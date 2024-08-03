10 เคล็ดลับการเดินทางแบบเบลชัวร์เพื่อจัดการงานและการเล่น

400 ล้าน นั่นคือจำนวนการเดินทางธุรกิจระยะไกลที่นักเดินทางธุรกิจจากสหรัฐอเมริกาทำในหนึ่งปี เห็นได้ชัดว่าการเดินทางธุรกิจได้ฟื้นตัวกลับมาเต็มที่แล้วจากภาวะซบเซาที่เกิดจากการระบาดของโรคระบาด!
อย่างไรก็ตาม นี่คือสิ่งที่คุณอาจไม่รู้: ใน เกือบ 60% ของการเดินทางเหล่านี้ พนักงานได้เพิ่มวันลาพักร้อนหรือวันลาพักร้อนส่วนตัวเพื่อให้ตัวเองมีเวลาพักผ่อนก่อนหรือหลังการเดินทางเพื่อทำงาน คำกล่าวที่ว่า "อย่าผสมงานกับความสุข" ดูเหมือนจะไม่เป็นจริงในที่นี้ เพราะการเดินทางแบบเบลีชัวร์ (การเดินทางเพื่อธุรกิจที่ผสมผสานกับการพักผ่อน) กำลังเป็นเทรนด์ที่เติบโตทั่วโลก
เบลชัวร์ (Bleisure) ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างคำว่า 'ธุรกิจ' และ 'การพักผ่อน' คือเทรนด์การเดินทางแบบผสมผสานที่กำลังได้รับความสนใจจากบริษัทข้ามชาติและบริษัทท่องเที่ยวทั่วโลก หากคุณยังไม่ได้วางแผนทริปเบลชัวร์สำหรับตัวเอง ลองอ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทรนด์นี้ เราจะแบ่งปันเคล็ดลับในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเดินทางแบบผสมผสาน และวิธีเอาชนะอุปสรรคทั่วไปที่คุณอาจพบเจอในการเดินทางประเภทนี้ด้วย 🧳
การเดินทางแบบเบลชัวร์คืออะไร?
คำว่า 'การเดินทางเพื่อธุรกิจเชิงพักผ่อน' หมายถึงการเดินทางที่นักเดินทางเพื่อธุรกิจ ผสมผสานการเดินทางเพื่อธุรกิจกับการพักผ่อน ตัวเลือกการเดินทางเพื่อธุรกิจเชิงพักผ่อนอาจรวมถึงการเดินทางไปทำงานในเมืองใกล้เคียงพร้อมกับการเพิ่มวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือการเพิ่มวันพักผ่อนในทริปธุรกิจระยะยาว สำหรับผู้ที่ทำงานแบบไม่ผูกติดกับสถานที่ การเดินทางประเภทนี้อาจหมายถึงการพักอาศัยในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นเวลานานขึ้น โดยมีการประชุมภายนอกและเวลาพักผ่อนผสมผสานกัน
เคยเดินทางเพื่อประชุมงานแล้วขยายเวลาการพักเพิ่มอีกหนึ่งหรือสองวันเพื่อพักผ่อนหรือไม่? หรือเคยให้คู่ของคุณมาร่วมในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อสำรวจเมืองด้วยกันบ้างไหม? ถ้าใช่ คุณก็คือนักเดินทางแบบเบลชัวร์!
และคุณไม่ได้อยู่คนเดียว การเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อนยังคงผสมผสานกันมากขึ้น โดย35%ของการจองการเดินทางเพื่อธุรกิจในปัจจุบันรวมถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วย
ทำไมการเดินทางแบบเบลชัวร์ถึงได้รับความนิยมอย่างมาก?
ในช่วงหลายปีนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เส้นแบ่งระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้เลือนรางลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้คนที่ทำงานจากระยะไกล แนวโน้มการทำงานจากทุกที่แสดงให้เห็นว่าผู้คนสามารถผสมผสานการทำงานกับการเดินทางเพื่อความเพลิดเพลินได้อย่างประสบความสำเร็จ แนวคิดเรื่อง สมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว กำลังถูกแทนที่ด้วยแนวคิด การผสานรวมการทำงานกับชีวิตส่วนตัว ผู้ที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานรุ่นใหม่มีความชัดเจนและกล้าแสดงออกเป็นพิเศษเกี่ยวกับความคาดหวังต่อสถานที่ทำงานในเรื่องนี้
นายจ้างก็เริ่มเข้าใจเช่นกัน การอำนวยความสะดวกในการเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจช่วยธุรกิจตอบสนองความต้องการของพนักงานและส่งสัญญาณถึงความสำคัญของการ ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ในวัฒนธรรมการทำงานของพวกเขา นอกจากนี้ พวกเขายังได้รับประโยชน์จากพนักงานที่มีความสุขและมีส่วนร่วมมากขึ้น ในทางกลับกัน พนักงานสามารถ ทำให้การเดินทางเพื่อทำงานของพวกเขาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการเพิ่มองค์ประกอบของการพักผ่อนหย่อนใจเข้าไป
เป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ✨
มาดู ข้อดีเฉพาะของการเดินทางแบบเบลชัวร์ สำหรับนักเดินทางธุรกิจ:
- การผสมผสานการทำงานเข้ากับกิจกรรมพักผ่อน—โดยไม่ต้องใช้จ่ายมากเท่ากับที่พวกเขาจะใช้ในการไปพักผ่อนแยกต่างหาก—ช่วยให้พนักงานมีความสุขและเพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน
- การรวมเวลาพักผ่อนไว้ในทริปทำงานช่วยลด ความเครียด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- การเดินทางและการสัมผัสกับวัฒนธรรมและสถานที่ต่างๆ ช่วยสนับสนุน เป้าหมายการพัฒนาตนเอง ของพวกเขา
- มันช่วยให้พนักงานสามารถ ปรับสมดุล ระหว่างงานและความรับผิดชอบส่วนตัวได้ดียิ่งขึ้น
การยอมรับการเดินทางแบบเบลชัวร์เป็นนโยบายยังมอบ ประโยชน์ที่ชัดเจนสำหรับองค์กร:
- นโยบายที่เอื้ออำนวยและสนับสนุนความยืดหยุ่นในที่ทำงานช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ (โดยเฉพาะคนรุ่น Gen Z)
- การเดินทางเพื่อพักผ่อนและทำงานสามารถลดความเหนื่อยล้าของพนักงานและวันลาป่วย และเสริมสร้าง ความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม ของพนักงาน
- เมื่อพนักงานมีความสุขในการทำงาน บริษัทจะเห็นการรักษาพนักงานที่ดีขึ้น
- การผลิตที่สูงขึ้นและความพึงพอใจของพนักงานช่วย ปรับปรุงผลลัพธ์ สำหรับบริษัทโดยรวม
เอาล่ะ มาแบ่งปันเคล็ดลับการเดินทางแบบเบลชัวร์ที่จะช่วยให้คุณวางแผนทริปที่ผสมผสานอย่างลงตัวในครั้งต่อไปที่คุณบินออกเดินทาง
10 เคล็ดลับการเดินทางแบบเบลชัวร์เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเดินทางครั้งต่อไปของคุณ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถผสมผสานการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณกับเวลาส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด:
1. วางแผนการเดินทางของคุณอย่างมีกลยุทธ์
การวางแผนและการเตรียมตัวอย่างรอบคอบสามารถช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเดินทางของคุณ
- ลองรวม วันหยุดสุดสัปดาห์ ไว้ในวันที่เดินทางของคุณ หรืออีกทางเลือกหนึ่ง เพิ่มหนึ่งหรือสองคืนก่อนการเดินทางเพื่อธุรกิจสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนของคุณ
- ตรวจสอบว่าคุณสามารถจัดตารางเวลาว่างของคุณในวันนอกเวลาเร่งด่วนได้หรือไม่ ซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้
- จองล่วงหน้า กิจกรรมพิเศษหรือทัวร์ที่มีจำนวนจำกัด เช่น บัตรคอนเสิร์ต
- ค้นหา สถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น รอบที่พักของคุณ; แม้ว่าคุณจะไม่สามารถขยายเวลาการเข้าพักได้ คุณอาจมีเวลาว่างในช่วงบ่ายหรือเย็นสำหรับการสำรวจด้วยตัวเอง
- สำรวจความเป็นไปได้ในการลอง ร้านอาหารท้องถิ่น ที่มีชื่อเสียงระหว่างมื้ออาหารกับเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งสำหรับการพบปะกับผู้ติดต่อทางธุรกิจ
คุณทราบหรือไม่ว่า ClickUpมีเทมเพลตสำหรับการวางแผนการเดินทางและกำหนดการเดินทางให้เลือกมากมาย? ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้เทมเพลต Trip Planner ของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบการเดินทางของคุณ แจ้งให้เพื่อนและครอบครัวทราบ และรวบรวมรายละเอียดสำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว มุมมองปฏิทินการเดินทางจะแสดงภาพการเดินทางของคุณในรูปแบบที่มองเห็นชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถวางแผนแต่ละวันได้ ในขณะที่มุมมองคู่มือการเดินทางจะช่วยให้คุณสร้างคู่มือการเดินทางที่ครบถ้วน ตั้งแต่การเดินทางไปจนถึงที่พัก
2. ศึกษาข้อมูลจุดหมายปลายทางล่วงหน้า
เนื่องจากระยะเวลาการเดินทางไปทำงานมักจะสั้น อย่ารอจนกว่าคุณจะไปถึงที่นั่นแล้วค่อยหาข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ เตรียมตัวล่วงหน้าและจดจำ เคล็ดลับการค้นคว้า เหล่านี้ไว้:
- สอบถามพันธมิตรในท้องถิ่นหรือเพื่อนร่วมงานที่เดินทางบ่อยเกี่ยวกับ คำแนะนำในการเดินทาง
- ค้นหา ฟอรัมการเดินทาง และกลุ่ม Facebook ที่คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของคุณได้
- ติดตาม ผู้สร้างเนื้อหา, บล็อก, พอดแคสต์ หรือแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับทริปของคุณ
- โปรดตระหนักถึง ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น และมารยาท
- ตรวจสอบว่ามี กิจกรรมท้องถิ่น ประสบการณ์ทางวัฒนธรรม หรือเทศกาล ใดบ้างที่จัดขึ้นในช่วงวันที่คุณเดินทาง
3. มองหาโอกาสในการแวะพักระหว่างทาง
กำลังจะบินไปทำธุรกิจใช่ไหม? สายการบินหลายแห่งอนุญาตให้คุณเพิ่มเวลาแวะพักในเมืองที่เป็นศูนย์กลางของสายการบินได้ หากคุณเดินทางผ่านเมืองนั้น ตัวอย่างเช่น การบินกับ Emirates คุณมีโอกาสแวะพักที่ดูไบ Iberia อนุญาตให้คุณแวะที่กรุงมาดริดได้สองสามวัน และ Air France กับ KLM ก็มีตัวเลือกให้คุณแวะพักที่ปารีสและอัมสเตอร์ดัมตามลำดับ
การแวะพัก เป็นโอกาสที่ดีในการเพลิดเพลินกับการพักผ่อนในเมืองสั้น ๆ ก่อนหรือหลังการเดินทางเพื่อธุรกิจของคุณ บางครั้งคุณอาจพบข้อเสนอแพ็คเกจแวะพักที่ดีจากสายการบิน ดังนั้นอย่าลืมทำการค้นคว้าข้อมูล
4. หาวิธีประหยัดค่าใช้จ่าย
เนื่องจากคุณจะจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวของทริปนี้ด้วยตัวเอง เราเชื่อว่าคุณจะชื่นชอบคำแนะนำในการประหยัดเงิน นี่คือคำแนะนำ:
- หากการเดินทางพักผ่อนของคุณมีการบินรวมอยู่ด้วย ให้พิจารณาบินออกจากสนามบินทางเลือก คุณอาจประหยัดค่าโดยสารและค่าเดินทางสนามบินได้ อีกทั้งยังจะลดความวุ่นวายเมื่อเทียบกับสนามบินหลักที่แออัด
- สมัครรับข้อมูลจากเว็บไซต์ท่องเที่ยวที่มี ข้อเสนอการเดินทาง ค้นหาข้อเสนอพิเศษตามฤดูกาลจากเครือโรงแรม และสอบถามโรงแรมที่บริษัทของคุณใช้บริการว่ามีราคาพิเศษสำหรับช่วงพักผ่อนในทริปของคุณหรือไม่
- ใช้ประโยชน์จาก โปรแกรมสะสมคะแนน ของสายการบินหรือโรงแรม และรางวัลจากบัตรเครดิตที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึง
- ใช้ ระบบขนส่งสาธารณะ เมื่อสะดวก. มันถูกกว่าแท็กซี่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า และเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดื่มด่ำกับบรรยากาศท้องถิ่น. หลายเมืองมีบัตรโดยสารหลายวันที่สามารถช่วยคุณประหยัดเงินได้บนรถไฟใต้ดิน รถบัสท้องถิ่น และอื่น ๆ
- พิจารณาที่พักราคาถูกกว่า เช่น Airbnb หรืออพาร์ตเมนต์ สำหรับช่วงพักผ่อนของทริปของคุณ
- ทุกเมืองมี กิจกรรมและประสบการณ์ฟรี เช่น ทัวร์เดินชมเมืองฟรี และวันเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี หาข้อมูลและค้นหาสิ่งที่คุณจะเพลิดเพลิน
5. ใช้แอปการเดินทางและเครื่องมืออื่น ๆ
นอกจากการช่วยคุณประหยัดเงินแล้ว แอปพลิเคชันการเดินทางและเครื่องมือต่าง ๆ ยังสามารถช่วยคุณวางแผนและ จัดระเบียบการเดินทางของคุณได้ดีขึ้น อีกด้วย นี่คือไม่กี่อย่างที่เราพบว่ามีความเป็นประโยชน์เป็นพิเศษ:
- แอปจัดการการเดินทางเช่น TripIt จะรวบรวมกำหนดการเดินทางของคุณโดยอัตโนมัติจากอีเมลยืนยันการเดินทางในกล่องจดหมายของคุณ
- เว็บไซต์วางแผนการเดินทางเช่น Expedia, Booking.com และเว็บไซต์อื่น ๆ สามารถช่วยคุณค้นหาข้อเสนอการเดินทางและเปรียบเทียบราคาได้
- เครื่องมืออย่าง Expensify ช่วยสแกนใบเสร็จการเดินทางของคุณและรายงานค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคุณ
- Pocket และแอปที่คล้ายกันช่วยให้คุณ บันทึกบทความการเดินทาง วิดีโอ และหน้าเว็บไว้ดูในภายหลัง
- แอปแชร์รถ เช่น Lyft, Uber, BlaBlaCar เป็นต้น เป็นทางเลือกที่สะดวกสบายแทนการใช้บริการแท็กซี่
- แอปรีวิว เช่น TripAdvisor, Yelp, เป็นต้น จะแสดงรีวิวของร้านอาหาร, โรงแรม, และสถานที่ท่องเที่ยว
- เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและจัดการงานเช่น ClickUp สามารถช่วยให้คุณจัดการงานและเรื่องส่วนตัวได้อย่างราบรื่น
6. จัดกระเป๋าอย่างมีประสิทธิภาพ
นี่อาจเป็นเรื่องยากหากคุณไม่เคยทำมาก่อน คุณกำลังจัดกระเป๋าสำหรับสองทริปที่แตกต่างกัน แต่แน่นอนว่า คุณไม่อยากจบลงด้วยสัมภาระที่ต้องโหลดใต้เครื่องมากมาย นี่คือวิธีทำแบบมืออาชีพ:
- จัดกระเป๋า เสื้อผ้าอเนกประสงค์ ที่สามารถใช้ได้ทั้งในโอกาสทางธุรกิจและพักผ่อน ตัวอย่างเช่น กางเกงที่ดูสุภาพสามารถจับคู่กับเสื้อเชิ้ตสำหรับทำงาน และกับเสื้อยืดเมื่อออกไปข้างนอก
- หากคุณนำเสื้อผ้าแยกกันสำหรับทริปทำงานและทริปพักผ่อน จัดเก็บแยกกัน เพื่อให้คุณสามารถเปิดส่วนที่เกี่ยวข้องของกระเป๋าได้ตามต้องการ
- ใช้ กระเป๋าจัดระเบียบ เพื่อให้คุณใช้พื้นที่กระเป๋าเดินทางได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งจัดของให้เป็นระเบียบ
- แทนที่จะพกที่ชาร์จสำหรับอุปกรณ์แต่ละชิ้น ลองใช้ ที่ชาร์จอเนกประสงค์ ที่มีพอร์ต USB
7. พบปะกับคนท้องถิ่นเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่แท้จริง
เราขอแนะนำให้คุณวางแผน ประสบการณ์ท้องถิ่นที่แท้จริง สักสองสามอย่างเพื่อให้คุณได้รู้จักสถานที่ใหม่ของคุณมากขึ้น นี่คือวิธีง่ายๆ ในการพบปะกับคนท้องถิ่นและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่คุณอยู่:
- ลงทะเบียนเรียน คลาส—ทำอาหาร ศิลปะ โยคะ หรืออะไรก็ตามที่คุณสนใจ
- เข้าร่วม กิจกรรม ที่จัดโดยพื้นที่ทำงานร่วม ร้านอาหาร และอื่นๆ ในท้องถิ่น
- ลองใช้ แอปเครือข่ายสังคม สำหรับนักเดินทาง เช่น Meetup, Couchsurfing เป็นต้น
- ไปนั่งเล่น ในที่ทำงานร่วมหรือคาเฟ่ที่น่าสนใจ
- สำรวจแอปที่ช่วยให้เชื่อมต่อกับคนท้องถิ่น เช่น Airbnb Experiences, WithLocals, EatWith เป็นต้น
8. วางแผนและจองที่พักของคุณอย่างรอบคอบ
หากคุณไม่ได้เดินทางโดยเครื่องบินบ่อยมาก ที่พักมักจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับส่วนส่วนตัวของการเดินทางของคุณ นี่คือวิธีที่คุณสามารถ ได้รับคุณค่าสูงสุดจากเงินของคุณ:
- อย่าเพิ่งยกเลิกโรงแรมที่คุณพักอยู่สำหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ หากโรงแรมนั้นอยู่ใน ทำเลที่ดี ลองสอบถามดูว่าพวกเขาจะยินดีให้ราคาพิเศษสำหรับการขยายระยะเวลาการเข้าพักหรือไม่
- อัตราค่าโรงแรม มักจะถูกกว่าในวันหยุดสุดสัปดาห์ในย่านธุรกิจ ดังนั้นหากการเดินทางพักผ่อนของคุณตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ ให้ตรวจสอบอัตราค่าโรงแรมในย่านธุรกิจ
- สำหรับการเข้าพักที่คุ้มค่าและช่วยให้คุณได้สัมผัสกับคนท้องถิ่น ลองพิจารณา Airbnb
9. เลิกออกกำลังกายแบบเดิมๆ
ลืมการไปยิมที่น่าเบื่อในโรงแรมไปได้เลย แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณควรค้นหา กิจกรรมสนุก ๆ ที่คุณสามารถทำได้เพื่อรักษาความฟิตของคุณไว้ พร้อมกับได้สัมผัสกับบรรยากาศท้องถิ่น:
- ค้นหาชมรมวิ่ง/เดินป่า/ปีนเขาในท้องถิ่น และเข้าร่วมกับพวกเขาตลอดระยะเวลาที่คุณพักอยู่
- ทัวร์เดินเท้า ที่ช่วยให้คุณได้เดินออกกำลังกายพร้อมกับเรียนรู้สิ่งสนุกๆ เกี่ยวกับเมือง
- ลองไปดูศูนย์ออกกำลังกายในท้องถิ่นหรือ กิจกรรมกลางแจ้ง—เป็นวิธีที่ดีในการพบปะผู้คนใหม่ๆ ด้วย
10. เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
ไม่ คุณไม่จำเป็นต้องเชี่ยวชาญทั้งสองภาษา แต่การเรียนรู้วลีไม่กี่คำและ ความเข้าใจพื้นฐาน เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมจะช่วยให้ประสบการณ์การเดินทางของคุณมีคุณค่ามากขึ้น นี่คือสิ่งที่คุณสามารถลองทำได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเวลาเท่าไรและจะเดินทางนานแค่ไหน
- เรียนรู้วลีสำคัญสองสามคำใน ภาษาท้องถิ่น (แอปอย่าง Duolingo และ Babbel มีประโยชน์มาก)
- ดาวน์โหลด แอปแปลภาษา เพื่อใช้เมื่อคุณพบว่าคุณติดขัดในการพูด
- ลองดูเพลงท้องถิ่นที่กำลังเป็นที่นิยม ภาพยนตร์ หรือแม้แต่รายการทีวี เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วัฒนธรรมป๊อปท้องถิ่น
- อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับสกุลเงิน, มารยาทการให้ทิป, ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ, และอื่น ๆ
ความท้าทายของการเดินทางเพื่อธุรกิจและพักผ่อน และวิธีแก้ไข
เช่นเดียวกับสิ่งอื่น ๆ ที่คุ้มค่า การเดินทางแบบเบลชัวร์ (bleisure travel) ก็มีความท้าทายของตัวเองเช่นกัน มาดูกันว่าความท้าทายเหล่านี้มีอะไรบ้าง และคุณสามารถรับมือกับมันได้อย่างไร
ก่อนการเดินทาง
นี่คือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะวางแผนการเดินทางแบบเบลชัวร์ และคำแนะนำของเราในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้:
ความท้าทาย: การขออนุมัติจากนายจ้างของคุณ
ไม่ใช่ทุกบริษัทที่มีนโยบายอนุญาตหรืออำนวยความสะดวกในการเดินทางแบบเบลชัวร์ หากบริษัทของคุณไม่มีนโยบายดังกล่าว คุณอาจจำเป็นต้องพยายามมากขึ้นเพื่อนำเสนอเหตุผลของคุณ
วิธีแก้ไข: สร้างและนำเสนอแผนงานที่ชัดเจนต่อผู้จัดการของคุณ แสดงให้เห็นว่าคุณตั้งใจจะบรรลุงานและเป้าหมายทั้งหมดของคุณผ่านเครื่องมือการทำงานระยะไกลอย่างไร พวกเขาต้องรู้สึกมั่นใจว่าทริปส่วนตัวของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่องาน ในระหว่างการนำเสนอ อย่าลืมเน้นย้ำถึงประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางแบบผสมผสาน เช่น ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น
ความท้าทาย: การปรับสมดุลระหว่างตารางงานและการพักผ่อน
การจัดการทริปเดียวก็ยากพออยู่แล้ว และทริปนี้เป็นการผสมผสานของสองทริป คุณจะต้องจัดการกับแผนการเดินทาง การจอง และสิ่งที่ต้องทำสองชุด
วิธีแก้ไข: จัดระเบียบการเดินทางทั้งธุรกิจและส่วนตัวของคุณโดยใช้ แอปหรือเครื่องมือวางแผน รายการสิ่งที่ต้องทำทั้งหมดและจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำและกิจกรรมพักผ่อนที่ไม่ควรพลาด
ความท้าทาย: การจัดทำงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัว
แม้ว่านายจ้างของคุณจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อธุรกิจส่วนใหญ่ แต่คุณจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวในส่วนของการพักผ่อนเอง และต้องแยก งบประมาณ สำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไว้โดยเฉพาะ การจัดการทุกอย่างให้สมดุลและไม่ทำใบเสร็จและบิลสำคัญหายอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก
วิธีแก้ไข: นอกเหนือจากเคล็ดลับการประหยัดเงินในส่วนที่แล้ว คุณอาจพิจารณาหา แพ็กเกจพิเศษ ที่โรงแรมเพื่อให้คุณสามารถขยายระยะเวลาการเข้าพักสำหรับการเดินทางส่วนตัวของคุณได้ในราคาที่ดี. นอกจากนี้ คุณควรตั้งงบประมาณที่ชัดเจนสำหรับวันส่วนตัวของคุณ และติดตามการใช้จ่ายทุกวัน.
ระหว่างการเดินทาง
การผสมผสานระหว่างการทำงานกับเวลาพักผ่อนส่วนตัวอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่เคยทำมาก่อน ต่อไปนี้คือวิธีที่จะช่วยให้คุณจัดการได้อย่างลงตัวขณะเดินทางถึงจุดหมายปลายทาง
ความท้าทาย: การรักษาประสิทธิภาพการทำงาน
การทำงานหรือธุรกิจคือแรงขับเคลื่อนหลักของการเดินทางเพื่อธุรกิจและพักผ่อน ดังนั้นคุณต้องแน่ใจว่าคุณได้จัดสมดุลระหว่างเวลาทำงานและเวลาพักผ่อนเพื่อให้ทั้งสองส่วนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
วิธีแก้ไข: กำหนด ขอบเขต ที่ชัดเจนระหว่างเวลาทำงานและเวลาพักผ่อน และใช้แอปเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิในช่วงเวลาทำงาน ลองใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งเวลาเป็นช่วงๆ และเทคนิค Pomodoro เพื่อให้งานเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ต้องแน่ใจว่าคุณไม่พยายามทำมากเกินไป—จัดเวลาพักผ่อนไว้ในปฏิทินของคุณด้วย
ClickUp สำหรับทีมระยะไกลช่วยให้คุณและทีมของคุณจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะเข้าสู่ระบบจากที่ใดก็ตาม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย ClickUp ขณะที่คุณไม่อยู่ที่สำนักงาน:
- จัดการประชุมระดมความคิดและวางแผนเสมือนจริงด้วยClickUp Whiteboards; เพิ่มบริบทด้วยการเชื่อมโยงไปยังงานและไฟล์ต่าง ๆ จากนั้นเปลี่ยนไอเดียของคุณให้กลายเป็นงานใน ClickUp ได้ทันทีเพื่อดำเนินการอย่างรวดเร็ว
- จัดการเรื่องสำคัญก่อนด้วยลำดับความสำคัญของงานและให้งานเดินหน้าต่อไปด้วยการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม
- สร้างภาพงาน วิเคราะห์ปริมาณงาน และติดตามความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ คุณยังสามารถสร้างแดชบอร์ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนตัวสำหรับตัวคุณเองได้อีกด้วย
- เริ่มและกำหนดเวลาการประชุม Zoom ได้ทันทีจากแพลตฟอร์มผ่านการผสานการทำงานกับ Zoom แบบเนทีฟ
- เอาชนะปัญหาเรื่องเขตเวลาที่แตกต่างกันด้วยการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสผ่านClickUp Chat View, ความคิดเห็นในภารกิจ และClickUp Clips
- ใช้แอปมือถือ ClickUp เพื่อเข้าถึงแผนงานและงานของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
ความท้าทาย: การสลับระหว่างกรอบความคิดทางธุรกิจและเพื่อการพักผ่อน
หากคุณทำงานจากระยะไกล คุณคงเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้ว คนอื่น ๆ จะต้องเผชิญกับอาการเมาค้างจากการทำงานในเวลาว่างของตน และในทางกลับกัน
วิธีแก้ไข: สร้างขอบเขตระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจและกิจกรรมพักผ่อนผ่าน พิธีการเปลี่ยนผ่าน. อาจเป็นสิ่งที่ง่าย ๆ เช่น การก้าวออกจากโต๊ะทำงานและเปลี่ยนเสื้อผ้า, ทำสมาธิ, ไปเดินเล่น, เป็นต้น.
ความท้าทาย: การรับมือกับเหตุฉุกเฉินในการทำงานในช่วงเวลาว่าง
เรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ และเหตุฉุกเฉินหรือปัญหาสำคัญในที่ทำงานอาจทำให้คุณต้องรับภาระหนักหรือไม่สามารถติดต่อได้
วิธีแก้ไข: มีแผนสำรองสำหรับงานเร่งด่วนที่อาจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน ให้แจ้งความคาดหวังเกี่ยวกับความพร้อมของคุณกับเพื่อนร่วมงาน แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับกิจกรรมการทำงานของคุณโดยการแชร์ปฏิทินหรือกำหนดการกับพวกเขา หากคุณไม่ได้ทำงานในบางวันทำการ ให้ตั้งค่าระบบตอบกลับอัตโนมัติเมื่อไม่อยู่ ด้วย
ความท้าทาย: การติดตามค่าใช้จ่ายทางธุรกิจกับค่าใช้จ่ายส่วนตัว
นี่คือหนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับการเดินทางแบบผสมผสาน การใช้จ่ายเงินสดโดยเฉพาะอาจสร้างความสับสนได้ เนื่องจากคุณอาจจำไม่ได้ว่าแต่ละรายการที่จ่ายไปนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร
วิธีแก้ไข: หากเป็นไปได้ ให้ใช้ บัตรเครดิตแยกต่างหาก สำหรับค่าใช้จ่ายทางธุรกิจและค่าใช้จ่ายส่วนตัว เพื่อไม่ให้เกิดการปะปนของค่าใช้จ่ายส่วนตัวกับค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ (และในทางกลับกัน) หากไม่สามารถทำได้ ให้เก็บบันทึกและใบเสร็จรับเงินอย่างละเอียดทุกวัน เพื่อที่คุณจะสามารถยื่นรายงานค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องเมื่อกลับมา
เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณได้ บันทึกและจัดหมวดหมู่การใช้จ่ายของคุณเป็น 'งาน' และ 'ส่วนตัว' เพื่อความสะดวกในการรายงาน ซึ่งช่วยลดโอกาสความผิดพลาดในการบันทึกด้วยตนเอง ช่วยให้คุณวิเคราะห์การใช้จ่าย และส่งรายงานค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องในที่ทำงาน
หลังจากการเดินทาง
ใช่แล้ว คุณอาจเผชิญกับความท้าทายบางอย่างเมื่อคุณกลับมาจากทริปเบลชัวร์ของคุณ นี่คือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
ความท้าทาย: อาการเจ็ตแล็กส่งผลต่อการกลับไปทำงานตามปกติ
แม้แต่ผู้โดยสารที่บินบ่อยมากก็อาจประสบปัญหานี้ได้ และหากไม่จัดการอย่างเหมาะสม อาการเจ็ตแล็กอาจส่งผลต่อคุณเป็นเวลาหลายวันหลังจากการเดินทาง ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการมีสมาธิและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพลดลง
วิธีแก้ไข: เราขอแนะนำให้เพิ่ม วันพัก ไว้ในแผนของคุณ เพื่อให้คุณมีเวลาผ่อนคลายหลังจากกลับมา คุณสามารถลองใช้เทคนิคการจัดการอาการเจ็ตแล็ก (เช่น การรับแสงสว่าง การตั้งเวลาอาหาร การทานเมลาโทนินเพื่อช่วยปรับเวลานอน)
ความท้าทาย: รู้สึกไม่พอใจกับงานหลังจากได้พักผ่อน
เราเข้าใจคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณทำงานในออฟฟิศ ส่วนใหญ่แล้ว ความอิสระและการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ที่การเดินทางมอบให้เป็นเรื่องที่ยากจะละเลย
วิธีแก้ไข: เตือนตัวเองให้รู้สึกขอบคุณสำหรับประสบการณ์นี้ นอกจากนี้ ให้หาวิธี ขยายประสบการณ์ที่สนุกสนาน โดยนำมันไปรวมอยู่ในชีวิตประจำวันของคุณในบางวิธี เช่น การทำอาหารจานที่คุณได้เรียนรู้จากการเดินทาง หรือการปฏิบัติตามกิจวัตรการออกกำลังกายที่คุณได้เรียนรู้และชื่นชอบ
ความท้าทาย: การรับมือกับการรับรู้ของเพื่อนร่วมงาน
ไม่ว่าคุณจะทำงานได้มากแค่ไหนในระหว่างการเดินทาง ก็จะมีเพื่อนร่วมงานที่คิดว่าคุณกำลังขี้เกียจอยู่ดี
วิธีแก้ไข: เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของการเดินทางของคุณอย่างโปร่งใส แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก ที่ได้รับซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อทีมหรือบริษัท
ความท้าทาย: ความยากลำบากในการปรับตัวกลับสู่กิจวัตรประจำวัน
อาการซึมเศร้าหลังวันหยุดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งคุณคาดการณ์ไว้หลังจากทริปพักผ่อนสิ้นสุดลง และวางแผนรับมือไว้แล้ว
วิธีแก้ไข: เตือนตัวเองเกี่ยวกับ ตารางเวลาปกติ ของคุณ และค่อยๆ ปรับตัวกลับเข้าสู่กิจวัตรเดิม พิจารณาและนำนิสัยหรือข้อคิดเชิงบวกใดๆ จากการเดินทางของคุณมาปรับใช้
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างงานใน ClickUp ล่วงหน้าสำหรับกิจกรรมหลังการเดินทาง เช่น การส่งรายงานค่าใช้จ่ายหรือการเขียนข้อความขอบคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้เมื่อกลับมา
การพักผ่อนแบบผสมผสานระหว่างธุรกิจและการท่องเที่ยวสามารถช่วยแก้ปัญหาความเหนื่อยล้าได้อย่างไร
การมอบโอกาสให้คุณได้ปรับสมดุลระหว่างความรับผิดชอบในการทำงานกับเวลาพักผ่อนส่วนตัวและการฟื้นฟูจิตใจ การเดินทางแบบเบลเชอร์สามารถช่วยป้องกันภาวะหมดไฟได้ นี่คือวิธีเฉพาะที่สามารถช่วยได้:
- เปลี่ยนบรรยากาศ: การทำงานในสถานที่ใหม่และได้สัมผัสกับสถานที่และผู้คนใหม่ๆ สามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และทำให้จิตใจของคุณสดชื่นขึ้น
- ความพึงพอใจในงาน: โอกาสในการผสมผสานการทำงานกับการพักผ่อนช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจและทำให้คุณมองงานในแง่บวกมากขึ้น นักเดินทางเพื่อธุรกิจที่พักผ่อนด้วยส่วนใหญ่ถือว่านี่เป็นสิทธิประโยชน์ที่สำคัญของงาน
- สุขภาพที่ดีขึ้น: การเดินทางแบบผสมผสานช่วยให้คุณหลุดพ้นจากกิจวัตรการทำงานที่นั่งอยู่กับที่และออกไปสำรวจสิ่งใหม่ ๆ นอกจากนี้ การอยู่ห่างจากความกดดันในการทำงานและทำสิ่งใหม่ ๆ จะช่วยลดระดับความเครียดของคุณได้ และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด การขยายระยะเวลาการเดินทางของคุณยังช่วยลดความกดดันจากการเดินทางธุรกิจที่วุ่นวายอีกด้วย
- ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น: ไม่เพียงแต่ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเดินทางเพื่อพักผ่อนของคุณจะช่วยปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหาของคุณเท่านั้น แต่คุณยังจะรู้สึกมีแรงจูงใจและกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นเมื่อกลับมาทำงานอีกด้วย
- การผสานชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวให้ดียิ่งขึ้น: การผสมผสานระหว่างเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวช่วยปรับปรุงความรู้สึกสมดุลในชีวิตของคุณ
- การเติบโตส่วนบุคคล: การเดินทางเพื่อพักผ่อนและทำงานเปิดโอกาสให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ และมีเวลาสำรวจความสนใจหรือฟื้นฟูงานอดิเรกเก่า ๆ นอกจากนี้ บรรยากาศที่ผ่อนคลายจากประสบการณ์นี้ยังสามารถช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าได้อีกด้วย
การเดินทางแบบเบลชัวร์เป็นประจำสามารถช่วยป้องกันภาวะหมดไฟได้ โดยให้คุณได้พักผ่อนจากกิจวัตรประจำวัน มีโอกาสทำสิ่งที่คุณชื่นชอบ และมีช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นรอคอย
เกร็ดความรู้สนุก ๆ 👀
ในปี 2022 การสำรวจพบว่า89% ของผู้เข้าร่วมต้องการรวมเวลาพักผ่อนไว้ในทริปบริษัทครั้งต่อไปของพวกเขา
ลดความยุ่งยากในการเดินทางเพื่อธุรกิจและพักผ่อนด้วย ClickUp
การท่องเที่ยวแบบผสมผสานหรือเบลชัวร์ (Bleisure) เป็นวิธีที่พนักงานที่มีงานยุ่งสามารถหาความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้ดียิ่งขึ้น ช่วยลดความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความพึงพอใจในงานโดยรวม บริษัทที่ต้องการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ก็เริ่มเห็นประโยชน์ของการปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อเอื้อให้พนักงานสามารถทำงานและพักผ่อนได้อย่างสมดุลเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากทริปนี้เกี่ยวข้องกับการทำงาน นักเดินทางแบบเบลีชัวร์จึงต้องมีการจัดการเวลาและลำดับความสำคัญมากกว่านักเดินทางเพื่อการพักผ่อนทั่วไป ทริปเบลีชัวร์ต้องการการวางแผนและการจัดการที่แม่นยำเพื่อให้ตารางงานไม่ถูกรบกวน และคุณยังสามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ซึ่งหมายถึงการวางแผนทริปล่วงหน้า จองประสบการณ์พิเศษล่วงหน้า และวางแผนและติดตามค่าใช้จ่ายรวมถึงเวลาอย่างรอบคอบ
ไม่น่าแปลกใจที่ นักเดินทางแบบเบลชัวร์พึ่งพาเทคโนโลยีอย่างมาก เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่น ClickUp สามารถช่วยให้คุณจัดการทั้งส่วนธุรกิจและการพักผ่อนของทริปได้อย่างเป็นระเบียบ ตั้งแต่รายการของที่ต้องแพ็ค การติดตามค่าใช้จ่าย ไปจนถึงการจัดเก็บเอกสารและเครื่องมือสำหรับการทำงานระยะไกล
ให้ ClickUp จัดการกับความท้าทายในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับทริปเบลชัวร์ เพื่อให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์ได้ในขณะที่ยังคงทำหน้าที่งานของคุณได้
