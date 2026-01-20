Vilken AI-stack är rätt för design- och kreativa team?

AI-verktyg ökar i antal snabbare än designrecensioner på måndag morgon. 🚀

Var och en av dem lovar att halvera din designtid, omedelbart skapa högkvalitativa tillgångar eller på något sätt frigöra 10 gånger mer kreativitet. Den verkliga frågan är: behöver du varenda ett av dessa verktyg?

Nej.

Det du verkligen behöver är ett antal AI-applikationer som fungerar bra tillsammans och stöder din kreativa process från början till slut. Med andra ord, en AI-stack.

Låt oss titta närmare på denna konfiguration och utforska hur du kan bygga eller välja den perfekta stacken för ditt team!

Kärnkomponenter i en AI-stack för kreativa team

Vilka verktyg som ingår i en AI-teknikstack varierar beroende på ditt teams mål och prioriteringar.

Med det sagt har en bra AI-stack för kreativt arbete alltid fem viktiga komponenter:

Det här är AI-programvara som hjälper dig att snabbt brainstorma, skapa och redigera dina kreativa tillgångar på bara några minuter. Även om resultatet oftast behöver finslipas lite (det är inte alltid perfekt direkt), så påskyndar det din innehållsproduktion.

Här är några vanliga AI-verktyg för innehållsskapande som du bör överväga att lägga till:

Text- och skrivassistenter: Använd dessa för att skapa reklamtexter, bildtexter för sociala medier, blogginlägg, utkast till e-postmeddelanden, sammanfattningar, metabeskrivningar, Använd dessa för att skapa reklamtexter, bildtexter för sociala medier, blogginlägg, utkast till e-postmeddelanden, sammanfattningar, metabeskrivningar, produktbeskrivningar , SOP:er etc.

Bild- och designgeneratorer: Skapa grafik för sociala medier, produktmodeller, evenemangsaffischer, illustrationer, storyboards och mycket mer med Skapa grafik för sociala medier, produktmodeller, evenemangsaffischer, illustrationer, storyboards och mycket mer med AI-konstgeneratorer

Verktyg för videoproduktion: Perfekt för att skapa korta reklamfilmer, produktdemonstrationer, förklarande videor eller snabba Reels. De kan också omvandla manus till animerade videor eller klipp i presentatörsstil.

Verktyg för innehållsforskning och optimering: Brainstorma ämnesidéer, upptäck luckor i innehållet, optimera dina bloggar med rätt sökord, skapa SEO-briefar och analysera konkurrenters innehåll som presterar bäst.

Ljud- och röstverktyg: Konvertera manus till naturligt klingande tal, transkribera intervjuer, skapa ljudklipp för sociala medier och generera berättarröster eller voiceovers för videor och annonser.

Webbdesigners: Perfekt för snabb prototyputveckling, så att du kan iterera snabbare. Använd dem för att generera layouter för hemsidor och landningssidor, skapa UI-mockups och automatiskt formge sidor med dina varumärkeselement.

📝 Snabbnotering: AI-verktyg för innehållsskapande kombinerar traditionell AI (som maskininlärning och prediktiv analys) med nyare generativa AI-modeller. Grammarly använder till exempel traditionell AI för redigeringsuppgifter som grammatik- och tonkontroller, men deras nyare funktioner använder generativ AI för att skapa helt nytt innehåll från grunden.

AI-resursbibliotek

Det talas inte så mycket om det, men det är en av de viktigaste delarna av din AI-teknikstack.

Ett AI-resursbibliotek taggar, grupperar och kategoriserar automatiskt dina resurser så fort du laddar upp dem. Det gör det enkelt att lagra och organisera alla dina kreativa filer.

Det blir också mycket enklare att söka efter filer! Istället för att komma ihåg exakta filnamn eller leta igenom mappar, skriver du en sökfråga i naturligt språk, till exempel: ”Visa alla bilder från julkampanjen som har röd bakgrund.” Och voilà!

Ett annat stort plus? Dessa verktyg kan ta bort dubbletter, så att du inte behöver lägga timmar på att manuellt rensa upp i ditt lagringsutrymme.

✅ Faktakontroll: 83 % av anställda slutar med att återskapa filer som redan finns! Varför? För att de helt enkelt inte kan hitta originalen i sitt nuvarande system. Den ständiga dupliceringen är ett enormt produktivitetshinder. Det är precis därför ett AI-resursbibliotek är så viktigt – det löser problemet med att hitta filer direkt.

Artificiell intelligens förenklar teamkommunikationen på två huvudsakliga sätt:

Allt samlas på ett ställe: Du behöver inte längre hoppa mellan chatt, e-post och mötesverktyg. AI integrerar allt detta, så att du kan komma åt alla konversationer och kommunikationskanaler från en central plats.

Det underlättar kommunikationen: AI kan sammanfatta långa chattråd, översätta meddelanden, transkribera möten och extrahera viktiga detaljer från ljudinspelningar. Det innebär att du kan chatta och samarbeta med ditt team inte bara enkelt, utan också mycket smartare, snabbare och effektivare.

📮 ClickUp Insight: Nästan 20 % av våra undersökningsdeltagare skickar över 50 snabbmeddelanden varje dag. Denna höga volym kan tyda på ett team som ständigt surrar av snabba utbyten – bra för hastigheten, men också en grogrund för kommunikationsöverbelastning. Med ClickUps integrerade samarbetsverktyg, som ClickUp Chat och ClickUp Assigned Comments, kopplas dina konversationer alltid till rätt uppgifter, vilket förbättrar översikten och minskar behovet av onödiga uppföljningar.

Ditt designteam behöver ett smart projektledningssystem precis lika mycket som teknik- eller produktteamet. Särskilt om du är en byrå som jonglerar med olika kunder – AI kan hantera kaoset åt dig.

Med ett AI-drivet projektledningsverktyg kan du automatiskt:

Analysera teamets kapacitet och fördela arbetet till tillgängliga medlemmar

Prognosera projektets tidsplan och uppskatta kostnaderna

Uppdatera uppgiftsstatus, skicka påminnelser och övervaka framsteg i realtid

Hur du bygger eller väljer din AI-stack för kreativa team

Är du osäker på om du ska bygga en AI-stack från grunden eller bara välja en?

Här är en snabb tumregel som hjälper dig att bestämma dig:

Sätt igång och BYGG om du är en stor organisation eller byrå med komplexa anpassade behov, mycket känsliga tillgångar att hantera eller egenutvecklad programvara som inte kan integreras med allmänt tillgängliga AI-verktyg.

Du bör VÄLJA en befintlig lösning om du driver ett litet eller medelstort företag, har en begränsad budget eller resurser för att bygga en AI-stack och vill använda AI direkt.

När du har fattat det beslutet är det dags att sätta igång.

Låt oss gå igenom hur du steg för steg kan bygga eller välja din AI-stack:

Steg 1: Definiera dina behov

Gör en inventering av de typer av tillgångar som ditt team producerar oftast.

Leder du ett team som enbart fokuserar på innehåll och levererar blogginlägg och texter med enstaka visuella element? I så fall räcker det med en lättviktig designstack. En som erbjuder enkel AI-bildgenerering.

Eller är ditt team designinriktat – producerar varumärkesidentiteter, kampanjbilder, UI-modeller, produktillustrationer? Då behöver du produktdesignverktyg i din teknikstack för att stödja snabba iterationer och multi-export-arbetsflöden.

Jämför varje AI-verktyg utifrån den enda sak det i grunden ska göra.

📌 Exempel: Om du har fem text-till-bild-generatorer på din lista, titta på hur snabba och exakta de är när det gäller att generera bilder.

Kom ihåg att ett komplicerat verktyg som ingen använder är slöseri med pengar. Välj något användarvänligt som dina designers, skribenter, redaktörer etc. kan börja använda på några minuter, inte veckor.

Ta sedan hänsyn till skalbarheten för att möta framtida arbetsbelastning, teamets kapacitet och extra kostnader.

Dataskydd är lika viktigt här. Kontrollera om verktyget erbjuder kryptering, certifieringar för efterlevnad och detaljerade användarbehörigheter. Se till att du enkelt kan begränsa datadelningen för träning av AI-modeller.

Men vet du vad som verkligen är avgörande? Integrationer.

Alla verktyg du lägger till i din AI-stack bör integreras med de andra och ditt befintliga system för ett smidigt dataflöde.

📮ClickUp Insight: 70 % av de tillfrågade säger att de håller flikar öppna eftersom de planerar att "komma tillbaka till dem senare". Det har vi hört förut. 🤭 Ironiskt nog säger 30 % att de skulle känna sig lättade om de förlorade alla tidigare flikar i en webbläsarkrasch, till exempel. Det är Zeigarnik-effekten som verkar. Våra hjärnor fastnar i oavslutade uppgifter och förvandlar varje flik till en cliffhanger. Du känner dig upptagen, även när ingenting egentligen går framåt. Som en konvergerad AI-arbetsplats håller ClickUp dina prioriteringar i fokus. Be ClickUp Brain att visa dina dagliga eller veckovisa prioriteringar, eller gör webbsökningar i realtid för att hitta relevant information precis när du behöver den. Nu kan du stänga flikar utan att stänga loopar. 🕊️

Steg 3: Koppla samman AI-arbetsflöden med enhetlig samordning

Flera verktyg i din design-AI-teknikstack leder till verktygsspridning, vilket dränerar produktivitet, budget och fokus. Det kommer att leda till arbetsspridning, där dina filer, uppdateringar och beslut är utspridda över appar, chattrådar och inkorgar.

Gissa vilken inverkan detta problem har? En svindlande förlust på 2,5 biljoner dollar i global produktivitet varje år.

via ClickUp Survey

För att undvika detta behöver du, när din AI-stack väl är igång, ett enda samordningslager för att koppla samman dina insatser mellan olika verktyg och avdelningar.

ClickUp blir det samordnande lagret.

Världens första konvergerade AI-arbetsyta kopplar samman appar och arbetsflöden i en enhetlig plattform.

Vad betyder det egentligen för dig? 👇

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med 15 eller fler verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en app för allt som har med arbete att göra och samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

Steg 4: Implementera stacken och utbilda ditt team

När din AI-stack är klar kan du rulla ut den i etapper för att underlätta införandet och prestandatestningen.

Börja med uppgifter som ger omedelbar nytta. Det kan vara att sammanställa användarsökningar eller automatisera delar av designöverlämningsprocessen. Förfina sedan arbetsflödena.

Om ditt team är litet kan du använda AI-stacken för ett enda projekt.

Använd dessa framgångar för att skapa engagemang hos intressenterna innan du utökar användningen av AI.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Clips för att snabbt spela in skärmbilder och skapa produktgenomgångar för att utbilda teammedlemmar. Du kan bädda in dessa klipp direkt i ClickUp-uppgifter eller dokument, eller bara dela dem via länkar. Dela snabbt sammanhang och feedback med ditt team genom korta videomeddelanden med ClickUp Clips.

Steg 5: Övervaka prestanda och iterera

Sanningens ögonblick! Du måste ställa dessa frågor:

Hur bra fungerar din AI-stack?

Har det verkligen hjälpt ditt team att producera och leverera kreativa lösningar snabbare?

Ser du en ökning i kvaliteten och kvantiteten på designarbetet?

Har AI-systemet minskat antalet revisioner eller, ännu värre, ökat dem?

Följ utvecklingen från dag ett – inte bara under den inledande pilotfasen, utan kontinuerligt. På så sätt kan du proaktivt upptäcka när vissa verktyg slutar fungera effektivt eller när nya behov uppstår som kräver mer avancerade lösningar.

⭐ Bonus: Här är de viktigaste mätvärdena du bör följa: Intressenternas nöjdhet, kundinsikter eller feedbackpoäng

Genomloppstid per projekt (före vs. efter AI)

Antal revisionscykler som behövs

Tidsbesparing på repetitiva uppgifter

Antal kreativa alster som produceras per vecka/månad

Andel leveranser som levererats i tid

Exempel på AI-stack för design- och kreativa team 2026

Vi har sammanställt en grundläggande AI-teknikstack för dina design- och kreativa team. Du kan gärna lägga till eller byta ut verktyg utifrån dina behov:

1. Idégenerering och innehållsskapande

Detta lager stimulerar kreativt tänkande i ett tidigt skede och påskyndar innehållsskapandet för dina designteam. Det hjälper designers att snabbare gå från tomma dukar till användbara koncept, oavsett om det gäller visuell inriktning, kampanjidéer eller utkast till texter.

ChatGPT

Börja med ChatGPT för att brainstorma designkoncept, kampanjidéer, marknadsföringsplaner, kreativa riktlinjer osv.

Viktiga funktioner:

Idégenerering för kampanjer, layouter och designteman

Kopiera utkast för landningssidor, mikrotexter och kreativa briefs

Konversationsprompter för att snabbt iterera över koncept

Pris: Gratis; betalda abonnemang från 20 dollar per månad per användare

Midjourney

Använd Midjourney som ditt AI-designverktyg för snabb bild- eller konstgenerering. För varje prompt du anger skapar det omedelbart fyra bildvarianter, vilket är fantastiskt för snabb iteration i de tidiga stadierna.

Viktiga funktioner:

Text-till-bild-generering för snabb visuell utforskning

Stil och estetiska experiment med hjälp av uppmaningar och referenser

Högkvalitativa konceptbilder för presentationer, moodboards och inspiration

Pris: Från 10 dollar per månad per användare

Jasper

Byt till Jasper för att generera skriftligt innehåll som reklamtexter, bildtexter för sociala medier, YouTube-manus, produktbeskrivningar, CV, LinkedIn-inlägg och mycket mer.

Viktiga funktioner:

Konfigurera varumärkets röst och ton för ett konsekvent budskap

Mallar för rubriker, produkttexter och kampanjinnehåll

Samarbetsfunktioner för granskning och förfining av kreativa texter

Pris: Från 69 dollar per månad per användare

2. Design och redigering

Detta lager hjälper dig att snabbare gå från koncept till genomförande. Det automatiserar repetitiva designuppgifter, vilket möjliggör snabb iteration mellan format och kanaler.

Figma AI

Använd Figma AI för att generera layouter, förfina komponenter och påskynda iterationen utan att lämna deras centrala designmiljö.

Viktiga funktioner:

AI-genererade layouter, komponenter och designförslag

Smart omskrivning av text och innehållsfyllning inom ramar

Snabbare iteration genom automatisk storleksändring och designförbättringar

Pris: Gratis; betalda abonnemang från 20 dollar per månad per användare

Adobe Firefly

Om du är Adobe-användare kan du med Adobe Firefly skapa och redigera bilder, videoklipp, storyboards, varumärkesresurser, marknadsföringsmallar och mycket mer inom Adobes ekosystem.

Viktiga funktioner:

Text-till-bild- och text-till-vektor-generering för kreativa tillgångar

Generativ fyllning och expansion för snabba redigeringar och variationer

Kommersiellt säkra resultat integrerade i Adobe-verktyg

Pris: Från 9,99 dollar per månad per användare

Canva Magic Studio

Canvas Magic Studio är användbart för snabb grafisk skapande, massredigeringar och innehåll med snabb leveranstid.

Viktiga funktioner:

Magic Design för omedelbara layouter baserade på uppmaningar eller innehåll

Magic Edit och bakgrundsborttagning för snabba visuella ändringar

Varumärkespaket för att använda typsnitt, färger och stilar på ett enhetligt sätt

Pris: Gratis; betalda abonnemang från 12,99 dollar per månad och användare.

3. Samarbete och projektuppföljning

Att hantera kreativa arbetsflöden kan bli överväldigande om du inte är en proffs på projektledning. Du har föränderliga deadlines, kunder som uppdaterar sina krav och teammedlemmar som fastnat i ändlösa feedbackloopar.

För att hantera allt detta, hoppa in i ClickUp, appen som har allt för arbetet.

ClickUps programvara för designprojektledning är utvecklad just för detta ändamål.

Den levereras med alla viktiga komponenter i en kraftfull AI-teknikstack för design, vilket kopplar samman alla steg i din designprocess och minskar AI-spridningen.

Börja med ClickUps mall för kreativa förfrågningar för att enkelt samla in, övervaka och hantera varje enskild kreativ förfrågan.

Få en gratis mall Automatisera och spåra hela din kreativa process med ClickUps mall för kreativa förfrågningar.

Dela upp projekt i enkla, genomförbara uppgifter med hjälp av ClickUp Tasks. Lägg till förfallodatum, beroenden, ansvariga och anpassade statusar för varje uppgift, så att alla är helt klara över sina ansvarsområden och deadlines.

Använd sedan ClickUp Brain, den integrerade AI-assistenten, för att brainstorma och finjustera idéer, skapa strukturerade designbriefs och producera marknadsföringsinnehåll på språng.

Du kan också använda det för att skapa visuella designmodeller, moodboards och konceptskisser med hjälp av naturliga språkprompter. Ingen avancerad promptteknik behövs.

Skapa AI-konst i din arbetsmiljö med ClickUp Brain

Dessutom eliminerar ClickUp Brain den överbelastning av information som bromsar de flesta designcykler.

Eftersom AI-assistenten förstår din arbetsmiljö kan den förklara avsikten bakom en brief, sammanfatta feedbacktrender eller markera vad som har ändrats mellan version V2 och V8 av en tillgång.

📌 Prova denna uppmaning: Sammanfatta all feedback från V3 till V5 av hemsidans banner, lista vad som fortfarande är kvar att göra och meddela mig om något strider mot vårt dokument med varumärkesriktlinjer.

ClickUp Chats kan bli din nya favoritplattform för snabbmeddelanden. Eftersom den är inbyggd i ClickUp-arbetsytan behöver du inte längre lämna arbetet för att kommunicera med andra.

⭐ Bonus: Konfigurera ClickUp Automations för att eliminera repetitiva, manuella arbetsuppgifter från dina interna processer. Du kan till exempel skapa en kodfri automatisering som omedelbart meddelar godkännaren när en uppgiftsstatus uppdateras. På så sätt behöver ingen slösa tid på att ständigt kontrollera om det finns uppdateringar. Skapa anpassade automatiseringar baserade på utlösare och villkor, och om detta så det-regler.

Priser:

4. Feedback och versionering

Dessa verktyg ger designteam en enda plats där de kan samla in synpunkter, spåra versioner och flytta tillgångar mot godkännande utan förvirring eller omarbetningar.

Frame. io

Använd Frame.io för att granska videomaterial. Du kan lägga till kommentarer bildruta för bildruta och till och med rita direkt på videon med precisa kommentarer med tidsstämpel.

Viktiga funktioner:

Kommentarer med tidsstämpel på video- och rörelsedesign

Versionsjämförelse för att spåra ändringar mellan iterationer

Säkra delningslänkar för externa granskare och kunder

Det börjar dock bli otillräckligt när du behöver hantera feedback på andra typer av kreativa arbeten, som innehållstexter, eller för allmän teamkommunikation.

Pris: Gratis; betalda abonnemang från 15 dollar per månad per användare

ClickUp Proofing

Du (eller dina kunder) kan inte bara lägga till detaljerade kommentarer på videor, bilder och dokument, utan ClickUp centraliserar och kopplar också all feedback direkt till din huvudsakliga arbetsyta.

Med hjälp av ClickUps korrekturläsningsfunktion kan granskare lägga till, tilldela eller lösa kommentarer på valfri PNG-, GIF- eller PDF-fil utan att lämna ClickUp.

Med ClickUp för designgranskning kan du tilldela feedback direkt till en teammedlem från själva kommentaren och omvandla passiva förslag till åtgärdsbara punkter.

Använd ClickUps korrekturläsningsfunktion för att få feedback på specifika delar av dina skapelser och finjustera dem

Viktiga funktioner:

Inline-kommentarer och anteckningar på designfiler

Versionshistorik kopplad direkt till uppgifter och arbetsflöden

Statusbaserade godkännanden för att flytta arbetet från granskning till slutgiltigt

Pris: Gratis med ClickUp Business- och Enterprise-abonnemang

5. Tillgångshantering och leverans

Du vill att de kreativa tillgångarna ska vara organiserade och tillgängliga för återanvändning. Det här lagret hjälper dig med det. På så sätt kan du leverera rätt tillgångar till rätt personer utan att behöva leta igenom mappar eller hantera föråldrade länkar.

Bynder

Bynder är ett system för digital tillgångshantering (DAM) för att organisera, lagra och hantera stora volymer kreativa tillgångar. Du kan lagra och dela bilder, videor, logotyper och varumärkesmaterial mellan team och kunder.

Viktiga funktioner:

Centralt resursbibliotek med metadata och taggning

Versionskontroll för att säkerställa att teamen endast använder godkända filer

Kontrollerad delning för interna team och externa partners

ClickUp Docs

Använd kombinationen ClickUp Docs + Brain för att skapa och lagra varumärkesriktlinjer, designsystem, kreativa briefs och leveransnoteringar.

Använd Docs + Brain för att skapa designbriefs och SOP:er

Viktiga funktioner:

Centraliserade dokument (med versionshantering och användarbehörigheter) för varumärkesriktlinjer, designsystem och överlämning av tillgångar

AI-drivna sammanfattningar som lyfter fram viktiga uppdateringar, ändringar eller godkännanden

Kontextmedvetet skrivande och redigering som hämtar information från uppgifter, kommentarer och tidigare arbete

Pris: Gratis med alla ClickUp-abonnemang

Integrationer med Google Drive och Dropbox innebär att du kan ladda upp och komma åt alla dina tillgångar blixtsnabbt.

All projektinformation – idéer, uppgifter, filer, feedback och godkännanden – finns i ClickUp, så att ditt team alltid har en tydlig, sökbar dokumentation av varje steg.

⭐ Bonus: Tänk dig att du aldrig behöver sortera filer manuellt i rätt mappar eller slå ihop dubbletter i ditt arbetsområde? Med ClickUp Super Agents är det fullt möjligt! Du kan till exempel skapa en superagent för filklassificering i ClickUp som automatiskt analyserar filinnehåll och metadata för att sortera filer i rätt mappar. Vill du veta mer? Titta på den här videon för att se hur enkelt det är att konfigurera Super Agents i ClickUp!

6. Rapportering och insikter

Den sista pusselbiten? Ett robust projektanalysverktyg som hjälper dig att övervaka teamets kapacitet, spåra projektets prestanda och rapportera viktiga insikter.

ClickUp Dashboards erbjuder det perfekta sättet att göra detta (utan behov av ett separat analysverktyg).

Skapa anpassade projektledningspaneler med enkla dra-och-släpp-widgets och AI-kort för att spåra alla aspekter av ditt teams prestanda.

Genom att samla dessa insikter kan du snabbt bedöma om din AI-teknik ger resultat i form av hastighet, utskriftskvalitet, teamets acceptans och samarbete.

Skapa liveuppdateringar och AI-drivna sammanfattningar på din ClickUp-instrumentpanel med AI-kort

Du kan skapa anpassade visualiseringar med hjälp av olika AI-kort för att spåra och optimera varje del av din AI-teknikstack. Några exempel är:

Cirkeldiagram för att se hur designtiden fördelas mellan projekt, kunder eller tillgångstyper som sociala medier, webb eller video.

Stapeldiagram för att jämföra veckovisa eller månatliga designresultat, antal revideringar eller leveranstider mellan olika team

Batteridiagram för att övervaka framsteg i aktiva designuppgifter, granskningsstadier eller godkännandeberedskap

Du kan också använda inbyggda AI-kort för att få fram insikter om till exempel var feedbackcyklerna går långsamt, vilka tillgångar som fastnat i granskningen eller vilka designers som är överbelastade. AI-kort kan till och med flagga avvikelser som ovanligt högt antal revisioner eller missade deadlines.

Och eftersom dashboards uppdateras automatiskt och kan skicka schemalagda sammanfattningar behöver designledarna inte hålla statusmöten bara för att förstå vad som hindrar arbetet.

Pris: Gratis med ClickUp Business- och Enterprise-abonnemang

⭐ Bonus: ClickUps arbetsbelastningsvy visar varje teammedlems aktuella uppgifter. Du vet vem som är överbelastad och kan fördela resurserna därefter. Rött visar överkapacitet, grönt visar optimal kapacitet och orange indikerar att de har bandbredd för att ta på sig mer arbete. Använd ClickUps arbetsbelastningsvy för att bedöma tillgängligheten för varje teammedlem och fördela arbetet effektivt

🚀 ClickUp-fördel: Samla alla kreativa verktyg på ett och samma arbetsområde med ClickUp Integrations. ClickUp kan smidigt kopplas ihop med över 1 000 verktyg, från Figma, Adobe och Canva till Slack, Google Drive, Dropbox och Notion. Dina filer, feedback, kalendrar, meddelanden och designprototyper samlas i ett enda arbetsutrymme, vilket eliminerar kaoset mellan olika verktyg. Automatisera överlämningar, synkronisera uppdateringar direkt och se till att alla kreativa tillgångar kopplas till rätt uppgift eller projekt. Du behöver inte bygga om din stack. Du behöver inte byta kontext. Bara smidigare, smartare arbetsflöden från början till slut. Skapa en integrerad AI-teknikstack för kreativa team med hjälp av ClickUp Integrations

7. Arbetsorganisationslager med ClickUp

I AI-stacken för design- och kreativa team håller arbetsflödeskoordineringen ihop allt, och ClickUp fyller den rollen.

ClickUp BrainGPT är utvecklat för just detta – för att eliminera AI-spridning.

Den samlar flera AI-funktioner i ett enda arbetsområde på skrivbordet, så att designers inte behöver jonglera med separata verktyg för idégenerering, skrivande, sökning och uppdateringar.

Så här använder designteam det:

Få tillgång till flera AI-modeller på ett och samma ställe: Använd ChatGPT för att skriva utkast, Gemini för forskning och strukturerat tänkande eller Claude för att förfina berättelser och koncept utan att lämna ClickUp.

Använd Talk-to-Text för snabbare kreativitet: Diktatera briefs, feedback eller uppdateringar om uppgifter direkt. Designers kan uttrycka sina idéer i samma ögonblick som inspirationen slår till, istället för att bryta flödet för att skriva. Diktatera briefs, feedback eller uppdateringar om uppgifter direkt. Designers kan uttrycka sina idéer i samma ögonblick som inspirationen slår till, istället för att bryta flödet för att skriva.

Enterprise Search i hela din designstack: Ställ frågor på naturligt språk för att hitta arbete i uppgifter, dokument, kommentarer, filer, anslutna verktyg och till och med på webben. Du behöver inte leta igenom mappar eller appar. Ställ frågor på naturligt språk för att hitta arbete i uppgifter, dokument, kommentarer, filer, anslutna verktyg och till och med på webben. Du behöver inte leta igenom mappar eller appar.

Med BrainGPT blir ClickUp kommandocentralen för designarbetet. Idéer omvandlas till uppgifter, feedback blir till handling och tillgångar levereras utan manuell samordning eller ständiga statuskontroller.

Som en Reddit-användare uttryckte det:

”Har tillgång till din (sic) ClickUp, vilket gör arbetet mycket mer effektivt. Man kan enkelt skapa uppgifter, uppdatera dem osv. Mycket praktiskt... Det går att använda olika AI-modeller, vilket kan vara viktigt för vissa, men inte så mycket för mig, men jag ger det kredit för detta... Det kan komma åt dina andra appar, till exempel har jag synkroniserat min enhet, och det går så mycket snabbare att hitta ett kalkylblad eller något annat via Brain Max än att öppna enheten, leta efter det osv. ”

Om du redan använder för många AI-verktyg kan du här läsa om hur du kan åtgärda det innan situationen spårar ur 👇

Fördelarna med en integrerad AI-teknikstack för kreativa team

Kanske undrar du om en AI-stack för kreativt arbete verkligen kommer att göra dig mer produktiv.

Eller ifrågasätter du behovet av att bygga en integrerad AI-stack för kreativa team när du istället kan köpa ett par verktyg!

Här kan du läsa om hur en AI-teknikstack accelererar intäktstillväxten och varför den är värd varje krona.

Snabbare tidslinjer från koncept till leverans

Generativ AI, smartare automatisering och centraliserad projektledning påskyndar tillsammans dina kreativa aktiviteter.

Detta gör det möjligt för olika team att lansera kampanjer snabbare, reagera på trender i tid, testa fler idéer och dra nytta av försäljningsmöjligheter.

Färre feedbackcykler och missade deadlines

Rätt AI-verktyg kan leverera nästan publiceringsklara utkast på en gång. Detta minskar drastiskt antalet revisionsomgångar och hjälper dig att lansera kampanjer i tid (eller till och med före utsatt tid).

👀 Visste du att? Långt före dagens AI-konstgeneratorer skapade den brittiske konstnären Harold Cohen AARON – ett av de första autonoma programmen för konstskapande. Hans AI-genererade målningar ställdes ut på stora museer, bland annat Tate Gallery.

Förbättrad kreativ inspiration genom AI-samarbete

Vet du var de flesta kreativa team förlorar tid? Brainstorming, research och att omvandla abstrakta tankar till konkret konst.

En integrerad AI-stack undanröjer dessa kreativa hinder genom att hjälpa teamen att snabbt utforska nya riktningar och samarbeta under brainstorming-sessioner, vilket resulterar i mycket bättre idéer.

🧠 Kul fakta: The First 5000 Days av Beeple – en digital collage av 5 000 bilder – auktionerades ut av Christie's och såldes för 69 miljoner dollar. Det intressanta är att budgivningen började på bara 100 dollar, men slutligen nådde en svindlande summa trots att det var en digital fil som lätt kan kopieras eller visas av vem som helst online.

Förbättrad översikt över kampanjer och tillgångar

Ingenting bromsar den kreativa produktionen lika mycket som dålig insyn i dina kampanjer.

Både idéer och energi går förlorade när du lägger mer tid på att hoppa mellan olika verktyg, leta efter rätt filer och se till att alla är på samma sida.

En integrerad AI-stack löser detta. Den tillhandahåller en enda enhetlig arbetsyta som automatiskt organiserar tillgångar och spårar framsteg, så att du äntligen kan fokusera på det verkliga arbetet.

Konsekvent varumärkesberättande över olika plattformar

AI kan upprätthålla varumärkesregler, bibehålla tonen, hålla färger och stilar enhetliga, flagga felaktiga tillgångar och generera innehåll som är varumärkeskonformt i alla kanaler.

Denna varumärkeskonsistens förbättrar kampanjens resultat och hjälper dig att skaffa kunder på ett mer effektivt sätt.

🧠 Kul fakta: Banksy, den anonyma brittiska gatukonstnären som är känd för sina skarpa, satiriska väggmålningar, smög en gång in sitt eget konstverk på British Museum utan tillstånd. Verket ”Wall Art or Peckham Rock ” hängde där i tre dagar innan personalen upptäckte att det var olovligt.

Innan vi avslutar, låt oss snabbt titta på tre saker du absolut måste undvika när du sätter ihop din kreativa AI-stack:

❌ Vanliga misstag ✅ Lösningar Skaffa ett separat AI-verktyg för varje liten uppgift Utvärdera och välj verktyg som täcker flera behov och passar perfekt in i ditt befintliga arbetsflöde. Ersätta allt på en gång Rulla ut din AI-teknik i etapper. Börja med ett arbetsflöde eller team och utöka sedan när du ser framgångar. Hoppa över prestandakontroller Behandla din AI-stack som vilken annan kärninvestering som helst: mät regelbundet avkastningen, följ upp viktiga nyckeltal och justera verktyg som inte levererar förväntade resultat.

Effektivisera dina kreativa arbetsflöden med ClickUp

Med generativ AI som gör det enkelt för vem som helst att skapa design och kreativa lösningar är den verkliga frågan: Hur sticker du ut?

Svaret är enkelt: Genom att utnyttja artificiell intelligens på ett klokt sätt i varje steg av ditt kreativa arbetsflöde.

Genom att integrera AI på ett smart sätt i ditt arbete slipper du leverera tråkigt AI-genererat innehåll som alla andra skapar. Istället frigör du ditt teams maximala potential och når högsta kreativa kapacitet när AI tar över bristfällig kommunikation, repetitiva arbetsuppgifter och projektledning.

ClickUp gör det enkelt att lägga till AI och automatisera olika delar av ditt arbetsflöde utan att lägga till fler verktyg i din stack.

Brainstorma idéer, samarbeta med ditt team, designa kreativa lösningar, be kunder om feedback, följ upp projekt och rapportera insikter – allt från en enda AI-driven arbetsyta.

För att komma igång, registrera dig gratis på ClickUp.

Vanliga frågor (FAQ)

En AI-stack är en uppsättning AI-verktyg som samverkar för att stödja varje steg i det kreativa arbetsflödet – idégenerering, design eller innehållsskapande, samarbete, korrekturläsning, tillgångshantering och projektleverans. Tänk på det som en sammankopplad arbetsplats som hjälper ditt team att arbeta snabbare, snarare än flera fristående verktyg som leder till kontextväxling.

AI påskyndar brainstorming och genererar första utkast, vilket sparar tid. Det kan också hantera repetitiva uppgifter som massredigering, organisering av filer, uppdatering av status, skickande av påminnelser och delning av uppdateringar om framsteg.

När du letar efter ett AI-verktyg för designsamarbete bör du prioritera enhetliga kommunikations- och korrekturläsningsfunktioner. Vi rekommenderar att du använder ClickUp för att förenkla realtidssamarbete och centraliserad feedback för ditt designteam. Till exempel kan flera teammedlemmar använda ClickUp Whiteboards samtidigt för att brainstorma kreativa idéer och nya koncept. Du kan skicka snabbmeddelanden till enskilda medlemmar samt skapa dedikerade kanaler för olika projekt med hjälp av ClickUp Chats. ClickUps korrekturläsningsfunktioner gör det möjligt för granskare och kunder att lägga till anteckningar till kreativa tillgångar som bilder, videor och dokument.

ClickUp fungerar som en central knutpunkt för allt kreativt arbete. Det kopplar samman dina designverktyg, AI-verktyg, uppgifter, tillgångar, briefs och feedback på ett och samma ställe. Detta ger teamen ett enda system för att planera, spåra, samarbeta och automatisera olika steg i sin kreativa process utan att behöva jonglera mellan flera plattformar.

Team förblir kreativa genom att använda AI som utgångspunkt – inte som slutgiltigt svar. AI hjälper till att bryta kreativa blockeringar, inspirera till nya riktningar och hantera repetitiva arbetsuppgifter, men teamet styr fortfarande idéerna, förfinar koncepten och tillför mänskligt omdöme till det slutgiltiga resultatet. AI påskyndar processen, men ersätter inte kreativt tänkande.