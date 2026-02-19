De 10 bästa alternativen till Stepfun AI för [år]

Liksom de flesta fristående AI-verktyg har Stepfun AI sina styrkor. Men team som använder det måste ofta växla mellan flikar för att få jobbet gjort.

Du måste kopiera och klistra in kontext från din projektplan till AI:n och sedan föra tillbaka resultaten till din uppgiftslista. Resultatet? Du förlorar värdefull tid och fokus vid varje byte.

ClickUps forskning visar att 42 % av störningarna på jobbet beror på att man måste jonglera mellan olika plattformar, hantera e-post och hoppa mellan möten. Om du är här har du förmodligen också insett att verktyg som är isolerade från ditt arbete bara ökar omkostnaderna.

Om ditt team letar efter AI-verktyg som hjälper er att arbeta snabbare kommer den här guiden att guida er genom 10 praktiska alternativ till Stepfun AI, från öppen källkodsmodeller för utvecklare till ett konvergerat AI-arbetsutrymme – en konsoliderad plattform med inbyggd AI som intelligenslager för att förstå ert arbete. (Spoilervarning: Det är ClickUp )

De bästa Stepfun AI-alternativen i korthet

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp Team som vill ha AI integrerat i den dagliga arbetshanteringen ClickUp Brain, ClickUp Automations, ClickUp Docs, 15+ visningar Gratis plan tillgänglig; anpassningar tillgängliga för företag DeepSeek Utvecklare som behöver öppen källkodsbaserade resonemangsmodeller DeepSeek-R1, öppen källkod, kodningsfunktioner API-baserad prissättning Qwen Flerspråkiga team som behöver kinesisk/engelsk AI Qwen2. 5 modeller, multimodalt stöd, långt sammanhang Öppen källkod; moln-API tillgängligt Zhipu AI Kinesiska företag som behöver AI som uppfyller kraven GLM-4-serien, API för företag, dokumentleverans Priser för företag Minimax Kreativa team med fokus på AI-röst och innehållsgenerering Hailuo 2. 3 videomotor, Speech 2. 8, konversations-AI API-baserad prissättning Moonshot Team som behöver lång kontext för dokumentanalys Kimi-assistent, kontextfönster med miljoner token, dokumenthantering Gratis och betalda nivåer Baichuan Kinesiska företag som behöver lokaliserade LLM:er Baichuan-modeller, företagsimplementering, adaptiv hallucination Priser för företag ModelBest Forskare utforskar effektiva små modeller MiniCPM-familjen, edge-distribution, öppen källkod Öppen källkod Infinigence AI Team som behöver optimerad inferens Inferensoptimering, Omni-modell, FlashDecoding++-motor Anpassade priser Notion AI Team som redan använder Notion Frågor och svar om arbetsyta, skrivhjälp, autofyllning Tillägg eller ingår i betalda abonnemang

Varför välja Stepfun AI-alternativ

Även om Stepfun har imponerande videogenereringsfunktioner och konkurrenskraftiga priser på sin hemmamarknad, kanske du ändå letar efter ett alternativ. Detta händer ofta när praktiska hinder leder till arbetsförskjutning. Detta tvingar ditt team att hantera spridda verktyg som inte kommunicerar med varandra, istället för att slutföra sitt egentliga arbete.

Fristående AI-modeller kräver teknisk kunskap för att implementeras, vilket förvandlar ett enkelt behov av AI-assistans till ett fullskaligt utvecklingsprojekt. Om dina team saknar dedikerade utvecklare skapar detta ett betydande hinder. Du ska inte behöva bygga en bro bara för att kunna använda dina verktyg; du behöver AI som hjälper dig att arbeta snabbare utan att göra din verktygsstack komplex.

Det rätta alternativet beror på din tekniska konfiguration:

Om du är en utvecklare som är bekväm med API:er och vill bygga anpassade applikationer kan en öppen källkodsmodell som DeepSeek eller Qwen vara idealisk.

Om du är en del av ett team som bara vill få jobbet gjort snabbare, kommer en konvergerad arbetsyta med inbyggd AI att eliminera integrationsproblemen och låta dig fokusera på arbetet.

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med mer än 15 verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en allt-i-ett-app för arbetet som samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

De bästa Stepfun AI-alternativen att använda

Vi har analyserat de bästa konkurrenterna utifrån hur de löser verkliga flaskhalsar, från infrastruktureffektivitet till långsiktig forskning, för att hjälpa dig att hitta det verktyg som passar just din teknikstack.

Här är våra bästa rekommendationer:

1. ClickUp (Bäst för team som vill integrera AI i det dagliga arbetet utan teknisk installation)

Prova ClickUp gratis Få tillgång till kontextuell AI som bygger på dina uppgifter, dokument och projekt i ClickUp.

Alternativ till Stepfun AI är i allmänhet råa modeller som kräver att du bygger ett gränssnitt runt dem. ClickUp vänder på detta genom att göra AI till en inbyggd teammedlem i de verktyg du redan använder. Det är en konvergerad AI-arbetsyta som samlar dina uppgifter, projekt, dokument och teamchatt under ett och samma tak. ClickUps inbyggda AI-lager ligger ovanpå all denna kontext och förstår verkligen ditt arbete.

Kontextmedveten AI som finns där du arbetar

Behöver du AI för att arbeta i samma flik där du skriver ett dokument eller uppdaterar en uppgiftsstatus?

ClickUp Brain låter dig göra det, som världens mest kompletta och kontextmedvetna AI-assistent. Eftersom den bygger på dina faktiska projektdata kan den sammanfatta en månads uppdateringar av uppgifter eller utarbeta en projektbeskrivning utifrån ditt teams specifika historik, utan att kopiera och klistra in kontext.

Få svar som är anpassade efter ditt projekt och din arbetsmiljö med ClickUp Brain.

Du kan till och med få tillgång till ledande AI-motorer (som ChatGPT, Claude, Gemini och andra) direkt från ClickUp. På så sätt får du de bästa möjliga svaren eller utkasten för dina behov utan att behöva prenumerera på separata tjänster.

Använd flera LLM från ett enda gränssnitt med ClickUp Brain

Detta eliminerar AI-spridning, där du måste använda flera AI-verktyg för olika typer av uppgifter.

💡 Proffstips: Vill du ha ett AI-verktyg som förenar kontexten inte bara inom ClickUp utan även från dina andra arbetsappar som Google Drive, HubSpot, Figma osv.? Prova Brain MAX. Denna AI-baserade superapp för datorer låter dig söka i hela ditt ClickUp-arbetsutrymme och andra anslutna appar från ett och samma ställe. Du kan även använda den inbyggda funktionen Talk to Text för att diktera dina uppgifter, anteckningar och dokument – fyra gånger snabbare än att skriva!

Agenter som äger arbetsflöden från början till slut

Istället för att anlita en utvecklare för att integrera AI i ditt arbetsflöde använder ClickUp Super Agents för att underlätta arbetsbelastningen. Det här är AI-teammates som du kan tilldela uppgifter eller aktivera genom kodfria automatiseringar för att sortera arbete, övervaka hinder och generera rapporter.

De hanterar komplexa arbetsuppgifter från början till slut utan att du behöver ge dem instruktioner. Och de arbetar dygnet runt, så att du slipper göra det. Detta gör ClickUp till det enda alternativet till Stepfun AI som förvandlar AI från ett kreativt experiment till en automatiserad motor för ditt faktiska dagliga arbete.

🎥 Lär dig mer om hur de fungerar i denna korta informationsvideo:

ClickUps bästa funktioner

ClickUp Automations : Skapa anpassade automatiseringsregler utan att skriva en enda rad kod med hjälp av ClickUp AI Automation Builder. Skapa anpassade automatiseringsregler utan att skriva en enda rad kod med hjälp av ClickUp AI Automation Builder.

ClickUp Docs : Skapa och samarbeta kring projektplaner, mötesanteckningar och wikis direkt i ditt arbetsområde, så att du kan bädda in liveuppgifter och använda AI för att redigera innehåll i realtid. Skapa och samarbeta kring projektplaner, mötesanteckningar och wikis direkt i ditt arbetsområde, så att du kan bädda in liveuppgifter och använda AI för att redigera innehåll i realtid.

ClickUp Tasks : Organisera arbetet med anpassade statusar, kapslade deluppgifter och uppgiftsberoenden för att säkerställa att alla projekt håller tidsplanen och att teammedlemmarna vet exakt vad de ska göra härnäst. Organisera arbetet med anpassade statusar, kapslade deluppgifter och uppgiftsberoenden för att säkerställa att alla projekt håller tidsplanen och att teammedlemmarna vet exakt vad de ska göra härnäst.

ClickUp-vyer : Visualisera ditt arbete på över 15 olika sätt, inklusive ClickUp-listvy, Visualisera ditt arbete på över 15 olika sätt, inklusive ClickUp-listvy, ClickUp-tavla ClickUp-kalender och ClickUp-Gantt-vy , så att alla avdelningar kan se samma data genom sin egen favoritlins.

För- och nackdelar med ClickUp

Fördelar:

AI som förstår ditt arbets sammanhang: Till skillnad från fristående modeller har ClickUp Brain tillgång till din arbetsyta, så att den kan ge dig exakta svar om dina specifika Till skillnad från fristående modeller har ClickUp Brain tillgång till din arbetsyta, så att den kan ge dig exakta svar om dina specifika ClickUp-projekt och uppgifter.

Eliminerar verktygsspridning: Genom att kombinera projektledning, dokument, Genom att kombinera projektledning, dokument, ClickUp Chat och AI på ett och samma ställe eliminerar du verktygsspridning – det ständiga växlandet mellan appar som stör koncentrationen och skapar informationssilos.

Mycket anpassningsbar utan teknisk expertis: Du kan anpassa ClickUp efter ditt teams exakta behov med hjälp av Du kan anpassa ClickUp efter ditt teams exakta behov med hjälp av ClickUp Custom Fields , Automations och ClickUp Templates utan att behöva en utvecklare.

Nackdelar:

Det stora antalet funktioner kan kännas överväldigande för nya användare, så det är bäst att börja med en mall och utforska därifrån.

Mobilappen är kraftfull, men har inte alla funktioner som finns tillgängliga i desktopversionen.

Det kan ta lite tid att ställa in mycket komplexa automatiseringar med flera steg så att de blir helt rätt.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Feedback från en G2-användare:

Jag gillar hur ClickUp kombinerar uppgiftshantering, dokument och teamsamarbete i en och samma plattform. Den är mycket flexibel och låter mig anpassa arbetsflöden, statusar och vyer utifrån hur mitt team faktiskt arbetar. Att ha allt på ett ställe minskar behovet av att byta mellan olika verktyg och gör projekten mer organiserade.

Jag gillar hur ClickUp kombinerar uppgiftshantering, dokument och teamsamarbete i en och samma plattform. Den är mycket flexibel och låter mig anpassa arbetsflöden, statusar och vyer utifrån hur mitt team faktiskt arbetar. Att ha allt på ett ställe minskar behovet av att byta mellan olika verktyg och gör projekten mer organiserade.

👀 Visste du att? Ett genomsnittligt företag använder 101 applikationer för att få jobbet gjort! Detta är den främsta orsaken till verktygsspridning.

2. DeepSeek (Bäst för utvecklare som behöver open source-resonemangsmodeller till lägre kostnad)

via DeepSeek

Om du är utvecklare är din frustration över AI-modeller annorlunda. Du är troligen trött på dyra, begränsande API:er som inte ger dig den kontroll du behöver. DeepSeek tar itu med detta problem direkt.

Medan Stepfun fokuserar på att skapa filmiska videor, fokuserar DeepSeek på högpresterande teknisk resonemang och kodgenerering. Genom att offentliggöra sina modellvikter kan du kringgå restriktiva moln-API:er och köra intelligensen på din egen infrastruktur.

Detta ger dig friheten att inspektera modellen, anpassa den efter dina behov och undvika oförutsägbara API-kostnader. Dessa funktioner gör den också till en idealisk konkurrent till Hugging Face.

DeepSeeks bästa funktioner

DeepSeek-R1-resonemangsmodell: Denna modell är speciellt utformad för komplexa resonemang och utmärker sig inom matematiska problem, Denna modell är speciellt utformad för komplexa resonemang och utmärker sig inom matematiska problem, kodgenerering och logisk analys.

Öppen källkodsviktning: DeepSeek släpper sina modellvikter, så att du kan ladda ner och köra dem på din egen hårdvara för full kontroll och kostnadseffektivitet.

Starka kodningsfunktioner: Modellerna presterar bra i kodningsbenchmarks, vilket gör dem användbara för kodkomplettering, felsökning och generering av standardkod.

För- och nackdelar med DeepSeek

Fördelar:

Kostnadseffektivitet: Genom att köra inferens lokalt elimineras API-avgifter per sökning, vilket innebär en enorm besparing för applikationer med stora volymer.

Dataskydd: Air-gapping av modellen säkerställer att din proprietära kod aldrig lämnar din interna miljö.

Hög teknisk noggrannhet: Matchar konsekvent gränsöverskridande modeller i kodningsbenchmarks och logiskt resonemang.

Nackdelar:

Kräver betydande teknisk expertis för att implementera och hantera, vilket gör det olämpligt för icke-tekniska team.

Dokumentation och support är mindre utvecklade än vad du hittar hos etablerade västerländska leverantörer.

För att köra modellerna lokalt krävs en kraftfull GPU-konfiguration.

DeepSeek-priser

API-baserad prissättning:

1 miljon inmatningstoken (cache-träff): 0,028 dollar

1 miljon inmatningstoken (cache miss): 0,28 dollar

1 miljon utgångstoken: 0,42 dollar

DeepSeek-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Trustpilot: 2,3/5 (110+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om DeepSeek?

En Trustpilot-användare gav blandade omdömen:

För den genomsnittliga användaren som vill ha hjälp med att skriva brev eller allmänna råd om till exempel platser att besöka på semestern är det riktigt bra. Det är också bra för att lösa matematiska problem. Det är förmodligen inte så bra för programmerare eller känsliga politiska problem, men för allmänt bruk är det gratis och ganska praktiskt. Jag gillar det mycket och använder det ofta.

För den genomsnittliga användaren som vill ha hjälp med att skriva brev eller allmänna råd om till exempel platser att besöka på semestern är det riktigt bra. Det är också bra för att lösa matematiska problem. Det är förmodligen inte så bra för programmerare eller känsliga politiska problem, men för allmänt bruk är det gratis och ganska praktiskt. Jag gillar det mycket och använder det ofta.

3. Qwen (Bäst för flerspråkiga team som behöver stark AI-prestanda på kinesiska och engelska)

via Qwen

Fragmenterade AI-verktyg är ofta en besvikelse om ditt team är verksamt på både västerländska och kinesiska marknader. De leder till ojämn kvalitet, dubbelarbete och ett klumpigt arbetsflöde. Detta är en vanlig utmaning för globala team som behöver en verkligt tvåspråkig AI, inte en som bara erbjuder mediokra översättningar.

Qwen, Alibaba Clouds stora språkmodellfamilj, är ett kapabelt open source-alternativ för sådana team. Till skillnad från Stepfuns fokus på video, utmärker sig Qwen inom textförståelse, kodgenerering och multimodala uppgifter som kombinerar text- och bildbearbetning.

Med Qwen kan du analysera ett affärsdokument skrivet på kinesiska och ställa följdfrågor på engelska utan att tappa sammanhanget. Den öppna vikterna-versionen innebär också att du kan distribuera den på din egen infrastruktur för maximal kontroll.

Qwens bästa funktioner

Native Multimodal Agent (Qwen3-VL): Gå bortom enkel bildigenkänning och fungera som en visuell agent som kan hantera PC- eller mobila GUI:er för att utföra uppgifter självständigt.

Qwen3-Coder-Next-modell: Balansera långsamt, noggrant resonemang med snabb exekvering, som konkurrerar med gränsöverskridande modeller i flerstegsprogrammeringsuppgifter.

Långa kontextfönster: Få ett inbyggt kontextfönster på 256 000 token (kan utökas till 1 miljon), vilket gör det möjligt att ta in hela läroböcker eller flera timmar långa videor och hämta specifika detaljer.

För- och nackdelar med Qwen

Fördelar:

Stark flerspråkig prestanda: Den är optimerad för både kinesiska och engelska och erbjuder jämn kvalitet på alla språk.

Öppen källkods flexibilitet: Du kan distribuera modellerna lokalt för bättre kontroll och för att undvika API-beroende.

Stöds av en stor molnleverantör: Alibaba Clouds engagemang garanterar fortsatt utveckling och supportalternativ för företag.

Nackdelar:

Att använda den hanterade API:n utanför Kina kan medföra fördröjningar eller problem med datakompatibilitet för vissa team.

Viss dokumentation kan vara huvudsakligen på kinesiska och kräva översättning.

Support på företagsnivå är mer etablerad på den kinesiska marknaden.

Qwen-priser

Qwen-Max: 6 dollar

Qwen-Plus: 1,2 dollar

Qwen-Flash: 0,4 dollar

Qwen-Coder: 1,5 dollar

Obs: Dessa priser beräknas per 1 miljon bearbetade tokens*

Qwen-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Trustpilot: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Qwen?

En Capterra-användare har delat med sig av sin erfarenhet:

Alibaba Cloud är en fantastisk molnplattform som anpassar sig till en mängd olika miljöer: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS osv. Det är en perfekt produkt för nybörjare inom molntjänster, med ett fantastiskt och effektivt supportteam och dokumentation (främst på engelska).

Alibaba Cloud är en fantastisk molnplattform som anpassar sig till en mängd olika miljöer: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS osv. Det är en perfekt produkt för nybörjare inom molntjänster, med ett fantastiskt och effektivt supportteam och dokumentation (främst på engelska).

👀 Visste du att? Dagens generativa AI och andra tekniker har potential att automatisera arbetsuppgifter som idag tar upp 60–70 % av anställdas tid.

4. Zhipu AI (Bäst för kinesiska företag som behöver produktionsklar AI med lokal efterlevnad)

via Zhipu AI

Till skillnad från Stepfuns kreativa inriktning handlar Zhipu om företagsapplikationer: konversations-AI, kunskapshantering och affärsautomatisering, allt optimerat för nyanserna i det kinesiska språket.

Om ditt företag är verksamt i Kina står du inför en labyrint av efterlevnadsregler, lagar om datalagring och begränsad lokal support. Att använda en modell som är värd utanför landet kan vara omöjligt, vilket gör att ditt team saknar de AI-verktyg de behöver för att förbli konkurrenskraftiga.

Zhipu AI är utformat för just detta scenario. Det har sitt ursprung i Tsinghua University och driver ChatGLM, ett av Kinas mest populära konversationsbaserade AI-system. Det tillhandahåller produktionsklar AI som är kompatibel med det kinesiska AI-programmet, tillsammans med den lokala supportinfrastruktur som företag behöver.

Zhipu AI:s bästa funktioner

GLM-4-modellserien: Zhipus senaste modeller erbjuder stark prestanda för kinesiska språkuppgifter, resonemang och kodgenerering.

API för företag med SLA: Ger API-åtkomst i företagsklass med garanterad drifttid och dedikerad support för reglerade branscher.

Heltäckande dokumentleverans: Inbyggd förmåga att omvandla råa promptar eller data till formaterade .docx-, .pdf- och .xlsx-filer, vilket gör det till ett funktionellt verktyg för att generera filer.

För- och nackdelar med Zhipu AI

Fördelar:

Produktionsklar för den kinesiska marknaden: Levereras med lokal datalagring och certifieringar för efterlevnad som krävs för kinesiska företag.

Kraftfull konversations-AI: ChatGLM har förfinats genom omfattande användarfeedback, vilket har resulterat i naturliga och effektiva dialoger.

Företagsstöd och anpassning: Erbjuder finjusteringstjänster och dedikerade distributionsalternativ som saknas i öppen källkodsmodeller.

Nackdelar:

Fokuserar främst på den kinesiska marknaden, vilket gör det mindre tillgängligt för internationella team.

För företagspriser krävs kontakt med ett säljteam, vilket är mindre transparent än självbetjänings-API:er.

Mindre lämpligt för team som huvudsakligen arbetar på engelska eller andra språk.

Priser för Zhipu AI

Anpassade priser

Zhipu AI-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

TrustPilot: Inte tillräckligt med recensioner

5. Minimax (Bäst för kreativa team som fokuserar på AI-genererat innehåll och röst)

via Minimax

Minimax är Stepfuns främsta kreativa konkurrent och har flyttat fokus från ren textanalys till avancerad multimediaproduktion. Deras teknik ligger bakom den populära appen Talkie, som låter användare interagera med AI-karaktärer och visar deras förmåga att behålla personlighet och sammanhang under långa konversationer.

Det fokuserar på agentuniversumet – ett utrymme där AI skriver manus och genererar naturligt klingande ljud och fysikbaserade videor som matchar.

Minimax bästa funktioner

Hailuo 2. 3 videomotor: Använder en specialiserad fysiksimulering för att hantera realistisk belysning, fluidmekanik och komplexa mikrouttryck, vilket förbättrar de genererade klippen.

MiniMax Speech 2. 8: Dess text-till-tal-generering producerar högkvalitativt, naturligt ljudande tal i flera stilar, perfekt för voiceovers och ljudinnehåll.

Konversations-AI med karaktärskonsistens: Modellerna är utformade för att upprätthålla en konsekvent personlighet, vilket möjliggör applikationer som AI-kompanjoner eller interaktiva berättelsekaraktärer.

För- och nackdelar med Minimax

Fördelar:

Starka röst- och ljudfunktioner: Text-till-tal-kvaliteten är lämplig för innehåll på produktionsnivå.

Karaktärsdriven konversation: Förmågan att upprätthålla en konsekvent persona möjliggör unika applikationer som generiska chattbottar inte kan hantera.

Validering av konsumentapp: Framgången med deras Talkie-app bevisar att deras teknik fungerar i verkligheten.

Nackdelar:

Dess snäva inriktning gör det mindre lämpligt för analytiska uppgifter eller kodningsuppgifter.

API-dokumentation och utvecklingsresurser är kanske inte lika omfattande som hos större leverantörer.

Den primära marknadsfokusen är Kina, så internationellt stöd kan vara begränsat.

Minimax-prissättning

Startpaket: 10 $/månad

Plus: 20 $/månad

Max: 50 $/månad

Minimax-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

TrustPilot: Inte tillräckligt med recensioner

6. Moonshot (Bäst för team som behöver extremt lång kontext för dokumentanalys)

via Moonshot

Ofta har stora språkmodeller ett begränsat kontextfönster, vilket innebär att de bara kan komma ihåg några sidor text åt gången. Detta tvingar dig att dela upp ditt dokument i bitar, mata in det i AI:n en efter en och sedan sammanfoga svaren. Vi behöver inte berätta för dig hur frustrerande och felbenägen denna process kan vara. Och du håller förmodligen med om att det motverkar syftet med att använda AI från första början.

Moonshot AI, ett annat kinesiskt AI-erbjudande, gjorde succé genom att erbjuda långa kontextfönster som kan hantera miljontals tokens, vilket motsvarar tusentals sidor. Med deras chattassistent Kimi kan du ladda upp en hel bok och ställa detaljerade frågor som kräver förståelse av hela texten från början till slut.

Moonshots bästa funktioner

Extremt långa kontextfönster: Bearbeta dokument med miljontals token, vilket möjliggör analys av hela böcker eller stora kodbaser i en enda sökning.

Kimi chat assistant: Ett polerat gränssnitt optimerat för dokumentanalys och forskning, där du kan ladda upp filer och interagera med dem i form av konversationer.

Dokumenthanteringsfunktioner: Inbyggt stöd för olika filformat med funktioner utformade för professionellt kunskapsarbete.

För- och nackdelar med Moonshot

Fördelar:

Oöverträffad kontextlängd: Eliminerar behovet av att dela upp eller sammanfatta långa dokument, vilket ofta leder till förlorad information.

Forskningsinriktad design: Den är särskilt väl lämpad för kunskapsarbetare, forskare och analytiker.

Praktiskt dokumentflöde: Funktionerna är utformade utifrån verkliga behov av dokumentanalys.

Nackdelar:

Dess specialiserade inriktning gör det mindre lämpligt för kreativa uppgifter eller kodningsuppgifter.

Det är främst tillgängligt på den kinesiska marknaden, så internationell tillgång kan vara begränsad.

Bearbetning av extremt långa dokument kan ta längre tid än standardfrågor.

Moonshot-prissättning

Anpassade priser

Moonshot-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Trustpilot: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Moonshot?

En G2-användare har recenserat Moonshot:

Det bästa med denna programvara är dess användarvänliga gränssnitt.

Det bästa med denna programvara är dess användarvänliga gränssnitt.

7. Baichuan (Bäst för kinesiska företag som behöver lokaliserad LLM-distribution)

via Baichuan

Behöver du en modell som förstår lokal affärsterminologi, följer lagar om datalagring och inkluderar support på företagsnivå? Baichuan Intelligence, en stor kinesisk sökmotor, kan hjälpa dig!

Företaget fokuserar på att bygga LLM:er som är optimerade för praktiska användningsfall i kinesiska företag, såsom kundservice, kunskapshantering och intern sökning.

Till skillnad från Stepfuns kreativa verktyg erbjuder det distributionsalternativ och efterlevnadsfunktioner som är utformade för företag som är verksamma i Kina, vilket gör det till ett pålitligt val för företag som behöver en lokaliserad AI-lösning med support.

Baichuans bästa funktioner

Baichuan-M3 medicinsk resonemang: En specialiserad vertikal modell som överträffar mänskliga läkare när det gäller klinisk undersökning och diagnostisk noggrannhet

Hybridmolninstallation (InfiniCore): Gör det möjligt för företag att installera modeller på lokala servrar och privata moln

Adaptiv hallucinationsundertryckning: Har en inbyggd arkitektur med låg hallucination som internt verifierar fakta utan att förlita sig på externa patchar.

För- och nackdelar med Baichuan

Fördelar:

Företagsanpassad infrastruktur: Erbjuder distributionsalternativ och supportstrukturer utformade för kinesiska företags behov.

Överlägsen optimering för kinesiska: Fungerar bättre på domänspecifika uppgifter än allmänna flerspråkiga modeller.

Praktiskt affärsfokus: Funktionerna är inriktade på att lösa verkliga företagsproblem.

Nackdelar:

Begränsad relevans för team som huvudsakligen arbetar utanför Kina

Mindre community-stöd jämfört med mer internationellt kända alternativ

Företagspriser kräver direkt kontakt med säljteamet.

Baichuan-priser

API-baserade priser i CNY

Baichuan-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

TrustPilot: Inte tillräckligt med recensioner

8. ModelBest (Bäst för forskare som utforskar effektiva små språkmodeller)

👀 Visste du att? ClickUps undersökning om AI-mognad visar att tillgången till AI på arbetsplatsen fortfarande är begränsad – 36 % av de tillfrågade har ingen tillgång alls, och endast 14 % uppger att de flesta anställda faktiskt kan experimentera med det.

Om den enorma storleken och kostnaden för frontier-modeller gör det omöjligt för dig att experimentera med AI är du inte ensam. Oavsett om du bygger en inbyggd chatbot eller implementerar AI på en edge-enhet som en mobiltelefon, erbjuder ModelBest en lösning med sin MiniCPM-modellfamilj.

Denna forskningsinriktade organisation fokuserar på att förbättra mindre språkmodeller. De är tillräckligt effektiva för att köras på konsumenthårdvara, vilket öppnar upp en värld av möjligheter för team utan stora budgetar.

ModelBest bevisar att du inte alltid behöver den största modellen för att få jobbet gjort, vilket gör det till ett utmärkt open source-alternativ för forskare och utvecklare som är intresserade av effektiv AI.

ModelBest bästa funktioner

MiniCPM-modellfamilj: En serie effektiva, små språkmodeller som kräver betydligt mindre resurser än sina större motsvarigheter.

Fokus på öppen källkod: Modellerna, träningskoden och forskningen är alla offentligt tillgängliga, vilket uppmuntrar samarbete inom communityn.

Edge-distributionskapacitet: Modellerna är tillräckligt små för att kunna köras på mobila enheter eller annan edge-distributionshårdvara, vilket möjliggör Modellerna är tillräckligt små för att kunna köras på mobila enheter eller annan edge-distributionshårdvara, vilket möjliggör offline-AI och applikationer med låg latens.

ModelBest – för- och nackdelar

Fördelar:

Resurseffektivitet: Du kan köra kapabla AI-modeller på blygsam hårdvara utan dyr infrastruktur.

Transparens i forskningen: Den öppna källkoden möjliggör djupgående granskning och akademisk forskning av modellerna.

Edge-distributionsalternativ: Perfekt för applikationer som behöver köras lokalt utan molnanslutning.

Nackdelar:

Mindre modeller har begränsningar och är inte lämpliga för de mest komplexa resonemangsuppgifterna.

Det är en forskningsinriktad organisation med mindre företagsstöd än kommersiella leverantörer.

Dokumentationen riktar sig till en teknisk publik.

ModellBästa pris

Anpassade priser

ModelBest betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

TrustPilot: Inte tillräckligt med recensioner

9. Infinigence AI (Bäst för team som behöver optimerad AI-inferens och edge-distribution)

Infinigence AI fokuserar på infrastrukturlagret i AI-stacken och tar itu med hur man kör högpresterande modeller till en bråkdel av deras vanliga kostnad. Deras optimeringstekniker kan dramatiskt minska kostnaderna för molnberäkning och förbättra latensen, vilket gör realtids-AI-applikationer möjliga.

Det är ett lämpligt val för tekniska team som kämpar med den operativa sidan av AI-implementering.

Infinigence AI:s bästa funktioner

MxN heterogen infrastruktur: Ett specialiserat databehandlingsparadigm som gör det möjligt att köra en enda AI-uppgift på olika typer av chip samtidigt

Infini-Megrez-Omni-modell: En 3B-parameter på enheten som uppnår toppmodern noggrannhet i bild- och ljudförståelse.

FlashDecoding++-motor: Ger upp till 3 gånger snabbare LLM-avkodning, vilket möjliggör realtidsrespons i konversationsapplikationer.

För- och nackdelar med Infinigence AI

Fördelar:

Kostnadsreduktion: Optimerad inferens kan leda till betydande besparingar på molnräkningar för applikationer med hög volym.

Förbättrad latens: Snabbare svar möjliggör användningsfall i realtid som annars skulle vara omöjliga.

Flexibilitet vid implementering: Edge-optimering gör det möjligt att köra AI i miljöer utan tillförlitlig internetanslutning.

Nackdelar:

Det är inte en komplett lösning; du måste ha din egen AI-modell och den tekniska expertisen för att implementera den.

Optimeringsresultaten kan variera beroende på modell och användningsfall.

Det är mindre relevant för team vars primära behov är bättre AI-funktioner, inte bättre distributionseffektivitet.

Priser för Infinigence AI

Anpassade priser

Infinigence AI betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

TrustPilot: Inte tillräckligt med recensioner

10. Notion AI (Bäst för team som redan använder Notion och vill ha integrerad AI-assistans)

Notion AI integrerar AI-assistans direkt i den arbetsyta du redan använder för dina dokument, mötesanteckningar och projektplaner. Du behöver inte lära dig några nya verktyg eller konfigurera några integrationer. AI-funktionen finns direkt i gränssnittet, redo att hjälpa dig att skriva, sammanfatta och hitta information på dina Notion-sidor.

Det innebär att du slipper det integrationsarbete som krävs för fristående modeller. Nackdelen? Du är låst till Notions ekosystem. Och om ditt arbete spänner över flera plattformar är Notion AI:s kontext begränsad till det som finns inom Notion (till skillnad från ett alternativ som ClickUp, där Brain MAX samlar kontexten från flera appar på ett ställe!).

via Notion AI

Notion AI:s bästa funktioner

Frågor och svar om din arbetsyta: Ställ frågor och få svar direkt från dina Notion-sidor och databaser.

Skrivhjälp: Skriv, redigera och sammanfatta innehåll direkt på en Notion-sida utan att behöva byta till ett annat verktyg.

Automatisk ifyllning av egenskaper: Fyll automatiskt i databasfält baserat på innehållet på en sida, vilket minskar behovet av manuell datainmatning.

För- och nackdelar med Notion AI

Fördelar:

Ingen integration krävs: AI-funktionen fungerar direkt om du redan är Notion-användare.

Kontextmedvetna svar: Svaren är relevanta eftersom de hämtas från dina faktiska dokument.

Sömlöst arbetsflöde: AI-assistans finns tillgänglig precis där du redan arbetar.

Nackdelar:

Det är begränsat till Notion-ekosystemet och kan inte komma åt information från andra verktyg.

AI-funktionerna är inriktade på skrivande och kunskapsinhämtning, inte komplexa resonemang eller generering.

Notions priser

Gratis plan: Begränsad AI-testversion

Plus: 12 $/månad per person + begränsad AI-testperiod

Företag: 24 $/månad per person

Företag: Anpassade priser

Notion AI betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2500 recensioner)

TrustPilot: 2,5/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Notion AI?

En Capterra-användare delade med sig av sin erfarenhet:

Det anpassningsbara arbetsområdet håller allt organiserat, och AI-funktionen för frågor och svar hjälper mig att snabbt hitta information, vilket sparar tid under hektiska dagar.

Det anpassningsbara arbetsområdet håller allt organiserat, och AI-funktionen för frågor och svar hjälper mig att snabbt hitta information, vilket sparar tid under hektiska dagar.

Välj rätt AI för ditt faktiska arbetsflöde

Att välja ett alternativ till Stepfun AI handlar inte om att hitta den "bästa" modellen på en topplista. Det handlar om att välja rätt verktyg för det arbete som ditt team behöver utföra. Alternativen kan delas in i några tydliga kategorier.

För utvecklare: Om du har ett tekniskt team och vill bygga anpassade AI-applikationer erbjuder open source-modeller som DeepSeek, Qwen och ModelBest otrolig flexibilitet och kostnadskontroll.

För kinesiska företag: Om du är verksam i Kina erbjuder leverantörer som Zhipu AI och Baichuan lokaliserade, kompatibla lösningar med den företagsstöd du behöver.

För specialiserade uppgifter: Om du har ett specifikt behov, till exempel att generera röstinnehåll eller analysera stora dokument, finns specialiserade verktyg som Minimax och Moonshot som är utvecklade just för dessa användningsområden.

Om ditt team inte vill bli AI-experter har vi dock en annan lösning. Problemet med fristående AI-modeller är att de skapar mer arbete – du måste hantera ytterligare ett verktyg, mata in kontext och manuellt flytta information fram och tillbaka. En konvergerad AI-arbetsyta med inbyggd AI löser detta problem.

AI inbyggt i dina dagliga verktyg, som redan förstår dina projekt, dokument och arbetsflöden, hjälper dig att arbeta snabbare utan extra kostnader. Istället för att skapa mer arbete börjar det hantera uppgifter åt dig.

Kom igång gratis med ClickUp för att se hur inbyggd, kontextuell AI kan påskynda ditt arbete.

Vanliga frågor (FAQ)

Stepfun AI är ett kinesiskt företag inom artificiell intelligens som specialiserar sig på videogenerering och stora språkmodeller. Team söker ofta efter alternativ på grund av åtkomstbegränsningar utanför Kina, behovet av olika AI-funktioner som textresonemang eller krav på datalagring.

AI-modellleverantörer erbjuder grundläggande modeller via ett API som utvecklare använder för att bygga anpassade applikationer. AI-drivna arbetsplattformar som ClickUp integrerar AI direkt i produktivitetsverktyg, vilket ger dig hjälp i ditt arbetsflöde utan någon teknisk integration.

Det beror på. Öppna källkodsmodeller som Qwen och DeepSeek kan laddas ner och köras på din egen infrastruktur var som helst. Moln-API:er från kinesiska leverantörer kan dock ha problem med latens, efterlevnad eller åtkomst för internationella team, så du bör kontrollera deras datalagring och supportpolicyer för din region.

För icke-tekniska team är ClickUp det bästa alternativet, eftersom ClickUp erbjuder AI-assistans direkt i ditt arbetsutrymme. Det behövs ingen API-integration eller snabb teknik, så du får kontextmedveten AI som förstår ditt arbete utan att du behöver bygga något själv.