De 11 bästa verktygen för innehållskalendrar 2026

Företag behöver kvalitetsinnehåll. Men att skapa en framgångsrik innehållsstrategi kräver mer än att bara publicera innehåll. Du behöver ett flexibelt system som också håller dig ansvarig.

Det är precis vad en innehållskalender erbjuder.

Med rätt verktyg för innehållskalender blir det enkelt att planera nästa månad eller kvartal. En pålitlig programvara för innehållskalender hjälper dig att vara flexibel, leverera engagerande innehåll och snabbt reagera på trender.

I den här artikeln tittar vi närmare på de bästa programvarorna för innehållskalendrar som finns och hjälper dig att välja den som passar bäst för ditt arbetsflöde.

De 11 bästa programvarorna för innehållskalendrar i korthet

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* Betyg ClickUp Visuell planering och genomförande av innehållskampanjer för team av alla storlekar Kalendervy med dra-och-släpp-funktion, AI-schemaläggning, AI-innehållsassistent, automatisering av arbetsflöden Gratis plan tillgänglig; Anpassade priser tillgängliga för företag G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 CoSchedule Social publicering, kampanjer och innehållshantering för medelstora till stora team Samlad kalender, ReQueue-automatisering, AI Social Assistant, AI Marketing Assistant, social inkorg Gratis; Betalda abonnemang från 29 $/månad per användare G2: 4,4/5 Capterra: 4,4/5 Planable Snabba, samarbetsinriktade granskningar och godkännanden av innehåll för stora team och byråer Förhandsgranskning i realtid, godkännande i flera steg, versionshistorik, kommentarer Gratis; Betalda abonnemang från 39 $/månad per arbetsyta G2: 4,6/5 Capterra: 4,5/5 Buffer Förenkla publicering i flera kanaler för små team Återanvändning av inlägg med AI, schemaläggning på flera plattformar, innehållstavlor, inkorgen för engagemang, webbläsartillägg Gratis; Betalda abonnemang från 5 $/månad per användare G2: 4,3/5 Capterra: 4,5/5 ContentStudio Innehållshantering i flera kanaler i stor skala för medelstora till stora byråer Samlad kalender, blogg + publicering på sociala medier, innehållssökning, AI-stöd, analysverktyg, anpassade roller Inget gratisabonnemang; Betalda abonnemang från 29 $/månad per användare G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Loomly Strukturerade arbetsflöden för teamsamarbete och godkännande för stora team Rollbaserad åtkomst, förhandsgranskning av innehåll, godkännandesteg, inläggsidéer och mallar, analysverktyg Gratis abonnemang tillgängligt; Anpassade priser G2: 4,6/5 Capterra: 4,6/5 Sendible Stora byråer som hanterar flera varumärken och kundgodkännanden Varumärkesspecifika arbetsytor, white label-instrumentpaneler, AI-assistent, massplanering, övervakningsverktyg Inget gratisabonnemang tillgängligt; Betalabonnemang från 29 $/månad per användare G2: 4,5/5 Capterra: 4,6/5 StoryChief Enhetlig publicering och samarbete i flera kanaler för företagsteam Schemaläggning för flera plattformar, SEO + AI, arbetsflöden för team, innehållsgranskningar Gratis; Betalda abonnemang från 59 $/månad per användare G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Kapost Anpassa innehållsverksamheten efter kundresan för stora företag Resekartläggning, arbetsflödesbyggare, resursgalleri, resultattavlor Anpassade priser G2: 4,0/5 Google Sheets Flexibla och prisvärda verktyg för innehållskalendrar för frilansare och små team Samarbete i realtid, anpassad formatering, stöd för mallar, tillägg för tidslinjer Gratis G2: 4,6/5 Capterra: 4,7/5 Trello Visuell planering och hantering av innehållsuppgifter för små team eller egenföretagare Kanban-tavlor, kalender-power-up, Butler-automatisering, AI-assistans, samarbete kring checklistor Gratis; Betalda abonnemang från 6 $/månad per användare G2: 4,4/5 Capterra: 4,5/5

Hur väljer man rätt programvara för innehållskalender?

Rätt programvara för innehållskalender fungerar som din kontrollcentral för innehållsplanering, teamsamarbete och publiceringsflöden, vilket gör att du kan publicera inlägg direkt på flera sociala medieplattformar.

Här är vad du bör leta efter i ett perfekt program för innehållskalender:

En visuell kalendervy med drag-and-drop-planering för att planera och omplanera inlägg på sociala medier på ett ögonblick

Ett inbyggt utrymme för att skapa inlägg, förhandsgranska dem och lagra kreativa resurser i ett centraliserat innehållsbibliotek

Funktionen för teamsamarbete , som godkännanden, uppgiftsfördelning och kommentarer, hjälper alla att hålla sig uppdaterade

Integrationer med verktyg för sociala medier som låter dig schemalägga inlägg och publicera innehåll på alla dina konton

Rapportering och analys för att följa upp resultatet och anpassa din strategi för sociala medier med hjälp av datadrivna insikter

Inbyggd AI-hjälp som hjälper dig att brainstorma innehållsidéer och snabbt skapa texter och bilder för sociala mediekanaler

👀 Rolig fakta: NASA:s månlandning var en mästarklass i innehållskalenderhantering. Under månaderna inför Apollo 11 samarbetade NASA med tv-bolag och journalister kring en serie vältajmade utbildningsinslag och innehåll från bakom kulisserna.

De 11 bästa programvarorna för innehållskalendrar för marknadsföringsteam

Det är dags att lägga undan dina kalkylblad. Att hantera din innehållskalender för sociala medier blir mycket enklare med dessa verktyg:

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vårt redaktionsteam följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på verkligt produktvärde, inklusive användargränssnittet. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (Bäst för visuell planering och genomförande av innehållskampanjer)

Planera, redigera och organisera hela din innehållspipeline visuellt med enkel dra-och-släpp-funktion i ClickUp Calendar View

Med författare, designers, plattformar och tidsplaner inblandade blir komplexiteten i innehållspipelinerna överväldigande. Har du för mycket att göra riskerar du att missa deadlines, publicera innehåll av låg kvalitet eller förlora kundernas förtroende.

ClickUp löser detta med två viktiga verktyg som är utvecklade för innehållsteam: ClickUp Calendar och ClickUp Calendar View.

Planera och hantera innehållsscheman på ett effektivt sätt

ClickUp Calendar är en AI-driven schemaläggningsassistent som hjälper dig att automatiskt reservera tid för fokusarbete, omplanera uppgifter och hålla dig i linje med dina dagliga mål.

Se hela ditt schema med ClickUps AI-drivna kalender – där uppgifter, projekt och möten samlas på ett och samma ställe

Den integreras med Google Kalender, Outlook och din uppgiftslista för att föreslå de bästa tidpunkterna för att arbeta med kampanjer, skapa innehåll eller delta i möten.

Å andra sidan ger kalendervyn innehålls- och sociala team ett visuellt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion för att planera uppgifter per dag, vecka eller månad. Du kan omplanera kampanjer i sociala medier med ett klick, spåra ansvariga för uppgifter och upptäcka överlappande arbete på några sekunder.

Om du använder ClickUp för flera kunder hanterar du troligtvis mer än en kalender. Här är en guide till hur du hanterar allt detta effektivt i ClickUp-kalendrarna:

När deadlines för Instagram Reels och blogginlägg krockar kan marknadsföringsteam som använder ClickUp enkelt ändra prioriteringar direkt i den interaktiva kalendern.

ClickUp stöder även anpassade arbetsflöden som låter dig skapa en tydlig innehållspipeline: från utkast till granskning till publicering.

Så här säger Derek Clements, marknadschef på BankGloucester, om ClickUp.

Jag använder mest ClickUps grundläggande funktioner som utrymmen/mappar/listor och kalendervyn, eftersom de är mest mångsidiga. Men om du behöver ett specifikt format eller en specifik visualisering har ClickUp massor av mer avancerade funktioner som tidrapportering, automatisering av uppgifter, instrumentpaneler och mycket mer.

Jag använder mest ClickUps grundläggande funktioner som utrymmen/mappar/listor och kalendervyn, eftersom de är mest mångsidiga. Men om du behöver ett specifikt format eller en specifik visualisering har ClickUp massor av mer avancerade funktioner som tidrapportering, automatisering av uppgifter, instrumentpaneler och mycket mer.

Få mer gjort, snabbare, med AI och mallar

Överbelastad med uppgifter? Du kan använda mallar för sociala medier-kalendrar och automatisera återkommande uppgifter för att frigöra tid. Dessutom kan ClickUps AI Writer for Work hjälpa till att generera kampanjidéer och skapa texter, bildtexter och briefs för sociala medier direkt inuti uppgifterna.

ClickUp Brain föreslår även uppdateringar av uppgifter baserat på mötesprotokoll, genererar automatiskt mallar för återkommande innehållstyper och svarar på frågor om din kalender eller dina kampanjresurser.

Du kan till exempel fråga: ”Vilka inlägg väntar fortfarande på godkännande?” och få svar i realtid.

Få omedelbara sammanfattningar, generera idéer till innehåll och få insikter om uppgifter med hjälp av AI som tränats på din arbetsyta med ClickUp Brain

Vill du automatisera dina uppgifter ännu mer? ClickUp AI Agents agerar å dina vägnar för att hålla din innehållskalender igång utan manuellt arbete.

Från att skapa bilder till inlägg till att uppdatera uppgiftsstatus och dela sammanfattningar av framsteg i realtid – dessa verktyg minskar rutinarbetet så att ditt team kan fokusera på att skapa innehåll

För att göra det ännu enklare erbjuder ClickUp en färdig innehållskalendermall som är speciellt utformad för marknadsförings- och sociala medieteam. Till skillnad från ett vanligt kalkylblad kombinerar den här mallen en interaktiv kalender, anpassningsbara arbetsflöden och uppgiftsuppföljning.

Planera inlägg på sociala medier, bloggar och kampanjer på ett och samma ställe med hjälp av ClickUps mall för innehållskalender

Den här mallen är perfekt för team som vill ligga steget före deadlines, upprätthålla ett konsekvent publiceringsschema och se till att alla är överens om innehållsmålen under hela året.

ClickUps bästa funktioner

Organisera inlägg på sociala medier visuellt med dra-och-släpp-kalendervyn

Schemalägg uppgifter, möten och fokuseringstid automatiskt med ClickUp Calendar

Skapa och automatisera strukturerade arbetsflöden för innehållsproduktion med hjälp av återkommande uppgifter och ClickUp-automatiseringar

Snabba upp skapandet av innehåll, generera idéer och få insikter om innehållet med hjälp av ClickUp Brain

Koppla ihop ClickUp med verktyg som Google Drive, YouTube och andra för smidig innehållshantering

Styr vem som kan visa eller redigera din innehållskalender för säkert samarbete

Övervaka innehållets framsteg och teamets arbetsbelastning med visuella ClickUp-instrumentpaneler och rapporter

Begränsningar i ClickUp

Kan kännas komplicerat för små team som bara behöver grundläggande schemaläggning

Inlärningskurva för att konfigurera avancerade arbetsflöden och automatisering

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 10 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 200 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp

I denna G2-recension konstaterades följande:

Nya uppgraderingar av kalendern och Gantt-diagrammen gör planeringen enklare. I uppdateringen från mars 2025 slogs uppgifter, dokument, chattar och möten samman till en enda kalendervy och AI-driven tidsblockering lades till; Gantt-diagrammen laddas märkbart snabbare och behåller zoomnivån.

Nya uppgraderingar av kalendern och Gantt-diagrammen gör planeringen enklare. I uppdateringen från mars 2025 slogs uppgifter, dokument, chattar och möten samman till en enda kalendervy och AI-driven tidsblockering lades till; Gantt-diagrammen laddas märkbart snabbare och behåller zoomnivån.

2. CoSchedule (Bäst för att hantera publicering på sociala medier, kampanjer och innehåll i en och samma kalender)

via CoSchedule

Konsekvens är ofta där sociala strategier misslyckas eftersom teamen saknar ett system för att organisera och upprepa det som fungerar.

Verktyg som CoSchedule löser detta dilemma genom att ge dig en samlad kalender som är utformad för återkommande framgång. Med denna innehålls- och sociala kalender kan du hantera inlägg, bloggar, e-postkampanjer och evenemang på ett och samma ställe.

Verktyget erbjuder inbyggt stöd för marknadsföringsflöden med inbyggd publicering på sociala medier, WordPress-integration och kampanjresultatanalys som är specialutvecklad för team som arbetar med mycket innehåll.

Med funktioner som schemaläggning med dra-och-släpp, automatisering med ReQueue, mallar för sociala medier och inbyggda AI-verktyg kan du se till att ditt bästa innehåll aldrig går till spillo.

CoSchedules bästa funktioner

Planera och publicera på flera plattformar med en samlad kalender för sociala medier

Återanvänd det mest framgångsrika innehållet med hjälp av ReQueues automatisering

Skapa plattformsklara inlägg direkt med AI Social Assistant och över 1 600 färdiga mallar

Skapa bloggdispositioner, bilder och idéer till kampanjinnehåll med AI Marketing Assistant

Övervaka och hantera engagemanget på sociala medier på ett och samma ställe med Social Inbox

Använd dra-och-släpp-planering för att hantera blogg-, e-post- och socialt innehåll i en enda kalendervy

Begränsningar i CoSchedule

Avancerade kampanjfunktioner finns endast tillgängliga i de högre prisplanerna

Begränsade alternativ för anpassad varumärkesprofilering om du inte använder Agency eller Marketing Suite

Kanske inte det bästa valet för team som inte publicerar flera olika typer av innehåll

Priser för CoSchedule

Gratis kalender

Social Calendar : 29 $/månad per användare

Agency Calendar : 69 $/månad per användare

Innehållskalender : Anpassad prissättning

Marketing Suite: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för CoSchedule

G2 : 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Vad användarna säger om CoSchedule

Denna Capterra-recension lyfte fram:

En enda plats för över 20 sociala konton och 6 bloggar. Tiden för att publicera och schemalägga har minskat dramatiskt och analysrapporterna är fantastiska!

En enda plats för över 20 sociala konton och 6 bloggar. Tiden för att publicera och schemalägga har minskat dramatiskt och analysrapporterna är fantastiska!

3. Planable (Bäst för snabba, gemensamma granskningar och godkännanden av innehåll)

via Planable

För många team är godkännanden den största fördröjningen när det gäller innehåll för sociala medier. Att vänta på feedback, jaga kunder för godkännande eller brottas med otydliga kommentarer kan förstöra även den bäst planerade kalendern för sociala medier.

Planable löser detta genom att erbjuda en samarbetsyta i realtid där du kan skapa, granska och godkänna inlägg på sociala medier precis som de skulle se ut på den slutliga plattformen.

Planable är utvecklat för social media-ansvariga och byråer och erbjuder parallella vyer för flödes- och kalenderplanering, förhandsgranskningar av innehåll som speglar verkliga inlägg samt enkla godkännandeprocesser.

Dessutom kan du tagga kollegor, lämna kommentarer direkt i innehållet och använda versionshistoriken för att spåra ändringar.

Planables bästa funktioner

Förhandsgranska innehållet precis som det kommer att visas på sociala plattformar

Skapa bildtexter, texter och hashtags med hjälp av AI

Skapa flerstegsgodkännandeprocesser för kunder eller chefer

Samarbeta i realtid med hjälp av kommentarer, taggar och versionshistorik

Planera innehåll i flödesvy eller kalendervy för bättre schemaläggning

Använd delbara länkar för att få feedback från externa intressenter utan krångel med inloggning

Skapa och dela rapporter för att uppdatera kunderna om deras analysdata

Begränsningar i Planable

Analysfunktioner måste köpas separat som tillägg

Begränsade integrationsmöjligheter jämfört med större verktyg för hantering av sociala medier

Kostnaderna kan snabbt bli höga för större team som behöver full tillgång till arbetsytan

Priser för Planable

Gratis

Basic : 39 $/månad per arbetsyta

Pro : 59 $/månad per arbetsyta

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Planable

G2 : 4,6/5 (över 850 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 310 recensioner)

Vad användarna säger om Planable

Denna G2-recension presenterade:

Jag gillar hur enkelt det är att samarbeta, få godkännande från kunder, använda appen, hålla kommentarerna organiserade under varje inlägg och mycket mer!

Jag gillar hur enkelt det är att samarbeta, få godkännande från kunder, använda appen, hålla kommentarerna organiserade under varje inlägg och mycket mer!

4. Buffer (Bäst för att förenkla publicering i flera kanaler för små team och enskilda kreatörer)

via Buffer

Du har precis redigerat en Reel, skrivit en bildtext, lagt till hashtags och publicerat den på Instagram. Nu måste du anpassa samma innehåll för TikTok, justera tonen för LinkedIn och lägga till det i kö för X.

Denna balansgång sker dagligen för enskilda kreatörer och små team, och det är utmattande.

Buffer är utformat för att minska den belastningen. Det ger dig en enda plats där du kan skriva, schemalägga och anpassa innehåll för över 10 plattformar, så att du aldrig behöver börja från scratch.

Verktygets AI-assistent hjälper dig att återanvända ditt innehåll direkt, medan den nya kalendervyn ger fullständig översikt över din vecka eller månad. Dessutom kan du med hjälp av webbläsartillägget lägga till innehåll i din kalender var du än befinner dig.

Buffers bästa funktioner

Skapa en gång och anpassa innehållet för varje plattform med hjälp av AI-driven återanvändning av inlägg

Planera och schemalägg inlägg med en överskådlig kalender- eller kövy över mer än 10 plattformar

Organisera innehållsidéer i visuella tavlor och återanvänd dem när som helst

Interagera med följare på Instagram och Facebook från en enda inkorg

Analysera det mest framgångsrika innehållet, de bästa tidpunkterna för publicering och målgruppens demografi

Begränsningar i Buffer

Avancerade funktioner som analysverktyg och engagemangsinkorg finns bakom betalväggar

Saknar mer avancerade verktyg för projektledning inom sociala medier eller internt samarbete

Post Composer är mindre robust än vissa designinriktade alternativ till Buffer

Priser för Buffer

Gratis

Essentials : 6 $/månad per användare

Team: 12 $/månad per användare

Buffers betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)

Vad användarna säger om Buffer

Denna recension från Capterra delade med sig av följande:

Plattformen erbjuder ett smidigt och effektivt sätt att schemalägga och publicera innehåll på olika sociala mediekanaler, inklusive Twitter, Facebook, LinkedIn och Instagram.

Plattformen erbjuder ett smidigt och effektivt sätt att schemalägga och publicera innehåll på olika sociala mediekanaler, inklusive Twitter, Facebook, LinkedIn och Instagram.

5. ContentStudio (Bäst för hantering av innehåll i flera kanaler i stor skala)

via ContentStudio

Om ditt team hanterar både blogginnehåll och inlägg på sociala medier är det troligt att ni gör dubbelarbete. Det innebär att ni måste skriva bildtexter separat, växla mellan olika schemaläggningsverktyg och jaga godkännanden i e-posttrådar.

ContentStudio löser detta genom att samla skapande, kurering och publicering av innehåll på ett ställe, oavsett om du planerar en e-postkampanj och en bloggserie eller återanvänder Reels i LinkedIn-inlägg

Med möjligheten att lagra, organisera och dela alla dina medietillgångar på ett och samma ställe, samt enkla godkännandeprocesser som gör att du snabbt kan få feedback och godkännanden, sparar detta verktyg mycket tid och arbete i den dagliga hanteringen av sociala medier.

Om du saknar inspiration kan AI-assistenten snabbt generera text, bilder och bildtexter till dina inlägg.

ContentStudios bästa funktioner

Skapa innehållskalendrar för flera plattformar med schemaläggning via dra-och-släpp

Automatisera skapandet och publiceringen av innehåll på sociala medier och bloggar från en enda kontrollpanel

Upptäck populärt innehåll med hjälp av sökning på nyckelord och RSS-flöden

Skapa kundklara rapporter med vitmärkning och engagemangsanalyser

Skapa anpassade roller, godkännandeprocesser och interna kommentarer för teamsamarbete

Begränsningar i ContentStudio

Inlärningskurva för avancerad automatisering och konfiguration av flera varumärken

Publicering av blogginlägg kräver installation av ett CMS och stödjer kanske inte alla plattformar

Priset stiger kraftigt när du lägger till fler användare och arbetsytor

Priser för ContentStudio

Standard : 29 $/månad per användare

Avancerad : 69 $/månad per användare

Agency Unlimited: 139 $/månad per användare

Betyg och recensioner för ContentStudio

G2 : 4,6/5 (över 350 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 670 recensioner)

Vad användarna säger om ContentStudio

I denna G2-recension konstaterades följande:

Jag är särskilt imponerad av möjligheten att planera inlägg noggrant, analysera innehållets prestanda och automatisera uppgifter som tidigare tog så mycket tid.

Jag är särskilt imponerad av möjligheten att planera inlägg noggrant, analysera innehållets prestanda och automatisera uppgifter som tidigare tog så mycket tid.

6. Loomly (Bäst för strukturerat teamsamarbete och godkännandeprocesser)

via Loomly

Ditt team har precis avslutat ett utkast till en ny kampanj, som din chef måste godkänna senast på fredag.

Nästa steg innebär en flod av Slack-meddelanden, e-posttrådar och missade uppdateringar.

Loomly erbjuder ett smidigare sätt att ta innehåll från idé till godkännande. Istället för att jaga efter feedback får varje teammedlem en definierad roll som bidragsgivare, granskare eller godkännare, med automatiserade steg att följa. På så sätt godkänns inläggen i tid, med färre överraskningar och utan stress i sista minuten.

Plattformen underlättar också den dagliga uppgiften att komma på nya inläggsidéer med sina förslag på inlägg och hashtags. Du kan skapa, importera och redigera bilder som passar alla sociala nätverk och till och med skapa inläggsmallar för återkommande inläggstyper.

Loomlys bästa funktioner

Tilldela roller som bidragsgivare, granskare eller godkännare för att tydliggöra vem som gör vad

Förhandsgranska inlägg i plattformsspecifika mockups innan du publicerar dem

Följ upp framstegen med godkännandesteg, kommentarer och aktivitetsloggar

Få automatiska inläggsförslag baserade på trender och anslutna sociala konton

Övervaka resultatet med inbyggda analysverktyg för varje plattform

Begränsningar i Loomly

Inga AI-verktyg för sociala medier

Kreativa team kan tycka att arbetsflödet är för stelt

Begränsade integrationsmöjligheter utanför de viktigaste plattformarna

Priser för Loomly

Gratis

Beyond : Anpassad prissättning

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Loomly

G2 : 4,6/5 (över 1 780 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Vad användarna säger om Loomly

Denna G2-recension sammanfattade:

Den är väldigt enkel att använda och har en kalendervy så att jag kan se alla mina inlägg som är schemalagda för veckan. Den är superpålitlig och skickar påminnelser om jag har glömt att ändra ett inlägg från utkast till schemalagt.

Den är väldigt enkel att använda och har en kalendervy så att jag kan se alla mina inlägg som är schemalagda för veckan. Den är superpålitlig och skickar påminnelser om jag har glömt att ändra ett inlägg från utkast till schemalagt.

7. Sendible (Bäst för hantering av flera varumärken och kundgodkännanden)

via Sendible

Kundgodkännanden är en av de största flaskhalsarna i byråernas arbetsflöden. Det tar i genomsnitt 10 dagar för varumärken att godkänna ett enda innehåll, tid som skulle kunna användas bättre till att skapa, schemalägga eller optimera kampanjer.

Sendible löser detta problem med varumärkesspecifika arbetsytor, inbyggda godkännandeprocesser och white label-instrumentpaneler som gör granskningen av innehåll snabbare och mer professionell.

Oavsett om du arbetar med en eller 30 kunder hjälper Sendible dig att leverera innehåll i tid utan onödigt fram och tillbaka.

Plattformen förenklar också planering och schemaläggning av inlägg med massimport, ett inbyggt innehållsbibliotek och till och med återkommande schemaläggning av evergreen-innehåll. Med AI Assist kan du även minska den tid som krävs för att skriva och optimera bildtexter.

Sendibles bästa funktioner

Hantera flera kundvarumärken i dedikerade, anpassningsbara arbetsytor

Snabba upp skapandet av inlägg med AI Assist och det inbyggda innehållsbiblioteket

Erbjud kunderna varumärkesanpassade instrumentpaneler med white label-alternativ

Använd smarta köer och massplanering för att hantera stora volymer av inlägg

Samarbeta genom godkännandeprocesser, interna anteckningar och uppgiftsfördelning

Övervaka omnämnanden av varumärket och nyckelord på sociala medier och webben med inbyggda lyssningsverktyg

Begränsningar i Sendible

Inget gratisabonnemang, endast gratis provperiod

Gränssnittet känns föråldrat jämfört med nyare verktyg

Mobilappar är mindre tillförlitliga för schemaläggning eller samarbete

Begränsade AI-stödda funktioner för innehållsskapande

Priser för Sendible

Creator : 29 $/månad per användare

Traction : 89 $/månad per användare

Scale : 199 $/månad per användare

Avancerad : 299 $/månad per användare

Enterprise: 750 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Sendible

G2 : 4,5/5 (över 880 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

Vad användarna säger om Sendible

Denna G2-recension presenterade:

Jag är ingen expert på att publicera på sociala medier, men Sendible gör hela processen enkel och stressfri. Jag kan enkelt publicera på flera plattformar och på ett mycket enkelt sätt se vad som ska publiceras och vad som redan har skickats.

Jag är ingen expert på att publicera på sociala medier, men Sendible gör hela processen enkel och stressfri. Jag kan enkelt publicera på flera plattformar och på ett mycket enkelt sätt se vad som ska publiceras och vad som redan har skickats.

8. StoryChief (Bäst för enhetlig publicering i flera kanaler och samarbete kring innehåll)

via StoryChief

De flesta innehållsteam slösar bort timmar på att växla mellan externa verktyg. StoryChief eliminerar det problemet genom att centralisera hela din innehållshantering via en intuitiv innehållskalender.

Istället för att växla fram och tillbaka mellan Google Docs, CMS-inloggningar och oändliga e-postgodkännanden kan ditt team samarbeta och publicera från ett och samma ställe, med inbyggd planering för flera kanaler.

Med inbyggd SEO-optimering, AI-stöd för att skriva och tagga inlägg samt integrationer med CRM-system och verktyg som OneDrive gör StoryChief livet mycket enklare för den moderna marknadsföraren på sociala medier.

StoryChiefs bästa funktioner

Samla hela din innehållskalender för bloggar, sociala medier, nyhetsbrev och mer

Publicera automatiskt till över 1 000 kanaler, inklusive CMS, sociala medier och Google My Business

Samarbeta med interna och externa team med hjälp av godkännandeprocesser och briefs

Optimera innehållet innan publicering med inbyggd SEO-vägledning och AI-verktyg

Följ upp resultatet på olika plattformar med enhetliga analyser och innehållsgranskningar

Begränsningar i StoryChief

Den initiala installationen och introduktionen kan kännas komplicerad för mindre team

De billigare abonnemangen för sociala medier har begränsade funktioner

Anpassade arbetsflöden och mallar för innehållsskrivning har begränsad flexibilitet för nischade användningsfall

Höga priser kanske inte passar enskilda marknadsförare eller nystartade företag med begränsade resurser

Priser för StoryChief

Gratis

Småföretag : 59 $/månad per användare

Byrå : Anpassad prissättning

Enterprise : Anpassad prissättning

AI Content Agent finns som tillägg för 60 dollar per månad

StoryChiefs betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 130 recensioner)

Vad användarna säger om StoryChief

I denna recension på Capterra står det:

Verktygets visuella karaktär har gjort att en kund nu kan ”se” vad vi försöker uppnå med ett skrivet innehåll. Det har också hjälpt oss att tänka på vårt innehåll på ett helhetsmässigt sätt, inte bara att publicera ett inlägg, utan också hur vi planerar att distribuera det.

Verktygets visuella karaktär har gjort att en kund nu kan ”se” vad vi försöker uppnå med ett skrivet innehåll. Det har också hjälpt oss att tänka på vårt innehåll på ett helhetsmässigt sätt, inte bara att publicera ett inlägg, utan också hur vi planerar att distribuera det.

9. Kapost från Upland (Bäst för att anpassa innehållsverksamheten efter kundresan)

via Kapost by Upland

Endast 13 % av marknadsföringscheferna anger innehållsstrategi som sin största utmaning, men den låga siffran döljer ett mycket större problem. Den verkliga utmaningen ligger i genomförandet.

Kapost hjälper B2B-marknadsförare att samordna sin innehållshantering mellan team och plattformar med ett strategifokuserat tillvägagångssätt. Det hjälper till att planera initiativ över flera sociala mediekanaler genom en planeringsverktyg för sociala medier och kopplar innehåll till olika steg i kundresan.

Du kan också följa produktions- och godkännandeprocesser samt mäta resultat på ett och samma ställe, samtidigt som du säkerställer att varumärkesriktlinjerna följs.

Med Kapost kan du skapa gallerier med godkänt innehåll, publicera på flera plattformar och koppla ihop med verktyg som Salesforce, HubSpot och Marketo för bättre tvärfunktionell översikt.

Kapost från Upland – de bästa funktionerna

Koppla innehåll direkt till köpstadier, personprofiler och kampanjmål med hjälp av Canvas

Samla allt innehåll i ett enda sökbart arkiv med versionshantering och filter

Samarbeta kring marknadsföringsinitiativ med Studios arbetsflödesverktyg och kalendervyer

Ge säljteamen tillgång till on-demand-material anpassat efter specifika målgrupper via Galleri-modulen

Följ upp innehållets resultat och avkastning med hjälp av insiktspaneler som spänner över olika avdelningar

Begränsningar i Kapost från Upland

Brant inlärningskurva och lång implementeringstid för tvärfunktionella team

Höga priser kanske inte passar nystartade företag eller små team

Användargränssnittet kan kännas föråldrat och mindre intuitivt än nyare plattformar

Priser för Kapost från Upland

Anpassade priser

Kapost by Upland – betyg och recensioner

G2 : 4,0/5,0 (över 40 recensioner)

Capterra: För få verifierade recensioner

Vad användarna säger om Kapost by Upland

I denna G2-recension konstaterades följande:

Det är enkelt att skapa specifika arbetsflöden för varje steg i innehållsskapandet, inklusive möjligheten att smidigt tilldela intressenter för granskning. Dessutom kan man skapa en utmärkt redaktionell kalender.

Det är enkelt att skapa specifika arbetsflöden för varje steg i innehållsskapandet, inklusive möjligheten att smidigt tilldela intressenter för granskning. Dessutom kan man skapa en utmärkt redaktionell kalender.

10. Google Sheets (Bäst för flexibla och prisvärda innehållskalendrar)

via Google Sheets

Innehållsplanering kräver inte alltid komplexa verktyg eller en brant inlärningskurva. För team som värdesätter enkelhet, samarbete och fullständig kontroll över formateringen är Google Sheets fortfarande ett av de mest underskattade verktygen för innehållskalendrar som finns.

Detta populära dokumentverktyg kan även fungera som en programvara för innehållskalender och är förvånansvärt kraftfullt när det gäller att skapa redaktionella kalendrar som anpassas efter dina behov, särskilt i kombination med tidslinjevyer eller mallar.

Och om du redan håller koll på uppgifter, mätvärden eller budgetar i Sheets kan din kalender finnas precis bredvid allt annat.

De bästa funktionerna i Google Sheets

Möjliggör samarbete i realtid med ett obegränsat antal teammedlemmar

Stöd för anpassad formatering för färgkodade kalendrar med varumärkesprofilering

Aktivera tillägg som tidslinjevy för visuell planering

Integrera med Google Kalender och Drive för centraliserad planering

Erbjud gratis, nedladdningsbara mallar för medieplanering för snabb installation

Begränsningar i Google Sheets

Manuell formatering krävs för färgkodning, taggning och filtrering av innehållstyper

Det är en utmaning att hantera innehåll för flera varumärken eller regioner i en enda vy

Hårda begränsningar för rader/celler kan påverka mycket stora eller fleråriga redaktionella kalendrar

Priser för Google Sheets

Gratis

Betyg och recensioner för Google Sheets

G2 : 4,6/5 (över 43 190 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 13 200 recensioner)

Vad användarna säger om Google Sheets

I denna G2-recension konstaterades följande:

Enkelt att använda och samarbeta i realtid med alla mina medarbetare. Vi använder Google Sheets mest, och det är precis som Excel men gratis.

Enkelt att använda och samarbeta i realtid med alla mina medarbetare. Vi använder Google Sheets mest, och det är precis som Excel men gratis.

11. Trello (Bäst för visuell planering och hantering av innehållsuppgifter)

via Trello

För många innehållsteam är det strukturen som förvandlar idéer till resultat. Men inte alla team behöver ett tungt verktyg för att organisera den strukturen.

Trello erbjuder en mycket visuell drag-och-släpp-metod för hantering av innehållskalendrar med hjälp av tavlor, listor och kort.

Du kan skapa ett kort för varje innehållsuppgift, ange förfallodatum, etiketter, ansvariga och checklistor, samt flytta dem mellan anpassade steg som ”Idéer”, ”Utkast”, ”Design” och ”Publicerat”. Kalender-Power-Up ger en omfattande översikt över alla schemalagda uppgifter.

Trellos automatiseringsfunktion Butler hjälper också till att eliminera repetitiva åtgärder som att flytta kort efter förfallodatum eller meddela teammedlemmar om statusändringar. Planer på högre nivå ger dig även AI-stöd för att skapa och korrekturläsa texter samt brainstorma innehållsidéer.

Trellos bästa funktioner

Visualisera innehållspipelines med hjälp av Kanban-tavlor med dra-och-släpp-funktion

Synkronisera deadlines med Calendar Power-Up för tydlighet i tidslinjen

Automatisera arbetsflöden med Butler för hantering av rutinuppgifter

Samarbeta genom kommentarer, omnämnanden, bifogade filer och checklistor

Integrera med Google Drive, Slack och hundratals andra verktyg

Begränsningar i Trello

Saknar inbyggd analys eller spårning av kampanjresultat

I gratisversionen är automatiseringen och Power-Ups begränsade

Inte idealiskt för komplexa arbetsflöden för godkännande av innehåll eller publicering i flera kanaler

Priser för Trello

Gratis

Standard : 6 $/månad per användare

Premium : 12,50 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Betyg och recensioner för Trello

G2 : 4,4/5 (över 13 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 600 recensioner)

Vad användarna säger om Trello

Denna G2-recension presenterade:

Jag uppskattar särskilt Trellos användarvänlighet – dess dra-och-släpp-funktion är intuitiv och gör hanteringen av uppgifter enkel och överskådlig.

Jag uppskattar särskilt Trellos användarvänlighet – dess dra-och-släpp-funktion är intuitiv och gör hanteringen av uppgifter enkel och överskådlig.

Här är ytterligare tre verktyg för innehållskalendrar som erbjuder kraftfulla funktioner för planering, publicering och samarbete:

Notion : Hjälper dig att skapa anpassningsbara innehållskalendrar, organisera varumärkesriktlinjer och samarbeta i ett enda arbetsutrymme

Airtable : Kombinerar det välbekanta med kalkylblad med databasens kraft för team som vill anpassa varje fält och växla mellan rutnät-, kalender- och gallerivyer

Monday.com : Ger marknadsföringsteam möjlighet att skapa strukturerade arbetsflöden med innehållskalendrar, godkännandesteg, automatiseringar och statuspaneler

ClickUp och Clock – din innehållsstrategi

Konsekvens i innehållsmarknadsföring är viktigare än enstaka genidrag. Utan en tydlig plan faller även dina mest kreativa idéer platt.

Programvara för innehållskalendrar gör mer än bara visar vad som är inplanerat. Den skapar struktur i din kreativa process, samordnar ditt team och gör att deadlines känns mycket mindre stressande.

Även om många verktyg på den här listan är fantastiska för specifika uppgifter – som schemaläggning eller godkännanden – samlar ClickUp allt på ett ställe. Det ger dig en enda plats där du kan hantera innehåll, samarbeta med kollegor, hålla koll på deadlines och till och med generera innehållsidéer med AI.

