100 ตัวอย่างข้อความไม่อยู่ที่ทำงานสำหรับมืออาชีพ

การตั้งค่าอีเมลไม่อยู่ที่ทำงาน (OOO) อาจหลุดจากความนึกคิดของเราเมื่อเราตั้งตารอวันหยุดหรือการพักผ่อนครั้งต่อไปอย่างใจจดใจจ่อ อย่างไรก็ตาม การข้ามขั้นตอนนี้อาจทำให้ความไว้วางใจของลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานของคุณลดลงโดยไม่ตั้งใจ
การตอบกลับอย่างรวดเร็ว แม้ในขณะที่คุณไม่อยู่ แสดงถึงความเป็นมืออาชีพและความน่าเชื่อถือ การสร้างข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทเท่านั้น แต่ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญของมารยาททางธุรกิจอีกด้วย มันเป็นการสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าและพันธมิตรของคุณได้รับการใส่ใจ แม้ในขณะที่คุณกำลังพักผ่อน
บทความนี้เป็นคู่มือที่เหมาะสำหรับคุณในการสร้างข้อความอีเมลไม่อยู่ในสำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสื่อสารการไม่พร้อมให้บริการของคุณได้ในขณะที่รักษาภาพลักษณ์ทางอาชีพของคุณไว้ได้ เราจะแบ่งปันตัวอย่างข้อความไม่อยู่ในสำนักงานให้คุณใช้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับข้อความสื่อสารในที่ทำงานที่สำคัญนี้ด้วย
มาสำรวจวิธีทิ้งความประทับใจที่ไร้ที่ติด้วยข้อความไม่อยู่ที่ทำงานของคุณกันเถอะ!
การทำความเข้าใจข้อความอีเมลตอบกลับอัตโนมัติของสำนักงาน
ข้อความอีเมลตอบกลับอัตโนมัติจะแจ้งผู้ส่งถึงการที่คุณไม่อยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารยังคงดำเนินต่อไปแม้ในขณะที่คุณไม่สามารถตอบกลับได้ทันที องค์ประกอบสำคัญของข้อความอีเมลตอบกลับอัตโนมัติสำหรับสำนักงานมืออาชีพประกอบด้วย:
- ประกาศการขาดงานอย่างชัดเจน: ข้อความของคุณควรเริ่มต้นด้วยคำชี้แจงที่ตรงไปตรงมาว่าคุณไม่อยู่ที่สำนักงาน ไม่ว่าจะเป็นวันหยุด, การเดินทางเพื่อธุรกิจ, การลาป่วย, การลาคลอด, เป็นต้น
- วันที่คุณกลับมา: กรุณาระบุวันที่แน่นอนที่คุณจะกลับมาและสามารถตอบอีเมลได้ การระบุวันที่นี้จะช่วยสร้างความคาดหวังว่าเมื่อใดจะสามารถติดตามผลได้
- ผู้ติดต่อสำรอง: สำหรับเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการการดูแลทันที กรุณาให้รายละเอียดการติดต่อของเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกในทีมที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ รวมถึงอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานของพวกเขาในข้อความแจ้งการไม่อยู่ในสำนักงาน
- หมายเหตุเกี่ยวกับการเข้าถึงที่จำกัด: หากคุณคาดว่าจะมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์มือถือที่จำกัด โปรดระบุข้อมูลนี้เพื่อจัดการความคาดหวังเกี่ยวกับความพร้อมในการติดต่อของคุณ
- น้ำเสียงและคำลงท้ายที่เป็นมืออาชีพ: แม้แต่ข้อความแจ้งไม่อยู่ที่ทำงานแบบขำๆ ก็ควรรักษาโทนที่เป็นมืออาชีพ โดยลงท้ายด้วยคำลงท้ายที่สุภาพ ซึ่งสามารถส่งต่อความสุขในช่วงวันหยุดหรือแสดงความปรารถนาดีได้
100 ตัวอย่างข้อความไม่อยู่ที่ทำงาน
นี่คือตัวอย่างข้อความไม่อยู่ที่ทำงาน 100 แบบ เพื่อรองรับทุกสถานการณ์การขาดงานที่เป็นไปได้ ตั้งแต่การลาหยุดระยะสั้นไปจนถึงการลาพักร้อนระยะยาว
ก่อนที่เราจะเริ่มต้น: โปรดจำไว้ว่าทุกข้อความจะได้รับประโยชน์จากการเริ่มต้นด้วยคำทักทายทั่วไป เช่น "สวัสดี," "หวังว่าคุณจะสบายดี," หรือ "ขอบคุณที่ติดต่อมา" วลีสากลเหล่านี้ช่วยเพิ่มความเป็นมิตรและมืออาชีพให้กับข้อความของคุณ
แต่ละข้อความควรมีผู้ติดต่อฉุกเฉินไว้ในกรณีที่มีใครติดต่อคุณเพื่อเรื่องด่วน. อาจมีลักษณะเช่นนี้:
สำหรับเรื่องเร่งด่วน กรุณาติดต่อ [ชื่อผู้ติดต่อ] ที่ [ที่อยู่อีเมลผู้ติดต่อ] หรือ [หมายเลขโทรศัพท์]
หรือ
หากต้องการความช่วยเหลือทันที กรุณาส่งอีเมลไปที่ [อีเมลติดต่อ] หรือโทร [หมายเลขโทรศัพท์]
มาดูตัวอย่างข้อความเมื่อไม่อยู่ที่ทำงานกัน:
1. ตัวอย่างข้อความอัตโนมัติสำหรับไม่อยู่ที่ทำงานในเชิงวิชาชีพทั่วไป
- ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ ขณะนี้ฉันไม่อยู่ที่สำนักงานและมีอินเทอร์เน็ตจำกัด และจะกลับมาในวันที่ [วันที่]
- ฉันไม่อยู่ที่สำนักงานจนถึง [วันที่] หากมีเรื่องเร่งด่วน กรุณาส่งอีเมลไปที่ [อีเมลติดต่อ] หรือโทร [หมายเลข] ขอบคุณค่ะ/ครับ!
2. การลาหยุดงานระยะสั้น (เหมาะสำหรับการขาดงานในระยะเวลาสั้นๆ)
- ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ ฉันไม่อยู่ที่สำนักงานวันนี้และสามารถเข้าถึงอีเมลได้จำกัด ฉันจะตอบกลับคุณเมื่อกลับมาในวันที่ [วันที่]
- สวัสดีครับ! ขณะนี้ผมไม่อยู่ที่สำนักงานเพื่อพักผ่อนสั้น ๆ แต่จะกลับมาในวันที่ [วันที่]. ผมตั้งตารอที่จะได้คุยกับคุณเร็ว ๆ นี้!
- ฉันไม่อยู่ที่สำนักงานจนถึง [วันที่] ขอบคุณ และฉันจะติดต่อกลับไปโดยเร็วที่สุด
- OOO จนถึง [วันที่]
- ขอบคุณที่ติดต่อมา ฉันไม่อยู่ที่สำนักงานเนื่องจากลาพักร้อนระยะสั้นและจะกลับมาในวันที่ [วันที่] สำหรับคำถามทั่วไป กรุณาติดต่อ [อีเมล/หมายเลขโทรศัพท์สำหรับสอบถามทั่วไป]
- สวัสดีครับ! ผมกำลังอยู่ในช่วงพักสั้น ๆ และจะไม่ตรวจสอบอีเมลจนถึงวันที่ [วันที่]. ผมจะติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุดหลังจากกลับมา
- ขอบคุณสำหรับข้อความของคุณ. ทีมของเราอยู่ในระหว่างการเดินทางนอกสำนักงาน และจะกลับมาในวันที่ [วันที่]. ขอขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณ และเราจะติดต่อคุณในเร็ว ๆ นี้.
- ขอบคุณที่ติดต่อมา! ขณะนี้ฉันกำลังทำงานนอกระบบและจะกลับมาในวันที่ [Date] รอคอยที่จะได้ติดต่อกันเร็วๆ นี้
- ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ ขณะนี้ฉันไม่อยู่ [ทำงาน/เรียน/มหาวิทยาลัย] และจะกลับมาในวันที่ [วันที่] ในช่วงเวลานี้ ฉันจะสามารถเข้าถึงอีเมลได้เป็นระยะ
- ไม่อยู่ในสำนักงานจนถึง [วันที่]. จะตอบกลับอีเมลของคุณโดยเร็วที่สุดเมื่อกลับมา
3. การลาหยุดงานเป็นระยะเวลานาน (วันหยุดยาวหรือการลาศึกษาต่อ)
- สวัสดีครับ! ตอนนี้ผมอยู่ในช่วงลาพักร้อน กำลังดื่มด่ำกับประสบการณ์ใหม่ ๆ และแรงบันดาลใจต่าง ๆ ผมจะกลับมาพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ในวันที่ [วันที่] ขอบคุณครับ!
- ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ ฉันไม่อยู่ที่สำนักงานในช่วงเวลาลาพักร้อนยาวจนถึง [วันที่] หากมีเรื่องเร่งด่วน กรุณาติดต่อ [บุคคลหรือแผนกติดต่อสำรอง]
- สวัสดีครับ! ผมกำลังอยู่ในทริปผจญภัยที่รอคอยมานาน สำรวจ [สถานที่หรือกิจกรรม] และจะไม่สามารถติดต่อได้จนถึง [วันที่]. รอคอยที่จะได้คุยกันเมื่อกลับมา!
- ขณะนี้ข้าพเจ้าไม่อยู่ในสำนักงานเนื่องจากลาพักระยะยาวและจะไม่กลับมาจนถึงวันที่ [วันที่] ในช่วงเวลานี้ ข้าพเจ้าจะสามารถเข้าถึงอีเมลได้จำกัด
- สวัสดีครับ! ผมกำลังใช้เวลาพักเพื่อชาร์จพลังและมุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง และผมจะไม่อยู่จนถึงวันที่ [วันที่]. ข้อความของคุณมีความสำคัญต่อผม และผมจะตอบกลับให้เร็วที่สุดเมื่อกลับมา
4. การเข้าร่วมการประชุม
- สวัสดีครับ! ผมกำลังเข้าร่วมงาน [ชื่อการประชุม] เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ [แนวโน้ม/เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม] ล่าสุดมาให้กับทีมของเรา ผมจะไม่อยู่ที่สำนักงานตั้งแต่วันที่ [วันที่เริ่มต้น] ถึงวันที่ [วันที่สิ้นสุด] และจะเข้าถึงอีเมลเป็นระยะ ๆ ผมจะติดต่อกลับหาคุณโดยเร็วที่สุดหลังจากวันที่ [วันที่]
- ขอบคุณสำหรับข้อความของคุณ ฉันจะเข้าร่วม [ชื่อการประชุม] และจะไม่อยู่ที่สำนักงานจนถึงวันที่ [วันที่]
- สวัสดี! ตอนนี้ฉันอยู่ที่ [ชื่อการประชุม] กำลังเรียนรู้เกี่ยวกับ [หัวข้อ] ฉันจะกลับมาพร้อมกับไอเดียมากมายในวันที่ [วันที่]
- ฉันไม่อยู่เนื่องจากเข้าร่วม [ชื่อการประชุม] ตั้งแต่วันที่ [วันที่เริ่มต้น] ถึงวันที่ [วันสิ้นสุด] และจะมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจำกัด สำหรับเรื่องเร่งด่วน [ผู้ติดต่อสำรอง] จะรับผิดชอบหน้าที่ของฉัน
- สวัสดีครับ! ผมกำลังไปเรียนรู้และติดต่อสื่อสารที่งาน [ชื่อการประชุม] และจะกลับมาทำงานตามปกติในวันที่ [วันที่] ผมจะตอบกลับเมื่อกลับมาแล้ว แต่หากมีอะไรด่วนเกิดขึ้น สามารถติดต่อได้ที่ [ผู้ติดต่อสำรอง] ขอบคุณสำหรับความเข้าใจครับ!
5. ช่วงวันหยุด (ไม่อยู่ที่ทำงานในช่วงวันหยุด)
- ขณะนี้ฉันไม่อยู่ที่สำนักงานเพื่อฉลองกับครอบครัวและเพื่อน ๆ และจะกลับมาในวันที่ [วันที่]. หากเรื่องของคุณมีความเร่งด่วน กรุณาติดต่อ [ผู้ติดต่อสำรอง]. ขอให้คุณมีเทศกาลที่เต็มไปด้วยความสุข!
- สวัสดีช่วงเทศกาล! ฉันไม่อยู่ที่สำนักงานจนถึง [วันที่] เนื่องจากช่วงเทศกาลวันหยุด ขอให้วันหยุดของคุณมีความสุขและสดใส!
- ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ ฉันกำลังออกไปเฉลิมฉลองเทศกาลวันหยุดและจะกลับมาในวันที่ [วันที่กลับมา] หากคุณต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน [ผู้ติดต่อสำรอง] จะช่วยดูแลให้คุณเอง ขอให้มีความสุขในช่วงวันหยุด!
- สวัสดีค่ะ! ขณะนี้ฉันกำลังหยุดพักเพื่อเพลิดเพลินกับเทศกาลวันหยุด และจะกลับมาทำงานในวันที่ [วันที่กลับมา] ขอให้คุณมีช่วงเวลาวันหยุดที่แสนวิเศษนะคะ!
- ฉันไม่อยู่ที่สำนักงานเพื่อเพลิดเพลินกับบรรยากาศเทศกาลจนถึง [วันที่กลับมา] ขอให้เทศกาลของคุณเต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะ!
- ขอบคุณสำหรับข้อความของคุณ. ฉันไม่อยู่ในช่วงเทศกาลวันหยุดจนถึง [วันที่กลับมา]. ขอให้เพลิดเพลินกับบรรยากาศเทศกาล!
รับภาพรวมระดับสูงของทุกสิ่งตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณไปจนถึงเวลาเที่ยวบินในรายการ นำเข้าแผนที่ Google ของเมืองปลายทางของคุณเพื่อรับเส้นทางทันที เก็บคำแนะนำทั้งหมด ลิงก์เว็บไซต์ และบันทึกการเดินทางไว้ในเอกสารเดียวที่สามารถแก้ไขได้
6. การขาดเรียนกรณีฉุกเฉิน
- ขอบคุณที่ติดต่อมา ฉันไม่ได้อยู่ในสำนักงานอย่างไม่คาดคิดเนื่องจากเหตุฉุกเฉินส่วนตัว และจะมีอินเทอร์เน็ตจำกัดสำหรับการส่งอีเมล
- ขณะนี้ฉันกำลังเผชิญกับเหตุฉุกเฉินและจะไม่สามารถเข้าสำนักงานได้จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม ขอบคุณสำหรับความเข้าใจ
- เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ข้าพเจ้าไม่สามารถมาทำงานที่สำนักงานได้ ข้าพเจ้าวางแผนจะกลับมาในวันที่ [วันที่คาดว่าจะกลับมา] แต่หากมีเรื่องเร่งด่วน กรุณาติดต่อ [ผู้ติดต่อสำรอง]
- สวัสดีครับ/ค่ะ ขณะนี้ผม/ฉันกำลังจัดการกับเรื่องส่วนตัวและมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจำกัด ขอขอบคุณในความเข้าใจของคุณ
- เนื่องจากเหตุฉุกเฉิน ข้าพเจ้าจะไม่สามารถให้บริการได้จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอขอบคุณในความเข้าใจของท่านเป็นอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้
7. การลาคลอดบุตร/การลาเพื่อดูแลบุตร
- ฉันกำลังลาคลอดบุตร/ลาเพื่อดูแลบุตรจนกว่าจะถึง [วันที่] ฉันหวังว่าจะได้ติดต่อและพบกันอีกครั้งเมื่อกลับมา
- ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ ขณะนี้ฉันกำลังลาพักเพื่อดูแลบุตรและจะกลับมาที่สำนักงานประมาณ [วันที่คาดว่าจะกลับมา]
- สวัสดีครับ/ค่ะ! ผม/ฉันกำลังลาคลอดบุตร/ลาเพื่อดูแลบุตร และวางแผนจะกลับมาทำงานในวันที่ [วันที่]. ในระหว่างนี้ คุณสามารถติดต่อ [ผู้ติดต่อสำรอง] ได้ที่ [รายละเอียดการติดต่อ]. ขอบคุณครับ/ค่ะ
- ขอบคุณที่ติดต่อมา ฉันกำลังลาพักงานเพื่อดูแลบุตรจนถึง [วันที่] และจะไม่ตรวจสอบอีเมลเป็นประจำ หากมีเรื่องเร่งด่วน กรุณาติดต่อ [ผู้ติดต่อสำรอง] ที่ [อีเมลหรือโทรศัพท์]
8. การลาป่วย
- ขณะนี้ฉันกำลังลาป่วยและไม่สามารถเข้าถึงอีเมลได้จนถึง [วันที่] ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ
- ฉันไม่อยู่ที่สำนักงานเนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์และวางแผนจะกลับมาประมาณ [วันที่คาดว่าจะกลับมา] หากมีข้อสงสัยเร่งด่วน กรุณาติดต่อ [ผู้ติดต่อสำรอง] ขอขอบคุณในความอดทนของคุณ
- ฉันไม่อยู่ที่สำนักงานเนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพและจะไม่ตรวจสอบอีเมลเป็นประจำ ขอบคุณที่เข้าใจ
- ฉันกำลังลาป่วยและจะกลับมาที่สำนักงานในวันที่ [วันที่กลับมา]
- ฉันกำลังลาป่วยโดยมีอินเทอร์เน็ตจำกัดจนถึง [วันที่กลับมา] ขอบคุณสำหรับความห่วงใย
- ขอบคุณที่ติดต่อมา ฉันกำลังลาป่วยและคาดว่าจะกลับมาในวันที่ [วันที่กลับมา] ขอขอบคุณในความเข้าใจของคุณเป็นอย่างยิ่ง
9. การฝึกอบรมหรือการพัฒนาวิชาชีพ
- ขณะนี้ข้าพเจ้ากำลังเข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาวิชาชีพ และจะกลับเข้าสำนักงานในวันที่ [วันที่]
- ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ ฉันกำลังออกไปฝึกอบรมและจะมีอินเทอร์เน็ตจำกัดจนถึง [วันที่]
- ฉันกำลังไปเพิ่มพูนทักษะที่การอบรมเชิงปฏิบัติการจนถึง [วันสิ้นสุด] ตั้งตารอที่จะได้ติดต่อกันหลังจากกลับมา!
- ฉันไม่อยู่ที่สำนักงานเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม และจะกลับมาในวันที่ [วันที่]. สำหรับเรื่องด่วน [ผู้ติดต่อสำรอง] พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ.
- ขอบคุณสำหรับข้อความของคุณ ฉันกำลังออกไปเพื่อพัฒนาวิชาชีพและจะเข้าถึงได้จำกัดจนถึง [วันที่]
10. การปรับเปลี่ยนการทำงานทางไกล
- ขณะนี้ฉันกำลังปรับตัวกับการทำงานระยะไกลรูปแบบใหม่ อาจมีความล่าช้าในการตอบกลับ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณ
- เนื่องจากการปรับเปลี่ยนการทำงานทางไกล อาจทำให้การตอบอีเมลล่าช้าไปบ้าง ขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ
- ฉันกำลังเปลี่ยนไปยังสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลที่แตกต่างออกไป ดังนั้นคุณอาจพบความล่าช้าในการตอบกลับบ้าง ขอบคุณสำหรับความยืดหยุ่นของคุณ
- ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ. เวลาการตอบกลับของฉันอาจได้รับผลกระทบเนื่องจากฉันกำลังปรับตัวกับการทำงานทางไกลใหม่.
- ฉันกำลังเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลของฉัน ซึ่งอาจทำให้การตอบอีเมลของฉันล่าช้า
11. ข้อความบริการอัตโนมัติ
- ขอบคุณที่ติดต่อมา! ทีมของเรากำลังช่วยเหลือลูกค้าท่านอื่นอยู่ แต่ข้อความของคุณมีความสำคัญ เวลาที่คาดว่าจะรอคือ [เวลาที่รอ]
- สวัสดี! คุณติดต่อเราในช่วงนอกเวลาทำการปกติของเรา เราพร้อมให้บริการ [เวลาทำการ] กรุณาฝากข้อความไว้ แล้วเราจะติดต่อกลับทันทีที่เรากลับมาที่สำนักงาน!
- ขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณ! ขณะนี้ตัวแทนของเราทุกคนกำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่ ระยะเวลาการรอคอยโดยประมาณของคุณคือ [เวลาการรอคอย]
- ขอบคุณที่ติดต่อเรา! ขณะนี้เรามีปริมาณงานสูงกว่าปกติ แต่เราต้องการจัดการกับคำขอของคุณโดยเร็วที่สุด คาดว่าจะได้รับการตอบกลับภายใน [ระยะเวลาการตอบกลับ]
- ข้อความของคุณได้รับแล้ว! เรากำลังดำเนินการอยู่ และคุณจะได้รับการติดต่อกลับภายใน [ระยะเวลาการตอบกลับ] หากเรื่องนี้ต้องการการดูแลเร่งด่วน กรุณาโทรติดต่อสายด่วนสนับสนุนของเราที่ [หมายเลขโทรศัพท์]
12. ข้อความที่สร้างสรรค์และสนุกสนาน
- ตอนนี้ฉันกำลังทดสอบพลังวิเศษของฉันที่สามารถอยู่ในสองที่พร้อมกันได้ สปอยล์: มันไม่ดีเลย ฉันจะกลับมา [วันที่]
- ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ! ฉันกำลังออกไปค้นหาเมืองที่สาบสูญของแอตแลนติส และจะกลับมาเมื่อฉันพบมัน (หรือภายในวันที่ [Date] แล้วแต่ว่าอะไรจะมาถึงก่อน)
- สวัสดี! ขณะนี้ฉันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์ นกฮูกของฉันจะนำข้อความของคุณไปให้เมื่อฉันกลับมาในวันที่ [วันที่] สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมักเกิ้ล กรุณาติดต่อ [ผู้ติดต่อสำรอง]
- ณ ขณะนี้ ข้าพเจ้ากำลังออกต่อสู้กับมังกรและปกป้องอาณาจักร การกลับมาของข้าพเจ้าถูกทำนายไว้ว่าในวันที่ [วันที่] หากท่านต้องการความช่วยเหลือในช่วงที่ข้าพเจ้าไม่อยู่ [ผู้ติดต่อสำรอง] จะคอยให้บริการท่าน
- ขณะนี้ฉันกำลังปฏิบัติภารกิจลับกับ 007 ฉันจะกลับมาเมื่อเราช่วยโลกได้สำเร็จ (อีกครั้ง) หรือภายในวันที่ [วันที่] – แล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อน หากคุณต้องการความช่วยเหลือ [ผู้ติดต่อสำรอง] คือตัวแทนของคุณ
13. ข้อความเฉพาะอุตสาหกรรม
- ฝ่ายกฎหมาย: ขอบคุณสำหรับข้อความของคุณ ขณะนี้ฉันอยู่ในศาลและจะไม่สามารถเข้าถึงอีเมลได้ หากมีเรื่องเร่งด่วนทางกฎหมาย กรุณาติดต่อ [ผู้ติดต่อสำรอง]
- ทางวิชาการ: สวัสดีครับ/ค่ะ! ขณะนี้ข้าพเจ้ากำลังทุ่มเทกับการวิจัยและการให้คำปรึกษานักศึกษาจนถึง [วันที่] หากมีข้อสงสัยหรือเรื่องเร่งด่วนทางวิชาการ กรุณาติดต่อ [เลขานุการภาควิชา] หรือ [ผู้ติดต่อสำรอง]
- การดูแลสุขภาพ: ขณะนี้ฉันกำลังตรวจเยี่ยมผู้ป่วยและจะกลับมาในเวลา [เวลา] หากมีข้อสงสัยทางการแพทย์ กรุณาติดต่อ [ผู้ติดต่อทางการแพทย์ทางเลือก] หรือมาที่แผนกฉุกเฉินของเราหากต้องการการดูแลเร่งด่วน
- Tech: ขณะนี้ฉันกำลังแก้ไขข้อผิดพลาดในอนาคตและจะออฟไลน์จนถึง [วันที่] หากต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคเร่งด่วน กรุณาส่งเรื่องไปยัง [อีเมลฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค]
- อสังหาริมทรัพย์: ขณะนี้ฉันกำลังออกไปสำรวจบ้านในฝันให้กับลูกค้า และจะไม่สามารถตอบอีเมลได้ในช่วงเวลาจำกัดจนถึง [วันที่/เวลา] หากมีเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ กรุณาติดต่อ [ผู้ติดต่อสำรอง] ได้ทันที
14. การตอบกลับนอกเวลาทำการ
- ขอบคุณที่ติดต่อมา! สำนักงานของเราปิดทำการในขณะนี้ เราเปิดทำการ [เวลาทำการ] ฉันจะติดต่อกลับไปหาคุณเมื่อกลับมาแล้ว
- สวัสดี! คุณติดต่อเรามาหลังเวลาทำการแล้ว เราขอขอบคุณสำหรับข้อความของคุณ เราจะตอบกลับในช่วงเวลาทำการครั้งถัดไปของเรา [เวลาทำการ]
- สำนักงานของเราปิดทำการในขณะนี้ แต่ข้อความของคุณมีความสำคัญต่อเรา เราจะกลับมาดำเนินการตามปกติในวันทำการถัดไปและจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด
- ขอบคุณสำหรับข้อความของคุณ! ขณะนี้เราไม่อยู่ที่สำนักงาน แต่จะกลับมาในเวลาทำการ [เวลาทำการ]. ข้อความของคุณจะอยู่ในลำดับต้นของรายการของเรา.
- คุณติดต่อเราหลังเวลาทำการแล้ว! โปรดวางใจว่าเราจะตอบกลับข้อความของคุณทันทีที่เรากลับมาทำงานที่สำนักงาน [วันทำการถัดไป]
15. การขาดงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเฉพาะ
- ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ. ขณะนี้ฉันกำลังทำงานในโครงการที่มีกำหนดเวลาที่แน่น และจะมีการเข้าถึงอีเมล/โทรศัพท์อย่างจำกัดจนถึง [วันที่สิ้นสุดโครงการ].
- ฉันกำลังจมอยู่กับงานโครงการใหญ่และจะกลับมาอีกครั้งในวันที่ [วันที่]
- สวัสดีครับ! ผมกำลังออกไปทำภารกิจโครงการ และจะมีการเข้าถึงอีเมลเป็นครั้งคราวจนถึงวันที่ [วันที่].
- ขณะนี้ข้าพเจ้ากำลังทุ่มเทให้กับโครงการสำคัญอย่างเต็มที่ และจะตอบกลับได้น้อยลงจนถึงวันที่ [วันที่]
- ฉันอยู่ในโหมดโครงการและมุ่งเน้นที่การส่งมอบงานจนถึง [วันที่] สำหรับเรื่องเร่งด่วน กรุณาติดต่อ [ผู้ติดต่อสำรอง]
16. อีเมลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะอื่น ๆ
I. การพักผ่อนเพื่อสุขภาพ
- ขอบคุณที่ติดต่อมา ขณะนี้ฉันกำลังหยุดพักเพื่อฟื้นฟูสุขภาพและจะกลับมาที่สำนักงานในวันที่ [วันที่] ขอขอบคุณในความเข้าใจของคุณ
II. การอาสาสมัครและการทำประโยชน์เพื่อสังคม
- สวัสดีครับ! ขณะนี้ผมไม่อยู่ที่สำนักงาน กำลังอาสาสมัครกับ [องค์กร/โครงการ] เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชนของเรา ผมจะกลับมาในวันที่ [วันที่]
- ฉันไม่อยู่ที่สำนักงาน กำลังเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลเพื่อสนับสนุน [สาเหตุ] ฉันจะกลับมาและสามารถติดต่อได้ภายใน [วันที่]
III. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานตามฤดูกาล
- ขอบคุณสำหรับข้อความของคุณ! กรุณาทราบว่าสำนักงานของเราอยู่ในช่วงเวลาฤดูร้อน และฉันจะตรวจสอบอีเมลน้อยลง ฉันจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าจะตอบกลับภายใน [วันที่ตรวจสอบครั้งต่อไป]
- ในช่วงเทศกาลวันหยุด สำนักงานของเราจะเปิดทำการตามเวลาที่ปรับเปลี่ยนใหม่ ฉันจะพร้อมให้บริการในช่วงเวลาจำกัดจนถึง [วันที่กลับมา]
IV. การทำงานต่างประเทศหรือการเดินทาง
- ขณะนี้ฉันกำลังทำงานจากระยะไกลที่ [สถานที่] และคุณอาจพบว่าการตอบกลับล่าช้าเนื่องจากความแตกต่างของเขตเวลา ฉันจะพยายามตอบกลับโดยเร็วที่สุด
- สวัสดี! ฉันกำลังสำรวจ [สถานที่] ในขณะที่ทำงานจากระยะไกลจนถึง [วันที่กลับมา] ซึ่งอาจส่งผลต่อเวลาการตอบกลับของฉัน
V. การพักผ่อนที่ปราศจากเทคโนโลยี
- ฉันกำลังอยู่ในช่วงการพักผ่อนเพื่อลดการใช้ดิจิทัลจนถึง [วันที่กลับมา] และจะไม่ตรวจสอบอีเมล หากมีเรื่องเร่งด่วน กรุณาติดต่อ [ผู้ติดต่อสำรอง]
- ขอบคุณสำหรับข้อความของคุณ ฉันกำลังอยู่ในช่วงการพักผ่อนโดยไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ และจะไม่สามารถออนไลน์ได้จนถึง [วันที่กลับมา]
VI. การลาเพื่อจัดการงานศพ
- ขณะนี้ข้าพเจ้าไม่อยู่ที่สำนักงานเนื่องจากลาพักงานเพื่อดูแลการเสียชีวิต และจะกลับมาในวันที่ [วันที่กลับมา] หากมีเรื่องเร่งด่วน กรุณาติดต่อ [ผู้ติดต่อสำรอง]
- ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ ฉันกำลังลาพักงานเนื่องจากสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก และจะเข้าถึงอีเมลได้จำกัดจนกว่าจะกลับมาทำงาน หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน กรุณาติดต่อ [ผู้ติดต่อสำรอง] ที่ [รายละเอียดการติดต่อ]
VII. ช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่าน
- ขณะที่ฉันกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่บทบาทใหม่ภายในองค์กรของเรา เวลาในการตอบกลับของฉันอาจช้าลงกว่าปกติ ฉันจะพร้อมให้บริการอย่างเต็มที่อีกครั้งในวันที่ [วันที่กลับมา]
ข้อความไม่อยู่ที่ทำงานแบบสร้างสรรค์ vs. แบบมืออาชีพ
ข้อความไม่อยู่ที่ทำงาน (OOO) เป็นสะพานสื่อสารที่สำคัญในช่วงที่คุณไม่อยู่ ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมในที่ทำงานและกลุ่มเป้าหมาย ข้อความ OOO ที่เหมาะสมอาจมีความเป็นทางการอย่างเคร่งครัดไปจนถึงสร้างสรรค์และตลกขบขัน
ตัวอย่างข้อความไม่อยู่ที่สำนักงานอย่างเป็นทางการ
ข้อความไม่อยู่ที่ทำงานอย่างเป็นมืออาชีพนั้นเรียบง่าย ให้ข้อมูลที่จำเป็นโดยไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติม:
- ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ ขณะนี้ฉันไม่อยู่ที่สำนักงานและไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ แต่ฉันจะกลับมาในวันที่ [วันที่กลับมา]
- "ฉันไม่อยู่ที่สำนักงานจนถึง [วันที่กลับมา] กรุณาส่งอีเมลไปที่ [อีเมลติดต่อ] หรือโทร [หมายเลข] หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ข้อความของคุณมีความสำคัญต่อฉัน และฉันจะตอบกลับโดยเร็วที่สุดเมื่อกลับมา"
ตัวอย่างข้อความไม่อยู่ที่สำนักงานที่ตลกหรือสร้างสรรค์
การแทรกอารมณ์ขันเล็กน้อยสามารถทำให้ข้อความไม่อยู่ในสำนักงานของคุณน่าจดจำและสะท้อนบุคลิกของคุณได้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมหรือวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เป็นทางการ:
- ขณะนี้ฉันไม่อยู่ที่สำนักงานเนื่องจากกำลังออกผจญภัยในอวกาศระหว่างดวงดาว กำหนดการกลับมาที่โลกของฉันคือ [วันที่กลับ]
- ฉันกำลังออกตามหาถ้วยศักดิ์สิทธิ์ของกาแฟจนถึง [วันที่กลับ] สำหรับเรื่องเร่งด่วนจริงๆ (หรือคำแนะนำกาแฟที่ยอดเยี่ยม) กรุณาติดต่อ [ผู้ติดต่อสำรอง]
ข้อความไม่อยู่ในสำนักงานในแพลตฟอร์มอีเมลต่าง ๆ
แพลตฟอร์มอีเมลต่าง ๆ มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายสำหรับการตั้งค่าอีเมลไม่อยู่ในสำนักงาน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการแจ้งเตือนการไม่อยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การตั้งค่าข้อความไม่อยู่ในสำนักงานใน Microsoft Outlook
Microsoft Outlookมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติ:
- ไปที่แท็บ 'ไฟล์' และเลือก 'ตอบกลับอัตโนมัติ (ไม่อยู่ที่สำนักงาน)'
- เลือก 'ส่งการตอบกลับอัตโนมัติ' และระบุช่วงเวลาที่ต้องการหากต้องการ
- กรุณาป้อนข้อความไม่อยู่ในสำนักงานของคุณในกล่องข้อความที่ให้ไว้ คุณสามารถตั้งค่าข้อความต่าง ๆ สำหรับภายในและภายนอกองค์กรของคุณได้
- คลิก 'ตกลง' เพื่อเปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติขณะไม่อยู่
คุณสมบัตินี้ช่วยให้แน่ใจว่าทุกคนที่ส่งอีเมลถึงคุณในระหว่างที่คุณไม่อยู่จะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติว่าคุณไม่สามารถติดต่อได้ และจะได้รับข้อมูลติดต่อสำรองหากจำเป็น
การเปรียบเทียบฟังก์ชันข้อความไม่อยู่ในสำนักงานในแพลตฟอร์มอีเมลต่างๆ
- Gmail: มีการตั้งค่าที่ใช้งานง่ายสำหรับการตอบกลับอัตโนมัติในช่วงวันหยุดผ่านเมนูการตั้งค่า ช่วยให้คุณสามารถกำหนดระยะเวลาและปรับแต่งข้อความสำหรับอีเมลที่เข้ามาทั้งหมด
- Microsoft Outlook: ตามที่กล่าวไว้ ผู้ใช้ Outlook สามารถระบุข้อความที่แตกต่างกันสำหรับผู้ติดต่อภายในและภายนอกองค์กรได้ ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการสื่อสาร นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าข้อความได้จากแอป Outlook
- Apple Mail: ใช้กฎเพื่อตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติ ซึ่งให้การตั้งค่าที่ละเอียดและควบคุมได้มากกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- Yahoo Mail: อนุญาตให้ผู้ใช้เปิดใช้งานการตอบกลับอัตโนมัติในช่วงวันหยุดด้วยการตั้งค่าที่ง่ายดาย คล้ายกับ Gmail แต่มีตัวเลือกในการปรับแต่งน้อยกว่า
เคล็ดลับเพิ่มเติมสำหรับการเขียนข้อความไม่อยู่ที่ทำงาน
การสร้างข้อความไม่อยู่ที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความเป็นมืออาชีพและความชัดเจนเมื่อคุณไม่สามารถติดต่อได้ คุณสามารถใช้เครื่องมือเขียน AIหรือเครื่องมือเขียนอีเมลที่มี AI รวมอยู่เพื่อช่วยคุณสร้างข้อความที่สมบูรณ์แบบ
นี่คือเคล็ดลับในการเขียนข้อความ OOO ที่ยอดเยี่ยมและข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง เราจะแสดงให้คุณเห็นด้วยว่า ClickUp สามารถทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสำหรับคุณได้อย่างไร
เคล็ดลับในการเขียนข้อความไม่อยู่ที่ทำงานอย่างมืออาชีพ
- ระบุวัตถุประสงค์ของการขาดงานของคุณ: ให้ชัดเจนว่าทำไมคุณถึงไม่อยู่. เป็นเพราะการไปพักผ่อน, การเดินทางไปทำงาน, หรือวันส่วนตัว? นี่ช่วยตั้งความคาดหวังที่ถูกต้อง
- ระบุระยะเวลา: กรุณาระบุวันที่คุณจะไม่อยู่ การแจ้งวันที่กลับมาที่แน่นอนหรือประมาณการไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้ผู้ติดต่อสามารถจัดการความคาดหวังได้อย่างเหมาะสม
- ให้ข้อมูลติดต่อสำรอง: โปรดระบุชื่อ ตำแหน่ง และข้อมูลติดต่อของเพื่อนร่วมงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือในกรณีที่คุณไม่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้การสื่อสารดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- รักษาความเป็นมืออาชีพและทัศนคติเชิงบวก: รักษาโทนการสื่อสารที่เป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งแสดงความสุภาพและเป็นมิตร ขอบคุณผู้ติดต่อของคุณสำหรับความเข้าใจ
- ตรวจสอบก่อนส่ง: ตรวจสอบการสะกดคำ วันที่ และความชัดเจนของข้อความของคุณอีกครั้ง ข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่เขียนอย่างดีสะท้อนถึงความมืออาชีพของคุณ
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงขณะเขียนข้อความไม่อยู่ในสำนักงาน
- ข้อมูลที่ไม่ชัดเจน: หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเวลาว่างของคุณและวันที่คาดว่าจะกลับมา รายละเอียดที่ชัดเจนช่วยในการจัดการการตอบกลับและความคาดหวัง
- รายละเอียดส่วนตัวที่มากเกินไป: รักษาความเป็นมืออาชีพของข้อความโดยหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมส่วนตัวหรือรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสถานที่ของคุณมากเกินไป เว้นแต่จะเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ผ่อนคลายซึ่งรายละเอียดดังกล่าวเป็นที่ชื่นชม
- ลืมตั้งค่าหรืออัปเดตข้อความของคุณ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความไม่อยู่ในสำนักงานของคุณถูกเปิดใช้งานก่อนที่คุณจะออกเดินทาง และอัปเดตหรือปิดการใช้งานเมื่อกลับมา
- การละเว้นการให้ข้อมูลติดต่อสำรอง: การไม่ระบุผู้ติดต่อสำรองจะทำให้ผู้ส่งไม่มีทางเลือกในการขอความช่วยเหลือเร่งด่วน
- ข้อความยาวเกินไป: กรุณาเขียนข้อความให้กระชับ ข้อความที่ยาวเกินไปอาจไม่ได้รับการอ่านจนจบ ทำให้พลาดข้อมูลสำคัญได้
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. ข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่ดีควรเป็นอย่างไร?
ข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่น่าสนใจจะสร้างสมดุลระหว่างความเป็นมืออาชีพกับความเป็นส่วนตัว เพื่อให้การสื่อสารในที่ทำงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยระบุระยะเวลาที่คุณไม่อยู่ให้ชัดเจน แจ้งให้ทราบถึงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่จำกัด และให้ช่องทางติดต่อสำรองสำหรับเรื่องเร่งด่วน
ตัวอย่างเช่น "ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ ขณะนี้ฉันไม่อยู่และมีข้อจำกัดในการเข้าถึงกล่องจดหมายเข้าของฉัน และจะกลับมาในวันที่ [วันที่] หากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน กรุณาติดต่อ [ชื่อ] ที่ [ข้อมูลติดต่อ] ขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ" ข้อความนี้ช่วยรักษาเป้าหมายในการสื่อสารของคุณในขณะที่เคารพมาตรฐานการสื่อสารแบบร่วมมือ
2. คุณเขียนอะไรในข้อความตอบกลับอัตโนมัติ?
ในข้อความตอบกลับอัตโนมัติของคุณ โปรดระบุองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ เหตุผลในการขาดงาน (หากเหมาะสม) ช่วงเวลาที่คุณไม่อยู่ การแจ้งเตือนการเข้าถึงที่จำกัด และช่องทางการติดต่อสำรองสำหรับกรณีเร่งด่วน การใส่ถ้อยคำเช่น "การเข้าถึงจำกัด" จะช่วยสื่อสารสถานการณ์ของคุณได้อย่างแนบเนียน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการกล่องจดหมาย
ข้อความที่สมดุลอาจอ่านว่า "สวัสดีครับ/ค่ะ! ผม/ฉันไม่อยู่ที่สำนักงานจนถึงวันที่ [วันที่] เนื่องจาก [เหตุผล, หากมี] หากมีเรื่องเร่งด่วน กรุณาติดต่อ [ผู้ติดต่อสำรอง] ขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณ" ข้อความนี้ช่วยให้การสื่อสารในทีมเป็นไปอย่างราบรื่นและเคารพต่อกระบวนการทำงาน
3. หัวข้ออีเมลไม่อยู่ที่ทำงานที่ดีควรเป็นอย่างไร?
หัวข้ออีเมลไม่อยู่ที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพควรกระชับและให้ข้อมูล โดยแจ้งผู้ส่งโดยตรงว่าคุณไม่สามารถตอบกลับได้ในขณะนี้ หัวข้อนี้ทำหน้าที่เป็นกลยุทธ์การสื่อสารเชิงป้องกัน คล้ายกับการใช้ทางเลือกอีเมลที่ดีที่สุดเพื่อจัดการความคาดหวัง
หัวข้ออีเมลเช่น "ไม่อยู่ที่ทำงาน: [ชื่อของคุณ] กลับมา [วันที่]" หรือ "ไม่อยู่ [ช่วงวันที่] | [ชื่อของคุณ]" เป็นหัวข้อที่ชัดเจน ช่วยให้ผู้รับเข้าใจสถานะการตอบกลับของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเปิดอ่านข้อความ วิธีนี้ส่งเสริมการสื่อสารในทีมที่ชัดเจนและสนับสนุนเป้าหมายการสื่อสารโดยรวมของคุณ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลและสามารถปรับความคาดหวังให้เหมาะสม