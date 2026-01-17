15 programvaror för hantering av reklamförsäljning

De flesta annonsförsäljningsteam ägnar sin vecka åt att hålla informationen synkroniserad.

De uppdaterar CRM-systemet, matar in samma kunduppgifter i projektledningsverktygen och kontaktar teammedlemmarna via chattverktyg för att kontrollera om kreativa tillgångar är klara.

I den här bloggen presenterar vi 15 plattformar för reklamförsäljningshantering som lovar att lösa detta kaos.

Från enhetliga arbetsytor som kopplar samman hela processen från försäljning till leverans till specialiserade verktyg för specifika typer av annonsinventarier – vi har allt du behöver.

Programvara för hantering av reklamförsäljning i korthet

Denna jämförelsetabell sammanfattar de bästa alternativen. 🛠️

ClickUp CRM, uppgifter, chatt och dokument; AI-superagenter; automatiserade överlämningar Ensamföretag till stora företag (tvärfunktionella försäljnings-/driftsteam) Gratis för alltid; betalda abonnemang finns tillgängliga Salesforce Media Cloud Mediedatamodell; Agentforce AI; Omnichannel orderhantering Globala företag (komplexa medieorganisationer med flera avdelningar) Från 165 USD/användare/månad (faktureras årligen) HubSpot Ads Sluten ROI-spårning; CRM-publiksynkronisering; Marknadsföringsautomatisering Små och medelstora företag (marknadsföringsintensiva säljteam) Gratis; Betalda abonnemang från 20 $/användare/månad Pipedrive Visuell Kanban-pipeline; Aktivitetsbaserad coaching; AI-assistent Små till medelstora företag (Snabba, visuella säljare) Betalda abonnemang från 19 $/användare/månad Freshsales Freddy AI-leadscoring; Inbyggd telefon/e-post; Försäljningssekvenser Små till medelstora företag (team som prioriterar lead-engagemang) Gratis; Betalda abonnemang från 11 $/användare/månad Zoho CRM Zia AI; Canvas UI-designer; Djup integration i Zoho-ekosystemet Solo till Enterprise (Budgetmedvetna, skalbara team) Gratis; Betalda abonnemang från 20 $/användare/månad ADvendio Salesforce-integrerad; Omnikanalslager; Automatiserad fakturering Medelstora till stora företag (utgivare och specialister inom annonshantering) Anpassad prissättning Google Ad Manager Enhetlig auktion; Dynamisk tilldelning; Avancerad avkastningsrapportering Medelstora till stora förlag (annonshanterare och avkastningschefer) Anpassad prissättning Meta Ads Manager Fördelar+ AI-kreativitet; Precis målgruppsanpassning; Plattformsoberoende räckvidd Enskilda till stora byråer (marknadsförare inom sociala medier och prestanda) Ingen plattformsavgift (betala per annonsutgift) Zendesk Sell Enhetlig försäljnings-/supportvy; smarta listor; mobila försäljningsverktyg Små till medelstora företag (relationsfokuserade säljteam) Betalda abonnemang från 25 $/månad Insightly Relationslänkning; Integrerad projektuppföljning; AppConnect Små till medelstora företag (team som hanterar försäljning och leverans) Betalda abonnemang från 29 $/användare/månad Monday Sales CRM Kodfria tavlor; Visuell affärsspårning; AI-baserad leadberikning Små till medelstora företag (Visuella, samarbetsinriktade säljteam) Gratis; Betalda abonnemang från 18 $/plats/månad WideOrbit Hantering av sändningstrafik; Automatisering av fakturering; Räckviddsanalys Broadcast Media Orgs (TV/radioförsäljnings- och trafikteam) Anpassad prissättning Bitrix24 Allt-i-ett-CRM; Videosamtal; Självhostad alternativ; Socialt intranät Ensamföretagare till medelstora företag (team som behöver en komplett ”business-in-a-box”-lösning) Anpassad prissättning AdRoll Kanalöverskridande retargeting; Attributionsrapportering; Lookalike AI Små till medelstora företag (e-handels- och D2C-tillväxtteam) Anpassad prissättning

Vad är programvara för hantering av annonsförsäljning?

Programvara för hantering av reklamförsäljning är en specialiserad plattform som hjälper mediebolag, förlag och reklamteam att hantera hela livscykeln för reklamförsäljning. Processen börjar med att generera leads och skapa förslag, fortsätter med genomförande av kampanjer och slutar med intäktsspårning.

Den överbryggar klyftan mellan traditionell CRM-funktionalitet och de unika behoven vid försäljning av annonsutrymme i digitala, tryckta, sända och utomhuskanaler. Istället för att jonglera med separata verktyg eliminerar konvergerade arbetsytor denna fragmentering genom att samla allt på en enda, enhetlig plattform.

Viktiga element i dessa plattformar inkluderar:

Pipelinehantering: Spåra relationer med annonsörer från prospekt till avslutade affärer

Lagerhantering: Översikt över tillgängliga annonsplaceringar och schemaläggning

Automatisering av offerter och kontrakt: Effektivisera processen från offert till avslut, från mediekit till annonsorder.

Kampanjkoordinering: Säkerställer att kreativa tillgångar, deadlines och leveranser är anpassade efter kampanjens trafik.

Intäktsspårning och rapportering: Övervaka prestanda mot mål för bättre avkastningshantering

Vad du ska leta efter i programvara för hantering av reklamförsäljning

Ditt team har svårt att arbeta eftersom du valde ett verktyg baserat på en lång lista med funktioner, bara för att upptäcka att det inte passar ditt faktiska arbetsflöde.

Det bästa verktyget för reklamförsäljningshantering beror på om du säljer direkt, programmatiskt eller hybridinventering, och hur integrerade dina försäljnings- och leveransprocesser behöver vara. Här är vad du ska leta efter:

Pipeline- och kontaktadministration: Din programvara bör kunna hantera komplexa relationer med annonsörer med flera kontakter. Den bör låta dig spåra affärer över olika annonsprodukter (som display, video och sponsring) och stödja anpassade försäljningssteg som matchar din verkliga process.

Kampanjkoordinering: Se till att försäljningen kan överlämnas till verksamheten utan att data behöver matas in på nytt. Verktyget ska koppla samman offerter med faktiska kampanjuppgifter och ge insyn i kreativ status, trafik och lanseringsdatum.

Rapportering och intäktsinformation: Du måste kunna se pipelinevärde, Du måste kunna se pipelinevärde, försäljnings-OKR , vinstprocent och prognosnoggrannhet i realtid. Leta efter programvara som spårar intäkter mot mål per säljare eller kund och erbjuder anpassningsbara rapporter utan att behöva en dataanalytiker.

Integration och automatisering av arbetsflöden: Rätt verktyg ansluter till din annonsserver, ditt faktureringssystem och dina kommunikationsappar. Det bör automatisera uppföljningar, statusuppdateringar och överlämningsmeddelanden, med AI-stöd för att prioritera leads.

📮 ClickUp Insight: 1 av 4 anställda använder fyra eller fler verktyg bara för att skapa sammanhang i arbetet. En viktig detalj kan vara gömd i ett e-postmeddelande, utvidgad i en Slack-tråd och dokumenterad i ett separat verktyg, vilket tvingar teamen att slösa tid på att leta efter information istället för att få jobbet gjort. ClickUp samlar hela ditt arbetsflöde på en enda plattform. Med funktioner som ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs och ClickUp Brain hålls allt sammankopplat, synkroniserat och omedelbart tillgängligt. Säg adjö till ”arbete om arbete” och återta din produktiva tid. 💫 Verkliga resultat: Team kan spara mer än 5 timmar varje vecka med ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

De 15 bästa programvarorna för hantering av annonsförsäljning

1. ClickUp (bäst för enhetliga arbetsflöden från försäljning till leverans)

Hantera alla dina dokument, projekt, konversationer och mycket mer på en enda omfattande plattform med ClickUp.

Annonsförsäljning misslyckas sällan på grund av säljargumentet. Den misslyckas vid överlämningen.

En affär avslutas, entusiasmen är stor, och sedan slår verkligheten till. Briefingen finns på ett ställe, kampanjdetaljerna ligger i någons inkorg, tidsplaner "diskuteras" i chatten och marknadsföringen påbörjas utan fullständig kontext. När frågorna dyker upp har momentumet redan försvunnit.

Som världens första konvergerade AI-arbetsyta löser ClickUp detta genom att behandla annonsförsäljning och marknadsföring som ett kontinuerligt arbetsflöde, inte två separata avdelningar som skickar anteckningar mellan olika verktyg. Så här fungerar det.

Försäljningen hanterar pipeline i ClickUp CRMDitt säljteam spårar annonsörer, byråer, affärsvärden, lager och stadier direkt i ClickUp CRM . Anpassade fält fångar upp allt som är viktigt för annonser. Budget, placeringar, format, publiceringsdatum, målgrupp och kreativa krav. Ingenting fastnar i en presentation eller e-posttråd. När affärerna går igenom olika stadier upprätthåller ClickUp en live, synlig pipeline som marknadsföringen redan kan se.

Fånga upp viktiga detaljer enkelt med anpassade fält i ClickUp Tasks

Marknadsföringen genomförs med fullständig kontext från försäljningen Marknadsföringen sker direkt från ClickUp Tasks , kopplat till den ursprungliga affären. Kreativa briefs, specifikationer, godkännanden och lanseringschecklistor finns alla i samma arbetsyta. Om någon frågar: "Varför är den här annonsen strukturerad på det här sättet?" finns svaret redan där. ClickUp Brain kopplar samman tidigare kampanjer, anteckningar från försäljningscykeln, prestationsbenchmarks och konversationer, så att teamen inte slösar tid på att söka eller förklara om.

Varje enskild konversation, åtgärd och uppgift kan sökas med AI i ClickUp.

Affären avslutas → genomförandet startar automatisktNär en affärsmöjlighet flyttas till Avslutad/Vunnen tar ClickUp Automations och Super Agents över. Kampanjuppgifter skapas omedelbart. Ägare tilldelas. Förfallodatum fylls i baserat på kampanjens tidsplan. En länkad kampanjmapp eller ett dokument genereras med alla affärsuppgifter förifyllda.

Skapa anpassade AI-agenter med förkonfigurerade instruktioner via ClickUp Super Agents

Uppdateringar skickas automatiskt tillbaka till försäljningenAllteftersom marknadsföringen fortskrider skickas uppdateringar om uppgiftsstatus och viktiga milstolpar tillbaka till försäljningen utan extra möten. Agenter kan automatiskt publicera sammanfattningar, flagga förseningar eller markera lanseringsberedskap. Försäljningen vet alltid vad som är live, vad som är blockerat och vad som kommer härnäst. Det innebär bättre kundkommunikation och färre sista minuten-stress.

Samarbetet förblir centraliserat, inte splittratIstället för att hoppa mellan Slack, e-post och möten samarbetar teamen i ClickUp Chat , precis bredvid de uppgifter och kampanjer de diskuterar. Konversationerna förblir kopplade till arbetet, inte begravda i trådar som ingen kan hitta senare.

Kommunicera med ditt team och skapa uppgifter i chattfönstret med ClickUp Chat.

ClickUp eliminerar friktionen mellan att sälja annonser och leverera dem. Försäljningen avslutar affärer snabbare eftersom genomförandet är förutsägbart. Marknadsföringen lanserar kampanjer med färre överraskningar eftersom sammanhanget är komplett. Ledningen får verklig insyn i pipeline, kapacitet och leverans utan att behöva jaga uppdateringar!

ClickUps bästa funktioner

ClickUp CRM: Skapa anpassade pipeline som speglar din faktiska annonsförsäljningsprocess med steg för prospektering, förslag, förhandling och avslutade affärer. Du kan spåra affärsvärden, förväntade avslutsdatum och sannolikhet för att generera exakta prognoser, samt länka kontakter till företag för att se hela relationshistoriken i en vy.

ClickUp Dashboards: Skapa realtidsöversikt över pipelinevärde, vinstprocent och intäkter mot mål utan att behöva vänta på veckorapporter. Skapa anpassade Skapa realtidsöversikt över pipelinevärde, vinstprocent och intäkter mot mål utan att behöva vänta på veckorapporter. Skapa anpassade försäljningsdashboards som visar affärer per säljare eller produktlinje, så att du omedelbart kan upptäcka flaskhalsar och vidta åtgärder innan möjligheterna går förlorade.

ClickUp Brain: Få AI-driven hjälp som verkligen förstår din försäljningskontext eftersom den är kopplad till hela din arbetsyta. Sammanfatta kundkommunikationshistoriken före upptäcktsamtal, utforma personliga uppföljningsmejl baserade på mötesanteckningar och lyft fram affärer som behöver uppmärksamhet baserat på aktivitetsmönster.

ClickUp Automations: Eliminera manuella överlämningar och statusuppdateringar med regelbaserade arbetsflöden. Meddela automatiskt verksamheten när affärer avslutas, skapa kampanjinställningsuppgifter med förifyllda kunduppgifter och utlösa påminnelser om uppföljning när affärer går i stå.

ClickUp Docs: Håll förslag, mediepaket och mallar för annonsbeställningar kopplade till affärer och kampanjer. Samarbeta i realtid med svar på offertförfrågningar med kommentarer och versionshistorik, så att ingenting går förlorat i e-postbilagor. Håll förslag, mediepaket och mallar för annonsbeställningar kopplade till affärer och kampanjer. Samarbeta i realtid med svar på offertförfrågningar med kommentarer och versionshistorik, så att ingenting går förlorat i e-postbilagor.

För- och nackdelar med ClickUp

Fördelar:

Istället för att betala för separata CRM- och projektledningsverktyg finns allt på en och samma plattform, så att kundinformation och kampanjstatus alltid är sammankopplade.

Oavsett om du säljer direktkampanjer eller programmatisk inventering anpassar sig ClickUps anpassade fält och vyer efter din process.

ClickUp Brain blir smartare ju mer ditt team använder det, eftersom det lär sig av dina specifika försäljningsmönster och framgångsrika affärer för att ge bättre förslag.

Nackdelar:

De omfattande anpassningsmöjligheterna kan kännas överväldigande i början, men teamen har nytta av att börja med mallar.

Mobilappens funktionalitet är omfattande, men innehåller ännu inte alla funktioner som finns i desktopversionen.

ClickUp Prissättning

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En användarrecension säger:

ClickUps flexibilitet är den största fördelen för oss. Vi har anpassat hela arbetsytan efter våra affärsflöden istället för att anpassa våra processer efter verktyget. Vi använder det inom kundframgång, tillväxt, drift, efterlevnad, ekonomi och teknik, och att ha allt på ett ställe har gett oss en stark struktur och överskådlighet. Anpassade statusar, fält, automatiseringar och instrumentpaneler hjälper oss att smidigt hantera onboarding, efterlevnad, integrationer och intern spårning, med mycket mindre beroende av e-post och uppföljningar.

ClickUps flexibilitet är den största fördelen för oss. Vi har anpassat hela arbetsytan efter våra affärsflöden istället för att anpassa våra processer efter verktyget. Vi använder det inom kundframgång, tillväxt, drift, efterlevnad, ekonomi och teknik, och att ha allt på ett ställe har gett oss en stark struktur och överskådlighet. Anpassade statusar, fält, automatiseringar och instrumentpaneler hjälper oss att smidigt hantera onboarding, efterlevnad, integrationer och intern spårning, med mycket mindre beroende av e-post och uppföljningar.

2. Salesforce Media Cloud (bäst för komplexa medieverksamheter inom företag)

via Salesforce

Salesforce Media Cloud är tungviktsmästaren för medieföretag i stor skala som behöver hantera komplexa, flerkanaliga annonsverksamheter. Den går långt utöver en grundläggande CRM genom att erbjuda en specialbyggd branschdatamodell som förenar försäljning, abonnenthantering och intäktsgenerering från innehåll.

Plattformen har en kraftfull CPQ-motor som hanterar komplexa attributbaserade prissättningar och säsongsmultiplikatorer utan problem. Med den senaste integrationen av Agentforce AI kan team nu proaktivt ta fram insikter och automatisera processen från offert till betalning i digitala och linjära kanaler.

Det löser effektivt problemet med "datasilor" genom att samla lagerprognoser och orderhantering under ett och samma tak. Implementeringen är ett stort åtagande, men belöningen är en enda källa till sanningen för hela din medievärdekedja. Detta är ett bra val för organisationer som vill skala upp sina annonsintäkter samtidigt som de bibehåller faktureringsnoggrannheten.

Salesforce Media Clouds bästa funktioner

Annonsförsäljningshantering: Spåra komplexa medieaffärer som involverar flera produkter och prismodeller i en samlad vy.

Orderhanteringssystem: Omvandla avslutade affärer till operativa order utan att behöva mata in data på nytt eller överlämna dem manuellt.

Intäktsoptimering: Utnyttja Einstein AI för att identifiera prissättningsmöjligheter och prognostisera efterfrågan.

För- och nackdelar med Salesforce Media Cloud

Fördelar:

Speciellt utvecklad för de unika arbetsflödena inom reklamförsäljning, vilket minskar behovet av anpassning.

Ger en samlad bild över digitala, TV- och tryckta kanaler

Skalbar för att hantera volymen och komplexiteten hos stora medieorganisationer

Nackdelar:

Implementeringen är komplex och kräver ofta externa konsulter.

Den breda funktionaliteten skapar en brant inlärningskurva.

Anpassning utöver standardkonfigurationer kräver expertis inom Salesforce-utveckling.

Priser för Salesforce Media Cloud

Tillväxt: Från 165 USD per användare/månad (faktureras årligen)

Avancerad: Från 475 USD per användare/månad (faktureras årligen)

Betyg och recensioner av Salesforce Media Cloud

G2: 4,3/5 (över 18 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 18 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Salesforce Media Cloud?

En användarrecension säger:

För mig är plattformens automatiseringsfunktioner den mest framstående funktionen. Journey Builder, målgruppssegmentering och triggerbaserade kampanjer är alla mycket effektiva när de konfigureras korrekt. Det finns visserligen en inlärningskurva i början, men när du väl har blivit bekant med systemet visar det sig vara pålitligt och kräver minimalt med löpande underhåll. En annan stor styrka är dess förmåga att konsolidera data från olika källor. Att använda Marketing Cloud tillsammans med Data Cloud har verkligen förändrat mitt arbetsflöde. Denna kombination gör det möjligt för mig att få värdefulla insikter, skapa mer intelligenta segment, aktivera målgrupper och leverera personlig kommunikation som känns genuint relevant och meningsfull.

För mig är plattformens automatiseringsfunktioner den mest framstående funktionen. Journey Builder, målgruppssegmentering och triggerbaserade kampanjer är alla mycket effektiva när de konfigureras korrekt. Det finns visserligen en inlärningskurva i början, men när du väl har blivit bekant med systemet visar det sig vara pålitligt och kräver minimalt med löpande underhåll. En annan stor styrka är dess förmåga att konsolidera data från olika källor. Att använda Marketing Cloud tillsammans med Data Cloud har verkligen förändrat mitt arbetsflöde. Denna kombination gör det möjligt för mig att få värdefulla insikter, skapa mer intelligenta segment, aktivera målgrupper och leverera personlig kommunikation som känns genuint relevant och meningsfull.

Säg adjö till ”AI Sprawl”. BrainGPT är ClickUps specialiserade desktop-applikation som är utformad för att vara ditt primära gränssnitt för arbete. Den finns på din desktop, redo att agera på all information på din dator och i anslutna appar.

🧠 BrainGPT: Din AI-kommandocentral Säg adjö till ”AI Sprawl”. BrainGPT är ClickUps specialiserade desktop-applikation som är utformad för att vara ditt primära gränssnitt för arbete. Den finns på din desktop, redo att agera på all information på din dator och i anslutna appar. Kontextuell universell sökning: Sök samtidigt i ClickUp, Google Drive, Slack och GitHub. BrainGPT hittar inte bara filer, utan förstår också sammanhanget i dina konversationer och projektets historik.

Modelloberoende intelligens: Växla mellan världens bästa LLM:er – inklusive GPT-5. 1, Claude 4. 5 och Gemini 3 – samtidigt som du håller dina egna arbetsplatsdata säkra och privata.

Talk-to-Text: Optimerad för annonsförsäljare som är på resande fot. Den branschledande röst-till-text-funktionen gör att du kan diktera kreativa briefs eller mötesanteckningar fyra gånger snabbare än att skriva, direkt i valfri app. Integrera allt ditt arbete för snabbare resultat med ClickUp BrainGPT

3. HubSpot Marketing Hub (bäst för CRM-integrerad leadattribution)

via HubSpot Marketing Hub

Marknadsföringsteam kör annonser i plattformsspecifika verktyg medan försäljningen arbetar i ett separat CRM-system. Denna brist på samordning gör det omöjligt att se vilka kampanjer som faktiskt genererar intäkter jämfört med bara klick, vilket leder till slöseri med annonsutgifter.

HubSpot Marketing Hub är utvecklat för moderna team som anser att marknadsföring och försäljning aldrig bör vara separata samtal. Dess mest utmärkande funktion är möjligheten att koppla Google-, Meta- och LinkedIn-annonser direkt till dina CRM-data för verkligt slutna rapporter.

Istället för att bara spåra klick kan du se vilken specifik annonskampanj som ledde till ett undertecknat kontrakt och högt livstidsvärde. Plattformen låter dig synkronisera dina CRM-listor med annonsplattformar automatiskt, vilket säkerställer att din retargeting är laserfokuserad på faktiska prospekt.

Med tillägget av "ChatSpot" och prediktiv lead-poängsättning hjälper programvaran dig att identifiera vilka leads som är redo att köpa innan de ens frågar. Den förenklar kaoset med multikanalattribution till visuella dashboards som alla i teamet kan förstå. För växande varumärken erbjuder den den perfekta blandningen av avancerad automatisering och ett gränssnitt som inte kräver en examen i datavetenskap.

HubSpot Marketing Hubs bästa funktioner

CRM-drivna målgrupper: Synkronisera kontaktlistor direkt till annonsplattformar för målgruppsanpassning baserat på faktiska kunddata.

Attributionsrapportering: Se vilka annonskampanjer som bidrar till faktiska intäkter, inte bara klick eller ifyllda formulär.

Rekommendationer för annonsoptimering: Få förslag på hur du kan förbättra kampanjens resultat baserat på CRM-resultat.

För- och nackdelar med HubSpot Marketing Hub

Fördelar:

Ger verklig slutna rapporter genom att följa kontakter genom hela försäljningsprocessen.

Förenklar målgruppshanteringen genom att synkronisera CRM-segment mellan plattformar

Erbjuder inbyggd integration för team som redan använder HubSpot CRM.

Nackdelar:

Funktionaliteten är begränsad till Google, Facebook/Instagram och LinkedIn.

Avancerade funktioner för annonshantering kräver fortfarande att man arbetar i inbyggda plattformar.

Attributionsnoggrannheten beror på en korrekt spårningskonfiguration

Priser för HubSpot Marketing Hub

Gratis

Starter: Från 20 $/månad

Professional: Från 890 $/månad

Enterprise: Från 3 600 USD/månad

HubSpot Marketing Hub – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 6 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot Marketing Hub?

En användarrecension säger:

Det jag gillar mest med HubSpot Marketing Hub är att det är så bekvämt att använda och att vi kan generera och organisera hela teamets leads via en enda portal, så att det inte blir komplicerat och varje person kan se sina egna leads på ett effektivt sätt.

Det jag gillar mest med HubSpot Marketing Hub är att det är så bekvämt att använda och att vi kan generera och organisera hela teamets leads via en enda portal, så att det inte blir komplicerat och varje person kan se sina egna leads på ett effektivt sätt.

4. Pipedrive (bäst för visuell aktivitetsbaserad försäljning)

via Pipedrive

Pipedrive är utformat av säljare, för säljare, och prioriterar det faktiska momentumet i en affär framför administrativt arbete. Det var först med den visuella pipelinen i Kanban-stil som gör det otroligt enkelt att se exakt var varje annonsör befinner sig i din försäljningstratt.

Filosofin ”aktivitetsbaserad försäljning” säkerställer att dina säljare alltid är fokuserade på nästa steg, oavsett om det är ett uppföljningssamtal eller en kreativ genomgång. AI Sales Assistant fungerar som en personlig coach, flaggar stillastående affärer och föreslår de bästa tidpunkterna för att kontakta dina kontakter. Du kan automatisera repetitiva uppgifter – som att skapa en kampanjuppgift när en affär når förhandlingsstadiet – utan att behöva hjälp från IT.

Plattformen är känd för att vara lätt att anamma, vilket innebär att ditt team faktiskt kommer att använda den istället för att kämpa emot den. Det är ett smidigt verktyg för att avsluta affärer för team som vill ha en snabb försäljningsprocess utan onödiga krångligheter.

Pipedrives bästa funktioner

Visuell försäljningspipeline: Dra och släpp affärer mellan olika stadier med omedelbar insyn i pipeline-status.

Aktivitetsbaserad försäljning: Spåra och planera de åtgärder som driver affärerna framåt, med påminnelser om kommande aktiviteter.

AI-försäljningsassistent: Få automatiska förslag på nästa steg och prioritering av affärer baserat på mönster i säljprocessen.

För- och nackdelar med Pipedrive

Fördelar:

Den rena, visuella designen gör programmet populärt bland säljare.

Alla funktioner är utformade för att hjälpa dig att avsluta affärer, inte bara för administrativ spårning.

Mobilappen ger fullständig tillgång till pipeline, vilket är viktigt för säljteam på fältet.

Nackdelar:

Saknar robusta funktioner för marknadsföringsautomatisering och kampanjhantering, till skillnad från andra Pipedrive-alternativ.

Rapporteringsfunktionerna motsvarar inte djupet i CRM-plattformar för företag.

Anpassningsmöjligheterna är mer begränsade än på mycket flexibla plattformar.

Pipedrive-priser

Essential: 19 dollar per användare/månad

Avancerad: 34 USD per användare/månad

Professional: 64 dollar per användare/månad

Power/Enterprise: 89 dollar per användare/månad

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Pipedrive?

En användarrecension säger:

Jag tycker att Pipedrive är utmärkt för att hantera mina kunder och samtal. Jag gillar verkligen hur det låter mig organisera information och kontakta kunder, samtidigt som jag kan hålla reda på vem jag har ringt, hur många gånger och anledningen till varje samtal. Jag uppskattar också möjligheten att göra anteckningar om mina interaktioner, vilket hjälper mig att hålla ordning på varje kund.

Jag tycker att Pipedrive är utmärkt för att hantera mina kunder och samtal. Jag gillar verkligen hur det låter mig organisera information och kontakta kunder, samtidigt som jag kan hålla reda på vem jag har ringt, hur många gånger och anledningen till varje samtal. Jag uppskattar också möjligheten att göra anteckningar om mina interaktioner, vilket hjälper mig att hålla ordning på varje kund.

5. Freshsales (bäst för AI-driven leadscoring)

via Freshsales

Freshsales tillför en uppfriskande nivå av intelligens till annonsförsäljningsprocessen genom att integrera kommunikation och AI direkt i affärsskärmen. Dess egenutvecklade Freddy AI betygsätter dina leads i realtid, vilket hjälper dig att ignorera bruset och fokusera på de annonsörer som har hög köpintention.

Med inbyggda funktioner för telefon, e-post och chatt behöver ditt team aldrig byta flik för att logga en konversation eller spela in ett kundsamtal. Plattformens "försäljningssekvenser" gör att du kan automatisera personlig kontakt som känns mänsklig men körs på autopilot. Du får en 360-graders vy av kundens resa, inklusive deras interaktioner på webbplatsen och tidigare supportärenden, precis bredvid dina försäljningsanteckningar.

Freshsales bästa funktioner

Freddy AI: Få intelligent leadscoring som prioriterar de kontakter som är mest benägna att konvertera baserat på engagemangssignaler.

Inbyggd telefon och e-post: Ring samtal och skicka e-post direkt från kontaktposter med automatisk loggning.

Försäljningssekvenser: Automatisera flerstegskampanjer som anpassas efter potentiella kunders svar.

För- och nackdelar med Freshsales

Fördelar:

Enhetlig kommunikation eliminerar behovet av att byta mellan olika verktyg och förbättrar produktiviteten.

AI ger praktiska förslag baserade på dina data, inte generella råd.

Det rena, moderna gränssnittet minskar den kognitiva belastningen vid navigering i komplexa system.

Nackdelar:

Avancerad anpassning kan kräva teknisk support.

Rapporteringens djup motsvarar inte företagsplattformar

Integrationssystemet är mindre än de stora CRM-plattformarna.

Priser för Freshsales

Gratis: 0 dollar

Tillväxt: 11 dollar per användare/månad

Pro: 47 dollar per användare/månad

Enterprise: 71 dollar per användare/månad

Freshsales betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Freshsales?

En användarrecension säger:

Jag gillar hur kostnadseffektiv Freshsales är; för kostnaden får du en hel svit med många funktioner som sekvenser och möjlighet att skicka massmejl. Det var väldigt enkelt att konfigurera allt eftersom det finns steg-för-steg-guidning. Vi skapade kontofält och företag, och Freshsales tillhandahåller mallar för andra saker. Vi testade e-postens hälsa utan att ansluta inkorgarna och testade sedan med DKIM-, SPF- och DMARC-inställningar på Freshsales. Du kan använda sekvenser för att skicka e-postmeddelanden med viss logik, till exempel att skicka uppföljningar till kunder som har öppnat e-postmeddelanden. Det gör att du kan skicka automatiserade e-postkampanjer, och med massutskick kan vi skicka ett enda e-postmeddelande som en kampanj och anpassa varje aspekt av varje e-postmeddelande.

Jag gillar hur kostnadseffektiv Freshsales är; för kostnaden får du en hel svit med många funktioner som sekvenser och möjlighet att skicka massmejl. Det var väldigt enkelt att konfigurera allt eftersom det finns steg-för-steg-guidning. Vi skapade kontofält och företag, och Freshsales tillhandahåller mallar för andra saker. Vi testade e-postens hälsa utan att ansluta inkorgarna och testade sedan med DKIM-, SPF- och DMARC-inställningar på Freshsales. Du kan använda sekvenser för att skicka e-postmeddelanden med viss logik, till exempel att skicka uppföljningar till kunder som har öppnat e-postmeddelanden. Det gör att du kan skicka automatiserade e-postkampanjer, och med massutskick kan vi skicka ett enda e-postmeddelande som en kampanj och anpassa varje aspekt av varje e-postmeddelande.

6. Zoho CRM (Bäst för prisvärd, djupgående anpassning)

via Zoho CRM

Växande team behöver CRM-funktioner som kan skalas upp, men företagsplattformar är dyra och verktyg för småföretag blir snabbt för små.

Zoho CRM är en ”kameleont” för budgetmedvetna team som ändå kräver kraftfulla funktioner på företagsnivå och djupgående anpassningsmöjligheter. Det erbjuder en otrolig rad funktioner, från automatisering av arbetsflöden till AI-assistenten Zia, som kan förutsäga affärsavslut och upptäcka avvikelser i dina data.

Plattformens Canvas-designstudio låter dig helt ombygga användargränssnittet så att det passar ditt teams specifika terminologi och arbetsflöde för annonsförsäljning. Eftersom det är en del av det omfattande Zoho-ekosystemet integreras det direkt med allt från din faktureringsprogramvara till dina webinarplattformar. Du kan ställa in "SalesSignals" för att få ett meddelande så fort en potentiell kund öppnar din e-post eller besöker din prissida, vilket gör att du kan agera i rätt ögonblick.

Zoho CRM:s bästa funktioner

Zia AI-assistent: Få prognoser om sannolikheten för att affären avslutas och bästa tidpunkter för att kontakta leads.

Automatisering av arbetsflöden: Skapa komplexa automatiseringsregler utan kodning med hjälp av ett visuellt verktyg för att bygga arbetsflöden.

Multikanalkommunikation: Engagera potentiella kunder via e-post, telefon, livechatt och sociala medier från CRM-systemet.

För- och nackdelar med Zoho CRM

Fördelar:

Erbjuder exceptionellt värde med företagsfunktioner utan företagskostnader

Djup integration med andra Zoho-produkter skapar en enhetlig affärsplattform.

Mycket anpassningsbar för att passa praktiskt taget alla försäljningsprocesser

Nackdelar:

Det stora utbudet av alternativ kan vara överväldigande för nya användare.

Vissa avancerade funktioner kräver abonnemang på högre nivå.

Supportens svarstider kan variera

Priser för Zoho CRM

Gratis

Standard: 20 dollar per användare/månad

Professional: 35 dollar per användare/månad

Enterprise: 50 dollar per användare/månad

Ultimate: 65 dollar per användare/månad

Zoho CRM-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 2 600 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 6 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho CRM?

En användarrecension säger:

För team som vill ha kontroll utan att överbelasta företaget är Zoho CRM otroligt flexibelt och prisvärt. Zoho-ekosystemets integrationer är smidiga och anpassningsmöjligheterna (fält, arbetsflöden, automatiseringar) är omfattande. Det är utmärkt för att spåra pipeline, aktiviteter och uppföljningar på ett ställe för rekrytering eller försäljning. När det är korrekt konfigurerat är rapporteringen tillförlitlig.

För team som vill ha kontroll utan att överbelasta företaget är Zoho CRM otroligt flexibelt och prisvärt. Zoho-ekosystemets integrationer är sömlösa och anpassningsmöjligheterna (fält, arbetsflöden, automatiseringar) är omfattande. Det är utmärkt för att spåra pipeline, aktiviteter och uppföljningar på ett ställe för rekrytering eller försäljning. När det är korrekt konfigurerat är rapporteringen tillförlitlig.

7. ADvendio (bäst för Salesforce-integrerade annonskampanjer)

via ADvendio

Medieföretag som använder Salesforce för CRM saknar ofta inbyggda funktioner för hantering av annonsutrymme och beställningar, vilket skapar datasilos och integrationsproblem.

ADvendio är en kraftfull Salesforce-lösning som är särskilt utformad för att överbrygga klyftan mellan medieinköp och annonsförsäljning. Eftersom verktyget finns direkt i Salesforce-ekosystemet eliminerar det behovet av krånglig datasynkronisering och säkerställer en enda källa till information för hela din annonsverksamhet.

Plattformen utmärker sig inom omnikanal-lagerhantering, vilket gör att du kan spåra tillgänglighet för digitala, tryckta och utomhusbaserade tillgångar i realtid. Den inbyggda finansmotorn automatiserar den komplexa övergången från en undertecknad annonsorder till en slutfaktura, vilket drastiskt minskar manuella fel. Med programmatiska integrationer till stora SSP:er och börser ger den en enhetlig bild av både direkta och automatiserade intäktsströmmar.

ADvendios bästa funktioner

Orderhantering: Hantera hela arbetsflödet för annonsförsäljning, från offert till kampanjgenomförande, inom Salesforce.

Lagerprognoser: Se tillgängligheten i realtid för alla dina annonsprodukter innan du gör åtaganden gentemot kunderna.

Programmatisk integration: Koppla direktförsäljning till programmatisk efterfrågan genom enhetlig lagerhantering.

För- och nackdelar med ADvendio

Fördelar:

Som en inbyggd Salesforce-app eliminerar den integrationsproblem.

Förstår reklamarbetsflöden som prislistor och kompensationer som generiska verktyg inte förstår.

Anpassar sig till olika affärsmodeller inom mediebranschen, från enbart digitala till kanalöverskridande.

Nackdelar:

Kräver Salesforce som underliggande plattform.

Implementeringens komplexitet speglar Salesforce-projekt

Funktioner utanför annonshanteringen kan kräva ytterligare Salesforce-appar.

ADvendios prissättning

Anpassad prissättning

ADvendio-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (15+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (5+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om ADvendio?

En användarrecension säger:

Advendio är ett utmärkt CRM-system som passar perfekt för alla försäljningsprocesser som ingår i försäljningen av medietjänster. Kundhantering, klassificering, erbjudanden, orderbekräftelser, utskick, rapporter och mycket mer är mycket väl implementerat. Det finns helt i molnet, du behöver inte oroa dig för säkerhetskopiering av data och underhåll av programvaran, tillgängligheten är hittills 100 % för mig.

Advendio är ett utmärkt CRM-system som passar perfekt för alla försäljningsprocesser som ingår i försäljningen av medietjänster. Kundhantering, klassificering, erbjudanden, orderbekräftelser, utskick, rapporter och mycket mer är mycket väl implementerat. Det finns helt i molnet, du behöver inte oroa dig för säkerhetskopiering av data och underhåll av programvaran, tillgängligheten är hittills 100 % för mig.

📖 Läs mer: 10 viktiga funktioner i programvara för försäljningshantering som leder till framgång

8. Google Ad Manager (bäst för att optimera digital avkastning för publicister)

via Google Ads

Google Ad Manager är fortfarande guldstandarden för publicister som behöver maximera avkastningen på en enorm volym digitala visningar. Dess enhetliga auktionsteknik tvingar alla efterfrågekällor – inklusive direktavtal och programmatiska köpare – att konkurrera samtidigt om varje enskild annonsplats.

Nyligen har plattformen utvecklats med ”Interactive Reports” som använder AI för att proaktivt visa intäktsmöjligheter och identifiera leveransflaskhalsar. Den ger detaljerad kontroll över ditt lager, från standardbanners till högvärdiga CTV- och videoplaceringar. Systemets dynamiska allokeringsfunktion säkerställer att du aldrig går miste om intäkter genom att automatiskt prioritera de mest lönsamma annonserna i realtid.

Gränssnittet är visserligen notoriskt komplicerat, men dess djupgående data och integration med det bredare Google-ekosystemet gör det oumbärligt för webbplatser med hög trafik. För publicister som vill ha total kontroll över sin intäktsstrategi är denna plattform branschens ultimata kraftpaket.

De bästa funktionerna i Google Ad Manager

Unified auction: Maximera intäkterna genom att låta alla efterfrågekällor konkurrera samtidigt om varje visning.

Dynamisk allokering: Balansera automatiskt direktsålda kampanjer med programmatisk efterfrågan för att optimera fyllnadsgraden och avkastningen.

Avancerad rapportering: Få en överblick över intäktsutvecklingen inom olika dimensioner, såsom annonsenheter, geografiska områden och enheter.

För- och nackdelar med Google Ad Manager

Fördelar:

Integration med Googles annonssystem skapar en betydande efterfrågan för publicister.

Sofistikerade algoritmer optimerar kontinuerligt intäkterna i komplexa scenarier.

Skalbar för alla storlekar, med en gratis nivå för mindre utgivare.

Nackdelar:

Komplexiteten i funktionerna skapar en brant inlärningskurva.

Skapar beroende av Googles ekosystem

Supportåtkomsten varierar beroende på utgivarens nivå.

Priser för Google Ad Manager

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Google Ad Manager

G2: 4,2/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Ad Manager?

En användarrecension säger:

Jag gillar Google Ad Manager för dess kraftfulla annonskontroll och detaljerade analyser. Den erbjuder precis inriktning, flexibla annonsformat och kraftfulla verktyg för intäktsoptimering. Jag uppskattar också hur den hjälper mig att optimera annonsleveransen, spåra prestanda och maximera intäkterna på ett effektivt sätt. Att byta till Google Ad Manager från grundläggande annonsnätverk och direktannonsplaceringar gav bättre kontroll, skalbarhet och detaljerad rapportering – allt på en och samma plattform.

Jag gillar Google Ad Manager för dess kraftfulla annonskontroll och detaljerade analyser. Den erbjuder precis inriktning, flexibla annonsformat och kraftfulla verktyg för intäktsoptimering. Jag uppskattar också hur den hjälper mig att optimera annonsleveransen, spåra prestanda och maximera intäkterna på ett effektivt sätt. Att byta till Google Ad Manager från grundläggande annonsnätverk och direktannonsplaceringar gav bättre kontroll, skalbarhet och detaljerad rapportering – allt på en och samma plattform.

9. Meta Ads Manager (bäst för räckvidden för kampanjer i sociala medier)

via Meta Ads

Team har ofta svårt att nå sina målgrupper effektivt på sociala plattformar och slösar bort budget på irrelevanta visningar eftersom manuell optimering inte kan hålla jämna steg med plattformens algoritmer.

Meta Ads Manager är det viktiga kommandocentret för att nå miljarder användare på Facebook, Instagram, Messenger och Threads. Plattformens AI-drivna Advantage+-verktyg automatiserar kreativa variationer och målgruppsinriktning för att hitta de mest effektiva kombinationerna. Det gör att du kan skapa djupgående anpassade målgrupper med hjälp av dina egna CRM-data eller webbplatstrafik som spåras via Conversions API för mycket precis retargeting.

Den visuella instrumentpanelen förenklar processen genom A/B-testning av rubriker och videomaterial för att se vad som faktiskt driver konverteringar. Med inbyggt stöd för immersiva format som Reels- och Carousel-annonser erbjuder den sofistikerad beteendemässig inriktning, vilket gör den till ett måste för varumärken som vill skala upp kundförvärv snabbt. Detta är det definitiva verktyget för att omvandla socialt engagemang till mätbara intäkter genom maskininlärningsoptimerade kampanjer.

Meta Ads Managers bästa funktioner

Målgruppsinriktning: Skapa precisa målgrupper med hjälp av demografi, intressen, beteenden och anpassade data som kundlistor.

Kampanjoptimering: Låt Metas algoritmer optimera leveransen mot ditt valda mål, oavsett om det är konverteringar, leads eller trafik.

Plattformsoberoende räckvidd: Hantera kampanjer på Facebook, Instagram och Messenger från ett enda gränssnitt.

För- och nackdelar med Meta Ads Manager

Fördelar:

Oöverträffad publikskala som når miljarder användare globalt

Sofistikerade målgruppsanpassningsfunktioner baserade på deklarerade data och beteendesignaler

Annonsörer drar nytta av Metas kontinuerliga investeringar i maskininlärning för annonsleverans.

Nackdelar:

Attribution har blivit mer utmanande med iOS-sekretessändringar

Plattformsberoende innebär att algoritmförändringar kan påverka prestandan avsevärt.

Kreativ trötthet kräver ständig uppdatering av innehållet

Priser för Meta Ads Manager

Ingen plattformsavgift

Betala efterhand

Betyg och recensioner av Meta Ads Manager

G2: 4,2/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 800 recensioner)

10. Zendesk Sell (Bäst för synlighet inom försäljning och support)

via Zendesk Sell

Säljteam saknar ofta insyn i supportinteraktioner, vilket leder till besvärliga samtal där säljarna inte känner till de senaste problemen.

Zendesk Sell är det självklara CRM-systemet för team som anser att säljares bästa vapen är en fullständig historik över kundens upplevelser. Det bryter på ett unikt sätt ner barriären mellan försäljning och support genom att visa dina säljare alla öppna ärenden och tidigare klagomål direkt i kontaktuppgifterna. Denna transparens förhindrar problemet med ”obekväma kontakter” och gör det möjligt för ditt team att anpassa sina säljargument efter kundens aktuella nöjdhetsnivå.

Verktygets ”smarta listor” prioriterar automatiskt dina dagliga uppgifter, så att du kan följa upp de hetaste leadsna vid exakt rätt tidpunkt. Mobilappen är en av de bästa i branschen och erbjuder geolokaliseringsverktyg och offlineåtkomst för säljare som är ständigt på resande fot.

Zendesk Sells bästa funktioner

Enhetlig kundvy: Se försäljningspipeline-data tillsammans med supportärenden i ett enda gränssnitt.

Smarta listor: Skapa dynamiska listor som uppdateras automatiskt för att prioritera dagliga aktiviteter för säljare.

Spårning av e-post och samtal: Logga all kommunikation automatiskt med fullständig kontext kopplad till kontakt- och affärsuppgifter.

För- och nackdelar med Zendesk Sell

Fördelar:

Inbyggd integration med Zendesk Support ger unik kundsynlighet.

Det rena, fokuserade gränssnittet undviker onödiga funktioner och är intuitivt för säljare.

Den kraftfulla mobilappen gör det möjligt för säljteam på fältet att arbeta var som helst.

Nackdelar:

Värdeerbjudandet är starkast för befintliga användare av Zendesk Support.

Anpassningsmöjligheterna är mer begränsade jämfört med andra CRM-plattformar.

Rapporteringsfunktionerna motsvarar inte djupet i analysverktyg för företagsförsäljning.

Zendesk Sell Prissättning

Sell Team: 25 dollar per användare/månad

Sell Growth: 69 dollar per användare/månad

Sell Professional: 149 dollar per användare/månad

Sell Enterprise: Från 199 dollar per användare/månad

Zendesk Sell – betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (480+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zendesk?

En användarrecension säger:

En av de saker jag gillar mest med Zendesk Support Suite är hur intuitivt och enkelt det är att använda, även för nya teammedlemmar. Gränssnittet är rent och välorganiserat, vilket gör det enkelt att hantera flera konversationer över olika kanaler som e-post, chatt och sociala medier på ett och samma ställe. Biljettsystemet är särskilt kraftfullt – det hjälper oss att hålla koll på kundförfrågningar, tilldela dem effektivt och spåra deras framsteg utan att något faller mellan stolarna.

En av de saker jag gillar mest med Zendesk Support Suite är hur intuitivt och enkelt det är att använda, även för nya teammedlemmar. Gränssnittet är rent och välorganiserat, vilket gör det enkelt att hantera flera konversationer över olika kanaler som e-post, chatt och sociala medier på ett och samma ställe. Biljettsystemet är särskilt kraftfullt – det hjälper oss att hålla koll på kundförfrågningar, tilldela dem effektivt och spåra deras framsteg utan att något faller mellan stolarna.

11. Insightly (Bäst för att koppla försäljning till projekt)

via Insightly

Insightly löser problemet med ”störande överlämningar” genom att kombinera ett högpresterande CRM-system med ett robust projektledningssystem i en enda plattform. Istället för att tappa fart när ett avtal har undertecknats kan du omedelbart omvandla en affärsmöjlighet till ett projekt med alla originalfiler och anteckningar intakta.

Den unika funktionen "Relationship Linking" går utöver grundläggande listor och visar dig det komplexa nätverket av kontakter, organisationer och tidigare projekt som kopplar samman dina intressenter. AI-funktionen "Insightly Copilot" hjälper till att sammanfatta långa e-posttrådar och utarbeta uppföljningssvar för att hålla din pipeline igång i högsta hastighet. Den erbjuder också en integrerad marknadsföringsautomatiseringssvit, som gör att du kan köra samordnade leadgenereringskampanjer som matas direkt in i din försäljningstratt.

Insightlys AppConnect-motor erbjuder kodfria integrationer med över 2 000 andra verktyg, vilket gör den till en mycket flexibel hubb för hela ditt företag. Detta är det perfekta valet för team som behöver hålla ordning från första pitchen till slutlig kampanjleverans.

Insightlys bästa funktioner

Relationslänkning: Koppla samman kontakter, organisationer och projekt med synliga relationskartor för att förstå nätverk av intressenter.

Integrerad projektledning: Omvandla avslutade affärsmöjligheter till projekt utan att behöva mata in informationen på nytt.

Automatisering av arbetsflöden: Skapa automatiserade processer för lead-hantering, uppgiftsfördelning och e-postmeddelanden.

För- och nackdelar med Insightly

Fördelar:

Kombinationen av CRM och projektledning löser problemet med överlämningen från försäljning till leverans.

Relationsinformation hjälper team att förstå komplexa relationer mellan intressenter inom B2B-försäljning.

Erbjuder gedigen funktionalitet för växande företag till rimliga priser.

Nackdelar:

Projektledningsfunktionerna når inte upp till samma djup som dedikerade plattformar.

Anpassning av rapportering kräver viss inlärning

E-postintegrationen kan ibland uppleva synkroniseringsfördröjningar.

Insightly-prissättning

Plus: 29 dollar per användare/månad

Professional: 49 $ per användare/månad

Enterprise: 99 dollar per användare/månad

Insightly-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (890+ recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Insightly?

En användarrecension säger:

Jag älskar de nya funktionerna i Insightly Marketing. E-postmallarna och skapandet av dem är fantastiska, och vi utnyttjar resefunktionen till fullo.

Jag älskar de nya funktionerna i Insightly Marketing. E-postmallarna och skapandet av dem är fantastiska, och vi utnyttjar resefunktionen till fullo.

12. Monday Sales CRM (Bäst för visuell flexibilitet utan kodning)

via Monday

Monday Sales CRM förvandlar den traditionellt rigida världen av försäljningsuppföljning till en levande, visuell arbetsyta som teamen verkligen tycker om att använda. Den är byggd på en flexibel kodfri plattform och låter dig dra och släppa för att skapa en perfekt anpassad pipeline utan att behöva anlita en utvecklare.

Dess "Board"-vy ger en översiktlig bild av dina affärers status, med färgkodade statusar som visar exakt var en kampanj har fastnat. Med inbyggda automatiseringar kan du skicka omedelbara aviseringar till ditt kreativa team så fort en annonsorder har undertecknats.

AI-funktionerna inkluderar automatiserad lead-berikning, som hämtar data från hela webben för att ge dig ett försprång på varje potentiell kund. Det överbryggar klyftan mellan försäljning och drift genom att samla all kommunikation och alla filer i en centraliserad, sökbar hubb.

Monday Sales CRM:s bästa funktioner

Anpassningsbara pipeline: Skapa försäljningspipeline som passar din process med hjälp av drag-and-drop-anpassning.

Visuell affärshantering: Se hela din pipeline på ett ögonblick med färgkodade statusar och intuitiva tavelvyer.

Inbyggd integration för arbetshantering: Koppla försäljningsaktiviteter till marknadsföringskampanjer, kundintroduktion och supportförfrågningar.

För- och nackdelar med Monday Sales CRM

Fördelar:

Extrem flexibilitet utan kod gör det möjligt för team att bygga exakt den CRM-lösning de behöver.

Det intuitiva, visuella gränssnittet minimerar utbildningstiden och underlättar användarens tillämpning.

Skapar en enhetlig plattform för försäljning och drift för befintliga användare av monday.com

Nackdelar:

Försäljningsspecifika funktioner som e-postsekvenser är mindre utvecklade än dedikerade plattformar.

Flexibilitet kan leda till inkonsekventa inställningar om den inte hanteras noggrant.

Rapporteringen är visserligen visuell, men kanske inte tillfredsställer team som behöver djupgående försäljningsanalyser, jämfört med vissa alternativ från monday.

Priser för Monday Sales CRM

Basic: 18 dollar per användare/månad

Standard: 25 dollar per användare/månad

Pro: 41 dollar per plats/månad

Företag: Anpassad offert

Monday Sales CRM-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Monday Sales CRM?

En användarrecension säger:

Jag älskar verkligen e-post- och aktivitetsfunktionen i monday CRM, som automatiskt taggar e-postmeddelanden till kunder och leads, vilket gör spårningen otroligt effektiv. Denna automatisering, i kombination med AI-funktionerna, hjälper mig att enkelt extrahera viktig information som uppföljningsdatum och viktiga detaljer. Workflow Center är en annan utmärkande funktion som erbjuder förbättrad automatisering liknande if-this-then-that-uttalanden som driver mitt arbete framåt och förhindrar stagnation, vilket i slutändan sparar både tid och pengar.

Jag älskar verkligen e-post- och aktivitetsfunktionen i monday CRM, som automatiskt taggar e-postmeddelanden till kunder och leads, vilket gör spårningen otroligt effektiv. Denna automatisering, i kombination med AI-funktionerna, hjälper mig att enkelt extrahera viktig information som uppföljningsdatum och viktiga detaljer. Workflow Center är en annan utmärkande funktion som erbjuder förbättrad automatisering liknande if-this-then-that-uttalanden som driver mitt arbete framåt och förhindrar stagnation, vilket i slutändan sparar både tid och pengar.

13. WideOrbit (bäst för TV- och radio-sändningar)

via WideOrbit

Broadcastmedieföretag arbetar med arbetsflöden som skiljer sig väsentligt från digital reklam, och generiska verktyg förstår inte begrepp som tillgänglighet, kompensation eller den komplexa schemaläggningen av linjära medier.

WideOrbit är fortfarande den obestridda branschstandarden för mediebolag som behöver hantera den komplexa och riskfyllda linjära inventeringen. Till skillnad från renodlade digitala verktyg är det specialutvecklat för att hantera de unika utmaningarna inom TV och radio, från hantering av tillgänglighet till precis schemaläggning av reklamplatser.

Den integrerade faktureringsmotorn tar automatiskt hänsyn till förhandsbokningar och "makegoods", vilket säkerställer att dina finansiella rapporter är exakta till cent. Genom att koppla samman försäljning, trafik och ledning skapas ett sömlöst dataflöde som maximerar intäkterna i alla sändningsnät. Andra funktioner inkluderar förbättrad integration av publikdata, vilket gör det möjligt för sändningsbolag att bevisa värdet av sin räckvidd med realtidsanalyser. För organisationer som verkar inom traditionella medier erbjuder denna programvara en specialiserad infrastruktur som generiska CRM-system inte kan matcha.

WideOrbits bästa funktioner

Trafikhantering: Planera reklamplatser i komplexa sändningsscheman, förhindra konflikter och optimera inventeringen.

Automatisk fakturering: Skapa fakturor som exakt återspeglar vad som har sänts, inklusive ersättningsreklam och förhandsbokningar.

Integration av målgruppsdata: Koppla samman betygsdata för att visa kampanjresultat för annonsörer.

För- och nackdelar med WideOrbit

Fördelar:

Djupgående expertis inom sändningar innebär mindre anpassning och snabbare implementering.

Täcker hela arbetsflödet för tv-reklam, från försäljning till fakturering, i ett enda system.

Som branschstandard erbjuder den en mogen, stabil plattform.

Nackdelar:

Specialiseringen är en begränsning för företag med betydande digital verksamhet.

Implementeringen kräver dedikerade resurser och utbildning.

Användargränssnittet kan kännas föråldrat jämfört med nyare plattformar.

WideOrbit-priser

Anpassad prissättning

WideOrbit-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 50 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om WideOrbit?

En användarrecension säger :

Enkel att använda. Möjlighet att anpassa och skapa flera order.

Enkel att använda. Möjlighet att anpassa och skapa flera order.

via Bitrix24

Bitrix24 är ett omfattande, allt-i-ett-digitalt huvudkontor som ersätter behovet av ett halvt dussin separata prenumerationer. Det kombinerar ett högpresterande CRM-system med projektledning, videokonferenser och verktyg för webbplatsbyggande i en enda, enhetlig miljö.

Verktyget är utmärkt för internt samarbete och erbjuder sociala "aktivitetsflöden" och chattfönster direkt bredvid dina aktiva affärer. Du kan automatisera hela din försäljningsprocess, från det första formuläret för att fånga leads på din webbplats till den slutliga elektroniska signaturen på ett kontrakt.

För team med strikta säkerhetskrav är det en av få moderna plattformar som fortfarande erbjuder en självhostad lokal version. Dess AI-funktion ”Super Agent” hjälper dig att hantera din kalender, sammanfatta mötesanteckningar och till och med skriva utkast till marknadsföringstexter för din nästa kampanj.

Bitrix24 bästa funktioner

Omfattande CRM: Hantera leads, affärer och offerter med anpassningsbara pipeline-funktioner och automatiseringsregler.

Inbyggd samarbetsfunktion: Chatt, videosamtal och aktivitetsflöden håller teamen sammankopplade inom ramen för CRM-poster.

Projekt- och uppgiftshantering: Spåra projekt med Gantt-diagram och Kanban-tavlor, kopplade till CRM-affärer.

För- och nackdelar med Bitrix24

Fördelar:

Bra värde, samlar flera verktyg på en plattform för att spara kostnader

Ett självhostat alternativ finns tillgängligt för organisationer med specifika säkerhetskrav.

Den generösa gratistjänsten gör det möjligt för team att utvärdera plattformen grundligt.

Nackdelar:

Omfattningen av funktionerna kan vara överväldigande för nya användare.

Enskilda komponenter kanske inte matchar djupet hos specialiserade, förstklassiga verktyg.

Gränssnittet kan kännas rörigt med så många funktioner jämfört med Bitrix24-alternativ.

Bitrix24-priser

Anpassad prissättning

Bitrix24 betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (590+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 800 recensioner)

15. AdRoll (bäst för retargetingkampanjer inom e-handel)

via AdRoll

AdRoll fungerar som en kraftfull kraftförstärkare för e-handels- och D2C-varumärken som behöver förvandla tillfälliga besökare till lojala kunder. Det är specialiserat på sofistikerad retargeting, vilket gör att du kan följa användare med hög köpintention med konsekventa, personaliserade meddelanden över displaynätverk, sociala medier och e-post.

Detta verktyg förenklar också den ofta frustrerande världen av kanalöverskridande attribution genom att visa exakt hur varje kontaktpunkt bidrog till en slutlig försäljning. Med inbyggda integrationer för Shopify och WooCommerce kan du synkronisera din produktkatalog och lansera dynamiska kreativa kampanjer med bara några klick.

Det tar bort de tekniska hindren för att komma in på marknaden för avancerad digital annonsering, vilket ger mindre varumärken samma möjligheter till retargeting som globala detaljhandelsjättar. År 2026 har dess "Brand Awareness"-paket utvecklats för att hjälpa dig att nå nya liknande målgrupper som speglar dina bästa befintliga kunder.

AdRolls bästa funktioner

Kanalöverskridande retargeting: Nå webbplatsbesökare med samordnade meddelanden över displaynätverk, Facebook och e-post.

Målgruppssegmentering: Skapa segment baserat på beteende på webbplatsen, till exempel besökta sidor eller övergivna kundvagnar.

Intäktsattribution: Koppla annonsvisningar och klick till faktiska köp med spårning över flera enheter.

För- och nackdelar med AdRoll

Fördelar:

Förenklad hantering över flera kanaler sparar tid och förbättrar konsekvensen

E-handelsfokuset innebär att programvaran förstår arbetsflöden som produktflöden och dynamiska kreativa lösningar.

Gör retargeting-teknik tillgänglig för varumärken utan dedikerade annonshanteringsteam

Nackdelar:

Begränsade funktioner i den övre delen av tratten för medvetenhetskampanjer

Attributionsnoggrannheten har påverkats av ändringar i webbläsarnas integritetsskydd.

De kreativa alternativen är mer begränsade än i dedikerade kreativa verktyg.

AdRoll-priser

Anpassad prissättning

AdRoll-betyg och recensioner

G2: 4,0/5 (690+ recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om AdRoll?

En användarrecension säger:

Det jag gillar mest med AdRoll är hur enkelt det är att göra retargeting över flera kanaler från ett och samma ställe. Installationen är enkel och rapporteringen är tillräckligt tydlig för att snabbt förstå vad som driver konverteringar. Det är särskilt användbart för att hålla sig i topp hos användare med hög köpintention utan att behöva lägga ner mycket manuellt arbete.

Det jag gillar mest med AdRoll är hur enkelt det är att göra retargeting över flera kanaler från ett och samma ställe. Installationen är enkel och rapporteringen är tillräckligt tydlig för att snabbt förstå vad som driver konverteringar. Det är särskilt användbart för att hålla sig i topp hos användare med hög köpintention utan att behöva lägga ner mycket manuellt arbete.

Den bästa programvaran för reklamförsäljningshantering beror på dina specifika behov – oavsett om du säljer direktlager, hanterar programmatisk reklam eller samordnar anpassade kampanjer. Det rätta valet balanserar pipelinehantering, kampanjkoordinering och rapporteringsfunktioner. Team som väljer integrerade plattformar framför punktlösningar kommer att lägga mindre tid på administrativt arbete och mer tid på att bygga relationer med annonsörer. Är du redo att samordna din annonsförsäljningspipeline och kampanjhantering? Kom igång gratis med ClickUp. ✅

Förena dina annonser och försäljning

Den bästa programvaran för reklamförsäljningshantering beror på dina specifika behov – oavsett om du säljer direktlager, hanterar programmatisk reklam eller samordnar anpassade kampanjer.

Det rätta valet balanserar pipelinehantering, kampanjkoordinering och rapporteringsfunktioner.

Team som väljer integrerade plattformar framför punktlösningar kommer att lägga mindre tid på administrativt arbete och mer tid på att bygga relationer med annonsörer.

Är du redo att samla din annonsförsäljningspipeline och kampanjhantering på ett ställe? Kom igång gratis med ClickUp. ✅

Vanliga frågor

Programvara för hantering av reklamförsäljning innehåller branschspecifika funktioner som lagerhantering, prislistor och kampanjtrafik som vanliga CRM-system saknar. Medan CRM-system spårar relationer hanterar reklamförsäljningsplattformar också vad du säljer och hur det levereras.

Projektledningsplattformar kan hantera pipeline-spårning och kampanjkoordinering, särskilt för anpassade reklamlösningar. Team med komplexa lagerbehov kan dock fortfarande behöva specialiserade verktyg, även om konvergerade arbetsytor minskar behovet av flera system.

Leta efter praktiska AI-funktioner som lead scoring för att prioritera kontakter, affärsinformation för att identifiera riskfyllda möjligheter och automatiserade uppföljningsförslag. Den bästa AI-tekniken ger dig användbar information som hjälper dig att sälja smartare, inte bara generera fler rapporter.

Ja, gratistjänster från plattformar som ClickUp, HubSpot och Zoho erbjuder verkligt värde för små team som är i startfasen. Du bör utvärdera begränsningarna när det gäller antal användare och funktioner, men gratistjänsterna är absolut användbara utgångspunkter.