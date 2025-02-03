บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ HR ที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงกระบวนการ HR ของคุณในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
3 กุมภาพันธ์ 2568

งานประจำวันของทีมทรัพยากรบุคคลมักเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องทำด้วยมือหรืองานเอกสารซ้ำๆ ที่อาจน่าเบื่อ ตั้งแต่การขอลาของพนักงานและการอัปเดตยอดคงเหลือการลา ไปจนถึงการติดตามเวลาหยุดงาน เงินเดือน และการชดเชยเวลา รายการเหล่านี้ไม่มีที่สิ้นสุด!

หากคุณเคยรู้สึกหนักใจกับสิ่งเหล่านั้น คุณไม่ได้อยู่คนเดียว

โชคดีที่ทุกวันนี้ เรามีเครื่องมือและแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานที่น่าเบื่อหน่ายในหน้าที่การงานของคุณได้โดยอัตโนมัติ และช่วยให้คุณทำงานอื่น ๆ ที่ต้องการความสนใจของคุณได้สำเร็จ

ซอฟต์แวร์อัตโนมัติกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้รับการออกแบบมาเพื่อปฏิวัติการดำเนินงานของพวกเขาโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อลดกระบวนการที่ทำซ้ำและเพิ่มประสิทธิภาพ

ลองนึกภาพกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่แบบทั่วไป—เอกสารมากมาย การตั้งค่าบัญชี และการประสานงานการฝึกอบรม ด้วยซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานเหล่านี้สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้

เมื่อมีพนักงานใหม่เข้าร่วม ระบบซอฟต์แวร์จะส่งเอกสาร จัดสรรทรัพยากรไอที และกำหนดตารางการฝึกอบรมโดยอัตโนมัติ ราวกับมีผู้ช่วยเสมือนคอยดูแลรายละเอียดงานธุรการทั้งหมด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับทีมของคุณ

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ระบบการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล?

หากไม่มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เหมาะสม กระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะไม่มีประสิทธิภาพ การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานจะช่วยให้คุณสามารถใช้เวลาไปกับการวางกลยุทธ์และการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายกับพนักงานของคุณได้

นอกจากนี้ ด้วยความช่วยเหลือของเทคโนโลยีและเครื่องมือ AI สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล คุณสามารถมั่นใจได้ว่ากระบวนการทำงานในสำนักงานของคุณเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายของบริษัทได้อย่างง่ายดาย ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือปัญหาปวดหัวอีกต่อไป

ดังนั้น คุณควรค้นหาคุณสมบัติใดบ้างเมื่อต้องการซื้อซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่ดี?

  • ต้องปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากร การปฐมนิเทศ การจัดการการลา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และอื่นๆ ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่งได้
  • โซลูชันควรมีพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงานที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลส่วนตัว ดูสลิปเงินเดือน ขอลาหยุด และติดตามยอดคงเหลือการลาได้
  • ซอฟต์แวร์ HR ควรติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงาน จัดการกะงาน และทำให้กระบวนการลงเวลาทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อการคำนวณเงินเดือนที่แม่นยำ
  • คุณต้องสามารถตั้งเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคล, ดำเนินการประเมินผล, และสนับสนุนการพัฒนาพนักงานด้วยคุณสมบัติการจัดการประสิทธิภาพที่ใช้งานง่าย
  • ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ราบรื่นกับระบบ HRMSอื่น ๆ เพื่อประสบการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ราบรื่น

10 อันดับซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์ด้านทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดที่ควรใช้

นี่คือรายการซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ได้รับการวิจัยมาอย่างดี 10 อันดับแรก คู่มือนี้แสดงคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อจำกัด ราคา รีวิว และคะแนนของแต่ละเครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม

1. คลิกอัพ

การจัดการโครงการทรัพยากรบุคคลด้วย ClickUp
จัดระเบียบกระบวนการ HR ของคุณและประหยัดเวลาด้วย ClickUp HR Project Management

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ClickUpเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถทำได้ทุกอย่าง

ไม่ว่าคุณต้องการติดตามกระบวนการสรรหาบุคลากร จัดระเบียบเอกสารการปฐมนิเทศและสิ้นสุดการจ้างงานหรือเพียงแค่จัดระเบียบกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ ClickUp สำหรับทีมทรัพยากรบุคคลเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่จะช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น!

นี่คือวิธีที่แพลตฟอร์มทำงาน:

มุมมองที่ปรับแต่งได้

มุมมองใน ClickUp
ติดตามงานทั้งหมดของคุณบน ClickUp ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบของกระบวนการทำงานของคุณ

ClickUp มีวิธีให้คุณดูงานของคุณบนแพลตฟอร์มมากกว่า 15 วิธี เลือกจากตัวเลือกเช่น มุมมองรายการ, มุมมองแกนต์, ไทม์ไลน์, กระดาน, ปฏิทิน, หรือแผนผังความคิด!

ติดตามงาน ผู้สมัคร หรือขั้นตอนการปฐมนิเทศพนักงานได้อย่างรวดเร็วด้วยคอลัมน์ที่สามารถจัดเรียงได้ เช่น สถานะ ความสำคัญ หรือวันที่ครบกำหนด พร้อมการแสดงผลแบบภาพด้วยClickUp Views ดูกำหนดส่ง การสัมภาษณ์ หรือเซสชันการฝึกอบรมในรูปแบบปฏิทินเพื่อตรวจหาความทับซ้อน

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboard
ระดมความคิดกับทีมของคุณและเปลี่ยนให้เป็นงานที่สามารถทำได้บน ClickUp Whiteboard

ClickUp's Whiteboardคือกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงสำหรับการระดมความคิดเกี่ยวกับแคมเปญ กลยุทธ์การสรรหาบุคลากร หรือแนวคิดการสร้างแบรนด์พนักงานร่วมกับทีมของคุณ และเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นให้กลายเป็นสิ่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ระบบนี้ช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์มเดียว

นอกจากนี้ คุณสามารถเปลี่ยนแนวคิดเหล่านี้ให้กลายเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้หรือภารกิจภายใน ClickUp ได้ กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลนี้สามารถช่วยคุณตรวจสอบให้แน่ใจได้ว่าไม่มีช่องว่างในงานของคุณ และทำให้ภารกิจของคุณสำเร็จตามกำหนดเวลา

แม่แบบไวท์บอร์ดสำหรับกระบวนการทำงาน

นำกระบวนการใหม่มาใช้ได้เร็วขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเทมเพลตกระบวนการทำงานของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
นำกระบวนการใหม่มาใช้ได้เร็วขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเทมเพลตกระบวนการทำงานของ ClickUp

ClickUp มีเทมเพลต HR ฟรีหลายแบบ เช่น เทมเพลตเส้นทางอาชีพ การประชุมพนักงานทั้งหมด หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้กระบวนการ HR ง่ายขึ้นและทำงานอัตโนมัติ

แต่เพื่อให้ง่ายขึ้น ClickUpมีเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดสำหรับกระบวนการทำงานเพื่อจัดการทุกประเภทของกระบวนการ HR

ระบุกระบวนการที่คุณต้องการจะทำงานด้วย—การสรรหา, การฝึกอบรม, การเข้าร่วม—ระบุขั้นตอนที่คุณต้องทำเพื่อทำให้กระบวนการเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นสร้างแผนผังกระบวนการบนแพลตฟอร์ม!

เทมเพลตนี้เป็นไวท์บอร์ดที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มความชัดเจนของงานและช่วยให้เข้าใจกระบวนการทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • รักษาความมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณ จัดกิจกรรมเกมออนไลน์ และกล่าวขอบคุณผ่านฟีเจอร์การกล่าวถึงใน ClickUp
  • จัดทำแบบสำรวจพนักงาน รับข้อเสนอแนะ หรือจัดทำการสำรวจความคิดเห็นสำหรับการออกงานครั้งต่อไปของคุณด้วยClickUp Forms
  • ทำให้งานซ้ำๆ หรือใช้เวลามากเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automations
  • วางแผนวันของคุณด้วยClickUp Task Priorities ซึ่งช่วยให้คุณทำเครื่องหมายงานเป็นเร่งด่วน สูง ปกติ และต่ำ
  • ใช้ClickUp Brainเพื่อเขียนข้อมูลติดต่อ ข้อตกลง และนโยบาย เพื่อสร้างศูนย์กลางความรู้

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มันอาจเป็นการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้นในการใช้งานแพลตฟอร์ม
  • แม้ว่า ClickUp จะรองรับการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามหลากหลายรูปแบบ แต่ก็อาจเป็นเรื่องท้าทายในการผสานรวมกับระบบ HR ที่มีอยู่หรือเครื่องมือสำคัญอื่น ๆ ของคุณ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $19/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)

2. Kissflow

คิสฟลอว์
ผ่านทางKissflow

Kissflow เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถทำงานอัตโนมัติและจัดการกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ผู้ใช้สามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับการวางแผนทรัพยากรบุคคล การรับพนักงานใหม่ การอนุมัติค่าใช้จ่าย และการออกตั๋วงานด้านไอที

Kissflow ทำให้งานง่ายขึ้นด้วยการอัตโนมัติขั้นตอนที่ซ้ำซาก การจัดส่งคำขอเพื่อขออนุมัติ และการให้ข้อมูลเชิงลึกผ่านการรายงานและการวิเคราะห์

คุณสมบัติเด่นของ Kissflow

  • สร้าง ติดตาม และจัดการเวิร์กโฟลว์ได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้
  • ใช้ Kissflow ในแผนกและกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กรของคุณ
  • รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการ ระบุจุดคอขวด และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพผ่านการรายงานที่ครอบคลุม
  • สร้างกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่เรียบง่ายหรือซับซ้อน รวมถึงการแยกสาขาแบบขนานและงานที่มีเงื่อนไข โดยไม่ต้องใช้โค้ดใดๆ

ข้อจำกัดของ Kissflow

  • การสร้างกระบวนการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความซับซ้อนสูงอาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค เนื่องจากตัวเลือกการปรับแต่งของ Kissflow
  • การเลือกการเชื่อมต่อของ Kissflow กับเครื่องมือของบุคคลที่สามมีจำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์บางตัว

ราคาของ Kissflow

  • พื้นฐาน: 1,500 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow

  • G2: 4. 3/5 (534 รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (56 รีวิว)

3. Formstack

ฟอร์มสแต็ก
ผ่านทางFormstack

Formstack เป็นโซลูชันการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการแบบสำรวจ การลงทะเบียน และแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่กำหนดเองได้

มันทำให้การรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลง่ายขึ้นโดยให้เครื่องมือที่ใช้งานง่ายเพื่อออกแบบแบบฟอร์มโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

คุณสามารถใช้ Formstack เพื่อรวบรวมการชำระเงิน, รวบรวมข้อมูลลูกค้า, และอื่น ๆ ได้ จากนั้น, นำข้อมูลนั้นไปใส่ในเอกสารออนไลน์ที่ออกแบบอย่างสวยงามพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Formstack

  • สร้างและปรับแต่งแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • สร้างแบบฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นตามเงื่อนไข ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามการตอบกลับของผู้ใช้ ช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์แบบฟอร์มที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น Salesforce, Google Sheets และ Zapier เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่สมบูรณ์
  • ส่งแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้วไปยังผู้อนุมัติหรือแผนกต่างๆ โดยอัตโนมัติตามเกณฑ์หรือคำตอบที่กำหนด

ข้อจำกัดของ Formstack

  • การตั้งราคาอาจสูงสำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือผู้ที่ต้องการคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
  • ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับการออกแบบและรูปแบบของแบบฟอร์มอาจมีจำกัดสำหรับผู้ที่ต้องการแบบฟอร์มที่ปรับแต่งอย่างละเอียด

ราคาของ Formstack

  • แบบฟอร์ม: $59/เดือน (ผู้ใช้หนึ่งคน)
  • ห้องสวีท: $229/เดือน (สามผู้ใช้)
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Formstack

  • G2: 4. 6/5 (938 รีวิว)
  • Capterra (Formstack Forms): 4. 1/5 (106 รีวิว)

4. โซลูชันส์เพื่อการเติบโต

โซลูชันส์เพื่อการเติบโต
ผ่านทางSprout Solutions

Sprout Solutions เป็นเครื่องมือบนระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการจัดการบุคลากร โดยเฉพาะในด้านทรัพยากรบุคคลและค่าตอบแทน

ให้บริการชุดโซลูชันทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการประมวลผลเงินเดือน การบันทึกเวลา การบริการตนเองของพนักงาน การสรรหา และการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติเด่นของ Sprout

  • ตรวจสอบการเข้าร่วมงาน, การขออนุญาตลา, วันหยุด, เวลาเช็คอินและเช็คเอาต์, และการทำงานล่วงเวลาในอินเตอร์เฟซที่กะทัดรัดและสะดวก
  • ให้พนักงานมีอำนาจในการจัดการข้อมูลและคำขอของตนเองผ่านพอร์ทัลบริการตนเองของพนักงาน
  • ลดภาระงานธุรการด้วยการอัตโนมัติงาน HR หลัก เช่น การประมวลผลเงินเดือน การบันทึกเวลา และการจัดการประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของต้นอ่อน

  • Sprout Solutions อาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • การขยายแพลตฟอร์มเมื่อบริษัทเติบโตอาจเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ซึ่งอาจเป็นข้อกังวลสำหรับธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัด

ราคา Sprout

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Sprout

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 390 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (400+ รีวิว)

5. โซโฮ พีเพิล

Zoho People
ผ่านทางZoho People

Zoho People คือซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรบุคคลบนระบบคลาวด์ที่พัฒนาโดย Zoho บริษัทซอฟต์แวร์ชื่อดังซึ่งให้บริการแอปพลิเคชันทางธุรกิจหลากหลายประเภท ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อช่วยให้งานและกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลประเภทต่าง ๆ ง่ายขึ้นและอัตโนมัติมากขึ้นสำหรับองค์กรทุกขนาด

Zoho People ช่วยให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้นโดยการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงานและประสิทธิภาพขององค์กรผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho People

  • ติดตามการเข้างาน การลา และการหยุดงานของพนักงานได้อย่างง่ายดายด้วยนโยบายการลาที่ปรับแต่งได้ การบันทึกการเข้างานอัตโนมัติ และการจัดการคำขอลา
  • จัดตั้งวงจรการประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KPIs) ดำเนินการทบทวน และสร้างรายงานผลการปฏิบัติงานบนแพลตฟอร์ม
  • จัดการข้อมูลพนักงาน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติการทำงาน ทักษะ และบันทึกผลการปฏิบัติงาน ผ่านอินเทอร์เฟซที่ปลอดภัยและปราศจากข้อผิดพลาด

ข้อจำกัดของ Zoho People

  • การปรับแต่งขั้นตอนการทำงานหรือรายงานบางอย่างจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
  • มันมีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ Zoho People

  • HR จำเป็น: $0. 83/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • มืออาชีพ: $1.66/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • พรีเมียม: $2.5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: $4. 16/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

Zoho People คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 320+ รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (240+ รีวิว)

6. Process Street

กระบวนการสตรีท
ผ่านทางProcess Street

Process Street เป็นซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการและเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ AI ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้าง จัดการ และปรับปรุงงานซ้ำๆ กระบวนการ และเวิร์กโฟลว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อมาตรฐานการดำเนินงาน, ปรับปรุงประสิทธิภาพและความร่วมมือ, และรับประกันความสม่ำเสมอในการปฏิบัติหน้าที่และขั้นตอนในสำนักงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Process Street

  • สร้างกระบวนการทำงานโดยใช้รายการตรวจสอบ—กำหนดขั้นตอนตามลำดับ, มอบหมายงาน, กำหนดวันครบกำหนด, และเพิ่มคำแนะนำอย่างละเอียด
  • เข้าถึงคลังเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าอย่างหลากหลายสำหรับกระบวนการทางธุรกิจต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การเผยแพร่เนื้อหา การดำเนินงานด้านไอที การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และอื่นๆ อีกมากมาย
  • มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม, ทิ้งความคิดเห็น, แนบไฟล์, และสื่อสารอย่างราบรื่นภายในกระบวนการทำงาน

ข้อจำกัดของ Process Street

  • การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงด้วยตรรกะเงื่อนไขอาจมีความซับซ้อนสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคจำกัด
  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดในโหมดออฟไลน์หรือสถานที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร

ราคาของ Process Street

  • สตาร์ทอัพ: $100/เดือน
  • ข้อดี: 1,500 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Process Street

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 390+)
  • Capterra: 4. 7/5 (620+ รีวิว)

7. Frevvo

เฟรฟว
ผ่านทางFrevvo

Frevvo เชี่ยวชาญด้านแบบฟอร์มและระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฟังก์ชันขั้นสูง เช่น เงื่อนไขและตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

Frevvo ทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติโดยการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานซ้ำๆ การอนุมัติ และการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ พร้อมผสานรวมกับระบบอื่นๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการจัดการกระบวนการที่ง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Frevvo

  • ใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มเพื่อสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประเภทฟิลด์ต่าง ๆ และการตรวจสอบความถูกต้อง
  • เข้าถึงแบบฟอร์มที่ตอบสนองและเหมาะกับมือถือได้จากอุปกรณ์มือถือใด ๆ
  • ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติโดยการกำหนดขั้นตอนตามลำดับ กฎการส่งต่อ และการอนุมัติ

ข้อจำกัดของ Frevvo

  • อาจมีปัญหาในการปรับแต่งกระบวนการทำงานและแบบฟอร์มที่ซับซ้อนเกินกว่าการตั้งค่าพื้นฐาน
  • ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอาจพบว่าการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์และการผสานรวมที่ซับซ้อนเป็นเรื่องท้าทาย

ราคาของ Frevvo

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Frevvo:

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 25 รายการ)

8. การเกิดคลื่น

ระลอกคลื่น
ผ่านทางRippling

Rippling เป็นระบบบริหารจัดการพนักงานแบบครบวงจรที่ผสานรวมและทำงานอัตโนมัติงานด้านการบริหารจัดการพนักงาน เช่น การจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ อุปกรณ์ และแอปพลิเคชันต่างๆ

มันให้บริการศูนย์กลางสำหรับการรับพนักงานใหม่, การจัดการข้อมูลพนักงาน, และการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ.

คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น

  • ระบบอัตโนมัติกระบวนการรับพนักงานใหม่ รวมถึงการจัดเตรียมบัญชีไอที การตั้งค่าเงินเดือน และการลงทะเบียนสวัสดิการ
  • รวมศูนย์การจัดการข้อมูลพนักงาน รวมถึงการจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ การติดตามเวลา และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • จัดการอุปกรณ์ของบริษัท (แล็ปท็อป, โทรศัพท์, ฯลฯ) จากระยะไกล รวมถึงการติดตั้ง, การตั้งค่าความปลอดภัย, และการอัปเดตซอฟต์แวร์
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านทรัพยากรบุคคลและแรงงานโดยการอัตโนมัติงานต่างๆ เช่น การรายงานภาษี การจัดทำเอกสารพนักงาน และการบังคับใช้นโยบาย—เหมาะสำหรับทีมทั่วโลก

ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง

  • ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม HR และระบบเงินเดือนอื่น ๆ
  • มันอาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันและต้องการการตั้งค่าและการกำหนดค่าที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่มีความต้องการเฉพาะหรือซับซ้อน

การส่งผ่านราคา

  • เริ่มต้นที่ $8/เดือนต่อผู้ใช้—ราคาปรับตามแอปพลิเคชันที่เลือก

เรตติ้งและรีวิวที่พุ่งกระฉูด:

  • G2: 4. 8/5 (2,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

9. BambooHR

BambooHR
ผ่านทางBambooHR

BambooHR เป็นแพลตฟอร์มทรัพยากรบุคคลยอดนิยมที่ช่วยมาตรฐานและอัตโนมัติฟังก์ชันต่างๆ ของงานทรัพยากรบุคคล ทีมงานด้านบุคคลใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อจัดการทุกแง่มุมของวงจรชีวิตของพนักงาน

ในฐานะศูนย์กลางสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล BambooHR ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการข้อมูลพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานกระบวนการ และปรับปรุงการบริหารจัดการแรงงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ BambooHR

  • ติดตามการขาดงานของพนักงาน การลาพักร้อน การลาป่วย และประเภทอื่นๆ ของการลางานที่ได้รับค่าจ้างและไม่ได้รับค่าจ้าง
  • ลดภาระงานด้านการบริหารผ่านพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับพนักงาน ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ดูสลิปเงินเดือน ขอลาหยุด และอัปเดตข้อมูลติดต่อได้ด้วยตัวเอง
  • ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถสร้างรายงานที่กำหนดเองเกี่ยวกับอัตราการลาออกของพนักงาน, แนวโน้มการลา, ข้อมูลประชากรของพนักงาน, และอื่น ๆ ผ่านคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง

ข้อจำกัดของ BambooHR

  • การนำกระบวนการทำงานที่ละเอียดหรือกฎทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครไปใช้ อาจต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมหรือใช้โซลูชันแก้ไขปัญหาชั่วคราว
  • ความสามารถในการรายงานอาจมีข้อจำกัดหรือปรับแต่งได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ HRอื่น ๆ

ราคาของ BambooHR

  • แกนหลัก: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
  • ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้

BambooHR คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)

10. OrangeHRM

OrangeHRM
ผ่านทางOrangeHRM

OrangeHRM เป็นซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรบุคคลแบบโอเพนซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการพนักงาน การสรรหาพนักงานใหม่ การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การติดตามการเข้าออกงาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล

OrangeHRM มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากร เสริมสร้างความผูกพันของพนักงาน และรับรองการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลายและครอบคลุม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OrangeHRM

  • โพสต์ตำแหน่งงานว่าง, จัดการการสมัคร, กำหนดการสัมภาษณ์, และทำให้กระบวนการรับเข้าและออกจากงานเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ติดตามชั่วโมงการทำงานและกะของพนักงาน และทำให้กระบวนการลงเวลาทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อการจ่ายเงินเดือนที่แม่นยำ
  • กำหนดเป้าหมายด้านทรัพยากรบุคคล ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพสำหรับพนักงาน

ข้อจำกัดของ OrangeHRM

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ OrangeHRM อาจไม่มีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้หรือดูล้าสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
  • ความท้าทายเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับการตอบสนองของฝ่ายสนับสนุนและความพร้อมใช้งานของเอกสารประกอบที่ครอบคลุมสำหรับการแก้ไขปัญหาและการฝึกอบรมผู้ใช้

ราคาของ OrangeHRM

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ขั้นสูง: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวของ OrangeHRM

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (180+ รีวิว)

การเลือกซอฟต์แวร์ระบบการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม

สภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคลที่ซับซ้อนต้องการพันธมิตรที่ทรงพลังซึ่งสามารถทำงานอัตโนมัติ จัดการข้อมูลให้เป็นศูนย์กลาง และนำเสนอรายงานเชิงลึก เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถปรับปรุงกระบวนการทั่วทั้งองค์กร เพิ่มความแม่นยำในการจ่ายเงินเดือน และมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาพนักงานเชิงกลยุทธ์

เครื่องมือหนึ่งที่โดดเด่น: ด้วย ClickUp กระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณสามารถทะยานสู่ระดับใหม่!

ClickUp คือโซลูชันครบวงจรที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ ฟีเจอร์ด้านทรัพยากรบุคคล การจัดการโครงการ และ AI ที่แข็งแกร่งจะช่วยให้คุณรวมกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียว

