การทำงานในฝัน: วิธีสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงานและการพักผ่อน

ด้วยการเพิ่มขึ้นของการนำรูปแบบการทำงานแบบผสมผสานมาใช้ การทำงานควบคู่กับการท่องเที่ยว (Workations) จึงกลายเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพที่ต้องการพักผ่อนจากสภาพแวดล้อมการทำงานแบบเดิม ๆ และเปลี่ยนวันทำงานให้กลายเป็นการผจญภัยใหม่ ๆ
แต่การบรรลุสมดุลที่สมบูรณ์แบบในการทำงานพร้อมการพักผ่อนนั้นต้องการมากกว่าการเลือกสถานที่ที่สวยงามและจัดกระเป๋าใส่แล็ปท็อป คุณต้องพิจารณาทุกอย่างตั้งแต่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไปจนถึงความแตกต่างของเขตเวลา หากคุณต้องการทำงานจากระยะไกล
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับสิ่งจำเป็นในการวางแผนการเวิร์กเคชั่นที่น่าจดจำ เราจะครอบคลุมวิธีการเลือกจุดหมายปลายทางที่เหมาะสมเคล็ดลับในการทำงานจากระยะไกลและการเดินทาง และกลยุทธ์ในการผสานการเวิร์กเคชั่นเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของคุณ
การทำงานแบบพักผ่อนคืออะไร?
การทำงานแบบผสมผสานระหว่างการทำงานและการพักผ่อน (Workation) คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการทำงานและการพักผ่อน แนวคิดนี้ค่อนข้างง่าย: เป็นการพักผ่อนที่คุณทำงานไปด้วย ดังนั้นคุณจะได้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในขณะที่ยังคงทำหน้าที่ทางวิชาชีพของคุณจากระยะไกล
แนวคิดหลักของการทำงานแบบผสมผสานคือการ ผสมผสานการทำงานและกิจกรรมพักผ่อน อย่างลงตัว แทนที่จะทำงานจากที่บ้านหรือที่ออฟฟิศ คุณสามารถทำงานจากรีสอร์ทริมชายหาดที่สวยงาม กระท่อมบนภูเขาที่อบอุ่น เมืองที่มีชีวิตชีวา หรือจุดหมายปลายทางใดก็ตามที่มอบทั้งความผ่อนคลายและการเชื่อมต่อ
การทำงานแบบผสมผสานกับการท่องเที่ยวได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีผู้คนถึง 87%ที่แสดงความสนใจในการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นนักเดินทางดิจิทัล
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับนักเดินทางดิจิทัลในปัจจุบัน ช่วยให้มืออาชีพสามารถทำงานให้ทันกำหนดส่งงานและสร้างตารางการทำงานแบบผสมผสานได้ พร้อมเปิดโอกาสให้ค้นพบจุดหมายปลายทางที่สวยงามที่สุด
อ่านเพิ่มเติม: วิธีเจรจาต่อรองเพื่อทำงานแบบไฮบริดหรือทำงานทางไกล?
ประโยชน์ของการทำงานแบบพักผ่อน
มีการศึกษาหลายชิ้นที่แสดงให้เห็นว่าการทำงานแบบผสมผสานกับการพักผ่อนมีประโยชน์มากมาย ลองมาดูกัน:
ผลผลิตที่สูงขึ้น
ประมาณ86% ของผู้คนกล่าวว่าการทำงานแบบเวิร์กเคชั่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
การกระตุ้นนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ช่วยทำลายความจำเจของกิจวัตรประจำวัน การอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ช่วยฟื้นฟูจิตใจ และกระตุ้นให้ผู้เชี่ยวชาญมีแรงจูงใจในการทำงานด้วยพลังงานที่สดใหม่
ปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
คล้ายกับการเดินทางเพื่อพักผ่อนและทำงาน (bleisure travel) การทำงานในสถานที่ท่องเที่ยว (workations) มอบโอกาสพิเศษในการผสมผสานการทำงานและการพักผ่อนเข้าด้วยกันอย่างลงตัว โดยไม่รู้สึกเหมือนเป็นการดึงความสนใจไปมาระหว่างทั้งสองอย่างตลอดเวลา แทนที่จะรอวันหยุดสุดสัปดาห์ คุณจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศที่สดชื่นในทุกๆ วัน
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เลือกช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุดเหมือนกับที่คุณทำในตารางการทำงานแบบไฮบริดและสำรวจวัฒนธรรมใหม่ๆ ทำกิจกรรมท้องถิ่น หรือผ่อนคลายในเวลาว่างของคุณ สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว และส่งเสริมการเติบโตส่วนบุคคล
การรับมือกับความเหนื่อยล้า
ภาวะหมดไฟเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน การทำงานแบบผสมผสานกับการพักผ่อน (Workations) เป็นทางออกที่ช่วยให้คุณสามารถหลีกหนีจากความเครียดในชีวิตการทำงานประจำได้ ขณะเดียวกันก็ยังคงสามารถทำงานต่อไปได้
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ควบคู่กับเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและการผสานชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้ดีขึ้น ช่วยให้คุณสามารถฟื้นฟูสภาพจิตใจและอารมณ์ได้
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์
สถานที่ใหม่ให้สิ่งกระตุ้นใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มระดับความคิดสร้างสรรค์ของคุณ. เมื่อคุณอยู่นอกพื้นที่ทำงานปกติของคุณ สมองของคุณมีแนวโน้มที่จะคิดนอกกรอบและแก้ปัญหาจากมุมมองที่ต่างออกไป.
ความยืดหยุ่นมากขึ้น
ด้วยการทำงานทางไกลที่กลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น การทำงานแบบผสมผสาน (Workations) ช่วยให้คุณสามารถเลือกสถานที่และเวลาทำงานได้ ทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งวันทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการและความชอบส่วนตัวของคุณ
ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณรักษาความรู้สึกอิสระ ซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจในงานและลดความเครียดที่เกิดจากตารางงานที่เคร่งครัด
วิธีวางแผนการทำงานพร้อมท่องเที่ยวและเพลิดเพลินไปกับมัน
กระตือรือร้นที่จะวางแผนการทำงานที่สมบูรณ์แบบ? นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาสำหรับการทำงานที่ประสบความสำเร็จ:
เลือกจุดหมายปลายทางที่เหมาะสม
ขั้นตอนแรกคือการเลือกจุดหมายปลายทางที่เหมาะสม เมื่อเลือกสถานที่สำหรับเวิร์กเคชั่น ควรพิจารณาทั้งความต้องการในการทำงานและส่วนตัว มองหาสถานที่ที่กระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานที่นั้นมีการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้ เพราะการเชื่อมต่อที่ไม่ดีอาจทำให้วันทำงานของคุณสะดุดได้
ใช้เทมเพลตเช็กลิสต์วันหยุดของ ClickUpเพื่อติดตามแต่ละจุดหมายปลายทางและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จัดระเบียบและติดตามงานของคุณ กำหนดเส้นตาย ส่งการแจ้งเตือน และมั่นใจว่าคุณพร้อมสำหรับการเดินทางตรงเวลา
นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้ช่วยได้:
- ลดความเครียดด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้จัดเตรียมทุกสิ่งที่คุณต้องการแล้ว
- มอบหมายงานให้ครอบครัวและเพื่อน ๆ ทำแทน เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องรับมือกับความยุ่งยากของงานที่ค้างอยู่หลังจากกลับจากการทำงานแบบเวิร์กชั่น
- ประหยัดเวลาและมั่นใจว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับการทำงานของคุณ
พิจารณาสถานที่ที่มีโคเวิร์กกิ้งสเปซหรือคาเฟ่ที่มี สภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย ค้นหาชุมชนดิจิทัลโนแมดเพื่อรับคำแนะนำ เทคนิค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานทางไกล และพบปะกับผู้ที่มีแนวคิดเดียวกัน
อีกสิ่งหนึ่งที่ควรจำไว้คือ ความแตกต่างของเขตเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานหรือเข้าร่วมการประชุมออนไลน์
💼สิ่งที่ควรพิจารณาขณะเลือกสถานที่สำหรับเวิร์กชั่น:
- การมีอยู่ของอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้
- มาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัย
- คะแนนและรีวิวออนไลน์
- พื้นที่ทำงานปราศจากสิ่งรบกวน
- ราคา
- ความยืดหยุ่นของนโยบายการยกเลิก
- สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง
- การมีสถานที่เงียบสงบสำหรับการประชุม
ค้นหารายละเอียดที่พักบนแพลตฟอร์มอย่าง Airbnb เพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับความต้องการด้านการเชื่อมต่อและความสะดวกสบายของคุณ พิจารณาด้วยว่าสามารถเดินทางไปยัง บริการพื้นฐาน เช่น ระบบขนส่งสาธารณะหรือร้านขายของชำ ได้สะดวกเพียงใด
ตั้งเป้าหมายสำหรับการทำงานของคุณ
คุณได้ตัดสินใจที่จะไปทำงานพร้อมพักผ่อนแล้ว และคุณได้เลือกสถานที่ปลายทางเรียบร้อยแล้ว แต่คุณต้องการบรรลุอะไรในงานนี้? ก่อนที่จะเริ่มการเดินทางครั้งนี้ สิ่งสำคัญคือต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
หากไม่มีสิ่งเหล่านี้ คุณอาจพบว่าการจัดการเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องยาก หรือไม่สามารถหาเหตุผลที่สมควรสำหรับการเดินทางได้ เริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ในการทำงานของคุณ คุณต้องการจะเสร็จสิ้นโครงการเฉพาะหรือคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ หรือไม่
พิจารณาตั้งทั้งเป้าหมายการทำงานและเป้าหมายส่วนตัว ตัวอย่างเช่น คุณอาจตั้งเป้าที่จะทำงานให้เสร็จตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละวัน พร้อมกับสำรวจพื้นที่ท้องถิ่นไปด้วย
แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ เพื่อให้เกิดความสมดุลที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำทั้งสองอย่างได้
ใช้มุมมองรายการของ ClickUpเพื่อจัดการเวลาของคุณให้ดีขึ้นด้วยการติดตามความคืบหน้าอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการทำงานที่ประสบความสำเร็จ คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณกำหนดลำดับความสำคัญสำหรับงานที่สำคัญที่สุดของคุณ กำหนดเส้นตาย และรับการแจ้งเตือนเป็นประจำ
ปรับแต่งรายการ, มอบหมายงาน, และปรับวันครบกำหนดเพื่อให้เหมาะกับตารางเวลาที่ยืดหยุ่นของคุณในระหว่างการทำงานของคุณ
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณจัดเรียงและกรองงานตามลำดับความสำคัญ วันที่กำหนด และสถานะ เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญก่อน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
มีรายการสิ่งที่ต้องทำที่ต้องจัดการใช่ไหม?เพียงแค่สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำใน ClickUp และเข้าถึงได้จากทุกที่
สร้างตารางการทำงาน
การสร้างตารางการทำงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานจากที่บ้านหรือการทำงานแบบผสมผสาน เริ่มต้นด้วยการระบุช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดและจัดตารางการทำงานให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเหล่านั้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างตารางการทำงานจากที่บ้านหรือตารางการทำงานแบบผสมผสานระหว่างการทำงานกับการพักผ่อน ควรรักษาสมดุลด้วยการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างเวลาทำงานและเวลาพักผ่อน กำหนดเวลาสักสองสามชั่วโมงในแต่ละวันสำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิ และเก็บเวลาที่เหลือไว้สำหรับการผ่อนคลายหรือทำกิจกรรมที่สนุกสนาน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การทำงานพร้อมท่องเที่ยว (Workations) มีไว้สำหรับทั้งการทำงานและความสนุกสนาน ดังนั้นอย่าจัดตารางงานแน่นเกินไป ควรตั้งเป้าหมายให้สมเหตุสมผลและแบ่งเวลาสำหรับกิจกรรมส่วนตัว เช่น การเที่ยวชมสถานที่ การพักผ่อน และการสำรวจสิ่งใหม่ ๆ ด้วย
นอกจากนี้ การคำนึงถึงการประชุมหรืองานที่ต้องร่วมมือกันก็มีความสำคัญเช่นกัน หากทีมของคุณอยู่ในเขตเวลาที่ต่างกัน ให้แน่ใจว่าตารางเวลาของคุณสอดคล้องกับของพวกเขาเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดการโทรหรือกำหนดเวลาที่สำคัญ
ใช้การแจ้งเตือนของ ClickUpเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดสายสำคัญ เพิ่มการแจ้งเตือนให้กับงาน มอบหมายให้ผู้อื่น ระบุวันที่และแนบไฟล์ และปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือน
เพื่อให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น ให้ใช้ClickUp Calendar View. คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นงานทั้งหมด, การประชุม, และกำหนดส่งได้ในรูปแบบภาพรวม. ดูงานของคุณได้ทั้งแบบวัน, สัปดาห์, หรือเดือน และใช้การให้สีและการติดแท็กแบบกำหนดเองเพื่อแยกแยะระหว่างเวลาทำงานกับเวลาพักผ่อน.
อีกวิธีหนึ่งในการติดตามงานได้อย่างราบรื่นคือการใช้เทมเพลตปฏิทินงานที่ต้องทำของ ClickUp ตั้งตารางเวลาทำงานของคุณโดยจัดระเบียบเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน เพิ่มรายละเอียดในแต่ละงาน มองเห็นเป้าหมายของคุณอย่างชัดเจน และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละชิ้นให้เสร็จสมบูรณ์
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
การมีระเบียบเป็นกุญแจสำคัญสู่การทำงานแบบผสมผสานที่สนุกสนานและประสบความสำเร็จ การมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาการเชื่อมต่อและจัดระเบียบการทำงานของคุณ
อาจรวมถึง แพลตฟอร์มการสื่อสาร เช่น Microsoft Teams หรือ Zoom สำหรับการประชุม และ บริการแชร์ไฟล์ เช่น Google Drive หรือ Dropbox สำหรับการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ ควรเลือกใช้เครื่องมือที่รองรับการสื่อสารวิดีโอแบบอะซิงโครนัสในกรณีที่คุณไปยังสถานที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
แทนที่จะใช้หลายแอปพลิเคชัน ทำไมไม่ใช้เครื่องมือเดียวที่มอบคุณสมบัติทั้งหมดนี้ให้คุณ?
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่รวมทุกฟีเจอร์ที่คุณต้องการสำหรับการทำงานแบบผสมผสานอย่างลงตัว ตั้งแต่การประชุมออนไลน์ การบันทึกคลิป ไปจนถึงการแชร์กับทีมของคุณ ClickUp ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
ClickUp สำหรับการทำงานทางไกลช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบงานแบบเรียลไทม์ และมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดการประชุม Zoom ได้จากภายในงาน มอบหมายงานให้ผู้อื่น และตั้งเป้าหมายการทำงานระยะสั้นและระยะยาว
ClickUpมีเทมเพลตมากมายให้คุณวางแผนการเดินทางและจัดระเบียบงานของคุณหนึ่งในเทมเพลตที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกลและผู้ที่พยายามสร้างตารางการทำงานแบบพักผ่อนคือClickUp Remote Work Template
มันช่วยให้คุณสร้างแผนการทำงานสำหรับการทำงานทางไกล, ระบุความคาดหวังและบทบาทของสมาชิกในทีม, และติดตามความคืบหน้า. ใช้เพื่อกำหนดแนวทางที่ชัดเจน, สร้างศูนย์กลางเพื่อเก็บข้อมูล, และวัดประสิทธิภาพ.
นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้ช่วยได้:
- พัฒนาแผนการเปลี่ยนผ่านสำหรับตัวคุณเองและสมาชิกในทีมของคุณ
- ให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคาดหวังและแนวทางในการเปลี่ยนแปลง
- หยุดพักเป็นประจำและติดต่อกับเพื่อนร่วมงานของคุณ
นี่คือคุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp สำหรับการจัดการงานที่ราบรื่นสำหรับทุกประเภทของการทำงาน:
- ใช้ClickUp Brainเป็นผู้ช่วยวางแผนการเดินทางด้วย AIของคุณเอง เพื่อสร้างแผนการเดินทางสำหรับทริปทำงานและคิดไอเดียการเดินทางโดยอัตโนมัติ
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ, จัดเก็บข้อมูลสำคัญ, และทำงานร่วมกับสมาชิกทีมแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Docs
- ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกหน้าจอของคุณและแชร์ข้อมูลแบบอะซิงโครนัสกับสมาชิกในทีมของคุณ แปลงคลิปเป็นงานหรือใช้บทถอดเสียงเพื่อค้นหาภายในคลิปโดยใช้ Brain
- ติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในทีมของคุณและติดตามทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณผ่านClickUp Chat
- ตั้งเป้าหมายที่สามารถติดตามได้ และไม่พลาดกำหนดเวลาด้วยClickUp Goals
อย่าลืมตัดการเชื่อมต่อ
อาจเป็นเรื่องน่าดึงดูดใจที่จะเชื่อมต่อหรือตรวจสอบอีเมลอยู่ตลอดเวลา แต่ความงดงามของการทำงานแบบพักผ่อนอยู่ที่การปล่อยให้ตัวเองได้ผ่อนคลาย กำหนดขอบเขตโดยกำหนดเวลาเฉพาะที่จะปิดการทำงานอย่างสมบูรณ์และเพลิดเพลินกับเวลาว่างของคุณโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับกำหนดเวลาหรือโครงการต่างๆ
วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการตั้งค่าตอบกลับอัตโนมัติสำหรับอีเมลที่ไม่เร่งด่วน เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าคุณอาจไม่สามารถตอบกลับได้ทันที อีกวิธีหนึ่งคือการปิดการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับงานนอกเวลาทำงานที่คุณได้กำหนดไว้
การตั้งค่าการแจ้งเตือนของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนได้อย่างเต็มที่ เลือกการแจ้งเตือนที่คุณต้องการรับและปิดเสียงการแจ้งเตือนที่คุณไม่ต้องการ เพื่อให้คุณควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ว่าข้อความและอีเมลใดจะได้รับความสำคัญ
จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานพร้อมการพักผ่อน
สับสนว่าจะไปที่ไหนดี? นี่คือเมืองที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานพร้อมท่องเที่ยว 🏆
- บาร์เซโลนา, สเปน (จุดหมายปลายทางสำหรับการทำงานและพักผ่อนที่ดีที่สุดในปี 2023)
- โตรอนโต, แคนาดา
- กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
- บริสเบน, ออสเตรเลีย
- ลิสบอน, โปรตุเกส
- ไทเป, ไต้หวัน
- เวียนนา, ออสเตรีย
- เซาเปาโล, บราซิล
- เกาะพะงัน, ประเทศไทย
- บูดาเปสต์, ฮังการี
อ่านเพิ่มเติม:สถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นดิจิทัลโนแมด
ความท้าทายของการทำงานแบบผสมผสานและการทำงานในสถานที่ท่องเที่ยว และวิธีเอาชนะ
แม้ว่าการทำงานแบบผสมผสานกับการพักผ่อนจะสนุกและช่วยฟื้นฟูพลังได้มากเพียงใด แต่ก็ยังมีความท้าทายอยู่ไม่น้อย มาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้และดูวิธีรับมือกันเถอะ:
การจัดการสิ่งรบกวน
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดระหว่างการเวิร์กเคชั่นคือการรักษาสมาธิในสถานที่ใหม่ที่น่าตื่นเต้น ความแปลกใหม่ของสถานที่อาจเป็นสิ่งล่อใจและทำให้ยากที่จะให้ความสำคัญกับงานมากกว่าการสำรวจ
วิธีแก้ไข: จัดเตรียมพื้นที่ทำงานเฉพาะในที่พักของคุณ—เป็นมุมที่เงียบสงบ มีสิ่งรบกวนน้อยที่สุด และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมและสบายต่อการทำงาน กำหนดเวลาทำงานที่ชัดเจนให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุด
ความแตกต่างของเขตเวลา
หากคุณกำลังเดินทางไปยังเขตเวลาที่ต่างกัน การประสานงานกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าที่บ้านอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย ความไม่ตรงกันนี้อาจนำไปสู่การพลาดการประชุม การตอบกลับล่าช้า และการสื่อสารที่สะดุด
วิธีแก้ไข: แจ้งความพร้อมของคุณกับทีมล่วงหน้าและพยายามให้เวลาทำงานตรงกับเขตเวลาของทีมให้มากที่สุด สื่อสารข้อจำกัดด้านเวลาอย่างชัดเจนและตั้งการเชิญในปฏิทินสำหรับการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้คุณสมบัติเขตเวลาของ ClickUp เพื่อจัดการตารางเวลาในสถานที่ต่างๆ
ฟังสิ่งที่ Danielle Bush ผู้จัดการโครงการที่ EDforTech มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ClickUp:
ClickUp ช่วยให้ทีมของเราสามารถสื่อสารกันในทีมระยะไกลที่อยู่ต่างเขตเวลา และทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการได้โดยไม่ต้องมีการประชุมที่ไม่จำเป็นหรือขอข้อมูลจากผู้อื่นทางอีเมลหรือ Slack. ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดช่วยให้เราสามารถคิดค้นกระบวนการและระบบการทำงานร่วมกัน และมอบหมายงานได้ในเวลาจริง.
ClickUp ช่วยให้ทีมของเราสามารถสื่อสารกันในทีมระยะไกลที่อยู่คนละเขตเวลา และทราบความคืบหน้าของโครงการโดยไม่ต้องมีการประชุมที่ไม่จำเป็นหรือขอข้อมูลจากผู้อื่นทางอีเมลหรือ Slack ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดช่วยให้เราสามารถระดมความคิดเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน และมอบหมายงานได้แบบเรียลไทม์
การบาลานซ์ระหว่างงานกับการพักผ่อน
มันง่ายที่จะทำงานหนักเกินไปหรือใช้เวลาอยู่ในโหมดพักผ่อนมากเกินไป หากไม่มีขอบเขตที่เหมาะสม คุณอาจพบว่าตัวเองพลาดเวลาส่วนตัวหรือประสบปัญหาในการทำงานให้เสร็จ
วิธีแก้ไข: กำหนดตารางการทำงานที่เป็นจริงพร้อมเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน วางแผนกิจกรรมสนุก ๆ เช่น การเที่ยวชมสถานที่หรือการเดินทางในท้องถิ่นเพื่อเติมพลัง
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้ฟีเจอร์ติดตามเวลาของ ClickUpเพื่อบันทึกเวลาที่คุณใช้ไปกับแต่ละงาน และประเมินว่าคุณทำงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
การรักษาความเป็นระเบียบ
ในการทำงานแบบพักผ่อน อาจเป็นเรื่องท้าทายที่จะรักษาความเป็นระเบียบและติดตามกำหนดเวลาเมื่อต้องจัดการทั้งงานและแผนส่วนตัวไปพร้อมกัน สิ่งนี้อาจนำไปสู่การพลาดกำหนดเวลาหรือรู้สึกหนักใจ
วิธีแก้ไข: แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ใช้เครื่องมือจัดการงานเช่น ClickUp เพื่อจัดระเบียบงานของคุณและตั้งการแจ้งเตือน ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าโดยไม่รู้สึกหนักใจ
ใช้ClickUp Tasksเพื่อจัดการและติดตามงานของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย. ได้รับบริบทที่เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณด้วย Custom Fields ที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มลิงก์, ไฟล์, และอื่น ๆ ได้.
ให้ ClickUp เน้นความเชื่อมโยงของงานเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนว่างานหนึ่งหรือโครงการหนึ่งมีผลกระทบต่ออีกงานหนึ่งอย่างไร เพื่อให้คุณจัดลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้อง
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ติดธงความสำคัญกับงานที่สำคัญเพื่อให้คุณจัดการกับงานเหล่านั้นก่อน
การวางแผนการเดินทาง
การวางแผนด้านการเดินทางสำหรับการทำงานแบบผสมผสานการท่องเที่ยวต้องทำมากกว่าการจองตั๋วเครื่องบินและที่พักเท่านั้น แต่ยังต้องประสานงานอย่างรอบคอบระหว่างความต้องการในการทำงาน เวลาเดินทาง และโลจิสติกส์ต่างๆ
วิธีแก้ไข: เริ่มต้นด้วยการค้นคว้าตัวเลือกที่เป็นมิตรกับการทำงานในจุดหมายปลายทางของคุณ เช่น โรงแรมที่มีพื้นที่ทำงานร่วมกัน หรือที่พัก Airbnb ที่มีพื้นที่ทำงานเฉพาะและอินเทอร์เน็ตที่เชื่อถือได้
จัดระเบียบวันที่เดินทางของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการทับซ้อนกับภาระงานน้อยที่สุด และพิจารณาตั้งวันเดินทางมาถึงในวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อให้คุณมีเวลาปรับตัว
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: รวบรวมงานวิจัยทั้งหมดของคุณ—รายการ, ลิงก์, ไฟล์—ไว้ในที่เดียวกันโดยเริ่มเอกสารวิจัยในClickUp Docs
วิธีผสานการทำงานแบบ Workation เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของคุณ
กำลังมองหาวิธีเสนอการทำงานแบบผสมผสานการท่องเที่ยวให้กับมืออาชีพในบริษัทของคุณอยู่หรือไม่? นี่คือเคล็ดลับที่จะช่วยคุณ:
กำหนดนโยบายการทำงานทางไกลที่ยืดหยุ่น
เริ่มต้นด้วยการสร้างนโยบายการทำงานทางไกลที่ยืดหยุ่นซึ่งรวมถึงแนวทางสำหรับการทำงานแบบผสมผสาน (workations) ให้ชัดเจน กำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับเวลาทำงาน ความพร้อมในการทำงาน มาตรฐานประสิทธิภาพการทำงาน และการสื่อสารขณะทำงานทางไกลให้เข้าใจตรงกัน
นโยบายควรกำหนดขั้นตอนมาตรฐาน (SOP) สำหรับการไปทำงานแบบพักร้อน (workation) ข้อกำหนดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ รวมถึงแนวทางสำหรับการทำงานร่วมกันข้ามเขตเวลา
ใช้ ClickUp Docs เพื่อสร้างและแชร์เอกสารนโยบายการทำงานระหว่างการเดินทางที่ระบุคุณสมบัติ ความคาดหวังในการทำงาน และกระบวนการอนุมัติ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
ส่งเสริมการตั้งเป้าหมาย
ให้แน่ใจว่าพนักงานตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการทำงานในสถานที่พักผ่อนของตนเพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานไว้ วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนช่วยให้พนักงานสามารถบาลานซ์ระหว่างเวลาทำงานและเวลาพักผ่อนได้ดีขึ้น และยังคงสอดคล้องกับความคาดหวังของบริษัท
ClickUp Goalsช่วยให้พนักงานสามารถสร้างเป้าหมายงานและกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อการติดตามความคืบหน้าที่ดีขึ้น จัดกลุ่มและจัดหมวดหมู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์พร้อมคำอธิบายเฉพาะ เพื่อให้คุณทราบได้ว่าพนักงานแต่ละคนกำลังมุ่งเน้นไปที่อะไร
จัดหาเครื่องมือการทำงานทางไกลที่จำเป็น
เพื่อให้การทำงานแบบผสมผสานเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ ให้พนักงานมีเครื่องมือที่จำเป็นและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี เครื่องมือที่จำเป็นรวมถึงแพลตฟอร์มการสื่อสาร ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ และโซลูชันการแชร์ไฟล์ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนยังคงเชื่อมต่อและมีประสิทธิภาพจากทุกที่
ด้วยClickUp Chat ทีมงานสามารถสื่อสารแบบอะซิงโครนัสและทำงานร่วมกันได้จากแพลตฟอร์มเดียวที่แชร์ร่วมกัน งานหรือเอกสารที่กล่าวถึงในแชทจะถูกเชื่อมโยงโดยอัตโนมัติ ทำให้พนักงานสามารถดูการสนทนาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานหรือเอกสารนั้นๆ ได้ในมุมมองเดียวกัน พวกเขายังสามารถสร้างงานจากแชทได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวและให้ AI เพิ่มรายละเอียดได้อีกด้วย!
สร้างโปรโตคอลการสื่อสาร
หนึ่งในความท้าทายของการทำงานแบบผสมผสานคือการรักษาการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพนักงานอยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน การกำหนดระเบียบการสื่อสารที่ชัดเจนช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และป้องกันปัญหาคอขวดในการทำงาน
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงานในที่ทำงาน ทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นด้วยการรับประกันว่างานและการสื่อสารทั้งหมดเกี่ยวกับงานจะอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน
เชื่อมโยงข้อความใน ClickUp Chat กับงานเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในบริบทเดียวกันและไม่มีการเชื่อมต่อที่พลาดไป
การผสานรวม AI ยังสามารถให้คำแนะนำคำตอบและสรุปหัวข้อแก่คุณได้ เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญขณะเพลิดเพลินกับวันหยุดของคุณ!
รวบรวมข้อเสนอแนะและปรับปรุงกระบวนการ
ความคิดเห็นของพนักงานเผยให้เห็นวิธีการปรับปรุงนโยบายการทำงานแบบผสมผสาน, ปรับความคาดหวัง, หรือปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร.
ใช้ClickUp Formsเพื่อสำรวจความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานแบบ workation โดยสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และประสิทธิผลของเครื่องมือต่างๆ รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงนโยบายของคุณเพื่อให้ workation ประสบความสำเร็จ
ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการทำงานพร้อมพักผ่อนของคุณด้วย ClickUp
เวิร์กเคชั่นคือตัวเปลี่ยนเกม มอบมุมมองใหม่ พลังงานใหม่ และโอกาสในการสำรวจสิ่งใหม่ ๆ พร้อมกับการรักษาประสิทธิภาพการทำงานไว้ได้ ด้วยจุดหมายปลายทางที่เหมาะสม เป้าหมายที่ชัดเจน และเครื่องมือที่ช่วยรักษาความต่อเนื่องของงาน คุณจะสามารถสร้างประสบการณ์ที่สมดุลและเติมเต็มให้กับตัวเองได้
การวางแผนการทำงานแบบผสมผสานการพักผ่อนที่รอบคอบช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความซ้ำซากจำเจ โดยผสมผสานการทำงานและการพักผ่อนเข้าด้วยกันเพื่อให้ทั้งสองอย่างสนุกสนานมากขึ้น
พร้อมวางแผนการทำงานแบบผสมผสานครั้งต่อไปของคุณอย่างไร้รอยต่อหรือไม่? ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบงาน ติดตามเป้าหมาย และเชื่อมต่อกับทีมของคุณได้จากทุกที่
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเปลี่ยนการทำงานของคุณให้กลายเป็นการพักผ่อนที่เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด!