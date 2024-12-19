11 เครื่องมือทางเลือก CRM แบบพื้นบ้านที่ดีที่สุด

คุณใช้ Folk CRM มาสักพักแล้ว แต่ช่วงหลังมานี้มันไม่ได้ตอบสนองความคาดหวังของคุณ
บางทีข้อมูลลูกค้าของคุณอาจจัดระเบียบได้ยากขึ้น หรือคุณอาจกำลังมองหาทางเลือกอื่นนอกจาก Folk CRM เพื่อดูว่าอะไรจะเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากกว่า ไม่ว่ากรณีใด คุณมาถูกที่แล้ว! 😀
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจทางเลือกของ Folk CRM ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลได้ดีขึ้น, ทำให้การตลาดเป็นระบบอัตโนมัติ, และปรับปรุงการร่วมมือในทีมของคุณ 👇
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือทางเลือก CRM ประเภท Folk ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน:
- ClickUp: ระบบ CRM และการจัดการโครงการแบบครบวงจร
- HubSpot CRM: ระบบอัตโนมัติสำหรับการตลาด, การขาย, และการบริการ
- Airtable: ระบบ CRM ที่ยืดหยุ่นพร้อมเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
- Pipedrive: ระบบการขายที่เรียบง่ายสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ทองแดง: CRM ที่ผสานรวมกับ Google Workspace
- Salesforce Sales Hub: การวิเคราะห์และการทำงานร่วมกันด้านการขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- วันจันทร์ CRM: การติดตามการขายและการทำงานแบบภาพ
- Bigin by Zoho CRM: CRM ที่มีน้ำหนักเบาและใช้ระบบท่อ
- Microsoft Dynamics 365: ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าสำหรับองค์กร พร้อมเครื่องมือจาก Microsoft
- Nimble: ระบบ CRM ที่ผสานการทำงานกับโซเชียลมีเดีย
- Freshsales Suite: CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการเติบโตของยอดขาย
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือก CRM แบบพื้นบ้าน?
คุณอาจต้องการทางเลือกอื่นสำหรับ Folk CRM หากคุณต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การจัดการขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ยอดขายอย่างละเอียดหรือกลยุทธ์ CRMที่แข็งแกร่งกว่าสำหรับการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อจำนวนมาก—ซึ่งเป็นจุดที่ Folk อาจยังไม่ตอบโจทย์
เมื่อสำรวจทางเลือกต่างๆ สิ่งสำคัญคือต้องหาวิธีแก้ไขที่ตอบโจทย์ช่องว่างเหล่านี้และสอดคล้องกับความต้องการของคุณมากขึ้น นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณา 👀
- การวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงาน: มองหาเครื่องมือที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขาย, แนวโน้มของลูกค้า, และการสร้างโอกาสทางการขาย เพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI: เลือก CRM ที่ใช้ AI เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมลูกค้าที่มีคุณค่า ทำนายแนวโน้มการขาย และทำงานอัตโนมัติ เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการติดตามผล
- การติดตามอัตโนมัติ: เลือกซอฟต์แวร์ที่ติดตามการโทร การประชุม และอีเมลโดยอัตโนมัติ ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูล
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: เลือก CRM ที่มีเวิร์กโฟลว์ที่ยืดหยุ่น, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และระบบท่อที่สามารถปรับได้เพื่อรองรับกระบวนการขายที่ซับซ้อน
- ช่องทางการสื่อสารแบบบูรณาการ: เลือก CRM ที่ผสานรวมช่องทางการสื่อสารต่างๆ (อีเมล, โทรศัพท์, แชท, ฯลฯ) เพื่อรวมศูนย์การโต้ตอบทั้งหมด
- แอปพลิเคชันมือถือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกของ Folk CRM มีแอปพลิเคชันมือถือเพื่อจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและดีลต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้คุณเชื่อมต่อและมีประสิทธิภาพไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
ทางเลือก CRM แบบพื้นบ้านที่ดีที่สุด 11 อันดับ
นี่คือ 11 ทางเลือก CRM แบบพื้นบ้านที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มผลผลิต 📋
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมระบบ CRM และการจัดการโครงการแบบครบวงจรสำหรับทีม)
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งรวมCRM และการจัดการโครงการเข้ากับการขาย ทำให้เป็นโซลูชันครบวงจรที่ดีที่สุด นำทุกสิ่งที่คุณต้องการมาไว้ในที่เดียว ClickUp ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่าง ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Folk CRM โดยมีคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้สูงและเครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม และแสดงภาพกระบวนการทำงาน
โซลูชัน ClickUp CRMก้าวไปไกลกว่าฟังก์ชันการทำงานแบบดั้งเดิมด้วยการผสานการจัดการโครงการเข้ากับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) อย่างลงตัว วิธีนี้ช่วยให้การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การติดต่อกับลูกค้า และกระบวนการขายเป็นไปอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในขณะที่ Folk CRM มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์กับลูกค้า ClickUp เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การทำงานอัตโนมัติและรายงาน ทำให้ทีมมีแพลตฟอร์มที่รวมศูนย์สำหรับ CRM และอื่นๆ
ClickUp Salesนำทุกขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณมาไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการติดตามกิจกรรมของบัญชี ทำงานร่วมกันในดีล และทำให้กระบวนการขายเป็นอัตโนมัติ เครื่องมือเช่นการคำนวณคอลัมน์ช่วยติดตามขนาดของดีลหรือแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย ทำให้คุณอยู่เหนือกว่าเสมอ
ClickUpยังมีเทมเพลต CRMที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายหรือขยายไปสู่ระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นตามความต้องการ
เทมเพลต CRM ของ ClickUpช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ระบบที่เป็นระเบียบในการติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการกระบวนการขาย และรวมข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียว
คุณยังสามารถปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การวางแผนกลยุทธ์ได้มากขึ้น. เทมเพลตนี้ยังช่วยเหลือใน:
- ติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสในทุกขั้นตอน
- จัดเก็บรายละเอียดการติดต่อทั้งหมด ข้อตกลง และบัญชี
- การจัดระเบียบงานตามขั้นตอนของการขายเพื่อมุ่งเน้นกิจกรรมที่สำคัญที่สุด
- การได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ฐานข้อมูลลูกค้าที่ปรับแต่งได้: สร้างระบบที่เหมาะสมที่สุดเพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลติดต่อ ข้อตกลง และรายละเอียดของลูกค้า ใช้ลิงก์ระหว่างงาน เอกสาร และกระบวนการทำงานเพื่อให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ทำงานร่วมกับทีมของคุณในบัญชีลูกค้าโดยใช้ClickUp Docs,Chat และAssign Comments ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ให้ข้อเสนอแนะ หรือระดมความคิดเพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้น
- การจัดการบัญชีอย่างเป็นระบบ: สร้างลำดับชั้นที่สามารถปรับขนาดได้โดยใช้โฟลเดอร์และรายการเพื่อจัดการบัญชี กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอย่างละเอียดเพื่อควบคุมว่าใครสามารถเห็นอะไร ทำให้การจัดการบัญชีมีความปลอดภัยและเป็นระเบียบ
- ระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ เช่น การส่งต่องาน การอัปเดตสถานะ และการติดตามผล ด้วยClickUp Automations
- แดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย: ติดตามเมตริกสำคัญ เช่น มูลค่าตลอดอายุของลูกค้าและขนาดของดีล ด้วยClickUp Dashboards มีวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 50 แบบ เพื่อแสดงข้อมูลของคุณอย่างชัดเจนในที่เดียว
- เทมเพลตสำเร็จรูป:เริ่มจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลต ClickUp CRM ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่กำลังมองหาโซลูชันที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ สำหรับความต้องการขั้นสูงเทมเพลต ClickUp Sales CRMมอบฐานข้อมูลที่ทรงพลังโดยไม่ต้องเขียนโค้ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการขายของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติการปรับแต่งที่หลากหลายของ ClickUp อาจเป็นขั้นตอนที่ต้องเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
- แอปพลิเคชันมือถืออาจไม่มีฟังก์ชันการทำงานเหมือนกับแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แนวคิดของ CRM เริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษ 1980 ด้วยการตลาดฐานข้อมูล ซึ่งบริษัทต่างๆ จะบันทึกข้อมูลลูกค้าเพื่อปรับแต่งจดหมายโดยตรงให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล การปฏิบัตินี้ได้พัฒนาไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ จนนำไปสู่การเกิดขึ้นของซอฟต์แวร์ CRM ในยุคแรกๆ ในช่วงทศวรรษ 1990
2. HubSpot CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาด การขาย และการบริการลูกค้าแบบครบวงจร)
HubSpot เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่รวมเครื่องมือด้านการตลาด การขาย และการบริการลูกค้าเข้าไว้ด้วยกันอย่างราบรื่น ช่วยคุณปิดการขายได้เร็วขึ้น มอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับลูกค้า และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล
ด้วย HubSpot คุณสามารถทำงานอัตโนมัติทางอีเมล, นัดหมายการประชุม, และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมได้ ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและสามารถดำเนินการได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- รับมุมมองแบบ 360 องศาของการโต้ตอบกับลูกค้าทุกรายในฐานข้อมูลส่วนกลางเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
- ใช้ระบบจัดการดีลแบบกำหนดเองได้ พร้อมระบบลากและวาง เพื่อติดตามดีลขณะที่พวกมันเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอน
- สร้างร่างอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้ในไม่กี่วินาทีด้วยเครื่องมือเขียนอีเมลด้วย AI ของ HubSpot
- ให้ลูกค้าเป้าหมายสามารถจองการประชุมกับทีมของคุณได้โดยตรงผ่านปฏิทินที่เชื่อมต่อกับ HubSpot
- สร้างเวิร์กโฟลว์ CRMใน HubSpot เพื่อเพิ่มข้อมูลลงใน Google Sheets โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของระบบ CRM HubSpot
- เวิร์กโฟลว์อาจสร้างความสับสนและยากต่อการใช้งาน
- ซอฟต์แวร์นี้มุ่งเน้นไปที่องค์กรขนาดใหญ่ โดยจำกัดการใช้งานสำหรับทีมขนาดเล็กหรือบุคคลทั่วไป
ราคาของ HubSpot CRM
- ฟรีตลอดไป: ฟรี
- เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นของ HubSpot CRM
- G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4000+ รีวิว)
3. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่ยืดหยุ่นและทำงานร่วมกันได้ พร้อมตัวเลือกเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้)
Airtable เป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและใช้รูปแบบตารางคล้ายสเปรดชีต ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นโซลูชัน CRM ที่เบาได้เช่นกัน ไม่ว่าคุณจะติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการกระบวนการขาย หรือจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า Airtable ก็ช่วยให้คุณสร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย
เป็นระบบCRM แบบร่วมมือที่ขยายความสามารถโดยการเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Slack, Zapier และ Google Workspace
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- มาตรฐานกระบวนการทำงานที่สำคัญ เช่น การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การติดตามผล และการปฐมนิเทศ เพื่อให้ประสบการณ์ที่สอดคล้องกันสำหรับลูกค้า
- ปรับแต่งวิธีการดูข้อมูลของคุณด้วยตัวเลือกต่างๆ เช่น กระดานคัมบัง ปฏิทิน และมุมมองแกลเลอรี
- สร้างฐานข้อมูล CRM ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลเพื่อติดตามข้อมูลโดยใช้เทมเพลตสำเร็จรูป
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างทีมและทำลายกำแพงระหว่างแผนกเพื่อให้การส่งต่อลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Airtable
- ไม่มีตัวเลือกในการอัปโหลดไอคอนที่กำหนดเองสำหรับฐาน ซึ่งจำกัดการปรับแต่งส่วนบุคคล
- ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถมีความซับซ้อนได้ โดยมีเอกสารประกอบไม่เพียงพอสำหรับฟิลด์ที่เชื่อมโยง
ราคาของ Airtable
- ฟรีตลอดไป: ฟรี
- ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
- ระดับองค์กร: ราคาตามการกำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
🔍 คุณทราบหรือไม่? ด้วยอัตราการเติบโตประจำปีที่คาดการณ์ไว้ที่10.34% ตั้งแต่ปี 2024 ถึง 2029 ตลาดซอฟต์แวร์ CRM คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 145.60 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 การขยายตัวอย่างต่อเนื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในระดับโลกสำหรับโซลูชันซอฟต์แวร์เหล่านี้
4. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการกระบวนการขายที่เรียบง่ายสำหรับทีมขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ)
Pipedrive เป็นเครื่องมือ CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อจัดการกระบวนการขาย อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ และปิดการขายได้เร็วขึ้น
ในฐานะCRM สำหรับสตาร์ทอัพ การออกแบบที่ใช้งานง่ายและความเรียบง่ายของ Pipedrive ทำให้เข้าถึงได้สำหรับทีมที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพียงเล็กน้อย
คุณสมบัติเด่นของ Pipedrive
- จัดการกับลูกค้าเป้าหมายที่ไม่มีคุณสมบัติในกล่องจดหมายเฉพาะจนกว่าคุณจะพร้อมที่จะดำเนินการ
- รับการแจ้งเตือนเมื่อดีลไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลานานเกินไป เพื่อช่วยให้คุณไม่พลาดโอกาสสำคัญ
- สร้างแคตตาล็อกของสินค้าหรือบริการของคุณพร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด, ค่าใช้จ่าย, และบันทึก
- เชื่อมต่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยตรงกับแชทบอทของ Pipedrive ซึ่งโต้ตอบตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อรวบรวมข้อมูลและคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ขาดคุณสมบัติทางการตลาดที่แข็งแกร่ง โดยเน้นที่การขายเป็นหลัก
- ต้องใช้เวลาในการสำรวจและใช้คุณสมบัติทั้งหมดอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2,500+ รีวิว)
5. ทองแดง (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอป Google เพื่อสร้างความสัมพันธ์)
ถัดไปในรายการคือ Copper โซลูชัน CRM บนคลาวด์ที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมต่อกับ Google Workspace ได้ ทำให้สะดวกหากคุณใช้ Gmail, Google Calendar หรือ Google Drive อยู่แล้ว
Copper ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์มากกว่าการจัดการลูกค้าที่ซับซ้อน มอบประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—ลูกค้าของคุณ
คุณสมบัติเด่นของทองแดง
- ทำงานโดยตรงจาก Gmail และ Google Calendar เพื่อจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ ติดตามการสนทนา และอัปเดต CRM ของคุณ
- ใช้เครื่องมือเช่น 'ระยะความสัมพันธ์' และ 'เหตุการณ์ในชีวิต' เพื่อติดตามเหตุการณ์สำคัญทั้งส่วนตัวและอาชีพ
- ปรับแต่งอีเมลของคุณด้วย Mail Merge ได้โดยตรงใน Gmail และบันทึกการโต้ตอบทางอีเมลของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อให้ประวัติการสื่อสารที่ชัดเจน
- ติดตามความคืบหน้าของดีลและระบุโอกาสด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน
ข้อจำกัดของทองแดง
- พึ่งพา Google Workspace เป็นอย่างมาก ทำให้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่นอกระบบนิเวศของ Google
- ชุดคุณสมบัติที่จำกัดทำให้ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
ราคาทองแดง
- เริ่มต้น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $134/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวทองแดง
- G2: 4. 5/5 (1,120+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (580+ รีวิว)
6. Salesforce Sales Hub (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์การขายด้วย AI ขั้นสูงและการทำงานร่วมกันของทีม)
Salesforce Sales Hub เป็นโซลูชันเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกและได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจทุกขนาด
มันช่วยให้คุณสำรวจเนื้อหาที่คัดสรรมาอย่างดี รวมถึงคู่มือ บทความ และโมดูลต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการขายของคุณ ตั้งแต่การเชี่ยวชาญในการหาลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการจัดการดีลขั้นสูง Sales Hub มีทรัพยากรที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Sales Hub
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออย่าง Einstein AI เพื่อจัดลำดับความสำคัญของลีด ทำนายยอดขาย และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
- อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของทีมด้วยแดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกัน การจัดการงาน และการสื่อสารแบบบูรณาการ
- ใช้เครื่องมือ Salesforce Sales Engagement เพื่อปรับแต่งการติดต่อ, ติดตามการโต้ตอบ, และติดตามผลกับลูกค้าเป้าหมายในเวลาที่เหมาะสม
- เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายคนอื่นๆ ผ่านชุมชน Salesblazer
ข้อจำกัดของ Salesforce Sales Hub
- ระบบต้องการการป้อนข้อมูลและการจัดการข้อมูลอย่างละเอียดรอบคอบ หากใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง ผลลัพธ์อาจขาดความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ
- ประสบการณ์การบริการลูกค้าอาจไม่ดีนัก โดยมีรายงานเกี่ยวกับการโต้ตอบที่ไม่ช่วยเหลือและน่าหงุดหงิด
ราคา Salesforce Sales Hub
- ห้องสวีทเริ่มต้น: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- โปรสูท: $100/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: 165 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: $330/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไอน์สไตน์: 500 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Salesforce Sales Hub
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 23,000+)
- Capterra: 4. 4/5 (18,400+ โหวต)
🔍 คุณทราบหรือไม่? อัตราการนำ CRM มาใช้แตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม โดย71% ของผู้ผลิตและ75% ของบริษัทบริการธุรกิจได้นำ CRM มาใช้ในกระบวนการดำเนินงาน นอกจากนี้ การใช้จ่ายด้าน CRM ยังเพิ่มขึ้น โดย 57% ขององค์กรที่สำรวจวางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในอีก 12 เดือนข้างหน้า สะท้อนถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของเครื่องมือเหล่านี้ในกลยุทธ์ทางธุรกิจ
7. CRM วันจันทร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการขายแบบภาพและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลาง)
วันจันทร์คือทางเลือกอื่นของ Folk CRM ที่มอบแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและดึงดูดสายตาเพื่อผสานเครื่องมือการขายและการจัดการโครงการไว้ด้วยกัน. มันช่วยให้ทีมขายปิดการขายได้มากขึ้นและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น.
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRMนี้มอบการผสมผสานระหว่างการติดตามการขายแบบภาพ, กระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้, และเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการผสานรวม, ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจสตาร์ตอัพขนาดเล็กหรือทีมขายที่กำลังเติบโต.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CRM ในวันจันทร์
- ใช้กระดานสไตล์คัมบังเพื่อติดตามดีล, อัปเดตสถานะลูกค้า, และร่วมมือกันอย่างเป็นภาพกับทีมขายของคุณ
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองหรือใช้เทมเพลตการเดินทางของลูกค้าที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อทำให้กระบวนการขายง่ายขึ้น
- อัตโนมัติการดูแลลูกค้าเป้าหมาย และใช้การเขียนอีเมลที่ช่วยด้วย AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและส่งอีเมลที่ปรับแต่งเป็นรายบุคคลในจำนวนมาก
- ติดตามการคาดการณ์ยอดขายเทียบกับยอดขายจริง แยกตามเดือน ตัวแทนขาย หรือขั้นตอนของดีล
ข้อจำกัดของ CRM ในวันจันทร์
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถล่าช้าได้ และเวอร์ชันเดสก์ท็อปสำหรับ Mac มีความเสถียรน้อยกว่าเวอร์ชันออนไลน์
- เครื่องมือที่จำกัดในการจัดลำดับความสำคัญของงานและการรวบรวมการดำเนินการที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์สำหรับผู้ติดต่อแต่ละราย
ราคา CRM วันจันทร์
- ระบบ CRM พื้นฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ระบบ CRM มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- Pro CRM: $33/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
วันจันทร์ การจัดอันดับและรีวิว CRM
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 7/5 (300+ รีวิว)
8. Bigin โดย Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่มีน้ำหนักเบาและใช้ระบบท่อสำหรับทีมธุรกิจขนาดเล็ก)
Bigin by Zoho เป็นระบบ CRM ที่มีน้ำหนักเบาแต่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีมที่ต้องการก้าวไปไกลกว่าการใช้สเปรดชีตหรือแทนที่ระบบเก่าที่ซับซ้อน
มันนำเสนอการจัดวางที่ใช้งานง่ายโดยใช้ระบบแบบท่อที่จัดระเบียบทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า ตั้งแต่การจับลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการจัดการงานหลังการขาย—ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว ด้วย Bigin คุณสามารถเริ่มต้นได้ในเวลาไม่ถึง 30 นาที และปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้เข้ากับเป้าหมายการขายของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Bigin
- เชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านอีเมล, โทรศัพท์, WhatsApp, โซเชียลมีเดีย, และแบบฟอร์มออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
- สร้างกระบวนการทำงานเพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำ เช่น การส่งอีเมลติดตามผลหรือการอัปเดตสถานะการเจรจา
- บันทึกการโทร, ติดตามดีล, หรืออัปเดตข้อมูลลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปที่เหมาะกับมือถือของ Bigin
- จัดการการขาย, การต้อนรับลูกค้าใหม่, การจัดส่งคำสั่งซื้อ, และอื่น ๆ ด้วย Bigin's Team Pipelines
ข้อจำกัดของ Bigin
- การขัดข้องเป็นครั้งคราวอาจทำให้กระบวนการทำงานสะดุดได้ แม้ว่าในที่สุดจะสามารถแก้ไขได้
- ขาดการจัดสรรผู้ติดต่ออัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิด
ราคาของ Bigin
- ฟรี
- แบบด่วน: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียร์: 15 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Bigin 360: $21/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Bigin
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
9. Microsoft Dynamics 365 (เหมาะที่สุดสำหรับระบบ CRM ระดับองค์กรที่ผสานการทำงานกับเครื่องมือของ Microsoft ได้อย่างราบรื่น)
Microsoft Dynamics 365 เป็นแพลตฟอร์ม CRM บนคลาวด์ที่ก้าวไปไกลกว่าพื้นฐานทั่วไป สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Microsoft ได้อย่างราบรื่น จึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจทุกขนาด
มันช่วยให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อระหว่าง Office 365, Teams และ Power Platform ไม่ว่าจะเป็นการติดตามลูกค้าเป้าหมายใน Excel หรือการทำงานร่วมกันใน Teams ทุกอย่างเชื่อมต่อกันเพื่อประสบการณ์ที่ครบวงจร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics 365
- ใช้เครื่องมือ AI ที่ติดตั้งมาในตัว เช่น Copilot เพื่อทำนายความต้องการของลูกค้า, ระบุโอกาส, และปิดการขายได้รวดเร็วขึ้น
- ออกแบบ ดำเนินการ และติดตามแคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยใช้การแบ่งกลุ่มขั้นสูงเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
- จัดการข้อสอบถามของลูกค้าและกรณีการสนับสนุนได้อย่างง่ายดาย พร้อมมอบเครื่องมือให้กับทีมของคุณเพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- ปรับแต่ง Dynamics 365 เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์และแอปพลิเคชันที่กำหนดเองได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโค้ดอย่างกว้างขวาง
ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มทำให้การนำไปใช้และการใช้งานมีความซับซ้อน ต้องการการฝึกอบรมและการสนับสนุนอย่างมาก
- ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ อาจทำให้ประสิทธิภาพลดลงได้ และการพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอาจเป็นปัญหาในพื้นที่ที่มีการเข้าถึงไม่เสถียร
ราคาของ Microsoft Dynamics 365
- สิ่งจำเป็น: $70/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Microsoft Dynamics 365
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (13,000+ รีวิว)
10. Nimble (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่ผสานรวมกับโซเชียลมีเดียสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยวและทีมขนาดเล็ก)
Nimble เป็นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการสร้างและดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า รวบรวมข้อมูลติดต่อ ปฏิทิน อีเมล และการโต้ตอบทางโซเชียลมีเดียไว้ในที่เดียว
นอกจากนี้ Nimble ยังบันทึกการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทางอีเมล โทรศัพท์ หรือโซเชียลมีเดีย ซึ่งช่วยให้คุณมีประวัติการสนทนาที่ครบถ้วน ช่วยให้สร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย
คุณสมบัติเด่นของ Nimble
- ใช้ Nimble เพื่อค้นหาลูกค้าที่มีศักยภาพบนแพลตฟอร์มเช่น LinkedIn และ Twitter
- รวบรวม, อัปเดต, และจัดการข้อมูลติดต่อโดยตรงจากทุกที่บนเว็บ และใช้ AI เพื่อเติมข้อมูลที่ขาดหายไป เช่น อีเมล
- จัดการหลายสายงานการขายในขณะที่ติดตามงาน การโทร และการติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ตั้งค่าลำดับอีเมลส่วนบุคคลเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายและติดตามผลโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของความคล่องแคล่ว
- ต้องโหลดหน้าเว็บบ่อยครั้งเมื่อใช้ทางลัด ซึ่งทำให้การทำงานติดขัด
- อินเทอร์เฟซอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์น้อย
การตั้งราคาที่คล่องตัว
- 29.90 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวที่รวดเร็ว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
11. Freshsales Suite (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มยอดขายและปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม)
Freshsales Suite เป็นระบบ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อทำให้การขายง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพของทีม และเพิ่มรายได้ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณจัดการกระบวนการขายของคุณ ปรับปรุงการดำเนินงาน และมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า ทั้งหมดในที่เดียว
คุณยังสามารถติดตามสถานะของดีลและใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก Freddy AI เพื่อคาดการณ์และแนะนำดีลได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Freshsales Suite
- จัดลำดับความสำคัญของโอกาสทางการตลาดตามภูมิภาคหรือกฎเกณฑ์อื่น ๆ เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่เหมาะสม
- จินตนาการถึงทุกการโต้ตอบที่ลูกค้าได้มีกับธุรกิจของคุณ เพื่อเข้าใจการเดินทางของพวกเขาผ่านไทม์ไลน์ของกิจกรรม
- สื่อสารกับลูกค้าผ่านทางอีเมล, SMS, WhatsApp, แชทสด, และแม้กระทั่งการโทรโดยตรงจาก CRM
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผลและการแจ้งเตือนด้วยแคมเปญที่ตั้งตามวันหรือพฤติกรรม
- เน้นข้อมูลผู้ติดต่อที่มีแนวโน้มดีที่สุด คาดการณ์ความสำเร็จของดีล และแม้กระทั่งทำงานอัตโนมัติ เช่น การเขียนอีเมล ด้วย Freddy AI
ข้อจำกัดของ Freshsales Suite
- การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น และการแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินอาจทำได้ยาก
- การระบุเขตเวลาของลูกค้าหรือที่อยู่สำหรับการจัดส่งอาจเป็นความไม่สะดวกสำหรับธุรกิจระดับโลก
ราคาของ Freshsales Suite
- การเติบโต: 11 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $47/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $71/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Freshsales Suite
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
ClickUp ตอบโจทย์ทุกความต้องการของระบบ CRM ของคุณ
การเลือก CRM ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีมคุณและขับเคลื่อนผลลัพธ์ได้อย่างมาก หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ไม่ใช่แค่ CRM แต่เป็นโซลูชันครบวงจร ClickUp คือตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุด
จากการติดตามกระบวนการขายไปจนถึงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการปรับปรุงการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ ClickUp ครอบคลุมทุกอย่าง สิ่งที่ทำให้แตกต่างคือความยืดหยุ่น ไม่ว่าคุณจะต้องการแดชบอร์ดการขายที่ละเอียด เครื่องมือการจัดการโครงการ หรือการร่วมมือแบบเรียลไทม์ ก็สามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
เมื่อทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ทีมของคุณจะมีความชัดเจนและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องในสิ่งที่สำคัญ ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบ
ลงทะเบียนกับ ClickUpและเริ่มสร้างระบบการทำงาน CRM ที่คุณต้องการ!