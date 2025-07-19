De bästa alternativen till Loomly för smartare hantering av sociala medier 2025

Loomly har skapat sig ett gott rykte bland marknadsförare på sociala medier med sina schemaläggningsverktyg, intuitiva innehållskalendrar och inbyggda funktioner för teamsamarbete. Det är elegant, har ett rent gränssnitt och gör det relativt enkelt att hålla din innehållspipeline igång.

Det är dock inte perfekt. Analysfunktionen är inte alltid så djupgående som man skulle önska. Dessutom, om du behöver mer avancerad automatisering, djupare integrationer och AI-drivna insikter, kan Loomly börja kännas lite... grundläggande.

Och låt oss inte ens tala om hur snabbt priset kan stiga när ditt team växer.

Om det låter som din erfarenhet av Loomly är det dags att börja leta efter bättre alternativ. I den här bloggen har vi listat några bra alternativ till Loomly som erbjuder imponerande funktioner för marknadsföring på sociala medier, mer avancerad analys och allt däremellan inom din budget.

Loomly-alternativ i korthet

Här är en snabb översikt över hur de bästa alternativen till Loomly jämförs utifrån funktioner för hantering av sociala medier, struktur och prissättning.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Alla teamstorlekar (enskilda personer, småföretag, medelstora företag och storföretag) Inbyggd AI för automatisk rapportgenerering, delad kalender, mallar för innehållsplanering, samarbetsverktyg och automatisering av arbetsflöden. Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 7 $/månad per användare. Buffer Små och medelstora företag och kreatörer Automatiserad publicering, mallar för sociala medier och djupgående analyser Gratis; Betalda abonnemang från 6 $/månad Hootsuite Medelstora företag och koncerner Trendövervakning, prestationsspårning och inbyggd AI Betalda abonnemang från 149 $/månad per användare CoSchedule Små och medelstora företag Automatisering av arbetsflöden och AI-driven schemaläggning Gratis; betalda abonnemang från 29 $/månad per användare Planable Storskaliga marknadsföringsbyråer AI-innehållsgenerering, versionshistorik och förhandsgranskning av inlägg Gratis; Betalda abonnemang från 39 $/månad per arbetsyta Sprout Social Medelstora till stora företag Sentimentanalys, social lyssnande och innehållsplanering Betalda abonnemang från 199 $/månad per användare Agorapulse Företag Engagemangsrapportering för flera kanaler, delad inkorg och AI-verktyg för sociala medier Gratis; Betalda abonnemang från 99 $/månad per användare SocialPilot Startups och småföretag AI-genererade innehållsidéer, enhetlig inkorg och annonshantering Betalda abonnemang från 30 $/månad Senare Medelstora till stora företag som driver influencerkampanjer Influencer-spårning, hashtag-förslag, Linkin. bio Betalda abonnemang från 25 $/månad Sendible Företag och marknadsföringsbyråer UTM-spårning, analys och innehållsförslag Betalda abonnemang från 29 $/månad SocialBee Startups och kreatörer AI-drivna innehållsidéer, återanvändning av innehåll och schemaläggning av inlägg Betalda abonnemang från 29 $/månad

Varför välja alternativ till Loomly?

Loomly är en bra utgångspunkt för innehållsplanering, schemaläggning av sociala medier och samarbete, särskilt för mindre team. Men när din strategi för sociala medier växer kan du stöta på vissa begränsningar.

Begränsad analys : Saknar djupgående analyser som målgruppssegmentering, klicktrender och ROI-spårning.

Grundläggande automatisering : Stöder inte komplexa arbetsflöden, autosvar eller schemaläggning i flera steg.

Problem med prissättningen : Blir snabbt dyrt utan att erbjuda proportionellt avancerade funktioner.

Saknade engagemangsverktyg : Ingen samlad inkorg eller inbyggda verktyg för hantering av svar, kommentarer eller direktmeddelanden.

Begränsad social lyssning : Erbjuder minimala insikter och saknar robusta lyssningsfunktioner.

Begränsade integrationer: Kan inte enkelt anslutas till nischade CRM-verktyg, AI-innehållsskapare eller avancerad programvara.

Loomly fungerar bra för enkel schemaläggning och teamarbete. Det kan dock vara bättre att byta till mer avancerad programvara för kampanjhantering. Särskilt om du strävar efter större räckvidd, djupare insikter och mer intelligenta arbetsflöden.

🧠 Kul fakta: Den ökända Facebook-knappen ”Gilla” hette nästan ”Awesome”-knappen.

De 11 bästa alternativen till Loomly

Nu när du vet att Loomly är ganska begränsat för avancerad hantering av sociala medier och innehållsmarknadsföring kan vi utforska alternativ som bättre passar dina behov.

1. ClickUp (Bäst för innehållsplanering, projektflöden och samarbete)

Prova ClickUp nu Planera, hantera och schemalägg inlägg på sociala medier enkelt med ClickUp.

ClickUp är en app för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Det går utöver innehållsplanering och hanterar alla dina sociala medieuppgifter på ett och samma ställe. Tänk på djupgående analyser i realtid, inbyggd AI, automatisering av arbetsflöden, mallar för att skriva innehåll för sociala mediekampanjer och mycket mer!

Till att börja med hjälper ClickUp Calendar dig att schemalägga inlägg på sociala medier, tilldela marknadsföringsuppgifter och planera möten från ett enda gränssnitt. Det uppdateras i realtid, så att hela ditt team håller sig synkroniserat.

Du kan anpassa din vy (dagligen, veckovis, månadsvis) och koppla den till Google, Outlook eller Apple Kalender för att hantera alla händelser på ett ställe – du behöver inte längre jonglera mellan flera appar.

Visualisera kampanjtidlinjer, samarbeta kring planer för hantering av sociala medier och få tillgång till detaljerade rapporter med ClickUp Marketing.

Det låter dig visuellt hantera din innehållspipeline genom att dra uppgifter från dina Backlog- eller Overdue-sektioner till dina Priorities, vilket säkerställer att de viktigaste inläggen alltid är i fokus. Varje uppgift kan tilldelas en prioritet, vilket gör det enkelt att fokusera på kampanjer med stor genomslagskraft.

Avsnittet Backlog hjälper dig att hålla koll på oplanerade innehållsidéer, så att du snabbt kan fylla luckor i din kalender efter behov. Det bästa? ClickUp Calendar drivs av AI. Den kan rekommendera idealiska publiceringstider baserat på ditt arbetsflöde, vilket hjälper dig att enkelt optimera din innehållsstrategi.

På tal om AI, ClickUp Brain hjälper dig att upptäcka luckor i din strategi för sociala medier, sammanfatta framsteg och generera idéer till innehåll, bildtexter och inlägg.

Sammanfatta framsteg, skapa bildtexter och inlägg och utforma strategier för sociala medier med ClickUp Brain.

Ditt innehållsteam kan skapa Instagram-bildtexter i bulk kring ett produkttema, anpassa dem för olika plattformar och till och med utarbeta fullständiga kampanjbeskrivningar och innehållsmarknadsföringsplaner på några minuter. Behöver du färdiga svar för vanliga kommentarer eller texter för betalda annonser? Brain kan göra det också!

Kort sagt, ClickUp för marknadsföringsteam gör det enkelt att brainstorma, utforma strategier och genomföra kampanjer på sociala medier från ett och samma ställe. Tilldela designuppgifter till det kreativa teamet och spåra godkännanden av inlägg med hjälp av anpassade statusar som "Utkast", "Klar för granskning" och "Planerad", och hantera allt från innehåll till feedback i ett enda arbetsutrymme.

Vet du inte var du ska börja med marknadsföring på sociala medier? ClickUps mallar för planering av sociala medier är ett utmärkt ställe att börja på.

Få en gratis mall Organisera och planera innehåll med ClickUp Social Media Advanced Template.

Med ClickUp Social Media Advanced Template kan du till exempel organisera inlägg efter kanal, publiceringsstatus och partnerskap. Planera kommande innehåll, spåra varumärkessamarbeten och brainstorma nya idéer baserat på nya trender – allt på en anpassningsbar tavla.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Nybörjare kan i början känna sig lite överväldigade av de omfattande och anpassningsbara funktionerna för projektrapportering.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger riktiga kunder om ClickUp?

En recension på TrustRadius lyder:

Vi använder ClickUp för att hantera och spåra vår pipeline för skapande av innehåll för sociala och digitala medier. Detta gör att vi kan se statusen för varje innehåll (pågående, behöver redigeras, schemalagt osv.) tillsammans med vem som är huvuddesigner. Det eliminerar också all fram- och återgående e-postkommunikation, eftersom kommentarsektionen för varje uppgift kan användas för att diskutera och delegera uppgifter/nästa steg (vilket tillgodoser behovet av att spåra och följa upp vår innehållsskapandecykel).

💡 Proffstips: Håll muspekaren över din uppgift i ClickUp-kalendern och klicka på Planera. Tillgängliga tider visas i kalendern enligt uppskattad tid för uppgiften. Håll sedan muspekaren över den dag och tid du vill schemalägga uppgiften, klicka på Blockera tid och lägg till detaljer för att skapa ett evenemang.

2. Buffer (Bäst för små team och influencers som hanterar kampanjer på en eller två sociala medieplattformar)

via Buffer

Loomly är intuitivt och har ett överskådligt gränssnitt, men är starkt inriktat på strukturerade arbetsflöden och godkännandesystem, vilket är idealiskt för rigida processer. Buffer erbjuder däremot en mer flexibel upplevelse för enskilda kreatörer, småföretag och agila team.

Det har en minimal inlärningskurva, snabbare funktioner för schemaläggning av inlägg, mallar för sociala medier och transparent prissättning. Detta gör det till en mer tillgänglig plattform för hantering av sociala medier för användare som vill komma igång snabbt utan att behöva navigera i komplexa samarbetslager eller behörighetsinställningar.

Buffers utmärkande funktioner inkluderar plattformsoberoende schemaläggning, omfattande analyser och en inbyggd AI-assistent för att skriva bildtexter – allt tillgängligt även i de lägre prisnivåerna. Dessutom låter funktionen Start Page användare skapa en anpassningsbar landningssida för att driva trafik från sociala biografier.

Buffers bästa funktioner

Upptäck de bästa tidpunkterna, formaten och frekvenserna för att publicera på olika plattformar.

Tagga och återanvänd innehåll som fungerar bäst och spara nya idéer.

Identifiera vilket innehåll som fungerar bäst på varje plattform och varför.

Skapa landningssidor som är direkt tillgängliga från sociala biografier

Skapa en kunskapsbank med stilguider och innehållsstandarder

Automatisera publicering och svara på kommentarer i flera sociala medier.

Buffertbegränsningar

Systemet blir ofta långsamt när det bearbetar stora datamängder.

Det är lite krångligt att hantera Pinterest från Buffer.

Buffers priser

Gratis för alltid

Essentials: Från 6 $/månad

Team: Från 12 $/månad

Buffer-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)

Vad säger riktiga kunder om Buffer?

En recension på Capterra lyder:

Jag älskar att man kan hantera tre kanaler gratis – det har varit en fantastisk kostnadseffektiv resurs för kunder som vill ha en plattform utanför Meta Business för innehållsplanering/schemaläggning! Buffer har begränsad personlig analys för LinkedIn! Du kan dock ansluta ett personligt LinkedIn-konto om du hanterar personliga konton.

3. Hootsuite (bäst för trendjacking på flera sociala mediekonto)

via Hootsuite

Nästan 9 av 10 kunder vänder sig till sociala medier för att hålla sig uppdaterade om trender och kulturella händelser. Därför måste varumärken följa och engagera sig i aktuella ämnen för att öka sin synlighet och nå ut till sin målgrupp.

Hootsuite kombinerar schemaläggning för sociala medier med trendspårningsfunktioner – något som Loomly inte erbjuder. Dess största styrka ligger i hantering av sociala medier på företagsnivå. Du får en enhetlig instrumentpanel för schemaläggning, publicering, social lyssning och detaljerad analys av sociala medier på de största plattformarna.

Hootsuite erbjuder också AI-driven support för innehållsmarknadsföring, kraftfulla funktioner för teamsamarbete och inbyggda integrationer med verktyg som Canva, Google Drive och Adobe.

Hootsuites bästa funktioner

Schemalägg inlägg på alla större sociala plattformar från en lättanvänd kalender.

Spåra prestanda med djupgående analyser som visar engagemang, räckvidd och avkastning på investeringen.

Skapa bildtexter och innehållsidéer med Hootsuites AI-drivna OwlyWriter.

Övervaka trender och omnämnanden av ditt varumärke i realtid med verktyg för social lyssnande.

Svara på meddelanden och kommentarer från flera konton i en samlad inkorg.

Anslut verktyg som Canva, Google Drive och Dropbox för att effektivisera skapandet av innehåll.

Samarbeta med team med hjälp av godkännandeprocesser, roller och behörigheter.

Hootsuite-begränsningar

Det tar tid att svara på direktmeddelanden och kommentarer från denna plattform för hantering av sociala medier.

Analysplattformen kan verka överväldigande för små team.

Hootsuite-priser

Standard: 149 $/användare per månad

Avancerat: 399 $/användare per månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Hootsuite-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 6 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (3 000 recensioner)

Vad säger riktiga kunder om Hootsuite?

En recension på G2 säger:

Jag uppskattar möjligheten att skriva och ändra bildtexter för flera sociala medieplattformar i gränssnittet "Skapa inlägg". Jag gillar också att jag kan publicera direkt på min organisations sociala medieplattformar från Hootsuite. Jag använder Hootsuite 4-5 gånger i veckan, beroende på mitt arbetsschema, så jag använder det ganska mycket, skulle jag säga. Det är också ganska enkelt att återansluta konton när de kopplas bort (av någon anledning).

👀 Visste du att? Företag som levererar exceptionella kundupplevelser uppnår bruttomarginaler som är över 26 % högre än sina konkurrenter. Använd därför dina sociala mediekanaler för att identifiera och lösa kundklagomål.

4. CoSchedule (Bäst för att identifiera luckor i innehållsscheman och hitta de mest framgångsrika inläggen)

via CoSchedule

Loomly hanterar schemaläggning och innehållshantering bra, men CoSchedule tar det ett steg längre med AI-drivna verktyg som hjälper dig att upptäcka luckor och enkelt justera prioriteringar med hjälp av drag-and-drop-omplanering.

Med återanvändbara uppgifter, mallar för innehållskalendrar och inbyggda godkännandeprocesser effektiviserar CoSchedule dina processer och sparar tid. Det erbjuder också detaljerad information om publiceringsresultat så att du kan se vad som fungerar och vad som kan förbättras.

För varumärken som vill vara organiserade och strategiska och upprätthålla en konsekvent online-närvaro erbjuder CoSchedule bättre flexibilitet än Loomly.

CoSchedules bästa funktioner

Skapa, organisera och övervaka flera meddelanden på sociala medier individuellt eller som en grupp.

Automatisera arbetsflödena för sociala medier med återanvändbara uppgiftsmallar och godkännandeprocesser.

Optimera publiceringstiderna baserat på målgruppens aktivitet och lägg automatiskt tillbaka populärt innehåll i kön.

Mät prestanda med hjälp av inbyggda rapporter som ger insikter om engagemang och räckvidd.

Samarbeta med team inom projektledning för sociala medier genom att tilldela uppgifter, sätta deadlines och följa upp framsteg.

Begränsningar för CoSchedule

Det saknas integrationer med Google Business Profile.

Kundsupportteamet tar tid på sig för att lösa problem

Priser för CoSchedule

Gratis kalender

Social Calendar: 29 $/månad per användare

Agency Calendar: 69 $/månad per användare

Innehållskalender: Anpassad prissättning

Marketing Suite: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av CoSchedule

G2: 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Vad säger riktiga kunder om CoSchedule?

En recension på Capterra säger:

CoSchedule har förvandlat arbetsflödeshantering till en konstform! Som ledare för ett skrivteam kan jag inte nog betona hur mycket tid jag har sparat med den här applikationen. Det är enkelt att schemalägga, tilldela och övervaka – hela vägen fram till delning av innehållet på olika sociala medieplattformar. Lite dyr, men det är en virtuell assistent och det gör den mycket billigare än en heltidsanställd!

📖 Läs också: Hur ClickUps marknadsföringsteam använder ClickUp

5. Planable (bäst för brainstorming och planering av innehåll för sociala medier)

via Planable

Cirka 84 % av marknadsförare säger att AI hjälper dem att skapa högkvalitativt innehåll snabbare. Med Loomly behöver du dock externa plugins för att integrera AI i din hantering av sociala medier.

Planable, å andra sidan, låter dig skapa bildtexter, brainstorma idéer och skriva om innehåll för olika tonfall eller plattformar – allt direkt i dess arbetsflöden.

Det utmärker sig verkligen med avancerade samarbetsverktyg och ett live, visuellt gränssnitt. Det stöder flera innehållsformat och erbjuder en pixelperfekt förhandsgranskning av hur inläggen kommer att se ut när de publiceras.

Kort sagt erbjuder det allt som Loomly gör – men snabbare, mer samarbetsinriktat och med AI-stöd. Dessa egenskaper gör det till ett av de bästa verktygen för hantering av sociala medier för byråer och företag.

Planables bästa funktioner

Använd AI-verktyg för att skapa, skriva om eller utöka bildtexter direkt i plattformen.

Samarbeta i realtid med teammedlemmar genom kommentarer, förslag och godkännanden.

Förhandsgranska inlägg exakt så som de kommer att visas på sociala medier innan du publicerar dem.

Organisera tillgångar med dra-och-släpp-schemaläggning och innehållsmappar på flera nivåer.

Hantera godkännanden med anpassade arbetsflöden för enkel- eller flerstegsgodkännanden.

Spåra ändringar med hjälp av versionshistoriken för att visa och återställa tidigare redigeringar.

Effektivisera publiceringen med direktintegrationer till sociala mediekanaler som Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och mer.

Planables begränsningar

Analys- och rapporteringsfunktionen i verktyget för hantering av sociala medier saknar djupgående insikter.

Du kan inte publicera direkt på Instagram Stories och Pinterest.

Planable-priser

Gratis för alltid

Grundläggande: 39 $/månad per arbetsyta

Pro: 59 $/månad per arbetsyta

Företag: Anpassad prissättning

Planable-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga kunder om Planable?

En G2-recensent säger:

Jag gillar hur enkelt det är att samarbeta, få kundernas godkännande, appen, att kommentarer hålls organiserade under varje inlägg och mycket mer! Jag gillar att det är så prisvärt och att deras faktureringsstruktur är så tydlig. Kundsupporten får betyget 10/10 och är en mycket personlig upplevelse.

📮 ClickUp Insight: En typisk kunskapsarbetare måste i genomsnitt ha kontakt med sex personer för att få sitt arbete gjort. Det innebär att man dagligen måste kontakta sex viktiga personer för att samla in nödvändig information, komma överens om prioriteringar och driva projekt framåt. Det är en verklig kamp – ständiga uppföljningar, förvirring kring versioner och synlighetshål försämrar teamets produktivitet. En centraliserad plattform som ClickUp, med Connected Search och AI Knowledge Manager, löser detta genom att göra sammanhanget omedelbart tillgängligt.

6. Sprout Social (Bäst för social lyssning och sentimentanalys)

via Sprout Social

Cirka 61 % av företagen använder social listening för att stärka sina insatser på sociala medier, och 82 % anser att det är viktigt för deras strategi för sociala medier. Men det får du inte med Loomly, och vem vill jonglera med ännu ett separat övervakningsverktyg?

Sprout Social är en plattform som erbjuder avancerad social lyssning, verktyg för engagemang i realtid och analyser. Den spårar omnämnanden av varumärken, trender för sökord och diskussioner om konkurrenter över olika kanaler – även när ditt varumärke inte är direkt taggat. Med sin smarta inkorg, anpassningsbara rapporter och AI-drivna sentimentanalys kan ditt marknadsföringsteam reagera snabbare på trender och ligga steget före.

Sprout Socials bästa funktioner

Spåra omnämnanden av varumärket, nyckelord och konkurrenters konversationer

Få tillgång till alla meddelanden, kommentarer och direktmeddelanden i en smart inkorg för enklare interaktion.

Skapa detaljerade, anpassningsbara rapporter för att mäta prestanda och avkastning på dina insatser på sociala medier.

Samarbeta med ditt team med hjälp av godkännandeprocesser, uppgiftsfördelning och interna anteckningar.

Schemalägg och publicera innehåll på flera plattformar med en visuell innehållskalender.

Övervaka sentimentet i realtid för att förstå hur din målgrupp känner för ditt varumärke.

Begränsningar för Sprout Social

Detta verktyg för hantering av sociala medier är dyrare än andra alternativ till Loomly.

Små team och nybörjare kan känna sig överväldigade

Priser för Sprout Social

Standard: 199 $/månad per användare

Professional: 299 $/månad per användare

Avancerat: 399 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Influencer-marknadsföring: Anpassade priser

Sprout Social – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 600 recensioner)

Vad säger riktiga kunder om Sprout Social?

En recensent på Capterra skriver:

Jag älskar möjligheten att ha ett obegränsat antal konton tillsammans med konkurrensrapporter och AI-integration. Jag gillar inte kostnaden, men tycker att den är någorlunda rimlig för de funktioner som erbjuds.

🧠 Kul fakta: Det mest gillade fotot på Instagram är ett enkelt ägg. Ja, ett ägg! Det publicerades av @world_record_egg för att slå rekordet för flest gillamarkeringar.

7. Agorapulse (Bäst för att hantera engagemang på flera sociala mediekonto)

via Agorapulse

Till skillnad från Loomly har Agorapulse ett system för tilldelning och märkning av inkommande meddelanden. Det låter dig vidarebefordra inkommande meddelanden till rätt teammedlemmar, lägga till etiketter för sammanhang och spåra varje svar. Det passar bättre för varumärken som hanterar stora volymer av socialt engagemang och har mycket upptagna kundtjänstteam.

Förutom effektiv hantering av inkorgar erbjuder Agorapulse schemaläggning av innehåll i bulk, köhantering av inlägg och detaljerade, exporterbara rapporter för prestationsuppföljning. Det inkluderar även inbyggd konkurrentanalys, avancerade verktyg för teamsamarbete och en enhetlig innehållskalender.

Agorapulses bästa funktioner

Samla alla dina meddelanden, kommentarer och omnämnanden från sociala kanaler i en enda inkorg.

Schemalägg inlägg i bulk och organisera dem med etiketter och köer.

Få tydliga rapporter om engagemang, publiktillväxt och innehållsprestanda med analysverktyg för sociala medier.

Tilldela teammedlemmarna uppgifter och godkännanden för hantering av sociala medier på ett enkelt sätt.

Övervaka omnämnanden av ditt varumärke och konkurrenters aktivitet på sociala medier

Använd AI-verktyg för sociala medier för att generera och automatisera innehåll

Agorapulse begränsningar

Vissa nödvändiga funktioner, som Canva-integration, övervakning av TikTok- och LinkedIn-annonser samt djupgående analyser, är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Funktionerna för communityhantering kan ibland vara felaktiga.

Agorapulse-priser

Gratis för alltid

Standard: 99 $/månad per användare

Professional: 149 $/månad per användare

Avancerat: 199 $/månad per användare

Anpassat: Anpassad prissättning

Agorapulse-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 950 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Vad säger verkliga kunder om Agorapulse?

En recension på G2 säger:

Agorapulse är ett otroligt intuitivt verktyg som förenklar hanteringen av sociala medier. Jag älskar hur enkelt det är att organisera mitt innehållskalender och hålla koll på mitt publiceringsschema, vilket sparar mig mycket tid varje vecka. En annan utmärkande funktion är deras utmärkta helpdesk-team, som alltid är vänliga, tillgängliga och snabba att lösa eventuella problem.

via SocialPilot

Medan Loomly främst fokuserar på schemaläggning av inlägg och innehållsplanering, går SocialPilot ett steg längre. Det låter användare hantera kommentarer, meddelanden och till och med recensioner från tredjepartsplattformar via en enda samlad inkorg.

Detta gör det enklare för varumärken att vara lyhörda, bygga förtroende och aldrig missa en möjlighet att interagera med sin publik.

Utöver det erbjuder detta verktyg för hantering av sociala medier också kraftfulla funktioner som massplanering, innehållskalender, verktyg för teamsamarbete och detaljerad analys. Det stöder flera sociala kanaler, hjälper till att hantera kundkonton och erbjuder white label-rapportering.

SocialPilots bästa funktioner

Hantera kommentarer, meddelanden och recensioner från en enda samlad inkorg.

Samarbeta med teammedlemmar med hjälp av rollbaserad åtkomst och godkännandeprocesser.

Analysera prestanda med djupgående analyser och engagemangsmätningar

Skapa och anpassa white label-rapporter för kunder

Planera innehåll enkelt med hjälp av en visuell innehållskalender

Sammanställ innehållsidéer med inbyggda innehållsförslag

Boosta inlägg direkt från instrumentpanelen med annonsintegration

Begränsningar för SocialPilot

Du måste uppgradera till en högre nivå för plattformsspecifika funktioner som taggning och användning av samarbetsverktyget på Instagram.

Att publicera på X (tidigare Twitter) är inte lika smidigt som andra alternativ till Loomly.

Priser för SocialPilot

SocialPilot

Essential: 30 $/månad

Standard: 50 $/månad

Premium: 100 $/månad

Ultimate: 200 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

SocialPilot-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 830 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (370+ recensioner)

Vad säger riktiga kunder om SocialPilot?

En recension på Capterra lyder:

Jag gillar dess instrumentpanel, som är förenklad och överskådlig. Den är lätt att hantera, även för nybörjare. Trots det lilla användarvänliga gränssnittet har SocialPilot många funktioner. Schemaläggning av publikationer, prestationsanalys, teamsamarbete, annonshantering osv. Allt finns där. [Men] Ibland uppstår problem med att ladda vissa sidor. Priset är något högre än hos vissa konkurrenter.

9. Later (bäst för influencerhantering)

via Later

Nästan hälften av köparna gör månatliga inköp baserat på influencers inlägg, och 86 % gör det minst en gång om året. Om influencer-marknadsföring är en del av din strategi kan Loomly vara otillräckligt – det erbjuder inte dedikerade verktyg för att hantera partnerskap med kreatörer.

Layer, å andra sidan, låter social media-chefer komma i kontakt med kreatörer, hantera influencer-kampanjer och spåra deras resultat på ett och samma ställe. Det inkluderar ett samarbetsverktyg för varumärken och kreatörer, ett mediebibliotek, hashtag-förslag och detaljerade analyser som hjälper dig att finjustera din strategi för hantering av sociala medier.

Later bästa funktioner

Schemalägg Instagram Stories och inlägg med flera foton

Samarbeta med influencers via Brand Collabs Manager

Få tillgång till detaljerade analyser om engagemang, följarökning och publiceringstider.

Organisera mediebiblioteket och få nischspecifika hashtagförslag

Skapa en köpbar Linkin.bio-sida för att öka trafiken och försäljningen.

Senare begränsningar

Detta verktyg för hantering av sociala medier saknar funktioner för att hantera kampanjer på andra plattformar än Instagram.

Du måste skaffa ett separat abonnemang för att hantera influencer-marknadsföring.

Priser för Later

Startpaket: 25 $/månad

Tillväxt: 45 $/månad

Avancerat: 80 $/månad

Byrå: 200 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Influencer-marknadsföring: Anpassade priser

Senare betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (390+ recensioner)

Vad säger riktiga kunder om Later?

En recension på G2 lyder:

Jag älskar hur Later Influence håller allt organiserat, vilket gör det enkelt att hantera samarbeten, spåra deadlines och kommunicera smidigt med varumärken. Det intuitiva gränssnittet effektiviserar hela processen, från att upptäcka möjligheter till att analysera kampanjresultat. Det hjälper mig att hålla koll på mina partnerskap utan att känna mig överväldigad.

10. Sendible (bäst för UTM-spårning på sociala medier och kundhantering)

via Sendible

Sendible integrerar kundhanteringsverktyg som gör det möjligt för byråer och team att hantera flera kunders konton effektivt från en enda instrumentpanel. Det erbjuder också varumärkesrapporter och samarbetsfunktioner som är skräddarsydda för byråer.

Viktiga funktioner inkluderar inbyggd UTM-spårning, som automatiskt lägger till spårningskoder för bättre kampanjmätning. Det finns också en samlad inkorg för hantering av kommentarer, avancerad analys och rapportering, social lyssnande och innehållsförslag.

Sendibles bästa funktioner

Hantera kommentarer, meddelanden och recensioner i en samlad social inkorg.

Lägg till UTM-spårning automatiskt till länkar för bättre kampanjspårning

Skapa anpassningsbara rapporter med ditt varumärke för kunder eller team

Samarbeta med teammedlemmar med hjälp av roller, behörigheter och godkännandeprocesser.

Övervaka omnämnanden av ditt varumärke och nyckelord med verktyg för social lyssnande.

Upptäck innehållsidéer med inbyggda förslag

Sendibles begränsningar

Det är inte det bästa verktyget för hantering av sociala medier för betalda annonser.

Planerna är ganska dyra för småföretag och kreatörer.

Priser för Sendible

Skapare: 29 $/månad

Traction: 89 $/månad

Skala: 199 $/månad

Avancerat: 299 $/månad

Enterprise: 750 $/månad

Sendible-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (880+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

Vad säger riktiga kunder om Sendible?

En recensent på Capterra säger:

Det är enkelt att schemalägga innehåll på många plattformar, inklusive Instagram, Pinterest, Google My Business (ja, du bör publicera där!). Det finns en Canva-integration som gör det mycket enklare och effektivare att skapa grafik. Det är också mycket enkelt att kuratera nytt innehåll och lägga till RSS-flöden. Jag skulle säga deras app – jag är ofta på resande fot och det skulle vara perfekt att kunna publicera innehåll via appen. Den är inte lika intuitiv som desktop-plattformen. Förhoppningsvis är det något som är på gång, vilket det troligtvis är.

👀 Visste du att? Marknadsförare som använder AI är 25 % mer benägna att rapportera framgångsrika resultat jämfört med dem som inte gör det.

11. SocialBee (Bäst för AI-driven generering av innehåll för sociala medier)

via SocialBee

SocialBee hjälper dig att skapa innehåll effektivt, analysera publikdata och optimera dina publiceringsstrategier.

SocialBee har också enkla verktyg för schemaläggning, kategorisering av innehåll och engagemang av målgruppen som hjälper dig att upprätthålla en konsekvent närvaro på sociala medier. Det användarvänliga gränssnittet är en bonus som gör det enkelt för alla att använda funktionerna.

SocialBees bästa funktioner

Använd AI för att generera innehållsidéer och snabba upp skapandet av inlägg

Schemalägg inlägg på flera sociala medieplattformar med lätthet

Organisera innehåll i kategorier för balanserade och konsekventa inlägg

Interagera med din publik genom kommentar- och meddelandehantering

Analysera prestanda med detaljerade rapporter och insikter

Samarbeta med teammedlemmar med hjälp av rollbaserad åtkomst och arbetsflöden

Återanvänd evergreen-innehåll automatiskt för att maximera räckvidden

SocialBees begränsningar

Plattformen erbjuder begränsade integrationsmöjligheter.

Avancerad analys är endast tillgänglig i högre prisnivåer.

Priser för SocialBee

Bootstrapped: 29 $/månad

Accelerate: 49 $/månad

Pro: 99 $/månad

SocialBee-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (440+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Vad säger riktiga kunder om SocialBee?

En recension på G2 lyder:

SocialBee gör det enklare att organisera mitt innehåll med sina hashtag-samlingar och kategoribaserade schemaläggning, vilket hjälper mig att se till att mina inlägg stämmer överens med mina innehållspilar. En av de funktioner jag uppskattar är att det automatiskt avgör om en YouTube-video ska vara en kort eller en fullängdsvideo baserat på videons längd och orientering, vilket sparar tid för mig.

Effektivisera din hantering av sociala medier med ClickUp

Loomly fungerar för grundläggande schemaläggning, men det räcker inte när du vill skala upp dina marknadsföringsinsatser på sociala medier. För visuella planerare erbjuder Planable en mer intuitiv inställning. Vill du ha AI-genererade bildtexter och schemaläggning? SocialBee och Predis. ai är utmärkta val. Behöver du arbetsflöden på företagsnivå? CoSchedule och Sprout Social levererar.

Eller hoppa över gissningarna och välj ClickUp – ett kraftfullt alternativ till Loomly. Du får verktyg för teamsamarbete, en AI-driven kalender, inbyggda AI-assistenter, automatiseringar och anpassningsbara instrumentpaneler för djupgående analyser och rapportering. Gratis mallar för hantering av sociala medier hjälper till att förenkla kampanjhanteringen.

Redo att ta nästa steg? Prova ClickUp gratis och hantera kampanjer på sociala medier som ökar synligheten och kopplar dig till din målgrupp.