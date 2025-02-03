10 ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ HR ที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงกระบวนการ HR ของคุณในปี 2025

งานประจำวันของทีมทรัพยากรบุคคลมักเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องทำด้วยมือหรืองานเอกสารซ้ำๆ ที่อาจน่าเบื่อ ตั้งแต่การขอลาของพนักงานและการอัปเดตยอดคงเหลือการลา ไปจนถึงการติดตามเวลาหยุดงาน เงินเดือน และการชดเชยเวลา รายการเหล่านี้ไม่มีที่สิ้นสุด!
หากคุณเคยรู้สึกหนักใจกับสิ่งเหล่านั้น คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
โชคดีที่ทุกวันนี้ เรามีเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานที่น่าเบื่อหน่ายในหน้าที่การงานของคุณได้โดยอัตโนมัติ และช่วยให้คุณทำงานอื่น ๆ ที่ต้องการความสนใจของคุณได้สำเร็จ
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับการออกแบบมาเพื่อปฏิวัติการดำเนินงานของพวกเขาโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อลดกระบวนการที่ทำซ้ำและเพิ่มประสิทธิภาพ
ลองนึกภาพกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่แบบทั่วไป—เอกสารมากมาย การตั้งค่าบัญชี และการประสานงานการฝึกอบรม ด้วยซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานเหล่านี้สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้
เมื่อมีพนักงานใหม่เข้าร่วม ระบบซอฟต์แวร์จะส่งเอกสาร จัดสรรทรัพยากรไอที และกำหนดตารางการฝึกอบรมโดยอัตโนมัติ ราวกับมีผู้ช่วยเสมือนคอยดูแลรายละเอียดงานธุรการทั้งหมด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับทีมของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ระบบการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล?
หากไม่มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เหมาะสม กระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะไม่มีประสิทธิภาพ การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานจะช่วยให้คุณสามารถใช้เวลาไปกับการวางกลยุทธ์และการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายกับพนักงานของคุณได้
นอกจากนี้ ด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีและเครื่องมือ AI สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสามารถมั่นใจได้ว่ากระบวนการทำงานในสำนักงานของคุณเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายของบริษัทได้อย่างง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือปัญหาปวดหัวอีกต่อไป
ดังนั้น คุณควรค้นหาคุณสมบัติใดบ้างเมื่อต้องการซื้อซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ดี?
- ต้องปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากร การปฐมนิเทศ การจัดการการลา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และอื่นๆ ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่งได้
- โซลูชันควรมีพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงานที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลส่วนตัว ดูสลิปเงินเดือน ขอลาหยุด และติดตามยอดคงเหลือการลาได้
- ซอฟต์แวร์ HR ควรติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน จัดการกะงาน และทำให้กระบวนการลงเวลาทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อการคำนวณเงินเดือนที่แม่นยำ
- คุณต้องสามารถตั้งเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคล, ดำเนินการประเมินผล, และสนับสนุนการพัฒนาพนักงานด้วยคุณสมบัติการจัดการประสิทธิภาพที่ใช้งานง่าย
- ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ราบรื่นกับระบบ HRMSอื่น ๆ เพื่อประสบการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ราบรื่น
10 อันดับซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นี่คือรายการซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการวิจัยมาอย่างดี 10 อันดับแรก คู่มือนี้แสดงคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อจำกัด ราคา รีวิว และคะแนนของแต่ละเครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
1. คลิกอัพ
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ClickUpเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถทำได้ทุกอย่าง
ไม่ว่าคุณต้องการติดตามกระบวนการสรรหาบุคลากร จัดระเบียบเอกสารการปฐมนิเทศและสิ้นสุดการจ้างงานหรือเพียงแค่จัดระเบียบกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ ClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่จะช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น!
นี่คือวิธีที่แพลตฟอร์มทำงาน:
มุมมองที่ปรับแต่งได้
ClickUp มีวิธีให้คุณดูงานของคุณบนแพลตฟอร์มมากกว่า 15 วิธี เลือกจากตัวเลือกเช่น มุมมองรายการ, มุมมองแกนต์, ไทม์ไลน์, กระดาน, ปฏิทิน, หรือแผนผังความคิด!
ติดตามงาน ผู้สมัคร หรือขั้นตอนการปฐมนิเทศพนักงานได้อย่างรวดเร็วด้วยคอลัมน์ที่สามารถจัดเรียงได้ เช่น สถานะ ความสำคัญ หรือวันที่ครบกำหนด พร้อมการแสดงผลแบบภาพด้วยClickUp Views ดูกำหนดส่ง การสัมภาษณ์ หรือเซสชันการฝึกอบรมในรูปแบบปฏิทินเพื่อตรวจหาความทับซ้อน
ClickUp Whiteboards
ClickUp's Whiteboardคือกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงสำหรับการระดมความคิดเกี่ยวกับแคมเปญ กลยุทธ์การสรรหาบุคลากร หรือแนวคิดการสร้างแบรนด์พนักงานร่วมกับทีมของคุณ และเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ระบบนี้ช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์มเดียว
นอกจากนี้ คุณสามารถเปลี่ยนแนวคิดเหล่านี้ให้กลายเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้หรือภารกิจภายใน ClickUp ได้ กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลนี้สามารถช่วยคุณตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่าไม่มีช่องว่างในงานของคุณ และทำให้ภารกิจของคุณสำเร็จตามกำหนดเวลา
แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับกระบวนการทำงาน
ClickUp มีเทมเพลต HR ฟรีหลายแบบ เช่น เทมเพลตเส้นทางอาชีพ การประชุมพนักงานทั้งหมด หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้กระบวนการ HR ง่ายขึ้นและทำงานอัตโนมัติ
แต่เพื่อให้ง่ายขึ้น ClickUpมีเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดสำหรับกระบวนการทำงานเพื่อจัดการทุกประเภทของกระบวนการ HR
ระบุกระบวนการที่คุณต้องการจะทำงานด้วย—การสรรหา, การฝึกอบรม, การเข้าร่วม—ระบุขั้นตอนที่คุณต้องทำเพื่อทำให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นสร้างแผนผังกระบวนการบนแพลตฟอร์ม!
เทมเพลตนี้เป็นไวท์บอร์ดที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มความชัดเจนของงานและช่วยให้เข้าใจกระบวนการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รักษาความมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณ จัดกิจกรรมเกมออนไลน์ และกล่าวขอบคุณผ่านฟีเจอร์การกล่าวถึงใน ClickUp
- จัดทำแบบสำรวจพนักงาน รับข้อเสนอแนะ หรือจัดทำการสำรวจความคิดเห็นสำหรับการออกงานครั้งต่อไปของคุณด้วยClickUp Forms
- ทำให้งานซ้ำๆ หรือใช้เวลามากเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automations
- วางแผนวันของคุณด้วยClickUp Task Priorities ซึ่งช่วยให้คุณทำเครื่องหมายงานเป็นเร่งด่วน สูง ปกติ และต่ำ
- ใช้ClickUp Brainเพื่อเขียนข้อมูลติดต่อ ข้อตกลง และนโยบาย เพื่อสร้างศูนย์กลางความรู้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มันอาจเป็นการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้นในการใช้งานแพลตฟอร์ม
- แม้ว่า ClickUp จะรองรับการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามหลากหลายรูปแบบ แต่ก็อาจเป็นเรื่องท้าทายในการผสานรวมกับระบบ HR ที่มีอยู่หรือเครื่องมือสำคัญอื่น ๆ ของคุณ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
เนื้อหาพิเศษ: เราได้รวบรวมหนังสือ HR 15เล่มที่คุณต้องอ่านเพื่อพัฒนาอาชีพด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ
2. Kissflow
Kissflow เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถทำงานอัตโนมัติและจัดการกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ผู้ใช้สามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับการวางแผนทรัพยากรบุคคล การรับพนักงานใหม่ การอนุมัติค่าใช้จ่าย และการออกตั๋วงานด้านไอที
Kissflow ทำให้งานง่ายขึ้นด้วยการอัตโนมัติขั้นตอนที่ซ้ำซาก การจัดส่งคำขอเพื่อขออนุมัติ และการให้ข้อมูลเชิงลึกผ่านการรายงานและการวิเคราะห์
คุณสมบัติเด่นของ Kissflow
- สร้าง ติดตาม และจัดการเวิร์กโฟลว์ได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้
- ใช้ Kissflow ในแผนกและกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กรของคุณ
- รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการ ระบุจุดคอขวด และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพผ่านการรายงานที่ครอบคลุม
- สร้างกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่เรียบง่ายหรือซับซ้อน รวมถึงการแยกสาขาแบบขนานและงานที่มีเงื่อนไข โดยไม่ต้องใช้โค้ดใดๆ
ข้อจำกัดของ Kissflow
- การสร้างกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความซับซ้อนสูงอาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค เนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งของ Kissflow
- การเลือกการเชื่อมต่อของ Kissflow กับเครื่องมือของบุคคลที่สามมีจำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์บางตัว
ราคาของ Kissflow
- พื้นฐาน: 1,500 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow
- G2: 4. 3/5 (534 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (56 รีวิว)
3. Formstack
Formstack เป็นโซลูชันการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการแบบสำรวจ การลงทะเบียน และแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่กำหนดเองได้
มันทำให้การรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลง่ายขึ้นโดยให้เครื่องมือที่ใช้งานง่ายเพื่อออกแบบแบบฟอร์มโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
คุณสามารถใช้ Formstack เพื่อรวบรวมการชำระเงิน, รวบรวมข้อมูลลูกค้า, และอื่น ๆ ได้ จากนั้น, นำข้อมูลนั้นไปใส่ในเอกสารออนไลน์ที่ออกแบบอย่างสวยงามพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Formstack
- สร้างและปรับแต่งแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- สร้างแบบฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นตามเงื่อนไข ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามการตอบกลับของผู้ใช้ ช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์แบบฟอร์มที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น Salesforce, Google Sheets และ Zapier เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่สมบูรณ์
- ส่งแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้วไปยังผู้อนุมัติหรือแผนกต่างๆ โดยอัตโนมัติตามเกณฑ์หรือคำตอบที่กำหนด
ข้อจำกัดของ Formstack
- การตั้งราคาอาจสูงสำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือผู้ที่ต้องการคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับการออกแบบและรูปแบบของแบบฟอร์มอาจมีจำกัดสำหรับผู้ที่ต้องการแบบฟอร์มที่ปรับแต่งอย่างละเอียด
ราคาของ Formstack
- แบบฟอร์ม: $59/เดือน (ผู้ใช้หนึ่งคน)
- ห้องสวีท: $229/เดือน (สามผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Formstack
- G2: 4. 6/5 (938 รีวิว)
- Capterra (Formstack Forms): 4. 1/5 (106 รีวิว)
4. โซลูชันส์เพื่อการเติบโต
Sprout Solutions เป็นเครื่องมือบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการจัดการบุคลากร โดยเฉพาะในด้านทรัพยากรบุคคลและค่าตอบแทน
ให้บริการชุดโซลูชันทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการประมวลผลเงินเดือน การบันทึกเวลา การบริการตนเองของพนักงาน การสรรหา และการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Sprout
- ตรวจสอบการเข้าร่วมงาน, การขออนุญาตลา, วันหยุด, เวลาเช็คอินและเช็คเอาต์, และการทำงานล่วงเวลาในอินเตอร์เฟซที่กะทัดรัดและสะดวก
- ให้พนักงานมีอำนาจในการจัดการข้อมูลและคำขอของตนเองผ่านพอร์ทัลบริการตนเองของพนักงาน
- ลดภาระงานธุรการด้วยการอัตโนมัติงาน HR หลัก เช่น การประมวลผลเงินเดือน การบันทึกเวลา และการจัดการประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของต้นอ่อน
- Sprout Solutions อาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- การขยายแพลตฟอร์มเมื่อบริษัทเติบโตอาจเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นข้อกังวลสำหรับธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัด
ราคา Sprout
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sprout
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
5. โซโฮ พีเพิล
Zoho People คือซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรบุคคลบนระบบคลาวด์ที่พัฒนาโดย Zoho บริษัทซอฟต์แวร์ชื่อดังซึ่งให้บริการแอปพลิเคชันทางธุรกิจหลากหลายประเภท ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้งานและกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลประเภทต่าง ๆ ง่ายขึ้นและอัตโนมัติมากขึ้นสำหรับองค์กรทุกขนาด
Zoho People ช่วยให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้นโดยการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงานและประสิทธิภาพขององค์กรผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho People
- ติดตามการเข้างาน การลา และการหยุดงานของพนักงานได้อย่างง่ายดายด้วยนโยบายการลาที่ปรับแต่งได้ การบันทึกการเข้างานอัตโนมัติ และการจัดการคำขอลา
- จัดตั้งวงจรการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KPIs) ดำเนินการทบทวน และสร้างรายงานผลการปฏิบัติงานบนแพลตฟอร์ม
- จัดการข้อมูลพนักงาน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการทำงาน ทักษะ และบันทึกผลการปฏิบัติงาน ผ่านอินเทอร์เฟซที่ปลอดภัยและปราศจากข้อผิดพลาด
ข้อจำกัดของ Zoho People
- การปรับแต่งขั้นตอนการทำงานหรือรายงานบางอย่างจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Zoho People
- HR จำเป็น: $0. 83/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $1.66/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พรีเมียม: $2.5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $4. 16/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
*ราคาที่นำมาจากแหล่งข้อมูลภายนอก
Zoho People คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 320+ รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (240+ รีวิว)
6. Process Street
Process Street เป็นซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการและเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ AI ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้าง จัดการ และปรับปรุงงานซ้ำๆ กระบวนการ และเวิร์กโฟลว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อมาตรฐานการดำเนินงาน, ปรับปรุงประสิทธิภาพและความร่วมมือ, และรับประกันความสม่ำเสมอในการปฏิบัติหน้าที่และขั้นตอนในสำนักงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Process Street
- สร้างกระบวนการทำงานโดยใช้รายการตรวจสอบ—กำหนดขั้นตอนตามลำดับ, มอบหมายงาน, กำหนดวันครบกำหนด, และเพิ่มคำแนะนำอย่างละเอียด
- เข้าถึงคลังเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าอย่างหลากหลายสำหรับกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การเผยแพร่เนื้อหา การดำเนินงานด้านไอที การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และอื่นๆ อีกมากมาย
- มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม, ทิ้งความคิดเห็น, แนบไฟล์, และสื่อสารอย่างราบรื่นภายในกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ Process Street
- การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงด้วยตรรกะเงื่อนไขอาจมีความซับซ้อนสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคจำกัด
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดในโหมดออฟไลน์หรือสถานที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
ราคาของ Process Street
- สตาร์ทอัพ: $100/เดือน
- ข้อดี: 1,500 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Process Street
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 390+)
- Capterra: 4. 7/5 (620+ รีวิว)
7. Frevvo
Frevvo เชี่ยวชาญด้านแบบฟอร์มและระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฟังก์ชันขั้นสูง เช่น เงื่อนไขและตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
Frevvo ทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติโดยการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานซ้ำๆ การอนุมัติ และการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ พร้อมผสานรวมกับระบบอื่นๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการจัดการกระบวนการที่ง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Frevvo
- ใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มเพื่อสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประเภทฟิลด์ต่าง ๆ และการตรวจสอบความถูกต้อง
- เข้าถึงแบบฟอร์มที่ตอบสนองและเหมาะกับมือถือได้จากอุปกรณ์มือถือใด ๆ
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติโดยการกำหนดขั้นตอนตามลำดับ กฎการส่งต่อ และการอนุมัติ
ข้อจำกัดของ Frevvo
- อาจมีปัญหาในการปรับแต่งกระบวนการทำงานและแบบฟอร์มที่ซับซ้อนเกินกว่าการตั้งค่าพื้นฐาน
- ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอาจพบว่าการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์และการผสานรวมที่ซับซ้อนเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ Frevvo
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Frevvo:
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 25 รายการ)
8. การเกิดคลื่น
Rippling เป็นระบบบริหารจัดการพนักงานแบบครบวงจรที่ผสานรวมและทำงานอัตโนมัติงานด้านการบริหารจัดการพนักงาน เช่น การจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ อุปกรณ์ และแอปพลิเคชันต่างๆ
มันให้บริการศูนย์กลางสำหรับการรับพนักงานใหม่, การจัดการข้อมูลพนักงาน, และการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ.
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- ระบบอัตโนมัติกระบวนการรับพนักงานใหม่ รวมถึงการจัดเตรียมบัญชีไอที การตั้งค่าเงินเดือน และการลงทะเบียนสวัสดิการ
- รวมศูนย์การจัดการข้อมูลพนักงาน รวมถึงการจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ การติดตามเวลา และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- จัดการอุปกรณ์ของบริษัท (แล็ปท็อป, โทรศัพท์, ฯลฯ) จากระยะไกล รวมถึงการติดตั้ง, การตั้งค่าความปลอดภัย, และการอัปเดตซอฟต์แวร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านทรัพยากรบุคคลและแรงงานโดยการอัตโนมัติงานต่างๆ เช่น การรายงานภาษี การจัดทำเอกสารพนักงาน และการบังคับใช้นโยบาย—เหมาะสำหรับทีมทั่วโลก
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม HR และระบบเงินเดือนอื่น ๆ
- มันอาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันและต้องการการตั้งค่าและการกำหนดค่าที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่มีความต้องการเฉพาะหรือซับซ้อน
การส่งผ่านราคา
- เริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้—ราคาปรับตามแอปพลิเคชันที่เลือก
เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งกระฉูด:
- G2: 4. 8/5 (2,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
9. BambooHR
BambooHR เป็นแพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลยอดนิยมที่ช่วยมาตรฐานและอัตโนมัติฟังก์ชันต่างๆ ของงานทรัพยากรบุคคล ทีมงานด้านบุคคลใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อจัดการทุกแง่มุมของวงจรชีวิตของพนักงาน
ในฐานะศูนย์กลางสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล BambooHR ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการข้อมูลพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานกระบวนการ และปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BambooHR
- ติดตามการขาดงานของพนักงาน การลาพักร้อน การลาป่วย และประเภทอื่นๆ ของการลางานที่ได้รับค่าจ้างและไม่ได้รับค่าจ้าง
- ลดภาระงานด้านการบริหารผ่านพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงาน ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ดูสลิปเงินเดือน ขอลาหยุด และอัปเดตข้อมูลติดต่อได้ด้วยตัวเอง
- ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถสร้างรายงานที่กำหนดเองเกี่ยวกับอัตราการลาออกของพนักงาน, แนวโน้มการลา, ข้อมูลประชากรของพนักงาน, และอื่น ๆ ผ่านคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง
ข้อจำกัดของ BambooHR
- การนำกระบวนการทำงานที่ละเอียดหรือกฎทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครไปใช้ อาจต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมหรือใช้โซลูชันแก้ไขปัญหาชั่วคราว
- ความสามารถในการรายงานอาจมีข้อจำกัดหรือปรับแต่งได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ HRอื่น ๆ
ราคาของ BambooHR
- แกนหลัก: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
BambooHR คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)
10. OrangeHRM
OrangeHRM เป็นซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรบุคคลแบบโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการพนักงาน การสรรหาพนักงานใหม่ การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดตามการเข้าออกงาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล
OrangeHRM มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากร เสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน และรับรองการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายและครอบคลุม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OrangeHRM
- โพสต์ตำแหน่งงานว่าง, จัดการการสมัคร, กำหนดการสัมภาษณ์, และทำให้กระบวนการรับเข้าและออกจากงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- ติดตามชั่วโมงการทำงานและกะของพนักงาน และทำให้กระบวนการลงเวลาทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อการจ่ายเงินเดือนที่แม่นยำ
- กำหนดเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคล ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสำหรับพนักงาน
ข้อจำกัดของ OrangeHRM
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ OrangeHRM อาจไม่มีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้หรือดูล้าสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
- ความท้าทายเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการตอบสนองของฝ่ายสนับสนุนและความพร้อมใช้งานของเอกสารประกอบที่ครอบคลุมสำหรับการแก้ไขปัญหาและการฝึกอบรมผู้ใช้
ราคาของ OrangeHRM
- เริ่มต้น: ฟรี
- ขั้นสูง: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวของ OrangeHRM
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (180+ รีวิว)
การเลือกซอฟต์แวร์ระบบการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม
สภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อนต้องการพันธมิตรที่ทรงพลังซึ่งสามารถทำงานอัตโนมัติ จัดการข้อมูลให้เป็นศูนย์กลาง และนำเสนอรายงานเชิงลึก เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถปรับปรุงกระบวนการทั่วทั้งองค์กร เพิ่มความแม่นยำในการจ่ายเงินเดือน และมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพนักงานเชิงกลยุทธ์
เครื่องมือหนึ่งที่โดดเด่น: ด้วย ClickUp กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณสามารถทะยานสู่ระดับใหม่!
ClickUp คือโซลูชันครบวงจรที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ ฟีเจอร์ด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการโครงการ และ AI ที่แข็งแกร่งจะช่วยให้คุณรวมกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียว
ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!