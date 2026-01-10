Hur man skapar en effektiv produktdemovideo som konverterar

Över 84 % av respondenterna i en undersökning från Wyzowl uppgav att de övertygades om att köpa en produkt eller tjänst efter att ha sett en video från varumärket.

Oavsett om det är en produktdemo, en förklarande video eller en produktgenomgångsvideo, så är det viktigaste att videon hjälper köparen att gå från kanske till ja. Det är den otroliga kraften i videomarknadsföring.

Ändå missar produktdemovideor målet. De är för långa, går rakt in på tekniska detaljer eller lyckas inte hålla tittarna engagerade.

Denna guide går igenom steg, bästa praxis, verktyg och exempel för att skapa produktdemovideor som vinner kunder.

Vad är en produktdemovideo?

En produktdemovideo är en kort video som förklarar hur din produkt eller tjänst fungerar. Den visar produktens funktioner i verkliga scenarier och varför du behöver den.

Dessa videor väcker tittarens uppmärksamhet när de går igenom din försäljningspresentation, provar din app eller surfar på din webbplats. De används av försäljnings- och produktmarknadsföringsteamet under hela produktens livscykel.

De mest framgångsrika demovideorna presenterar produktens fördelar på ett engagerande sätt. De åtföljs av en förklaring och lättförståeliga bilder. Om de är välgjorda kan demovideor öka varumärkeskännedomen och försäljningen.

Nu undrar du kanske vad skillnaden är mellan en demonstrationsvideo, en förklarande video och en instruktionsvideo? Har de inte alla samma syfte inom videomarknadsföring?

Tabellen nedan visar skillnaderna mellan dem 👇

Videotyp Primärt mål Var används den Fokusområde Demovideo Visa hur produkten löser ett specifikt problem Försäljningssidor, produktsidor, tidig utvärdering Verkliga arbetsflöden, viktiga funktioner kopplade till resultat Förklarande video Förklara vad produkten är och varför den finns Hemsida, annonser, toppen av tratten Problemet, idén och värdeerbjudandet Instruktionsvideo Lär användarna hur man utför en uppgift Onboarding, hjälpdokument, support Steg-för-steg-instruktioner för en specifik åtgärd

⭐ Utvalda mallar ClickUps mall för videoproduktion hjälper dig att effektivisera processen för att skapa videor. Få en gratis mall Effektivisera processen för att skapa produktdemovideor med ClickUps mall för videoproduktion. Här är varför du kommer att älska den här mallen: Planera förproduktion, filmning och efterproduktion i ett strukturerat arbetsflöde.

Visualisera din videoproduktionsprocess med över 14 anpassade vyer

Skapa 9 olika anpassade statusar för att hålla koll på framstegen i varje steg i videoproduktionsprocessen.

Varför produktdemovideor är viktiga för konverteringar

Här är de viktigaste anledningarna till varför produktdemonstrationsvideor är effektiva för att öka kundengagemanget och driva konverteringsgraden.

Köparledd upplevelse

Över 75 % av B2B-köpare föredrar en försäljningsupplevelse utan säljare. Det innebär att ditt team har begränsad tid att interagera personligen med potentiella kunder.

Produktdemovideor blir en viktig kanal för kundutbildning här. Dina potentiella kunder behöver inte vänta på ett samtal från en säljare. De kan se hur produkten fungerar och utforska dess funktioner i sin egen takt.

När du ger kunderna större inflytande över försäljningsprocessen är det mer troligt att de känner att de själva har valt att köpa din produkt, snarare än att den har sålts till dem.

Psykologisk äganderätt

En välgjord produktvideo hjälper kunden att föreställa sig hur de använder produkten. Den målar upp en bild av deras ideala produkt, en produkt som löser problem eller hjälper dem att nå ett mål.

Den visar hur produkten påverkar deras liv och gör det möjligt för dem att prestera bättre på jobbet. När den potentiella kunden redan tror på produktens effektivitet blir det lättare för ditt säljteam att avsluta affären.

👀 Visste du att? Forskning visar att människor utvecklar en starkare anknytning när de kan föreställa sig själva interagera med en produkt. Det kallas psykologisk äganderätt. Demovideor utlöser denna effekt genom att ge potentiella kunder en plats på första parkett i arbetsflödet, vilket får dem att känna sig som användare redan innan de registrerar sig.

Engagera flera intressenter

B2B-försäljning är en komplex process. Det genomsnittliga antalet intressenter som bidrar till ett köpbeslut är 11,4 %. Det är en ökning med 68 % jämfört med 2016.

Produktdemovideor är lätta att dela mellan olika team. Beslutsfattare, influencers och slutanvändare kan alla se produktens värde utan att behöva upprepa samma live-demo.

📚 Läs mer: De bästa exemplen på utbildningsvideor och bästa praxis

Förbättra konverteringsgraden och förkorta köpcyklerna

Redan innan säljsamtalet förstår din köpare hur din produkt passar in i deras arbetsflöden.

Du behöver inte längre förklara de grundläggande funktionerna. Istället kan du fokusera diskussionen på köparens unika utmaningar.

När potentiella kunder kommer in i pipelinen ser de redan produkten som en stark lösning för sina behov. Detta leder till snabbare beslut och högre avslutsfrekvens.

📮 ClickUp Insight: 45 % av våra undersökningsdeltagare uppger att de håller flikar med arbetsrelaterad forskning öppna i flera veckor. För ytterligare 23 % innehåller dessa värdefulla flikar AI-chattrådar fyllda med sammanhang. I grund och botten outsourcar en stor majoritet minne och sammanhang till bräckliga webbläsarflikar. Upprepa efter oss: Flikar är inte kunskapsbaser. 👀 ClickUp Brain förändrar spelplanen här. Denna AI-superapp gör det möjligt för dig att söka i ditt arbetsutrymme, interagera med flera AI-modeller och använda röstkommandon för att hämta sammanhang från ett enda gränssnitt. Eftersom MAX finns på din dator konkurrerar den inte om flikutrymme och kan spara konversationer tills du raderar dem!

Steg för att skapa en produktdemovideo

Hur skapar man en produktdemovideo som konverterar? 👇

Steg 1. Definiera ditt mål och din målgrupp

Processen för att skapa en produktdemovideo börjar med att du svarar på följande frågor:

Vem är den här videon avsedd för, och vad ska den hjälpa dem att göra härnäst?

Det finns tre kategorier: demonstrationer avsedda för potentiella kunder, provanvändare och nya kunder. Varje grupp befinner sig i olika stadier av sin köpintention och behöver olika typer av tydlighet. En bra demonstration besvarar en fråga som tittaren redan har. Det kan vara:

Tittaren Deras huvudfråga Demonstrationen måste svara på Prospekt Är det värt min tid och mina pengar? Löser den här produkten mitt problem bättre än alternativen? Testanvändare Kan jag snabbt få ut nytta av detta? Kan jag utföra en meningsfull uppgift utan friktion? Onboarding av kunder Hur använder jag detta på rätt sätt? Hur arbetar man på rätt sätt med denna produkt i det dagliga arbetet?

📌 Bästa praxis: Skapa flera korta demonstrationer, var och en anpassad till ett specifikt steg i användarresan.

Steg 2: Skriv ett manus till din video

Ett starkt demomanus lyfter fram de mest unika och användbara aspekterna av din produkt och berättar en engagerande historia.

Om du skapar en demonstrationsvideo för första gången bör du tänka på tre saker: håll den enkel, konversationsinriktad och fördelaktig.

Här är ett repeterbart ramverk som du kan använda i din videoproduktionsprocess:

Hook → Problem → Lösning → Produktgenomgång → Uppmaning till handling

💥 Exempel: Låt oss skriva ett manus för en försäljningsvideo. Den är avsedd för ett verktyg för marknadsföringsautomatisering.

Hook: Att lansera kampanjer ska inte innebära att man måste jonglera med fem verktyg, oändliga kalkylblad och manuella uppföljningar.

Problem: Team har svårt att spåra leads över olika kanaler, anpassa kampanjer i stor skala och bevisa avkastningen på investeringen. Överlämningen till säljavdelningen fungerar inte och affärsmöjligheter går förlorade.

Lösning: Vår plattform för marknadsföringsautomatisering samlar allt på ett ställe – kampanjer, leaddata och prestationsstatistik.

Produktgenomgång: Videon går igenom ett arbetsflöde med stor effekt. Det kan vara:

Skapa en kampanj för flera kanaler

Automatisk segmentering av leads baserat på beteende

Utlösa personliga uppföljningar

Spåra engagemang och konverteringar i en enda instrumentpanel

Uppmaning till handling: Se hur du kan automatisera din nästa kampanj på några minuter. Starta en kostnadsfri provperiod eller boka en demo.

Du kan använda ClickUp Brain för att skriva manus till produktdemovideor. Uppgift: ”Skriv ett demo-manus med en hook och en pain point för en produktdemo av marknadsföringsautomatisering. ” Brain förstår sammanhanget och kan snabbt producera tydliga, fördelaktiga texter. När du har ett första utkast kan du be Brain att anpassa manuset efter ditt varumärkes ton. Använd ClickUp Brain för att skriva kontextmedvetna produktdemoskript. Om du har produktspecifikationer eller feedback lagrad i ClickUp Docs eller Tasks kan BrainGPT hämta information från dessa källor. Uppgift: ”Använd vår senaste produktplan och dokument med kundfeedback för att skriva genomgångsavsnittet för detta demoscript. ” 📌 Bästa praxis: Spara det slutgiltiga manuset i ClickUp Docs. Granskare kan kommentera, föreslå ändringar eller länka uppgifter till specifika avsnitt i manuset.

Vi har sammanställt en lista över de bästa AI-manusförfattarna åt dig. 👇

👀 Visste du att? På sociala plattformar bestämmer tittarna inom 1–2 sekunder om de ska fortsätta titta på ett innehåll. Forskning om digital uppmärksamhet och bearbetning av första intryck visar att människor nästan omedelbart bildar sig undermedvetna omdömen, vilket är anledningen till att inledningen av en video är viktigare än någonsin.

Steg 3: Välj rätt format

Rätt format på demonstrationsvideon gör din produkt lättast att förstå på kortast tid. Men hur gör man det? 👇

Produkttyp Bästa demoformat Varför det fungerar SaaS eller mjukvaruprodukt Skärminspelning Visar verkliga arbetsflöden och skapar förtroende genom att bevisa att produkten faktiskt fungerar. Fysisk produkt Live-action-video Låt tittarna se installation, användning och verkliga sammanhang Abstrakt eller komplext system Animering Förklarar logik, flöden eller koncept som är svåra att visa på skärmen. Produkten behöver sammanhang + bevis Hybrid (animation + skärm eller live-action) Ställ in kontexten först, visa sedan produkten i bruk

Så här ser detta beslut vanligtvis ut i verkliga demovideor.

💥 Exempel: SaaS-skärmdemo vs. fysisk produktpresentation.

SaaS-skärmdemo: Om du demonstrerar en plattform för marknadsföringsautomatisering fungerar en skärminspelad demo bäst.

Tittarna vill se hur kampanjer skapas, hur triggers aktiveras och hur resultaten spåras i det faktiska gränssnittet.

Fysisk produktpresentation: Om du demonstrerar en fysisk produkt, till exempel en enhet eller hårdvara, är en live-action-video mer effektiv.

Tittarna behöver se hur produkten hanteras, installeras och används i en verklig miljö. Det skapar förtroende och besvarar praktiska frågor som en skärminspelning kanske inte kan besvara.

Steg 4: Spela in din demo

När allt förarbete är klart är det dags att spela in din demo.

Du kan antingen välja en fristående produktvideodemonstrationsskapare eller använda ClickUp Clips för detta.

Med den här funktionen kan du spela in skärmen och din röst samtidigt för genomgångar och berättarröster. Välj mellan att spela in hela skärmen, ett specifikt fönster eller bara den aktuella webbläsarfliken. (Mer om detta senare!)

Titta på den här videon för att lära dig hur du använder Clips. 👇

⭐ Bonustips att tänka på när du spelar in din produktdemovideo: Tala tydligt och i jämn takt

Använd en tyst miljö och undvik bakgrundsljud

Flytta markören långsamt och medvetet

Gör korta pauser mellan stegen så att tittarna hinner ta in vad som händer.

Steg 5: Redigera för engagemang

Inspelningen fångar innehållet. Redigeringen avgör om folk faktiskt tittar på den.

Ditt mål är att minska tittarens kognitiva belastning. Fokusera på de väsentliga elementen. Börja med att lägga till undertexter för tittare som kanske tittar med ljudet avstängt. Markera viktiga händelser för att styra tittarens blick. Använd subtila zoomningar för att dra uppmärksamheten till viktiga ögonblick.

Det är också under redigeringen som du kontrollerar tempot. Klipp bort pauser, ta bort onödiga steg och eliminera allt som inte driver berättelsen framåt.

Videoredigeringsverktyg gör processen snabbare och mer repeterbar. De hjälper dig att lägga till bildtexter, kommentarer och fokuseringseffekter.

📚 Läs mer: Bästa projektledningsprogramvaran för videoproduktion

👀 Visste du att? Att titta på videor utan ljud kan öka den kognitiva belastningen. Det beror på att tittarna måste förlita sig mer på undertexter och visuell uppmärksamhet för att följa innehållet. Detta understryker varför vältajmade bildtexter och visuella betoningar (som markeringar och zoomningar) faktiskt kan göra din demo lättare att följa.

Steg 6: Lägg till varumärke och CTA

De flesta moderna videoredigeringsverktyg gör det enkelt att bygga varumärke.

Ladda upp dina varumärkesresurser, inklusive logotyper, typsnitt och färgpaletter. Dessa resurser kan användas i bildtexter, nedre tredjedelar, höjdpunkter och slutskärmar utan att du behöver göra om designen från grunden.

Vissa verktyg erbjuder även mallar för att låsa in dina färger och typografi. Detta säkerställer att varje produktdemonstrationsvideo ser ut som varumärket, även när olika teammedlemmar redigerar eller skapar videor.

För uppmaningar till handling får du anpassade slutskärmar eller bilder. Du kan lägga till en bakgrund med ditt varumärke, en kort textrad och en tydlig CTA-knapp eller -text, och sedan återanvända det slutet i flera demovideor.

📚 Läs mer: Exempel på varumärkespaket och hur du skapar ditt eget

👀 Visste du att? Studier visar att 55 % av första intrycket baseras på det visuella, medan 38 % kommer från det man hör och endast 7 % från de ord som används. Det är därför som starka, välbrandade bilder i videor kan förstärka deras genomslagskraft avsevärt.

Steg 7: Distribuera din demonstrationsvideo

Din demo bör visas där besluten fattas.

Du kan publicera din produktdemovideo på sociala medieplattformar som Instagram, YouTube, Facebook eller TikTok.

Presentera dem också på din webbplats startsida, i e-postkampanjer och i appen. Distribution hjälper till att maximera dess räckvidd.

Du kan till exempel:

Lägg till en kort demo ovanför vikningen på din hemsida

Dela klippta versioner på sociala medier för att locka tittare till den fullständiga demonstrationen.

Inkludera demonstrationen i uppföljningsmejl efter provperioden för att besvara vanliga frågor i förväg.

Bädda in den i onboarding-flöden för att hjälpa användarna att snabbare uppnå värde.

Exempel på produktdemovideor som fungerar

Låt oss omsätta lärdomarna i praktiken och titta på exempel på produktdemovideor som fungerar riktigt bra. Vi kommer också att berätta varför de sticker ut.

1. ClickUp 4. 0

🥇 Varför det fungerar: Demon följer det naturliga arbetsflödet: planering, samarbete, genomförande och granskning. Detta gör det enkelt för tittarna att visualisera hur produkten används.

Produktdemonstrationen av ClickUp 4.0 positionerar 4.0 som en konvergerad AI-arbetsplats som är utvecklad för att samla alla delar av arbetet på ett ställe. Den börjar med ett problem som alla känner igen: arbete som är utspritt över för många verktyg.

Därefter följer videon ett enkelt flöde. Den visar kaoset med oberoende appar. Sedan introducerar den 4.0 som en konvergerad arbetsplats.

Du får se hur avancerade funktioner som Ambient Agents, Planner och Teams Hub minskar friktionen i arbetsflödena.

2. Duolingo

Handlingar säger mer än ord. Det gäller även för demovideor.

Denna demonstrationsvideo från Duolingo har ingen berättarröst. Ändå håller bilderna dig fastklistrad vid skärmen – de är lätta att förstå. Och den är bara 30 sekunder lång.

🥇 Varför det fungerar: Demovideon visar appens funktioner. Dessutom tilltalar den en bred publik genom att visa flera språk.

3. Grammarlys AI-betyg

Produktdemovideon från Grammarly visar upp dess nya AI-drivna funktioner för akademiskt skrivande. Eftersom den riktar sig till studenter är handlingen att studenten försöker avsluta en uppsats i konsthistoria innan en bilresa.

Viktiga funktioner, inklusive en AI-bedömare, citatsökare, plagiatkontroll och korrekturläsningsstöd, demonstreras inom studentens arbetsflöde.

🥇 Varför det fungerar: Manuset till demonstrationsvideon är ett utmärkt exempel på berättande genom sammanhang. Videon förankrar allt i ett verkligt scenario. Detta gör att verktyget känns mindre som en mjukvara och mer som en hjälpreda för studenternas framgång.

Vanliga misstag att undvika i produktdemovideor

Innan du trycker på skicka-knappen måste du känna till vanliga misstag som du bör undvika när du skapar produktdemovideor.

1. Beskriv alla funktioner i programvaran i detalj

Behandla inte produktdemonstrationen som en utbildning. Det kan komma senare, om och när den potentiella kunden blir en betalande kund.

Tills dess, se till att produktdemonstrationen täcker de viktigaste problemområdena som målgruppen står inför. Ta upp dem och driv på hårt.

Men även om det kan vara frestande, behöver du inte gå in på varje steg i hur du konfigurerar eller integrerar det osv.

✅ Lösning: Fokusera på vad din produkt kan göra, vilka utmaningar den löser, resultaten och vad användarna kommer att uppnå med produkten.

2. Gör det till en monolog

Har du någonsin stött på en demonstrationsvideo som låter som om någon läser dokumentation högt? Det är nog så att du somnar.

När demonstrationer förvandlas till monologer har tittarna svårt att hålla intresset uppe. Varför? För att det saknas sammanhang, tempo och känsla av progression.

✅ Lösning: Strukturera din demo som en konversation. Använd korta segment, visuella ledtrådar och scenariumbaserad berättarröst. Guida tittarna genom varför något är viktigt snarare än bara vad som händer.

3. Börja med gränssnittet istället för problemet

Att öppna en demo genom att klicka sig igenom menyer förutsätter att tittaren redan är intresserad. De flesta är det inte – ännu.

Om man inte först förankrar demonstrationen i ett verkligt problem känns användargränssnittet abstrakt och glömsk.

✅ Lösning: Börja med problemområdet. Skapa en kontext innan skärminspelningen börjar och presentera sedan produkten som lösningen. Ge tittarna en anledning att uppmärksamma varje interaktion som följer.

4. Avsluta utan en tydlig nästa steg

Många demos tonar bara ut efter att den sista funktionen har visats. Det är en missad möjlighet. Om du inte guidar tittarna om vad de ska göra härnäst, gör de ofta ingenting.

✅ Lösning: Avsluta med en tydlig, enkel uppmaning till handling. Oavsett om det handlar om att starta en testperiod, utforska en funktion eller boka ett säljsamtal, gör nästa steg tydligt och smidigt.

Oavsett om du vill skapa traditionella demovideor eller interaktiva videor finns här verktyg som hjälper dig att komma igång.

1. ClickUp

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta som samlar verktyg och arbetsflöden på en enhetlig plattform.

Du måste veta att det inte är ett traditionellt verktyg för att skapa videor för produktdemonstrationer. ClickUps plattform för marknadsföringsprojektledning är utvecklad för att organisera, samordna och skala upp videomarknadsföringsarbetet. Så här fungerar det:

ClickUp Clips för inspelning av dina produktdemovideor

Lämna kommentarer med tidsstämpel på ett klipp så att feedbacken kopplas till exakt rätt ögonblick i videon.

Du kan spela in dina skärm- och webbkameravideor direkt i ClickUp-arbetsytan med hjälp av Clips.

Oavsett om du spelar in produktgenomgångsvideor, förklarar en komplex process eller brainstormar nya idéer kan du använda Clips för att kommunicera dem med ditt team.

Alla dina klipp – skärminspelningar eller röstklipp – lagras i en centraliserad klippsamling.

Du kan bädda in klipp direkt i uppgifter, dokument eller kommentarer. På så sätt hålls demovideor nära andra delar av ditt videoinnehåll, såsom manus, feedback och godkännanden.

När du aktiverar AI transkriberas varje klipp automatiskt. Det innebär att du får en videotranskription. Detta sparar mycket tid när du granskar material och behöver hoppa till specifika delar genom att klicka på transkriptionen. Du behöver inte titta på videon igen.

Arbeta med en AI som förstår ditt arbete

ClickUp BrainGPT fungerar som en kontextuell AI som förstår din arbetsyta, inte bara dina uppmaningar. Den hämtar information från uppgifter, dokument, kommentarer, statusar och beroenden för att ge svar som speglar vad som faktiskt händer.

Istället för att manuellt kontrollera uppdateringar kan du ställa direkta frågor till ClickUp BrainGPT och få tydliga sammanfattningar där hinder automatiskt visas.

En tillväxtchef kan till exempel fråga: ”Vad bromsar framstegen i arbetsytan för Q3-kampanjen?”

ClickUp Brain skannar arbetsytan och svarar med en tydlig sammanfattning:

Otilldelade uppgifter

Saknade godkännanden

Förseningar i granskningen av innehåll

Arbetet blockeras av väntande tillgångsförfrågningar

Här kommer det bästa. Med Enterprise Search kan du hitta information i hela arbetsytan och anslutna verktyg med hjälp av enkelt, naturligt språk. Istället för att hoppa mellan dokument, uppgifter, kommentarer, filer och integrationer kan du söka en gång och få svar från alla platser där ditt arbete finns.

📌 Exempel: Behöver du det senaste godkända manuset, den slutgiltiga CTA-texten eller feedback från en tidigare granskning? Enterprise Search visar rätt sammanhang direkt. Du spenderar mindre tid på att leta och mer tid på att leverera.

Med BrainGPT kan du också växla mellan olika AI-modeller.

Prova BrainGPT för djupare forskning

Till exempel:

ChatGPT för att strama upp demoskript, förenkla förklaringar eller förfina CTA-texter

Gemini för forskningsintensiva uppgifter, som att sammanfatta marknadssituationen eller extrahera insikter från längre dokument.

Claude för strukturerade berättelser och längre resonemang, till exempel för att beskriva onboarding-flöden eller demo-berättelser.

Om du redan har för många AI-appar – så kallad AI-spridning – kan den här videon hjälpa dig att hantera situationen innan den spårar ur.

ClickUps bästa funktioner

Omvandla spridda konversationer till handling med ClickUp Chat : Diskutera manus, feedback och godkännanden direkt tillsammans med uppgifterna så att beslut inte går förlorade i externa verktyg. Diskutera manus, feedback och godkännanden direkt tillsammans med uppgifterna så att beslut inte går förlorade i externa verktyg.

Omvandla idéer till text direkt med Talk to Text : Diktera demoskript, anteckningar eller feedback och omvandla tal till skriftligt innehåll utan att bryta ditt kreativa flöde. Diktera demoskript, anteckningar eller feedback och omvandla tal till skriftligt innehåll utan att bryta ditt kreativa flöde.

Få realtidsöverblick med ClickUp Dashboards : Spåra demoframsteg, deadlines, granskningsstatus och flaskhalsar på ett och samma ställe så att ingenting faller mellan stolarna. Spåra demoframsteg, deadlines, granskningsstatus och flaskhalsar på ett och samma ställe så att ingenting faller mellan stolarna.

Automatisera rutinarbete med AI Tasks : Låt ClickUp AI generera uppgiftsbeskrivningar, prioritera arbete och visa nästa steg baserat på sammanhanget i din arbetsyta. Låt ClickUp AI generera uppgiftsbeskrivningar, prioritera arbete och visa nästa steg baserat på sammanhanget i din arbetsyta.

Planera visuellt med ClickUp Whiteboards : Kartlägg storyboards, demoflöden och kampanjidéer gemensamt innan produktionen startar. Kartlägg storyboards, demoflöden och kampanjidéer gemensamt innan produktionen startar.

Håll arbetet igång med ClickUp Automations : Tilldela granskare automatiskt, uppdatera status och utlösa uppföljningar så att din videopipeline fungerar utan manuella överlämningar. Tilldela granskare automatiskt, uppdatera status och utlösa uppföljningar så att din videopipeline fungerar utan manuella överlämningar.

Begränsningar för ClickUp

Den omfattande uppsättningen funktioner kan vara överväldigande för en ny användare.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp AI?

En ClickUp-användare delar också med sig av sina erfarenheter på G2:

ClickUp Brain MAX har varit ett fantastiskt tillskott till mitt arbetsflöde. Det sätt på vilket det kombinerar flera LLM:er i en plattform gör svaren snabbare och mer tillförlitliga, och tal-till-text-funktionen i plattformen sparar enormt mycket tid. Jag uppskattar också säkerheten på företagsnivå, som ger mig sinnesro när jag hanterar känslig information. […] Det som sticker ut mest är hur det hjälper mig att skära igenom bruset och tänka klarare – oavsett om jag sammanfattar möten, skriver utkast till innehåll eller brainstormar nya idéer. Det känns som att ha en allt-i-ett-AI-assistent som anpassar sig efter vad jag än behöver.

ClickUp Brain MAX har varit ett fantastiskt tillskott till mitt arbetsflöde. Det sätt på vilket det kombinerar flera LLM:er i en plattform gör svaren snabbare och mer tillförlitliga, och tal-till-text-funktionen i plattformen sparar enormt mycket tid. Jag uppskattar också säkerheten på företagsnivå, som ger mig sinnesro när jag hanterar känslig information. […] Det som sticker ut mest är hur det hjälper mig att skära igenom bruset och tänka klarare – oavsett om jag sammanfattar möten, skriver utkast till innehåll eller brainstormar nya idéer. Det känns som att ha en allt-i-ett-AI-assistent som anpassar sig efter vad jag än behöver.

🚀 Snabbtips: Medan automatiseringar hanterar förutsägbara, regelbaserade åtgärder, tillför ClickUp Super Agents adaptiv intelligens till ditt arbetsflöde. De förstår sammanhang, upptäcker mönster och reagerar dynamiskt – utan att du behöver definiera alla möjliga regler i förväg. Om en redaktör till exempel missar en deadline för en produktdemovideo kan en Ambient Answers Agent automatiskt omprioritera beroende uppgifter, meddela projektledaren och sammanfatta vad som fortfarande återstår. Snabba upp arbetsflödena med Super Agents i ClickUp Du kan använda AI-agenter för att: Upptäck potentiella hinder tidigt genom att övervaka uppgiftsberoenden, försenat arbete och fördröjda granskningar.

Skapa snabba sammanfattningar av alla demovideor eller utbildningsvideor som för närvarande är under arbete, inklusive status och nästa steg.

Dela upp uppgifter dynamiskt utifrån arbetsbelastning, tillgänglighet eller kompetens – så att arbetet hamnar hos rätt person vid rätt tidpunkt.

2. Synthesia

via Synthesia

Synthesia är en AI-videoplattform som låter dig skapa professionella videor utan kameror, studior eller komplex redigering.

AI-videoassistenten som omvandlar text till videor med hjälp av AI-avatarer, voiceovers och mallar. Den är användbar när du skapar produktdemonstrationer, utbildningsmaterial och internkommunikation.

Använd AI-videogeneratorn för manusbaserat innehåll och AI-skärminspelaren för genomgångar. Du kan också kombinera dem med avatarledda förklaringar.

Synthesias viktigaste funktioner

Hantera varumärkets konsistens med delade varumärkespaket, versionskontroll och live-samarbete

Lokalisera videor i stor skala med hjälp av AI-dubbning, översättning, flerspråkig uppspelning och undertexter.

Publicera och spåra prestanda via offentliga eller SSO-skyddade videosidor med inbyggd analysfunktion.

Synthesias begränsningar

Lipsynkronisering och uttal blir felaktigt när man hanterar akronymer, namn eller specialiserad jargong och kräver manuell intervention.

Priser för Synthesia

Gratis

Startpaket : 29 $/månad

Skapare : 89 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Synthesia-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Synthesia?

Enligt en G2-användare:

Jag gillar att plattformen är användarvänlig – den erbjuder många funktioner som ger högkvalitativa resultat utan att det kräver så mycket arbete. Det är lätt att lära sig utan att behöva titta på en handledning. Jag älskar att jag kan importera anpassade videor från andra webbplatser som Canva med bara några få klick.

Jag gillar att plattformen är användarvänlig – den erbjuder många funktioner som ger högkvalitativa resultat utan att det kräver så mycket arbete. Det är lätt att lära sig utan att behöva titta på en handledning. Jag älskar att jag kan importera anpassade videor från andra webbplatser som Canva med bara några få klick.

👀 Visste du att? De flesta tittar på videor med ljudet avstängt. Undertexter bidrar också till tillgängligheten. Tittaren kan läsa din voice-over istället för att lyssna på den.

3. Loom

via Loom

Loom gör det enkelt att skapa snabba, tydliga produktdemovideor utan krånglig produktionsutrustning. Spela in din skärm och webbkamera samtidigt, så att du enkelt kan guida användarna genom din produkt och samtidigt ge den en personlig touch.

Med inspelning med ett klick och omedelbar delning fungerar Loom bra för försäljningsdemonstrationer, genomgångar av funktioner och personliga videor.

Looms AI-funktioner hjälper dig att arbeta snabbare efter inspelningen genom att automatiskt generera titlar, sammanfattningar och kapitel för dina videor. Skanna, dela och återanvänd dina produktdemovideor utan att behöva lägga tid på manuell redigering eller dokumentation.

Looms viktigaste funktioner

Spela in demos i upp till 4K-upplösning för högkvalitativa demos

Inspelning med ett klick via Chrome, dator eller mobilapp

Lägg till kommentarer med tidsstämpel för feedback och samarbete på videosidan.

Looms begränsningar

Gratis startpaket begränsar användarna till korta klipp (vanligtvis upp till cirka 5 minuter per video och ett begränsat antal sparade videor).

Loom-priser

Startpaket: Gratis

Företag: 15 USD/användare/månad (faktureras årligen)

Business + AI: 20 $/användare/månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassad prissättning

Loom-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Loom?

Enligt en G2-recensent:

Loom är ett program som hjälper oss att spela in vår mobilskärm och efter inspelningen genererar det en automatisk länk som kan delas via e-post eller WhatsApp till alla våra anställda så att de kan komma åt videon utan att behöva ladda ner den. Detta program gör det mycket enklare för oss att skapa detaljerade videor.

Loom är ett program som hjälper oss att spela in vår mobilskärm och efter inspelningen genererar det en automatisk länk som kan delas via e-post eller WhatsApp till alla våra anställda så att de kan komma åt videon utan att behöva ladda ner den. Detta program gör det mycket enklare för oss att skapa detaljerade videor.

4. Trupeer

via Trupeer

Trupeer är en AI-driven plattform som omvandlar grova skärminspelningar till polerade produktvideor och steg-för-steg-dokumentation.

Börja med en enkel skärmdump. Använd sedan AI för att skapa professionella manus, voiceovers, undertexter och visuella effekter. Du kan producera tutorials, demos, introduktionsguider och kunskapsbaserat innehåll utan komplexa verktyg eller redigeringskunskaper.

Trupeers AI skapar också strukturerad dokumentation från samma inspelningar. Den omvandlar video och text till produkt-SOP-guider, vilket påskyndar kunskapsdelningen.

Trupeers viktigaste funktioner

Anpassade varumärkespaket för enhetliga logotyper, färger och visuell stil i alla videor

Lägg till AI-avatarer för att anpassa berättarrösten och presentationen i videoklippen.

Lokalisera innehåll med flerspråkig översättning och undertexter på över 30 språk

Trupeer-begränsningar

Den inbyggda videoredigeraren tillåter inte användare att lägga till bakgrundsmusik till genomgången.

Trupeer-prissättning

Gratis

Pro: 49 $/månad

Skala: 249 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Trupeer-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (43 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Trupeer?

En G2-användare säger:

Trupeer har varit en livräddare för att skapa högkvalitativa demovideor på kort tid. Jag älskar hur det tar en naturlig inspelning och förvandlar den till något riktigt professionellt genom att rensa upp den, redigera den sömlöst och till och med generera dokumentation tillsammans med videon.

Trupeer har varit en livräddare för att skapa högkvalitativa demovideor på kort tid. Jag älskar hur det tar en naturlig inspelning och förvandlar den till något riktigt professionellt genom att rensa upp den, redigera den sömlöst och till och med generera dokumentation tillsammans med videon.

Förvandla produktdemovideor till en konverteringsmotor

De mest effektiva produktdemovideorna hjälper tittarna att se de unika försäljningsargumenten vid rätt tillfälle.

När videodemonstrationer skapas med ett tydligt mål, ett välskrivet manus, rätt format och en distributionsplan, gör de grovjobbet åt dig.

De informerar potentiella kunder, aktiverar testanvändare och förkortar försäljningscykeln.

Men genomförandet är lika viktigt som strategin.

Med ClickUp kan du planera demoskript i Docs, hantera produktionsstadier i Tasks, spela in genomgångar med Clips, samarbeta i sammanhanget och använda AI för att sammanfatta framsteg, upptäcka hinder och hålla arbetet igång.

Registrera dig gratis på ClickUp för att börja spela in dina produktdemovideor.

Vanliga frågor

En bra produktdemovideo innehåller: – Ett tydligt problem eller en tydlig smärtpunkt som din målgrupp kan relatera till – En kort förklaring av hur din produkt löser det problemet – Ett verkligt arbetsflöde som visas inuti produkten – Det resultat som användarna kan förvänta sig – En tydlig uppmaning till handling

Den ideala längden på en produktdemo beror på syftet. Till exempel är försäljnings- eller informationsdemonstrationer mellan 1 och 3 minuter långa. Produktdemonstrationer är mellan 2 och 5 minuter långa. Introduktions- eller utbildningsdemonstrationer är längre, mellan 5 och 10 minuter. Kortare videor fungerar bättre i början av försäljningsprocessen. Längre demonstrationer är effektiva när användarna redan är intresserade av produkten.

En förklarande video fokuserar på vad produkten är och varför den finns. Den introducerar problemet och idén bakom lösningen, ofta med hjälp av animation eller berättande. En engagerande produktdemovideo visar hur produkten fungerar i ett verkligt scenario. Den fokuserar på faktiska arbetsflöden, funktioner och resultat inom produkten.

Det beror på vad du vill uppnå. Om du bara vill spela in din skärm fungerar en produktdemovideoproducent som Look. Men om du vill ha AI-driven projektledning och kontextuell AI är ClickUp ett bättre val. Du kan skriva manus till demos med ClickUp Brain och spela in genomgångar med ClickUp Clips. Med ClickUp kan du också granska, kommentera och samarbeta i ett enda arbetsutrymme.

Viktiga mätvärden att spåra är bland annat: – Visningstid och fullföljandegrad – Klickfrekvens på uppmaningen till handling – Provperioder eller demoförfrågningar efter visning – Avhoppspunkter i videon – Minskning av försäljnings- eller supportfrågor