De 15 bästa alternativen till Buffer för hantering av sociala medier 2025

Det är inte lätt att hantera sociala medier – med ständiga uppdateringar, ökande krav på engagemang och resultatuppföljning är det mycket att hålla reda på. Därför kan rätt verktyg för hantering av sociala medier göra hela skillnaden.

Buffer är ett sådant verktyg för schemaläggning av sociala medier, populärt för sin förmåga att hjälpa team som arbetar med sociala medier att schemalägga inlägg, hantera en innehållskalender och organisera grundläggande engagemang. Men i takt med att sociala strategier blir mer komplexa börjar Buffers grundläggande analysverktyg och begränsade automatisering bli uppenbara, särskilt i de lägre prisplanerna.

Fördelen? Många alternativ till Buffer erbjuder rikare funktioner, smartare arbetsflöden och bättre värde.

I den här guiden utforskar vi 15 av de bästa alternativen till Buffer och hur du kan effektivisera ditt arbetsflöde på sociala medier med ClickUp. Låt oss sätta igång! 🚀

5 begränsningar hos Buffer som påverkar hanteringen av sociala medier

📌 Innan vi utforskar alternativen till Buffer, låt oss ta en närmare titt på varför Buffer ofta inte räcker till för växande team och komplexa strategier:

Inget stöd för Google Business Profile: Till skillnad från vissa plattformar för hantering av sociala medier stöder Buffer inte Google Business Profile, vilket gör marknadsföring för lokala företag mer utmanande.

Grundläggande analys och rapportering: Buffer erbjuder visserligen analys av sociala medier, men saknar djupgående analyser för att spåra prestanda på sociala medier, konkurrentanalys och engagemang på sociala medier.

Inga inbyggda verktyg för att lyssna på sociala medier: Social lyssnande är viktigt för att spåra omnämnanden av varumärket, trender och engagemang. Buffer saknar funktioner för övervakning av sociala medier för djupare insikter.

Teamsamarbetet är begränsat: Hantera flera sociala mediekonto med ett team? Buffers lägre prisnivåer begränsar teammedlemmarna, vilket gör samarbetet svårare för marknadsföringsteam och byråer.

Begränsade automatiserings- och AI-funktioner: Andra Andra verktyg för hantering av sociala medier erbjuder avancerade funktioner som AI-driven innehållskuration och visuell innehållsplanering – Buffer har brister när det gäller automatisering.

📮 ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för innehållsskapande och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.

Buffer-alternativ i korthet

Innan vi går in på detaljerna, här är en snabb översikt över de bästa alternativen till Buffer:

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser ClickUp – AI-driven innehållsskapande – Uppgiftshantering – Schemaläggning och analys – Samarbete och integration Team som behöver en omfattande plattform för hantering av sociala medier, skapande av innehåll och schemaläggning. Gratis plan tillgänglig; anpassade priser för företag. Hootsuite – Schemaläggning för flera plattformar – Analys och rapportering – Övervakning av sociala medier – Teamsamarbete Team som hanterar flera sociala mediekonto och analyserar sociala mediers prestanda Professional: Från 149 $/månad per användare Sprout Social – Schemaläggning och publicering – Avancerad analys – Social lyssnande – Enhetlig inkorg för meddelandehantering Företag som behöver omfattande hantering av sociala medier och avancerad analys Standard: Från 199 $/månad per användare SocialPilot – Budgetvänlig schemaläggning – Analys av inläggens prestanda – Innehållskuration och teamsamarbete Småföretag och frilansare som hanterar inlägg och innehåll på sociala medier Essentials: Från 30 $/månad per användare Agorapulse – Samlad inkorg för engagemang – Automatiserad moderering – Sociala medier-lyssnande – Detaljerad rapportering Team som fokuserar på engagemang, interaktioner och automatisering på sociala medier Gratis för alltid; Standard: Från 79 $/månad per användare CoSchedule – Redaktionell kalender – ReQueue-funktion för återanvändning av inlägg – Integration med WordPress och HubSpot Innehållsfokuserade företag som behöver verktyg för schemaläggning och innehållsmarknadsföring Gratis för alltid; Social Calendar: Från 19 $/månad per användare SocialBee – AI-driven innehållsplanering – Innehållskategorisering – Prestationsanalys Företag som behöver AI-hjälp för att schemalägga innehåll och upprätthålla en mångsidig närvaro på sociala medier. Bootstrap: Från 29 $/månad per användare Senare – Planering av visuellt innehåll – Planering för Instagram, Pinterest och Facebook – Kalender med dra-och-släpp-funktion Team som fokuserar på visuella plattformar som Instagram och Pinterest Gratis för alltid; Starter: Från 25 $/månad per användare Zoho Social – Övervakning i realtid – Avancerad analys – Schemaläggning över flera plattformar – Prestationsspårning Datadrivna företag som vill övervaka och spåra prestanda på sociala medier Gratis för alltid; Standard: Från 15 $/månad per användare Sendible – Hantering av flera konton – Analys och rapportering – Kundhanteringssystem Byråer och frilansare som hanterar flera kundprofiler och sociala mediekonto Skapare: Från 29 $/månad per användare Metricool – Prestationsanalys – Integration med Google Analytics – Schemaläggning av inlägg på sociala medier Sociala mediechefer och marknadsförare med fokus på analys och spårning av inläggens prestanda Gratis för alltid; Starter: Från 22 $/månad per användare Loomly – Innehållskalender – Förslag på optimering av inlägg – Integration med Canva och Unsplash Innehållstunga team som behöver ett intuitivt verktyg för att skapa och schemalägga innehåll Base: Från 42 $/månad för upp till 2 användare HubSpot – Schemaläggning för sociala medier – CRM-integration – Verktyg för social lyssnande – Engagemangsanalys Företag som använder HubSpot för integrerad marknadsföring och kundrelationshantering Gratis för alltid; Marketing Hub Starter: Från 20 USD/månad per plats Planable – Teamsamarbete – Arbetsflöden för godkännande av innehåll – Innehållskalender – Visuell hantering av inlägg Team som behöver samarbeta för att skapa och godkänna innehåll innan publicering Gratis för alltid; Basic: Från 39 $/månad per användare Tailwind – Massuppladdning av bilder – Hashtag-förslag – Prestationsanalys – Schemaläggning för Instagram och Pinterest Bloggare, influencers och företag som fokuserar på visuellt innehåll för Instagram och Pinterest Gratis för alltid; Pro: Från 24,99 $/månad per användare

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

Här är de 15 bästa verktygen som hjälper dig att effektivisera hanteringen av sociala medier, öka engagemanget och förbättra din totala prestanda:

1. ClickUp (bäst för allt-i-ett-hantering av sociala medier och projekt)

Medan Buffer endast fokuserar på schemaläggning och engagemang i sociala medier, är ClickUp en app för allt som rör arbetet, där hela din strategi för sociala medier – från planering och skapande av innehåll till schemaläggning och resultatanalys – finns tillsammans med dina andra marknadsföringsprojekt. Den är idealisk för team som behöver en centraliserad hubb för att hantera hela arbetsflödet för sociala medier, inte bara publiceringen.

Oavsett om du planerar kampanjer, skapar innehåll eller spårar engagemang på flera plattformar, erbjuder ClickUp allt du behöver.

Öka effektiviteten ytterligare med ClickUp Brain.

ClickUp Brain, plattformens AI-assistans, hjälper dig med att skapa innehåll, ger dig omedelbara förslag på bildtexter, hashtags och engagemangsdrivna inlägg på sociala medier.

Skapa Instagram-bildtexter, hashtags och idéer för framtida inlägg med ClickUp Brain

Har du svårt att komma på en bildtext till Instagram eller en idé till din nästa Facebook-kampanj? ClickUp Brain kan generera datastödda förslag baserade på tidigare engagemangstrender, så att du slipper gissa vad som fungerar.

Sociala medieansvariga kan också automatisera svar, sammanfatta viktiga slutsatser från konkurrentanalyser och förfina innehållet baserat på prestationsinsikter – allt i realtid.

Som ClickUp Brain-användare kan du välja den stora språkmodellen (LLM) som bäst passar ditt varumärkes röst, oavsett om du vill ha något djärvt och kvickt eller professionellt och koncist. Denna flexibilitet gör att du kan skräddarsy innehållsgenereringen så att den passar varje plattform och målgrupp.

Dessutom kan du med ClickUp AI-agenter automatisera repetitiva arbetsflöden och delegera rutinuppgifter till intelligenta agenter som arbetar tillsammans med ditt team. Agenterna kan hantera allt från att schemalägga inlägg och övervaka engagemang till att generera rapporter och ta fram användbara insikter – så att du kan fokusera på strategi och kreativitet.

Planera smartare med ClickUp Calendar

Förenkla schemaläggningen med ClickUp Calendar.

ClickUp Calendar hjälper sociala medieteam att omvandla spridda innehållsidéer till en tydlig, genomförbar tidsplan. Med ett enkelt dra-och-släpp-system kan du omedelbart planera kampanjer, visualisera kommande inlägg, tilldela innehållsansvariga och justera tidslinjer.

Du kan skapa återanvändbara arbetsflöden för olika plattformar, lägga till anpassade fält för hashtags, bildresurser eller målgruppssegment och organisera alla uppgifter – från brainstorming till slutlig granskning – på ett och samma ställe. Oavsett om du hanterar en kampanj i flera kanaler eller planerar en månads innehåll håller kalendervyn allt samordnat.

Med ClickUp kan du också växla mellan flera vyer – kalender, lista eller tavla – beroende på hur ditt team vill planera. Och med inbyggd realtidssamarbete, innehållsgranskning och länkade uppgifter kommer du aldrig att tappa bort vad som händer eller när.

Om du hanterar när och hur bakom innehållet – inte bara trycker på publicera – ger ClickUp Calendar dig den översikt och kontroll som Buffer inte kan erbjuda.

Om du dessutom vill synkronisera med Google Kalender gör ClickUp det smidigt, så att dina marknadsföringsuppgifter hålls synkroniserade och din schemaläggning under kontroll. Du missar aldrig något, vare sig det är en uppdatering på LinkedIn, ett X-meddelande eller en Instagram Reel.

Effektivisera innehållskuration, strategi och hantering med ClickUp Docs.

ClickUp Docs är din centrala arbetsplats för brainstorming, utkast och organisering av innehåll på sociala medier. Du kan redigera dokument live tillsammans med andra, lämna feedback och till och med omvandla text till genomförbara uppgifter – utan att byta verktyg.

Samarbeta med team för livefeedback eller gemensam redigering med ClickUp Docs

Det hjälper dig att planera innehållsstrategier, lagra varumärkesriktlinjer och samarbeta kring marknadsföringsbriefar.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för att skriva innehåll för snabbare innehållsskapande

Ta hanteringen av sociala medier till nästa nivå med ClickUp Marketing Tool.

Med ClickUps marknadsföringslösningar kan du brainstorma, planera och genomföra ditt teams marknadsföringsprogram – multikanalkampanjer, globala evenemang eller vad som helst däremellan – allt inom en enda kraftfull produktivitetsplattform.

Dessutom ger ClickUp Dashboards en översikt över prestationsmått, och ClickUp Automations eliminerar repetitiva uppgifter.

Skapa en översikt över dina marknadsföringsaktiviteter med ClickUp Marketing Campaigns-instrumentpanelen

På så sätt hjälper det dig att:

Effektivisera planeringen och genomförandet av kampanjer med automatiserade arbetsflöden.

Spåra sociala mediers prestanda i realtid med anpassningsbara instrumentpaneler.

Spara tid genom att automatisera repetitiva uppgifter som schemaläggning och rapportering.

Samarbeta smidigt med ditt team med hjälp av delade arbetsytor och uppgifter.

ClickUp-mall för sociala medier

Få en gratis mall Förenkla din innehållsplanering med hjälp av ClickUp Social Media Template.

ClickUp Social Media Template hjälper dig att planera, schemalägga och spåra ditt innehåll på flera plattformar. Med en centraliserad arbetsyta kan team samarbeta smidigt, effektivisera godkännanden och säkerställa varumärkeskonsistens i varje inlägg.

Från idéer till innehåll till resultatuppföljning – den här mallen förenklar hanteringen av sociala medier med anpassade statusar, automatiserade arbetsflöden och organiserade vyer.

Viktiga funktioner:

Spåra inläggens framsteg med anpassade statusar som "För godkännande" och "Pågår".

Använd formuläret för innehållsförslag för att få input från teamet om innehållsidéer.

Övervaka gillanden, delningar och följare via ClickUp Dashboards.

Perfekt för: Sociala medieansvariga, marknadsföringsteam och innehållsskapare som vill effektivisera innehållsplanering, godkännanden och analyser i ett gemensamt samarbetsutrymme.

💡 Bonustips: Vill du att dina inlägg på sociala medier ska vara konsekventa och engagerande? Använd denna mall för inläggsschema på sociala medier från ClickUp för att planera, schemalägga och spåra innehåll utan ansträngning! 🚀

ClickUps bästa funktioner

Schemalägg inlägg, sätt deadlines och visualisera kampanjer med hjälp av ClickUp-kalendern.

Brainstorma, förfina och optimera innehåll på sociala medier med ClickUp Brain.

Planera strategier för sociala medier och samarbetsidéer med ClickUp Whiteboards

Skapa, redigera och organisera inlägg, bildtexter och strategidokument för sociala medier med ClickUp Docs.

Diskutera innehållsidéer, godkänn inlägg och få omedelbar feedback från ditt team med ClickUp Chat

Begränsningar för ClickUp

Mobilappen saknar vissa avancerade funktioner som finns i desktopversionen.

Inkluderar inte inbyggda funktioner för publicering av innehåll.

Kan kännas överväldigande för nya användare på grund av dess breda utbud av funktioner och anpassningsbara arbetsflöden.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Enligt en användarrecension på G2:

Personligen gillar jag verkligen ClickUps tavelvy och dess "Me Mode", eftersom det hjälper mig att hålla koll på alla mina uppgifter hela tiden. Jag kan också enkelt anpassa kolumnerna så att endast de jag vill ha visas, vilket jag verkligen uppskattar. Jag uppskattar också dess automatiseringsfunktion (ClickUpBot). Om jag till exempel glömmer några uppgifter från en tidigare sprint läggs de automatiskt till i min aktuella sprint. Det hjälper också till att automatisera uppdateringar av uppgiftsstatus. Dessutom erbjuder ClickUp utmärkt support. För ett par dagar sedan fastnade jag i några problem, men jag kunde enkelt hitta lösningar via deras forum.

Personligen gillar jag verkligen ClickUps tavelvy och dess "Me Mode", eftersom det hjälper mig att hålla koll på alla mina uppgifter hela tiden. Jag kan också enkelt anpassa kolumnerna så att endast de jag vill ha visas, vilket jag verkligen uppskattar. Jag uppskattar också dess automatiseringsfunktion (ClickUpBot). Om jag till exempel glömmer några uppgifter från en tidigare sprint läggs de automatiskt till i min aktuella sprint. Det hjälper också till att automatisera uppdateringar av uppgiftsstatus. Dessutom erbjuder ClickUp utmärkt support. För ett par dagar sedan fastnade jag i några problem, men jag kunde enkelt hitta lösningar via deras forum.

2. Hootsuite (bäst för att schemalägga inlägg på flera sociala mediekanaler)

via Hootsuite

Hootsuite är en långvarig konkurrent till Buffer och låter dig schemalägga inlägg i förväg på stora sociala medieplattformar som Facebook, Instagram, LinkedIn och X (tidigare Twitter). Du kan till exempel schemalägga inlägg så att de publiceras under tider med hög aktivitet, vilket ökar synligheten.

Dessutom erbjuder det analysverktyg för sociala medier för att övervaka prestanda, vilket hjälper dig att förfina din strategi för sociala medier. Detta gör att du kan spåra engagemang och räckvidd, vilket gör det enklare att fatta datadrivna beslut som förbättrar framtida kampanjer och den övergripande prestandan.

Hootsuites bästa funktioner

Övervaka sociala mediekanaler för omnämnanden av varumärket och nyckelord.

Analysera resultatet på sociala medier med omfattande analyser.

Samarbeta med teammedlemmarna med hjälp av integrerade verktyg.

Hootsuite-begränsningar

Saknar AI-funktioner och plattformsspecifik innehållsoptimering.

Har ett klumpigt, föråldrat gränssnitt som är svårt att navigera i.

Hootsuite-priser

Professional: 149 $/månad per användare

Team: 399 $/månad för upp till 3 användare

Företag: Anpassad prissättning

Hootsuite-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 5100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3700 recensioner)

Enligt en användarrecension på G2:

Det jag gillar mest med Hootsuite är hur det förenklar komplexa arbetsflöden i sociala medier till ett intuitivt utrymme. Jag uppskattar särskilt white label-rapporteringen – det som tidigare tog mig timmar tar nu bara några sekunder, och graferna ser snygga och kundklara ut. Kombinationen med Canva och Feedly hjälper mig att hålla fokus och ordning, och innebär också att jag kan hantera design och innehållskuratering från samma instrumentpanel.

Det jag gillar mest med Hootsuite är hur det förenklar komplexa arbetsflöden i sociala medier till ett intuitivt utrymme. Jag uppskattar särskilt white label-rapporteringen – det som tidigare tog mig timmar tar nu bara några sekunder, och graferna ser snygga och kundklara ut. Kombinationen med Canva och Feedly hjälper mig att hålla fokus och ordning, och innebär också att jag kan hantera design och innehållskuratering från samma instrumentpanel.

3. Sprout Social (bäst för omfattande hantering av sociala medier)

via Sprout Social

Om du letar efter en plattform i företagsklass som erbjuder schemaläggning, analys och engagemangsfunktioner i en och samma plattform, prova Sprout Social. Den gör det möjligt för företag att publicera och schemalägga inlägg på flera sociala nätverk. Den spårar också prestanda med djupgående analyser och engagerar målgrupper med hjälp av en enhetlig social inkorg.

Dessutom erbjuder Sprout Social AI-drivna verktyg för social lyssnande och engagemang som hjälper varumärken att övervaka trender och kundernas åsikter.

Sprout Socials bästa funktioner

Spåra omnämnanden av varumärket och branschtrender med AI-drivna funktioner för social lyssning.

Hantera meddelanden på olika plattformar med en samlad inkorg.

Fatta datadrivna beslut med avancerad analys och rapportering.

Begränsningar för Sprout Social

Priserna är högre jämfört med andra plattformar för hantering av sociala medier.

Automatiseringsfunktionerna för optimering av inlägg är begränsade.

Priser för Sprout Social

Standard: 199 $/månad per användare

Professional: 299 $/månad per användare

Avancerat: 399 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Sprout Social

G2: 4,4/5 (över 3800 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (590+ recensioner)

Enligt en användarrecension på G2:

Jag älskar allt med Sprout, så mycket att jag verkligen pushade för det när jag bytte från mitt gamla jobb till mitt nuvarande. Gränssnittet är väldigt enkelt att använda, det ser väldigt snyggt ut och vi kan verkligen ha en nästan "one stop shop" för schemaläggning av inlägg på sociala medier. Jag använder det varje dag, flera gånger om dagen.

Jag älskar allt med Sprout, så mycket att jag verkligen pushade för det när jag bytte från mitt gamla jobb till mitt nuvarande. Gränssnittet är väldigt enkelt att använda, det ser väldigt snyggt ut och vi kan verkligen ha en nästan "one stop shop" för schemaläggning av inlägg på sociala medier. Jag använder det varje dag, flera gånger om dagen.

🔎 Visste du att? Den allra första tweeten? Det var ett enkelt ”just setting up my twttr” av Jack Dorsey, plattformens medgrundare, år 2006. Detta anspråkslösa meddelande markerade födelsen av en plattform som skulle revolutionera kommunikationen och bli en hörnsten i vår digitala värld.

4. SocialPilot (bäst för budgetvänlig schemaläggning av sociala medier)

via SocialPilot

SocialPilot är en populär plattform för hantering av sociala medier som är idealisk för småföretag och byråer som hanterar innehåll på de stora sociala medieplattformarna. Den gör det möjligt för användare att schemalägga och publicera inlägg på flera sociala nätverk, samarbeta med team och få tillgång till analyser för att spåra prestanda.

SocialPilot har också en funktion för innehållskuration som hjälper användarna att upptäcka populära ämnen och dela relevant innehåll med sin publik.

SocialPilots bästa funktioner

Schemalägg i bulk för att planera och publicera innehåll i förväg.

Utvärdera prestandan för enskilda inlägg, hashtags och målgruppens demografi.

Integrera med verktyg som Canva, Google Drive och Dropbox för förbättrad innehållsskapande.

SocialPilots begränsningar

Stöder inte direkt schemaläggning av Instagram Reels.

Begränsade engagemangsfunktioner kan hindra nätverkets tillväxt

Priser för SocialPilot

Essentials: 30 $/månad per användare

Standard: 50 $/månad per användare

Premium: 100 $/månad per användare

Ultimate: 200 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

SocialPilot-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (370+ recensioner)

Enligt en användarrecension på G2:

SocialPilot är ett elegant och välorganiserat verktyg som gör det mycket enkelt för social medieansvariga att skapa och redigera inlägg för flera sociala mediekonto på alla större plattformar. Jag har haft få eller inga problem när jag har arbetat med SocialPilot, vilket underlättar mitt liv! Om det uppstår några problem är kundsupporten oftast mycket snabb med att återkomma! Jag använder SocialPilot varje dag i mitt arbete, så jag är mycket tacksam för att ha tillgång till ett så enkelt och smidigt verktyg!

SocialPilot är ett elegant och välorganiserat verktyg som gör det mycket enkelt för social medieansvariga att skapa och redigera inlägg för flera sociala mediekonto på alla större plattformar. Jag har haft få eller inga problem när jag arbetat med SocialPilot, vilket underlättar mitt liv! Om det uppstår några problem är kundsupporten oftast mycket snabb med att återkomma! Jag använder SocialPilot varje dag i mitt arbete, så jag är mycket tacksam över att ha tillgång till ett så enkelt och smidigt verktyg!

5. Agorapulse (Bäst för engagemang i sociala medier och hantering av inkorg)

via Agorapulse

Agorapulse fokuserar på konversationer och engagemang i sociala medier och erbjuder en samlad inkorg för hantering av kommentarer, meddelanden och omnämnanden av varumärket på olika plattformar. Det innehåller även publiceringsverktyg, social lyssnande och djupgående rapportering för att förbättra strategin för sociala medier.

Dessutom erbjuder Agorapulse automatiserad moderering av inkorgar för att hjälpa företag att hantera stora mängder interaktioner på ett effektivt sätt.

Agorapulses bästa funktioner

Hantera interaktioner på sociala medier med den samlade inkorgsfunktionen.

Spåra omnämnanden och trender med funktioner för att lyssna på sociala medier.

Effektivisera storskaligt engagemang med automatiserade modereringsverktyg.

Agorapulse begränsningar

Stöder inte publicering av Instagram Stories eller inlägg med flera foton.

Analyserna saknar den djup och detaljrikedom som krävs för att få fram användbara insikter.

Agorapulse-priser

Gratis för alltid

Standard: 99 $/månad per användare

Professional: 149 $/månad per användare

Avancerat: 199 $/månad/per användare

Företag: Anpassad prissättning

Agorapulse-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (940+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Enligt en användarrecension på Capterra:

Jag gillar hur enkelt jag kan schemalägga våra inlägg på sociala medier, men jag tycker att Agora behöver förbättra sin AI. De saknar funktioner som finns tillgängliga i andra verktyg för sociala medier.

Jag gillar hur enkelt jag kan schemalägga våra inlägg på sociala medier, men jag tycker att Agora behöver förbättra sin AI. De saknar funktioner som finns tillgängliga i andra verktyg för sociala medier.

💡 Proffstips: Vill du skapa en vinnande innehållsstrategi? Lär dig hur du skapar en roadmap för innehållsmarknadsföring med exempel och steg för att planera och hålla dig på rätt spår: 📋 Skapa en innehållsmarknadsföringsplan som är anpassad efter dina mål – oavsett om det handlar om varumärkeskännedom, marknadsandelar eller kundlojalitet.

⏳ Fördjupa dig i insikter om målgruppen, varumärkesuppfattning och konkurrentanalys för att finjustera din strategi.

🎯 Sätt upp realistiska, mätbara mål och dela upp dem i uppgifter med tydliga prioriteringar.

📊 Organisera allt i ett strukturerat schema, och se sedan över och förfina din plan regelbundet.

6. CoSchedule (Bäst för innehållsmarknadsföring och hantering av redaktionella kalendrar)

via CoSchedule

CoSchedule är ett AI-verktyg för sociala medier med fokus på innehållsmarknadsföring som hjälper team att planera, skapa och schemalägga inlägg tillsammans med blogginnehåll och marknadsföringskampanjer.

Det har en redaktionell kalender, automatisering av arbetsflöden och integrationer med WordPress och marknadsföringsverktyg. CoSchedules ReQueue-funktion automatiserar schemaläggningen av sociala medier genom att återanvända de mest populära inläggen.

CoSchedules bästa funktioner

Planera innehåll och schemalägg det med redaktionskalendern.

Återanvänd högpresterande innehåll med hjälp av ReQueue-automatisering.

Integrera sömlöst med WordPress, HubSpot och andra marknadsföringsverktyg.

Begränsningar för CoSchedule

Fokuserar främst på innehållsmarknadsföring via sociala medier.

Avancerade funktioner finns endast tillgängliga i dyrare prisplaner.

Priser för CoSchedule

Gratis för alltid

Social Calendar: 19 $/månad per användare

Agency Calendar: 49 $/månad per användare

Innehållskalender: Anpassad prissättning

Marketing Suite: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av CoSchedule

G2: 4,4/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Enligt en användarrecension på G2:

CoSchedule Marketing Suite imponerar på mig med sitt allomfattande arsenal av marknadsföringsverktyg, som samverkar harmoniskt för att förenkla kampanjplanering, automatisera arbetsflöden, främja samarbete och maximera marknadsföringseffektiviteten, vilket i slutändan ökar effektiviteten och ger enastående resultat.

CoSchedule Marketing Suite imponerar på mig med sitt allomfattande arsenal av marknadsföringsverktyg, som samverkar harmoniskt för att förenkla kampanjplanering, automatisera arbetsflöden, främja samarbete och maximera marknadsföringseffektiviteten, vilket i slutändan ökar effektiviteten och ger enastående resultat.

💡 Bonus: Letar du efter det bästa sättet att effektivisera dina marknadsföringskampanjer? Från automatisering till analys – dessa bästa verktyg för kampanjhantering hjälper dig att optimera arbetsflöden, spåra resultat och öka engagemanget utan ansträngning.

7. SocialBee (bäst för AI-driven hantering av sociala medier)

via SocialBee

SocialBee är ett AI-drivet verktyg för schemaläggning av sociala medier som förenklar skapandet av innehåll, kategorisering av inlägg och engagemang på flera sociala medieplattformar. Dess funktion för kategorisering av innehåll gör att du kan upprätthålla en balanserad blandning av inlägg, vilket säkerställer en mångsidig och engagerande närvaro på sociala medier.

Med detta verktyg kan du skapa kategorier för kampanjer, blogginlägg och användargenererat innehåll och schemalägga dem så att din publik förblir engagerad.

SocialBees bästa funktioner

Automatisera innehållsplaneringen för att upprätthålla en konsekvent publiceringsrutin.

Kategorisera innehåll för ett balanserat och varierat flöde på sociala medier.

Analysera prestanda med avancerade analys- och rapporteringsverktyg.

SocialBee-begränsningar

En 14-dagars gratis provperiod kan vara för kort för att utforska alla funktioner fullt ut.

Användare har rapporterat om tillfälliga publiceringsproblem och förseningar.

Priser för SocialBee

Standard Bootstrap : 29 $/månad per användare Accelerate: 49 $/månad per användare Pro: 99 $/månad per användare

Bootstrap : 29 $/månad per användare

Accelerate: 49 $/månad per användare

Pro: 99 $/månad per användare

Byrå Pro50 (liten): 179 $/månad per användare Pro100 (medelstor): 329 $/månad per användare Pro150 (stor) : 449 $/månad per användare

Pro50 (Small): 179 $/månad per användare

Pro100 (Medium): 329 $/månad per användare

Pro150 (Large): 449 $/månad per användare

Bootstrap : 29 $/månad per användare

Accelerate: 49 $/månad per användare

Pro: 99 $/månad per användare

Pro50 (Small): 179 $/månad per användare

Pro100 (Medium): 329 $/månad per användare

Pro150 (Large): 449 $/månad per användare

SocialBee-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 430 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

Här är vad en G2-användare säger om detta verktyg:

Jag gillar möjligheten att publicera på flera plattformar från ett och samma ställe. Dashboarden meddelar dig om du behöver göra ändringar för att följa vissa kanals regler.

Jag gillar möjligheten att publicera på flera plattformar från ett och samma ställe. Dashboarden meddelar dig om du behöver göra ändringar för att följa vissa kanals regler.

8. Later (bäst för schemaläggning av visuellt innehåll)

via Later

Later är ett av de bästa alternativen till Buffer och är känt för sina funktioner för visuell innehållsplanering, vilket gör det idealiskt för plattformar som Instagram. Med dess dra-och-släpp-innehållskalender kan du enkelt schemalägga inlägg på sociala medier genom att visuellt kartlägga ditt innehåll.

Dessutom erbjuder Later ett mediebibliotek där du kan lagra och organisera dina foton och videor, vilket effektiviserar din innehållsskapandeprocess.

🔎 Visste du att? Den allra första sociala medieplattformen hette SixDegrees och lanserades redan 1997! 😲 Den gjorde det möjligt för användare att hålla kontakt med vänner och familj online. Det var som en supertidig version av de sociala medier vi känner och älskar idag! 🌐

Senare bästa funktioner

Få tillgång till funktioner för hantering av sociala medier, såsom dra-och-släpp-funktionalitet, för att planera ditt flöde visuellt.

Schemalägg inlägg på plattformar som Facebook, Instagram, LinkedIn och Pinterest.

Analysera inläggens prestanda för att optimera framtida innehåll.

Senare begränsningar

Erbjuder begränsad funktionalitet för sociala plattformar utöver Instagram.

Saknar avancerade funktioner som social listening och djupgående rapportering.

Senare prissättning

Enskilda personer och små team Starter: 25 $/månad Growth: 45 $/månad Advanced: 80 $/månad

Startpaket: 25 $/månad

Tillväxt: 45 $/månad

Avancerat: 80 $/månad

Byråer och företag Byrå: 200 $/månad Företag: Anpassad prissättning

Byrå: 200 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Startpaket: 25 $/månad

Tillväxt: 45 $/månad

Avancerat: 80 $/månad

Byrå: 200 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Senare betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (390+ recensioner)

Enligt en användarrecension på G2:

Det är lätt att använda och hjälper mig att enkelt schemalägga innehåll på sociala medier. Implementeringen var enkel och kundsupporten hjälper mig alltid när jag har frågor.

Det är enkelt att använda och hjälper mig att enkelt schemalägga innehåll på sociala medier. Implementeringen var enkel och kundsupporten hjälper mig alltid när jag har frågor.

➡️ Läs mer: Gratis mallar för innehållskalender för sociala medier i Excel och Sheets

9. Zoho Social (bäst för att spåra prestanda på sociala medier)

via Zoho Social

Zoho Social är en del av den bredare Zoho-sviten och är en omfattande plattform för hantering av sociala medier som erbjuder övervakning i realtid, så att du kan spåra och interagera med din publik direkt. Plattformens avancerade analyser ger djupgående insikter om dina resultat på sociala medier, vilket hjälper dig att förfina dina strategier för projektledning på sociala medier.

Plattformen stöder även schemaläggning över flera sociala medieplattformar, vilket säkerställer att ditt innehåll når rätt målgrupp vid rätt tidpunkt.

Zoho Socials bästa funktioner

Övervaka omnämnanden i sociala medier i realtid

Schemalägg inlägg på flera plattformar utan ansträngning

Skapa anpassningsbara rapporter för att spåra prestanda.

Begränsningar för Zoho Social

Begränsar uppladdningar av YouTube-videor till en maximal filstorlek på 5 GB.

Begränsar samarbetet genom att endast tillåta en teammedlem per konto.

Priser för Zoho Social

För företag Gratis för alltid Standard: 15 $/månad per användare Professional: 40 $/månad per användare Premium: 65 $/månad för upp till 3 teammedlemmar

Gratis för alltid

Standard: 15 $/månad per användare

Professionell: 40 $/månad per användare

Premium: 65 $/månad för upp till 3 teammedlemmar

För byråer Agency: 320 $/månad för upp till 5 teammedlemmar Agency Plus: 460 $/månad för upp till 5 teammedlemmar

Byrå: 320 $/månad för upp till 5 teammedlemmar

Agency Plus: 460 $/månad för upp till 5 teammedlemmar

Gratis för alltid

Standard: 15 $/månad per användare

Professionell: 40 $/månad per användare

Premium: 65 $/månad för upp till 3 teammedlemmar

Byrå: 320 $/månad för upp till 5 teammedlemmar

Agency Plus: 460 $/månad för upp till 5 teammedlemmar

Zoho Social-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3000 recensioner)

Här är vad en Capterra-användare säger om detta verktyg:

Jag gillar att Zoho Social gör det möjligt att använda olika sociala medier på ett och samma ställe och att jag kan schemalägga mina inlägg efter önskad tidpunkt. Rapporten hjälper mig att se hur mina inlägg presterar så att jag kan se vad jag kan förbättra.

Jag gillar att Zoho Social gör det möjligt att använda olika sociala medier på ett och samma ställe och att jag kan schemalägga mina inlägg efter önskad tidpunkt. Rapporten hjälper mig att se hur mina inlägg presterar så att jag kan se vad jag kan förbättra.

💡 Proffstips: Vill du boosta din innehållsmarknadsföring med AI? Lär dig hur du använder AI i innehållsmarknadsföring och förvandla din strategi: ✨Generera nya innehållsidéer genom att analysera trender och sökordsinsikter.

📝 Skapa detaljerade bloggscheman på några sekunder med AI-drivna verktyg som ClickUp Brain.

🎯 Sammanfatta och förfina innehåll utan ansträngning – adjö jargong, hej tydlighet!

📈 Optimera SEO-strategier med AI-driven sökordsforskning och konkurrentanalys.

💡 Skala upp innehållsproduktionen med automatisering samtidigt som du behåller den mänskliga touchen.

10. Sendible (bäst för hantering av flera kunder)

via Sendible

Sendible är uttryckligen utformat för byråer och team som hanterar många kundprofiler. Dess kundhanteringssystem gör det möjligt för teammedlemmar att skriva utkast till inlägg som du kan granska och godkänna, vilket säkerställer en jämn kvalitet på alla sociala mediekanaler.

Sendible erbjuder också detaljerade analyser och rapporter för optimerad hantering av sociala medier för småföretag.

Sendibles bästa funktioner

Hantera flera sociala konton från en enda instrumentpanel

Schemalägg inlägg på olika plattformar för att upprätthålla konsekvens.

Övervaka omnämnanden av ditt varumärke för att hålla dig uppdaterad om konversationer.

Begränsningar för Sendible

Kostnaderna kan bli höga för mindre företag.

Vissa användare rapporterar krascher vid uppladdning eller redigering av stora bildfiler.

Priser för Sendible

Skapare: 29 $/månad per användare

Traction: 89 $/månad för upp till 4 användare

Skala: 199 $/månad för upp till 7 användare

Avancerat : 299 $/månad för upp till 20 användare

Enterprise: 750 $/månad för upp till 80 användare

Sendible-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 880 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

Enligt en användarrecension på G2:

Det är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att schemalägga inlägg på flera plattformar. Mycket mer prisvärt än vissa konkurrenter. Jag använder det dagligen på min nuvarande arbetsplats, eftersom jag också använde Sendible i mitt förra jobb. Sammantaget en pålitlig och effektiv plattform. Kundtjänsten har alltid varit mycket snabb med att svara mig också.

Det är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att schemalägga inlägg på flera plattformar. Mycket mer prisvärt än vissa konkurrenter. Jag använder det dagligen på min nuvarande arbetsplats, eftersom jag också använde Sendible i mitt förra jobb. Sammantaget en pålitlig och effektiv plattform. Kundtjänsten har alltid varit mycket snabb med att svara mig också.

➡️ Läs också: De bästa verktygen för hantering av sociala medier för byråer

11. Metricool (bäst för omfattande analys av inlägg)

via Metricool

Metricool fokuserar på att samla analysdata från sociala medieplattformar, webbplatser (via Google Analytics) och onlineannonsplattformar (Google/Facebook Ads) i en enda instrumentpanel för holistisk prestationsspårning.

Du kan schemalägga inlägg för flera sociala plattformar och använda djupgående analyser av sociala medier för att förfina din strategi. Detta verktyg är idealiskt för social media managers och marknadsförare som vill optimera sina insatser på sociala medier.

Metricools bästa funktioner

Analysera prestationsmått för att förfina din strategi för sociala medier.

Övervaka omnämnanden av varumärket för att hålla dig informerad om publikens konversationer.

Skapa anpassningsbara rapporter för att visa upp dina insatser på sociala medier.

Begränsningar för Metricool

Saknar robusta funktioner för innehållskuration

Begränsar rapporteringsmallar till högre nivåer

Priser för Metricool

Gratis för alltid

Startpaket : 22 $/månad per användare

Avancerat : 54 $/månad per användare

Anpassat: Anpassad prissättning

Metricool-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Enligt en användarrecension på G2:

Planeringsfunktionen gör det enkelt att schemalägga inlägg på flera sociala mediekanaler. Analyserna ger viktiga insikter och den integrerade inkorgsfunktionen gör att du kan se och svara på alla interaktioner på ett och samma ställe. Det är enkelt att koppla upp alla dina konton och när de väl är kopplade är det lätt att underhålla dem.

Planeringsfunktionen gör det enkelt att schemalägga inlägg på flera sociala mediekanaler. Analyserna ger viktiga insikter och den integrerade inkorgsfunktionen gör att du kan se och svara på alla interaktioner på ett och samma ställe. Det är enkelt att konfigurera anslutningar till alla dina konton och när de väl är länkade är de lätta att underhålla.

💡 Bonustips: Nyfiken på hur de bästa marknadsföringsteamen håller sig organiserade och effektiva? 🤔 Se hur ClickUps marknadsföringsteam använder ClickUp för att effektivisera kampanjer, sätta upp SMART-mål och följa framstegen – allt på ett och samma ställe! Varje initiativ är strukturerat för maximal effekt, från att organisera arbetsflöden i Spaces till att få insikter i realtid med ClickUp Views.

12. Loomly (bäst för innehållsskapande och schemaläggning av stora mängder)

via Loomly

Loomly är en användarvänlig plattform för hantering av sociala medier som hjälper till med att skapa och schemalägga innehåll. Den intuitiva kalendervyn gör att du kan planera och organisera inlägg på olika sociala mediekanaler, vilket gör det till ett av de bästa alternativen till Buffer.

Du kan till exempel utarbeta ett veckoschema för innehåll, få optimeringstips och schemalägga inlägg för att säkerställa ett konsekvent engagemang.

Loomlys bästa funktioner

Planera och schemalägg inlägg med en visuell innehållskalender.

Få idéer och inspiration till inlägg för att förbättra din innehållsstrategi.

Integrera med verktyg som Canva och Unsplash för att skapa innehåll.

Loomlys begränsningar

Analyserna saknar djup för att utvärdera innehållets prestanda.

Kalendrar och konton kopplas ibland bort utan förvarning.

Loomlys priser

Bas : 42 $/månad för upp till 2 användare

Standard : 80 $/månad för upp till 6 användare

Avancerat : 175 $/månad för upp till 14 användare

Premium: 369 $/månad för upp till 30 användare

Loomly-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

Här är vad en användare säger om verktyget:

Jag har provat några olika plattformar för schemaläggning av sociala medier och är imponerad av Loomly. Det är väldigt enkelt att använda om du letar efter något enkelt. Du kan också redigera media inom plattformen om det inte är helt rätt. Du kan också skicka det för godkännande om det behövs.

Jag har provat några olika plattformar för schemaläggning av sociala medier och är imponerad av Loomly. Det är väldigt enkelt att använda om du letar efter något enkelt. Du kan också redigera media inom plattformen om det inte är helt rätt. Du kan också skicka det för godkännande om det behövs.

13. HubSpot (bäst för integrerade marknadsföringslösningar)

via HubSpot

HubSpot, som ingår i det bredare Marketing Hub, är ett annat alternativ till Buffer som gör det möjligt för dig att övervaka interaktioner, schemalägga inlägg och analysera prestandan på sociala medier. Du kan till exempel spåra omnämnanden av ditt varumärke, schemalägga innehåll för tider med högsta engagemang och utvärdera vilka inlägg som genererar mest trafik.

Detta verktyg för schemaläggning av sociala medier är till nytta för företag som vill anpassa sina insatser på sociala medier till bredare marknadsföringsstrategier.

HubSpots bästa funktioner

Integrera data från sociala medier med CRM för förbättrad kundinsikt.

Samarbeta med teammedlemmarna med hjälp av inbyggda verktyg.

Använd social listening för att hålla dig uppdaterad om omnämnanden av ditt varumärke.

HubSpots begränsningar

Begränsar uppladdningar till 100 MB per fil, med en gräns på 500 MB för flera filer.

Omfattande funktionsuppsättning med brant inlärningskurva

HubSpot-priser

Gratis för alltid

Marketing Hub Starter : 20 $/månad per plats

Startplattform för kunder : 20 USD/månad per plats

Marketing Hub Professional: 890 USD/månad för upp till 3 användare

Marketing Hub Enterprise: 3650 USD/månad för upp till 5 användare

HubSpot-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 6 000 recensioner)

Här är vad en användare säger om Hubspot:

Hubspot är mycket användarvänligt, särskilt jämfört med andra verktyg som Salesforce/Pardot. Jag gillar att det är ett allt-i-ett-verktyg och att dina data finns där. Det gör det enkelt att segmentera när man vidtar marknadsföringsåtgärder. Det är också ganska enkelt att implementera, och det finns många sätt att kontakta kundsupporten.

Hubspot är mycket användarvänligt, särskilt jämfört med andra verktyg som Salesforce/Pardot. Jag gillar att det är ett allt-i-ett-verktyg och att dina data finns där. Det gör det enkelt att segmentera när man vidtar marknadsföringsåtgärder. Det är också ganska enkelt att implementera, och det finns många sätt att kontakta kundsupporten.

14. Planable (bäst för teamsamarbete och godkännande av innehåll)

via Planable

Med Planable får du tillgång till en visuell arbetsyta där du och ditt team kan skapa, granska och godkänna innehåll innan det publiceras. Skriv utkast till inlägg, samla in feedback och slutför innehållet tillsammans.

Detta verktyg för innehållskuration är perfekt för marknadsföringsteam som vill förbättra sitt arbetsflöde och säkerställa innehållskvaliteten på flera sociala medieplattformar.

Planables bästa funktioner

Skapa och schemalägg inlägg med en användarvänlig innehållskalender.

Hantera flera kunder eller varumärken med dedikerade arbetsytor.

Integrera med verktyg som Canva för smidig innehållsskapande.

Planerbara begränsningar

Gratisplanen begränsar publiceringen på sociala medier till totalt 50 inlägg.

Videoöverföringar är begränsade till en maximal filstorlek på 1 GB.

Planerbara priser

Gratis för alltid

Grundläggande: 39 $/månad per användare

Pro: 59 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Planable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Enligt en användarrecension på G2:

Planable har varit det mest pålitliga av alla program för schemaläggning av sociala medier som vi har testat, och vi har nu använt det i några år. Det kändes alltid som om andra plattformar saknade minst en viktig funktion som vi behövde, men med Planable har vi äntligen inte haft det problemet. Supporten är snabb och pålitlig.

Planable har varit det mest pålitliga av alla program för schemaläggning av sociala medier som vi har testat, och vi har nu använt det i några år. Det kändes alltid som om andra plattformar saknade minst en viktig funktion som vi behövde, men med Planable har vi äntligen inte haft det problemet. Supporten är snabb och pålitlig.

💡 Bonus: Har du svårt att effektivisera dina sociala medier? Dessa bästa metoder för att skapa ett effektivt arbetsflöde för sociala medier hjälper dig att hålla ordning och öka effektiviteten!

15. Tailwind (bäst för massuppladdning av bilder och hashtagförslag)

via Tailwind

Tailwind är specialiserat på schemaläggning av visuellt innehåll, särskilt för Pinterest och Instagram, vilket gör det till ett utmärkt val för kreatörer som fokuserar på visuella plattformar. Det erbjuder funktioner som massuppladdning av bilder, dra-och-släpp-kalender och hashtagförslag för effektiv hantering av sociala medier.

Tailwind är ett lämpligt alternativ till Buffer och passar perfekt för bloggare, influencers och företag som fokuserar på visuella plattformar för att stärka sin närvaro på sociala medier.

Tailwinds bästa funktioner

Skapa engagerande bildtexter och designer och förenkla skapandet av innehåll.

Få tillgång till insiktsfulla analyser för att övervaka prestanda.

Få relevanta hashtag-rekommendationer för maximalt engagemang.

Begränsningar med Tailwind

Fokus på Pinterest och Instagram begränsar användbarheten på andra plattformar.

Det höga priset gör det mindre lämpligt för småföretag.

Priser för Tailwind

Gratis för alltid

Pro: 24,99 $/månad per användare

Avancerat: 49,99 $/månad för upp till 2 konton

Max: 99,99 $/månad för upp till 3 konton

Betyg och recensioner av Tailwind

G2: 4,3/5 (över 130 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Enligt en användarrecension på G2:

Tailwind är utmärkt för att effektivisera innehållsplaneringen på plattformar som Pinterest och Instagram. Funktionen SmartSchedule är särskilt imponerande, eftersom den automatiskt väljer de bästa tidpunkterna för inlägg baserat på publikens engagemang. Jag uppskattar också Tailwind Create, som förenklar processen att skapa visuellt tilltalande inlägg, vilket sparar tid på designuppgifter. Tailwinds Tribes erbjuder ett unikt sätt att komma i kontakt med likasinnade användare och öka räckvidden genom community-driven innehållsdelning.

Tailwind är utmärkt för att effektivisera innehållsplaneringen på plattformar som Pinterest och Instagram. Funktionen SmartSchedule är särskilt imponerande, eftersom den automatiskt väljer de bästa tidpunkterna för inlägg baserat på publikens engagemang. Jag uppskattar också Tailwind Create, som förenklar processen att skapa visuellt tilltalande inlägg, vilket sparar tid på designuppgifter. Tailwinds Tribes erbjuder ett unikt sätt att komma i kontakt med likasinnade användare och öka räckvidden genom community-driven innehållsdelning.

✨ Särskilt omnämnande Utöver de olika Buffer-alternativen som nämns ovan finns det några fler som är värda att nämna: Publer : Planera, schemalägg och analysera inlägg på sociala medier med teamsamarbete eClincher : Hantera inlägg på sociala medier, spåra engagemang och automatisera publicering Postoplan : Schemalägg och automatisera inlägg på flera plattformar med AI-hjälp

Optimera dina arbetsflöden för sociala medier och marknadsföring med ClickUp!

Att optimera ditt arbetsflöde på sociala medier är nyckeln till att vara konsekvent, öka engagemanget och driva resultat.

De 15 Buffer-alternativ som vi har gått igenom erbjuder kraftfulla verktyg för schemaläggning, samarbete och analys, men hantering av sociala medier är mer än bara att publicera innehåll.

Det krävs strategisk planering, smidigt teamarbete, innehållsskapande, godkännanden och resultatuppföljning som är i linje med dina övergripande marknadsföringsmål. Det är där ClickUp utmärker sig.

ClickUp samlar hela ditt arbetsflöde för sociala medier på en enda plattform – planera kampanjer i Docs, hantera uppgifter, brainstorma med AI och visualisera scheman i kalendervyn. Allt finns på ett ställe och är kopplat till dina övriga marknadsföringsinsatser.

Är du redo att effektivisera hela ditt marknadsföringsflöde – inte bara schemaläggningen?

Registrera dig på ClickUp och hantera din strategi för sociala medier med tydlighet och kontroll. 📈