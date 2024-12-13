11 ระบบ CRM ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงกระบวนการ HR ให้มีประสิทธิภาพ

งาน HR บางครั้งอาจรู้สึกเหมือนเป็นงานบ้านที่ไม่มีวันจบ การติดตามการจ้างงาน, การจ่ายเงินเดือน, สวัสดิการ, การฝึกอบรม, และประสิทธิภาพของพนักงานสามารถสะสมได้อย่างรวดเร็ว
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์ HR CRM กลายเป็นผู้ช่วยชีวิตในการจัดการกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล
ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการใบสมัครงานหรือไม่? เสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องการติดตามประสิทธิภาพของพนักงานหรือกำหนดการฝึกอบรมหรือไม่? ง่ายมาก กำลังประสบปัญหาในการจัดการเงินเดือนหรือสวัสดิการหรือไม่? ซอฟต์แวร์นี้ช่วยคุณได้
นี่คือการรวบรวมซอฟต์แวร์ CRM ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด เพื่อช่วยคุณประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
⏰ สรุป 60 วินาที
11 ระบบ CRM ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงกระบวนการ HR:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้านทรัพยากรบุคคลและความสัมพันธ์กับพนักงาน
- ริปปลิง: เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติวงจรชีวิตของพนักงาน
- Bamboo HR: เหมาะที่สุดสำหรับการรวมข้อมูลและรายงานด้านทรัพยากรบุคคล
- Paycor: เหมาะที่สุดสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเงินเดือน
- Workday HCM: เหมาะที่สุดสำหรับการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- TriNet: เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการสวัสดิการพนักงาน
- Bitrix24: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ใช้งานได้จริง: เหมาะที่สุดสำหรับการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัคร
- Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่สามารถปรับแต่งและขยายขนาดได้ตามต้องการ
- UKG Pro: เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการแรงงานอย่างครบวงจร
- Gusto: เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารจัดการบุคลากร
HR CRM คืออะไร?
ซอฟต์แวร์ HR CRM (การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้านทรัพยากรบุคคล) รวมคุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องมือ HR และ CRM เพื่อทำให้การบริหารจัดการแรงงานง่ายขึ้น. ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การสรรหาบุคลากรไปจนถึงการมีส่วนร่วมของพนักงาน, การฝึกอบรม, และการบริหารผลงาน.
ดังนั้น ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ด้านทรัพยากรบุคคล (HR CRM) ช่วยลดความซับซ้อนของการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล และปรับปรุงความพึงพอใจของพนักงานโดยรวม
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) เทียบกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) คือการจัดการกับบุคลากรในองค์กร ซึ่งรวมถึงการสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ในทางกลับกันการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)มุ่งเน้นไปที่การจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า การติดตามยอดขาย และการปรับปรุงการบริการลูกค้า
HR CRM ปรับความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ของเครื่องมือ CRM แบบดั้งเดิมเพื่อช่วยให้คุณดูแลและจัดการความสัมพันธ์กับพนักงานของคุณ ซึ่งหมายความว่าทีม HR สามารถก้าวไปไกลกว่างานบริหารจัดการแบบดั้งเดิมและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและมีความหมายมากขึ้นกับพนักงานของพวกเขา
การผสมผสานระหว่าง HRM และ CRM มอบวิธีการที่เปลี่ยนแปลงเกมในการบริหารจัดการแรงงานของคุณ แต่สิ่งใดที่ทำให้ HR CRM มีประโยชน์อย่างมาก?
นี่คือข้อดีของการนำระบบ HR CRM มาใช้ในธุรกิจของคุณ:
- สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนกับพนักงานด้วยการปฏิบัติต่อพวกเขาในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีคุณค่า
- สร้างโปรไฟล์พนักงาน ติดตามช่องว่างทักษะของพนักงาน และเสนอแผนการเรียนรู้และพัฒนาที่ปรับให้เหมาะสมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงาน
- คาดการณ์ความเสี่ยงของการลาออกของพนักงาน, อัตราความพึงพอใจของพนักงาน, และความต้องการด้านบุคลากรในอนาคตเพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วน
คุณควรค้นหาอะไรใน HR CRM?
เมื่อเลือกระบบ CRM ด้านทรัพยากรบุคคล จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณ:
📌 คุณสมบัติการสรรหาที่มีประสิทธิภาพ:เครื่องมือการสรรหาที่มีระบบติดตามผู้สมัคร (ATS) และเทมเพลตพร้อมการนัดสัมภาษณ์อัตโนมัติสามารถประหยัดเวลาการทำงานด้วยตนเองได้หลายชั่วโมง ระบบ CRM สำหรับ HR ที่ดี ยังช่วยให้คุณจัดการกับกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครและติดตามความคืบหน้าของการสรรหาได้อย่างราบรื่น
📌 คุณสมบัติการมีส่วนร่วมของพนักงาน: เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะ การยกย่อง และการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานของคุณ ระบบ CRM ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะรวมกระบวนการเหล่านี้ไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานรู้สึกเชื่อมโยงและมีคุณค่า
📌 การติดตามประสิทธิภาพ: การตั้งเป้าหมาย การติดตามความก้าวหน้า และการทบทวนประสิทธิภาพควรเป็นเรื่องง่าย มองหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถวัดผลการประเมินประสิทธิภาพและแนะนำการพัฒนาพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📌 การจัดการเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: การจัดการเงินเดือนและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอาจมีความซับซ้อน ระบบ CRM ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรทำการทำงานเหล่านี้ให้เป็นอัตโนมัติ ลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานด้วยมือ
📌 ตัวเลือกการปรับแต่ง: ทุกองค์กรมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นซอฟต์แวร์จึงต้องมีคุณสมบัติการปรับแต่งได้ เลือกเครื่องมือที่มีเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้แดชบอร์ด HR ที่ปรับแต่งได้ และตัวเลือกการรายงานที่ยืดหยุ่น
11 อันดับระบบ CRM สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุด
มาดูกันให้ละเอียดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม CRM ด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำและคุณสมบัติสำคัญของแต่ละแพลตฟอร์ม
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ HR และความสัมพันธ์กับพนักงาน)
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเป็นกุญแจสำคัญสู่การเติบโตและความสำเร็จในระยะยาวขององค์กรใด ๆ อย่างไรก็ตาม การปรับให้สอดคล้องกับความคาดหวังที่แตกต่างกันของพนักงานและองค์กรอาจกลายเป็นความท้าทายที่สำคัญ นี่คือจุดที่ClickUp CRMเข้ามาช่วยเหลือ—ด้วยการนำนายจ้างและลูกจ้างมาอยู่บนหน้าเดียวกัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของพวกเขาให้แข็งแกร่งขึ้น
คุณสามารถปรับแต่งเครื่องมือ ClickUp CRM เพื่อรวมข้อมูลพนักงานไว้ในที่เดียวและดูประวัติการทำงาน ข้อมูลประสิทธิภาพ และกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาของแต่ละพนักงานได้ ด้วยการผสานรวมเครื่องมืออย่างClickUp Goals จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) ที่เกี่ยวข้อง และสร้างวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ClickUp CRM ยังช่วยให้คุณติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงานตลอดระยะเวลาการทำงานผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนในการฝึกอบรมพนักงานและระบุพนักงานที่มีคุณค่ามากที่สุดสำหรับองค์กร
ไม่ใช่แบบนั้น! เช่นเดียวกับที่ CRM ช่วยคุณรวมศูนย์การติดต่อกับลูกค้า ClickUp's CRM ช่วยคุณ จัดการการสื่อสารของพนักงานทั้งหมดในที่เดียว ตั้งแต่ข้อความการจ้างงานไปจนถึงแบบสำรวจความคิดเห็น
มันยังให้คุณติดตามสถานะของพนักงานแต่ละคนทั่วทั้งองค์กรได้ ไม่ว่าจะเป็นช่วงการเริ่มต้นงาน การฝึกอบรม การทดลองงาน หรือการประเมินผลการทำงาน ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมที่จำเป็นในการให้การสนับสนุนและรางวัลที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่า
ต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานให้มากขึ้นอีกหรือไม่? ClickUp สำหรับทีม HR ทำให้เป็นไปได้ คุณสามารถใช้ClickUp Tasksเพื่อสร้างกระบวนการปฐมนิเทศที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยเพิ่มงานทีละขั้นตอนที่ปรับให้เหมาะกับบทบาทของแต่ละพนักงาน
ส่วนที่ดีที่สุดคือ ClickUp ช่วยคุณจ้างผู้มีความสามารถระดับสูงโดยทำให้กระบวนการสรรหาบุคลากรเป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยเทมเพลตการจ้างงานผู้สมัครของ ClickUp คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ เช่น ClickUp Form, Google Form และ Typeform ผ่าน Zapier เพื่อสร้างงานสำหรับผู้สมัครแต่ละคนโดยอัตโนมัติและเปรียบเทียบผู้สมัครได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การประเมินผู้สมัครและการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้สมัครมากกว่ากระบวนการดำเนินงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- อัตโนมัติภารกิจการจ้างงาน เช่น การจัดตารางปฏิทิน การจัดการเอกสารของพนักงาน และการติดตามเวลาและการเข้างาน ด้วยClickUp Automations
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของพนักงานหลัก, แสดงความคืบหน้าของเป้าหมาย, และสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ในมุมมองเดียวด้วยClickUp Dashboards
- สร้างและจัดการเวิร์กโฟลว์ พร้อมทั้งแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการด้วยมุมมองแบบกำหนดเองของ ClickUp
- สื่อสารกับทีมของคุณ ให้ข้อเสนอแนะ มีส่วนร่วมในการสนทนา แนบเอกสาร และเชื่อมโยงงานต่างๆ ด้วยClickUp Chat
- สร้างคู่มือบริษัทและคู่มือพนักงานเพื่อระบุนโยบายและขั้นตอนทั้งหมด และกำหนดสิทธิ์การควบคุมด้วยClickUp Docs
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ความโปร่งใสขององค์กรเป็นหนึ่งในประโยชน์ที่มีผลกระทบมากที่สุดที่ได้รับตั้งแต่เริ่มใช้ ClickUp กับทีม ตอนนี้ใน ClickUp ทุกคนในองค์กรสามารถเห็น OKR ของทีมเราแต่ละคน ใครเป็นเจ้าของ และความคืบหน้าของพวกเขาได้ มองย้อนกลับไปตอนนี้ ก่อนที่จะมี ClickUp เราไม่มีความโปร่งใสในระดับนั้น ดังนั้นทุกแผนกของเราจึงขาดการเชื่อมต่อกัน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:12 เทมเพลต CRM ฟรี: Excel, Google Sheets และ ClickUp
2. การสร้างคลื่น (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของวงจรชีวิตพนักงาน)
Rippling ช่วยให้กระบวนการทำงานของพนักงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ ตั้งแต่การสรรหา การปฐมนิเทศ การพัฒนา การรักษาพนักงาน และการออกจากงาน ตัวอย่างเช่น หากพนักงานย้ายไปยังรัฐอื่น Rippling จะคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คุณยังสามารถใช้มันเพื่อ สร้างกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลแบบกำหนดเอง เช่น การตั้งการแจ้งเตือนสำหรับวันครบรอบการทำงานของพนักงาน และการส่งการแจ้งเตือนเมื่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานลดลง คุณสมบัติที่โดดเด่นคือ การกำหนดตารางเวลาแบบกำหนดเอง ซึ่งช่วยให้คุณมอบหมายงานของลูกค้าให้กับพนักงานตามความต้องการ, ทักษะ, การรับรอง, เป็นต้น
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- ติดตามเวลาและการเข้าออกของพนักงานแบบเรียลไทม์เพื่อระบุแนวโน้มด้านกำลังคนหรือการทำงานล่วงเวลา
- บริหารจัดการข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านทรัพยากรบุคคลในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ และจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านั้น
- สร้างขั้นตอนการสัมภาษณ์ที่กำหนดเองตามความต้องการในการจ้างงานขององค์กร
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- ต้องชำระเงินรายปี มีค่าปรับสำหรับการยกเลิกก่อนกำหนด และไม่มีการทดลองใช้ฟรี
การส่งผ่านราคา
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวที่กระจายตัว
- G2: 4. 8/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ระบบอัตโนมัติของ Rippling ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและช่วยป้องกันความผิดพลาด แพลตฟอร์มนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปอื่นๆ ได้มากมาย ทำให้มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของธุรกิจหรือบริษัทของคุณ โดยรวมแล้ว Rippling ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการพนักงานและทำให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญกว่าได้ ฟีเจอร์บางอย่าง เช่น การรายงานหรือการปรับแต่ง อาจใช้งานง่ายกว่านี้
3. Bamboo HR (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมข้อมูลและรายงานด้านทรัพยากรบุคคล)
BambooHR เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการข้อมูลพนักงานและการวิเคราะห์ข้อมูล คุณสามารถดู รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการทำงานของพนักงาน การลาออก การลาหยุด ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีโมดูลการจัดการประสิทธิภาพที่ช่วยให้การประเมินผลพนักงาน ข้อเสนอแนะ และรายงานเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
คุณสามารถวัดคะแนนความพึงพอใจของพนักงานได้โดยการทำการสำรวจ eNPS แบบไม่เปิดเผยตัวตน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบได้
คุณสมบัติเด่นของ Bamboo HR
- รวบรวมข้อมูลพนักงานเพื่อการประมวลผลเงินเดือนที่ราบรื่น การรายงานที่ครอบคลุม และการยื่นภาษีที่ไร้ปัญหา
- สร้างประกาศรับสมัครงาน ติดตามใบสมัคร แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติย่อ และให้คะแนนผู้สมัคร ทำให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างราบรื่นและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้บนข้อมูล HR ที่หลากหลาย ตั้งแต่รายงาน EEO-1 ไปจนถึงโปรไฟล์อายุและเพศ
ข้อจำกัดของ Bamboo HR
- การผสานรวมกับ Google และ Slack มีข้อจำกัด โดยต้องใช้การเรียก API แบบกำหนดเองเพื่อซิงโครไนซ์ข้อมูลอย่างสมบูรณ์
ราคา Bamboo HR
- ราคาตามความต้องการ
Bamboo HR คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
Bamboo HR สร้างงานอัตโนมัติสำหรับทุกคนที่คุณต้องการ และทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานลงนามและส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดอย่างครบถ้วน ในฐานะองค์กรขนาดกลาง สิ่งนี้ช่วยได้อย่างมากในการทำให้การปฐมนิเทศเสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โมดูลการจัดการประสิทธิภาพการทำงานมีข้อจำกัดเล็กน้อยในจำนวนคำถามที่คุณสามารถถามได้
4. Paycor (ดีที่สุดสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเงินเดือน)
Paycor ช่วยให้การจัดการเงินเดือนเป็นระบบอัตโนมัติและจัดการข้อมูลพนักงานทั้งหมดในที่เดียว ช่วยให้คุณติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษีได้อย่างถูกต้องและมั่นใจได้ว่าทีมงานของคุณจะได้รับเงินอย่างถูกต้องและตรงเวลา ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจ่ายเงินตามความต้องการ (OnDemand Pay) และฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติ (AutoRun) ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ในขณะที่บริการช่วยเหลือตนเองสำหรับพนักงานทำให้ทุกอย่างสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน
นอกจากนี้ เครื่องมือรายงานที่มีประสิทธิภาพ,แม่แบบการจ่ายเงินเดือน, การแจ้งเตือนทางกฎหมาย, และคู่มือที่เป็นประโยชน์ทำให้กระบวนการต่าง ๆ ราบรื่นขึ้นมาก พนักงานสามารถอัปเดตข้อมูลส่วนตัวและจัดการสวัสดิการได้อย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยลดภาระงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติเด่นของ Paycor
- กำหนดเวลาและดำเนินการจ่ายเงินเดือนโดยอัตโนมัติในวันที่และเวลาที่คุณเลือก
- ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน จัดการการลา และสร้างตารางงาน ทั้งหมดซิงค์โดยตรงกับระบบเงินเดือน
- รับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามเกี่ยวกับข้อมูลแรงงานในภาษาธรรมชาติด้วยความช่วยเหลือจาก AI
ข้อจำกัดของ Paycor
- ขาดการเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น QuickBooks
ราคาของ Paycor
- ราคาตามความต้องการ
Paycor การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
ฉันชอบฟังก์ชันการทำงานของ Paycor สำหรับเกือบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน HR ระบบนี้ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการเงินเดือน สวัสดิการ การบันทึกเวลาทำงาน การจ่ายค่าตอบแทน และอื่นๆ อีกมากมาย หลายสิ่งสามารถปรับแต่งได้ แต่บางตัวเลือกก็เป็นแบบเหมารวมสำหรับทั้งบริษัทของคุณ ซึ่งสร้างความหงุดหงิดโดยเฉพาะกับการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากแต่ละบริษัทมีวิธีการที่แตกต่างกัน
5. Workday HCM (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
หากคุณต้องการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน เพิ่มความพึงพอใจในงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของพนักงาน Workday มีเครื่องมือที่พร้อมตอบโจทย์เหล่านี้
ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การบริหารจัดการบุคลากร การจ่ายเงินเดือน การจ่ายค่าตอบแทน การติดตามเวลาทำงาน และการวางแผนกำลังคน Workday ยังมี โซลูชันเพิ่มเติม เช่น การจัดการค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์และรายงาน และการสรรหาบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย
Workday ช่วยให้งานทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Skills Cloud ซึ่งช่วยให้การจัดการทักษะและการรายงานมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมี เครื่องมือสำหรับการจัดการกรณีศึกษา ข้อเสนอแนะจากพนักงาน และการวางแผนกำลังคน เพื่อปรับปรุงการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workday HCM
- เข้าถึงข้อมูลพนักงานแบบรวมศูนย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลและปรับปรุงการตัดสินใจ
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย และการพัฒนาของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องและการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
- เปิดใช้งานการสื่อสารที่ราบรื่นระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและการสนับสนุนผ่านช่องทางต่างๆ
ข้อจำกัดของระบบ Workday HCM
- เข้าถึงได้ยากกว่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัด
ราคาของ Workday HCM
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Workday HCM
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
Workday HCM มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาด สามารถเติบโตไปพร้อมกับบริษัทและปรับตัวตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่เกิดการหยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญ การปรับแต่ง Workday HCM ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะขององค์กรอาจมีความซับซ้อนและอาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
📖 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์บริหารจัดการบุคลากรที่ดีที่สุด
6. TriNet (ดีที่สุดสำหรับการบริหารจัดการสวัสดิการพนักงาน)
TriNet (เดิมชื่อ TriNet Zenefits) เป็นแพลตฟอร์ม HR ที่มุ่งเน้นการจัดการสวัสดิการพนักงานโดยเฉพาะ ช่วยให้คุณลงทะเบียนพนักงานสำหรับแผนประกันสุขภาพ ทันตกรรม ประกันสายตา และประกันชีวิตได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถ ส่งการแจ้งเตือนส่วนบุคคลให้กับพนักงาน ตามแผนสวัสดิการ สถานะการลงทะเบียน และข้อมูลอื่นๆ ของพวกเขาได้อีกด้วย
TriNet ให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลประกันภัยและบัญชีค่าใช้จ่ายของตนได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ห้องสมุด HR ของเรามีทรัพยากรที่มีคุณค่าให้คุณเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสรุปกฎหมายของรัฐและการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิรูประบบสุขภาพ
คุณสมบัติเด่นของ TriNet
- รับข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานด้วยการลงทะเบียนและการจัดการออนไลน์ 100%
- เพิ่มพนักงานใหม่เข้าสู่ระบบเงินเดือนโดยอัตโนมัติ พร้อมสวัสดิการที่เลือกไว้และคำนวณเงินเดือนแรกตามสัดส่วน
- ระบบอัตโนมัติการอัปเดตเงินเดือนเมื่อพนักงานย้ายที่อยู่, ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง, หรือหยุดงาน
ข้อจำกัดของ TriNet
- ไม่มีโมดูล ACA (Affordable Care Act) แบบแยกเดี่ยว และจำเป็นต้องซื้อแผน HRIS ทั้งชุดเพื่อเข้าถึงโมดูลนี้
ราคาของ TriNet
- สิ่งจำเป็น: $8/พนักงาน/เดือน
- การเติบโต: $16/พนักงาน/เดือน
- เซน: $21/พนักงาน/เดือน
TriNet คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (800+ รีวิว)
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Trinet คือมีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับแผนประกันสุขภาพ/ทันตกรรม/สายตา/ประกันเสริมที่ผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มและค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินเดือนและรายงานได้อย่างลงตัว อย่างไรก็ตาม หนึ่งในประเด็นที่น่าหงุดหงิดเป็นพิเศษคือปัญหาเกี่ยวกับภาษีเงินเดือน
7. Bitrix24 (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
Bitrix24 โดดเด่นด้วยการผสานการทำงานร่วมกัน การจัดการโครงการ และการสื่อสารด้านทรัพยากรบุคคลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
นี่คือพื้นที่ทำงานที่มีความคล่องตัวสูง ซึ่งทีมทรัพยากรบุคคลสามารถจัดการทุกอย่างได้ตั้งแต่การมอบหมายงาน การติดตามเวลา การแบ่งปันเอกสาร ไปจนถึงการร่วมมือกันของพนักงาน ด้วยอินเทอร์เฟซที่มีสไตล์คล้ายโซเชียลมีเดียอันเป็นเอกลักษณ์ ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านการกดไลก์ แสดงความคิดเห็น และการแจ้งเตือน
ด้วย ผู้ช่วย AI ในตัว Bitrix24 ช่วยทำให้กระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นอัตโนมัติ ปลดปล่อยเวลาสำหรับงานที่สำคัญกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- รวมเครื่องมือสำหรับการจัดการพนักงาน, ลูกค้าเป้าหมาย, และลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ค้นหาข้อมูลพนักงานได้อย่างง่ายดายโดยใช้ตัวกรองที่ปรับแต่งได้ เช่น วันที่สร้าง สถานะ หรือสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย
- เปิดใช้งานการประสานงานของทีมด้วยพื้นที่ทำงานร่วมกัน การติดตามกิจกรรม และการสื่อสารเกี่ยวกับโครงการเฉพาะ
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- มีตัวเลือกจำกัดในการปรับแต่งอินเทอร์เฟซให้ตรงกับความต้องการส่วนบุคคล
ราคา Bitrix24
- พื้นฐาน: $49/5 ผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐาน: $99/50 ผู้ใช้/เดือน
- มืออาชีพ: $199/100 ผู้ใช้/เดือน
- Enterprise 250: $399/250 ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
Bitrix24 เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณจัดการลูกค้า ทีมสนับสนุน การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ไฟล์ และแคมเปญอีเมลของคุณได้ เป็นซอฟต์แวร์ที่มีราคาไม่แพงและเหมาะสำหรับธุรกิจใหม่และงบประมาณจำกัด
Bitrix24 เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณจัดการลูกค้า ทีมสนับสนุน การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ไฟล์ และแคมเปญอีเมลของคุณได้ เป็นซอฟต์แวร์ที่มีราคาไม่แพงและเหมาะสำหรับธุรกิจใหม่และงบประมาณจำกัด
8. สามารถนำไปใช้ได้ (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาผู้สมัครและการสรรหา)
ระบบ CRM บุคคลที่สามารถใช้งานได้จริง ช่วยให้การสรรหาบุคลากรรวดเร็วและง่ายดายขึ้น คุณสามารถโพสต์ตำแหน่งงานไปยัง 200+ บอร์ด, เข้าถึงฐานข้อมูลของโปรไฟล์มากกว่า 400 ล้านคน, และใช้เครื่องมือ AI ในการคัดกรอง, นัดหมายสัมภาษณ์, และจัดการข้อเสนอได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่สะดวกของมัน เช่น แบบฟอร์มอีเมลที่ปรับแต่งได้ ชุดสัมภาษณ์ที่พร้อมใช้งาน และรายงานที่ละเอียด ช่วยจัดระเบียบกระบวนการสรรหาบุคลากรของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี จัดการทีมด้านการดูแลสุขภาพ หรือขยายธุรกิจด้านการบริการซอฟต์แวร์การจัดการพนักงานนี้สามารถช่วยให้คุณสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูงได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สามารถนำไปใช้ได้
- โพสต์ตำแหน่งงานว่างไปยังบอร์ดงานและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่งได้ทันที ประหยัดเวลาและความพยายาม
- ค้นหาและติดต่อผู้สมัครที่ไม่ได้หางานอย่างจริงจังบนแพลตฟอร์มเช่น LinkedIn, GitHub, และ Twitter ได้โดยตรงจาก Workable
- ใช้แบบประเมินเพื่อรวบรวมข้อมูลการให้คำแนะนำอย่างเป็นระบบ และให้แน่ใจว่าการตัดสินใจในการจ้างงานมีความสม่ำเสมอ
ข้อจำกัดที่สามารถปฏิบัติได้
- ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการดูแลผู้สมัครในอดีตเพื่อโอกาสในอนาคต
- มีความสามารถในการรายงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ราคาที่ใช้งานได้
- ทดลองใช้ฟรี
- เริ่มต้น: $189/เดือน
- มาตรฐาน: $378/เดือน
- พรีเมียร์: $628/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวที่ใช้งานได้จริง
- G2: 4. 6/5 (440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (450+ รีวิว)
Workable เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เอง ช่วยให้คุณจัดการประกาศรับสมัครงาน ติดตามผู้สมัคร และบริหารกระบวนการสรรหาได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้แม้แต่สมาชิกในทีมที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็สามารถใช้งานและเข้าถึงฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกโดยไม่ยุ่งยาก
9. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่สามารถปรับแต่งและขยายขนาดได้)
กำลังมองหา CRMที่ใช้งานง่ายเพื่อปรับปรุงกระบวนการ HR ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่หรือไม่? คุณสามารถลองใช้ Monday.com ได้ มันช่วยให้คุณสร้างกระบวนการสรรหาบุคลากรที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการโดยการประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ยังมอบ การมองเห็นที่ครบถ้วนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของพนักงาน เพื่อให้คุณสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้
Monday.com ยังช่วยให้คุณสามารถออกแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลพนักงานได้ ซึ่งช่วยลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองในระหว่างกระบวนการรับสมัครหรือการเริ่มต้นงานใหม่
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผลสัมภาษณ์ การแจ้งเตือนสำหรับการฝึกอบรม และการอนุมัติคำขอลาเพื่อประหยัดเวลา
- เชื่อมต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลเพื่อติดตามวงจรชีวิตของพนักงาน ตั้งแต่การจ้างงานไปจนถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Slack, Gmail, Outlook และอื่น ๆ เพื่อซิงค์การสื่อสารด้านทรัพยากรบุคคลและการจัดการงาน
ข้อจำกัดของ Monday.com
- การนำทางที่ซับซ้อนในบางครั้ง ทำให้ยากต่อการเข้าถึงฟีเจอร์ทั้งหมด
Monday.com ราคา
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐาน: $14/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $24/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Monday.com การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
ฉันชอบที่คุณสามารถสร้างบอร์ดได้หลายอันและเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว คุณไม่จำเป็นต้องแชร์ทุกอย่างกับทุกคนด้วย! อย่างไรก็ตาม คุณสามารถอัปโหลดเอกสารเพื่อให้คนอื่นดูและเพิ่มเอกสารของพวกเขาเองได้ นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดี ฉันใช้สิ่งนี้สำหรับการสรรหาบุคลากร/ทรัพยากรบุคคลและการติดตามทรัพย์สิน
10. UKG Pro (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการแรงงานแบบครบวงจร)
UKG Pro เป็นแพลตฟอร์ม HR และเงินเดือนที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อให้การจัดการแรงงานเป็นเรื่องง่าย ตั้งแต่การติดตามเวลา การบริหารสวัสดิการ การจัดตารางงานอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง มีเครื่องมือทั้งหมดที่ธุรกิจต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้าน HR
ซอฟต์แวร์ระบบการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลช่วยให้พนักงานสามารถให้บริการตนเองได้อย่างราบรื่น ช่วยเพิ่มความเป็นอิสระในการทำงานและประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ยัง ให้ฐานความรู้ที่ละเอียดแก่พนักงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถค้นหาคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกข้อ
คุณสมบัติเด่นของ UKG Pro
- ใช้ AI สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล และตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์
- จ้างบุคลากรคุณภาพด้วยการปรับประสบการณ์การสรรหาให้เหมาะกับผู้สมัครแต่ละคน
- ติดตามการเข้าและออกงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการจัดการการเข้างานที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ UKG Pro
- มันมีอินเตอร์เฟซที่ซับซ้อนซึ่งมีผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานโดยรวม
ราคาของ UKG Pro
- ราคาตามความต้องการ
UKG Pro การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ฉันชอบที่พวกเขาไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาเท่านั้น แต่ยังช่วยเราฝึกอบรมพนักงานในการใช้ระบบอีกด้วย พวกเขามีแพลตฟอร์มสำหรับการพูดคุยสำหรับพนักงานเพื่อให้สามารถจัดกะงานได้ และยังสามารถช่วยในการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของตารางงานได้อีกด้วย
11. กัสโต้ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบุคลากร)
Gusto เป็นแพลตฟอร์มการบริหารงานบุคคลและการจัดการบุคลากรที่ได้รับความนิยม. มันช่วยให้ธุรกิจสามารถเพาะปลูกและรักษาบุคลากรไว้ได้ด้วย ระบบบริหารผลงานที่ผสานรวมกับแอปพลิเคชันการเรียนรู้และการพัฒนา. พนักงานสามารถประเมินผลงานของตนเองได้ด้วยตัวเอง, ขอคำแนะนำจากผู้จัดการ, และเข้าถึงทรัพยากรการพัฒนาอาชีพได้.
คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าของพนักงาน ระบุช่องว่างด้านทักษะ และพัฒนาแผนการพัฒนาเฉพาะบุคคลได้ มันส่งเสริมการตระหนักรู้ในตนเองของพนักงานและทำให้พวกเขารู้สึกได้รับการสนับสนุนในการเติบโตทางอาชีพ ส่งผลให้มีการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ได้ดีขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Gusto
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการโพสต์ตำแหน่งงาน, การเซ็นเอกสาร, และการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการรับพนักงานใหม่ได้อย่างราบรื่น
- จัดการการประกันสุขภาพ, ทันตกรรม, การมองเห็น, 401(k), และการคืนเงินสุขภาพด้วยการหักอัตโนมัติจากเงินเดือน
- เข้าถึงการเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้ากับแอปพลิเคชัน HR ของบุคคลที่สามต่างๆ เช่น JazzHR และ Lattice
ข้อจำกัดด้านความสมัครใจ
- คุณสมบัติเพิ่มเติมสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายรายเดือนต่อพนักงานได้อย่างรวดเร็ว
ราคา Gusto
- ง่าย: $40/เดือน และ $6/พนักงาน/เดือน
- เพิ่มเติม: $80/เดือน และ $12/พนักงาน/เดือน
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนความพึงพอใจและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
Gusto ช่วยให้การจัดการเงินเดือนและงานทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย พร้อมให้บริการการรับสมัครพนักงาน การยื่นภาษี และการจัดการสวัสดิการอย่างง่ายดาย ด้วยหน้าตาที่ใช้งานง่ายและการสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการให้กระบวนการบริหารจัดการเป็นไปอย่างง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการรายงานอาจมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถมากขึ้นในตลาด
ยกระดับสถานที่ทำงานของคุณด้วย ClickUp
ในที่สุดเราก็มาถึงตอนท้ายของคู่มือนี้แล้ว! ระบบ HR CRM สามารถรวมข้อมูลพนักงานไว้ในที่เดียว ทำให้กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้น และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์ม HR หลายแห่งมีข้อจำกัดอยู่แค่ฟีเจอร์การจ่ายเงินเดือน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการติดตามเวลาทำงาน หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์ม CRM สำหรับ HR ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพนักงานและปรับปรุงการจัดการพนักงาน ClickUp คือโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด
มันช่วยให้การรับพนักงานใหม่เป็นระบบ, ติดตามความก้าวหน้า, และสื่อสารเพื่อเพิ่มผลผลิตในที่ทำงาน พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และดูว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงการจัดการทรัพยากรบุคคลของคุณได้อย่างไร!