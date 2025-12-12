Vilken AI-stack är rätt för marknadsföringsbyråer?

Du drunknar i AI-verktyg just nu.

Varje vecka presenteras en ny innehållsgenerator, din inkorg är fylld med 17 ”banbrytande” analysplattformar och ditt team kan inte enas om vilket kampanjautomatiseringsverktyg som faktiskt fungerar.

På senare tid känns det som att spela Jenga med sin budget när man ska ta reda på vilken AI-stack som är rätt för marknadsföringsbyråer.

Du behöver verktyg som fungerar tillsammans för innehåll, kampanjer, analyser och leverans till kunder. Bonuspoäng om du inte behöver ett flödesschema för att förklara det för ditt team.

I det här blogginlägget går vi igenom vad som fungerar och hur ClickUp passar in i pusslet. 🧩

Kärnkomponenter i en byrås AI-stack

Tänk på en AI-stack som din byrås nervsystem. Varje komponent måste kommunicera med de andra, annars skapar du bara ännu mer kaos.

Här är en närmare titt. 👀

Datainhämtning och berikning

Varje dag strömmar information in till din byrå från dussintals källor. CRM-poster, klick på webbplatsen, öppnade e-postmeddelanden, engagemang i sociala medier – allt detta berättar en historia om du vet hur du ska lyssna.

Rätt AI-infrastruktur samlar dessa spridda datapunkter och omvandlar dem till något användbart. Detta kan inkludera:

Lead scoring som rankar potentiella kunder baserat på deras faktiska beteende

Kundprofiler som uppdateras automatiskt när någon interagerar med ditt innehåll eller besöker din prissida.

Beteendetriggers som varnar dig när en kund visar tecken på expansionsmöjligheter eller potentiell kundförlust.

Databerikning som lägger till firmografiska och demografiska detaljer till grundläggande kontaktuppgifter

🔍 Visste du att? Byrån Papert Koenig Lois (PKL), som startades 1960 på Manhattan, blev den första amerikanska reklambyrån som börsnoterades när den introducerades på aktiemarknaden.

Innehåll och kreativitet

Ditt team behöver producera stora mängder innehåll, men den initiala skapandeprocessen tar upp värdefull tid. AI-marknadsföringsverktyg i denna kategori hanterar det tunga arbetet med första utkast och variationer.

Vad du kan göra med dessa verktyg:

Skapa flera varianter av annonstexter för testning på olika plattformar

Skapa visuella koncept och designvarianter för kundpresentationer

Skapa e-postsekvenser anpassade efter olika målgruppssegment

Skapa bildtexter för sociala medier och publicera variationer i stor skala

Skissa på videoskript och storyboards för kampanjinnehåll

Kampanjautomatisering och samordning

Att driva marknadsföringskampanjer via e-post, sociala medier, betalda annonser och din webbplats kräver ständig samordning. AI-orkestreringsverktyg hanterar logiken och tajmingen över alla dessa kanaler.

Systemet hanterar uppgifter som:

Aktivera e-postsekvenser när någon laddar ner en lead magnet från din betalda annons

Justera annonsutgifterna mellan plattformar baserat på realtidsdata om prestanda

Anpassa innehållet på landningssidan utifrån trafikkällan och målgruppssegmentet

Flytta prospekt genom uppföljningssekvenser baserat på deras engagemangsnivå

Samordna retargeting över flera plattformar utan manuell konfiguration

Analys, rapportering och insikter

Kundrapportering innebär vanligtvis att man hämtar data från flera plattformar, skapar kalkylblad och gör presentationer. AI-analysverktyg automatiserar hela processen och lägger till intelligens ovanpå.

Viktiga funktioner inkluderar:

Automatiserad rapportgenerering som hämtar data från dina verktyg och formaterar den för kunderna.

Kanalöverskridande attribuering som visar vilka kontaktpunkter som bidrar till konverteringar

Prestationsinsikter som belyser vad som fungerar och vad som behöver justeras

Realtidsmarknadsföringspaneler som erbjuder konstant synlighet utan manuella uppdateringar

Prediktiv analys som prognostiserar kampanjresultat baserat på aktuella trender

Samarbete och arbetsflödeshantering

Internt kaos kan förstöra byråns effektivitet. Dessa verktyg skapar struktur kring hur arbetet flyter genom ditt team och ut till kunderna.

Leta efter system som hanterar:

Automatiserad uppgiftsfördelning baserad på projektets faser och teamets kapacitet

Godkännandearbetsflöden som vidarebefordrar leveranser till rätt intressenter i rätt ordning

Kundportaler där leveranser, feedback och kommunikation samlas på ett och samma ställe

Projektmallar som standardiserar hur du genomför återkommande kampanjtyper

Meddelandesystem som håller alla informerade utan att överbelasta inkorgarna

Integration och skalbarhet

Detta är grunden som håller ihop allt. Dina AI-verktyg måste kunna kommunicera med varandra och skalas upp i takt med att din kundbas växer.

Viktiga element inkluderar:

Robusta API-anslutningar som låter data flöda automatiskt mellan verktygen

Multiklientarkitektur som håller varje kunds data och kampanjer separata men hanterbara från ett enda gränssnitt.

Automatiserade arbetsflöden som hanterar repetitiva uppgifter för alla dina konton

Anpassade integrationer som kopplar samman dina specifika verktyg och arbetsflöden

Med rätt grund behöver du inte öka teamets storlek eller manuella arbetsinsatser proportionellt när du får nya kunder.

💡 Proffstips: Separera kreativ AI från operativ AI. Kreativ AI hjälper till med brainstorming och kampanjiteration. Operativ AI hanterar interna arbetsflöden som tidrapportering, faktureringssammanfattningar eller resursprognoser. Genom att hålla dem separata förhindrar du att kreativa verktyg hindras av logistiska störningar.

Så här kan du strategiskt närma dig din marknadsföringsbyrås AI-stack. 📊

Steg 1: Definiera din byrås ”värdezon”

Börja med att identifiera var din AI-marknadsföringsbyrå konsekvent skapar mest mätbar påverkan. Denna ”värdezon” kan vara kreativa lösningar med hög konverteringsgrad, datadrivna insikter om prestanda eller genomförande av kampanjer som täcker hela konverteringsprocessen. Klargör detta tidigt, eftersom det ligger till grund för alla efterföljande beslut.

För att göra detta konkret:

Lista dina mest framgångsrika tjänster och kundresultat

Matcha dessa resultat med processerna och rollerna bakom dem.

Identifiera vilka uppgifter som behöver mest förbättring eller automatiseringsstöd.

Om din byrå till exempel är framgångsrik när det gäller att leverera kampanjer med snabb leveranstid, bör du prioritera AI-driven innehållsidé och granskningsarbetsflöden.

🚀 ClickUp-fördel: I ClickUp kan du skapa utrymmen kring varje kärntjänst, till exempel ”Kampanjstrategi” eller ”Innehållsproduktion”. Inom dessa utrymmen kan du skapa mallar för kreativa briefs, tilldela godkännanden och spåra leveranser via ClickUp Tasks. Analysera kunddata som uppgifter i ClickUp Anpassa uppgifter i ClickUp för dina marknadsföringsinitiativ Denna konfiguration säkerställer att ditt starkaste leveransområde stöds av strukturerade, repeterbara arbetsflöden.

Steg 2: Granska din befintliga stack och identifiera luckor

Innan du lägger till något nytt, gör en inventering av vad du redan har. Lista alla verktyg som ditt team använder för närvarande, vem som använder dem, vad de kostar och vilken nivå i din stack de upptar. Inkludera även de ”skuggverktyg” som enskilda teammedlemmar har antagit utan officiellt godkännande.

Därefter kommer den kritiska delen: samla in feedback från de personer som använder dessa plattformar dagligen. Planera in 15 minuters samtal med teammedlemmar i olika roller. Ställ specifika frågor:

Var kopierar du data manuellt mellan plattformar?

Vilket verktyg frustrerar dig mest varje vecka?

Vilken uppgift tar dubbelt så lång tid som den borde?

Vilka kundleveranser kräver växling mellan flera system?

Dessa friktionspunkter avslöjar dina verkliga brister.

Du kanske upptäcker att ditt innehållsteam lägger fem timmar varje vecka på att omformatera blogginlägg eftersom ditt CMS inte integreras med ditt AI-skrivverktyg. Eller att dina betalda mediespecialister bygger om rapporter manuellt eftersom dina annonsplattformar och analyspaneler inte kommunicerar med varandra. Det här är luckor som är värda att lösa.

📮ClickUp Insight: Medan 34 % av användarna har fullt förtroende för AI-system, har en något större grupp (38 %) en inställning som kan beskrivas som ”lita men verifiera”. Ett fristående verktyg som inte är anpassat till din arbetsmiljö medför ofta en högre risk för felaktiga eller otillfredsställande svar. Det är därför vi har utvecklat ClickUp Brain, AI-tekniken som kopplar samman projektledning, kunskapshantering och samarbete i hela din arbetsmiljö och integrerar verktyg från tredje part. Få kontextuella svar utan att behöva växla mellan olika verktyg och upplev en 2–3 gånger högre arbetseffektivitet.

Det är starka integrationer som förvandlar enskilda verktyg till en stack. När du utvärderar olika alternativ bör du leta efter sådana som enkelt kan kopplas till ditt CRM-system, dina annonsplattformar och dina verktyg för automatisering av innehåll.

Om du till exempel hanterar kampanjer i ClickUp kan du integrera det med Google Ads så att ditt team kan se kampanjstatus, utgifter och prestandadata utan att lämna arbetsytan. Detta minskar överlämningarna mellan marknadsförings-, analys- och kundserviceteamen.

För att kontrollera integrationsstyrkan, testa följande:

Inbyggda anslutningar: Synkroniseras verktyget med dina tre viktigaste plattformar?

API-stöd: Kan du ansluta anpassade arbetsflöden utan omfattande kodning?

Tvåvägskommunikation: Kan uppdateringar ske i båda riktningarna?

ClickUp fungerar som bindväv för hela din AI-stack. Istället för att tvinga ditt team att hoppa mellan kreativa genereringsverktyg, analysplattformar och kundkommunikationskanaler, skapar ClickUp en samlad AI-arbetsyta där allt finns på samma ställe. Dina innehållsbriefingar, prestationsdashboards, uppgifter och kundfeedback finns alla på ett och samma ställe. Upplev en konvergerad AI-arbetsplats i ClickUp

Steg 4: Beakta kostnad, inlärningskurva och kundernas behov av skalbarhet

Den totala ägandekostnaden sträcker sig utöver prenumerationsavgifterna. Ta hänsyn till implementeringstid, utbildningskrav och löpande underhåll.

En sofistikerad plattform för marknadsinformation kan kosta 500 dollar per månad, men om ditt team behöver 20 timmars utbildning och ändå bara använder 30 % av dess funktioner betalar du för mycket för komplexitet som du inte behöver.

Tänk framåt på kundtillväxtscenarier med specifika siffror. Kommer prismodellen för detta verktyg att fungera när du lägger till ytterligare 10 kunder? Vissa plattformar tar betalt per användare (hanterbart), medan andra tar betalt per kundkonto (blir snabbt dyrt) eller per datavolym (oförutsägbart).

Gör en beräkning: om du har åtta kunder idag och siktar på 20 inom 18 månader, beräkna priset för verktyget för båda volymerna. Stresstesta sedan den operativa kapaciteten genom att fråga nuvarande användare om plattformen blir långsammare med större datamängder eller mer komplexa arbetsflöden.

💡 Proffstips: Behandla din AI-stack som en kund. Gör kvartalsvisa utvärderingar, KPI:er och retrospektiva analyser. Granska vilka AI-funktioner som faktiskt sparar tid eller förbättrar kampanjens avkastning, och ta bort de som inte gör det. Om den inte drar sitt strå till stacken är det ett dolt omfattningsskifte.

Steg 5: Skapa en plan för stegvis implementering

Motstå frestelsen att göra en total översyn av hela stacken på en gång. Implementera istället en strukturerad lansering som minimerar störningar och möjliggör kurskorrigeringar. Det kan se ut så här:

Pilotfas (30–45 dagar)

Börja i liten skala genom att testa det nya verktyget med ett team eller en kund som är villig att prova. Helst bör denna grupp vara tillräckligt nyfiken för att experimentera, men samtidigt tillräckligt ärlig för att påpeka verkliga problem.

Begränsa omfattningen till ett definierat användningsfall, till exempel att använda en AI-innehållsplattform enbart för bloggutkast för en enskild kund.

Under testperioden bör fokus ligga på att fånga upp vad som är effektivt, var man sparar tid och vilka friktionspunkter som uppstår.

💡 Proffstips: Ge din pilotgrupp ett gemensamt utrymme för att logga vad som fungerar och vad som känns klumpigt med ClickUp Docs. Skribenter kan lämna anteckningar om innehållskvaliteten, medan redaktörer kan markera återkommande problem som tonfall som inte stämmer. Eftersom allt finns på ett ställe är det lättare att koppla samman insikter för datastödda beslut om vad som är värt att skala upp. Dessutom kan dokument länkas inom uppgifter, så att alla som är involverade i pilotuppgiften har fullständig kontext.

Införandefas (60–90 dagar)

När ditt pilotteam har bevisat verktygets värde kan du involvera fler team samtidigt som du behåller den ursprungliga gruppen som dina interna förespråkare.

Målet är att göra inlärningen mer vägledande än påtvingad. En snabbstartsguide baserad på lärdomarna från pilotprojektet fungerar mycket bättre än leverantörens dokumentation, särskilt när den är skriven på ditt teams språk. Du bör också hålla ett öga på engagemangsmönstren för att upptäcka avhopp i ett tidigt skede.

Optimeringsfas (pågående)

När verktyget är fullt implementerat kan du fokusera på att utvinna maximalt värde. Analysera användningsmönster för att identifiera underutnyttjade funktioner som kan lösa befintliga problem.

Om ditt team till exempel använder en AI-plattform för innehållsskapande endast för första utkast, men den erbjuder träning i varumärkesröst, bör du lägga tid på att anpassa den funktionen. Integrationsmöjligheter som du hoppade över under den initiala lanseringen blir nu prioriterade.

🚀 ClickUp-fördel: För verkliga data om hur team anpassar sig, prova ClickUp Analytics. Du kan se vem som använder ClickUps PM-verktyg dagligen, vilka avdelningar som utforskar avancerade funktioner och var inloggningarna börjar avta. Dessa mönster visar förtroendenivåer. En kraftig ökning av den dagliga aktiviteten kan till exempel betyda stark entusiasm i början, medan en snabb nedgång kan signalera förvirring eller trötthet. Om du upptäcker nedgången tidigt kan du ingripa innan oengagemanget sprider sig. Spåra analysdata i ClickUp för att förstå hur ditt team använder appen

Exempel på AI-stack för en marknadsföringsbyrå

Det går snabbare att genomföra AI-marknadsföringskampanjer när dina verktyg fungerar tillsammans. Här är ett exempel på en AI-stack som hjälper marknadsföringsteam att hantera leads, skapa innehåll och spåra resultat på ett effektivt sätt.

Innan vi tittar närmare på varje verktyg, här är en snabb översikt över dem:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* Clearbit Förbättring av företagsdata i realtid för B2B-marknadsföringsteam Identifiera anonyma webbplatsbesökare, avsiktsignaler, inbyggda CRM-integrationer (Salesforce, HubSpot, Marketo) Anpassad prissättning Clay Aggregering och berikning av data från flera källor för leadhantering på stora byråer Över 50 datakällor, vattenfallsberikning, villkorlig logik, CRM-integrationer Gratis; betalda abonnemang från 149 $/månad Apollo. io Säljinformation och engagemang för utgående team Kontaktdatabas med över 270 miljoner kontakter, e-postsekvensering, inbyggd uppringningsfunktion, CRM-synkronisering Gratis; betalda abonnemang från 59 $/månad/användare AdCreative. ai Testning av annonsvariationer och kreativitet för prestationsmarknadsförare AI-annons- och textgenerering, videoannonser, engagemangsprognoser, insikter om målgrupper Gratis provperiod; Betalda abonnemang från 39 $/månad Canva Mångsidig AI-driven design för små marknadsföringsteam Magic Studio AI-verktyg, Beat Sync, Magic Eraser/Edit, stöd för över 100 språk Gratis; betalda abonnemang från 15 USD/månad/användare Jasper AI Anpassning av varumärkets röst och innehållskonsistens för varumärkesmarknadsföringsteam AI-innehållsgenerering, varumärkesstilguide, 29 språk, Surfer SEO/Copyscape-integration Gratis provperiod; Betalda abonnemang från 69 $/månad/användare Surfer SEO Innehållsoptimering och SEO för marknadsförare och byråer Realtidsinnehållspoäng, SERP-analysator, innehållsöversikter, optimeringsgranskningar Betalda abonnemang från 99 $/månad Claude Forskningssyntes och skapande av långformat innehåll för frilansare och byråer 200 000 tokenkontext, filuppladdningar, beständig konversationshistorik, svarsstilar Gratis; Betalda abonnemang från 20 $/månad Zapier Kodfri AI-automatisering i över 6 000 appar för byråer Flerstegs-Zaps, AI-arbetsflödesverktyg, felövervakning, arbetsflödesmallar Gratis; betalda abonnemang från 29,99 $/månad Gör Visuell automatisering och arbetsflödeskoordinering för projektledare på byråer Dra-och-släpp-byggare, API-anslutningar, scenarioplanering, AI-agentstöd Gratis; Betalda abonnemang från 10,59 $/månad Looker Studio Analys och rapportering i Googles ekosystem för byråer med flera kunder Blandning av data från flera källor, kodtolkning, interaktiva instrumentpaneler, delningskontroller Anpassad prissättning Supermetrics Automatisering av datapipelines för marknadsföringsanalytiker Över 150 datakällor, automatisk uppdatering, normalisering, Supermetrics Agents Betalda abonnemang från 37 $/månad Funnel. io Marknadsföringsdatabas och rapportering för stora byråer Över 600 anslutningar, automatisk återfyllning, valutakonvertering, Data Chat AI-insikter Anpassad prissättning ClickUp Heltäckande hantering av arbetsflöden för kundleveranser för byråer Projekt-/uppgiftshantering, AI-drivna dokument, instrumentpaneler, automatiseringar, chatt, tidsspårning Gratis för alltid; anpassning för företag Stack AI AI-implementering och automatisering av arbetsflöden för företag och stora byråer Visuell AI-arbetsflödesbyggare, RAG-stöd, rollbaserade chatbots, verktyg för regelefterlevnad Anpassad prissättning HighLevel White label-marknadsföringsplattformar för byråer White label-CRM, SMS/e-post/funnel builder, SaaS-läge, AI-verktyg för kopiering/arbetsflöden Gratis provperiod; Betalda abonnemang från 97 $/månad

📌 Förbättring av leads och databaser

1. Clearbit (bäst för företagsdata i realtid)

via Clearbit

Clearbit (nu en del av HubSpot-ekosystemet) förvandlar anonyma webbplatsbesökare till identifierbara leads utan att du behöver göra några krångliga manövrer. Plattformen hämtar över 100 datapunkter om företag och kontakter så fort någon besöker din webbplats.

Du behöver inte längre manuellt undersöka potentiella kunder eller importera föråldrade kalkylblad; Clearbit lägger automatiskt till firmografiska och teknografiska data till din CRM-databas.

Clearbits bästa funktioner

Identifiera anonyma webbplatsbesökare och visa företagsinformation i realtid med Clearbit Reveal .

Få tillgång till signaler som visar vilka potentiella kunder som aktivt söker efter lösningar som din.

Integrera berikningsdata direkt i Salesforce, HubSpot, Marketo och andra plattformar genom inbyggda anslutningar.

Clearbit-begränsningar

Datauppdateringsfrekvensen är inte alltid konsekvent

Datakvaliteten varierar för företag utanför Nordamerika och Europa.

Plattformen fokuserar främst på B2B-data, vilket gör den mindre användbar för B2C-kampanjer.

Clearbit-priser

Anpassad prissättning

Clearbit-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 140 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🚀 Fördel med ClickUp: När nya förfrågningar kommer in har ditt team oftast inte tid att ta reda på var de kommer ifrån eller vad som redan har gjorts. ClickUp Forms sköter intaget åt dig; någon fyller i formuläret Arbeta med oss och det blir omedelbart en uppgift. Håll din pipeline igång med ClickUp Custom Fields i Tasks De (relevanta) svaren hamnar direkt i ClickUp Custom Fields, till exempel leadkälla, berikningsstatus och outreach-stadium. Så när ditt team öppnar uppgiften vet de direkt: Instagram-lead, berikad, uppföljning väntar.

2. Clay (bäst för aggregering av data från flera källor)

via Clay

Clay använder vattenfallsberikning, vilket innebär att det automatiskt försöker använda billigare datakällor först innan det går vidare till premiumleverantörer.

Dessutom ansluter Clay till LinkedIn, Apollo, Clearbit och dussintals andra API:er, så att du kan skapa anpassade arbetsflöden med hjälp av AI för att poängsätta leads, skriva personliga meddelanden eller utlösa automatiseringar.

Clay bästa funktioner

Få tillgång till över 50 datakällor, inklusive LinkedIn, Apollo, Clearbit och PeopleDataLabs, från ett enda gränssnitt.

Skapa villkorlig logik som utlöser olika berikningsvägar baserat på datakvalitet eller leadegenskaper.

Exportera berikade data direkt till ditt CRM-system eller dina outreach-verktyg genom inbyggda integrationer.

Begränsningar med Clay

Kreditkostnaderna ökar snabbt när man genomför stora berikningsoperationer över flera datakällor.

Vissa integrationer känns mindre stabila än SaaS-integrerade.

Clay-prissättning

Gratis

Startpaket: 149 $/månad

Explorer: 349 $/månad

Pro: 800 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Clay-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 170 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

📖 Läs också: Hur man genomför en effektiv marknadsvalidering

3. Apollo. io (Bäst för säljinformation)

Apollo. io kombinerar en databas med över 270 miljoner kontakter med inbyggda funktioner för e-postsekvensering och uppringning. Du kan filtrera potentiella kunder med hjälp av över 65 kriterier, inklusive jobbtitel, företagsstorlek, teknikstack och anställningsintention.

Plattformen poängsätter varje lead baserat på engagemangssignaler, vilket hjälper ditt team att prioritera vem som ska kontaktas först. Apollo spårar också öppnade e-postmeddelanden, klick och svar i realtid, vilket ger dig insyn i vilka meddelanden som får genomslag och vilka som faller platt.

Apollo. io bästa funktioner

Starta e-postsekvenser direkt från plattformen och spåra öppningar, klick och svar i realtid.

Få tillgång till inbyggd uppringningsfunktion som låter dig ringa potentiella kunder utan att behöva byta till ett separat telefonsystem.

Synkronisera berikade kontaktuppgifter och engagemangshistorik till ClickUp, HubSpot eller ditt föredragna CRM-system.

Apollo.io:s begränsningar

E-postleveransbarheten kan försämras om du inte värmer upp sändningsdomänerna ordentligt.

Höga avvisningsfrekvenser rapporteras i användartester när de används för kallkontakter.

Apollo. io-prissättning

Gratis

Grundläggande: 59 $/månad per användare

Professional: 99 $/månad per användare

Organisation: 149 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Inbound-tillägg: 149 USD/månad per team

Apollo. io betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (9 210+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (375+ recensioner)

🚀 ClickUp-fördel: Håll momentum uppe när leads utvecklas. När berikningen är klar uppdaterar ClickUp Automations omedelbart de länkade kund- eller kampanjuppgifterna. Håll dina team på samma sida med ClickUp Automations Sälj- och leveransteam ser den senaste kontexten så fort den ändras, så uppföljningar inte fastnar och överlämningar fortsätter smidigt.

📌 Kreativ generering

4. AdCreative. ai (Bäst för testning av annonsvariationer)

AdCreative. ai genererar hundratals annonsvarianter på några minuter baserat på dina kampanjmål och varumärkesriktlinjer. Plattformen analyserar miljontals högpresterande annonser inom olika branscher för att förstå vilka designelement som driver konverteringar.

Utöver statiska bilder genererar AdCreative. ai olika varianter av annonstexter och kan skapa videoannonser från dina befintliga visuella tillgångar.

AdCreative. ai bästa funktioner

Se förutsagda engagemangsscore för varje kreativitet innan du lanserar kampanjer.

Skapa videoreklam automatiskt från statiska bilder och produktresurser

Få tillgång till insikter om målgruppen som visar vilka demografiska grupper som svarar bäst på specifika kreativa stilar.

AdCreative. ai begränsningar

De AI-genererade designerna saknar ibland den finess som professionellt utformade annonser har.

Anpassningsmöjligheterna känns begränsade när man försöker matcha mycket specifika varumärkesriktlinjer.

Kvaliteten på videogenereringen motsvarar inte dedikerad videoredigeringsprogramvara

AdCreative. ai-prissättning

Gratis provperiod

Startpaket: Från 39 $/månad

Professionella abonnemang: Från 249 USD/månad

Ultimate-abonnemang: Från 599 USD/månad

AdCreative. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (790+ recensioner)

Capterra: 3,4/5 (över 160 recensioner)

5. Canva (bäst för mångsidig design)

via Canva

Canvas Magic Studio integrerar AI direkt i det designarbetsflöde som de flesta marknadsförare redan använder dagligen.

Magic Design genererar kompletta presentationsunderlag, inlägg på sociala medier eller marknadsföringsmaterial utifrån en enkel textprompt. Magic Eraser tar bort oönskade objekt från foton utan att lämna synliga redigeringsmärken, medan Magic Edit låter dig lägga till eller ersätta element i bilder genom textbeskrivningar.

Canvas bästa funktioner

Synkronisera videoklipp automatiskt med musikens takt med Beat Sync .

Översätt design till över 100 språk utan att ändra layout och visuell hierarki.

Skapa voiceovers från text med AI-verktyg för text-till-tal

Canvas begränsningar

Avancerade designers tycker att den mallbaserade metoden är begränsande för komplexa projekt.

Filhanteringen blir rörig när man hanterar design för flera kunder.

Exportalternativen är begränsade jämfört med professionell designprogramvara som Adobe Creative Suite.

Canva-priser

Gratis (begränsad AI-åtkomst)

Pro: 15 $/månad för en användare

Företag: 20 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Canva-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 6 055 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (12 935+ recensioner)

🚀 ClickUp-fördel: Håll dina annonskoncept samordnade från första brainstormingen. Håll din kreativa inriktning tydlig och samarbetsinriktad med ClickUp Brain i Whiteboards Med whiteboards i ClickUp kan ditt kreativa team kartlägga idéer och samla visuella referenser på ett ställe som ditt kundteam redan kontrollerar. Och om du behöver nya riktlinjer mitt i diskussionen kan du använda ClickUp Brain, din integrerade AI-assistent, för att generera bilder direkt på tavlan. Alla ser samma riktning och ditt team går snabbare från idé till utkast.

📌 Innehållsgenerering och SEO

6. Jasper AI (Bäst för anpassning och konsistens av varumärkets röst)

via Jasper AI

Jasper AI genererar marknadsföringsinnehåll som låter som ditt varumärke. Verktyget lär sig ditt varumärkes röst genom en anpassad stilguide där du definierar ton, ordval och budskap. Därefter tillämpar det dessa riktlinjer i blogginlägg, bildtexter på sociala medier, e-postkampanjer och annonstexter.

Dessutom integreras den med Surfer SEO och Copyscape för att säkerställa att innehållet är originellt och rankas bra.

Jasper AI:s bästa funktioner

Styr Jasper med naturliga språkinstruktioner som "utöka detta avsnitt" eller "skriv en fängslande introduktion".

Skapa innehåll på 29 språk samtidigt som du behåller varumärkets röst och stil

Samarbeta med teammedlemmar genom delade arbetsytor och godkännandearbetsflöden

Begränsningar för Jasper AI

Innehållet kräver ofta omfattande redigering för att låta naturligt och undvika repetitiva formuleringar.

Priserna är höga jämfört med många Jasper AI-alternativ och passar kanske inte mindre budgetar.

Priser för Jasper AI

Gratis provperiod

Pro: 69 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jasper AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 260 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 850 recensioner)

🚀 Fördel med ClickUp: Du ska inte behöva ha fyra flikar öppna bara för att få ut en text. När skribenter skriver utkast i ClickUp Docs förblir allt, från brainstorminganteckningar till den slutgiltiga texten, kopplat till den kunduppgift det tillhör. Be ClickUp Brain att granska befintliga utkast och generera ytterligare innehåll Och med ClickUp Brain inbyggt kan skribenter utveckla första utkast, skärpa tonen eller omvandla en lång idé till korta kampanjutdrag utan att tappa flytet. Det håller ditt kreativa arbetsflöde igång och minskar den arbetsbelastning som bromsar teamen. ✅ Prova dessa tips: Skriv ett första utkast till en hero-sektion för [varumärke] på landningssidan. Ton: självsäker men enkel. Inkludera tre rubrikalternativ och en understödjande underrubrik.

Kondensera texten i detta dokument till åtta korta sociala bildtexter. Se till att de fångar läsarens uppmärksamhet utan att låta reklamaktiga.

Skapa sex olika vinklar för samma kampanjbudskap. Varje vinkel ska förändra den emotionella ramen: djärv, lekfull, expertledd, empatisk, utmanande och minimalistisk.

Omformulera detta meddelande till ett nurture-mejl. Håll styckena korta, övergångarna naturliga och värdet tydligt.

Anpassa denna text för målgrupper i toppen, mitten och botten av konverteringskanalen. Justera ton, detaljnivå och CTA-prioritet.

7. Surfer SEO (bäst för innehållsoptimering)

via Surfer SEO

Surfer SEO analyserar de högst rankade sidorna för ditt målord och talar om exakt vad du ska inkludera i ditt innehåll. Istället för att gissa vilka ämnen du ska ta upp visar Surfer relevanta termer och frågor som högt rankade konkurrenter diskuterar.

Plattformen granskar också befintligt innehåll och identifierar optimeringsmöjligheter som kan förbättra rankningen i linje med din marknadsföringsplan.

Surfer SEO:s bästa funktioner

Optimera innehållet i realtid med ett innehållsbetyg som uppdateras medan du skriver.

Skapa detaljerade innehållsöversikter baserade på vad som för närvarande rankas för dina målnyckelord.

Använd SERP Analyzer för att förstå varför konkurrenter rankas och vilka innehållsgap du kan utnyttja.

Begränsningar för Surfer SEO

Verktyget fokuserar starkt på nyckelordsstatistik, ibland på bekostnad av innehållskvalitet och läsbarhet.

Riktlinjer kan kännas rigida och hämma kreativa tillvägagångssätt.

Priserna blir höga när man optimerar innehåll för flera kunder eller stora webbplatser.

Priser för Surfer SEO

Väsentligt: 99 $/månad

Skala: 219 $/månad

Enterprise: Från 999 USD/månad (faktureras årligen)

Surfer SEO-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 530 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (420+ recensioner)

Titta på den här videon för att se hur du kan skapa en marknadsföringsplan i ClickUp.

8. Claude (Bäst för forskningssyntes)

via Claude

Claude hanterar sammanhang på ett annat sätt än de flesta konversationsbaserade AI-assistenter. Plattformen bearbetar upp till 200 000 token i en enda konversation, vilket motsvarar ungefär 150 000 ord eller en hel bok.

Marknadsföringsteamen laddar upp forskningsrapporter, konkurrentanalyser och transkriptioner av kundintervjuer och ber sedan Claude att identifiera mönster, extrahera citat eller utarbeta innehåll baserat på alla dessa källor samtidigt.

AI-verktyget är idealiskt för att utarbeta långa texter, analysera datamängder och skapa dokumentation som behöver hänvisa till flera källmaterial.

Claudes bästa funktioner

Ladda upp PDF-filer, kalkylblad och bilder så att Claude kan analysera och svara på frågor om innehållet.

Behåll konversationshistoriken över långa dialoger utan att glömma tidigare sammanhang eller instruktioner.

Växla mellan olika svarsstilar med hjälp av funktionen Stilar för att matcha kraven på varumärkets röst.

Claude-begränsningar

Den kostnadsfria versionen begränsar meddelandevolymen, vilket kräver ett Pro-abonnemang för intensiv användning.

Ibland genererar den alltför långa svar som måste kortas ned för att passa i koncisa marknadsföringstexter.

Priser för Claude

Gratis

Pro: 20 $/månad

Max: Från 100 USD/månad per användare

Claude-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 65 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

🚀 Fördel med ClickUp: När ditt team hoppar mellan AI-verktyg, flikar och delade enheter bara för att driva en kampanj framåt, saktar arbetet ner. ClickUp BrainGPT ger dig ett dedikerat utrymme för att tänka, söka och skapa med kontextuell AI som redan förstår din kundkontext, kampanjhistorik och varumärkesröst. Håll ditt team samlat som en enda hjärna med ClickUp BrainGPT Den samlar ChatGPT, Claude och Gemini i en enda desktop-app, så att du kan växla mellan dem efter behov. Istället för att behöva förklara sammanhanget om och om igen förstår din AI redan vad det handlar om. Så här löser du AI-spridningen samtidigt som du minskar den kognitiva belastningen, påskyndar beslutsfattandet och ser till att alla arbetar i samma riktning.

📌 Automatisering och samordning

9. Zapier (bäst för AI-automatisering utan kod)

via Zapier

Zapier kopplar samman över 6 000 appar utan att kräva några kodningskunskaper eller teknisk kunskap.

Plattformen för arbetsflödeskoordinering använder ”Zaps” som utlöser åtgärder i en app baserat på händelser i en annan. När en potentiell kund fyller i en Facebook Lead Ad kan Zapier lägga till dem i ditt CRM-system, skicka ett välkomstmejl, skapa en uppgift för ditt säljteam och automatiskt logga aktiviteten i ett Google Sheet.

Byråer kan spara timmar varje dag genom att eliminera manuell datainmatning och säkerställa att informationen flödar smidigt mellan kundverktygen.

Zapier bästa funktioner

Skapa flerstegs-Zaps som inkluderar filter, fördröjningar och villkorlig logik baserat på dina data.

Använd AI för att sammanfatta e-postmeddelanden, skriva utkast till svar eller extrahera information från dokument i dina arbetsflöden.

Ställ in automatiska felmeddelanden och övervakning av arbetsflöden för att snabbt upptäcka fel.

Få tillgång till färdiga Zap-mallar för vanliga marknadsföringsarbetsflöden som leadgenerering och e-postuppföljningar.

Zapier-begränsningar

Zaps kan vara långsamma att utföra, ibland tar det flera minuter mellan utlösare och åtgärd.

Kostnaderna stiger snabbt när automatiseringsvolymen ökar för kundkonton.

Felsökning av misslyckade Zaps kan vara frustrerande på grund av begränsade feluppgifter.

Zapier-priser

Gratis

Professional: Från 29,99 $/månad

Team: Från 103,50 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Zapier-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (1 465+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 010+ recensioner)

10. Make (Bäst för visuell automatisering)

via Make

Gör arbetsflödesautomatisering som ett flödesschema. Det visuella gränssnittet visar exakt hur data flyttas mellan appar, vilket hjälper teamen att förstå och felsöka arbetsflöden snabbare än textbaserade alternativ.

Du drar moduler till en arbetsyta, kopplar ihop dem och ser data flöda genom grenar, slingor och villkorade banor i realtid. Team som hanterar komplexa, logikintensiva arbetsflöden uppskattar att Make visar hela automatiseringsstrukturen på ett ögonblick istället för att dölja den bakom flikar och rullgardinsmenyer.

Utnyttja de bästa funktionerna

Kombinera information från flera källor med hjälp av aggregatorer innan du går vidare till nästa steg.

Anslut till valfri API med hjälp av HTTP-moduler, även plattformar utan officiella Make-integrationer.

Schemalägg scenarier som ska köras med specifika intervall eller trigga dem via webhook för automatisering i realtid.

Bygg, anpassa och hantera intelligenta AI-agenter som automatiserar dina affärsprocesser.

Skapa begränsningar

Det visuella gränssnittet kan bli rörigt när arbetsflödena växer till mer än 20–30 moduler.

Operationsbaserad prissättning gör kostnaderna oförutsägbara för arbetsflöden som bearbetar stora datamängder.

Fastställ prissättning

Gratis

Kärna: 10,59 $/månad

Pro: 18,82 $/månad

Team: 34,12 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Gör betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 260 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (405+ recensioner)

🚀 ClickUp-fördel: Tänk på alla små uppföljningar som ditt team gör varje dag: kontrollera status, jaga uppdateringar, påminna någon om att granska ett utkast, samla in filer för en kickoff. Kör kontextmedvetna AI-automatiseringar baserat på vilka objekt de övervakar med ClickUp Ambient Agents ClickUp Ambient Agents hanterar dessa delar automatiskt. De övervakar dina uppgifter, dokument och arbetsflöden och ingriper när något behöver göras. Låt oss anta att ett utkast till en text är markerat som Klar för granskning. En Ambient Agent: Tilldelar kopieringsledaren

Meddelar dem att granska

Väntar på godkännande

Flyttar uppgiften till Kundgodkännande

Kontakterar kundansvarig

Sedan genereras produktionsuppgifter för design + media, helt automatiskt. Arbetet flyter på av sig själv.

📌 Analys och rapportering

11. Looker Studio (bäst för Googles ekosystem)

via Looker Studio

Looker Studio (tidigare Google Data Studio) hämtar data från Google Analytics, Google Ads, Search Console och YouTube utan betalda anslutningar eller teknisk konfiguration.

Med dra-och-släpp-gränssnittet kan du skapa interaktiva instrumentpaneler på några minuter med hjälp av förkonfigurerade diagram, tabeller och resultatkort. Rapporterna uppdateras automatiskt när nya data kommer in, vilket innebär att intressenterna alltid ser aktuella siffror utan att behöva uppdatera manuellt.

Looker Studios bästa funktioner

Kombinera data från flera källor för att skapa beräknade fält och plattformsoberoende mätvärden (t.ex. kostnad per förvärv över olika kanaler).

Generera Python-kod automatiskt med Code Interpreter för avancerad statistisk analys och prognoser.

Dela rapporter med anpassningsbara behörigheter liknande Google Docs för enkel åtkomst för intressenter.

Begränsningar för Looker Studio

Många tredjepartskopplingar kräver separata inköp, vilket medför extra kostnader för datakällor som inte kommer från Google.

Plattformen kan uppleva fördröjningar och långa laddningstider när data hämtas.

Anpassningsmöjligheterna är begränsade jämfört med dedikerade BI-verktyg som Tableau eller Power BI.

Priser för Looker Studio

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Looker Studio

G2: 4,3/5 (440+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (275+ recensioner)

📮 ClickUp Insight: 43 % av människor säger att repetitiva uppgifter ger en hjälpsam struktur åt deras arbetsdag, men 48 % tycker att de är utmattande och distraherar från meningsfullt arbete. Rutiner kan ge en känsla av produktivitet, men de begränsar ofta kreativiteten och hindrar dig från att göra meningsfulla framsteg. ClickUp hjälper dig att bryta dig fri från denna cykel genom att automatisera rutinuppgifter via intelligenta AI-agenter, så att du kan fokusera på djupgående arbete. Automatisera påminnelser, uppdateringar och uppgiftsfördelning, och låt funktioner som automatiserad tidsblockering och uppgiftsprioritering skydda dina produktiva timmar. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

12. Supermetrics (Bäst för automatisering av datapipelines)

via Supermetrics

Supermetrics flyttar marknadsföringsdata från annonsplattformar till den plats där ditt team arbetar. Istället för att manuellt ladda ner CSV-filer från Facebook Ads, Google Analytics och LinkedIn överför Supermetrics automatiskt dessa data till Google Sheets, Looker Studio, Power BI eller ditt datalager.

Dessutom stöder plattformen över 150 datakällor och bearbetar över 15 % av den globala marknadsföringsdatan.

Supermetrics bästa funktioner

Schemalägg automatiska datauppdateringar med anpassade intervall så att rapporterna alltid är aktuella utan manuella uppdateringar.

Normaliser fältnamn och mätvärden mellan olika plattformar för enhetlig rapportering.

Ladda upp offline-data med hjälp av Custom Data Import för att kombinera med digitala marknadsföringsmått.

Skapa Supermetrics Agents för att generera rapporter, flagga avvikelser och mycket mer.

Begränsningar för Supermetrics

Priserna stiger snabbt när du ansluter fler datakällor och destinationer.

Det finns en inlärningskurva för att konfigurera komplexa datatransformationer och blandningar.

Supermetrics prissättning

Startpaket: 37 $/månad för en användare

Tillväxt: 199 $/månad för två användare

Pro: 499 $/månad för tre användare

Företag: Anpassad prissättning

Supermetrics betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (795+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (105+ recensioner)

13. Funnel.io (Bäst för lagring av marknadsföringsdata)

Funnel.io ansluter till över 600 datakällor och fyller automatiskt i historiska data, så att du aldrig förlorar tillgången till tidigare resultat, även om ett API ändras. Dess datamodell förstår marknadsföringskoncept; den vet vad visningar, klick och konverteringar betyder på olika plattformar och normaliserar dem automatiskt.

Systemet avkodar namngivningskonventioner för kampanjer och delar upp ”Q1_2025_Facebook_Retargeting” i separata fält för kvartal, år, plattform och kampanjtyp. Funnel AI arbetar för att påskynda dina arbetsflöden.

Funnel.io:s bästa funktioner

Konvertera valutor automatiskt med hjälp av historiska växelkurser som matchar din rapporteringsperiod.

Lagra transformerade data samtidigt som du bevarar originalvärdena för revisionsspår och felsökning.

Skapa interaktiva instrumentpaneler i Funnel eller exportera ren data till Looker Studio, Tableau eller datalager.

Ställ frågor på naturligt språk och få insikter från dina data med hjälp av den inbyggda AI-funktionen Data Chat.

Begränsningar för Funnel.io

Alla anslutningar/destinationer ingår inte i alla planer (vissa endast i Business eller Enterprise).

Plattformen kräver förståelse för datamodelleringskoncept för avancerad anpassning.

Installationen tar längre tid än plug-and-play-verktyg, särskilt för byråer med komplexa datastrukturer.

Priser för Funnel.io

Gratis

Starter: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Funnel.io betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (155+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

📌 Arbetsflöde och stack för kundleverans

14. ClickUp (bäst för att hantera kundleveransarbetsflöden från början till slut)

Upprätthåll flödet i kampanjgenomförandet med hjälp av ClickUp Tasks

ClickUp är en app för allt som rör arbete, som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt, allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Dessutom blir ClickUps projektledningsprogramvara för kreativa byråer basen för hela ditt kundarbetsflöde. Så här stöder det dina marknadsföringsstrategier. 👇

Kör leveranser genom en tydlig pipeline

Låt oss säga att du producerar en social kampanj för en återkommande kund. Du skapar en ClickUp-uppgift för hela veckans kampanj. Inom den uppgiften gör du följande:

Lägg till deluppgifter för skript, copywriting, visuella element och korrekturläsning.

Använd ClickUp Dependencies så att arbetet sker i rätt ordning och din designer kan arbeta med det visuella när texten är klar.

Skapa en ClickUp-uppgiftschecklista för kvalitetssäkring, till exempel för att säkerställa enhetlig varumärkesröst och CTA-placering.

Använd ClickUp Task Priorities för att markera tillgångar som är kopplade till kortare kunddeadlines.

Ge kunderna tydlighet utan fler möten

Erbjud projektöversikt med hjälp av en kundportal-dashboard i ClickUp

ClickUp Dashboards hjälper dig att presentera arbetsstatus, tidslinjer och framsteg via en kundinriktad instrumentpanel. Din kundinstrumentpanel kan visa:

Aktuell projektfasens framsteg

Leveranser redo för kundgranskning

Deadlines för kommande vecka

Bandbredd för relevanta teammedlemmar

AI-kort som sammanfattar veckans framsteg (och mer!)

Anta att en kund driver en veckovis videoserie. Din instrumentpanel visar utkast till manus, färdiga inspelningar, pågående redigeringar och episoder som är klara för publicering. De förstår omedelbart var arbetet står.

Du kan också skapa interna dashboards för ditt team för att spåra arbetsbelastningsfördelning och flaskhalsar.

Driv på åtgärder med kontextuella konversationer

Projektdiskussioner förblir där arbetet utförs med ClickUp Chat.

Håll sammanhanget kopplat till utförandet med hjälp av ClickUp Chat

Låt oss säga att din strateg förfinar budskapet för en prestationsbaserad marknadsföringskampanj under ett feedback-samtal. De lägger in anteckningar direkt i projektets chattkanal. Därefter svarar designern i samma tråd och bifogar den uppdaterade bilden. Den överenskomna riktningen omvandlas till en uppgift med ett enda klick.

Slutligen kan alla fortsätta arbeta utan att byta plattform eller behöva förklara bakgrunden på nytt.

Låt AI hålla dina projekt på rätt spår

Ditt team gör ett fantastiskt arbete. Det är oftast arbetet som bromsar upp: uppdateringar, uppföljningar, samordningskontroller och stunderna då man undrar ”Vänta, var är vi nu?”.

ClickUp Brain tar bort den bördan så att ditt team kan fortsätta arbeta utan att du behöver hantera varje liten överlämning.

Tänk på dina veckovisa kunduppdateringar.

Du öppnar uppgifter, bläddrar igenom chattar, försöker komma ihåg vad som har ändrats, plockar ut höjdpunkter, skriver om allt i ett tydligt språk och dubbelkollar att inget saknas. Det är inte svårt, men det är tidskrävande och upprepas varje vecka.

Håll fokus på det viktiga arbetet med ClickUp Brain

Föreställ dig istället följande: Du ber ClickUp Brain om uppdateringen.

Den läser av den faktiska uppgiftsförloppet, beslut, kommentarer, godkännanden och väntande ärenden och genererar en tydlig, strukturerad statusöversikt som du kan skicka omedelbart.

Team som använder ClickUp slutför arbetet tre gånger snabbare, frigör 1,1 arbetsdagar varje vecka och minskar de operativa omkostnaderna med 88 %.

Läs mer om hur du använder AI i projektledning:

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Den omfattande funktionsuppsättningen kan överväldiga nya användare i början.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

En marknadsföringsbyråägare delar med sig av sina erfarenheter av att använda ClickUp på Reddit:

Vi har använt ClickUp i vår byrå i ungefär ett halvår nu, och ärligt talat har det förändrat vårt sätt att arbeta på sätt som jag inte hade förväntat mig. […] Deras Docs-system har diskret ersatt det mesta av vårt arbete i Google Docs. Allt flyter bättre när vår dokumentation finns på samma plats som våra projekt. Teamet anpassade sig till det snabbare än jag trodde. Jag var först tveksam till ClickUp Brain, det verkade bara vara ännu en AI-gimmick. Men det har räddat mig från en del tråkiga skrivuppgifter, särskilt när jag behöver sammanfatta långa e-postmeddelanden från kunder eller komma igång med ett utkast. […] AI-anteckningsfunktionen var en riktig överraskning. Tidigare tappade vi bort så många åtgärdspunkter efter möten, men nu fångar den upp allt och tilldelar uppgifter automatiskt. Uppföljningen har blivit märkbart bättre.

Vi har använt ClickUp i vår byrå i ungefär ett halvår nu, och ärligt talat har det förändrat vårt sätt att arbeta på sätt som jag inte hade förväntat mig. […] Deras Docs-system har diskret ersatt det mesta av vårt arbete i Google Docs. Allt flyter bättre när vår dokumentation finns på samma plats som våra projekt. Teamet anpassade sig till det snabbare än jag trodde.

Jag var först tveksam till ClickUp Brain, det verkade bara vara ännu en AI-gimmick. Men det har räddat mig från en del tråkiga skrivuppgifter, särskilt när jag behöver sammanfatta långa e-postmeddelanden från kunder eller komma igång med ett utkast. […]

AI-anteckningsfunktionen var en riktig överraskning. Tidigare tappade vi bort så många åtgärdspunkter efter möten, men nu fångar den upp allt och tilldelar uppgifter automatiskt. Uppföljningen har blivit märkbart bättre.

📌 Skala för flera kunder och white labeling

15. Stack AI (Bäst för AI-implementering i företag)

via Stack AI

Stack AI låter team bygga produktionsklara AI-assistenter och arbetsflöden utan att skriva kod. Den visuella byggaren kopplar samman komponenter för att hantera uppgifter som supporttriage, dokumentanalys eller förslagsgenerering.

Du väljer bland stora språkmodeller (LLM), såsom ChatGPT, Claude eller Gemini, baserat på den specifika uppgiften, och distribuerar sedan AI-assistenten som en intern app eller exponerar den via API för bredare integration.

Stack AI:s bästa funktioner

Bygg AI-arbetsflöden visuellt genom att koppla samman språkmodeller, datakällor och logik utan kodning.

Implementera RAG för att grunda AI-svar i företagsspecifika dokument och kunskapsbaser.

Designa och implementera rollspecifika chatbots på några minuter

Hantera distributioner med hjälp av miljöer, rollbaserade behörigheter och granskningsloggar för efterlevnad.

Begränsningar för Stack AI

Mallens omfattning varierar beroende på användningsfall och kräver anpassning för specialiserade arbetsflöden.

Integrationsmöjligheterna är mer begränsade jämfört med allmänna automatiseringsplattformar.

Verktyg för övervakning och observerbarhet kan behöva kompletteras för komplexa produktionsimplementeringar.

Priser för Stack AI

Gratis

Företag: Anpassad prissättning

Stack AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? De flesta mindre/specialiserade byråer är fortfarande ganska små och kundorienterade. I en jämförande rapport som omfattar 251 byråer uppgav majoriteten att de bara hade 11–20 kunder och rankade ofta ”SEO och webbplatsunderhåll” som sina viktigaste tjänster (77 % av byråerna).

16. HighLevel (Bäst för återförsäljare av byråer)

via HighLevel

HighLevel kombinerar CRM, e-postmarknadsföring, SMS och funnelbyggande i en lösning som byråer kan white-label-märka och återförsälja. Du märker hela systemet, från inloggnings-URL:er till mobilappar, så att kunderna ser ditt logotyp istället för HighLevels.

Plattformen inkluderar tvåvägskommunikation via SMS, samtalsspårning, röstmeddelanden och integration med Facebook Messenger för att centralisera kundkommunikationen.

Ännu bättre är att HighLevels AI-verktyg genererar trattkopior, skapar svar på recensioner och bygger arbetsflöden genom konversationsprompter.

HighLevels bästa funktioner

White label-märk hela plattformen, inklusive mobilappar, inloggnings-URL:er och varumärkesprofilering för återförsäljning till kunder.

Klonera kompletta marknadsföringssystem med hjälp av Snapshots som paketerar trattar, arbetsflöden och automatiseringar.

Aktivera SaaS-läge för att skapa prenumerationsplaner, debitera kunder och hantera fakturering automatiskt.

HighLevel-begränsningar

Vissa användare rapporterar om tillfälliga buggar och prestandaproblem med nyare funktioner.

Avancerade AI-funktioner kräver separat användningsbaserad prissättning utöver basabonnemanget.

Priser för HighLevel

Gratis provperiod

Startpaket: 97 $/månad

Obegränsat: 297 $/månad

HighLevel-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (545+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 80 recensioner)

💡 Proffstips: Träna AI i marknadsföring att flagga underpresterande kanaler i realtid. Om till exempel TikTok-annonser konverterar dåligt i mitten av veckan kan din AI varna teamet så att de omedelbart kan omfördela budgeten eller justera kreativa lösningar.

Fördelarna med en välbyggd AI-stack för byråer

En robust AI-stack gör det möjligt för byråer att undvika AI-spridning och bygga system som driver prestanda. Så här tillför en välbyggd stack verkligt värde:

Påskyndar kampanjleveransen: Snabbar upp kreativ produktion, godkännandeprocesser och kundrapportering genom sammankopplad automatisering.

Förbättrar den kreativa produktionen: Använder AI för att brainstorma koncept, testa variationer och förfina budskap i stor skala.

Förbättrar kundlojaliteten: Ger snabbare leveranstider och djupare insikter som leder till mätbara resultat.

Framtidssäkra verksamheter: Håller din teknikstack anpassningsbar till nya verktyg och marknadsförändringar utan att öka komplexiteten.

Stärker beslutsfattandet: Sammanför Sammanför marknadsanalyser , CRM och annonsdata för att avslöja trender och vägleda smartare utgifter.

🧠 Kul fakta: Under ungefär ett sekel (från slutet av 1800-talet till långt in på 1900-talet) fick många reklambyråer en standardprovision på cirka 15 % på kostnaden för de medier de köpte åt sina kunder. Även efter att byråerna övergick till att genomföra kreativa kampanjer för annonsörer (istället för för utgivare) lyckades de behålla den provisionsmodellen.

Vanliga misstag som byråer gör när de sätter ihop en AI-stack

Här är de vanligaste misstagen som byråer gör när de bygger sin AI-stack och hur du undviker att upprepa samma misstag.

Misstag Varför det gör ont Vad du ska göra istället Behandla verktyg som en strategi Team förväntar sig att tekniken ska lösa processproblem, vilket leder till oordning och förvirring. Kartlägg först ditt arbetsflöde och använd sedan verktyg för att stärka det som redan fungerar. Använda AI utan sammanhang AI-resultat saknar relevans när teamen inte tillhandahåller tydliga data eller riktlinjer. Förse verktygen med högkvalitativa uppmaningar, kundinsikter och kampanjdata för exakta resultat. Hoppa över samordning mellan team Oförbundna kreativa team, analysgrupper och strategiteam orsakar dubbelarbete och förseningar. Skapa delade instrumentpaneler eller centraliserade arbetsytor för att hålla alla på samma nivå. Att förlita sig enbart på AI-funktioner Glansiga AI-tillägg distraherar ofta från saknade kärnfunktioner. Utvärdera om verktyget förbättrar strategin, samarbetet eller mätbara resultat.

🧠 Kul fakta: Vissa byråer var pionjärer inom olika medietyper: till exempel utnyttjade en tidig amerikansk byrå den första TV-reklammiljön 1941 (för en klocka), och reklamskyltar exploderade i popularitet när bilar blev vanliga på amerikanska vägar.

Att bygga en AI-driven marknadsföringsbyrå ska inte innebära att man måste brottas med osammanhängande system. De smartaste teamen effektiviserar, kopplar samman och skalar sina arbetsflöden för att varje projekt ska fungera som en väloljad kampanjmaskin.

ClickUp samlar alla dina byråns arbetsflöden i ett kraftfullt arbetsutrymme, så att strategi, kreativitet, genomförande och rapportering finns under ett och samma tak.

Planera kampanjer i ClickUp Tasks, spåra prestanda med Dashboards, samla dina strategier i Docs och brainstorma nya idéer med ClickUp Brain. Dessutom förenar ClickUp BrainGPT hela ditt arbetsflöde. Det innebär att du spenderar mindre tid på att växla mellan plattformar och mer tid på att bygga kampanjer som verkligen gör skillnad.

Är du redo att koppla samman hela din byrås AI-ekosystem? Registrera dig för ClickUp idag! ✅

Vanliga frågor (FAQ)

Byråer behöver verktyg som hjälper till med innehållsskapande, kampanjhantering, analys och kundrapportering. ClickUp samlar dessa funktioner genom att erbjuda AI-driven skrivfunktion, uppgiftshantering och prestationsdashboards i en och samma plattform, så att teamen kan hantera kampanjer och skapa innehåll utan att behöva växla mellan olika verktyg.

De flesta byråer lägger cirka 10–20 % av sin totala teknikbudget på AI-marknadsföringsverktyg. Det exakta beloppet beror på teamets storlek, kunderna och kampanjernas komplexitet.

Små byråer kan absolut använda AI-stackar. Många AI-plattformar erbjuder nu prisvärda abonnemang, kostnadsfria nivåer eller modeller där man betalar per användning, vilket gör det möjligt för små team att automatisera rutinmässigt arbete och konkurrera effektivt utan stora investeringar.

Spåra mätvärden som tid som sparats på repetitiva uppgifter, förbättringar av kampanjresultat, konverteringsfrekvens för leads och kostnad per förvärv. Genom att jämföra resultatet före och efter AI för aktiviteter som annonsinriktning kan du kvantifiera värdet och motivera ytterligare investeringar.

Byråer bör se över sin stack var 6–12 månader. Detta säkerställer att de håller sig uppdaterade med nya funktioner, säkerhetsuppdateringar och föränderliga kundbehov, samtidigt som överflödiga eller underutnyttjade verktyg tas bort.