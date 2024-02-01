ServiceNow เทียบกับ SalesForce: CRM ตัวไหนดีที่สุดในปี 2025?

คุณเชื่อหรือไม่ว่าความสำเร็จทางธุรกิจขึ้นอยู่กับเพียงความยอดเยี่ยมของสินค้าหรือบริการของคุณเท่านั้น? สินค้าที่ยอดเยี่ยมจะช่วยขับเคลื่อนรายได้ กำไร และการบอกต่อ แต่สิ่งนี้มักไม่เพียงพอที่จะพาธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จอย่างสูงสุด
คุณยังจำเป็นต้องลงทุนเวลาและความใส่ใจในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณด้วย ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาคือผู้ที่ซื้อสิ่งที่คุณขาย ยืนต่อแถวเพื่อซื้อซ้ำ และชักชวนผู้อื่นให้ทำเช่นเดียวกัน
แต่การรักษาความสัมพันธ์เหล่านี้เมื่อคุณมีลูกค้าหลายร้อยหรือหลายพันคนไม่ใช่เรื่องง่าย คุณไม่สามารถทำได้ด้วยตนเอง และคุณก็ไม่สามารถทำได้แบบขอไปที
นั่นคือจุดที่แพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) อย่าง ServiceNow และ Salesforce เข้ามามีบทบาท พวกมันช่วยให้ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริง เข้าใจความต้องการของลูกค้า และมอบประสบการณ์ที่น่าดึงดูดให้กับลูกค้า พวกมันมาพร้อมกับคุณสมบัติที่มีประโยชน์และระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้ง Salesforce และ ServiceNow เป็นชื่อที่มีชื่อเสียงในตลาด CRM และหากคุณไม่แน่ใจว่าแพลตฟอร์ม CRMใดจะเหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากกว่า ลองดูการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง Salesforce กับ ServiceNow นี้ ซึ่งประเมินคุณสมบัติหลัก ความสามารถ และความเหมาะสมโดยรวมสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงกลยุทธ์ CRM ของตน
ServiceNow คืออะไร?
ServiceNow เป็นแพลตฟอร์ม CRM ระดับองค์กรที่มุ่งเน้นการจัดการบริการด้านไอที (ITSM) และการจัดการการดำเนินงานด้านไอที (ITOM) ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถทำงานอัตโนมัติและทำให้กระบวนการด้านไอทีง่ายขึ้น ทำให้การจัดการเหตุการณ์ ปัญหา การเปลี่ยนแปลงและคำขอบริการต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
ServiceNow ได้ขยายขีดความสามารถเพื่อให้บริการการจัดการบริการองค์กรแบบอัตโนมัติและบูรณาการอย่างครบวงจร ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทในปัจจุบันประกอบด้วย การจัดการบริการลูกค้า ทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ เพิ่มเติมจากการจัดการบริการไอที การจัดการปฏิบัติการไอที และการจัดการธุรกิจไอที
แพลตฟอร์มนี้มีเป้าหมายเพื่อรวมและทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติทั่วทั้งองค์กรด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นหนึ่งเดียว
มันช่วยให้ธุรกิจสามารถทำให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ใช้บริการง่ายขึ้น โดยการปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเติบโตในระยะยาว
คุณสมบัติของ ServiceNow
ServiceNow นำเสนอคุณสมบัติหลากหลายที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบูรณาการกระบวนการทั้งภายในและภายนอกองค์กร เข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และจัดการเวิร์กโฟลว์ทั่วทั้งองค์กรได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
นี่คือคุณสมบัติหลักของความสามารถด้าน CRM ของ ServiceNow:
แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์สำหรับ CRM แบบองค์รวม
ลองนึกภาพว่ามีทุกอย่าง—ตั้งแต่เครื่องมือจัดการบริการลูกค้าไปจนถึงการจัดการกระบวนการดำเนินงาน—ทั้งหมดในที่เดียว
ServiceNow ทำเช่นนั้นได้ด้วยแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ที่ใช้โมเดลข้อมูลเดียวครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ ทำให้ข้อมูลถูกแชร์อย่างราบรื่น
มันกำจัดข้อมูลที่แยกส่วนกัน ทำให้ข้อมูลไหลเวียนอย่างสอดคล้องกันระหว่างแผนกต่างๆ
สิ่งนี้ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการใช้แนวทางแบบองค์รวมต่อ CRM ทำให้ธุรกิจสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกจากกระบวนการที่เชื่อมโยงกันเพื่อการตัดสินใจที่มีข้อมูลมากขึ้น
มุมมองลูกค้าแบบ 360 องศา
ServiceNow มอบมุมมองแบบ 360 องศาที่ครอบคลุมทุกด้านของการมีปฏิสัมพันธ์ ความชอบ และข้อมูลประวัติของลูกค้า เพื่อให้ได้มุมมองนี้ ระบบจะรวบรวมข้อมูลจากจุดสัมผัสต่างๆ ตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายบริการลูกค้า ประวัติการซื้อ และวงจรข้อเสนอแนะ
ผ่านคุณสมบัตินี้ คุณสามารถเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้น และปรับแต่งสินค้า, บริการ, และกลยุทธ์การสื่อสารให้มีความถูกต้องและเกี่ยวข้องมากขึ้น
ระบบอัตโนมัติและกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ ServiceNow ไม่ได้จำกัดเพียงแค่การเร่งความเร็วของงานเท่านั้น แต่ยังได้รับการออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ CRM อย่างแท้จริง
ระบบอัตโนมัติใน ServiceNow ไม่ใช่โซลูชันที่เหมาะกับทุกความต้องการ แต่เป็นเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ คุณสามารถออกแบบกระบวนการทำงานที่เหมาะกับธุรกิจของคุณได้ โดยสามารถทำให้กระบวนการทำงานที่เป็นกิจวัตร เช่น การแก้ไขปัญหา และการติดตามผล เป็นไปโดยอัตโนมัติ
สิ่งนี้ช่วยเร่งเวลาการตอบสนองและลดข้อผิดพลาดของมนุษย์ ทำให้ประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในกรอบงาน CRM ดีขึ้น
พอร์ทัลบริการตนเองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพลูกค้า
ServiceNow มอบอำนาจให้ลูกค้าด้วยการนำเสนอพอร์ทัลบริการตนเอง ซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซที่มีโครงสร้างและใช้งานง่ายสำหรับการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
พอร์ทัลเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่แหล่งเก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มแบบโต้ตอบที่ช่วยแนะนำผู้ใช้ในการแก้ไขปัญหาและให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
ธุรกิจสามารถลดปริมาณตั๋วการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมได้โดยการให้ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
พอร์ทัลบริการตนเองของ ServiceNow ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการเข้าถึงและความสะดวกในการนำทางสำหรับกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลาย
ราคาของ ServiceNow
- ราคาตามความต้องการ
Salesforce คืออะไร?
Salesforce เป็นผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS) สำหรับองค์กรที่มุ่งเน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในทุกกระบวนการทำงาน ทั้งการขาย การบริการ การตลาด และการพาณิชย์ Salesforce เป็นผู้บุกเบิกโมเดลการให้บริการบนคลาวด์สำหรับระบบ CRM และแอปพลิเคชันทางธุรกิจ
มันให้บริการเทมเพลต CRM, เครื่องมือ, และบริการเพื่อช่วยคุณจัดการการโต้ตอบกับลูกค้า, กระบวนการขาย, และความพยายามทางการตลาดของคุณ. คุณสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยไม่ต้องติดตั้งฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ในสถานที่ของคุณ.
แพลตฟอร์มนี้สามารถปรับแต่งได้สูง และธุรกิจมักปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะและกระบวนการทำงานของตน โซลูชันของมันมุ่งเน้นไปที่การขาย, บริการลูกค้า, การตลาดอัตโนมัติ,การแบ่งกลุ่มลูกค้า, และอื่น ๆ
คุณสมบัติของ Salesforce
Salesforce เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม CRM ชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการแก่ธุรกิจองค์กรด้วยฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้การดำเนินงานง่ายขึ้น นี่คือบริการ CRM หลักของ Salesforce:
ลูกค้า 360 องศา
ฟีเจอร์ Customer 360 ของ Salesforce เป็นหัวใจสำคัญของความสามารถด้าน CRM
มันช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้าจากหลากหลายช่องทางได้ ทำให้คุณมีมุมมองที่ครอบคลุมของลูกค้าแต่ละคน
มุมมองแบบรวมศูนย์นี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย, ผู้ติดต่อ, โอกาสทางธุรกิจ, และการติดต่อสื่อสาร. การรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้ในที่เดียวสามารถช่วยเพิ่มความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับความชอบ, ประวัติ, และความต้องการของลูกค้าได้ ทำให้คุณสามารถมีการติดต่อสื่อสารที่ส่วนตัวและเป้าหมายได้มากขึ้น.
ระบบขายคลาวด์
Sales Cloud ให้บริการการจัดการลูกค้าเป้าหมาย, การติดตามโอกาส, และการทำนายยอดขาย
เครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมขายสามารถจัดการกับระบบงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดลำดับความสำคัญของลีด และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
การผสานรวม Sales Cloud กับส่วนประกอบอื่น ๆ ของ Salesforce ยังช่วยให้การไหลเวียนของข้อมูลภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ทีมขายสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน และปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เซอร์วิส คลาวด์
Service Cloud คือโซลูชันของ Salesforce สำหรับการบริการลูกค้าและการสนับสนุน
มันประกอบด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดการกรณี, ฐานความรู้, และพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับลูกค้า
Service Cloud ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ ซึ่งช่วยปรับปรุงเวลาในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
ด้วยแพลตฟอร์มที่รวมศูนย์สำหรับเครื่องมือบริการลูกค้าทั้งหมด คำขอการบริการ และการติดต่อสื่อสาร คุณสามารถให้การสนับสนุนที่สม่ำเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ ซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น
ราคา Salesforce CRM
- เริ่มต้น: $25/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บรายเดือนหรือรายปี)
- มืออาชีพ: $80/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $165/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: $330/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด +: $500/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
ServiceNow เทียบกับ Salesforce: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
การเลือกใช้ ServiceNow หรือ Salesforce ขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กรของคุณ
ServiceNow เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับบริษัทที่ลงทุนอย่างมากในด้านการจัดการบริการไอทีและกระบวนการทำงานทั่วทั้งองค์กร ในทางกลับกัน Salesforce เป็นโซลูชันที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นไปที่การขาย การตลาด และการบริการลูกค้าเป็นหลัก
พิจารณาความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณเพื่อกำหนดว่าแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการจัดการเหตุการณ์ใดที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณมากที่สุด
นี่คือการเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างความสามารถของ CRM ของ ServiceNow และ Salesforce เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจ:
การสนับสนุนสำหรับ ITSM
ServiceNow มีความสามารถพื้นฐานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับเวิร์กโฟลว์การจัดการบริการไอที เช่น การจัดการเหตุการณ์ การจัดการปัญหา การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ ฯลฯ ซึ่งรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเทมเพลตที่พร้อมใช้งานทันที
ServiceNow อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าหากองค์กรของคุณพึ่งพา ITSM เป็นอย่างมากและต้องการแพลตฟอร์มที่รวมบริการด้าน IT และบริการลูกค้าไว้ด้วยกัน ในขณะที่ Salesforce มีความแข็งแกร่งในด้าน CRM แต่อาจต้องใช้ความพยายามในการบูรณาการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ระดับความสอดคล้องกับกระบวนการ IT ที่เทียบเคียงได้
ระบบนิเวศดิจิทัล
ตลาด AppExchange ของ Salesforce นำเสนอระบบนิเวศที่กว้างขวางของแอปพลิเคชันและการผสานรวมจากบุคคลที่สามที่สามารถขยายความสามารถของแพลตฟอร์มได้ ตลาดที่กว้างขวางนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน CRM ของคุณให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้ ความง่ายในการผสานรวมและการปรับแต่งแบบกำหนดค่าได้ยังช่วยส่งเสริมการเติบโตของระบบนิเวศอีกด้วย
ServiceNow มีระบบนิเวศที่เล็กกว่าแต่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยได้รับการสนับสนุนจากความสามารถของ Now Platform อย่างไรก็ตาม Salesforce ยังคงมีความได้เปรียบโดยรวมในด้านจำนวนแอปพลิเคชันที่มีอยู่และพันธมิตรด้านการผสานรวม
การปรับแต่งและความยืดหยุ่น
ทั้งสองแพลตฟอร์มรองรับการปรับแต่งและการกำหนดค่าได้อย่างมาก ServiceNow มักได้รับความนิยมเนื่องจากความยืดหยุ่นและความง่ายในการปรับแต่ง แพลตฟอร์มของ ServiceNow อาจเหมาะสมกว่าหากคุณต้องการโซลูชันที่ปรับแต่งได้อย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
อย่างไรก็ตาม โมเดลการปรับแต่งแบบไม่ใช้โค้ด/ใช้โค้ดน้อยของ Salesforce ที่เป็นการกำหนดค่าแบบประกาศ (declarative) ช่วยให้ผู้ใช้ทางธุรกิจและผู้ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการปรับแต่งแอปพลิเคชันให้ตรงกับความต้องการโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแบบฮาร์ดโค้ด แพลตฟอร์ม Lightning และ Visual Workflow ยังช่วยให้สามารถปรับแต่งแอปพลิเคชันได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์สำหรับกระบวนการหลายประเภท
ServiceNow ถูกออกแบบมาในฐานะแพลตฟอร์มสำหรับการจัดการบริการองค์กร ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจที่หลากหลายนอกเหนือจาก CRM และ ITSM โดยมอบสภาพแวดล้อมแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ และการตอบสนองต่อความต้องการด้านบริการที่แตกต่างกัน สิ่งนี้ช่วยให้การทำงานข้ามแผนกเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นและมอบมุมมองแบบ "หน้าต่างเดียว" ที่ครบถ้วน
Salesforce ต้องการการผสานรวมและซอฟต์แวร์กลางเพิ่มเติมเพื่อรวมข้อมูลและกระบวนการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวในผลิตภัณฑ์คลาวด์ต่างๆ ของตน
คุณสมบัติการขายและการตลาด
Salesforce เป็นที่รู้จักในด้านฟีเจอร์การขายและการตลาด รวมถึงระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง การจัดการโอกาส การพยากรณ์ยอดขาย การตลาดอัตโนมัติ การจัดการแคมเปญ การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การแบ่งกลุ่มลูกค้า และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
หากองค์กรของคุณให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายและการตลาด ระบบ CRM ของ Salesforce อาจถูกพิจารณาว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับฟังก์ชันเฉพาะเหล่านี้มากกว่า ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมของ Salesforce สามารถสนับสนุนองค์กรในการจัดการกระบวนการขายและแคมเปญการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการผสานรวม
ทั้ง ServiceNow และ Salesforce ต่างก็มีความสามารถในการผสานรวมระบบได้อย่างยอดเยี่ยม ServiceNow มีฟีเจอร์การผสานรวมที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงานไอที ในขณะที่ Salesforce ให้ตัวเลือกการผสานรวมที่หลากหลายผ่านตลาด AppExchange ซึ่งรองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามได้อย่างราบรื่น
อายุของ Salesforce ในตลาดให้ข้อได้เปรียบด้านการผสานรวม แต่ ServiceNow กำลังไล่ตามทัน
อินเตอร์เฟซผู้ใช้
ทั้งสองแพลตฟอร์มมีอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและใช้งานง่าย อินเทอร์เฟซของ ServiceNow ได้รับการออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการนำทางเป็นหลัก ในขณะที่ Salesforce นำเสนออินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและใช้งานง่าย โดยเฉพาะใน Lightning Experience ซึ่งช่วยเพิ่มการยอมรับและการผลิตของผู้ใช้
ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้าน CRM
Salesforce เป็นที่รู้จักในฐานะผู้บุกเบิกและผู้นำตลาดในด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) แพลตฟอร์มนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะและมุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันการทำงานของ CRM โดยเฉพาะ โดยให้ความสำคัญกับการขาย การตลาด และการบริการลูกค้า
องค์กรที่ให้ความสำคัญกับโซลูชัน CRM ที่ครอบคลุม พร้อมระบบนิเวศของแอปพลิเคชันและการเชื่อมต่อที่หลากหลาย อาจพบว่า Salesforce มีความสอดคล้องกับความต้องการของพวกเขามากกว่า
|คุณสมบัติ
|ServiceNow CRM
|ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า Salesforce (Salesforce CRM)
|การสนับสนุนสำหรับ ITSM
|มีชื่อเสียงในด้านความสามารถของ ITSM และการผสานรวมกับกระบวนการด้านไอทีอย่างไร้รอยต่อ
|มีความแข็งแกร่งในระบบ CRM; อาจต้องการการผสานระบบเพิ่มเติมสำหรับกระบวนการ IT
|ระบบนิเวศดิจิทัล
|ระบบนิเวศที่เล็กกว่าแต่เติบโตอย่างรวดเร็ว ได้รับการสนับสนุนจากความสามารถของ Now Platform
|ตลาด AppExchange ที่กว้างขวาง; ระบบนิเวศเฉพาะด้าน CRM ที่ครอบคลุม
|การปรับแต่งและความยืดหยุ่น
|แพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นสูงและปรับแต่งได้ตามต้องการ
|การปรับแต่งและความยืดหยุ่น
|แพลตฟอร์มแบบรวม
|แพลตฟอร์มสำหรับการจัดการบริการองค์กร; เกินกว่า CRM และ ITSM
|มุ่งเน้นหลักที่ CRM; ServiceNow มีความหลากหลายมากกว่า
|คุณสมบัติด้านการขายและการตลาด
|มีฟังก์ชัน CRM ขั้นพื้นฐาน แต่ขาดความลึกซึ้งสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการขายและการตลาดที่ Salesforce มีให้
|มีชื่อเสียงในด้านความสามารถด้านการขายและการตลาด; มาตรฐานทองคำสำหรับ CRM ที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติ
|ความสามารถในการผสานรวม
|โมเดลการปรับแต่งแบบประกาศไม่ใช้โค้ด/ใช้โค้ดน้อยช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้พัฒนา
|ตัวเลือกการผสานรวมอย่างกว้างขวางผ่าน AppExchange; การเชื่อมต่อที่ราบรื่น
|ส่วนติดต่อผู้ใช้
|อินเตอร์เฟซที่ทันสมัยและใช้งานง่าย; ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการนำทาง
|อินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย; Lightning Experience ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
|ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้าน CRM
|แพลตฟอร์มอเนกประสงค์; ไม่เน้นเฉพาะ CRM
|ผู้บุกเบิกและผู้นำตลาดในแพลตฟอร์ม CRM บนคลาวด์; มุ่งมั่นในฟังก์ชันการทำงานของ CRM
ServiceNow เทียบกับ Salesforce บน Reddit
เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมว่า ServiceNow และ Salesforce เปรียบเทียบกันอย่างไร เราได้ผ่านการอภิปรายใน Reddit เราตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าSalesforce มักจะเป็นตัวเลือกที่ผู้ใช้ชื่นชอบเนื่องจากคุณสมบัติCRM ที่ครอบคลุม ระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
นี่คือผู้ใช้ Reddit ที่แบ่งปันประสบการณ์หลังจากใช้ ServiceNow และ Salesforce:
"ทำงานกับ ServiceNow มาสักพักแล้วและไม่คิดว่ามันจะใกล้เคียงกับ Salesforce เลย มันจะทำงานของคุณได้ก็แค่นั้น ส่วนหน้าใช้งานเหมือนกับคุณกำลังใช้สิ่งที่ Microsoft สร้างขึ้น UI UX เป็นสิ่งที่คุณไม่อยากพูดถึงเมื่อต้องจัดการกับ ServiceNow"
"เคยใช้ ServiceNow มาสักพักแล้วและไม่คิดว่ามันจะใกล้เคียงกับ Salesforce เลย มันทำงานได้ก็จริง แต่แค่นั้นเอง ส่วนหน้าใช้งานเหมือนกับว่าคุณกำลังใช้สิ่งที่ Microsoft สร้างขึ้นมา UI UX เป็นสิ่งที่คุณไม่อยากพูดถึงเมื่อต้องจัดการกับ ServiceNow"
ผู้ใช้ Reddit ให้คะแนนบวกแก่ Salesforce สำหรับความสามารถในการจัดการลูกค้าเป้าหมายขั้นสูง การติดตามโอกาส และการทำงานอัตโนมัติทางการตลาด ซึ่งมอบโซลูชันแบบองค์รวมสำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
ผู้ใช้หลายคนยังชื่นชมในอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่ายของ Salesforce โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Lightning Experience ซึ่งช่วยส่งเสริมประสบการณ์การใช้งานโดยรวมที่ดี
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ServiceNow เทียบกับ Salesforce
เราเข้าใจว่า Salesforce และ ServiceNow เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่คุณเคยพิจารณาใช้ClickUpร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ บ้างหรือไม่?
เริ่มต้นด้วย ClickUp คือจุดหมายปลายทางครบวงจรที่สามารถแทนที่ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ที่คุณใช้อยู่ในธุรกิจของคุณได้. ให้บริการลูกค้าเป็นอันดับแรก พร้อมคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใคร เช่น การมอบหมายงานที่ง่าย, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งตามบุคคล, และการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ง่ายดาย.
ด้วยระบบอัตโนมัติที่ชาญฉลาดและการผสานรวมที่ราบรื่น ClickUp ยังช่วยให้การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
คุณสมบัติต่อไปนี้ทำให้ ClickUp แตกต่างจากคู่แข่ง:
แพลตฟอร์ม CRM
ClickUp CRMถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจจัดการและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเร่งการเติบโตและความพึงพอใจของลูกค้าให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขาย ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของลูกค้าให้ราบรื่น และทำงานร่วมกับทีมได้อย่างไร้รอยต่อ
ด้วยมุมมองที่หลากหลายมากกว่า 10 แบบที่มีความยืดหยุ่นสูง ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเส้นทางการขายได้อย่างง่ายดาย จัดการการมีส่วนร่วมของลูกค้า และติดตามคำสั่งซื้อ
ใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า 800,000 ทีม สามารถทดลองใช้งานได้ง่ายด้วยแผนฟรีตลอดชีพ ไม่จำเป็นต้องใช้รายละเอียดบัตรเครดิต
แดชบอร์ดของ ClickUpมีวิดเจ็ตมากกว่า 50 รายการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าของลูกค้า ช่วยให้สามารถสร้างมุมมองระดับสูงเพื่อติดตามเมตริกต่างๆ เช่น มูลค่าตลอดอายุของลูกค้าและขนาดข้อตกลงเฉลี่ย
การใช้ คุณสมบัติการจัดการอีเมลของ ClickUpคุณสามารถส่งอีเมลได้จากภายใน ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันในดีลต่าง ๆ ส่งการอัปเดตโครงการ และต้อนรับลูกค้าผ่านระบบอีเมลที่รวมเป็นหนึ่งเดียว
ClickUp Relationships สร้างฐานข้อมูลลูกค้าที่เหมาะสมที่สุด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลติดต่อ ลูกค้า และดีลต่างๆ ได้ทั้งหมดนี้พร้อมกับการเชื่อมโยงงานและเอกสารเข้าด้วยกันเพื่อการติดตามที่ง่ายดาย
ความสามารถด้านระบบอัตโนมัติและแบบฟอร์มของแพลตฟอร์มนี้ช่วยในการกำหนดงานอัตโนมัติ, การแจ้งเตือนสถานะ, และการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมตามเงื่อนไขที่กำหนดเอง, ทำให้การจัดการกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น
การจัดการบัญชีเป็นเรื่องง่ายด้วยลำดับชั้นของโฟลเดอร์และรายการที่สามารถปรับขนาดได้ของ ClickUp ใช้โครงสร้างที่เป็นระเบียบเพื่อแบ่งปันโครงการกับลูกค้าและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างราบรื่น
กังวลเกี่ยวกับการปรับระบบ CRM ที่มีอยู่ของคุณให้สอดคล้องกับ ClickUp หรือไม่?
ไม่ต้องกังวล! ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือ CRM อื่นๆ ได้อย่างราบรื่น กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับแอปที่จำเป็นทั้งหมดของคุณ
ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นการเดินทางของระบบ CRMได้ด้วยเทมเพลตบริการลูกค้า ClickUp ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งให้พื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการดำเนินงาน CRM ที่มีประสิทธิภาพและปรับแต่งได้ตามต้องการ
และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด ClickUp ยังมีการฝึกอบรมฟรีและการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว พร้อมทั้งรักษาอัตราการให้บริการที่สูงสุด
น่าสนใจไหม? มาดูความสามารถของ CRM ใน ClickUp กันอย่างละเอียดเลย!
บริการลูกค้า
โซลูชันบริการลูกค้าของ ClickUpสนับสนุนความสำเร็จของลูกค้าผ่านกระบวนการทำงานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผลด้วยฟีเจอร์ผู้รับมอบหมายหลายคนใน ClickUpและหารือเกี่ยวกับงานต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่างราบรื่น
มันทำให้การปรับแต่งขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้นด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเฉพาะใน ClickUpตามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ, ลูกค้า, หรือประเภทของตั๋ว.
คุณสมบัติPriorities ของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งที่สำคัญและสามารถตัดสินใจได้อย่างง่ายดายว่าจะทำงานอะไรต่อไป
แพลตฟอร์มยังช่วยอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาโดยใช้แท็กเพื่อระบุปัญหาที่พบบ่อยและเชื่อมโยงงานระหว่างโครงการต่างๆ
เพื่อรวบรวมทุกสิ่งจำเป็นของ CRM ไว้ด้วยกัน ClickUp ได้ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่นGoogle Calendar,Slack,Google Drive,Dropbox และอื่น ๆ อีกมากมาย
ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp ยังมีเทมเพลตและฟีเจอร์เฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
แม่แบบ CRM
เทมเพลต CRM ของ ClickUpนำเสนอเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการติดตามลูกค้าเป้าหมาย การจัดระเบียบข้อมูลติดต่อแบบรวมศูนย์ และการจัดลำดับความสำคัญของงานตามขั้นตอนของกระบวนการขาย ช่วยให้การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายสำหรับธุรกิจทุกขนาด
เทมเพลตนี้มอบประโยชน์ เช่น การสื่อสารที่ง่ายขึ้น, การทำงานอัตโนมัติของงาน, และการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่สามารถนำไปใช้ได้
ด้วยสถานะที่กำหนดเองของ ClickUp คุณสามารถทำเครื่องหมายความคืบหน้าของงานได้ ClickUp มีฟิลด์ที่กำหนดเอง 8 รายการ รวมถึงประเภทรายการ CRM ชื่อผู้ติดต่อ อีเมล อุตสาหกรรม และตำแหน่งงาน
คุณกังวลเกี่ยวกับการมองเห็นข้อมูล CRM ของคุณอย่างเหมาะสมหรือไม่? ClickUp ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ด้วยการแสดงผลสี่รูปแบบที่แตกต่างกัน นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานของ CRM ของคุณด้วยการแจ้งเตือน, การทำงานอัตโนมัติ, การพึ่งพาของงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย
การใช้เทมเพลต CRM ของ ClickUp ก็ค่อนข้างง่ายเช่นกัน
ประการแรก คุณต้องรวบรวมข้อมูลลูกค้าโดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUp ต่อไป คุณต้องตั้งค่างานและเป้าหมายสำหรับลูกค้าแต่ละรายตามความต้องการของพวกเขาโดยใช้คุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUp
จากนั้นคุณสามารถติดตามความคืบหน้าในกระบวนการของคุณได้ด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ลดประสิทธิภาพด้วยการทำให้กระบวนการและการแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติผ่านฟีเจอร์Automation ของ ClickUp
สุดท้ายนี้การใช้มุมมองตารางใน ClickUp จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าและนำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดและการขายของคุณ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
ClickUp ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์ม CRM อีกตัวหนึ่ง แต่เป็นโซลูชันที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ มอบแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้ CRM ง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของคุณ
ติดต่อเราตอนนี้ เพราะทำไมต้องยอมรับสิ่งที่ดี เมื่อคุณสามารถมีสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้?