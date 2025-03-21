เทมเพลตการขาย Google Sheets ฟรี

ผู้นำฝ่ายขายทุกคนมุ่งมั่นที่จะปิดการขายได้มากขึ้น เพิ่มรายได้จากการขาย จัดการลูกค้าได้ดีขึ้น และขยายเข้าสู่ตลาดใหม่
การสำรวจเป้าหมายการขายปี 2024 ของ Gartnerได้เน้นย้ำถึง 우선순위ที่สำคัญสำหรับแผนกขาย ได้แก่ การเพิ่มรายได้ (52%), การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า (50%), การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้แทนขาย (32%), และการเพิ่มผลผลิต (24%)
อย่างไรก็ตาม การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การปรับปรุงการมองเห็น และการให้ทีมขายสามารถมุ่งเน้นไปที่งานสร้างสรรค์และเชิงกลยุทธ์แทนที่จะเป็นงานที่ทำซ้ำๆ
แม้ว่าตารางคำนวณแบบดั้งเดิมจะมีประโยชน์ แต่พวกเขามักมีปัญหาในการจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพ
ทางออก? เทมเพลตการขาย Google Sheets ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ที่ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เราได้รวบรวมรายการแม่แบบ Google Sheets สำหรับการขายฟรีจำนวน 6 แบบไว้ให้คุณแล้ว นอกจากนี้ เรายังหารือเกี่ยวกับข้อจำกัดของแม่แบบเหล่านี้ และสำรวจทางเลือก Google Sheetsที่คุ้มค่าเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพของตัวแทนขาย
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการขายใน Google Sheets ดี?
นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการขายใน Google Sheets โดดเด่นจากที่เหลือ:
- ความสะดวกในการใช้งาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลต Google Sheets สามารถใช้งานได้ง่าย ช่วยให้สมาชิกทุกคนในทีมใช้งานได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมอย่างละเอียด
- การปรับแต่ง: อนุญาตให้ปรับเปลี่ยนฟิลด์ของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ตั้งค่าตัวชี้วัด KPI และจัดการการแจ้งเตือนให้สอดคล้องกับความต้องการการขายเฉพาะ
- การทำงานร่วมกัน: เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อโดยการสร้างงาน ติดตามการดำเนินงาน ใส่ความคิดเห็น และแชร์รายงานการขายกับทีมขาย
- การนำเสนอภาพและการรายงาน: รวมความสามารถในการรายงานเพื่อแสดงข้อมูลการขายในรูปแบบของแผนภูมิ กราฟแท่ง หรือแดชบอร์ด เพื่อให้การตีความชัดเจนยิ่งขึ้น
- การคำนวณในตัว: เลือกเทมเพลตที่มีสูตรคำนวณในตัวและการคำนวณขั้นสูงเพื่ออัตโนมัติการคำนวณรายได้รวมและการทำนายยอดขาย ช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
- การผสานรวม: ตรวจสอบความเข้ากันได้กับระบบ CRM ที่มีอยู่ เครื่องมือการตลาดและแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการขายเพื่อให้การถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น
เทมเพลตการขายใน Google Sheets
1. เทมเพลต CRM ใน Google Sheets โดย Hubspot
หากคุณกำลังมองหาวิธีติดตามงานขายและจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยไม่ต้องลงทุนในซอฟต์แวร์ CRM อย่างเต็มรูปแบบแล้วล่ะก็เทมเพลต CRM สำหรับ Google Sheets ของ Hubspotคือตัวเลือกที่คุณควรเลือก
คุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลต Google Sheets ฟรีนี้และปรับแต่งได้โดยเพิ่มหรือลบฟิลด์เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการขายของธุรกิจของคุณและใช้ประโยชน์จากศักยภาพทั้งหมดของมัน
จากนั้น ให้รวมรายละเอียดของลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ผู้จัดการบัญชี ช่องทางการติดต่อ เว็บไซต์ วันที่ และขั้นตอนของการขาย
วิเคราะห์ข้อมูลการขายและสร้างรายงานเพื่อค้นหาแนวโน้มและรูปแบบของลูกค้า และปรับปรุงการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
2. ตัวติดตามลูกค้าเป้าหมายการขายใน Google Sheets โดย Hubspot
Google Sheets Sales Lead Tracker โดย Hubspotช่วยให้คุณติดตามการเดินทางของลูกค้าเป้าหมายและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับแต่งการติดต่อให้เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขาย และปรับปรุงอัตราการแปลง เพื่อเริ่มติดตามลูกค้าเป้าหมายโดยใช้เทมเพลตฟรีนี้ ดาวน์โหลดในรูปแบบ Google Sheets และกำหนดค่าให้สอดคล้องกับขั้นตอนของการขายของคุณ
ไปที่แท็บ 'ข้อมูล' และกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายของคุณ—ชื่อ, ผู้ติดต่อ, แหล่งที่มา, ภูมิภาค, ที่อยู่อีเมล, โอกาสในการปิดการขาย, ขั้นตอนของดีล และสถานะ, และมูลค่าประมาณการ
จากนั้น คุณสามารถใช้แดชบอร์ดของเทมเพลตที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลง, ค่าเฉลี่ย, วงจรชีวิตของลูกค้า, และขนาดของดีลได้ ด้วยข้อมูลนี้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การขายและการดำเนินงานเพื่อเพิ่มยอดขายได้
3. แม่แบบแดชบอร์ดการขาย Google Sheets โดย Hubspot
การติดตาม KPI และตัวชี้วัดต่าง ๆ รวมถึงการแบ่งปันรายงานข้ามทีมเพื่อเพิ่มการมองเห็นและความโปร่งใสไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป
ด้วยเทมเพลตแดชบอร์ดการขายของ Google Sheets จาก Hubspot คุณสามารถติดตามข้อมูลการขายรายเดือนได้อย่างง่ายดาย จัดเรียงองค์ประกอบของแดชบอร์ด กำหนดค่าตัวกรอง และระบุรูปแบบต่างๆ ได้อย่างสะดวก
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากรายงานของคุณ ให้ป้อนรายละเอียดการขายลงในเทมเพลต Google Sheets และตั้งค่าตัวชี้วัดการขายที่สำคัญ เช่น ยอดขายรวม อัตราการแปลงค่าเฉลี่ย มูลค่าการขายเฉลี่ย รายได้รายสัปดาห์และรายเดือน และต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกครั้งที่ตัวชี้วัดเกินหรือต่ำกว่าขีดจำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเฉลิมฉลองความสำเร็จทางธุรกิจและดำเนินมาตรการควบคุมเพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการขายได้
4. แบบฟอร์มบันทึกการโทรขาย โดย Template.net
เทมเพลตบันทึกการโทรขายโดย Template.netเป็นเทมเพลต Google Sheets ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ช่วยให้คุณวิเคราะห์การโทรขายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม ดาวน์โหลดในรูปแบบ Google Sheets และปรับแต่งให้เหมาะกับการใช้งานในกระบวนการขายของคุณ
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ฟิลด์ต่าง ๆ เช่น ชื่อลูกค้า, บริษัท, วันที่, เวลา, และบันทึกเพื่อจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าให้เรียบร้อย. เทมเพลตสเปรดชีตประกอบด้วยสูตรสำเร็จและองค์ประกอบทางภาพเช่นแผนภูมิและบาร์เพื่อช่วยในการคาดการณ์ยอดขายและติดตามข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ.
5. แบบฟอร์มรายงานยอดขายประจำวัน โดย Template.net
ต้องการบันทึกการทำธุรกรรมขายรายวันและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายแต่ละคนหรือไม่?แบบฟอร์มรายงานยอดขายรายวันโดย Template.netเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
เทมเพลต Google Sheet ฟรีนี้ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลการขายประจำวันของคุณไว้ในที่เดียว ประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญ เช่น ชื่อผู้แทนขาย เวลา ชื่อสินค้า จำนวน และราคาต่อหน่วย สเปรดชีตนี้จะคำนวณยอดรวมโดยอัตโนมัติและแสดงยอดขายประจำวันของแต่ละผู้แทนในรูปแบบกราฟแท่ง
สิ่งนี้ช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย ระบุสินค้าขายดี และวัดรายได้ที่เกิดขึ้นเทียบกับเป้าหมาย เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามความก้าวหน้า
6. แม่แบบการคาดการณ์ยอดขายตามโอกาส โดย Template.net
กระบวนการพยากรณ์ยอดขายที่แม่นยำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดสรรทรัพยากร การจัดทำงบประมาณ การตั้งเป้าหมาย และการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพแม่แบบการพยากรณ์ยอดขายตามโอกาสโดย Template.netช่วยให้คุณสามารถรวบรวมโอกาสทางการขายและพยากรณ์รายได้ในอนาคตได้อย่างแม่นยำและง่ายดาย
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยฟิลด์ต่างๆ เช่น ตัวแทนขาย สถานที่ รายละเอียดบัญชี จำนวนคาดการณ์ ความน่าจะเป็น และการปิดคาดการณ์ คุณสามารถคาดการณ์ยอดขายสำหรับช่วงเวลาเฉพาะได้อย่างง่ายดาย—ไม่ว่าจะเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี การคำนวณที่ติดตั้งมาในสเปรดชีตเทมเพลตนี้จะกรอกข้อมูลการคาดการณ์แบบถ่วงน้ำหนักและมูลค่ารวมของธุรกิจคุณโดยอัตโนมัติ
เทมเพลต Google Sheet นี้ยังมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การรายงานสถานะการขาย การคาดการณ์ตามเวลา และการประเมินมูลค่าตามโอกาส เพื่อทำนายการแปลงยอดขายและรายได้
ข้อจำกัดของการใช้ Google Sheets สำหรับแม่แบบการขาย
แม้ว่าจะใช้งานได้จริงและใช้งานง่าย แต่เทมเพลต Google Sheets ฟรีเหล่านี้ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้าง พนักงานขายที่ใช้ Google Sheets อาจประสบปัญหาดังต่อไปนี้:
- การขาดระบบอัตโนมัติ: เทมเพลต Google Sheets ไม่สามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการขาย เช่น การส่งอีเมล การสร้างงาน และการสร้างรายงานได้ ด้วยเหตุนี้ ทีมขายจึงไม่สามารถประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
- การผสานการทำงานที่จำกัด: การผสาน Google Sheetsแม้แต่กับเครื่องมือการขายที่เรียบง่าย มักต้องใช้ส่วนเสริมเพิ่มเติม ซึ่งอาจยุ่งยากและจำกัดการถ่ายโอนข้อมูลที่ราบรื่น
- การปรับแต่งที่จำกัด: ตัวเลือกการปรับแต่งมักมีจำกัด ทำให้การปรับแต่งเทมเพลตให้เข้ากับกระบวนการขายที่ซับซ้อนหรือความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ทางเลือกเทมเพลตการขายใน Google Sheets
ตอนนี้ที่คุณทราบถึงข้อเสนอ ฟังก์ชันการทำงาน และข้อจำกัดของเทมเพลต Google Sheets สำหรับการดำเนินงานด้านการขายแล้ว มาสำรวจทางเลือกอื่น ๆ กัน
ClickUpเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอเนกประสงค์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานขั้นสูง การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การตั้งเป้าหมาย และการติดตาม KPI
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขายโดย ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดการงานขายทั้งหมดได้—ตั้งแต่การติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไปจนถึงการร่วมมือกับทีมขายของคุณ การฝึกอบรมพนักงาน และการต้อนรับลูกค้าใหม่—ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสามารถทำลายกำแพงระหว่างแผนกและแทนที่ไฟล์ Excel หรือ Google Sheets ที่เทอะทะได้
ClickUp Brain, เครือข่ายประสาทของ ClickUp, ใช้ AI ในการเชื่อมต่อผู้คนกับงาน, เอกสาร, ฐานความรู้, และข้อมูลลูกค้าเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่และทำนายรายได้. มันปรับแต่งการติดต่อสื่อสารเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและทำการวิเคราะห์ความรู้สึกเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์.
นอกจากนี้ ด้วยห้องสมุดของเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า ปรับแต่งได้เต็มที่ และฟรี ClickUp เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในชุดเทคโนโลยีการขายของคุณ
1. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
กระบวนการขายของคุณให้ภาพที่ชัดเจนของกระบวนการขายทั้งหมด—การค้นหาลูกค้าเป้าหมาย, การคัดกรองลูกค้า, การเสนอขาย, การต่อรอง, การปิดการขาย, และการทำสัญญา. การมองเห็นนี้ช่วยปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์, การจัดการสินค้าคงคลัง, การทำนายรายได้, และการแก้ไขปัญหา.
ตัวอย่างเช่นแม่แบบ ClickUp Sales Pipelineเป็นแม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณจัดการข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายได้อย่างชัดเจน
ด้วยสถานะที่กำหนดเองมากกว่า 30 แบบ, มุมมองที่กำหนดเองได้สี่แบบ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และความสามารถในการจัดการโครงการ คุณสามารถทำให้กระบวนการขายแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างราบรื่น, ปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างตัวแทนขาย, และจัดลำดับความสำคัญของลีดตามความเร่งด่วน, คุณค่า, และศักยภาพ
อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบกระบวนการขายฟรีเพื่อปิดการขายได้มากขึ้น
2. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp
คุณเหนื่อยกับการจัดการเครื่องมือหลายอย่างเพื่อรวบรวมข้อมูลการขายหรือไม่
ใช้เทมเพลต ClickUp Sales Trackerเพื่อมุมมองที่ชัดเจนของส่วนที่เคลื่อนไหวในกระบวนการขายของคุณ
คุณสามารถตั้งเป้าหมายยอดขายรายสัปดาห์และรายเดือนของทีมคุณ และจัดระเบียบงานเป็นสถานะห้าแบบ ได้แก่ 'บรรลุเป้าหมาย', 'ไม่บรรลุเป้าหมาย', 'เสร็จสิ้น', 'ยังไม่ได้เริ่ม', และ 'กำลังดำเนินการ' เพื่อติดตามความคืบหน้า
เทมเพลตฟรีนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของบุคคลและทีมแบบเรียลไทม์ วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบกับบันทึกในอดีต และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลการขายแล้ว ให้แบ่งปันผลการวิเคราะห์ของคุณในรูปแบบของรายงานหรือการนำเสนอเพื่อทบทวน มอบรางวัลให้พนักงาน และตั้งเป้าหมายใหม่รายสัปดาห์/รายเดือน
3. แม่แบบรายงานการขาย ClickUp
การสร้างรายงานการขายที่ละเอียดและการติดตามตัวชี้วัดไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องยุ่งยาก.แบบรายงานการขายของ ClickUpทำให้คุณติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ, ตรวจสอบความคืบหน้าการขาย, และระบุจุดที่ต้องปรับปรุงได้ง่าย.
สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ภูมิภาคการขาย, ความสำเร็จในการขาย, ปีการขาย, ไตรมาสการขาย, และอื่น ๆ เพื่อจัดเก็บและแสดงข้อมูลสำคัญใช้มุมมองตารางของ ClickUpเพื่อวิเคราะห์รูปแบบและแนวโน้มในประสิทธิภาพการขาย เพื่อเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและปลดล็อกโอกาสในการเติบโต
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการติดตามข้อมูลแล้ว ให้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและข้อค้นพบในรายงานที่มีภาพประกอบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: วิธีที่ชาญฉลาดที่สุดในการติดตามข้อมูลการขายที่สำคัญและประสิทธิภาพของทีมคือผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp สร้างแดชบอร์ดการขายที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณเพื่อติดตามและเน้นข้อมูลสำคัญ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
4. แม่แบบ KPI การขายของ ClickUp
เทมเพลต KPI ฝ่ายขายของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่วัดผลได้ ติดตาม KPI หลัก และวัดความสำเร็จของกลยุทธ์การขายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย ใช้ประโยชน์จากโอกาส และเพิ่มรายได้
เพื่อแสดงผลการขาย ให้ตั้งค่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น รายได้จากการขายรายเดือน, ค่าเฉลี่ยของคำสั่งซื้อ, อัตราการเปลี่ยนแปลง, ค่าเฉลี่ยของอายุการใช้งานของลูกค้า, และการขายซ้ำ
ให้คิดว่าเทมเพลตนี้เป็นแผนที่ที่ให้ความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์และชัดเจนเกี่ยวกับ KPI เพื่อช่วยให้การตัดสินใจรวดเร็วขึ้นและบรรลุเป้าหมายการขายของธุรกิจ
5. แม่แบบการโทรขายของ ClickUp
กำลังประสบปัญหาในการจัดการการติดต่อกับลูกค้าอยู่หรือไม่?
เทมเพลตการโทรขายของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลการโทร วิเคราะห์ประสิทธิภาพของตัวแทนขาย และมอบหมายงานติดตามผลได้ ส่งผลให้คุณสามารถควบคุมการดำเนินงานด้านการขาย เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด และประหยัดเวลา
เทมเพลตการขายเฉพาะนี้ช่วยให้คุณติดตามการโทรขายและวัดประสิทธิภาพของตัวแทนขายเพื่อค้นหาพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง คุณสามารถเชิญตัวแทนขายให้ร่วมมือกันและทำให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยข้อมูลที่รวบรวมนี้
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Docsเพื่อเก็บเอกสารการโทรขายทั้งหมดที่จำเป็น เช่น สคริปต์ โบรชัวร์ การนำเสนอ และสื่อฟรี ไว้ในที่เดียว เชิญเพื่อนร่วมงานของคุณเพื่อแชร์ข้อเสนอแนะโดยใช้ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
6. แม่แบบแผนการขาย ClickUp
ในฐานะผู้บริหารฝ่ายขาย การสร้างแผนการขายที่เหมาะสม การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และการพัฒนากลยุทธ์ อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายและทำให้รู้สึกหนักใจได้
เทมเพลตแผนการขาย ClickUpช่วยให้สร้างแผนการขายที่ครอบคลุมเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น กำหนดโครงสร้างงานที่ชัดเจน และเพิ่มการมองเห็นความคืบหน้าในการขาย
ด้วยสถานะที่กำหนดเองได้ 5 แบบ, ฟิลด์ที่กำหนดเองได้ 4 ฟิลด์, และมุมมองที่กำหนดเองได้ 5 แบบ คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย, แสดงขั้นตอนของแผนการขาย, และติดตามความคืบหน้าได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับปรุงการติดตามแผนการขายได้ด้วยฟังก์ชันที่ละเอียดอ่อน เช่น การติดแท็ก, งานย่อยแบบซ้อน, ผู้รับผิดชอบหลายคน, และป้ายกำกับความสำคัญ
โดยรวมแล้วแม่แบบแผนการขายฟรีนี้จะช่วยให้สมาชิกในทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกันตลอดกระบวนการขาย ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การติดตามผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และการบรรลุความสำเร็จ
7. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
เทมเพลตกระบวนการขายของ ClickUpช่วยแนะนำตัวแทนฝ่ายขาย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าประจำ
ด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ คุณสามารถชี้แจงกระบวนการขายของคุณและจัดโครงสร้างให้ทีมขายมุ่งเน้นไปที่ขั้นตอนที่กำลังจะมาถึงได้ นอกเหนือจากการระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและช่วยให้ทีมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายแล้ว เทมเพลตนี้ยังช่วยให้การฝึกอบรมพนักงานขายใหม่เป็นไปอย่างง่ายดาย เนื่องจากพวกเขาสามารถเริ่มทำงานโดยอ้างอิงจากเทมเพลตนี้ได้
เทมเพลตฟรี นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกคนในทีมขายสามารถบริหารจัดการกระบวนการขายทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการขายให้ราบรื่นด้วยฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น แผนภูมิ, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, อีเมล, เป็นต้น
เทมเพลตการปฐมนิเทศการขาย ClickUp
การสร้างเอกสารการอบรมการขายตั้งแต่ต้นเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและแรงงานมาก
นั่นคือจุดที่เทมเพลตการปฐมนิเทศฝ่ายขายของ ClickUpช่วยทำให้กระบวนการง่ายขึ้น ฟิลด์ที่กำหนดเอง 5 ฟิลด์ เช่น อีเมล หมายเลขติดต่อ ประเภทการจ้างงาน วันเริ่มงานอย่างเป็นทางการ และวันที่ปฐมนิเทศ ช่วยให้เก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฐมนิเทศได้อย่างครบถ้วนมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpช่วยให้มองเห็นขั้นตอนการทำงานของการปฐมนิเทศ การจัดการงานพร้อมป้ายกำกับความสำคัญ และการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย
ใช้ ClickUp Docs เพื่อแบ่งปันทรัพยากร เช่น เอกสารกระบวนการขาย ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และเอกสารการฝึกอบรมกับพนักงานใหม่ ClickUp Automation ช่วยทำงานอัตโนมัติในงานที่ทำซ้ำๆ เพื่อปลดปล่อยเวลาให้กับพนักงานขายและปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพสำหรับทีมขาย
เทมเพลตการปฐมนิเทศฝ่ายขายของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการปฐมนิเทศที่ราบรื่น ช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจงานได้อย่างรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานฝ่ายขายที่มีอยู่
9. แม่แบบ CRM ฝ่ายขาย ClickUp
เทมเพลต CRM ฝ่ายขายของ ClickUpช่วยจัดการลีด, แสดงโอกาสทางการขาย, จัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อ, และค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใคร
สร้างงานด้วยสถานะที่กำหนดเองมากกว่า 20 สถานะ เช่น 'กำลังดำเนินการ', 'ดำเนินการอยู่', 'อยู่ระหว่างการเจรจา', 'กำลังเริ่มงาน', และ'ปิดแล้ว'
ClickUp Automationยกระดับไปอีกขั้นด้วยการทำให้กระบวนการทำงานของอีเมลเป็นอัตโนมัติ เพื่อส่งการอัปเดตที่ทันเวลาโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
ตัวอย่างเช่น คุณจำเป็นต้องส่งอีเมลติดตามผลให้กับลูกค้าเป้าหมายที่คุณได้พูดคุยสอบถามข้อมูลในสัปดาห์ที่ผ่านมา ClickUp Brain สามารถสร้างอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงและย่นระยะเวลาการขายด้วยการติดตามผลแบบอัตโนมัติ
เพียงแค่พิมพ์คำถามของคุณ แล้วคุณจะได้รับคำแนะนำเฉพาะบุคคลจากผู้ช่วย AI ส่วนตัวของคุณ
อ่านเพิ่มเติม:10 อันดับซอฟต์แวร์ CRM สำหรับธุรกิจ B2B ที่ดีที่สุด
สร้างกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
เทมเพลตการขายช่วยให้ติดตามการอัปเดตจากทีมขายของคุณ จัดการกับลูกค้าที่มีศักยภาพ เข้าใจลูกค้าของคุณได้ดีขึ้น และสร้างแผนการขายที่มีประสิทธิภาพ
อะไรที่ทำให้ ClickUp โดดเด่น? คุณสมบัติขั้นสูงของมันช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันภายในทีมขาย, ช่วยขยายตัวอย่างยั่งยืน, และปรับแต่งกระบวนการขายของคุณได้
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติและ AI ของ ClickUp ช่วยประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ และปรับกระบวนการขายทั้งหมดให้เหมาะสมที่สุด ช่วยให้คุณเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี
พร้อมที่จะยกระดับกลยุทธ์การขายของคุณหรือยัง?ลงทะเบียนกับ ClickUp ฟรีเพื่อดาวน์โหลดและใช้เทมเพลตการขายที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้