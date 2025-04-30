15 typer av försäljningsmaterial som driver konverteringar (+ exempel)

Långa försäljningscykler kan tyst döda även de mest lovande affärerna. Du har flera intressenter, från ekonomi till IT och ledningen, som väger varje beslut. Varje ny fråga kommer att bromsa processen.

Vad värre är, efter en bra demonstration eller ett bra möte avtar ofta momentum eftersom interna förespråkare inte har de verktyg de behöver för att sälja din lösning internt.

Det är här försäljningsmaterial hjälper dig att styra berättelsen och påskynda köpprocessen.

För det första ger det dina säljare en anledning att följa upp och hålla samtalet igång, även om det går lång tid mellan kontakterna.

När köpprocessen blir allt mer komplex hjälper bra försäljningsmaterial dig att hålla dig i åtanke och driva affärer framåt.

Låt oss titta på de 15 typerna av försäljningsmaterial, hur man skapar och hanterar dem och vilken inverkan de har på din försäljningsverksamhet.

Vad är försäljningsmaterial?

Försäljningsmaterial är allt kompletterande innehåll som ger potentiella kunder den information de behöver för att fatta ett beslut. Det kan användas av enskilda säljare och säljteam eller som marknadsföringsmaterial.

Dina säljare kan använda dem för att underlätta försäljningen.

Tänk dig till exempel en säljare som vill bevisa kostnadsfördelarna med det de säljer och som hittar en övertygande fallstudie för att bevisa avkastningen på investeringen. Eller ett battlecard för att motverka konkurrenter, eller en onesider för att sammanfatta försäljningsargumentet för beslutsfattare.

Alla dessa typer av försäljningsmaterial är utformade med fokus på kundcentrering, vilket säkerställer att materialet tillgodoser köparens specifika behov och problem.

Med färdiga, anpassningsbara försäljningsmaterial kan dina säljteam fokusera på att bygga relationer istället för att slösa tid på att skapa egna presentationer, e-postmeddelanden eller dokument.

De lägger mindre tid på att skapa material eller utforma försäljningspresentationer själva. Och mer tid på att faktiskt sälja, vilket påskyndar affärscyklerna och förbättrar vinstfrekvensen.

Låt oss se hur rätt försäljnings- och marknadsföringsmaterial kan stödja varje steg i köparens resa.

Steg Vad det betyder för dina potentiella kunder Idéer för försäljningsmaterial Medvetenhet De har ett problem. Ditt försäljningsmaterial ökar medvetenheten och visar dem varför de behöver det. Blogginlägg, e-böcker och vitböcker, infografik, videor, innehåll på sociala medier Övervägande De utforskar olika lösningar. Försäljningsmaterialet visar ditt värde. Fallstudier, produktjämförelseguider, webbseminarier, vanliga frågor Beslut De är redo att fatta ett beslut. Ditt försäljningsmaterial skapar förtroende Produktdemonstrationer, kostnadsfria prov eller prover, kundutlåtanden, prislistor Kundbehållning Efter försäljningen, förstärk produktens värde för att driva lojalitet, merförsäljning och förnyelser. Onboarding-material, användarhandböcker och handledningar, nyhetsbrev, exklusivt innehåll

Vad kännetecknar bra försäljningsmaterial?

Din potentiella kund utvärderar flera alternativ, så din säljare måste tillföra värde för att väcka intresse och skapa meningsfulla samtal.

Här är de viktigaste elementen för det mest effektiva försäljningsmaterialet:

Relevans för köparen: Tilltalar marknadsföringsmaterialet direkt den potentiella kundens behov, bransch och problemområden? Personalisering är nyckeln här.

Tydligt budskap: Precis som allt annat marknadsföringsmaterial bör försäljningsmaterialet fokusera på ett centralt budskap och bygga upp berättelsen kring detta.

Visuell effekt: När du skapar försäljningsmaterial ska du se till att det är visuellt välorganiserat, lyfter fram viktig information och är lätt att överblicka.

Tydlig CTA: Vad vill du att läsaren ska göra härnäst? Boka en demo, registrera sig för en gratis provperiod eller begära prisuppgifter? Högkvalitativt försäljningsmaterial har tydliga nästa steg.

Anpassa köparens resa: Anpassa materialets djup och ton till var köparen befinner sig. Material för att öka medvetenheten i ett tidigt skede ser annorlunda ut än verktyg för beslutsstöd i ett sent skede.

Mobilvänligt: Är formatet lättviktigt, mobilvänligt och enkelt att vidarebefordra internt utan att det går sönder eller försvinner?

15 exempel på försäljningsmaterial som inspirerar ditt team

Låt oss nu utforska 15 exempel på försäljningsmaterial som dina säljare kan använda som inspiration under hela försäljningscykeln:

1. Produktblad

Du är säljare och förbereder dig för ett upptäcktsamtal med driftschefen på ett medelstort teknikföretag. Du vet att de också utvärderar tre andra leverantörer.

Innan samtalet skickar du ett produktblad till den potentiella kunden via e-post. Det förklarar vad din produkt gör, de viktigaste problemen den löser, några utmärkande funktioner och en kort kundsuccesshistoria.

Under samtalet öppnar du en sida på skärmen och går igenom den med dem.

Efter samtalet delar verksamhetschefen dokumentet med sin interna inköpskommitté. Din lösning förblir i fokus under medvetenhetsfasen, även när de utvärderar andra alternativ.

Som säljstödchef har du redan försett dina säljare med denna mall på en sida så att alla säljare kan presentera produkterna på ett enhetligt och snabbt sätt!

🏆 Resultat: Du gör det enkelt för köparen att förespråka din lösning internt.

⚡ Inspiration: I detta exempel på försäljningsmaterial från Threekit förmedlar rubriken värdeerbjudandet. Det finns en visuell hierarki som styr uppmärksamheten och listar de tre viktigaste funktionerna. Eftersom det är en Salesforce-integration visar den exakt vilka plug-ins som ingår och vilka fördelar de har.

2. Försäljningsmaterial och presentationer

Du är en säljare som förbereder dig för ett andra möte med en inköpskommitté bestående av representanter från drift, ekonomi och IT. De känner till grunderna, men nu vill de fördjupa sig ytterligare: de ställer frågor om användningsfall, avkastning, säkerhet och tidsplaner för lansering.

Du går in eller ansluter dig virtuellt med ett personligt försäljningsmaterial. Du visar kundens problem, presenterar din lösning, lyfter fram funktioner och fördelar och kartlägger den förväntade avkastningen på investeringen.

I detta försäljningsmaterial använder du bilder, kundcase och datapunkter för att hålla det engagerande.

🏆 Resultat: I övervägandefasen vinner du ledningens förtroende, inte bara den initiala förespråkarens.

⚡Inspiration: Här är Snapchats försäljningspresentation från 2014, en presentation med 14 bilder. Den lär varumärken hur man engagerar potentiella kunder med sin snabbt växande användarbas, som främst består av 13–24-åringar. Det här är ett gammalt exempel, men ett bra exempel på hur Snapchat använde en försäljningsstrategi som visade hur varumärken kunde använda funktioner som Snaps, Stories och Chat för kampanjkoder, innehåll bakom kulisserna och exklusiva meddelanden. Kom ihåg att Snapchat bara var tre år gammalt vid denna tidpunkt!

3. Fallstudier

”Kommer detta verkligen att fungera för ett företag som vårt?” En fråga som de flesta säljare är väl bekanta med. Mot slutet av försäljningsprocessen är denna typ av försäljningsmaterial bäst för att övervinna tvivel och slutföra affären.

Med fallstudier i försäljningsprocessen visar du potentiella kunder hur du har hjälpt en annan kund med liknande utmaningar att uppnå fantastiska resultat. Du vill använda det som ett försäljningsverktyg för att visa social bevisföring och minska den upplevda risken.

🏆 Resultat: Du går från att ”förklara varför” till att ”visa att det redan fungerar”.

⚡Inspiration: I denna fallstudie från ClickUp X Finastra ser du först hur Finastras marknadsföringsteam använder ClickUp för att skala upp GTM-aktiviteterna. Därefter ser du effekten i form av data. Det finns också en video som beskriver de ClickUp-funktioner som teamet har implementerat.

4. ROI- eller värdeberäknare

ROI-kalkylatorn innehåller interaktiva element i försäljningsmaterialet som visar potentiella kunder hur mycket tid, pengar eller resurser de kan spara eller tjäna genom att använda din produkt. Vad kan vara bättre än att omvandla potentiella fördelar till konkreta siffror för att övertyga dem som är osäkra?

🏆 Resultat: Ger personlig bevisning baserat på köparens specifika situation.

⚡Inspiration: Drifts ROI-kalkylator visar hur mycket årlig intäkt du går miste om utan konversationsmarknadsföring. Denna typ av försäljningsmaterial ställer frågor om månatliga webbplatssessioner, avslutsfrekvens etc.

5. Vitböcker och forskningsrapporter

Du är en företagsledare eller senior försäljningschef som riktar dig till företag som behöver en strategisk lösning. Tidigt i försäljningsprocessen delar du en vitbok eller en forskningsrapport som ditt företag har publicerat och som fördjupar sig i branschtrender, utmaningar och ditt unika tillvägagångssätt för att lösa dem.

Du säljer inte direkt. När du utbildar potentiella kunder med relevant försäljningsmaterial förflyttas samtalet från en transaktionsbaserad diskussion till en strategisk diskussion på jämbördig nivå, vilket hjälper till att bygga upp ett tidigt förtroende.

🏆 Resultat: Utbildar och påverkar potentiella kunder i ett tidigt skede.

⚡Inspiration: Här är ClickUps IDC Maturity Model Report, där marknadsinformationsföretaget IDC har undersökt över 600 företag för att skapa en modell för hur företag kan förbättra sin verksamhet.

🔍 Visste du att? Whitepapers introducerades först av den brittiska regeringen 1922 som officiella dokument för att förklara komplexa politiska frågor på ett tydligt sätt för lagstiftare och allmänheten. De kallades ”white papers” på grund av sina vita omslag, och de satte standarden för att presentera detaljerad information på ett tydligt och objektivt sätt.

6. Vittnesmål och recensioner

När de används på rätt sätt blir rekommendationer från nöjda kunder ditt starkaste argument i varje steg av köpresan.

Du kan infoga dem strategiskt vid olika tillfällen:

Tidigt skede : Bygg upp ett initialt förtroende i e-postmeddelanden och utgående meddelanden till målgruppen.

Mellanstadiet : Förstärk differentieringen under demonstrationer och presentationer.

Sena stadiet: Övertala tveksamma köpare med hjälp av offerter och ROI-presentationer.

För att skapa så effektiva försäljningsmaterial som möjligt kan du också utforma dem som före-och-efter-berättelser. ”Innan [produkt] hade vi [problem med X]. Efter [produkt] uppnådde vi [resultat Y].”

Varför just detta format? För att det gör kundresan mer relaterbar. Du visar transformationen tillsammans med slutresultatet.

🏆 Resultat: Minskar friktionen. Potentiella kunder behöver inte verifiera allt du säger; de ser konkreta bevis inbyggda.

⚡Inspiration: I ClickUp-referensen nedan👇🏼 kan du se omvandlingen från ett fragmenterat arbetsflöde till en samarbetsmiljö. Det som gör den så speciell är att den är relaterbar och övertygande i alla skeden av köpresan.

Innan ClickUp var vår projektuppföljning utspridd över olika plattformar, vilket ledde till missförstånd och slöseri med tid. Vi kämpade för att hålla alla på samma sida, och uppgifter hamnade ofta mellan stolarna. Efter att vi implementerat ClickUp centraliserade vi våra processer, vilket sparade ovärderlig tid och minskade missförstånden avsevärt. Nu samarbetar vårt team smidigt, projektens synlighet har förbättrats och vi ligger konsekvent före schemat.

Innan ClickUp var vår projektuppföljning utspridd över olika plattformar, vilket ledde till missförstånd och slöseri med tid. Vi kämpade för att hålla alla på samma sida, och uppgifter hamnade ofta mellan stolarna. Efter att vi implementerat ClickUp centraliserade vi våra processer, vilket sparade ovärderlig tid och minskade missförstånden avsevärt. Nu samarbetar vårt team smidigt, projektens synlighet har förbättrats och vi ligger konsekvent före schemat.

7. E-postmallar och sekvenser

Tänk på e-postmallar och sekvenser som en autopilotversion av ditt försäljningsmaterial, som du kan använda för att engagera potentiella kunder.

Dina säljstödchefer kan standardisera uppföljningen inom hela teamet. Till exempel följer varje säljare samma högkvalitativa ramverk för meddelanden med hög konverteringsgrad.

Dina nya säljare behöver inte gissa vad de ska skriva. De ansluter sig bara till sekvensen och börjar omedelbart med beprövade texter. Detta påskyndar introduktionen och ger dem bättre chanser att nå tidiga framgångar.

🏆 Resultat: De ökar antalet kontaktpunkter utan att öka arbetsbelastningen.

⚡Inspiration: När en användare skapar ett gratis arbetsutrymme på ClickUp kontaktar en ClickUp-rådgivare användaren. De uppmuntrar användarna att boka ett samtal med säljteamet för att få mer information om prisplaner eller funktioner. Nästa e-postmeddelande är en bekräftelse, sedan en snabb påminnelse om att boka samtalet och slutligen några användbara resurser. Kolla in exemplet nedan!👇🏼

8. Jämförelsetabeller

Jämförelsetabeller hjälper potentiella kunder att snabbt förstå hur din produkt eller tjänst står sig i jämförelse med andra alternativ. De visar viktiga skillnader, funktioner, fördelar och värdepunkter sida vid sida, vilket gör det lättare för köpare att se varför din lösning sticker ut.

Dessa jämförelsetabeller är särskilt användbara under övervägande- och beslutsfaserna, när potentiella kunder aktivt väger sina alternativ och behöver tydliga, övertygande skäl för att välja just dig.

🏆 Resultat: Det formar utvärderingschecklistan för potentiella kunder.

⚡Inspiration: ClickUps jämförelsetabell med Asana nedan är perfekt. Layouten är mycket tydlig, behaglig för ögonen och rolig att bläddra igenom.

Det lyfter fram de funktioner som målgruppen bryr sig om, såsom mål, automatiseringar och anpassade statusar.

💡Proffstips: Skapa alltid din jämförelsetabell utifrån kundens perspektiv. Förutom funktionerna måste du också fokusera på de frågor som kunderna redan ställer, till exempel användarvänlighet, total kostnad över tid, kundsupport eller flexibilitet.

9. Prisguider

Prisguider hjälper potentiella kunder att förstå exakt vad de betalar för. En bra prisguide bryter ner varje alternativ tydligt och visar vilka funktioner, servicenivåer eller fördelar som ingår i olika prisklasser.

När du skapar detta, inkludera aspekter där din målgrupp kan behöva mer förtydliganden. Det kan handla om antalet användare i en viss plan, supportnivå, anpassningsalternativ, hjälp med onboarding eller uppgraderingsvägar.

🏆 Resultat: Det skapar transparens i samtalen under försäljningsprocessen, eftersom köparna vet exakt vad de betalar för.

⚡Inspiration: Denna prislista från Shopify är superenkel och koncis, med ett tydligt tabellformat som gör det väldigt enkelt att jämföra olika paket på ett ögonblick. Designen är smidig och användarvänlig, vilket hjälper potentiella kunder att snabbt och enkelt avgöra vilket paket som passar dem bäst.

🔥 Bonus: Vill du perfektera din produktprissättning? Kolla in denna kostnadsfria mall för produktprissättning för att komma igång!

10. Förklarande videor eller produktpresentationer

Förklarande videor är korta videor, vanligtvis 60 till 90 sekunder långa, som visuellt visar hur din produkt löser ett specifikt problem eller passar in i en potentiell kunds arbetsflöde. De fokuserar på verkliga användningsfall, viktiga resultat och "varför det är viktigt" bakom din lösning, ofta med hjälp av animationer, verkliga produktskärmar eller kundscenarier.

🏆 Resultat: Förenklar din lösnings ”aha-upplevelse” till en snabb och lättsmält upplevelse.

⚡ Inspiration: Certainly.ios förklarande video om konversationsbaserade AI-chattbottar skapar en balans mellan enkelhet och engagemang. Den visar hur deras AI-chattbot effektiviserar säljteamens arbete med hjälp av lekfulla animationer och ett tydligt, relaterbart manus. Videon fokuserar på kundernas problem och visar snabbt hur Certainly.io kan lösa dem.

🔍 Visste du att? 98 % av alla människor har tittat på en informationsvideo för att lära sig mer om en produkt eller tjänst – det är den högsta siffran någonsin. Dessutom säger 88 % av videomarknadsförare att video har hjälpt dem att generera leads.

11. Interaktiva demonstrationer

Interaktiva demonstrationer är praktiska produktupplevelser i försäljningsprocessen som låter målkunderna aktivt interagera med en produkt eller programvara utan att behöva installera eller konfigurera den först. Istället för att titta på en video eller läsa en guide kan användaren klicka sig igenom, prova funktioner och simulera verkliga arbetsflöden i en kontrollerad, guidad miljö.

Alla demonstrationer är inte likadana. Vanliga format är: Inbäddade webbplatsdemonstrationer: Små, klickbara genomgångar direkt på en landningssida.

Fristående demoportaler: Kompletta mikrosajter för att prova produkten, som ofta används för dyra SaaS-produkter.

Produktpresentationer i appen: När någon registrerar sig guidar appen dem genom de viktigaste funktionerna.

Försäljningsutlösta demonstrationer: Anpassade demonstrationer som skapats specifikt för försäljningssamtal med företag.

🏆 Resultat: Du går från att "berätta för potentiella kunder vad produkten gör" till att "låta dem uppleva värdet på egen hand".

⚡ Inspiration: ClickUp hoppar över det traditionella hindret ”boka en demo”. Direkt på deras hemsida kan potentiella kunder hoppa in i en realtidsutforskning av plattformen (ingen registrering, inget kreditkort, ingen väntetid). Användare kan interagera med verkliga arbetsflöden, se funktioner som uppgiftslistor och tidslinjer på nära håll och uppleva värdet på bara några minuter.

12. Dokument med vanliga frågor

Ett FAQ-dokument (Frequently Asked Questions) är en lista med vanliga frågor och svar om ett specifikt ämne, en produkt, en tjänst eller en process. Syftet är att förebyggande bemöta användarnas tvivel och minska behovet av direkt support eller upprepade förklaringar.

✅ Börja med riktiga kundfrågor: Hämta dem direkt från supportärenden, säljsamtal, chattar eller feedback från onboarding. ✅ Gruppera relaterade frågor: Organisera efter tema (t.ex. prissättning, funktioner, felsökning) för att underlätta överskådligheten. ✅ Håll svaren tydliga och koncisa: Sträva efter 2–5 meningar. Svara på frågan enkelt utan att överbelasta med detaljer. ✅ Länk till mer detaljerade resurser vid behov: Om ett ämne är komplext, ge ett kort svar och länka till en hjälpartikel eller video för mer information. ✅ Använd kundens språk: Skriv som användarna naturligt frågar och pratar, inte som ditt interna team beskriver saker.

🏆 Resultat: FAQ-sidan minskar antalet supportärenden och påskyndar användarnas onboarding.

⚡Inspiration: Airbnbs FAQ-sektion organiserar frågor efter ämne, till exempel bokningar, avbokningar och betalningar, så att människor snabbt kan hitta det de behöver. Varje svar är kort men hjälpsamt och länkar till mer detaljerad support vid behov.

13. Infografik

Infografik är visuellt försäljningsmaterial som presenterar komplex information, data eller processer i ett enkelt, lättöverskådligt grafiskt format. De kombinerar visuella element som ikoner, diagram, illustrationer och korta texter för att hjälpa potentiella kunder att snabbt förstå viktiga punkter utan att behöva läsa omfattande innehåll.

🏆 Resultat: Förmedlar ditt budskap på ett överskådligt sätt utan att överväldiga betraktaren.

⚡Inspiration: Infografiken från Duck.Design för Guestpay kartlägger hotellgästens resa och belyser var betalningarna sker. Som du kan se knyter den slutliga offerten ihop allt på ett naturligt sätt, vilket gör att den landar precis rätt.

🧠 Kul fakta: Grottmålningarna i Lascaux, som skapades för 17 000 år sedan i Frankrike, är bland de tidigaste formerna av visuell kommunikation. Precis som modern infografik använde man enkla bilder för att förmedla komplexa idéer, spåra djur, kartlägga jakter och berätta historier, vilket gjorde informationen lätt att förstå utan ord.

14. E-bok

E-böcker är längre innehåll som är utformat för att utbilda, informera eller vägleda potentiella kunder om ett specifikt ämne, samtidigt som de subtilt positionerar ditt varumärke som expert. Till skillnad från korta blogginlägg eller flygblad kan du med e-böcker gå djupare in på problem, lösningar, trender eller strategier, vilket ger läsarna verkligt värde samtidigt som du bygger upp förtroende över tid.

🏆 Resultat: En bra e-bok är ett uttömmande kompendium som besvarar alla frågor som en potentiell kund kan ha om ett ämne. Den hjälper varumärken att positionera sig som experter inom sitt område.

⚡Inspiration: Ta HubSpots "E-böcker om inbound-marknadsföringsstrategier". Varumärket skapar högst relevant innehåll för användare som är intresserade av att öka sin leadgenerering, inklusive praktiska tips som de kan använda omedelbart.

🔍 Visste du att? Ordet "e-bok" användes första gången 1987, flera år innan Kindles, iPads eller moderna surfplattor fanns. De första e-böckerna var helt enkelt vanliga textfiler som ofta delades på disketter mellan teknikentusiaster och universitetsstudenter.

15. Användarhandböcker

Användarhandböcker är detaljerade dokument som guidar kunderna i hur man installerar, använder och felsöker en produkt. Även om de oftast ses som supportmaterial efter köpet, använder säljteam också användarhandböcker som försäljningsmaterial, särskilt när de säljer komplexa produkter som potentiella kunder behöver förstå innan de fattar ett fullständigt beslut.

🏆 Resultat: En tydlig användarhandbok skapar förtroende för produkten och minskar friktionen i försäljningsprocessen.

⚡ Inspiration: Notions användarhandbok guidar användarna genom varje funktion med korta videor, bilder, snabba instruktioner och till och med förslag på olika användningsfall. Denna tydlighet kan vara till stor hjälp för att få någon att känna sig trygg med att välja verktyget.

Hur man organiserar och hanterar försäljningsmaterial effektivt

Med alla dessa typer av försäljningsmaterial kan versioner börja hopa sig, länkar kan gå förlorade och anpassningen av material för varje potentiell kund lägger ännu mer till din arbetsbörda. När du dessutom försöker hålla dig synkroniserad med marknadsföringen är det lätt att känna sig överväldigad.

ClickUp, appen för allt som har med arbete att göra, kommer till undsättning när ditt säljteam behöver det som mest – genom att samla uppgifter, innehåll och samarbete på en enda strömlinjeformad plattform. Den ersätter spridda verktyg och röriga arbetsflöden med en enda källa till information, så att ditt team kan hålla sig fokuserat, snabbt och synkroniserat.

ClickUp Docs, till exempel, ger ditt säljteam en central plats där de kan skapa, organisera och samarbeta kring allt säljmaterial.

Skapa, lagra och hantera alla dina försäljningsmaterial med hjälp av ClickUp Docs.

Så här kan dina säljare använda ClickUp Docs för att vara effektiva:

Samla allt från försäljningsmanus till fallstudier och marknadsföringsmaterial på en enda lättillgänglig plats där du enkelt kan söka efter information.

Kontrollera vem som kan visa eller redigera innehåll, så att känsligt material förblir säkert.

Sortera material efter trattstadium, persona eller produktlinje, så att säljarna enkelt kan hitta precis det de behöver.

Sälj- och marknadsföringsteam kan arbeta tillsammans i realtid på samma dokument, vilket undviker versionskonflikter och effektiviserar godkännanden.

Lägg till videor, försäljningspresentationer, checklistor och kalkylblad direkt i Docs, så att dina försäljningsmaterial blir mer interaktiva och praktiska för ditt team.

💡Proffstips: Använd ClickUp Whiteboards för att brainstorma och visuellt lägga upp din strategi för försäljningsmaterial – lägg in miniatyrbilder av dina one-pagers, tagga teammedlemmar för att granska pitch-presentationer och kartlägg var varje tillgång passar in i försäljningstratten.

När ditt material är organiserat och tillgängligt i ClickUp Docs är nästa steg att göra det smartare och snabbare att arbeta med. För att uppnå detta använder du ClickUp Brain.

Denna AI för dokumentation kan hjälpa dig att skapa och förfina ditt försäljningsmaterial med betydligt mindre manuellt arbete. Behöver du skapa en produktbroschyr, omformulera en fallstudie för en ny persona eller sammanfatta en lång vitbok? Lägg in ditt innehåll, konversera på naturligt språk och låt ClickUp Brain sköta det tunga arbetet i din försäljningsprocess.

Skriv det mest effektiva försäljningsmaterialet med ClickUp Brain.

För säljteam innebär detta att ni inte slösar tid på att skriva om material eller leta efter hjälp med texter. Ni kan använda AI i försäljningen för att skräddarsy budskap, bygga upp sekvenser och förbereda material för olika stadier i försäljningsprocessen, allt inom plattformen.

📮ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga funktioner – för att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ökar de associerade växlingskostnaderna och kostnaderna för att byta kontext med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i ditt arbetsområde, vet vad du arbetar med, förstår enkla textkommandon och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en dubbelt så hög produktivitet med ClickUp!

Med ClickUp Brain blir det enklare att anpassa ditt försäljningsmaterial, och nästa steg är att sätta det materialet i rörelse.

ClickUp for Sales Teams ger ditt team en plats där hela försäljningsmotorn kan skötas, till exempel hantering av pipeline, samarbete med marknadsföring och uppföljning av alla affärer och dokument.

Samla hela din försäljningsprocess på ett centraliserat ställe med ClickUp.

Detta gör det också enklare att skala upp din försäljningsprojektledning. Du kan tilldela uppgifter för innehållsskapande, tagga material efter trattstadium eller produkt och hålla alla intressenter samordnade. Det innebär färre förseningar, inga versionsförväxlingar och mer tid för dina säljare att fokusera på att avsluta affärer.

Så här stöder detta verktyg för försäljningsproduktivitet ditt säljteam i praktiken:

Tilldela ansvariga för uppdatering av presentationsmaterial, en-sidor eller uppföljningsmejl i försäljningsprocessen med hjälp av ClickUp Tasks

Skapa pipeline-stadier som "Upptäcktsamtal", "Förslag skickat" eller "Förhandling" med hjälp av ClickUp Custom Fields , som ger ditt team en transparent och spårbar process från lead till avslut.

Använd ClickUp Automations för att tilldela leads, utlösa uppföljningsuppgifter eller ställa in påminnelser om förfallodatum baserat på statusändringar eller formulärinmatningar.

Skapa ClickUp-dashboards för att spåra affärsförlopp, säljares aktiviteter och intäktsprognoser så att dina säljchefer alltid har överblick över vad som fungerar och vad som bromsar processen.

Integrera din försäljningsteknik med ClickUp för att centralisera innehållet och hålla hela din försäljningsmaterialprocess synkroniserad.

📚 Läs också: Programvara för innehållsflöden för marknadsföringsteam

Förenkla hanteringen av försäljningsmaterial med ClickUp

Att hantera försäljningsmaterial behöver inte vara krångligt. Med rätt verktyg kan du effektivisera hela processen, från skapande av innehåll till organisation och samarbete. ClickUp erbjuder allt ditt säljteam behöver för att ligga steget före.

Med ClickUp kan du effektivisera dina arbetsflöden och enkelt samarbeta med ditt team, så att allt i försäljningstratten går enligt plan. ClickUp Docs gör det enkelt att organisera och komma åt ditt försäljningsinnehåll, allt på ett och samma ställe. Slutligen låter ClickUp Brain dig påskynda processen för att skapa innehåll och förfina dina budskap på nolltid.

Prova ClickUp idag för att effektivisera dina försäljningsflöden och avsluta affärer snabbare, i stor skala.