Hur du använder ClickUp-datorprogrammet för maximal produktivitet

Modernt arbete är fragmenterat. Du växlar mellan chatt, möten, dokument, e-post och projektverktyg bara för att slutföra grundläggande arbetsflöden, och den fragmenteringen saktar ner utförandet.

Det är utmattande. Och det är inte bara du. 😮‍💨

Forskning visar att team lägger 61 % av sin tid på att söka efter information eller uppdatera verktyg, medan medarbetare byter mellan appar 1 200 gånger om dagen och förlorar nästan 4 timmar varje vecka bara för att återfå fokus.

Men tänk om det inte behövde vara så här?

ClickUp- datorprogrammet samlar dina uppgifter, kommunikation, dokument och instrumentpaneler i ett enda konvergerat AI-arbetsutrymme, vilket eliminerar behovet av flera olika verktyg.

I den här guiden lär du dig hur du utnyttjar appen till fullo så att du kan arbeta snabbare, hålla fokus och äntligen få arbetet att fungera igen.

Installera ClickUp-datorprogrammet

Följ dessa snabba steg för att ladda ner och installera desktop-appen på din dator.

Systemkrav

Innan du installerar ClickUp-datorprogrammet ska du kontrollera att din enhet uppfyller minimikraven för systemet:

Windows: Windows 10 eller senare krävs

macOS: macOS X 10. 16 eller senare krävs

Linux: Appen finns även tillgänglig för Linux (AppImage-format).

❗Observera: ClickUp-datorprogrammet är tillgängligt för alla ClickUp-abonnemang och kan användas av alla användare, inklusive gäster.

En användare på Reddit delar sin åsikt om ClickUps desktop-app:

Fördelen med skrivbordsversionen är att den är närmare, du behöver inte leta efter ClickUp-fliken i webbläsaren utan kan bara klicka för att öppna appen. Den känns också snabbare, eftersom ClickUp inte behöver laddas om du har den öppen. Den ger dig också en genväg för att öppna Sök (CMD J) eller skapa en uppgift (CMD E) oavsett vilken app du har öppen, vilket är ganska roligt och något du inte kan göra med webbläsaren. Sökfunktionen är fantastisk för flitiga ClickUp-användare. Jag använder mestadels desktop-appen, men ibland hamnar jag också i webbläsaren.

Steg för nedladdning och installation

Du kan installera ClickUp-datorprogrammet direkt från ClickUps webbplats eller, för vissa plattformar, från appbutiker.

📌 För Windows:

1. Gå till ClickUps nedladdningssida

Besök ClickUps nedladdningssida och klicka på ”Ladda ner för Windows”.

Besök ClickUps webbplats och klicka på knappen ”Ladda ner för Windows” för att starta processen.

2. Ladda ner installationsprogrammet för Microsoft Windows

Du kommer att omdirigeras till Microsoft Store. Klicka på "Hämta" för att ladda ner ClickUp-appen.

Du kommer att omdirigeras till Microsoft Store. Klicka på knappen "Hämta" för att hämta ClickUp-appen via källan.

3. Kör installationsprogrammet

Öppna den nedladdade ClickUp Installer (.exe)-filen. Om du blir ombedd att göra det, klicka på "Installera" i popup-fönstret i Microsoft Store.

Klicka på filen ClickUp Installer.exe för att öppna den via källan.

I popup-fönstret Microsoft Store klickar du på ”Installera” för att börja installera ClickUp på din dator via källan.

4. Vänta på installationen

Appen laddas ner och installeras automatiskt. När installationen är klar kan du starta ClickUp från Start-menyn.

Vänta tills nedladdningen är klar. Du ser en förloppsindikator medan ClickUp laddas ner via källan.

📌 För Mac:

Ladda ner macOS-installationsprogrammet

Gå till ClickUps nedladdningssida och välj ”Ladda ner för Mac”.

Besök ClickUps webbplats och klicka på knappen ”Ladda ner för Windows” för att starta processen.

2. Öppna den nedladdade filen

Dubbelklicka på den nedladdade zip-filen för att extrahera den.

Dubbelklicka på filen .exe för att starta installationen.

3. Installera ClickUp

Dubbelklicka på applikationen "Installera ClickUp" och följ anvisningarna för att slutföra installationen.

Klicka på Öppna för att fortsätta med installationen av ClickUp på macOS.

När du har startat nedladdningen visas en förloppsindikator som visar att ClickUp laddas ned till din dator. När nedladdningen är klar kan du fortsätta med installationen.

ClickUp-installationsprogrammet laddas ner – vänta medan den senaste versionen hämtas.

📌 För Apple Mac M1 och M2:

1. Ladda ner det dedikerade installationsprogrammet för M1/M2 från samma sida.

2. Dubbelklicka på filen . dmg och dra ClickUp-appen till mappen Program.

3. Dubbelklicka på ClickUp-diskavbildningen i Applikationer för att slutföra installationen.

Initial installation och inloggning

När du har laddat ner appen är nästa steg att konfigurera din arbetsyta för att komma igång.

Starta appen: Öppna ClickUp-datorappen från Program (Mac/Linux) eller Startmenyn (Windows).

Ange dina inloggningsuppgifter för ClickUp för att logga in

Välj arbetsyta: Om du tillhör flera arbetsytor kommer du att uppmanas att välja vilken arbetsyta du vill komma åt. Ställ in behörigheter: Appen kan begära behörigheter för aviseringar och systemintegrationer. Godkänn dessa för bästa upplevelse. Anpassa inställningar: Öppna inställningar för skrivbordet genom att klicka på din avatar i det övre högra hörnet och välja Skrivbordsinställningar. Här kan du:

Aktivera/inaktivera start vid uppstart

Anpassa aviseringar

Ställ in kortkommandon

Arbetsytans synlighet och tillgängliga inställningar beror på din användarroll och behörigheter:

Klicka på ikonen "Inställningar" eller "Personer" för att hantera inställningarna för din arbetsyta och personsidan

Gäster och begränsade medlemmar har tillgång till arbetsytans papperskorg, App Center och mallar.

Medlemmar, administratörer och ägare ser ett Hantera-avsnitt med appar, anpassade fält, automatiseringar och mer.

Tilldela en anpassad roll genom att välja rollmenyn bredvid användaren i kolumnen Roll

Nu är du redo att använda ClickUps alla funktioner i en dedikerad desktopmiljö!

🧠 Kul fakta: Den allra första ”skrivbordsappen” fanns faktiskt inte på en stationär dator. 1964 släppte IBM Magnetic Tape Selectric Typewriter, en skrivmaskin som kunde lagra text på magnetband så att man kunde redigera och skriva ut dokument utan att behöva skriva om hela sidor.

Navigera i skrivbordsgränssnittet

När du har installerat desktop-appen är det dags att lära sig var allt finns så att du kan arbeta smartare från början.

Global navigeringsfält

Den globala navigeringsfältet är den vertikala menyn längst till vänster i desktop-appen. Den fungerar som en knutpunkt som ger dig tillgång till dina utrymmen, verktyg och samarbetsområden utan att du behöver byta flik eller fönster.

📌 Här är vad du kan komma åt här:

Hem Sidopanel

Sidfältet Spaces

Andra funktioner, såsom chatt, dokument, instrumentpaneler, whiteboards och andra.

Fäst eller ta bort funktioner för att anpassa vad som visas i din menyrad

⭐ Bonus: Alla team arbetar på olika sätt, och ClickApps hjälper din app att anpassas. Det här är funktionsomkopplare som gör att arbetsytans ägare kan aktivera specifika funktioner som passar deras arbetsflöde. Några favoriter bland teamen är: Prioritetsnivåer

Trådade kommentarer

Zoom-integration

Gränser för pågående arbete (WIP)

Anpassade uppgifts-ID:n

Översikt över sidofältet Hem och Utrymmen

I den globala navigeringsfältet hittar du två huvudsakliga sidofält som guidar ditt arbetsflöde. Här är en kort beskrivning av hur de fungerar och när du ska använda dem.

Hem-sidomeny

Håll personliga uppgifter åtskilda från teamets arbetsflöden med den anpassade sidofältet Hem

I sidomenyn på startsidan finns allt som är personligt relevant för dig samlat på ett ställe. Den innehåller:

Inkorgen : Få tillgång till aviseringar, omnämnanden och tilldelade kommentarer.

Mina uppgifter : Visa alla uppgifter som tilldelats dig

Svar : Se svar på chattrådar som du följer.

Utrymmen : Bläddra igenom hela din hierarki

Kanaler och direktmeddelanden: Kommunicera med ditt team

Sidfältet Spaces

Expandera/minimera element för att öppna/stänga detaljer och hålla ordning på ditt arbete

Sidopanelen Spaces ger dig en strukturerad översikt över allt som händer i ditt arbetsutrymme. Den är utformad utifrån ClickUps hierarki, det centrala ramverket som organiserar allt ditt arbete.

Organisera och strukturera hela ditt arbetsflöde med ClickUp Hierarchy

Här hittar du:

Alla uppgifter: Hem för allt som ditt företag arbetar med

Utrymmen: Grupper för avdelningar och team

Mappar: Valfria lager för att organisera relaterade listor inom utrymmen

Listor: Grupper av uppgifter med ett gemensamt mål eller arbetsflöde

Uppgiftsvy

Lägg till nya uppgifter med knappen + Lägg till uppgift eller använd kortkommandon som Cmd + E (på Mac) och Ctrl + E (på Windows)

Panelen för uppgiftshantering är det huvudsakliga arbetsområdet där du interagerar med dina ClickUp-uppgifter efter att ha valt ett utrymme, en mapp eller en lista från sidomenyn.

Uppgifter är byggstenarna i ditt arbete som gör att du kan registrera åtgärder, lägga till detaljer, samarbeta och slutföra arbetet.

Delegera ansvar och prioritera arbetsbelastningen direkt från ClickUp Task

Du kan tilldela uppgifter till en eller flera personer, eller till och med hela team eller gäster om behörigheterna tillåter det. Du kan också lägga till följare som inte äger uppgiften men som behöver hålla sig informerade. Och för att hjälpa alla att fokusera på rätt arbete vid rätt tidpunkt har ClickUp Task Priorities fyra nivåer (Urgent, High, Normal och Low), vilket gör det enkelt att förmedla viktigheten med ett ögonkast.

Anpassa din arbetsyta för att öka tydligheten med ClickUps anpassade statusar och fält

Förutom prioritet har varje uppgift omfattande, konfigurerbara attribut som också kan anpassas helt efter hur ditt team arbetar.

Du kan till exempel skapa anpassade statusar i ClickUp som Manus, Filmning, Redigering, Granskning och Publicerad för en videoproduktionspipeline, istället för att tvinga fram en standardiserad "att göra, gör, gjort"-metod.

I samma uppgift kan du med ClickUp Custom Fields spåra detaljer som Talent Booked, Platform (YouTube, Instagram, TikTok), Estimated Runtime och Budget Approval Status.

🚀 Fördel med ClickUp: Byt perspektiv utan att ändra eller förlora data med ClickUp Views. Du kan till exempel organisera arbetet i ClickUp List View, hantera flödet på en Kanban-tavla, planera tidslinjer med Gantt eller Timeline, schemalägga deadlines från en kalender, granska data i en tabelllayout eller kartlägga idéer genom en mind map. Använd ClickUp Views för att se ditt arbete på det mest meningsfulla sättet

Dokument och anteckningsblock

Projektledningsprogramvaran erbjuder två inbyggda anteckningsverktyg, var och ett utformat för olika typer av innehåll.

ClickUp Docs

Dokument i ClickUp hjälper dig att skapa en enhetlig kunskapsbas där dokumentationen direkt stöder arbetsflöden och projektgenomförande.

Den möjliggör samarbete i realtid med kollegor med avancerad formatering som rubriker, checklistor, tabeller, inbäddningar, banners och mycket mer.

Bifoga ClickUp Docs till uppgifter, listor, mappar eller utrymmen för snabbare upptäckt

📌 Så här kommer du åt Docs:

Från Global navigeringsfält > Dokument

Från valfri utrymme , mapp eller lista som har en dokumentvy

Skapa dokument inom uppgifter som bifogat innehåll

ClickUp Notepad

Skapa ett personligt utrymme för dig själv i ClickUp Notepad. Det är perfekt för att skriva ner idéer, anteckningar och daglig planering.

Förvandla snabba idéer till genomförbara uppgifter när som helst genom att skriva ner dem i ClickUp Notepad

Här är vad du kan göra i Notepad:

Skriv snabba anteckningar med rik text

Skapa checklistor för personliga uppgifter

Bifoga filer och stödjande tillgångar

Konvertera en anteckning till en uppgift eller ett dokument när du är redo att dela den.

❗️ Obs: Anteckningsblocket förblir privat såvida du inte uttryckligen delar innehållet genom att konvertera det.

Chatta och samarbeta

ClickUp Chat centraliserar meddelanden, feedback och dokumentbaserat samarbete så att ditt team kan arbeta tillsammans utan att behöva förlita sig på externa kommunikationsverktyg.

Dela formaterade meddelanden och strukturerade uppdateringar med hjälp av inlägg i ClickUp Chat

Den låter dig:

Organisera konversationer efter projekt, ämne eller team med hjälp av kanaler .

Chatta privat eller i små grupper med direktmeddelanden .

Håll diskussionerna fokuserade med trådar och trådade svar .

Meddela personer eller hela team med hjälp av @mentions

Skapa uppgifter direkt från valfritt chattmeddelande

Håll live-möten med asynkron ljud-/videokommunikation från chatten med ClickUp SyncUps.

💡 Proffstips: Bra samarbete bör inte begränsas till post-it-lappar. Med ClickUp Whiteboards kan ditt team skissa, koppla ihop eller utveckla idéer tillsammans. Så här skapar du en whiteboard i din desktop-app: Skriv /Whiteboard i en uppgift eller ett dokument för att bädda in en.

Använd Whiteboards Hub för att organisera, söka och skapa nya whiteboards.

Skapa från ett utrymme, en mapp eller en lista med hjälp av +-ikonen.

Lägg till som en vy på valfri plats med + Lägg till i vyfältet. Omvandla idéer och strukturera dem till uppgifter med ClickUp Whiteboards

Meddelanden och påminnelser

Kontrollera ditt fokus med meddelandeinställningarna i ClickUp

Att hålla sig informerad ska inte gå ut över din koncentration. ClickUp-meddelanden håller dig uppdaterad om ändringar i uppgifter, kommentarer, tilldelningar, omnämnanden, chattaktivitet, ändrade förfallodatum och mycket mer.

📌 Du hittar dem i:

Inbox (ditt kommandocenter för aviseringar)

Popup-fönster i skrivbordsprogram/webbläsare

E-post

Push-meddelanden till mobilen

🔔 Anpassa aviseringar efter din arbetsstil med:

Förinställda aviseringar: Standard, Fokuserad, Endast omnämnanden eller helt anpassad

Regler per arbetsyta: Olika fokusstilar för olika team

Chatkontroll per kanal: Stäng av gruppchattar, håll dig uppmärksam på direkta förfrågningar

Smarta aviseringar: Fördröj aviseringar medan du är aktiv i ClickUp

Snooze, rensa, sluta följa trådar: Håll inkorgen ren och överskådlig

ClickUp-påminnelser är perfekta för snabba påminnelser som att skicka en uppföljning, hämta en fil eller kolla med en kollega, utan att skapa en fullständig uppgift.

Effektivisera ditt arbetsflöde genom att markera slutförda ClickUp-påminnelser

📌 Här är vad du kan göra:

Skapa påminnelser var du än befinner dig (genväg: R )

Lägg till ansvariga, förfallodatum, anteckningar och bilagor

Omvandla påminnelser till uppgifter när omfattningen växer

När påminnelser förfaller visas de automatiskt i fliken Primär inkorg.

🧠 Kul fakta: AI-spridningen framgår tydligt av det faktum att endast 7,2 % av teamen säger att deras AI-konfiguration är effektiv, och det är precis där ClickUp blir relevant.

Istället för att jonglera med en spridd hög vill teamen ha en plats där deras arbete och deras AI faktiskt samverkar. ClickUps enhetliga tillvägagångssätt minskar det ständiga byte av sammanhang som orsakar det mesta av detta slöseri med energi.

Använda ClickUp-funktioner på datorn

Nu när du känner till gränssnittet är det dags att sätta ClickUp i arbete.

I det här avsnittet går vi igenom de viktigaste funktionerna som hjälper dig att använda ClickUp för personliga uppgifter utan att behöva byta flik. 📝

ClickUp Brain och BrainGPT

ClickUp Brain är den inbyggda AI-funktionen i ClickUp. Den kan sammanfatta uppgifter och trådar, hjälpa dig att skriva och omskriva innehåll samt svara på frågor med hjälp av informationen som redan finns i ditt arbetsområde.

Öppna ClickUp Brain via AI-kommandoraden, AI-sidfältet, verktygsfältet, platsrubrikerna och i dokument, uppgifter, inkorg och kommentarer

📌 Så här kan du använda ClickUp AI:

Sammanfatta uppgifter, dokument, chattkonversationer och långa meddelanden

Skapa nytt innehåll, projektuppdateringar, standups och sammanfattningar av teamaktiviteter.

Översätt innehåll direkt, var som helst i ClickUp

Sök på webben och i anslutna appar som Google Drive eller GitHub

Nämn uppgifter, dokument och personer direkt i frågor för att få precisa svar.

Aktivera AI var som helst genom att skriva @brain för att få snabba åtgärder eller smarta sammanfattningar.

Använd /AI Slash Commands för att korrigera text, skriva om innehåll eller få nya idéer baserat på exakt var din markör är placerad.

Identifiera fastnat arbete och konsolidera arbetsuppgifter i uppgifter med ClickUp Brain

ClickUp BrainGPT

Nu blir det riktigt spännande. Om ClickUp Brain är appens intelligens, är ClickUp BrainGPT din röststyrda AI-datorpartner som fungerar på hela din dator.

Ställ frågor, skapa innehåll eller sök i ditt arbete utan att bryta flödet med ClickUp BrainGPT

Eftersom den stöder flera AI-modeller kan du välja rätt hjärna för uppgiften, till exempel ClickUp Brain för kontextuella svar, eller byta till ChatGPT, Claude eller Gemini när du vill ha en annan typ av resonemang eller kreativitet.

Röststyrd produktivitet

En av de mest användbara funktionerna för vardagsbruk? ClickUp Talk-to-Text, som hjälper dig att arbeta upp till fyra gånger snabbare.

Statistik om trötthet vid skrivande visar att 72 % av arbetstagarna upplever obehag i samband med skrivande. Men med den här funktionen kan du slutföra rapporter, standups, manus eller uppdateringar till intressenter utan att någonsin röra tangentbordet. Tryck bara på fn och börja prata.

Diktatera uppdateringar av uppgifter och utkast till meddelanden handsfree med ClickUp Talk-to-Text i BrainGPT

Eftersom denna kontextuella AI-superapp är kopplad till ditt arbete kan du säga "@Jamie" eller hänvisa till en uppgift eller ett dokument, så länkar den automatiskt allt korrekt. Dessutom skriver BrainGPT flytande på över 50 språk.

Förenkla forskning och uppgiftshantering med ClickUp BrainGPT

Sökfunktionen har också fått en stor uppgradering. Istället för att söka igenom apparna en efter en ger BrainGPT dig en universell sökfunktion i ClickUp, på webben och i dina anslutna appar som Google Drive eller GitHub.

📌 Så här installerar du ClickUp BrainGPT

Klicka på knappen Ladda ner till skrivbordet för att få ClickUp BrainGPT på ditt skrivbord

Gå till den officiella ClickUp BrainGPT-sidan och ladda ner BrainGPT för macOS eller Windows. Installera på din dator

För macOS:

Ladda ner installationsprogrammet .dmg

Öppna den nedladdade filen

Dra BrainGPT-appen till din applikationsmapp.

Starta BrainGPT från Applikationer

För Windows:

Ladda ner installationsprogrammet .exe

Dubbelklicka på installationsprogrammet och följ anvisningarna på skärmen.

Använd dina inloggningsuppgifter för ClickUp-kontot för att logga in.

📮 ClickUp Insight: 24 % av alla människor drömmer om en ”huvudflik” som hanterar allt på en gång. Logiken är enkel: våra hjärnor är inte byggda för att hantera dussintals öppna flikar, och varje nytt fönster tillför subtil stress och kognitiv belastning, även om du inte märker det. 🧠 Med ClickUp BrainGPT kan du centralisera information, söka i flera AI-modeller och hämta det du behöver direkt. Denna AI-skrivbordsassistent ger dig en enda åtkomstpunkt utan att du behöver oroa dig för att ha allt öppet. Mindre röra, mindre stress, mer kontroll. ✨

AI-agenter

Autopilot Agents och Super Agents hjälper din arbetsyta att sköta sig själv, så att uppdateringar inte försvinner i chatten och åtgärdspunkter inte går förlorade i mötesanteckningar.

Autopilot Agents (regelbaserade, alltid aktiva hjälpredor)

Autopilot Agents kan vidta åtgärder på en specifik plats, till exempel ett utrymme, en mapp, en lista eller en chattkanal, baserat på regler som du definierar. De kan till exempel publicera återkommande uppdateringar, sammanfatta aktiviteter, svara på återkommande frågor eller omvandla meddelanden till strukturerat arbete när en utlösare inträffar.

När du skapar ett projekt definierar du vanligtvis:

Trigger: En schemalagd tid, ett nytt meddelande, en uppgift som skapats/uppdaterats osv.

Villkor: Valfria regler för när agenten ska agera (nyckelord, prioritet, status, ansvarig och mer)

Åtgärd(er): Vad den ska göra (publicera en sammanfattning, skapa eller uppdatera en uppgift, tilldela en ägare, lägga till en kommentar och mer)

Kunskap: Vad den kan referera till (de uppgifter, dokument och kanaler du tillåter)

Lägg till ClickUp-automatiseringsvillkor under Agent Trigger

Om du vill komma igång snabbt kan du aktivera fördefinierade agentalternativ (tillgängligheten varierar beroende på arbetsyta och plan), till exempel:

Veckorapportagent

Daglig rapportagent

Team StandUp Agent

Auto-Answers Agent

Svara på teamets frågor på nolltid med ClickUp Agents

Superagenter (specialiserade, rollbaserade agenter för djupare genomförande)

Superagenter är det avancerade lagret för att bygga specialiserade, ”rolliknande” agenter, som intagstriage, projektkoordinering eller eskaleringshantering.

Det som skiljer Super Agents från andra är att du kan ge dem tydligare instruktioner och ett definierat kunskapsområde, så att de agerar konsekvent och kan hantera mer komplexa arbetsflöden med flera steg. Istället för ”AI som sammanfattar” är Super Agents utformade för att vara ”AI som hjälper till att driva processen”.

Exempel: I en lanseringskanal lägger användare upp uppdateringar som ”designen är blockerad” eller ”vi behöver godkännande senast på fredag”. En superagent kan upptäcka begäran, skapa eller uppdatera rätt uppgift, tilldela ägaren, ställa in förfallodatum eller eskaleringsregel och se till att planen fortskrider.

Skapa anpassade AI-agenter med förkonfigurerade instruktioner och personligheter med ClickUp Super Agents.

Hur man aktiverar eller hanterar agenter

Navigera till det utrymme, den mapp, den lista eller den chattkanal där agenten ska arbeta. Klicka på ikonen Agenter (robot-/AI-symbolen). Välj ett färdigt alternativ eller välj Skapa anpassad agent. Konfigurera Trigger → Villkor → Åtgärder → Kunskap och aktivera sedan funktionen.

Upptäck de bästa AI-agenterna för försäljningsproduktivitet och CRM-automatisering. 👇🏼

Dashboards och rapportering

ClickUp Dashboards samlar mätvärden, uppdateringar och insikter med hjälp av kort (byggstenarna i varje Dashboard). Varje kort hämtar verkliga, live-data från din arbetsyta och omvandlar dem till något visuellt, spårbart och åtgärdbart.

Anpassa hur du övervakar framstegen med ClickUp-instrumentpaneler med kort

Korten är organiserade i kategorier så att du snabbt kan hitta den information du vill visualisera:

I fokus: Populära och nya kort som du kan lägga till utan att behöva fundera för mycket

AI-kort : Använd ClickUp Brain i din rapportering med kort som: AI Brain: Kör anpassade uppmaningar för att få insikter eller sammanfattningar AI StandUp: Visa vad du har arbetat med under en vald tidsperiod AI Team StandUp: Sammanfattningar grupperade efter valda teammedlemmar Använd ClickUp Brain i din rapportering med kort som:Kör anpassade uppmaningar för att få insikter eller sammanfattningarVisa vad du har arbetat med under en vald tidsperiodSammanfattningar grupperade efter valda teammedlemmar

AI Brain: Kör anpassade uppmaningar för att få insikter eller sammanfattningar

AI StandUp: Visa vad du har arbetat med under en vald tidsperiod.

AI Team StandUp: Sammanfattningar grupperade efter valda teammedlemmar

AI Brain: Kör anpassade uppmaningar för att få insikter eller sammanfattningar

AI StandUp: Visa vad du har arbetat med under en vald tidsperiod.

AI Team StandUp: Sammanfattningar grupperade efter valda teammedlemmar

Få en översiktlig hälsokontroll med hjälp av ClickUp AI Executive Summary Card

Anpassat (diagram): Skapa dina egna visuella rapporter. Några alternativ är stapel-, cirkel- och linjediagram.

Sprints-kort: Agil-vänlig framstegsspårning, såsom Burndown-diagram, Velocity-diagram och Sprint-arbetsbelastning

Tidsspårning: Perfekt för fakturering och resurshantering. Se timmar grupperade efter ansvarig, uppgift eller projekt.

Beroende på din plan kan du exportera enskilda kort som PDF, PNG, JPEG, SVG eller till och med CSV. Vill du dela hela vyn? Exportera hela din instrumentpanel som en PDF för snabb offlineåtkomst.

🔍 Visste du att? Forresters Total Economic Impact™ (TEI)-studie visade att en sammansatt organisation som använde ClickUp uppnådde 384 % avkastning på investeringen och sparade 92 400 produktiva timmar under år 3 genom automatisering och AI. Det motsvarar ungefär 44 heltidsanställda års kapacitet (om man antar 2 080 arbetstimmar per heltidsanställd per år), vilket uppnås efter tre år.

Integrationer

Om ditt teams arbete är spritt över ett dussin olika appar hjälper ClickUp Integrations dig att samla allt på ett ställe utan besväret med SaaS-spridning.

ClickUp erbjuder dussintals färdiga integrationer med verktyg som Slack, Google Kalender, GitHub, E-post, HubSpot, Calendly, Office 365 och till och med Notion, vilket löser problemet med spridda arbetsuppgifter inom ClickUp.

Använda ClickUp Slack-integrationen:

Omvandla Slack-meddelanden till ClickUp-uppgifter utan att lämna chatten

Få uppdateringar om uppgifter i realtid i de kanaler du väljer.

Aktivera Slack-meddelanden med hjälp av automatiseringar (t.ex. ändringar av förfallodatum).

Vad du kan göra med de olika ClickUp Google Workspace-integrationerna:

Bifoga, skapa och sök efter Google Drive-filer i ClickUp

Synkronisera händelser och uppgifter i Google Kalender i båda riktningarna

Sök i din Gmail-inkorg utan att lämna ClickUp

Arbeta med ClickUp GitHub-integrationen:

Anslut repos till Spaces för automatisk insyn i problem och PR.

Länka commit, grenar och pull-förfrågningar till ClickUp-uppgifter

Sök efter GitHub-filer med hjälp av Connected Search

Tips för att maximera produktiviteten

ClickUp-datorprogrammet ger dig snabbare sätt att få saker gjorda. Använd dessa snabba tips för att hålla fokus, växla smidigt mellan uppgifter och hålla arbetet på rätt spår.

Arbeta i arbetsflöden med flera fönster

När du jonglerar med flera prioriteringar kan det ta tid att växla mellan olika flikar. ClickUp-datorprogrammet löser det problemet genom att låta dig ha dokument, uppgifter och instrumentpaneler öppna sida vid sida.

Så här får du ut mesta möjliga av produktiviteten med flera fönster i ClickUp:

Referera och uppdatera samtidigt: Håll ett projektdokument öppet medan du uppdaterar relaterade uppgifter i ett annat fönster.

Övervaka och utför parallellt: Se hur instrumentpanelerna uppdateras var 30:e minut och spåra tiden i hela ditt arbetsutrymme.

Enkel korsreferens: Jämför dokument, granska flera uppgifter eller validera detaljer mellan olika källor.

Håll ordning på ditt sätt: Håll prioriterade uppgifter synliga så att inget missas.

Håll produktiviteten uppe i offline-läge

Inget Wi-Fi? Inga problem.

ClickUps offline-läge gör att du kan fortsätta arbeta även när internetanslutningen bryts, vilket gör det till ett av de viktigaste verktygen för att arbeta hemifrån som du inte inser att du behöver förrän du behöver det. Det finns tillgängligt i alla abonnemang och fungerar på webben, i desktop-appen och i mobilappen.

När ClickUp upptäcker att du är offline meddelar den dig, så att du kan fortsätta utan att missa något.

📌 Här är vad du kan göra offline:

1️⃣ Skapa uppgifter och påminnelser

Fortsätt att samla idéer och arbeta som om du vore online.

Nya uppgifter och påminnelser synkroniseras automatiskt när din anslutning återställs.

Snabb information: du kan inte skapa deluppgifter när du är offline, men du kan konvertera uppgifter till deluppgifter senare.

2️⃣ Visa uppgifter och anteckningar som du nyligen har öppnat

Allt som lagras lokalt förblir tillgängligt

Kontrollera detaljer, referensanteckningar och håll ordning var du än befinner dig.

Använd genvägar för att arbeta snabbare

Här är en omfattande lista över viktiga ClickUp-snabbtangenter för att navigera och utföra åtgärder effektivt i ClickUp-datorprogrammet:

Obs! De flesta kortkommandon i ClickUp använder vanliga standardinställningar och kan inte anpassas. Vissa kortkommandon i desktop-appen (som ”Skapa ny uppgift” och ”Öppna kommandocentralen”) kan dock ändras i inställningarna för desktop-appen. För att se eller justera tillgängliga kortkommandon, kontrollera dina personliga inställningar eller inställningarna för arbetsytan.

Globala kortkommandon

Åtgärd Mac-genväg Windows-genväg Skapa en ny uppgift Cmd + E Ctrl + E Skapa påminnelse R R Öppna AI-kommandoraden (för hela skrivbordet) Cmd + J Ctrl + J Öppna AI-kommandoraden (i appen) Cmd + K Ctrl + K Öppna anteckningsblocket N eller P N eller P Visa/dölj sidofältet Cmd + \ Ctrl + \ Bläddra till aktuell position i sidofältet Cmd + I Ctrl + I

Obs! Cmd/Ctrl + J öppnar AI-kommandoraden var som helst på din dator om desktop-appen är igång. Cmd/Ctrl + K öppnar den i appfönstret.

Obs! Cmd/Ctrl + J öppnar AI-kommandoraden var som helst på din dator om desktop-appen är igång. Cmd/Ctrl + K öppnar den i appfönstret.

Genvägar till uppgifter

Åtgärd Genväg Ändra status Skift + S Lägg till kommentar Skift + M Ställ in datum Skift + D Tilldela ansvarig Skift + A Tilldela uppgifter till dig själv M Lägg till i prioriteringar Option + A (Mac) / Alt + A (Win) Timer Skift +. Tagga Skift + L Deluppgift Skift + T Prioritet Skift + P Navigera mellan uppgifter i en lista Ctrl + Skift + vänster-/högerpil

Genvägar i textredigeraren

Åtgärd Mac-genväg Windows-genväg Slash-kommandon / / Nämn användare @ @ Nämn uppgift @@ @@ Nämn Doc @@@ @@@ Redigera senaste kommentaren Uppåtpil Uppåtpil Lägg till emoji : : Klistra in text/bilder Cmd + V Ctrl + V Hyperlänk (markera text) Cmd + K Ctrl + K Duplicera markerad text Cmd + D Ctrl + D Justera texten till vänster Cmd + Skift + L Ctrl + Skift + L Justera texten till höger Cmd + Skift + R Ctrl + Skift + R Justera textens mittpunkt Cmd + Skift + E Ctrl + Skift + E Inline-kodformatering Cmd + Skift + C Ctrl + Skift + C Skapa punktlista Cmd + Skift + 9 Ctrl + Skift + 9 Skapa checklista Cmd + Skift + 8 Ctrl + Skift + 8 Skapa numrerad lista Cmd + Skift + 7 Ctrl + Skift + 7 Skapa rubrik Option + Cmd + 1-4 Alt + Ctrl + 1-4

Chattgenvägar

Åtgärd Mac-genväg Windows-genväg Skriv ett meddelande Cmd + G Ctrl + G Sök efter meddelanden Cmd + F Ctrl + F Gå till första olästa meddelande Cmd + Skift + J Ctrl + Skift + J

ClickUp Brain-genvägar

Åtgärd Mac-genväg Windows-genväg Öppna ClickUp Brain Option + K Alt + K Öppna AI-kommandoraden (datorapp) Cmd + J Ctrl + J Öppna AI-kommandoraden (webbläsare) Cmd + K Ctrl + K Använd /ai Slash Command /ai i valfritt textfält /ai i valfritt textfält

💡 Proffstips: Aktivera/inaktivera dina kortkommandon och utforska alla tillgängliga kommandon direkt från dina inställningar. Klicka på din personliga avatar > Kortkommandon och bläddra sedan igenom varje kategori till vänster för att se alla kortkommandon du kan använda.

Automatisera repetitiva steg

ClickUp Automations hanterar repetitiva åtgärder så att ditt team slipper göra det. De reagerar på uppdateringar, tillämpar processregler och driver arbetet framåt automatiskt, vilket håller projekten organiserade och på rätt spår utan ständiga manuella uppföljningar.

Varje automatisering följer en enkel, kraftfull struktur:

Trigger: En händelse som startar automatiseringen (t.ex. statusändringar, förfallodatum infaller).

Villkor: Valfria filter (t.ex. prioritet är Brådskande, taggen innehåller ”Granska”)

Åtgärder: Vad systemet ska göra automatiskt (t.ex. tilldela en användare, flytta en uppgift, skicka ett e-postmeddelande)

Skapa lagerbaserade automatiseringar som utlöser sekventiella åtgärder med ClickUp Automations

När regeln har aktiverats körs den automatiskt utan någon kodning.

För att ta din produktivitet till nästa nivå kan du använda AI för att automatisera uppgifter med ClickUp Brain. Detta öppnar upp för en helt ny kategori av åtgärder, inklusive:

AI Assign: Välj automatiskt den bästa personen för en uppgift baserat på dina egna kriterier.

AI-prioritering: Ställ in rätt prioritet med hjälp av dina egna kriterier (t.ex. ”markera som brådskande om det innehåller ’kundeskalering’”).

AI-agent: Be en agent att utföra flerstegsarbete

AI-fält: Skapa AI-fält för att generera sammanfattningar, översättningar, åtgärdspunkter och mer baserat på uppgiftsinnehållet.

Använd ClickUp Brain för att snabbt finjustera automatiseringsägandet

📖 Läs också: Hur Live Intelligence gör AI smartare med realtidskontext

Vanliga problem och felsökning

Här är en snabb felsökningsguide som hjälper dig att diagnostisera och åtgärda de vanligaste problemen snabbt.

Inloggningsproblem

Om du inte kan logga in (fastnat vid laddning, upprepade fel eller tom skärm), prova först det grundläggande: dubbelkolla dina inloggningsuppgifter och se till att du har ett stabilt nätverk.

Ibland beror problemet på korrupta lokala data. Att rensa appens cache (eller ta bort ClickUp-mappen från systemdata) och sedan starta om appen löser ofta ihållande inloggningsproblem. Se också till att du kör den senaste versionen av appen.

Om dina uppgifter eller uppdateringar inte visas på alla enheter, kontrollera först att du är ansluten till internet och att ClickUps servrar fungerar (att det inte är ett globalt avbrott).

Se sedan till att appen är uppdaterad. Äldre versioner kan ha synkroniseringsfel. Om problemet kvarstår kan du prova att uppdatera manuellt eller öppna skrivbordsappen igen. Om du har gjort ändringar från mobilen eller webbläsaren kan du logga ut och logga in igen på andra enheter, vilket ofta utlöser en ny synkronisering.

Meddelanden visas inte

Ofta är saknade aviseringar bara ett inställningsproblem. Kontrollera först att skrivbordsaviseringar är aktiverade.

Kontrollera sedan ditt operativsystems meddelandebehörigheter och se till att ClickUp har tillåtelse att skicka push-meddelanden.

Om det fortfarande inte fungerar, logga ut och logga in igen eller starta om appen.

Appen kraschar

Om ClickUp kraschar, fryser eller inte startar, kontrollera att du använder den senaste versionen via menyn "Om ClickUp" eller uppdateringsmenyn.

Om uppdateringen inte hjälper kan en fullständig ominstallation rensa bort skadade filer. På macOS raderar du användardatamappen (~/Library/Application Support/ClickUp) och startar sedan om appen. På Windows avinstallerar du, rensar mappen %AppData%\Roaming\ClickUp och installerar om.

Kontrollera dessutom systemresursanvändningen. Om din dator har ont om minne eller CPU-kapacitet kan du förbättra stabiliteten genom att stänga andra tunga appar innan du startar ClickUp.

Maximera effektiviteten med ClickUp-datorprogrammet

Fjärrarbete och hybridarbete medför unika utmaningar: spridda verktyg, förlorad kontext och oändligt byte mellan appar.

ClickUp-datorprogrammet löser detta genom att samla allt ditt team behöver i ett enda sammanhängande arbetsutrymme. Med uppdateringar i realtid, automatiseringar och offlineåtkomst kan ditt team samarbeta smidigt oavsett var de befinner sig.

Registrera dig gratis på ClickUp och förvandla dina fragmenterade arbetsflöden till en enda källa till produktivitet.

Vanliga frågor

Ja, ClickUp stöder ett offline-läge på skrivbordet. Du kan visa nyligen öppnade uppgifter och anteckningar och till och med skapa nya uppgifter eller påminnelser när du är offline. När du ansluter igen synkroniseras allt automatiskt.

I allmänhet, ja. Desktopversionen tenderar att vara mer responsiv och undviker den fördröjning och resurskostnad som ibland uppstår när man kör ClickUp i en webbläsare.

De flesta kärnfunktioner, såsom uppgifter, dokument, chatt, AI och aviseringar, fungerar i desktop-appen. Vissa saker kan dock fungera något annorlunda jämfört med webbversionen (t.ex. vissa webbläsarbaserade integrationer eller inbäddningar).

BrainGPT (tidigare Brain MAX) är ClickUps kompletterande AI-upplevelse som stöder röststyrd inspelning och snabbare åtkomst för att hjälpa dig att arbeta med uppgifter, dokument och sammankopplade sammanhang.

Ja, agenter kan agera utifrån triggers och instruktioner som du konfigurerar i ClickUp. Avancerade inställningar kan använda Super Agents för mer specialiserade arbetsflöden.