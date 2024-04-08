Notion vs. Google Docs: เครื่องมือจดบันทึกตัวไหนดีที่สุด?

โลกนี้ชื่นชอบการเผชิญหน้า—ไม่มีอะไรจะเร้าใจได้เท่ากับการดวลกันของสองยักษ์ใหญ่ที่ต่างก็ต้องการคว้าตำแหน่งสูงสุด และเมื่อพูดถึงแอปจดบันทึก Notion กับ Google Docs ก็เปรียบเสมือนการปะทะกันระหว่างโจ เฟรเซียร์ กับมูฮัมหมัด อาลี ทั้งคู่ต่างมีจุดเด่นและกลยุทธ์เฉพาะตัว แต่ใครกันแน่ที่จะเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไป? 🥊
เราจะมาดูกันในการเปรียบเทียบระหว่าง Notion กับ Google Docs
เราจะเปรียบเทียบแอปเหล่านี้แบบเคียงข้างกัน ดูข้อดีและข้อเสียของแต่ละแพลตฟอร์ม และตัดสินใจว่าแอปจดบันทึกใดดีที่สุดอย่างเด็ดขาด
นี่คือการเผชิญหน้าแห่งปี มันคือ Thrilla จากแฟ้มเอกสารมะนิลา (หรืออย่างน้อยก็เทียบเท่าแฟ้มเอกสารดิจิทัล) และคุณมีที่นั่งริมเวที ดังนั้นวางเดิมพันของคุณในแอปจดบันทึกที่ดีที่สุด แล้วเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการต่อสู้
Notion คืออะไร?
Notionเป็นแพลตฟอร์มบนเว็บที่คุณสามารถใช้สำหรับงานง่าย ๆ เช่น การจดบันทึก หรือซับซ้อนเช่นการสร้างวิกิของบริษัท รูปแบบการจัดวางไม่เหมือนกับโปรแกรมประมวลผลคำแบบเก่า (เช่น Microsoft Word) แต่จะคล้ายกับพื้นที่ทำงานดิจิทัลมากกว่า
หน้า Notion จะดูคล้ายกับการเลื่อนหน้าเว็บแบบไม่มีที่สิ้นสุดมากกว่ากระดาษแผ่นหนึ่ง คุณสามารถส่งออกเอกสาร Notion ของคุณเป็น PDF และพิมพ์ได้—เพราะยังไงก็ต้องมีคนที่ยังพิมพ์อยู่บ้าง—แต่คุณจะไม่เห็นการแบ่งหน้าจนกว่าคุณจะส่งออก 🖨️
ประโยชน์คือแอปนี้ดูเหมือนประสบการณ์เว็บที่เน้นดิจิทัลเป็นหลัก ข้อเสียคือ: มัน เป็น ประสบการณ์เว็บจริงๆ หากคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ Notion ของคุณหรือใช้แอปเพื่อจดบันทึกได้
คุณสมบัติของ Notion
นั่นคือพื้นฐานของแพลตฟอร์ม Notion ตอนนี้เรามาดูรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ กัน
1. วิกิ
วิกิของ Notion เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบันทึกขั้นตอนการทำงานและการสร้างฐานความรู้ทั่วทั้งองค์กร
แถบด้านข้างที่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาช่วยให้คุณนำทางระหว่างหน้าต่างๆ ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว จึงไม่จำเป็นต้องกลับไปที่สารบัญของคุณ เนื้อหาที่ซ้อนกันช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดีขึ้นในขณะที่แบ่งการแบ่งปันความรู้ของคุณตามแผนกหรือหัวข้อ และบล็อกที่ซิงค์จะแชร์เนื้อหาเดียวกันในหลายตำแหน่ง โดยมีเพียงตำแหน่งเดียวสำหรับการอัปเดต
การตั้งค่าวิกิของคุณโดยใช้เทมเพลตฐานความรู้เป็นเรื่องง่าย Notion มีหลายแบบให้เลือกในคลังเทมเพลตของพวกเขา
2. เอกสาร
เอกสารสามารถจัดรูปแบบได้ง่ายด้วยบล็อกที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดเรียงเนื้อหาใหม่ได้โดยใช้ฟังก์ชันลากและวาง มีบล็อกเนื้อหาให้เลือกมากกว่า 50 ประเภท รวมถึงสวิตช์, วิดีโอ, รูปภาพ, สมการคณิตศาสตร์, ตัวอย่างโค้ด, บุ๊กมาร์กเว็บ, การกล่าวถึง @ และอื่นๆ อีกมากมาย
พวกเขายังมีแม่แบบเอกสารสำหรับกรณีการใช้งานหลายสิบกรณีรวมถึงวาระการประชุม แผนโครงการและข้อเสนอ เพิ่มสารบัญเพื่อให้เอกสารของคุณง่ายต่อการนำทางและช่วยทีมของคุณจากความสับสน
3. เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
สมาชิกในทีมของคุณสามารถแก้ไขเอกสารพร้อมกันได้ หรือแท็กกันในความคิดเห็นเพื่อถามคำถาม ขอคำชี้แจง หรือมอบหมายส่วนหนึ่งของเอกสารให้ผู้อื่นเขียน
ด้วยการตั้งค่าสิทธิ์ที่แตกต่างกัน คุณสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงเอกสารต่างๆ แก่บุคคลหรือทั้งทีมได้ และสำหรับแต่ละเอกสาร คุณสามารถเลือกได้ว่าใครสามารถแก้ไขได้ ใครสามารถแสดงความคิดเห็นได้เท่านั้น และใครสามารถดูได้เท่านั้น
4. ปัญญาประดิษฐ์
คุณสามารถเพิ่ม Notion AI ได้แล้ว ซึ่งเป็นเครื่องมือจดบันทึกด้วย AIที่สร้างขึ้นโดยตรงในแอป Notion มันสามารถช่วยคุณเขียนใหม่, สรุป, และค้นหาเนื้อหาภายในฐานความรู้ของคุณใน Notion ฟีเจอร์นี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการแทนที่ Google Docs
แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คุณสามารถเพิ่ม Notion AI ให้กับแผนชำระเงินได้ในราคา $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หรือเพิ่มให้กับแผนฟรีได้ในราคา $10 ต่อเดือน
ราคาของ Notion
Notion ให้บริการฟรีสำหรับผู้ใช้รายบุคคล และมีโครงสร้างราคาแบบชั้นเชิงสำหรับทีมธุรกิจ
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Google Docs คืออะไร?
Google Docsเป็นสิ่งที่คุ้นเคย และสิ่งที่คุ้นเคยก็ให้ความรู้สึกอบอุ่น—เหมือนการขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มที่คุณยายถักให้ 🧶
คุ้นเคยยังใช้งานง่ายอีกด้วย ด้วยรูปลักษณ์ที่เหมือนกับซอฟต์แวร์ประมวลผลคำมาตรฐาน Docs จะใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติสำหรับทุกคนที่เคยใช้ Microsoft Word มาก่อน
แต่อย่าให้ความคิดถึงอดีตทำให้คุณคิดว่าสิ่งที่ Google Docs นำเสนอเป็นของล้าสมัย แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์ที่เน้นการใช้งานบนเว็บเป็นหลัก เช่นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และความสามารถในการฝังไฟล์มีเดียแบบสมบูรณ์และถึงแม้ว่า Google Docs จะเป็นแอปพลิเคชันบนเว็บ แต่ก็มีโหมดออฟไลน์ที่ช่วยให้คุณทำงานกับเอกสารได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต
คุณสมบัติของ Google Docs
เพื่อให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้นว่าฟีเจอร์ของ Google Docs เปรียบเทียบกับ Notion อย่างไร เราจะอธิบายทีละอย่าง
1. ขับ
Google Driveเปรียบเสมือนฐานหลักสำหรับเอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ และโฟลเดอร์ทั้งหมดของคุณ โดยพื้นฐานแล้ว ทุกสิ่งที่คุณสร้างในGoogle Workspaceของคุณจะได้รับการจัดเก็บไว้ใน Google Drive ของคุณ
แม้ว่า Drive จะไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใช้เป็นวิกิ แต่คุณสามารถใช้โฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบให้เป็นฐานความรู้ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้ใช้ต้องการนำทางจากเอกสารหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งใน Drive ของคุณ พวกเขาจะต้องกลับไปที่ Drive ของคุณก่อน
เนื่องจาก Google เป็นเครื่องมือค้นหา จึงไม่น่าแปลกใจที่ความสามารถในการค้นหาเป็นหนึ่งในจุดเด่นของ Google Drive คุณสามารถใส่สิ่งใดก็ได้ลงในแถบค้นหาของไดรฟ์ และมันจะดึงรายการที่มีวลีนั้นขึ้นมาทั้งหมด ดังนั้นคุณจะไม่มีวันหลงลืมเอกสารของคุณ
2. เอกสาร
Google Docs ถูกออกแบบมาในตอนแรกเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ และมีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณคาดหวังจากโปรแกรมประมวลผลคำ มีตัวเลือกการจัดรูปแบบมากมาย รวมถึงฟอนต์หลายสิบแบบ หัวข้อ ลำดับเลขหัวข้อย่อย การแบ่งหน้า การแบ่งส่วน และอื่น ๆ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถแทรกสื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น รูปภาพและวิดีโอ (ซึ่งคุณสามารถดึงมาจากฮาร์ดไดรฟ์ของคุณเองหรือค้นหาและฝังจากผลการค้นหาทางอินเทอร์เน็ต) ตาราง ภาพวาด กราฟ อีโมจิ ชิปอัจฉริยะ เมนูแบบเลื่อนลง และเชิงอรรถ
โปรแกรมนี้ได้รวมเอาเทมเพลตหลากหลายประเภทไว้เสมอ เช่น ประวัติย่อ จดหมาย สูตรอาหาร ข้อเสนอโครงการ บันทึกการประชุม โบรชัวร์ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีมุมมองเค้าโครงในเอกสาร ซึ่งจะสร้างสารบัญในแถบด้านข้างโดยอัตโนมัติตามหัวข้อในเอกสารของคุณ
นอกจากนี้ Google เพิ่งเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่หลายอย่าง:
- เปลี่ยนจากมุมมองแบบหน้าเป็นมุมมองแบบไม่มีหน้า (หรือเลื่อนแบบไม่สิ้นสุด)
- ใช้บล็อกการสร้างเพื่อสร้างบันทึกการประชุม, ร่างอีเมล, แผนที่ผลิตภัณฑ์, และอื่น ๆ
- "ฟีเจอร์ 'สรุปเอกสาร' จะสร้างสรุปโดยอัตโนมัติจากบันทึกของคุณโดยใช้ AI"
3. เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
Google Docs เปรียบเสมือนบิดาผู้ก่อตั้งเอกสารแบบร่วมมือกัน พวกเขาอนุญาตให้สมาชิกในทีมหลายคนทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นและสิทธิ์การเข้าถึงที่หลากหลาย รวมถึงสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเท่านั้น ดูเท่านั้น และแก้ไขได้ทั้งหมด
ประวัติเวอร์ชันช่วยให้คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเอกสารของคุณและใครเป็นผู้ทำการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าหากเอกสารเกิดความเสียหาย และฟีเจอร์แชทสดใหม่ช่วยให้คุณพูดคุยเกี่ยวกับเอกสารแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องแสดงความคิดเห็น
4. การผสานระบบ
Google Docs มีการผสานการทำงานที่ราบรื่นกับพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณ คุณสามารถเพิ่มเอกสารลงในนัดหมายในGoogle Calendarได้อย่างง่ายดาย เชื่อมโยงจากสเปรดชีต รวมไว้ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน และอื่นๆ อีกมากมายผ่านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ด้วย Google Workspace Labs คุณสามารถใช้เครื่องมือ AIทดลองของ Google ใน Google Docs เพื่อเขียน เรียบเรียง แก้ไข หรือสรุปได้เร็วขึ้น
นอกเหนือจาก Google Workspace แล้ว Google เองไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ แต่เกือบทุกเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่มีอยู่—ตั้งแต่ Slack ถึง Figma ถึงSalesforce—ได้สร้างการเชื่อมต่อกับ Google Workspace ของตัวเองขึ้นมา อาจง่ายกว่าที่จะระบุโปรแกรมที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Google Docs ได้
ราคาของ Google Docs
Google Docs ให้บริการฟรีสำหรับผู้ใช้ส่วนบุคคล แต่หากคุณมีทีมขนาดใหญ่ วางแผนที่จะจัดเก็บไฟล์จำนวนมาก และต้องการใช้งานร่วมกับแอป Google อื่น ๆ คุณอาจต้องการสมัครแผนธุรกิจ Google Workspace
- ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: 6 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- บิสิเนส พลัส: 18 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Notion vs. Google Docs: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ถึงเวลาดวลกันตัวต่อตัวแล้ว เราจะปล่อยให้แอปเหล่านี้ประลองฝีมือกันทั้งหมดสี่ยก และประกาศผู้ชนะในแต่ละยก 🤼
ความสามารถในการใช้งาน
แม้ว่า Notion จะไม่ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคใดๆ แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ค่อนข้างใช้งานง่ายของมันอาจไม่คุ้นเคยสำหรับผู้ใช้ใหม่ส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับส่วนติดต่อของ Google Docs ต่างจาก Google Docs ที่จะมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันและคุณอาจต้องจัดสรรเวลาสำหรับการเรียนรู้ Notion เมื่อคุณแนะนำโปรแกรมนี้
ทั้ง Notion และ Google Docs มีแอปสำหรับ iOS และ Android ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากโทรศัพท์, iPad หรือแท็บเล็ตของคุณ Notion ยังมีแอปเดสก์ท็อปสำหรับ Mac และ Windows ในขณะที่การใช้ Google Docs บนเดสก์ท็อปสามารถทำได้ผ่านเบราว์เซอร์เท่านั้น
แต่ถึงแม้ว่า Notion จะมีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อป แต่ก็ไม่สามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้—Google Docs สามารถทำได้ โดยรวมแล้ว เราต้องยกความได้เปรียบให้กับ Google Docs ในแง่ของความง่ายในการใช้งาน
การจัดรูปแบบ
ก่อนที่ Google Docs จะเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ในช่วงต้นปีนี้ Notion คงจะเป็นผู้นำในเรื่องการจัดรูปแบบ แต่ด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลายของ Google Docs ความสามารถในการสลับระหว่างมุมมองหน้ากระดาษกับการเลื่อนแบบไม่สิ้นสุด และการแนะนำบล็อกการสร้าง เราต้องยอมรับว่า Google Docs ได้ตามทัน—ถ้าไม่ถึงกับแซงหน้า—Notion แล้ว
Notion มีรูปแบบการจัดระเบียบที่ดีกว่าสำหรับการจัดทำวิกิของบริษัท แต่แค่นั้น เมื่อพูดถึงการจัดรูปแบบเอกสารจริง Google ดีกว่า
ความร่วมมือ
ทั้ง Notion และ Google Docs มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมตัวเลือกในการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงที่แตกต่างกันสำหรับผู้ใช้แต่ละราย—รวมถึงสิทธิ์การแก้ไขเต็มรูปแบบ, สิทธิ์แสดงความคิดเห็นเท่านั้น, และสิทธิ์ดูเท่านั้น
เราชอบที่ Notion อนุญาตให้คุณสร้างทีมและกำหนดสิทธิ์ในระดับทีมได้ แต่ในทางกลับกัน Notion ไม่มีฟีเจอร์แชทสดที่ Google Docs เพิ่งเพิ่มเข้ามา เราขอเรียกการเปรียบเทียบในรอบนี้ว่าเสมอกัน
ราคา
ทั้ง Notion และ Google Docs มีแผนการใช้งานฟรีสำหรับผู้ใช้รายบุคคล และแผนการชำระเงินแบบแบ่งชั้นสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ แต่ Google Workspace มีตัวเลือกการชำระเงินเพิ่มเติมอีกสองสามตัว และแผนชำระเงินที่ถูกที่สุดเริ่มต้นถูกกว่าสองสามดอลลาร์ต่อเดือน เมื่อรวมกับว่าคุณได้รับแอปพลิเคชันเพิ่มเติมในราคาที่เท่ากัน Google Docs ก็ชนะในรอบนี้
Notion กับ Google Docs บน Reddit
หากผู้ใช้ Reddit เป็นผู้ตัดสินการต่อสู้นี้ หลายคนคงจะบอกว่าเสมอกันและบอกให้คุณใช้ทั้งสองแพลตฟอร์ม 👯
การพูดคุยเกี่ยวกับ Notion กับ Google Docs บน Reddit จำนวนมากชี้ให้เห็นว่า Notion อนุญาตให้คุณฝัง Google Docs และ Google Sheets ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงแนะนำให้เก็บทั้งสองแอปไว้สำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน: Google Workspace สำหรับเอกสารเชิงลึกของคุณ และ Notion สำหรับวิกิของบริษัทคุณ
อย่างไรก็ตาม มีผู้ใช้ Reddit หลายคนออกมาสนับสนุน Google Docs มากกว่า Notion 🏆
ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบการเข้าถึงเอกสารแบบออฟไลน์ (การจัดการความรู้) บางคนรู้สึกว่าแม้ว่า Notion จะมีฟังก์ชันมากกว่า แต่ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ใด ๆ ได้ดีเป็นพิเศษ
ตัวอย่างเช่น ทั้ง Google Docs และ Notion มีสเปรดชีตและตารางที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในเอกสารของคุณได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ Notion คุณไม่สามารถใช้เพื่อทำการคำนวณที่ซับซ้อนได้เหมือนกับที่คุณทำได้ใน Excel และGoogle Sheets
ในขณะที่ Notion มีฟีเจอร์การจัดการงานพื้นฐาน เช่น ความสามารถในการสร้างกระดานคัมบัง แต่ก็ไม่มีระบบอัตโนมัติในตัว งานย่อย หรือทริกเกอร์เหตุการณ์ ในขณะที่คุณสมบัติเหล่านี้มีมาให้โดยมาตรฐานในเครื่องมือจัดการงานอื่นๆ ในตลาด เช่นTrello, Jira,Asana และ ClickUp
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notion และ Google Docs
เราทราบดีว่านี่อาจไม่ธรรมดา แต่ดูเหมือนว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันรายใหม่กำลังก้าวเข้าสู่สังเวียน ClickUp มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ทัดเทียมกับจุดเด่นของ Notion และ Google Docs และแอปนี้พร้อมที่จะแสดงให้คุณเห็นว่าทำไมมันถึงเป็นแชมป์รุ่นใหญ่คนใหม่ของการจดบันทึก 💪
คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docsเสนอเอกสารที่สามารถปรับแต่งได้อย่างมาก ด้วยห้องสมุดขนาดใหญ่ของตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ ClickUp มีให้ รวมถึง:
- สารบัญ
- หัวข้อ, แบนเนอร์, และตัวแบ่ง
- บุ๊กมาร์กและไฟล์แนบ
- ตาราง
- รูปภาพและวิดีโอ
- ปุ่มและวิดเจ็ต
- บล็อกโค้ด
นอกจากนี้ งานต่างๆ ยังเชื่อมต่อเอกสารกับเครื่องมือการจัดการโครงการ ClickUp ของคุณโดยอัตโนมัติ เพิ่มองค์ประกอบเหล่านี้ด้วยคำสั่งสแลชเพื่อการจัดรูปแบบที่รวดเร็วทันใจ
คุณจะเห็นหน้าของคุณในรูปแบบการเลื่อนแบบไม่สิ้นสุด แต่คุณยังสามารถเพิ่มการแบ่งหน้าและดูหน้าเอกสารและหน้าย่อยของคุณในแถบด้านข้างได้อีกด้วย การนำทางในแถบด้านข้างนี้ยังทำให้การสร้างและจัดระเบียบวิกิของบริษัทเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ ด้วยClickUp Templates คุณจะเริ่มจัดรูปแบบเอกสารได้ในทันที
ClickUp Docs ยังส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการแก้ไขพร้อมกัน การแสดงความคิดเห็น การแท็ก @ และความสามารถในการแปลงข้อความในเอกสารใดๆ ให้เป็นงานและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณ
การตั้งค่าการอนุญาตขั้นสูงช่วยให้คุณทำให้เอกสารเป็นสาธารณะ, ส่วนตัว, หรือได้รับการคุ้มครอง และแบ่งปันเอกสารของคุณกับผู้ร่วมงานผ่านคำเชิญหรือลิงก์
ดูคุณสมบัติเพิ่มเติมในวิดีโอสอนการใช้งาน ClickUp Docs นี้
ClickUp Notepad
สำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็ว แทนที่จะใช้เอกสารทางการClickUp Notepadช่วยให้คุณจดบันทึกความคิด สร้างรายการตรวจสอบ จดบันทึกการประชุม และเปลี่ยนรายการให้เป็นงานที่ติดตามได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ใช้งานง่ายซึ่งจะเปลี่ยนรายการที่ต้องทำของคุณให้เสร็จสมบูรณ์
นอกจากนี้ คุณสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณได้จากส่วนขยาย Chrome ในเบราว์เซอร์ของคุณ หรือจากแอป ClickUp สำหรับ iOS หรือ Android
คลิกอัพ เอไอ
ClickUp AIไม่ใช่เครื่องมือ AI ทั่วไป ใช่แล้ว มันสามารถทำให้การเขียนเอกสารง่ายขึ้นด้วย AI สร้างสรรค์, สรุป, เขียนใหม่, และแก้ไขคุณสมบัติ แต่ยังสามารถทำภารกิจอื่น ๆ ได้หลายร้อยอย่าง
ClickUp AI มาพร้อมกับคำสั่งที่ปรับแต่งไว้ล่วงหน้าสำหรับงานของสมาชิกในทีมของคุณโดยเฉพาะ เพื่อให้พวกเขาสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที ไม่ว่าคุณต้องการใช้เครื่องมือ AI นี้สำหรับการประชุม เอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ การสร้างแผนโครงการ รายงานสถานะ หรือคู่มือสไตล์แบรนด์ คุณจะเห็นคุณค่าของมันได้ทันที
ราคาของ ClickUp
ClickUp ยังมีแผนฟรีให้คุณเริ่มต้นใช้งาน หรือแผนราคาแบบเป็นขั้นสำหรับทีมทุกขนาด
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
โบนัส:Notion Vs Todoist!
เริ่มต้นการจดบันทึกด้วย ClickUp
ในการเปรียบเทียบระหว่าง Google Docs และ Notion เราต้องประกาศให้ Google เป็นผู้ชนะ เนื่องจากมีความได้เปรียบเล็กน้อยจากการออกแบบที่คุ้นเคยและเป็นมิตรกับผู้ใช้ รวมถึงมีตัวเลือกด้านราคาที่หลากหลายมากกว่า
แต่ตอนนี้มีคู่แข่งรายใหม่ในวงการการจดบันทึก ClickUp Docs มอบพลังให้คุณสามารถบันทึกทุกขั้นตอน กระบวนการ ประชุม และอื่น ๆ ได้อย่างครบถ้วน ฝังสื่อมัลติมีเดีย สร้างวิกิสำหรับบริษัท และจัดการข้อมูลทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเนื้อหาแบบซ้อนและฟีเจอร์การค้นหา
ClickUp ยังช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ พร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อเอกสารกับงานต่าง ๆในบอร์ดบริหารโครงการของ ClickUp คุณสามารถเลือกใช้เทมเพลตได้หลากหลายร้อยแบบ และมี AI ในตัวที่ช่วยให้คุณจัดทำเอกสารได้รวดเร็วขึ้นและทำงานได้มากขึ้น
ลงทะเบียนฟรี และค้นหาว่าทำไม ClickUp ถึงเป็นแชมป์ใหม่ในการจดบันทึก 💪