่งพาอีเมลที่ส่งไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

นี่คืออาชีพบางประเภทที่ใช้พอร์ทัลดังกล่าวเพื่อการจัดการโครงการลูกค้าที่ดีขึ้น: ⚒️

  • บริษัทการตลาดและครีเอทีฟ: แบ่งปันการอัปเดตโครงการ, ผลงานการออกแบบ, และความคิดเห็นจากลูกค้าในที่เดียวที่เป็นระเบียบ
  • ที่ปรึกษาและโค้ช: จัดทำแผนงานที่มีโครงสร้างชัดเจน ติดตามความก้าวหน้า และให้ลูกค้าเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการเงิน: แบ่งปันเอกสารที่มีความอ่อนไหว ไฟล์คดี และรายงานทางการเงินอย่างปลอดภัย พร้อมรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ทีมสนับสนุนลูกค้า: มอบศูนย์บริการตนเองให้กับลูกค้าสำหรับคำถามที่พบบ่อย, การออกตั๋ว, และการสื่อสารแบบเรียลไทม์
  • บริษัทด้านไอทีและซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS): ปรับปรุงกระบวนการต้อนรับลูกค้า การขอฟีเจอร์ และการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพผ่านพอร์ทัลเดียว
  • บริษัทก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์: ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับทรัพย์สิน, สัญญา, และกำหนดการโครงการแก่ลูกค้าในสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้าง

วิธีสร้างพอร์ทัลลูกค้าใน ClickUp

การตั้งค่าพอร์ทัลลูกค้าโดยใช้ClickUp CRMอาจฟังดูซับซ้อน แต่จริง ๆ แล้วมันง่ายมาก ไม่ว่าคุณต้องการพื้นที่ง่าย ๆ สำหรับการแชร์ไฟล์ หรือศูนย์กลางที่มีปฏิสัมพันธ์เต็มที่พร้อมงาน อัปเดต และระบบอัตโนมัติ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างพอร์ทัลที่เหมาะกับคุณและลูกค้าของคุณได้

นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนในการสร้างพอร์ทัลที่มีประสิทธิภาพ 👀

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าพื้นที่สำหรับลูกค้าโดยเฉพาะใน ClickUp

สร้าง พื้นที่ทำงาน ClickUp เฉพาะ เพื่อจัดระเบียบและเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทั้งหมดได้อย่างสะดวก

เข้าสู่ระบบ ClickUp และสร้าง Workspace ใหม่ชื่อ 'Sample Client Portal' พร้อมโฟลเดอร์สำหรับลูกค้าแต่ละรายภายใน Workspace ที่มีอยู่ของคุณ

สร้างพื้นที่ทำงานใน ClickUp และเติมเต็มด้วยงานที่แบ่งส่วนอย่างชัดเจน เป้าหมาย และเครื่องมือการนำเสนอข้อมูล
สร้างพื้นที่ทำงานใน ClickUp และเติมเต็มด้วยงานที่แบ่งส่วนอย่างชัดเจน เป้าหมาย และเครื่องมือสำหรับการแสดงภาพข้อมูล

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลลูกค้าหรือโครงการเข้าสู่ ClickUp ได้ในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ

นำเข้าสู่ ClickUp
นำเข้าข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ ClickUp ได้อย่างง่ายดาย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลได้ถูกเชื่อมโยงกับ ฟิลด์ที่กำหนดเอง ที่เฉพาะเจาะจงภายใน ClickUp เพื่อให้ข้อมูลโครงการปรากฏในรูปแบบที่สวยงามและพร้อมใช้งาน

เมื่อข้อมูลโครงการพร้อมใช้งานใน ClickUp แล้ว คุณหรือลูกค้าของคุณสามารถใช้มุมมองที่กำหนดเอง เช่น มุมมองรายการ เพื่อช่วยให้ ข้อมูลสามารถสแกนได้ง่ายขึ้น

มุมมองที่กำหนดเองในมุมมองรายการ ClickUp
ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบของ ClickUp

ในทางกลับกันClickUp Custom Statusesช่วยให้คุณสามารถระบุสถานะของโครงการลูกค้า เช่น 'รอดำเนินการ' 'กำลังดำเนินการ' 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' และ 'เสร็จสมบูรณ์' ได้ คุณควรพิจารณาตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อควบคุมว่าลูกค้าสามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลใดได้บ้าง วิธีนี้จะช่วยให้พวกเขาเข้าถึงเฉพาะงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: โปรดดำเนินการเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย (2FA) และการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO) เพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ สิ่งนี้จะช่วยสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมเอกสารลูกค้าไว้ที่ศูนย์กลาง

ทุกพอร์ทัลลูกค้าจำเป็นต้องมีฐานความรู้ที่มีโครงสร้างซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึง ทรัพยากรที่จำเป็น เช่น แนวทางและรายงาน เพิ่ม การดูเอกสาร ไว้ด้านบนถัดจากภาพรวม และเก็บเอกสารสำคัญทั้งหมดไว้ที่นั่น

เพิ่มมุมมองเอกสารใน ClickUp
เพิ่มมุมมองเอกสารเพื่อรวบรวมเอกสารสำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว

เพียงแค่ใช้คำสั่ง Slash ภายในมุมมองเอกสารเพื่อสร้างหรือฝังเอกสารโดยใช้ClickUp Docs มันทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแบบโต้ตอบสำหรับการจัดเก็บสัญญาของลูกค้า ข้อเสนอ คำถามที่พบบ่อย และนโยบาย ไว้ในที่เดียว คุณยังสามารถสร้างแผนงานโครงการหรือคู่มือการเริ่มต้นใช้งานเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง

จากการฝังเนื้อหาสื่อมัลติมีเดียและลิงก์พร้อมตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย ไปจนถึงการเพิ่มงานเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้อง Docs ช่วยรวมฐานข้อมูลของคุณให้เป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ คุณยังสามารถ ใช้ความสัมพันธ์ของเอกสารเพื่อเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าข้ามงานและโครงการต่างๆ เพื่อการนำทางที่รวดเร็ว

สร้างศูนย์รวมข้อมูลสำหรับลูกค้าทั้งหมดโดยใช้ ClickUp Docs

ขั้นตอนที่ 3: จัดระเบียบงานและโครงการของลูกค้า

การจัดการงานลูกค้าอาจกลายเป็นเรื่องวุ่นวายได้อย่างรวดเร็ว—โครงการที่แตกต่างกัน, ลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง, และรายการงานที่ไม่มีวันสิ้นสุด สร้างงานใน ClickUpเพื่อสร้างโครงสร้างที่ยืดหยุ่นสำหรับการ จัดระเบียบงานภายใน, โครงการ, และงานที่ได้รับมอบหมาย

ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อและปรับปรุงการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Tasks

สร้างงานเฉพาะสำหรับโครงการลูกค้าที่แตกต่างกันพร้อมธงความสำคัญ, ผู้รับผิดชอบ, และคำอธิบายงานเพื่อจัดสรรทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย แต่ละงานยังมีงานย่อยและรายการตรวจสอบเพื่อช่วยให้คุณแยกงานออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้

ตัวอย่างเช่น เอเจนซี่ดิจิทัลสามารถตั้งค่ารายการตรวจสอบงาน เช่น 'การพัฒนาเว็บไซต์' พร้อมงานย่อยเช่น 'การอนุมัติการออกแบบ' 'การอัปโหลดเนื้อหา' และ 'การทดสอบขั้นสุดท้าย' คุณยังสามารถเปิดใช้งานการพึ่งพาของงานเพื่อการดำเนินการตามลำดับได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาจากความล่าช้าและปัญหาคอขวดที่สามารถป้องกันได้ในกระบวนการทำงานของโครงการ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ผสานสีประจำแบรนด์ของบริษัทคุณเข้ากับพอร์ทัลลูกค้าเพื่อสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่สอดคล้องกัน นอกจากนี้ ใช้ความต่างของสีระหว่างตัวอักษรกับพื้นหลังให้ชัดเจนเพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่าน คุณสามารถใช้สีที่ให้ความรู้สึกสงบ เช่น สีฟ้าหรือสีเขียว สำหรับพื้นหลังเพื่อสร้างความไว้วางใจและความเป็นมืออาชีพ

ขั้นตอนที่ 4: ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า

เริ่มการสนทนาทันทีเพื่อการระดมความคิด, ข้อมูลที่ไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า, หรือการแก้ไขในนาทีสุดท้ายด้วย ClickUp Chat
เริ่มการสนทนาทันทีเพื่อการระดมความคิด, ข้อมูลที่ไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า, หรือการแก้ไขในนาทีสุดท้ายกับ ClickUp Chat

พอร์ทัลที่ยอดเยี่ยมทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่าย เพียงผสานClickUp Chat ซึ่งสามารถใช้งานได้จากแถบด้านซ้ายมือ เพื่อให้การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่หลงอยู่ในอีเมลที่สับสน

สร้างช่องทางเฉพาะสำหรับแต่ละโครงการ อัปเดตข้อมูลอย่างรวดเร็ว แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ และใช้ความคิดเห็นแบบเรียงลำดับเพื่อเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้ากับงานที่ถูกต้อง ด้วยระบบแจ้งเตือนในตัว ไม่มีใครพลาดทุกความเคลื่อนไหว ใช้งานง่าย ราบรื่น และลดความวุ่นวาย

นี่คือวิธีอื่น ๆ ที่คุณสามารถใช้ ClickUp Chat ได้:

  • เปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงด้วยข้อมูลที่สร้างโดย AI เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ
  • เชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้อง, คลิกอัพ Docs, หรือแหล่งข้อมูลอื่น ๆ สำหรับการเข้าถึงที่ง่าย
  • ใช้ โพสต์ เพื่อแชร์ประกาศสำคัญและเหตุการณ์สำคัญ
  • เริ่มต้น SyncUps โดยตรงจากแชทเพื่อการประชุมกับลูกค้าที่ราบรื่น

📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับทีมขาย B2B ที่ดีที่สุด

ต้องการทำงานร่วมกับลูกค้าของคุณได้ดีขึ้นหรือไม่? ใช้ClickUp Whiteboards! ดูวิธีการได้ที่นี่ 👇🏼

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มมุมมองแบบฟอร์ม ClickUp ใน พอร์ทัลลูกค้าของคุณ เพื่อทำให้กระบวนการรับงานโครงการเป็นระบบและติดตามได้ง่ายยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 5: สร้างแดชบอร์ดสำหรับลูกค้าเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์

ลูกค้าชื่นชอบความชัดเจน

การให้พวกเขาเข้าถึงแดชบอร์ดลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลหมายความว่าพวกเขาสามารถตรวจสอบตัวชี้วัดสำคัญได้ตลอดเวลา—ไม่ต้องรอ ไม่ต้องส่งอีเมลไปมา เพียงแค่ข้อมูลที่จำเป็น

สร้างแดชบอร์ดลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วย ClickUp Dashboards เพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ

ClickUp Dashboardsมอบมุมมองแบบใกล้ชิดให้กับลูกค้าของคุณเกี่ยวกับโครงการของพวกเขา สร้างอินเทอร์เฟซที่กำหนดเองพร้อมแผนภูมิและเมตริกตามความต้องการเพื่อให้พวกเขาตรวจสอบการอัปเดตได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เลือกจาก 50+ วิดเจ็ตที่กำหนดเองเพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้นของโครงการและรายงานความคืบหน้า ในงานที่ใช้งานหรือกำหนดเวลา

ต้องการให้รู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้นใช่ไหม? เพิ่มโลโก้ของพวกเขา ปรับสี และจัดเรียงการ์ดในแบบที่เหมาะสมกับพวกเขา นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มการ์ดติดตามเวลาเพื่อบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และแชร์ตารางเวลาให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ปรึกษาสามารถสร้างแดชบอร์ดที่แสดงข้อมูลสำคัญของแต่ละโครงการ ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า และการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของลูกค้าไว้ในที่เดียว

🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: ใช้ภาพหรือไอคอนที่เกี่ยวข้องเพื่อแนะนำผู้ใช้ผ่านพอร์ทัล ทำให้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการพอร์ทัลของลูกค้าของคุณมีความน่าสนใจและใช้งานได้ดี

ขั้นตอนที่ 6: อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ ด้วย ClickUp Automations

ลองนึกถึงเวลา (และเงิน) ที่เสียไปกับการทำสิ่งเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า—การมอบหมายงาน การส่งการแจ้งเตือน และการติดตามใบแจ้งหนี้ มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อมีระบบการทำงานที่เหมาะสม คุณสามารถทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติได้

ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและลดต้นทุน

ClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงานของคุณ, ตั้งค่าทริกเกอร์และการดำเนินการ, และจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การต้อนรับลูกค้าใหม่, การติดตามผล, และการส่งการอัปเดตโครงการ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ ทำให้กระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่เป็นอัตโนมัติทั้งหมด เมื่อมีลูกค้าใหม่ถูกเพิ่มเข้ามาในพื้นที่ทำงาน ClickUp จะสร้างรายการ 'การต้อนรับลูกค้าใหม่' โดยอัตโนมัติ มอบหมายงานให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการต้อนรับลูกค้า ตั้งค่าวันที่ครบกำหนด และเปลี่ยนสถานะงานโดยอัตโนมัติ

ฉันได้พบกับ ClickUp ตอนที่กำลังมองหา Customer Portal; ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะกลายเป็นสำนักงานเสมือนของเราได้ เพราะมันสามารถทำได้มากกว่าที่คิดไว้ มันแทนที่ซอฟต์แวร์อื่น ๆ หลายตัว และค่าใช้จ่าย และยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของแต่ละทีมของเราได้ ฉันใช้มันทั้งส่วนตัวและอาชีพ และฉันได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้ใช้เช่นกัน ClickUp for Life!

ขั้นตอนที่ 7: ผสานแอปภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การผสานการทำงานกับบุคคลที่สามของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อพอร์ทัลลูกค้าของคุณกับเครื่องมือที่ใช้บ่อยเพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น สิ่งนี้ช่วยให้คุณซิงค์ซอฟต์แวร์ที่ลูกค้าของคุณชื่นชอบได้ในขณะที่เน้นย้ำถึงความใส่ใจในความต้องการของพวกเขา

การปรับใช้การผสานการทำงานของ ClickUp เชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับลูกค้า
การปรับใช้การผสานการทำงานของ ClickUp เชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับลูกค้า

คุณสามารถใช้ การผสานการทำงานของ ClickUpเพื่อผสานกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น:

  • Google Drive และ Dropbox: เปิดใช้งานการแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยและไร้ความยุ่งยากทั่วทั้งองค์กรด้วยโฟลเดอร์ Google Drive ที่แชร์ร่วมกัน
  • Microsoft Teams: แจ้งลูกค้าเกี่ยวกับการอัปเดตโครงการในแพลตฟอร์มการสื่อสารที่พวกเขาชื่นชอบ
  • เครื่องมือ CRM (HubSpot, Salesforce, ฯลฯ): ซิงค์รายละเอียดลูกค้าเพื่อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบองค์รวม
  • Google Calendar: ซิงค์กำหนดส่งกับ Google Calendar เพื่อการกำหนดเวลาอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น บริษัทกฎหมายสามารถผสาน Google Drive เพื่อเก็บสัญญาของลูกค้าและบทสนทนา โดยเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องใน ClickUp โดยอัตโนมัติ

📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า

ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน

เทมเพลตพอร์ทัลลูกค้าใน ClickUp

เทมเพลตพอร์ทัลลูกค้าของ ClickUp ช่วยให้การสื่อสารและการจัดการโครงการกับลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ตามต้องการ เทมเพลตเหล่านี้มอบพื้นที่ส่วนกลางสำหรับลูกค้าในการเข้าถึงรายละเอียดโครงการ กำหนดเวลา และงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

มาดูตัวอย่างที่คุณสามารถใช้ได้กัน 📝

1. แม่แบบเริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับบริการลูกค้าของ ClickUp

บริการลูกค้าเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ลองใช้เทมเพลตบริการลูกค้าเริ่มต้นอย่างรวดเร็วของ ClickUp เพื่อจดบันทึกข้อมูลหลักและรองเกี่ยวกับบุคลิกของลูกค้า

เทมเพลตบริการลูกค้าเริ่มต้นอย่างรวดเร็วของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการลูกค้าของคุณอย่างมีประสิทธิผล แนวทางที่ครอบคลุมในการจัดการบัญชีลูกค้าช่วยให้คุณสามารถกำหนดขอบเขตของคำขอและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างราบรื่น

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยตัวอย่างโครงการ ซึ่งให้ข้อมูลอ้างอิงเชิงปฏิบัติเพื่อช่วยให้คุณ มองเห็นภาพวิธีการนำแต่ละฟีเจอร์ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ วิกิของทีมยังส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ได้อย่างราบรื่น. เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้มุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบสำคัญที่มอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงบริการลูกค้าโดยไม่ต้องเผชิญกับการตั้งค่าที่ซับซ้อน.

2. แม่แบบ CRM ของ ClickUp

เทมเพลต CRM ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลต ClickUp CRM เพื่อติดตามข้อมูลระดับสูงเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับลูกค้า

เทมเพลต CRM ของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยมอบวิธีการที่เป็นระบบในการจัดการลูกค้าเป้าหมายและดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า

ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพหรือบริษัทที่มีชื่อเสียงแล้ว เทมเพลตนี้มอบวิธีการที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นในการติดตามการติดต่อกับลูกค้า ความคืบหน้าในการขาย งานที่เสร็จสมบูรณ์ และการติดตามผล โดยไม่ต้องยุ่งยากกับสเปรดชีตที่กระจัดกระจายหรือเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน

จัดระเบียบรายชื่อลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบัน และ ติดตามกระบวนการเปิดตัวแคมเปญของคุณผ่านมุมมองแผนภูมิที่ยืดหยุ่นได้เทมเพลต CRMนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านตัวชี้วัดต่างๆ เช่น คะแนนความพึงพอใจ สัญญาที่ต่ออายุ และคำถามที่ได้รับการแก้ไข

3. แม่แบบความร่วมมือความสำเร็จของลูกค้า ClickUp

เทมเพลตความร่วมมือความสำเร็จของลูกค้า ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตความร่วมมือด้านความสำเร็จของลูกค้าของ ClickUp เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ประสบความสำเร็จ

ClickUp Client Success Collaboration Template ติดตามการเดินทางของคุณตั้งแต่การคิดค้น, การดำเนินการ, และการทบทวนประสิทธิภาพไปจนถึงมาตรการการรักษาลูกค้า

คุณสามารถเพิ่มการ์ดและงานย่อยภายในงานเพื่อจดบันทึกในขั้นตอนต่าง ๆ ของการทำงานร่วมกัน เช่น ระหว่างการปฐมนิเทศ การตรวจสอบประจำเดือน หลังการลงนามสัญญา และอื่น ๆ

ติดตามอัตราการได้ลูกค้าใหม่และอัตราการต่ออายุของลูกค้า และแจ้งให้ทีมของคุณทราบถึงจุดที่ควรปรับปรุงเมื่อต้องรับมือกับลูกค้าเฉพาะราย คุณยังสามารถเพิ่มแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้าในระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการ และสร้างคู่มือเพื่อช่วยให้เข้าใจโครงการได้ดีขึ้น

⚙️ โบนัส:เข้าถึงเทมเพลตการจัดการลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้นสร้างพอร์ทัลลูกค้าที่ครบครันด้วยฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการพอร์ทัลลูกค้า

นอกเหนือจากการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแล้ว พอร์ทัลลูกค้าที่มีประสิทธิภาพยังรวมถึงกลยุทธ์การจัดการลูกค้าในรูปแบบดิจิทัลและการปรับแต่งที่ไม่จำกัด

นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างพอร์ทัลลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ:

  • ปรับแต่งพอร์ทัลให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า: ปรับแต่งแดชบอร์ด, มุมมองงาน, และสิทธิ์การเข้าถึงให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดของอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและความสะดวกในการใช้งาน
  • ทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าเป็นอัตโนมัติ: ใช้ ClickUp Automations เพื่อส่งการอัปเดตสถานะ, มอบหมายงาน, และกระตุ้นการแจ้งเตือน, ช่วยประหยัดเวลาและทำให้การตอบกลับเป็นไปอย่างทันเวลา
  • ติดตามประสิทธิภาพและความมีส่วนร่วมของพอร์ทัล: ติดตามกิจกรรมของลูกค้า อัตราการเสร็จสิ้นงาน และข้อเสนอแนะโดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUp เพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพ
  • รับรองการเข้าถึงที่ปลอดภัยและสิทธิ์ตามบทบาท: กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเองเพื่อควบคุมการมองเห็นข้อมูล โดยอนุญาตให้ลูกค้าเข้าถึงเฉพาะไฟล์ โครงการ และการสื่อสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
  • รักษาการอัปเดตและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ: กำหนดการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน อัปเดตทรัพยากร และเพิ่มประสิทธิภาพฟีเจอร์ของพอร์ทัลตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้
  • ทำให้การสื่อสารง่ายขึ้นด้วย ClickUp Chat: รวมการสนทนาไว้ที่เดียวโดยการแท็กลูกค้าในความคิดเห็นของงานและใช้แชทแบบเรียลไทม์ ลดความจำเป็นในการส่งอีเมลแยกกัน

⚙️ โบนัส: ค้นพบเคล็ดลับที่ผ่านการทดสอบแล้วเพื่อติดตามลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

เปิดประตูสู่ความสำเร็จด้วย ClickUp

พอร์ทัลลูกค้าที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่ดีขึ้น เครื่องมือเช่น ClickUp แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน มอบความยืดหยุ่นสูงสุดในการสร้างศูนย์กลางที่ปรับแต่งได้และมีประสิทธิภาพสูงสำหรับลูกค้าหลายราย

คุณสมบัติของมัน เช่น ClickUp Docs สำหรับการจัดการความรู้, แผงควบคุมแบบกำหนดเองสำหรับการติดตาม KPI, และแชทสำหรับการสื่อสารภายในและภายนอก, ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

คุณยังได้รับเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้ ✅