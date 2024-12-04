วิธีแจ้งลาป่วยทางข้อความ (+ ตัวอย่าง)

จำภาพยนตร์ตลกปี 1986 เรื่อง Ferris Bueller's Day Off ได้ไหม?
เฟอร์ริสมีแผนการใหญ่ที่จะแกล้งป่วยเพื่อหนีโรงเรียนและเพลิดเพลินกับอิสรภาพของเขา แม้ว่าพฤติกรรมของเขาจะน่าขบขัน แต่พวกเราส่วนใหญ่คงไม่มีทั้งโอกาสหรือ (ขาด) จรรยาบรรณที่จะทำเรื่องแบบนั้นได้สำเร็จ
แต่ในวันที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สบาย การฝืนตัวเองไปทำงานอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด การลาป่วยถือเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความซื่อสัตย์และความเป็นมืออาชีพในการสื่อสารกับทีมรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท
ไม่ว่าคุณจะกำลังต่อสู้กับไข้หวัดใหญ่ เผชิญเหตุฉุกเฉินในครอบครัว หรือเพียงแค่ต้องการวันพักฟื้นทางจิตใจ บทความนี้จะช่วยคุณสร้างข้อความแจ้งลาป่วยผ่านตัวอย่างและเทมเพลตต่าง ๆ
การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนคำพูดคลุมเครืออย่าง "วันนี้ฉันไม่เข้าออฟฟิศ" ให้กลายเป็น "ฉันไม่สบายและกำลังจัดการงานให้เรียบร้อย" ได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยรักษาชื่อเสียงของคุณในที่ทำงาน—โดยไม่ต้องวางแผนอะไรเลย!
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการส่งข้อความแจ้งลาป่วย
การสื่อสารคือสกุลเงินเมื่อทำงานร่วมกับทีม แต่ทำไมการส่งข้อความถึงดีกว่าการโทรแจ้งลาป่วย? พูดง่ายๆ คือ การส่งข้อความสะดวกสำหรับทั้งผู้ส่งและผู้รับ
หัวหน้าหรือผู้จัดการของคุณสามารถอ่านข้อความได้ตามความสะดวก ซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะการทำงานของพวกเขา นอกจากนี้ ข้อความยังแตกต่างจากการโทรศัพท์ตรงที่มีบันทึกการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร ช่วยลดโอกาสความเข้าใจผิด
👀 คุณรู้หรือไม่?
การศึกษาของสำนักสถิติแรงงานแห่งสหรัฐอเมริกา รายงานว่า63% ของแรงงานในสหรัฐอเมริกาได้รับวันลาป่วยที่ได้รับค่าจ้างเฉลี่ย 8 วันต่อปี หลังจากทำงานครบ 1 ปี
การสื่อสารทางธุรกิจของคุณสะท้อนถึงความมืออาชีพ ความเคารพ และความซื่อสัตย์ในสถานที่ทำงานของคุณข้อความไม่อยู่ในสำนักงานที่เขียนอย่างดีจะช่วยให้การสื่อสารชัดเจน และลดการรบกวนสำหรับทีมของคุณ
ในทางกลับกัน ข้อความลาป่วยที่เขียนไม่ดีอาจสร้างความสับสนรบกวนสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวของคุณโดยทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดหรืออาจละเมิดนโยบายของบริษัทที่กำหนดข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการลาป่วยที่ได้รับค่าจ้าง
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่สามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความยุ่งยากที่ไม่จำเป็น
ให้สั้นและชัดเจน
คุณเป็นหนึ่งในคนที่รู้สึกผิดเมื่อต้องลาป่วยหรือไม่? แม้ว่าคุณไม่ควรรู้สึกเช่นนั้น แต่อาจทำให้คุณอธิบายสถานการณ์ของคุณมากเกินไป
เมื่อแจ้งให้ผู้จัดการทราบ ควรหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลมากเกินไปหรืออธิบายยืดยาว ให้เน้นเฉพาะสิ่งสำคัญเท่านั้น:
- เรียนหัวหน้าอย่างเป็นทางการ
- โปรดระบุเหตุผลของการไม่มา
- ระบุแผนของคุณในการจัดการงาน
- อัปเดตความพร้อมของคุณสำหรับวันต่อไปนี้หรือวันที่จะมาถึง
ผู้จัดการของคุณไม่จำเป็นต้องได้รับคำอธิบายอาการของคุณอย่างยืดยาว การให้ข้อมูลอย่างกระชับแสดงให้เห็นถึงความเคารพต่อเวลาและความเป็นมืออาชีพของคุณ
📌 ตัวอย่าง:
"สวัสดีตอนเช้าครับ จอห์น วันนี้ผมไม่สบายและไม่สามารถไปทำงานได้ ผมได้แจ้งให้ทีมทราบเกี่ยวกับการขาดงานของผมแล้ว และจะแจ้งให้คุณทราบในช่วงเย็นว่าพรุ่งนี้จะสามารถทำงานได้หรือไม่ ขอบคุณครับ"
แจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด
นายจ้างหลายรายชื่นชมการแจ้งล่วงหน้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อคุณไม่สามารถมาทำงานได้ ซึ่งจะทำให้พวกเขามีเวลาในการปรับตารางงานหรือหาคนมาทำงานแทน
ดังนั้น หากคุณรู้สึกว่ามีอาการคันคอเริ่มขึ้นเต็มที่หลังจากเลิกงานแล้ว การส่งข้อความวันนี้เป็นความคิดที่ดีกว่าการแจ้งล่วงหน้าเพียงสั้นๆ ในวันพรุ่งนี้
ยิ่งคุณแจ้งให้ทราบถึงความไม่สามารถมาทำงานได้เร็วเท่าไร ก็ยิ่งดีสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง. ทั้งหมดนี้คือการลดการรบกวนให้เหลือน้อยที่สุด และทำให้การทำงานดำเนินไปอย่างราบรื่น.
📌 ตัวอย่าง:
"สวัสดีตอนเย็นครับ จอห์น วันนี้ผมออกจากที่ทำงานเพราะรู้สึกไม่สบาย และจำเป็นต้องแจ้งลาป่วยสำหรับวันพรุ่งนี้ ผมได้แจ้งให้ทีมทราบแล้ว และต้องการแจ้งให้คุณทราบโดยทันทีเพื่อที่คุณจะได้จัดการงานแทนผม ผมจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบในวันพรุ่งนี้ ขอบคุณครับ"
ให้ข้อมูลที่จำเป็น
ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท คุณอาจจำเป็นต้องระบุรายละเอียด เช่น ใบรับรองแพทย์หรือวันที่คาดว่าจะกลับมาทำงาน ขอแนะนำให้ปรึกษาข้อกำหนดเหล่านี้กับผู้จัดการของคุณล่วงหน้า
โปรดจำไว้ว่าคุณไม่มีข้อผูกมัดที่จะต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวใดๆ—เพียงแค่ข้อมูลที่เพียงพอในการอธิบายว่าทำไมคุณไม่สามารถทำงานได้และคุณอาจจะต้องหยุดงานนานแค่ไหน
📌 ตัวอย่าง:
"สวัสดีครับ จอห์น ผมมีอาการไข้หวัดใหญ่และต้องลาป่วยสามวัน ผมจะแจ้งให้ทีมทราบและจะส่งใบรับรองแพทย์ให้หากจำเป็น กรุณาแจ้งให้ผมทราบหากมีสิ่งใดที่ต้องการเพิ่มเติม ขอบคุณสำหรับความเข้าใจครับ"
เทมเพลตและตัวอย่างข้อความสำหรับวันลาป่วย
ข้อความทางธุรกิจที่มืออาชีพมีความสำคัญ แต่หมายความว่าต้องนั่งเขียนข้อความที่สมบูรณ์แบบจนเหมือนมีเทอร์โมมิเตอร์อยู่ในปากหรือไม่? ไม่เลย!
ใช้แม่แบบการสื่อสารที่ปรับแต่งได้เหล่านี้เพื่อสร้างข้อความที่เหมาะสมให้กับผู้จัดการหรือหัวหน้าของคุณโดยตรง
ข้อความพื้นฐานสำหรับวันลาป่วย
ข้อความพื้นฐานสำหรับการลาป่วยเหมาะสำหรับอาการเจ็บป่วยกะทันหันในระยะสั้น เป็นข้อความที่ตรงไปตรงมาและให้ข้อมูลที่จำเป็นโดยไม่ยืดยาวเกินไป
📝 แม่แบบ:
สวัสดีตอนเช้าครับ/ค่ะ [ชื่อของหัวหน้า] ผม/ฉันไม่สบายและต้องลาป่วยวันนี้ ผม/ฉันได้ติดต่อ [ชื่อของเพื่อนร่วมงาน] ให้ช่วยงานแทนแล้ว ผม/ฉันจะแจ้งให้ทราบภายหลังในวันนี้ว่าพรุ่งนี้จะสามารถกลับมาทำงานได้หรือไม่ ขอบคุณที่เข้าใจครับ/ค่ะ
ตัวอย่างการลาป่วยแบบขยายเวลา
หากคุณต้องการหยุดงานหลายวัน เช่น เพื่อการฟื้นตัวหรือการผ่าตัด โปรดแจ้งระยะเวลาที่คาดว่าจะหยุดงานและจัดการงานของคุณให้เรียบร้อย การแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการขาดงานของคุณจะช่วยให้หัวหน้าสามารถจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📝 แบบฟอร์มการลาป่วยแบบขยายเวลา:
สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อของหัวหน้า], ผม/ฉันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค [โรค] และจำเป็นต้องหยุดพักตั้งแต่วันที่ [วันที่เริ่ม] ถึงวันที่ [วันที่สิ้นสุด] [ชื่อของเพื่อนร่วมงาน] ได้กรุณาตกลงที่จะช่วยงานแทนผม/ฉันในช่วงเวลาดังกล่าว หากท่านต้องการเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความสะดวกในการส่งต่องาน กรุณาแจ้งให้ผม/ฉันทราบ ขอบคุณครับ/ค่ะ
📝 แบบฟอร์มการลาพักฟื้นหลังการผ่าตัด:
สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อของหัวหน้า], ผม/ฉันกำลังจะเข้ารับการผ่าตัดและจำเป็นต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว แพทย์ได้แนะนำให้พักฟื้นตั้งแต่วันที่ [วันที่เริ่มต้น] ถึงวันที่ [วันที่สิ้นสุด] ซึ่งในช่วงเวลานี้ผม/ฉันจะลางาน อย่างไรก็ตาม ผม/ฉันจะอัปเดตความคืบหน้าในการฟื้นตัวและทำให้แน่ใจว่างานทั้งหมดได้รับการดูแลเรียบร้อยก่อนออกเดินทาง หากต้องการใบรับรองแพทย์หรือรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดแจ้งให้ทราบ ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนครับ/ค่ะ
เหตุฉุกเฉินในครอบครัว
บางครั้ง เหตุฉุกเฉินอาจไม่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณ แต่เกี่ยวข้องกับสมาชิกในครอบครัว ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณต้องชัดเจนและให้เกียรติเช่นเดียวกัน
แจ้งให้หัวหน้าของคุณทราบว่าคุณกำลังจัดการกับสถานการณ์เร่งด่วน แต่หลีกเลี่ยงการให้รายละเอียดส่วนตัวที่ไม่จำเป็น
📝 แบบฟอร์มการลาป่วยสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่ป่วย:
สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อของเจ้านาย], ผม/ฉันต้องขอลาหยุดวันนี้เพื่อดูแลสมาชิกในครอบครัวที่ป่วย ผม/ฉันจะตรวจสอบให้แน่ใจว่างานทั้งหมดได้รับการจัดการเรียบร้อยและจะแจ้งให้คุณทราบหากต้องการเวลาเพิ่มเติม ขอบคุณสำหรับความเข้าใจครับ/ค่ะ
📝 แบบฟอร์มการลาป่วยบุตร:
สวัสดีตอนเช้าค่ะ/ครับ [ชื่อหัวหน้า] ลูกของฉันไม่สบาย และฉันจำเป็นต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลเขา/เธอ ในระหว่างนี้ [ชื่อเพื่อนร่วมงาน] ได้กรุณาตกลงที่จะรับผิดชอบงานสำคัญทั้งหมดของฉัน ฉันจะแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับความพร้อมของฉันในวันพรุ่งนี้ให้ทราบภายในสิ้นวัน ขอบคุณสำหรับความเข้าใจในช่วงเวลานี้
📝 แบบฟอร์มการลาพักงานเนื่องจากสูญเสีย:
การสูญเสียคนที่รักไม่เคยเป็นเรื่องง่าย และการลาพักงานเพื่อไว้ทุกข์ช่วยให้คุณสามารถโศกเศร้าและจัดการความรับผิดชอบต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเผชิญกับความเครียดจากการทำงานเพิ่มเติม
แจ้งให้หัวหน้าของคุณทราบโดยตรง และให้รายละเอียดที่จำเป็นไว้ พร้อมทั้งให้ข้อความสั้นและสุภาพ
สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อของหัวหน้า], ผม/ฉันเพิ่งสูญเสียสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดไป และจำเป็นต้องลางานเพื่อไปดูแลครอบครัวเป็นเวลาหลายวัน ผม/ฉันจะไม่สามารถมาทำงานได้ตั้งแต่วันที่ [วันที่เริ่มลา] และจะกลับมาทำงานในวันที่ [วันที่กลับมา] ขอบคุณสำหรับความเข้าใจครับ/ค่ะ
📝 แบบฟอร์มการลาฉุกเฉินครอบครัว:
สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อของหัวหน้า], ผม/ฉันกำลังเผชิญกับเหตุฉุกเฉินในครอบครัวที่ต้องการความสนใจอย่างเร่งด่วน ผม/ฉันได้แจ้งให้ทีมทราบถึงการขาดงานของผม/ฉันแล้ว และ [ชื่อของเพื่อนร่วมงาน] จะช่วยดูแลงานแทนผม/ฉันในวันนี้ ผม/ฉันจะกลับมาทำงานในวันพรุ่งนี้ ขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณ
วันสุขภาพจิต
ภาวะหมดไฟในที่ทำงานไม่ใช่เรื่องตลก Indeed รายงานว่า52% ของพนักงานประสบภาวะหมดไฟ โดย 67% ระบุว่าอาการแย่ลงหลังจากเกิดการระบาดของโควิด-19
สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวกลายเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าที่เคย และการหยุดพักหนึ่งวันเพื่อสุขภาพจิตก็มีความสำคัญไม่แพ้กับการหยุดพักเนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
📝 แม่แบบ:
สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อของหัวหน้า], วันนี้ผม/ฉันรู้สึกเครียดและเหนื่อยล้าทางจิตใจ จึงคิดว่าดีที่สุดสำหรับสุขภาพจิตของผม/ฉันที่จะขอหยุดพักเพื่อดูแลสุขภาพจิตในวันนี้ ผม/ฉันวางแผนที่จะพักผ่อนและฟื้นฟูสภาพจิตใจ และจะกลับมาทำงานในวันพรุ่งนี้ ผม/ฉันได้แจ้งให้ทีมทราบแล้ว และพวกเขาตกลงที่จะช่วยงานแทนผม/ฉัน ขอบคุณสำหรับความเข้าใจครับ/ค่ะ
แจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบ
หากการขาดงานของคุณส่งผลกระทบต่อการทำงานร่วมกันของทีม โปรดแจ้งให้เพื่อนร่วมทีมทราบอย่างชัดเจนและทันทีผ่านข้อความเกี่ยวกับความคืบหน้าและความรับผิดชอบในงานของคุณ
การสื่อสารที่ชัดเจนสามารถลดการหยุดชะงักได้ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีจังหวะรวดเร็ว และการมีซอฟต์แวร์สำหรับการสื่อสารในทีมได้ทำให้การให้ข้อมูลแก่ทีมของคุณง่ายขึ้นมาก
📝 แบบฟอร์มแจ้งให้เพื่อนร่วมงานทราบ:
สวัสดีทีม! วันนี้ฉันไม่สบายและขอลาป่วยหนึ่งวัน ฉันได้อัปเดต [งานเฉพาะ] บนบอร์ด ClickUp ของเราแล้ว รวมถึงกำหนดส่ง, ป้ายกำกับความสำคัญ, และบันทึกสำหรับงานเฉพาะ หากมีอะไรที่ต้องการให้ชี้แจงเพิ่มเติม โปรดแจ้งให้ฉันทราบ ขอบคุณที่ช่วยกันดำเนินโครงการให้เดินหน้าต่อไป!
📝 แบบฟอร์มการครอบคลุมงานของเพื่อนร่วมงาน:
สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อเพื่อนร่วมงาน], ผม/ฉันมีเหตุฉุกเฉินในครอบครัวและไม่สามารถมาทำงานได้ในวันนี้ คุณช่วยรับผิดชอบงาน [งานเฉพาะ] แทนผม/ฉันได้ไหมครับ/คะ? ผม/ฉันได้แชร์รายละเอียดทั้งหมดไว้ใน [เครื่องมือ] ภายใต้ส่วนของ [ชื่องาน/โครงการ] แล้ว หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งให้ผม/ฉันทราบได้เลยนะครับ/คะ ขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือของคุณ!
📮ClickUp Insight:83% ของพนักงานสายงานความรู้พึ่งพาอีเมลและการแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม
อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานของพวกเขาสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล ด้วยแอปสำหรับงานแบบครบวงจรอย่างClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชททั้งหมดของคุณจะถูกรวมไว้ในที่เดียว!
📊 ต้องการภาพรวมทั้งหมดหรือไม่? รับ รายงานสถานะการสื่อสารในที่ทำงานโดย ClickUp!
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อส่งข้อความขณะป่วย
ข้อความลาป่วยควรมีความเป็นมืออาชีพและให้เกียรติผู้รับ นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อให้คุณสามารถรักษามาตรฐานเหล่านี้ได้
การใช้ภาษาไม่เป็นทางการ
รักษาโทนการสื่อสารที่เป็นมืออาชีพอยู่เสมอ แม้ในยามที่คุณไม่สบาย ใช้คำทักทายที่เหมาะสม ประโยคที่สมบูรณ์ และคำลงท้ายที่เหมาะสม แทนข้อความเช่น "เฮ้ ฉันป่วย ไม่เข้าออฟฟิศนะ สวัสดี!"
ใช้หนึ่งในเทมเพลตด้านบนหรือลองใช้เครื่องมือเขียน AIเพื่อสร้างข้อความที่เป็นมืออาชีพ สิ่งนี้แสดงถึงความเคารพต่อความสัมพันธ์ในที่ทำงานและรักษาภาพลักษณ์มืออาชีพของคุณ
การพูดมาก
รักษาข้อความของคุณให้ชัดเจนและตรงประเด็น. ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่จำเป็น—เหตุผลที่คุณไม่สามารถมาได้, ระยะเวลา, และแผนการรับผิดชอบงาน.
หลีกเลี่ยงรายละเอียดที่ไม่จำเป็นซึ่งไม่ช่วยให้ที่ทำงานเข้าใจสถานการณ์ของคุณ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท
หากบริษัทของคุณต้องการเอกสารหรือระยะเวลาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นพิเศษ โปรดระบุไว้ในข้อความของคุณ การกระทำเช่นนี้แสดงถึงความตระหนักและเคารพต่อนโยบายของบริษัท
ไม่ได้ระบุผู้รับผิดชอบงาน
สื่อสารให้ทราบว่าทีม/เพื่อนร่วมงานของคุณจะรับผิดชอบงานของคุณอย่างไรในระหว่างที่คุณไม่อยู่. แจ้งให้ทราบว่าใครจะรับผิดชอบงานหรือโครงการที่เฉพาะเจาะจง และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้โดยทีมของคุณ.
ข้อความไม่ชัดเจน
หลีกเลี่ยงการทำให้ผู้จัดการของคุณสับสนด้วยข้อความที่ไม่ชัดเจน เช่น "ฉันอาจจะทำไม่ได้ในวันนี้" แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้บอกสถานการณ์ของคุณอย่างตรงไปตรงมา
ความไม่ชัดเจนอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน และสร้างความเครียดที่ไม่จำเป็นให้กับผู้จัดการและทีมของคุณ
แทนที่จะเลื่อนการแจ้งให้ชัดเจนออกไปจนถึงนาทีสุดท้าย กรุณาแจ้งข้อความว่าลาป่วยโดยเร็ว เพื่อให้ทีมของคุณมีเวลาจัดงานแทนคุณ
การเปิดเผยข้อมูลมากเกินไป
ไม่จำเป็นต้องให้รายละเอียดทางการแพทย์ที่เป็นส่วนตัว. ให้ข้อมูลพื้นฐานที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถวางแผนได้หากเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่คาดคิด. การให้ข้อมูลมากเกินไปไม่เพียงแต่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของคุณเท่านั้น แต่ยังอาจทำให้ผู้อื่นรู้สึกไม่สบายใจได้.
⚠️ นี่คือตัวอย่างของสิ่งที่ไม่ควรทำ:
สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อของเจ้านาย], ผม/ฉันมีคืนที่ลำบากมากกับปัญหาท้องเสีย และอยู่ในห้องน้ำตั้งแต่เวลา 2 โมงเช้า ผม/ฉันไม่สามารถมาทำงานได้ในวันนี้. ระดับของรายละเอียดเช่นนี้ควรละเว้นไว้.
นั่นอาจทำให้ผู้จัดการของคุณรู้สึกไม่สบายใจโดยไม่ช่วยให้พวกเขาทราบรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่คุณลาและวิธีการจัดการงานของคุณในระหว่างที่คุณไม่อยู่
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ข้อยกเว้นในการแบ่งปันรายละเอียดทางการแพทย์สำหรับการลาป่วยของคุณ ได้แก่ รายละเอียดและ/หรือเอกสารที่จำเป็นภายใต้พระราชบัญญัติการลาครอบครัวและการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2536
การใช้ ClickUp ในการเขียนข้อความแจ้งลาป่วยและแบ่งปันการอัปเดตของทีม
การสื่อสารกับทีมของคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกหนักใจเมื่อคุณรู้สึกไม่สบายเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานที่เรียบง่ายสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก
ในฐานะเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันClickUpนำเสนอคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยให้การจัดการการขาดงานของคุณง่ายขึ้น พร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนและลดการหยุดชะงักของกระบวนการทำงานให้น้อยที่สุด
ClickUp Chat สำหรับส่งข้อความ
ใช้ClickUp Chatเพื่อส่งข้อความลาป่วยไปยังทีมของคุณโดยตรง (ผ่านแชทกลุ่ม) หรือผู้จัดการของคุณ (ผ่านข้อความส่วนตัว)
เมื่อแชร์การอัปเดตในกลุ่มหรือช่องของทีม คุณสามารถปักหมุดการแจ้งเตือนการไม่ว่างของคุณเพื่อให้ทุกคนในกลุ่มเห็นได้
เนื่องจาก ClickUp Chat รวมข้อความและการทำงานของคุณเข้าด้วยกัน จึงง่ายขึ้นในการแชร์งานที่คุณกำลังทำอยู่และเสนอการส่งต่องานที่เร่งด่วนโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปส่งข้อความทางธุรกิจ คุณไม่จำเป็นต้องคัดลอกและวางบริบททั้งหมด เพียงแค่อัปเดตแชทที่เชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องด้วยรายละเอียดที่จำเป็น
อย่าลืมใช้ @mentions เพื่อแท็กเพื่อนร่วมงานเฉพาะบุคคลที่ต้องการให้ดำเนินการ (โดยเฉพาะผู้ที่อาจกำลังช่วยงานแทนคุณ) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีงานใดตกหล่น
ส่วนที่ดีที่สุด? ClickUp Chat มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณไม่พลาดข้อความในอีเมลหรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างแม่แบบข้อความตอบกลับที่บันทึกไว้สำหรับการแจ้งป่วยในแชท เพื่อที่คุณจะได้นำกลับมาใช้ใหม่ได้เมื่อจำเป็น
คลิกอัพ เบรน เพื่อสร้างข้อความสำหรับวันลาป่วย
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเขียนข้อความของคุณอย่างไรClickUp Brainมีเทมเพลตและไอเดียให้คุณเลือกใช้
ร่างข้อความลาป่วยอย่างมืออาชีพ กระชับ และปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ เพียงกรอกรายละเอียดของคุณ ระบบ AI จะแนะนำข้อความที่เรียบร้อยและครอบคลุมทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นลาป่วยระยะสั้น ลาป่วยระยะยาว หรือเหตุฉุกเฉินในครอบครัว
มันช่วยประหยัดเวลาของคุณและทำให้ข้อความของคุณสื่อถึงน้ำเสียงที่ถูกต้อง แม้ในยามที่คุณไม่รู้สึกดีที่สุด
ระบบอัตโนมัติสำหรับการอัปเดต
กำลังจะลาพักยาวใช่ไหม? อัปเดตงานให้ทีมของคุณทราบอยู่เสมอด้วยฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
ClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถส่งและกำหนดเวลาข้อความอัตโนมัติ มอบหมายงาน อัปเดตสถานะโครงการ หรือแจ้งเตือนเพื่อนร่วมทีมเกี่ยวกับการขาดงานของคุณได้โดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งค่ากฎการทำงานอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนผู้จัดการของคุณเมื่อคุณอัปเดตสถานะงานเป็น 'พักไว้' หรือ 'กำลังดำเนินการ' ได้ คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นเพื่ออธิบายบริบทและแนบไฟล์ได้อีกด้วย
ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณจะทราบสถานะของโครงการแต่ละอย่างอย่างชัดเจนและรู้ว่าอะไรที่ต้องให้ความสนใจซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจนกว่าคุณจะกลับมาพร้อมความสดชื่น
พักหายใจสักครู่ในขณะที่ ClickUp ดูแลทุกอย่างให้ราบรื่น
ไม่เหมือนกับ Ferris Bueller มืออาชีพสมัยใหม่ไม่แกล้งป่วย—เราสื่อสารอย่างชาญฉลาด การส่งข้อความแจ้งป่วยไม่จำเป็นต้องเป็นข้อความที่สมบูรณ์แบบ แต่ควรแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและความรับผิดชอบ และรักษาความไว้วางใจไว้
นายจ้างไม่ได้มองหาคนกล้าหาญที่ฝ่าฟันทุกอย่าง—สุขภาพของคุณสำคัญ! แต่พวกเขาให้คุณค่ากับผู้สื่อสารที่ชัดเจนซึ่งไม่ปล่อยให้ทีมต้องสงสัยเกี่ยวกับการขาดงานหรือสถานะงานโดยไม่มีการอธิบาย
ClickUp ช่วยให้คุณจัดการการขาดงานของคุณ, ทำให้โครงการดำเนินต่อไป, และกลับมาทำงานด้วยความรู้สึกได้รับการสนับสนุนและมีคุณค่า. ดังนั้นครั้งต่อไป, ให้คุณมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟู, โดยรู้ว่างานของคุณได้รับการจัดการแล้ว.