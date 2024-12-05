Har du någonsin gått till en snabbmatsrestaurang medan du följer en dietplan? Vad händer när produktvideor med krispiga pommes frites och gyllene kycklingnuggets börjar spelas upp?

Din diet är körd.

Men skylla inte på din bristande självkontroll. De där fängslande produktvideorna är gjorda för att locka dig.

🎥 Ur marknadsförarens perspektiv: Produktmarknadsföringsvideor är inte bara ögongodis – de är kraftfulla verktyg för att lyfta fram produktens fördelar, skapa en relation med kunderna och i slutändan öka försäljningen. Att bädda in videor på en landningssida kan till exempel öka konverteringsgraden med upp till 86 %.

Produktvideor kan användas på många olika kreativa sätt. De är perfekta för att skapa spänning inför en lansering, visa upp viktiga funktioner i praktiken eller övertyga potentiella köpare med autentiska kundupplevelser.

⏰60-sekunders sammanfattning Hur man skapar effektfulla produktvideor Fånga uppmärksamheten tidigt : Med en genomsnittlig uppmärksamhetsspännvidd på endast 8 sekunder måste du snabbt fånga din publiks intresse i dina produktvideor.

Visa upp funktioner på ett effektivt sätt : Använd tydliga bilder, demonstrationsbilder (för produktdemovideor) och verkliga tillämpningar för att lyfta fram vad som gör din produkt unik.

Inkorporera storytelling : Skapa berättelser som väcker känslor hos tittarna och gör din produkt relaterbar.

Anpassa innehållet : Anpassa videoklippen efter målgruppens preferenser, precis som Adidas gjorde med sin kampanj för Boston Marathon.

Använd videoklipp med kundrecensioner : Skapa förtroende genom att inkludera klipp med nöjda kunder som delar med sig av sina erfarenheter.

Lägg till en stark uppmaning till handling (CTA) : Guida tittarna att ta nästa steg, till exempel att besöka din webbplats eller göra ett köp.

Optimera för plattformar : Anpassa videolängd och format så att de passar plattformar som Instagram, TikTok eller YouTube.

Spåra mätvärden: Övervaka antal visningar, uppspelningsfrekvens, engagemang och konverteringar för att utvärdera din videos framgång och justera strategier.

Grunderna i att skapa produktmarknadsföringsvideor

Om du hoppar in på Instagram eller YouTube idag har universum bestämt att du måste titta på reels och shorts.

De finns överallt. Och idag är en B2B-marknadsföringsstrategi utan produktvideor som att försöka stava "business" utan "B".

Oavsett om det är en mycket informativ förklarande video eller en lekfull Gen Z TikTok, har produktvideor blivit en viktig del av många B2B-marknadsföringsstrategier.

Men var ska man börja? Det dyker upp så många frågor, till exempel:

Vilket är det idealiska videoformatet för din produkt och målgrupp? Ska det vara kort och koncist eller mer en djupgående förklaring?

Hur kan du säkerställa att din produktmarknadsföringsvideo är optimerad för sökmotorer och sociala medieplattformar?

Hur kommer du att spåra resultatet av ditt videoinnehåll på olika plattformar och finjustera din strategi?

Oroa dig inte – vi hjälper dig.

Här är åtta tips för att skapa oförglömliga produktmarknadsföringsvideor som får din målgrupp att vilja se om dem igen. (Scrolla vidare för att se sex coola exempel på produktvideor!)

Tips 1: Kontexten är viktigast

Det räcker inte att bara visa upp din produkt – visa hur den passar in i dina kunders liv! En effektfull produktvideoannons bör gå in på dessa viktiga frågor:

Vilket problem löser din produkt?

Hur förbättrar det dina kunders dagliga upplevelse?

Kommer det att inspirera dem att uppnå mer?

Ger den här produkten lite extra glädje?

Genom att fokusera på produktens funktioner förvandlar du en vanlig video till ett kraftfullt produktmarknadsföringsverktyg som verkligen tilltalar din målgrupp.

Tips 2: Visa och berätta

Visst, videor av felfria produkter mot en pittoresk bakgrund är visuellt tilltalande, men du måste se till att dina tittare inte undrar vad du säljer.

Din produktvideo bör visa vad som gör produkten så speciell och varför den är unik.

Berätta om produktens utmärkande egenskaper, dela dess bakgrundshistoria eller visa åtminstone hur den används.

Här är några beprövade typer av produktvideor som gör ett fantastiskt jobb med att "visa och berätta":

Demo : En produktdemovideo visar produkten i användning och visar någon som använder den – enkelt men effektivt!

Förklarande video : Dessa videor kombinerar ljud och bild för att guida kunderna genom hur produkten fungerar.

Handledning: Handledningar ger steg-för-steg-vägledning för användare och är särskilt praktiska för dem som redan äger produkten och vill få ut det mesta av den.

Tips 3: Dela din historia eller låt dina kunder göra det

👀 Visste du att? Cirka 72 % av kunderna är mer benägna att lita på ett varumärke om det finns positiva videorecensioner och omdömen.

Tiden för tanklös konsumtion är förbi. Använd dina produktvideor för att förklara historien bakom varför ditt företag finns.

Ta itu med de större frågorna, till exempel:

Samarbetar ditt företag med initiativ för social rättvisa?

Donerar ni en del av vinsten till lokala organisationer?

Är dina sociala medier en plattform för att utbilda följare om sociala frågor?

Tar du steg mot hållbarhet, som att sluta använda engångsplast eller sträva efter koldioxidneutralitet?

💡 Proffstips: Låt dina nöjda kunder vara din hype-grupp. Rekommendationer kan vara korta lovord som fyller en enda bildruta eller hjärtliga intervjuer där kunderna förklarar hur din produkt har gjort skillnad i deras liv.

Tips 4: Personalisering i produktvideor

Vi förstår alla vikten av personalisering som marknadsföringsstrategi, men det är inte många som förstår (och tillämpar) det lika bra som Adidas.

Under det årliga Boston Marathon nöjde sig Adidas inte med att bara sätta sin logotyp på banderollerna – de satsade stort. Genom att spela in livebilder av varje löpare skapade och skickade de ut 30 000 personliga videor på själva tävlingsdagen. Varje löpares video innehöll deras tävlingsdata och klipp från deras faktiska lopp. Resultatet? En imponerande videofullföljningsgrad på 95 % och nästan 12 gånger högre försäljning från e-postmeddelanden med dessa personaliserade videor. Personalisering gör verkligen skillnad (utan ordvitsar).

När du skapar en produktvideo ska du tänka på den som produktens första intryck. Tydliga bilder av hög kvalitet är ett måste. Suddiga bilder eller felaktiga färger? Det är ett snabbt sätt att se din försäljning sjunka.

För att öka varumärkets enhetlighet kan du försöka införliva element som är unika för ditt varumärke, till exempel din logotyp eller ditt signaturfärgschema. Du kan också gå ett steg längre genom att använda samma talesperson, temasång eller igenkännbart motiv i varje video.

Kom ihåg: Bekantskap skapar förtroende, och förtroende skapar lojalitet.

Läs också: Hur man skapar en effektiv produktlanseringsstrategi

Tips 4: Anpassa dig efter din målgrupp

Visste du att du kan beställa soppa på McDonald's i Portugal? Eller att McDonald's i Hongkong har Matcha Red Bean Layer Cake på menyn?

Varför den globala remixen? Det är naturligtvis viktigt att nå ut till målgruppen.

Oavsett om du fokuserar på en specifik demografisk grupp eller anpassar dig efter en viss region är det viktigt att anpassa dina produktmarknadsföringsvideor så att de tilltalar dina potentiella kunder.

En universallösning vinner sällan hjärtan (eller klick). Gör ditt innehåll så relevant och relaterbart som möjligt för att fånga uppmärksamheten.

😂 Rolig fakta: ClickUp skapar en koppling till sina användare genom att lägga till en rolig twist på vardagliga arbetssituationer. För en skrattfest, kolla in denna serie korta humoristiska företagsvideor riktade till HR-team!

💡 Proffstips: Skapa flera versioner av dina videor för att testa vad som engagerar tittarna mest effektivt, men håll dem runt 90 sekunder långa. Sikta på 30–60 sekunder för landningssidor för att upprätthålla intresset utan att överväldiga din publik.

Tips 5: Ge dina produktvideor personlighet

2012 skapade Dollar Shave Clubs grundare, Michael Dubin, en numera legendarisk video som revolutionerade produktmarknadsföringen. Han positionerade sig som den direkta, excentriska VD:n som talar öppet om en typiskt tråkig produkt – rakblad. Istället för en polerad, företagsmässig presentation levererade han en komisk monolog medan han gick genom ett lager och drog skämt om rakbladens pris och den traditionella shoppingupplevelsen. Videon var inte en högbudgetproduktion. Den såg ut och kändes som något som en riktig person skulle skapa, vilket gjorde den omedelbart relaterbar. Genom att tillföra humor och äkthet har Dollar Shave Club: Kommunicera komplex information (prenumerationsmodell, prisnivå) genom underhållning

Skär igenom reklambruset

Få konsumenterna att känna att de lyssnar på en vän, inte ett företag.

När varumärken tillför genuin personlighet skapar de emotionella band. I det här fallet såg konsumenterna inte bara en rakbladreklam – de såg en människa som de kunde relatera till och som verkade förstå deras frustration över att köpa traditionella rakblad.

Slutsatsen? Var inte rädd för att visa upp ditt varumärkes unika identitet.

Läs också: 7 gratis mallar för marknadsföringsstrategier som du bör ha till hands

Tips 6: Inkludera en uppmaning till handling

Medan du har kul med att skapa den perfekta produktvideon, glöm inte den avgörande sista touchen.

När ditt mästerverk är klart, gör det enkelt för potentiella kunder att agera på sitt intresse.

Hur? Lägg till en tydlig uppmaning till handling (CTA) eller ett nästa steg som de kan följa.

Tips 7: Skapa mänskliga relationer

Det är väldigt frestande att prata till din publik i en produktvideo, men kom ihåg att det är mer effektivt att prata med dem. Eftersom målet är att starta en konversation med en potentiell kund, bör du försöka nå personen på andra sidan skärmen.

📌 Exempel: Tänk dig att du gör en video för ett litet kaffeföretag. Istället för att bara visa kaffebönor och snygg lattekonst, presentera tittarna för Sarah, den vänliga baristan som handplockar varje blandning, eller visa upp Mark, en trogen kund som börjar sina morgnar med ditt kaffe för att orka med sin tidiga pendling. Låt Sarah berätta om sin passion för att hitta unika smaker och låt Mark dela med sig av en kort anekdot om hur han upptäckte ditt kaffe en tuff måndagsmorgon.

Tips 8: Använd ClickUp för projektledning och samarbete

Effektiv videoproduktionshantering är ingen lek – det är avgörande för att allt (och alla) ska fungera smidigt. Här är varför:

Det främjar samarbetet mellan nyckelpersoner som regissörer, filmfotografer, redigerare och ljudtekniker, så att alla är på samma sida (och samma scen).

Hjälper dig att hantera resurser på ett klokt sätt och undvika de fruktade budgetöverskridningarna.

Potentiella problem upptäcks tidigt – inga tekniska problem, oförutsägbart väder eller avbokningar i sista minuten.

Det ger resultat som överträffar kundernas förväntningar och skapar nöjda kunder.

För att hålla ordning på detta kan ett gediget verktyg för videoproduktionshantering som ClickUp göra hela skillnaden.

Med ClickUp kan du dela upp ditt videoprojekt i hanterbara uppgifter, tilldela dem till teammedlemmar och sätta realistiska deadlines så att alla vet vilken roll de har och att deadlines är tydliga.

Till exempel hjälper ClickUps listvy dig att spåra alla projektuppgifter på ett ögonblick, medan tavelvyn visuellt visar varje produktionssteg.

Organisera och spåra dina produktvideoprojekt effektivt med ClickUps listvy

ClickUps anpassade vyer gör att du kan fokusera på specifika behov, till exempel uppgifter som kräver viss utrustning eller vissa teammedlemmar. Uppgiftsberoenden och prioriteringar hjälper till att effektivisera resursfördelningen genom att definiera vilka uppgifter som är beroende av varandra.

Optimera resursfördelningen för dina produktvideoprojekt med ClickUps arbetsbelastningsvy

Samtidigt registrerar ClickUps tidsspårning exakt hur lång tid uppgifterna tar, vilket optimerar tids- och resurshanteringen.

Visualisera och hantera ditt arbetsflöde för produktvideoproduktion med ClickUp

Läs också: Projektledning för videoproduktion

Hur man spelar in produktvideor

Om du tror att du måste anlita en dyr videobyrå för att skapa fantastiska produktvideor kan du vara lugn – det finns andra alternativ.

Visst, vi älskar alla det polerade utseendet hos en storbudgetproduktion, men med lite planering och rätt utrustning kan du skapa produktmarknadsföringsvideor som imponerar utan att tömma plånboken.

Utrustning som behövs för filmning

För att komma igång behöver du inte en avancerad DSLR-kamera. Med dagens smarttelefonteknik kan du faktiskt ta vackra produktbilder med en iPhone eller Android med porträttläge. Men om du vill gå ett steg längre finns det några viktiga saker du behöver:

Ett stativ för stabila bilder

Grundläggande studiobelysning (eller till och med en bra ringlampa för snabba installationer)

En mikrofon för klart ljud, särskilt om du spelar in dialog eller berättarröst.

💡 Proffstips: En enkel, ren bakgrund – till exempel en vit eller platt yta – är perfekt för att fokusera på din produkt.

Steg för att spela in produktvideor av hög kvalitet

Steg 1: Hämta inspiration

Titta på produktvideor som du gillar och notera vad som gör dem speciella. Det hjälper dig att fastställa vilken ton och stil du vill ha.

Steg 2: Definiera din videostrategi

Tänk på vem som kommer att titta på din video. Skapar du en kort, snärtig annons för sociala medier eller en mer djupgående demo för din webbplats? Skräddarsy din video så att den tilltalar din målgrupp och passar rätt fas i deras resa – medvetenhet, övervägande eller beslut.

Steg 3: Skissa upp din video

Skissa upp den historia du vill berätta och detaljerna för varje tagning. Bestäm om du behöver skådespelare, b-roll-material eller bara närbilder av produkten. Visualisera varje scen för att säkerställa att din video flyter smidigt.

Steg 4: Skapa en tagningslista

Denna steg-för-steg-lista innehåller varje scen, med detaljer om timing, kameravinklar och särskilda krav. Den hjälper dig att hålla ordning och säkerställer att du får alla tagningar du behöver.

Steg 5: Planera inspelningen

Sätt upp en tydlig tidsplan för dagen. Prioritera nödvändiga tagningar och lämna lite extra tid för omtagningar eller sista minuten-justeringar.

Steg 6: Förbered dig för den stora dagen

Samla ihop och dubbelkolla all din utrustning, från belysning och kameror till extra batterier. Gör en checklista och packa allt kvällen innan för att undvika stress i sista minuten.

Steg 7: Börja filma

Spela in varje scen enligt din tagningslista och var inte rädd för att vara kreativ! Prova olika vinklar eller belysningsuppställningar för att se vad som får din produkt att sticka ut.

Steg 8: Redigeringens magi

Börja redigera när filmen är klar. Ordna dina klipp så att de berättar en sammanhängande historia, lägg till bakgrundsmusik, justera färgerna och lägg till några ljudeffekter för att ge den extra finputs. Redigeringsprogram som Adobe Premiere Pro eller ännu enklare alternativ som iMovie kan göra underverk.

Steg 9: Slutlig granskning och finputsning

Titta på videon från början till slut för att säkerställa att den flyter och förblir engagerande. Förkorta alla delar som drar ut på tiden och se till att den slutliga versionen är skarp, spännande och redo att hålla tittarnas uppmärksamhet.

Steg 10: Lägg till en uppmaning till handling

Avsluta din video med en tydlig uppmaning till handling, till exempel "Handla nu" eller "Läs mer", så att tittarna enkelt kan ta nästa steg.

Exempel på effektiva produktvideor

Här är sex exempel på varumärken som lyckats med sina produktvideor.

💄 Glossier's Get Ready with Me-serie

Glossier har som motto ”Vi skapar produkter inspirerade av verkliga livet”, vilket tydligt framgår i deras videor.

Dessa videor kallas ofta för ”Get Ready with Me”-videor (eller GRWM) och visar kvinnor som vaknar och guidar tittarna genom sin morgonrutin med hjälp av Glossier-produkter.

Det är som ett avslappnat samtal med en vän, som visar hur smidigt Glossier passar in i det verkliga livet.

ClickUps lanseringsvideo för ClickUp Chat

Med nära en miljon visningar bara på YouTube lyfter den här videon fram ClickUps unika värdeerbjudande: att förenkla arbetsflöden för alla team på en enda plattform genom att samla konversationer och uppgifter på ett och samma ställe.

Bildspråket är modernt, rent och dynamiskt. Det visar ClickUps gränssnitt i praktiken utan att överväldiga tittarna, och ger en inblick i verkliga användningsfall som att hantera uppgifter från chatten, använda AI för att optimera produktiviteten i chatten och automatiskt länka meddelanden till relaterade uppgifter och dokument.

🛀🏻 Lushs Halloween-kampanj

Lush håller det fräscht med en Halloween-inspirerad video som presenterar varje unik, spöklik badbomb i deras säsongskollektion.

Tittarna får en fullständig demonstration av hur varje produkt används, vad den innehåller och till och med en hint om doften. Med varje söt och festlig design kan du praktiskt taget känna Halloween-stämningen – och med tidsbegränsade artiklar finns det en perfekt känsla av brådska.

👟 Lululemon trail-reklamfilm

Lululemons videor uppmanar till en aktiv livsstil.

Dessa klipp visar riktiga människor i rörelse och kompletteras med voice-over och undertexter, vilket gör dem visuellt engagerande och lättillgängliga. Lululemons strategi tilltalar alla som älskar att vara aktiva och lyfter fram hur pålitliga deras produkter är för alla typer av äventyr.

🪑 IKEA:s serie med hemvisningar

IKEA:s hemvideor är en livräddare när utrymme eller stilproblem hindrar dina inredningsambitioner.

Dessa videor tar itu med vanliga utmaningar inom heminredning genom att visa designidéer och praktiska lösningar.

Tittarna kommer att inspireras av tips om hur man skapar en stilren och funktionell miljö och kan se vilka IKEA-produkter som bäst passar deras behov för att skapa sitt drömhem.

📹 GoPros äventyrsserie

GoPros videor är inget mindre än spännande.

De fångar verkliga, adrenalinstinna ögonblick med actionkameran HERO12, visar äventyrssökare i aktion och lyfter fram deras imponerande förmågor.

Dessa videor visar inte bara produkten – de får dig att vilja kasta dig huvudstupa in i äventyret med HERO12 i handen.

🍪 Oreos receptvideor

Oreo har valt en rolig och läcker approach med videor som visar kreativa dessertrecept med deras ikoniska kakor.

Varje video delar upp receptet i enkla steg och ingredienser, vilket gör det enkelt för tittarna att återskapa det hemma. Detta kreativa tillvägagångssätt inspirerar tittarna att köpa ett paket Oreos och börja baka.

Hur man skapar en fantastisk produktvideo på några minuter

Med de verktyg som finns tillgängliga idag och några smarta knep behöver du inte lägga timmar (eller anlita ett helt produktionsteam) för att skapa en fantastisk video.

Från snabba skapandemetoder till automatiseringens magi – här är hur du får din produktvideo från idé till skärm snabbare än någonsin:

1. Översikt över snabba metoder för videoproduktion

2 miljoner YouTube-klipp visas varje sekund. Det här är din chans att få din produktvideo att visas i dina kunders flöden.

Här är några snabba metoder för att skapa videor som hjälper dig att komma igång:

Håll det kort och koncist : Sikta på 30–60 sekunder för att maximera engagemanget, särskilt för plattformar som Instagram och TikTok. Korta videor sparar inte bara tid, de får tittarna att stanna kvar till slutet.

Filma med det du har : Fundera inte för mycket på utrustningen om du har ont om tid. En bra smartphone med hyfsad belysning är allt du behöver för att få högkvalitativa filmklipp på språng.

Prova mallar för struktur : Använd : Använd ClickUp-mallar för reklamfilmer , handledningar eller förklarande format. Mallar påskyndar produktionen och håller ordning på saker och ting, särskilt när du har ett tight schema.

Batchfilmning: Spela in flera klipp under en session och redigera dem till separata videor. Denna metod sparar tid, bibehåller visuell konsistens och hjälper dig att snabbt skapa ett bibliotek med videoinnehåll.

Läs också: 10 gratis mallar för produktmarknadsföringsplaner för att planera kampanjer

När tiden är knapp kan verktyg som ClickUp hjälpa dig att spara tid i videoproduktionsprocessen:

ClickUp Brain

ClickUp Brain är plattformens AI-drivna assistent och är som att ha en kreativ partner som arbetar dygnet runt!

Automatisera uppgifter, generera idéer och förbättra din produktvideoproduktionsprocess med ClickUp Brain

ClickUp Brain hjälper dig med budgeteringen genom att minska kostnaderna för efterproduktion, automatiskt transkribera ljud- och videoklipp och lägga till tidsstämplar. Detta gör redigering och granskning till en barnlek och förvandlar timmar av hårt arbete till minuter av smart arbete.

Det finns till och med en videomanusgenerator som du kan använda för att skapa manus och flöden för dina videor.

Kort sagt är det en central knutpunkt för allt som har med manus att göra. Det bästa med ClickUp är att du kan lagra dina mötesanteckningar, transkriptioner och till och med brainstormingidéer på ett och samma ställe för enkel åtkomst och samarbete i realtid.

ClickUp Clips

Behöver du dela snabb feedback eller fånga en kreativ idé på språng? Med ClickUp Clips kan du spela in korta skärminspelningar med röstkommentarer direkt i plattformen.

Omvandla dina videoidéer och feedback till genomförbara uppgifter med ClickUp

Dessutom är alla klipp organiserade i en klippsamling, så du tappar aldrig bort dina filmer – bara sortera, sök och voilà!

💡 Proffstips: Samla alla kommentarer och all feedback på ett ställe i ClickUp så att du kan referera till dem när som helst under produktionen. Detta minskar mängden e-post och säkerställer att alla är synkroniserade.

ClickUp-uppgifter

Det fina med att använda ClickUps verktyg Clips och Brain är att de gör det otroligt enkelt att omvandla kreativa idéer eller snabba anteckningar till praktiska ClickUp-uppgifter.

Tänk dig följande: du fångar en briljant idé på ClickUp Clips, och med några få klick förvandlas den till en uppgift som tilldelas rätt person. Feedbacken centraliseras, kommentarer är lätta att spåra och samarbetet går från kaotiskt till koordinerat – inga fler förlorade e-postmeddelanden eller missade anteckningar.

Visualisera uppgiftsrelationer, spåra framsteg och undvik förseningar med ClickUps uppgiftsberoenden

Med ClickUp Tasks kan du göra allt detta och mycket mer.

Dessutom kan du schemalägga uppgifter, ställa in påminnelser och hantera resursfördelningen i realtid genom en tydlig produktionstidsplan.

Håll ordning på dina produktvideor och var produktiv med ClickUp Reminders

ClickUps mall för videoproduktion

Förutom sin kraftfulla uppgiftshantering erbjuder ClickUp färdiga, anpassningsbara mallar som förenklar strukturerandet av komplexa videoprojekt.

Ta till exempel ClickUps mall för videoproduktion.

Ladda ner den här mallen Förbättra ditt arbetsflöde för videoproduktion med denna organiserade mall.

Den är utformad för både nybörjare och erfarna proffs och innehåller allt som behövs för att organisera och hantera varje produktionssteg.

Att sätta mål, planera resurser och följa upp framsteg blir en självklarhet.

Oavsett om du producerar en enda företagsvideo eller en hel serie, hjälper ClickUps mall för videoproduktion dig att hålla ditt arbetsflöde organiserat och konsekvent.

Läs också: 15 gratis mallar för marknadsföringsplaner för att skapa en marknadsföringsstrategi

Implementera produktvideor i marknadsföringsstrategin

🎥 Kul fakta: Cirka 91 % av företagen använder videomarknadsföring som en central strategi.

Och det är inte konstigt – videoklipp har visat sig öka varumärkeskännedomen, generera leads och öka försäljningen.

Låt oss dyka in i hur du enkelt kan integrera produktvideor i dina marknadsföringskanaler och mäta deras framgång.

Att integrera videor i flera marknadsföringskanaler innebär att du väver in ditt videoinnehåll i plattformar som sociala medier, e-post, webbplatser och till och med digitala annonser.

Viktiga strategier för videointegration

1. Sociala medier

Dela korta, iögonfallande klipp på Instagram, TikTok, Facebook och Twitter. Använd plattformsspecifika funktioner som Reels på Instagram eller Stories på Facebook för att få fler att se ditt innehåll.

📌 Exempel: Glossier visar snabba sminkdemonstrationer i sina Instagram Stories som länkar tillbaka till webbplatsen för enkel shopping.

2. Webbplats

Bädda in videor där de har störst effekt – produktdemonstrationer på landningssidor, förklarande videor som lyfter fram viktiga funktioner eller kundrecensioner för att bygga förtroende.

📌 Exempel: Apple använder förklarande videor på sina produktsidor för att ge potentiella köpare en detaljerad bild av varje funktion.

3. E-postmarknadsföring

Gör nyhetsbrev mer intressanta genom att inkludera videoförhandsvisningar med en "titta nu"-knapp som länkar till en längre video.

📌 Exempel: Airbnbs e-postkampanjer innehåller ofta korta, fängslande videoteasers om nya funktioner eller restips, som leder till mer djupgående innehåll på deras webbplats.

4. YouTube-kanal

Skapa en YouTube-kanal för längre innehåll som handledningar, produktrecensioner och glimtar bakom kulisserna. Marknadsför dina YouTube-videor på andra kanaler för att nå ut till en större publik.

📌 Exempel: GoPros YouTube-kanal visar äventyrliga användargenererade innehåll och tutorials, som företaget marknadsför på sina andra sociala plattformar.

5. Betald annonsering

Kör riktade videoannonser på sociala plattformar som Facebook, YouTube eller till och med Google Ads för att nå specifika demografiska grupper.

📌 Exempel: Nikes videoreklam på YouTube riktar sig till sportentusiaster med motiverande budskap och produktdemonstrationer.

6. Innehållsmarknadsföring

Integrera utbildningsvideor i blogginlägg för att ge läsarna mervärde och öka engagemanget.

📌 Exempel: HubSpot bäddar in förklarande videor i sina bloggar, vilket förbättrar innehållet och ökar tittarnas engagemang.

Mätning av framgång för produktvideor

Du har alltså skapat en fantastisk produktvideo. Vad gör du nu?

Dags att mäta framgången!

Det bästa sättet att mäta effektiviteten är att spåra viktiga mätvärden som visar hur tittarna interagerar med ditt innehåll.

Antal visningar : Betrakta detta som din videos popularitetspoäng – det visar hur många gånger människor har klickat på play. Kom ihåg att antalet visningar varierar beroende på plattform (YouTube räknar visningar efter 30 sekunder, medan Facebook räknar efter bara 3 sekunder). Ett högt antal visningar betyder att din video når en bred publik.

Spelningsfrekvens : Denna mätvärde visar procentandelen personer som trycker på play när de stöter på din video. Om din spelningsfrekvens är låg kan du prova att flytta din video till en mer framträdande plats på sidan eller justera miniatyrbilden och texten runt omkring.

Engagemang : Engagemanget visar hur mycket av din video tittarna ser, vilket ger dig en uppfattning om hur intressant ditt innehåll är. Leta efter mönster i avhoppningspunkter för att identifiera avsnitt som kan behöva förbättras.

Klickfrekvens (CTR) : CTR visar hur många tittare som följde din uppmaning (CTA), till exempel genom att klicka sig vidare till en målsida. En hög CTR tyder på att budskapet i din video väcker genklang och uppmuntrar till handling.

Konverteringsfrekvens : Detta är det ultimata måttet på framgång. Det mäter antalet tittare som blir kunder efter att ha sett din video, vilket kan vara en bra indikator på hur effektiv din video är för att öka försäljningen.

Delningar på sociala medier: Att dela är att bry sig! Denna mätvärde visar hur mycket din publik uppskattar ditt innehåll genom att dela det med andra. Det är ett utmärkt sätt att öka varumärkeskännedomen och nå nya tittare.

Använd ClickUp för att spåra och analysera videostatistik.

Som projektledare blir du en bättre chef om du har realtidsinsyn i videoproduktionens framsteg.

Med ClickUps Kanban-tavlor får du ett intuitivt, visuellt sätt att övervaka varje projektfas. Genom att organisera uppgifter i kolumner som "Att göra", "Pågående", "Granska" och "Klart" kan du snabbt se var varje del av projektet befinner sig.

Anpassa enkelt ditt arbetsflöde efter förändrade prioriteringar och olika faser i produktvideoprojektet

Men det är inte allt – ClickUp Dashboards gör det också enkelt att spåra dina videostatistik.

Du kan ställa in anpassade instrumentpaneler för att övervaka viktiga mätvärden som antal visningar, uppspelningsfrekvens, engagemangsfrekvens, klickfrekvens (CTR), videofullföljningsfrekvens (VCR), konverteringsfrekvens, avvisningsfrekvens och tid på sidan på ett och samma ställe.

Visualisera ditt produktvideoprojekt med ClickUps Kanban-tavlor

⚡ Fördelen: Denna centraliserade vy av data är perfekt för att skala upp innehållsproduktionen, eftersom den hjälper dig att snabbt upptäcka trender, mäta vad som fungerar och göra snabba justeringar av din videostrategi.

Ljus, kamera, ClickUp

Saken är den att du vill ha en videoproduktionsprogramvara som förenklar ditt liv och hjälper alla i ditt team att hålla sig synkroniserade.

Det är därför det är så viktigt att ha en centraliserad plattform för att kommunicera, lagra och förfina dina produktvideor.

När vi lanserar en ny produkt eller kampanj skickar vårt grafiska designteam in kreativa förslag via ClickUp. Istället för att jonglera med e-postmeddelanden och möten kan jag bara kommentera dokumentet, vilket gör processen mer effektiv. ClickUps kommentarfunktion sparar mig lätt omkring 50 % av min tid.

När vi lanserar en ny produkt eller kampanj skickar vårt grafiska designteam in kreativa förslag via ClickUp. Istället för att jonglera med e-postmeddelanden och möten kan jag bara kommentera dokumentet, vilket gör processen mer effektiv. ClickUps kommentarfunktion sparar mig lätt omkring 50 % av min tid.

Med ClickUp blir videoproduktion enkelt från början till slut.

Du kan planera, organisera och hantera alla dina projekt på ett och samma ställe. Funktioner som inspelning och redigering finns direkt i appen, så att du kan producera högkvalitativa videor utan att behöva använda en massa olika verktyg.

Är du redo att uppleva framtiden inom videoproduktion? Registrera dig för ClickUp idag!

Vanliga frågor (FAQ)

Hur lång ska en produktreklamvideo vara?

Den ideala längden på en produktreklamvideo beror på typen av video och målgruppen. Generellt sett bör den vara mellan 30 och 90 sekunder lång. Produktdemonstrationer varar vanligtvis mellan 60 och 90 sekunder, men komplexa produkter kan kräva upp till två minuter.

Personliga videor är bäst när de är 70 till 90 sekunder långa, medan utbildningsvideor kan vara mellan 2 och 4 minuter långa, beroende på komplexiteten. Eftersom den genomsnittliga uppmärksamhetsspannen bara är 8 sekunder och cirka 20 % av tittarna hoppar av inom de första 10 sekunderna är det avgörande att fånga uppmärksamheten tidigt.

🧠 Visste du att? Den genomsnittliga uppmärksamhetsspannen hos vuxna är bara 8 sekunder, och cirka 20 % av tittarna klickar bort en annons inom de första 10 sekunderna. Så fånga uppmärksamheten snabbt.

Vad bör ingå i en produktvideo?

En produktvideo bör lyfta fram viktiga funktioner, fördelar och attraktionskraft på ett sätt som tilltalar målgruppen. Börja med en kort produktintroduktion som beskriver de viktigaste funktionerna och fördelarna. Inkludera en demonstration av produkten med närbilder av dess funktioner. Lägg till livsstilsbilder för att illustrera användningsfall i verkliga livet och skapa igenkänning. Högkvalitativa bilder och kundrecensioner ökar trovärdigheten och engagemanget. Avsluta med en stark uppmaning till handling, till exempel "Handla nu", samtidigt som du bibehåller en konsekvent visuell stil som speglar din varumärkesidentitet.

Vad bör jag inkludera i min strategi för produktmarknadsföring med video?

En väl genomtänkt strategi för produktmarknadsföring med video bör fokusera på att förstå målgruppen, definiera mål och leverera innehåll på olika plattformar för att effektivt engagera tittarna.

En effektiv strategi för produktmarknadsföring med video bör innefatta att förstå målgruppen, sätta upp tydliga mål och distribuera innehållet effektivt över olika plattformar. Undersök din målgrupp för att identifiera deras demografi, preferenser och utmaningar. Utveckla olika typer av innehåll, såsom demonstrationer, kundrecensioner, utbildningsvideor och klipp från bakom kulisserna. Inkludera berättelser som väcker känslor och löser problem, med stöd av övertygande bilder. Distribuera videorna på sociala medier, bädda in dem på webbplatser och integrera dem i e-postkampanjer eller betalda annonser. Inkludera alltid en tydlig uppmaning till handling som uppmuntrar till specifika åtgärder, såsom att besöka din webbplats eller köpa något. Slutligen, mät framgången genom mätvärden som engagemangsfrekvens, klickfrekvens och konverteringar. Förfina din strategi baserat på dessa insikter.