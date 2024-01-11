วิธีบริหารวิศวกร: 10 วิธีในการบริหารทีมวิศวกรรม

วิศวกรซอฟต์แวร์ของคุณกำลังทำงานอย่างเต็มที่หรือไม่? พวกเขาสนุกกับกระบวนการทำงานหรือไม่? โครงการปัจจุบันและอนาคตของคุณเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าสำหรับพวกเขาหรือไม่?
ในฐานะผู้นำทางวิศวกรรม คำถามเหล่านี้ต้องผุดขึ้นมาในใจของคุณเป็นครั้งคราว แน่นอนว่าคุณต้องการให้ทีมของคุณเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม คุณยังต้องการให้พวกเขารู้สึกภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของงานที่พวกเขาทำ
ดังนั้น หากมีการพลาดกำหนดเวลา คุณภาพงานลดลง หรือความไม่ใส่ใจเริ่มเกิดขึ้น ถึงเวลาแล้วที่จะนำกลยุทธ์ใหม่เข้ามาเพื่อปรับโฟกัสทีมของคุณใหม่ 🎯
สิ่งนี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมไฮบริดและทีมที่ทำงานทางไกล ซึ่งการขาดการติดต่อส่วนตัวอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและการไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีลดลง
ทางออกอยู่ที่การบริหารจัดการทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบริหารทีมวิศวกรซอฟต์แวร์ คุณต้องก้าวข้ามเทคนิคการเป็นผู้นำแบบดั้งเดิม หลีกเลี่ยงการควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป และมอบอำนาจให้สมาชิกในทีมได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
ความท้าทายเฉพาะในการบริหารวิศวกร
วิศวกรไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ผลิตโค้ดออกมาเป็นบรรทัด ๆ แต่เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์. เพื่อใช้ประโยชน์จากพลังทางปัญญาเหล่านี้ คุณต้องเอาชนะความท้าทายทางธุรกิจที่สำคัญห้าประการ: ความสามารถในการปรับตัว, นวัตกรรม, สภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริด, ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค, และประสิทธิภาพการทำงาน.
แต่ละความท้าทายมีปัญหาให้แก้ไขมากมายพร้อมรายละเอียดที่ซับซ้อน แต่ก็มีวิธีแก้ไขมากมายเช่นกัน มาดูรายละเอียดกันเถอะ
1. การปรับตัวให้เข้ากับภูมิทัศน์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
คุณกำลังเผชิญกับความท้าทายในการเสริมทักษะล่าสุดให้กับทีมของคุณ พร้อมทั้งรักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผน นี่คือวิธีที่คุณสามารถจัดการกับสิ่งนี้ได้
- เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คุณจำเป็นต้องสร้างพื้นที่สำหรับการแบ่งปันความรู้ผ่านการพูดคุยทางเทคโนโลยี แฮกกาธอน และการเรียนรู้ออนไลน์
- คุณควรติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของตลาดเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้
2. การรักษาเครื่องยนต์นวัตกรรมให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง
ด้วยทางเลือกของสินค้าและบริการมากมายที่แข่งขันเพื่อความสนใจ เวลา ทักษะ และเงินของผู้บริโภคในแต่ละหมวดหมู่ การนวัตกรรมอย่างรวดเร็วคือวิธีเดียวที่จะได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน
- คุณต้องเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิดอย่างเสรี และระบุโอกาสในการสร้างนวัตกรรมผ่านการจัดเวิร์กช็อปร่วมกับทีมการตลาด ทีมออกแบบ และทีมบริการลูกค้า
- ส่งเสริมให้วิศวกรของคุณติดตามโครงการภายในที่ช่วยแก้ไขปัญหาของบริษัทหรือสำรวจโอกาสทางตลาดใหม่ ๆ
- จัดตั้ง 'วันนวัตกรรม' ที่วิศวกรสามารถระดมความคิดและสร้างต้นแบบแนวคิดใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องกลัวความล้มเหลว
3. การจัดการทีมระยะไกลและทีมแบบผสมผสาน
การบริหารทีมวิศวกรรมระยะไกลอาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากความแตกต่างของเขตเวลา การขาดปฏิสัมพันธ์แบบเห็นหน้ากัน การขัดข้องทางเทคนิคและความเข้าใจผิด รวมถึงการขาดการมองเห็นซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
การสื่อสารและการร่วมมือมักประสบปัญหา นำไปสู่ประสิทธิภาพที่ลดลงและโครงการล่าช้า. ทางแก้ไขที่เป็นไปได้:
- มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งความคาดหวังที่ชัดเจน และให้ข้อเสนอแนะอย่างทันท่วงที การใช้เครื่องมือเช่น ClickUpสำหรับการติดตามโครงการและการตรวจสอบความคืบหน้าช่วยให้มั่นใจในความรับผิดชอบโดยไม่จำกัดความเป็นอิสระ
- รับมือกับความท้าทายของการทำงานระยะไกลด้วยการสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนและการเป็นส่วนหนึ่ง ใช้เครื่องมือการประชุมทางวิดีโอสำหรับการตรวจสอบทีมเป็นประจำ การพักดื่มกาแฟเสมือนจริง และการพบปะสังสรรค์แบบไม่เป็นทางการ
- รองรับความต้องการและความชอบส่วนบุคคลโดยการเสนอชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่น การจัดประชุมทีมระยะไกล และเครื่องมือการทำงานร่วมกันเสมือนจริงที่ตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้และความชอบในการสื่อสารที่แตกต่างกัน
4. การสร้างสมดุลระหว่างความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและความเป็นผู้นำ
พื้นฐานทางเทคนิคที่แข็งแกร่งอาจเป็นดาบสองคมได้ ในขณะที่มันช่วยให้ผู้จัดการเข้าใจความซับซ้อนของโครงการได้ แต่มันก็อาจนำไปสู่การควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไปของสมาชิกในทีม และทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาถูกกดทับได้ นี่คือบางข้อที่ควรจำไว้
- การพึ่งพาคำศัพท์ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวอาจทำให้สมาชิกในทีมที่มีพื้นฐานแตกต่างกันรู้สึกแปลกแยกได้ ควรสร้างสมดุลโดยการอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย กระชับ และเปิดรับการเรียนรู้ภายในทีมอยู่เสมอ
- การเป็นผู้นำวิศวกรต้องการการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิด. ลงทุนในการพัฒนาภาวะผู้นำของคุณเองเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างความเชี่ยวชาญทางเทคนิคกับการบริหารงานวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพ.
5. การรักษาสมดุลระหว่างประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารเวลา
- วิศวกรที่มีความกระตือรือร้นสามารถผลักดันตัวเองไปถึงขีดจำกัดได้อย่างง่ายดาย ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟและประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง คุณควรอนุญาตให้มีตารางเวลาที่ยืดหยุ่น ส่งเสริมการพักผ่อน และกำหนดเส้นตายที่เป็นไปได้จริง
- วิศวกรเจริญเติบโตได้ดีเมื่อสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง แต่ความรับผิดชอบนั้นสำคัญที่สุด ความท้าทายอยู่ที่การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจ และการสร้างให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันต่อผลลัพธ์
- วิศวกรซอฟต์แวร์มักทำงานในภาษาที่แตกต่าง—นั่นคือภาษาของโค้ด อัลกอริทึม และศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อน ความท้าทายอยู่ที่การสร้างการสื่อสารที่ทั้งบุคลากรทางเทคนิคและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจและเชื่อมโยงได้
โดยการรับรู้และแก้ไขปัญหาที่ไม่เหมือนใครเหล่านี้ ผู้จัดการด้านวิศวกรรมและผลิตภัณฑ์สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่วิศวกรไม่เพียงแต่เขียนโค้ดเท่านั้น แต่ยังสร้างนวัตกรรม ร่วมมือ และเติบโตอย่างเต็มที่ 💯
ไม่ว่าขนาดของทีมและโครงการที่กำลังดำเนินการจะเป็นอย่างไร 10 วิธีปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างทีมที่มีความกระตือรือร้นและมีประสิทธิภาพสูงได้
10 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริหารทีมวิศวกร
เช่นเดียวกับที่คอมไพเลอร์ต้องการคำสั่งที่ถูกต้อง วิศวกรของคุณก็ต้องการผู้นำที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนความสามารถของพวกเขาให้กลายเป็นซอฟต์แวร์ที่ล้ำสมัย 🙌🏼
นี่คือ 10 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของทีมคุณ
1. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
อยาก "สร้างอะไรเจ๋งๆ ไหม?" ทีมซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ก็อยากทำเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม นี่เป็นแนวทางที่ไม่ชัดเจน และส่วนใหญ่ไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ใด ๆ เพราะขาดแผนการดำเนินการ การกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเป็นรากฐานของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ
ใช้ClickUp Task Managementเป็นแผนที่นำทางเพื่อวางแผนเส้นทางที่คุณจะไปพร้อมกับโครงการซอฟต์แวร์ของคุณ กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจที่ครอบคลุมและวัตถุประสงค์ของโครงการ แยกเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นงานย่อย และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ นี่คือคู่มือเบื้องต้นที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้:
- กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ: คุณกำลังพยายามแก้ปัญหาอะไร? ซอฟต์แวร์จะมอบคุณค่าอะไร? แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของแต่ละคนสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของโครงการอย่างไร เพื่อช่วยให้วิศวกรเห็นคุณค่าของงานที่พวกเขาทำ
- บันทึกเป้าหมายและจุดสำคัญอย่างกระชับ: ทำให้เป้าหมายและจุดตรวจสอบสำคัญสำหรับทีมสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน
- แยกวัตถุประสงค์ออกเป็นเป้าหมายที่จับต้องได้: จะวัดความสำเร็จได้อย่างไร? ใช้กรอบ OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมุ่งเน้น
อำนวยความสะดวกในการจัดเวิร์กช็อปการตั้งเป้าหมาย ระดมความคิด หารือเกี่ยวกับความท้าทาย และร่วมกันกำหนดการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล สิ่งนี้จะสร้างความรู้สึกของความรับผิดชอบร่วมกันและความรับผิดชอบภายในทีมของคุณ
2. หลีกเลี่ยงการควบคุมงานอย่างละเอียดเกินไป ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
เมื่อทุกขั้นตอนถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน วิศวกรมักจะทำตามคำสั่งและกระบวนการของผู้จัดการโดยไม่คิดวิเคราะห์ และไม่คิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา ในทางกลับกัน ความไว้วางใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของจะปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ในระดับหนึ่งที่ทำให้วิศวกรสามารถบุกเบิกสิ่งใหม่ ๆ ได้
การตรวจสอบทุกบรรทัดของโค้ดเป็นการเสียเวลาไปกับการอนุมัติที่ไม่จำเป็นและขัดขวางการไหลของงานตามธรรมชาติ ในทางตรงกันข้าม การไว้วางใจและมอบอำนาจให้กับวิศวกรจะปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของในตัวพวกเขา ซึ่งช่วยเพิ่มสมาธิให้สูงสุด ส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีกว่าได้เร็วขึ้น และเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมที่มุ่งมั่นและทุ่มเท
หลีกเลี่ยงการจัดการแบบจู้จี้ด้วยการใช้Clickup Project Management ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าระบบที่ยืดหยุ่นได้ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาของแต่ละทีมได้โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดกฎเกณฑ์อย่างเข้มงวด มุมมองหลายแบบ เช่นมุมมองปริมาณงาน (Workload View) ช่วยให้ผู้จัดการสามารถมองเห็นปริมาณงานและจุดติดขัดได้โดยไม่ต้องขอรายงานสถานะอย่างละเอียด
ให้ทีมของคุณใช้ClickUp Docsเพื่อระดมความคิด, ร่วมมือกันออกแบบ, และร่างข้อกำหนดทางเทคนิคได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบมากนัก
ทีมวิศวกรรมของคุณยังสามารถสร้างกิจกรรมประจำของพวกเขาใน ClickUp ได้ เช่น พิธีการย้อนทบทวนการประชุมแบบยืน และการตรวจสอบการออกแบบ เพื่อจัดระเบียบตัวเอง
การปล่อยวางการควบคุมและไว้วางใจในความเชี่ยวชาญของวิศวกรในการตัดสินใจทางเทคนิค จะช่วยสร้างความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ—สภาพแวดล้อมในองค์กรที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทุกคนรู้สึกมีคุณค่าและได้รับอำนาจในการทำงาน
3. ติดตามตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์ คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลายรายการและให้คำแนะนำ ความแม่นยำ และข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จของโครงการ
- หากไม่มีการวัดเชิงปริมาณ คุณภาพอาจลดลง ระยะเวลาอาจไม่ชัดเจน และการร่วมมืออาจสะดุด
- การวัดเชิงปริมาณไม่เพียงแต่ประเมินผลลัพธ์ที่จับต้องได้ของทีมวิศวกรรมซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้นำสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
- หากปราศจากเข็มทิศของตัวชี้วัด ทีมต่าง ๆ อาจเสี่ยงต่อการหลงทางในทะเลกว้างของความซับซ้อนที่มาพร้อมกับโครงการ
ใช้แผนที่เส้นทางแบบภาพของ ClickUp ที่เชื่อมโยงการทำงานไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ติดตามความคืบหน้า ความเชื่อมโยง และอุปสรรคเพื่อชี้แจงลำดับความสำคัญคุณยังสามารถสร้างแดชบอร์ดของ ClickUpที่เชื่อมโยงกับงานและเพิ่มวิดเจ็ตที่กำหนดเองเพื่อข้อมูลเชิงลึกและการตัดสินใจที่ดีขึ้นได้อีกด้วย การวัดประสิทธิภาพและความคืบหน้าไม่เพียงแต่ช่วยให้ทีมประเมินสถานะของตนเองเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างวัฒนธรรมของการดำเนินการเชิงรุกอีกด้วย ⛳
4. ขับเคลื่อนความเป็นเลิศด้วยวงจรการให้และรับข้อเสนอแนะ
โดยการทำให้วงจรการให้ข้อเสนอแนะเป็นปกติ คุณส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือภายในทีม
- การแบ่งปันมุมมองที่แตกต่างกันผ่านการให้ข้อเสนอแนะช่วยให้ทีมค้นพบจุดบอดและนำแนวทางแก้ไขที่แข็งแกร่งมาประยุกต์ใช้กับปัญหา
- วิศวกรเรียนรู้ที่จะให้และรับข้อเสนอแนะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจและการทำงานร่วมกันที่ดียิ่งขึ้น
- การรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการสนับสนุนผ่านคำติชมที่สร้างสรรค์ช่วยให้นักวิศวกรรู้สึกมีส่วนร่วมและมีแรงจูงใจ ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
ด้วย ClickUp ทีมซอฟต์แวร์สามารถปิดวงจรระหว่างการจัดส่งฟีเจอร์ การรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ และการวางแผนลำดับความสำคัญของการพัฒนา การประสานงานที่ชัดเจนนี้นำไปสู่การสร้างสิ่งที่ถูกต้องด้วยวิธีที่ถูกต้อง
ในขณะที่เป้าหมายของ ClickUpช่วยให้ทีมเชื่อมโยงงานของตนกับวัตถุประสงค์ที่กว้างขึ้นและผลลัพธ์สำคัญได้โดยตรง แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงว่าทีมอยู่ใกล้เป้าหมายมากเพียงใด
สมาชิกในทีมยังสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานและเรื่องราวได้อย่างง่ายดายโดยใช้เธรดความคิดเห็น การกล่าวถึง (@mentions) และอื่นๆ
สุดท้ายนี้ มีแม่แบบ ClickUp ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทบทวนผลงาน (Retrospectives)ซึ่งสมาชิกในทีมสามารถมารวมตัวกันเพื่อบันทึกบทเรียนที่ได้รับจากแต่ละรอบการพัฒนา
5. สร้างพลังในการทำงานอย่างลึกซึ้งด้วยการจัดสรรเวลาเฉพาะสำหรับการมีสมาธิ
ด้วยการพัฒนาและการทำงานแบบสปรินต์ที่มีระยะเวลาที่สั้นลงและมีความเข้มข้นมากขึ้นในธุรกิจต่างๆ วิศวกรจึงต้องการช่วงเวลาที่ไม่ถูกรบกวนเพื่อมุ่งเน้นในการรักษาประสิทธิภาพสูงสุด
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับนักพัฒนาช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่สะดุด นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์หลายประการที่คุณสามารถนำไปใช้เมื่อบริหารจัดการทีมวิศวกรรม
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ ใน ClickUp เป็นอัตโนมัติด้วยการสร้างทริกเกอร์และการดำเนินการที่ปรับแต่งได้เอง ช่วยให้วิศวกรสามารถมุ่งเน้นไปที่ด้านสร้างสรรค์ของงานได้
- แดชบอร์ดแบบ Agile และตัวติดตามความคืบหน้าโครงการที่ปรับแต่งได้ ช่วยให้ผู้พัฒนาวางแผนสปรินต์ แบ่งงานและมอบหมายงาน รวมถึงทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างใกล้ชิด
- ด้วยการปลดปล่อยเวลาที่ทุ่มเทให้กับการคิดอย่างลึกซึ้งและการแก้ปัญหา วิศวกรจะมีพื้นที่ในการสร้างโค้ดที่มีความคิดรอบคอบและประณีตมากขึ้น
ด้วย ClickUp คุณสามารถเลือกจากมุมมองที่แตกต่างกัน 15 แบบเพื่อมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งสำคัญเมื่อต้องจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณ นอกจากนี้ยังมีตัวติดตามเวลาในตัวใน ClickUp เพื่อติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและมุ่งเน้นการทำงานเชิงลึก วันที่ครบกำหนด วันที่เริ่มต้น และการประมาณเวลาสามารถสร้างจังหวะการทำงานเชิงลึกในงานที่ต้องทำงานร่วมกันได้อีกด้วย
การปลดปล่อยช่วงเวลาที่ไม่ถูกขัดจังหวะช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และแนวคิดที่ก้าวล้ำ
6. ขจัดอุปสรรคระหว่างหน่วยงานด้วยการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน
การบริหารทีมวิศวกรรมให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันข้ามสายงานในหลายโครงการ
คุณสามารถใช้ความสามารถในการจัดการโครงการหลายโครงการของ ClickUpเพื่อจัดการทุกแง่มุมของโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้ คุณสมบัติเช่นClickUp Whiteboards,ClickUp Time Tracking, และClickUp Dashboardsช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมวางแผนกลยุทธ์และวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ, จัดสรรงาน, มองเห็นภาพการทำงานและปริมาณงาน, และทำนายผลลัพธ์ได้
พวกเขายังหลีกเลี่ยงการสนทนาที่กระจัดกระจายในหลายเครื่องมือและลดความสับสน
- การทลายกำแพงระหว่างแผนกช่วยให้วิศวกรเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ แนวโน้มของตลาด และเป้าหมายทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ก้าวล้ำได้
- ทีมที่ทำงานแยกส่วนมักสะดุดกับอุปสรรคเดิม ๆ อยู่เสมอ ด้วยการร่วมมือกัน วิศวกรสามารถเข้าถึงความรู้และทักษะของทีมอื่น ๆ ได้ ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. จัดลำดับความสำคัญของงานที่แข่งขันกันเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อน
ด้วยระบบศูนย์กลางในการจัดการลำดับความสำคัญ ขอบเขต ความสามารถ และความพึ่งพาซึ่งกันและกัน ผู้นำด้านวิศวกรรมสามารถนำทางกระบวนการทำงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ ClickUp มอบความสามารถในการมองเห็นเพื่อให้การจัดลำดับความสำคัญเป็นไปอย่างราบรื่น
ClickUp Viewsมอบอิสระให้คุณจัดการงานหลายงานข้ามโปรเจกต์ได้ตามที่คุณต้องการอย่างแท้จริง คุณสามารถจัดเรียงและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมอง Kanban, Box และ Gantt นอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกชุดรายการงานใด ๆ เป็นเทมเพลตสำหรับใช้ในโปรเจกต์ในอนาคตได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ClickUpยังช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ โดยมีระดับความสำคัญในClickUp ทั้งหมด 4ระดับได้แก่ ฉุกเฉิน สูง ปกติ และต่ำ คุณยังสามารถดูได้ว่างานใดกำลัง "รอ" หรือ "ขัดขวาง" งานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน
- การจัดการลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือจัดลำดับความสำคัญช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการมีความเข้าใจตรงกัน
- แจ้งให้เพื่อนร่วมทีมทราบล่วงหน้าทุกครั้งที่มีงานที่มีความสำคัญขัดแย้งกัน สื่อสารงานที่สำคัญที่พวกเขาควรจัดการก่อน แต่ต้องอธิบายเหตุผลของการจัดลำดับความสำคัญด้วย
8. ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณให้เหมาะสมที่สุด
ใช้เครื่องมือที่ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถทำงานร่วมกันได้ในหลายจุดของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ClickUpรองรับการจัดการโครงการแบบ Agileเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
- วิธีการแบบ Agile ช่วยให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถทำงานร่วมกันในหลายด้าน รวมถึงแผนงานผลิตภัณฑ์ สปรินต์ และงานค้าง
- กำหนดวันที่สปรินต์, มอบหมายคะแนน, และระบุลำดับความสำคัญเพื่อให้ทุกคนอยู่ในความรับรู้
- การผสานการทำงานแบบเนทีฟของ ClickUpกับ Github, GitLab, Bitbucket และเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ยอดนิยมอื่น ๆ อีกมากมาย ช่วยเร่งกระบวนการพัฒนาและการปล่อยเวอร์ชันของคุณให้รวดเร็วขึ้น
ด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดการสปรินต์อัตโนมัติ, แผงควบคุมแบบ Agile, และมุมมองที่กำหนดเอง, ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์.
9. ลดต้นทุนและเวลาด้วยแม่แบบทางวิศวกรรม
เทมเพลตทางวิศวกรรมคือแบบฟอร์มหรือแอปพลิเคชันที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถPLOYซอฟต์แวร์ได้อย่างรวดเร็ว. นี่คือหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการทีมวิศวกรรมและทีมพัฒนา.
- ใช้แม่แบบทางวิศวกรรมใน ClickUp เพื่อ วางแผนโครงการ, อยู่ในกำหนดเวลา, และติดตามกระบวนการทำงาน
- ติดตามความคืบหน้าของสมาชิกแต่ละทีมและปรับปรุงงานที่ค้างอยู่ให้ราบรื่นด้วยแผนผังองค์กรและแผนงาน
- แบบฟอร์มการติดตามและประเมินบั๊กยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและด้านประสิทธิภาพของผลงานทีม
คุณสามารถสร้างส่วนต่าง ๆ สำหรับขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการพัฒนา และมอบหมายงานและความรับผิดชอบให้กับสมาชิกทีมต่าง ๆ ได้
การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับClickUp DocsและClickUp Tasksช่วยให้ทีมวิศวกรรมติดตามความคืบหน้าได้ง่ายขึ้น
10. ส่งเสริมความปลอดภัยทางจิตใจ
จินตนาการถึงสภาพแวดล้อมที่วิศวกรรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อสงสัยได้อย่างเปิดเผยโดยไม่ต้องกลัวการถูกตัดสิน สามารถสำรวจแนวคิดใหม่ ๆ ได้โดยไม่ต้องกังวลกับความล้มเหลว และแบ่งปันมุมมองของตนเองกับวิศวกรคนอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องกลัวการถูกเยาะเย้ย
- การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความหลากหลาย—ที่เปิดรับมุมมองที่หลากหลาย—ช่วยสร้างความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันภายในทีม
- เสริมพลังให้วิศวกรของคุณกล้าท้าทายข้อสมมติฐาน เสนอแนวทางที่ไม่ธรรมดา และทดลองอย่างไม่เกรงกลัว เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้น
- ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทางจิตใจ ความผิดพลาดจะกลายเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจ วิศวกรเรียนรู้จากความล้มเหลวโดยไม่รู้สึกอับอาย ปรับเปลี่ยนวิธีการ และกลับมาแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ด้วยกระบวนการทำงานที่เชื่อมต่อกัน เอกสารที่ทำงานร่วมกันได้ แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และอื่นๆ อีกมากมาย ทีมวิศวกรรมสามารถทำงานได้เร็วขึ้น ทำงานได้อย่างชาญฉลาด และประหยัดเวลาด้วย ClickUp
และผลตอบแทนนั้นปฏิเสธไม่ได้: ทีมที่เติบโตท่ามกลางความท้าทาย ยอมรับนวัตกรรม และในที่สุดก็ส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยม 💡
วิธีรับมือกับวิศวกรที่ยากต่อการทำงานด้วย
ผู้จัดการวิศวกรรมทุกคนต้องเคยเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากกับวิศวกร การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและความคิดเชิงลบเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของโครงการ—วิศวกรที่จัดการยากอาจทำให้วงจรการพัฒนาหยุดชะงักได้
ในฐานะผู้นำหรือผู้จัดการระดับสูงที่นำทีมวิศวกรหลายคน คุณต้องค้นหาวิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขความขัดแย้งและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
1. ระบุปัญหา: เช่นเดียวกับการดีบักที่ต้องแยกและแก้ไขปัญหาเฉพาะ การระบุปัญหาของวิศวกรที่ยากนั้นเกี่ยวข้องกับการระบุสาเหตุที่แท้จริงผ่านการสื่อสารแบบเปิดและการสังเกต
2. การสื่อสารที่เปิดกว้าง: โดยการนำความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจในพลวัตของทีมมาใช้ ผู้จัดการสามารถเริ่มต้นการสนทนากับวิศวกรที่มีปัญหาเพื่อทำความเข้าใจมุมมองของพวกเขาและร่วมมือกันหาทางแก้ไข
3. กำหนดความคาดหวังให้ชัดเจน: เช่นเดียวกับการกำหนดเป้าหมายโครงการให้ชัดเจน ผู้จัดการสามารถกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับการปรับปรุงและให้แผนที่ทางสำหรับการวิศวกรในการปฏิบัติตาม
4. ให้การสนับสนุน: การจัดหาทรัพยากรและการริเริ่มการฝึกอบรมช่วยสนับสนุนการพัฒนาของวิศวกรที่กำลังประสบปัญหา ซึ่งอาจรวมถึงการเข้าถึงหลักสูตรออนไลน์ โปรแกรมการให้คำปรึกษา หรือการจัดเวิร์กช็อปเพื่อแก้ไขช่องว่างด้านทักษะ
5. ยกระดับเมื่อจำเป็น: การยกระดับปัญหาเมื่อจำเป็นจะช่วยให้กระบวนการแก้ไขสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความเป็นธรรมและความสม่ำเสมอ
การรับประกันความสำเร็จในฐานะผู้จัดการวิศวกรรม
การบริหารทีมวิศวกรรมของคุณให้ดีต้องใช้ความคิดและแรงงานอย่างจริงจัง แต่ผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มค่ากับการลงทุน
เพื่อความเป็นเลิศในฐานะผู้อำนวยการหรือผู้จัดการด้านวิศวกรรม ให้ปรับการทำงานของทีมวิศวกรรมของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท เปิดโอกาสให้มีการสนทนาอย่างเปิดเผยเพื่อให้ทุกคนเห็นอุปสรรคและลำดับความสำคัญ มอบอิสระในการสร้างสรรค์และทดลองสิ่งใหม่ ๆ ให้พวกเขา วัดผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องและขอความคิดเห็น สุดท้าย ปรับปรุงกระบวนการนี้อย่างสม่ำเสมอโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึก
ClickUp เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ซึ่งจะสนับสนุนคุณผ่านเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ การมองเห็นความคืบหน้า และคุณสมบัติที่ส่งเสริมความสอดคล้องกันระหว่างทีม
ลองใช้ ClickUp วันนี้เลย! คุณจะประหลาดใจว่ามันช่วยประหยัดเวลาได้มากแค่ไหนในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพของทีม