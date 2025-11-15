13 bästa programvaruverktyg för kundövervakning

Sam Walton, medgrundare av Walmart, sa en gång: ”Det finns bara en chef, och det är kunden. ”

Och ärligt talat är det ju det som är kärnan i alla företag: att bygga långsiktiga kundrelationer.

Men att ge kunderna bra service är inte lika enkelt som det brukade vara. Faktum är att 86 % av servicemedarbetarna och 74 % av de mobila medarbetarna säger att kundernas förväntningar bara har ökat 📈.

Ett sätt att ligga steget före är att noga följa kundernas resa.

När du förstår deras handlingar, frågor och vanor får du chansen att förstå dem bättre och lösa problem innan de ens märker det. Det är den typen av omtänksam service som kunderna tenderar att komma ihåg.

I den här artikeln utforskar vi några av de bästa kundtjänstprogrammen som hjälper dig att spåra kundinteraktioner, förbättra kundnöjdheten och bygga varaktiga relationer med dina kunder.

De bästa programvarorna för kundövervakning i korthet

Här är en snabb jämförelse av de bästa lösningarna för kundövervakning som hjälper dig att välja rätt:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser ClickUp Arbetsflödeshantering och teamsamarbete AI-drivna instrumentpaneler, CRM-mallar, formulär och automatiseringar, kundvarningar Alltid gratis plan. Betalda planer tillgängliga. Hotjar Spåra kundbeteende och feedback Heatmaps, session replays, realtidsfeedback, undersökningar, trattanalys Betalda abonnemang börjar från 49 $/månad per användare. Fullstory Beteendedata och sessioninsikter Automatisk sessionreplay, väg- och trattanalys, AI-sammanfattningar, användarsegmentering, samarbete i appen Anpassad prissättning Mixpanel Produktanalys och kundtrender Spårning av användning i realtid, kundlojalitetskohorter, självbetjäningspaneler, länk för uppspelning, integration med datalager Anpassad prissättning Crazy Egg Visuell spårning av beteende på webbplatsen Heatmaps och scrollmaps, sessionsinspelningar, A/B-testning, trafiksegmentering, enkel tagghanterare Betalda abonnemang från 29 $/månad per användare ChurnZero Kundframgångsteam och kundlojalitet Hälsopoäng, automatiserade spelböcker, inbyggda undersökningar, realtidsvarningar, djupgående CRM-integrationer Anpassad prissättning Userpilot Användarengagemang och onboarding i appen Kontextuella genomgångar, produktanalyser, sessionsuppspelning, undersökningar i appen och NPS, integrering av datasynkronisering Betalda abonnemang från 299 USD/månad per användare Intercom AI-driven support och proaktiv meddelandehantering Fin AI-agent, livechatt och inkorg, kodfria arbetsflöden, riktade meddelanden, detaljerade rapporter Betalda abonnemang från 39 $/månad per användare Sprinklr Stora företag som behöver enhetlig CX-hantering Omnikanalservice och sociala medier, AI-kvalitetsövervakning, social lyssnande, automatisering av arbetsflöden, stöd för över 30 kanaler Anpassad prissättning Zendesk Omnikanalig kundservice med automatisering Flerkanalig biljettförsäljning, AI-agenter, anpassade arbetsflöden, analyser, över 1 000 integrationer Betalda abonnemang från 25 USD/månad per användare HubSpot Allt-i-ett-CRM med CMS och analysverktyg CMS-hosting, anpassade instrumentpaneler, chatbots och livechatt, marknadsföringsautomatisering, AI-innehållsverktyg Betalda abonnemang från 45 USD/månad per användare Richpanel E-handelsvarumärken som vill sänka supportkostnaderna AI-självbetjäning, enhetlig inkorg, automatisering av arbetsflöden, rapportering av intäktspåverkan, hjälpcenter med varumärkesprofilering Betalda abonnemang från 69 $/månad per användare Pipedrive Säljteam som spårar varje affär Visuell pipeline, automatiserade uppföljningar, prognoser, över 500 appintegrationer, valfria tillägg för leads och dokument. Betalda abonnemang från 19 $/månad per användare Churn360 SaaS-team med fokus på insikter om kundlojalitet Hälsopoäng i realtid, beteendebaserade segment, anpassade instrumentpaneler, undersökningar, CRM-datasynkronisering Anpassad prissättning

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

Vad ska du leta efter i programvara för kundövervakning?

Med verktyg som AI, big data och CRM-system (customer relationship management) är det enklare än någonsin att få tillgång till insikter om kundernas beteende och preferenser.

Men att spåra rätt CRM-mått och dra praktiska slutsatser från dina kunddata är nära kopplat till att veta vad du vill förbättra.

Som JD Rico, redaktör och venture partner på Digitalist Hub, uttrycker det: ”När du känner dina kunder bättre kan du ge dem bättre service. ” Att förstå vad dina kunder gillar (och inte gillar) hjälper dig att undvika att skicka samma e-postmarknadsföring eller telefonsamtal till alla.

Här är vad det perfekta verktyget för kundövervakning bör kunna göra:

✅ Hantera leads, kontaktuppgifter, spåra kundinteraktioner och visa kommunikationshistorik på ett och samma ställe.

✅ Använd kundspårningsprogramvara och CRM för att övervaka din försäljningspipeline, spåra leads och affärer och få en tydlig bild av försäljningsprocessen.

✅ Hantera supportärenden, automatisera svar och hantera kundkommunikation

✅ Samla kundinformation centralt med enkel rapportering om kundbeteende och engagemang.

✅ Få tillgång till rapporter i realtid och integrera smidigt med ditt CRM-verktyg, marknadsföringsautomatisering eller arbetsflödesverktyg.

De bästa programvarorna för kundövervakning

Här är 13 av de bästa programvarorna för kundövervakning som finns på marknaden idag. Låt oss gå igenom deras styrkor och svagheter för att se om de passar ditt team.

1. Hotjar (bäst för att spåra kundbeteende och feedback)

via Hotjar

Ingen gillar att gissa varför besökare lämnar deras webbplats. Och med 73 % av konsumenterna redo att byta till en konkurrent efter bara några dåliga upplevelser har du inte mycket tid på dig att lista ut det. Det är där Hotjar hjälper till.

Detta verktyg ger dig en tydlig bild av hur människor rör sig på din webbplats, var de klickar, var de tvekar och var de lämnar webbplatsen.

Med värmekartor, sessionsinspelningar och verktyg för feedback i realtid hjälper Hotjar ditt team att upptäcka problem tidigt och åtgärda dem innan dina kunder ens hinner tänka på att uppdatera sidan eller lämna den.

Hotjars bästa funktioner

Låt teamen observera kundinteraktioner i realtid med hjälp av värmekartor och användarinspelningar.

Samla in direkt feedback med enkäter och feedbackknappar utan att störa kundupplevelsen.

Upptäck avbrott i försäljningsprocessen med trattanalys och beteendespårning.

Ge AI-drivna undersökningsförslag och insikter för att förbättra marknadsföringskampanjer

Integrera med verktyg som HubSpot, Slack och Zendesk för att förenkla automatiseringen av arbetsflöden.

Begränsningar för Hotjar

Installationsprocessen kan vara komplicerad för icke-utvecklare.

Vissa användare rapporterar långsam respons från kundsupporten.

Spårningsskript kan påverka webbplatsens laddningshastighet.

Hotjar-priser

Gratis : Gratis för alltid

Tillväxt : 49 USD/månad per användare

Företag : Anpassad prissättning

Skala: Anpassad prissättning

Hotjar-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (310+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 530 recensioner)

Vad användarna säger om Hotjar

Denna G2-recension lyfte fram:

Hotjar är det bästa verktyget för att spåra användarupplevelsen på en webbplats. Det jag gillar mest med Hotjar är att kunna titta på en sessionsvideo från en riktig användare.

Hotjar är det bästa verktyget för att spåra användarupplevelsen på en webbplats. Det jag gillar mest med Hotjar är att kunna titta på en sessionsvideo från en riktig användare.

2. Fullstory (bäst för beteendedata och sessioninsikter)

via Fullstory

Ibland säger användarnas beteende på din webbplats mer än någon undersökning. Fullstory hjälper dig att fånga dessa outtalade ögonblick genom att registrera exakt hur människor rör sig, klickar, bläddrar eller fastnar.

Med beteendedata i realtid, sessionrepriser och AI-drivna insikter ger denna programvara för kundhantering ditt team en tydlig bild av kundresan.

Fullstory hjälper produkt-, design- och supportteam att arbeta med självförtroende genom att identifiera friktionspunkter och förstå vad som får kunderna att komma tillbaka. Programmet registrerar också automatiskt varje interaktion, så att du kan gräva djupt i användarsessioner utan att behöva tagga allt i förväg.

Fullstories bästa funktioner

Registrera varje användarinteraktion automatiskt med avancerad sessionsuppspelning.

Analysera kundresor och konverteringskanaler för att förstå hela kundresan.

Använd AI-drivna sammanfattningar för snabba insikter om kundbeteende.

Segmentera användare efter beteende, enhet eller frustrationstecken för fokuserad analys.

Samarbeta mellan team med anteckningar, markeringar och funktioner för direkt delning.

Fullstory-begränsningar

Priserna kan vara höga för mindre företag.

Vissa beteendesignaler, som raseri-klick, kan sakna precision.

Ibland långsam datainläsning vid hantering av stora datamängder

Fullstory-priser

Anpassad prissättning

Fullstory-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

Vad användarna säger om Fullstory

Denna recension från Capterra delade:

Hjälper mycket när det gäller att fastställa specifikt marknadssegmenteringsbeteende, vilket hjälpte oss att avgöra vad vår marknad saknade. Bra verktyg för att lära sig om användarnas beteende och hur man anpassar sig till deras behov och förbättrar deras upplevelse avsevärt.

Hjälper mycket när det gäller att fastställa specifikt marknadssegmenteringsbeteende, vilket hjälpte oss att avgöra vad vår marknad saknade. Bra verktyg för att lära sig om användarnas beteende och hur man anpassar sig till deras behov och förbättrar deras upplevelse avsevärt.

👀 Rolig fakta: Konceptet ”kundresekarta” kommer egentligen från tjänstedesign på 1990-talet, inte från försäljning eller marknadsföring. Det användes först av flygbolag och hotellpersonal för att förbättra inchecknings- och ombordstigningsupplevelsen.

3. Mixpanel (Bäst för produktanalys och kundtrender)

via Mixpanel

Det är en sak att höra vad kunderna säger om din produkt. Det är en annan sak att se vad de faktiskt gör med den. Mixpanel hjälper dig att göra just det.

Den visar hur människor använder din produkt, vilka funktioner de gillar, var de hoppar av och hur deras beteende förändras över tid. Genom att sammanföra kunddata, produktanalyser och sessionsuppspelningar hjälper Mixpanel team att fatta smartare beslut utan att behöva vänta på rapporter.

Mixpanels bästa funktioner

Spåra kundernas åtgärder, produktanvändning och trender i realtid

Analysera kundlojaliteten med kohortrapporter och beteendespårning.

Dela enkelt insikter med självbetjäningsdashboards för hela teamet.

Koppla samman sessionsuppspelningar med produktanalyser för att få en fullständig bild av kundresan.

Integrera med ditt datalager, CRM-programvara och verktyg för marknadsföringsautomatisering.

Begränsningar för Mixpanel

Kostnaderna kan bli höga vid stora volymer av händelser

Kan ta tid att lära sig för nya användare

Vissa avancerade funktioner kräver support från datateam.

Mixpanel-priser

Gratis för alltid

Tillväxt : Gratis

Företag: Anpassad prissättning

Mixpanel-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 1 160 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 140 recensioner)

Vad användarna säger om Mixpanel

I denna G2-recension står det:

Mixpanel erbjuder robusta analysfunktioner som gör det möjligt för företag att få en djupgående förståelse för användarnas beteende och fatta datadrivna beslut. Dess förmåga att spåra och analysera användarinteraktioner i realtid på olika digitala plattformar är särskilt imponerande.

Mixpanel erbjuder robusta analysfunktioner som gör det möjligt för företag att få en djupgående förståelse för användarnas beteende och fatta datadrivna beslut. Dess förmåga att spåra och analysera användarinteraktioner i realtid på olika digitala plattformar är särskilt imponerande.

4. Crazy Egg (bäst för visuell spårning av webbplatsbeteende)

via Crazy Egg

Mer än hälften av konsumenterna säger att utmärkt service är viktigare än priset de betalar. Det innebär stor press för team som försöker vinna kundernas lojalitet. Men med Crazy Egg behöver du inte gissa vad som fungerar på din webbplats.

Crazy Egg visar dig exakt hur besökare rör sig, klickar och bläddrar igenom dina sidor. Med värmekartor, sessionsinspelningar och A/B-testning hjälper det dig att upptäcka friktion, åtgärda problem och skapa en smidigare upplevelse innan små problem leder till förlorade kunder.

Crazy Eggs bästa funktioner

Visualisera kundernas klick, scrollning och engagemang med hjälp av värmekartor och scrollkartor.

Se verkliga användarresor med sessionsinspelningar för att upptäcka problemområden.

Kör A/B-tester för att se vilka designer som ger bättre kundinteraktioner.

Segmentera trafiken efter enhet, källa eller kampanj för riktade insikter.

Integrera med plattformar som Google Tag Manager, Shopify och WordPress för enkel installation.

Begränsningar för Crazy Egg

Vissa användare rapporterar begränsad analysdjup jämfört med konkurrenter.

Priserna anges endast per år och kan vara förvirrande för förstagångsanvändare.

Svarstiderna för kundsupport kan vara långa

Crazy Egg-priser

Startpaket : 29 $/månad per användare

Plus : 99 $/månad per användare

Pro : 249 USD/månad per användare

Företag: 499 USD/månad per användare

Crazy Egg-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 110 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 80 recensioner)

Vad användarna säger om Crazy Egg

Denna Capterra-recension innehöll:

Jag får specifika, mätbara data om hur min målgrupp använder min webbplats dagligen. Jag får inspelningar av kundernas besök i realtid. Jag får utmärkta split-testfunktioner med grundliga analyser som jag kan använda för att skräddarsy mitt innehåll efter mina besökare.

Jag får specifika, mätbara data om hur min målgrupp använder min webbplats dagligen. Jag får inspelningar av kundernas besök i realtid. Jag får utmärkta split-testfunktioner med grundliga analyser som jag kan använda för att skräddarsy mitt innehåll efter mina besökare.

📮 ClickUp Insight: Cirka 31 % av cheferna förlitar sig på visuella tavlor, medan andra föredrar Gantt-diagram, instrumentpaneler eller arbetsbelastningsvyer. Utmaningen? De flesta verktyg tvingar dig att hålla dig till ett enda. Och när en vy inte passar ditt arbetssätt, bromsar det bara upp dig. Med ClickUp kan du när som helst växla mellan AI-drivna Gantt-diagram, Kanban-tavlor, ClickUp-instrumentpaneler eller arbetsbelastningsvyer. Dessutom kan du med ClickUps AI-assistent, ClickUp Brain, skapa anpassade vyer eller sammanfattningar som anpassas efter vem som behöver dem. Med ClickUps AI-drivna kort och instrumentpaneler har du alltid tillgång till den information du behöver. 💫 Verkliga resultat: CEMEX minskade kommunikationsfördröjningarna från 24 timmar till sekunder och lanserade produkter 15 % snabbare med ClickUp.

5. ChurnZero (Bäst för kundframgångsteam och kundlojalitet)

via ChurnZero

Ingen vill förlora en kund på grund av något de inte förutsåg.

Istället för att vänta på att problem ska uppstå vet du exakt när du ska ingripa och stärka relationerna med ChurnZero.

ChurnZero hjälper dig att ligga steget före genom att ge kundtjänstteamet realtidsinformation om kundernas hälsa, engagemang och nöjdhet.

Detta hjälper team att spåra användningsmönster, samla in feedback och till och med förutsäga förnyelser.

ChurnZeros bästa funktioner

Övervaka kundinteraktioner och hälsa med AI-driven poängsättning

Automatisera framgångsstrategier, förnyelseuppföljning och onboarding-arbetsflöden.

Samla in feedback i realtid med inbyggda undersökningsverktyg (NPS, CSAT, CES)

Få omedelbara varningar om viktiga kundåtgärder eller risker

Integrera med verktyg som Slack, Salesforce och Snowflake för bättre samordning inom teamet.

Begränsningar för ChurnZero

Inställning och anpassning kan vara tidskrävande för nya användare.

Vissa användare rapporterar att det finns en inlärningskurva för avancerade funktioner.

UI-uppdateringar påverkar ibland användbarheten

Priser för ChurnZero

Anpassad prissättning

ChurnZero-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (1 420+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 120 recensioner)

Vad användarna säger om ChurnZero

Denna G2-recension fångade:

ChurnZero har gett oss verktyg för att noggrant spåra våra kunders åsikter, både objektivt och subjektivt. Som administratör har jag samlat in en mängd data genom att skapa anpassade instrumentpaneler, vilket gör det möjligt för mig att fatta välgrundade beslut som påverkar våra kunder och teammedlemmar.

ChurnZero har gett oss verktyg för att noggrant spåra våra kunders åsikter, både objektivt och subjektivt. Som administratör har jag samlat in en mängd data genom att skapa anpassade instrumentpaneler, vilket gör att jag kan fatta välgrundade beslut som påverkar våra kunder och teammedlemmar.

6. Userpilot (bäst för användarengagemang och onboarding i appar)

via Userpilot

Företag som sätter kunderna i första rummet växer 41 % snabbare än de som inte gör det. Men hur ser man till att varje kund känner sig sedd och uppskattad? Du kan uppnå sådana resultat genom att erbjuda dina kunder personliga upplevelser.

Userpilot hjälper dig att göra just det.

Med appens meddelanden, onboarding-flöden och feedbackverktyg kan du ge support och vägledning till dina användare direkt i din produkt.

Userpilots bästa funktioner

Guida användarna med kontextuell onboarding, verktygstips och produktpresentationer.

Spåra användarbeteende med produktanalyser och användningstrender

Spela upp sessioner för att upptäcka användbarhetsproblem och förstå användarnas resor.

Samla in användarfeedback med enkäter i appen och NPS-verktyg

Integrera med din teknikstack för datasynkronisering och segmentering.

Begränsningar för Userpilot

Avancerade funktioner som sessionsuppspelning och mobil engagemang är tilläggsfunktioner.

Det tar tid att konfigurera personliga flöden och analyser.

Startpriset kan vara högt för små team.

Priser för Userpilot

Startpaket : 299 USD/månad per användare

Tillväxt : Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

Userpilot-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

Vad användarna säger om Userpilot

I denna G2-recension står det:

Detta verktyg har öppnat upp flera tillväxtmöjligheter för oss att minska onboarding-tider och kostnader, öka konvertering och kundlojalitet, analysera våra användares aktivitet, samla in deras feedback och mäta NPS.

Detta verktyg har öppnat upp flera tillväxtmöjligheter för oss att minska onboarding-tider och kostnader, öka konvertering och kundlojalitet, analysera våra användares aktivitet, samla in deras feedback och mäta NPS.

7. Intercom (bäst för AI-driven support och proaktiv meddelandehantering)

via Intercom

När kunderna kontaktar företaget hoppas de ofta på två enkla saker: snabb hjälp och ett mänskligt bemötande som får dem att känna sig uppskattade.

Intercom kombinerar dessa med sina AI-drivna kundtjänstverktyg, såsom Fin AI Agent.

Med smart automatisering, en användarvänlig livechatt och en enda plats för att hantera konversationer hjälper Intercom växande team att behålla sin personliga prägel, även när de expanderar.

Intercoms bästa funktioner

Erbjud AI-driven support med Fin AI Agent för att automatiskt lösa vanliga frågor.

Använd livechatt och delade inkorgar för att hålla koll på kundkonversationerna.

Skapa anpassade arbetsflöden och automatisera rutinuppgifter utan att behöva koda.

Skicka proaktiva meddelanden, produktpresentationer och riktade uppdateringar baserat på kundernas beteende.

Få tillgång till detaljerade analyser och anpassade rapporter för att spåra supportens prestanda och engagemang.

Begränsningar för Intercom

Kan kännas överväldigande för förstagångsanvändare på grund av dess breda utbud av funktioner.

Priserna kan vara höga för småföretag, särskilt med AI-upplösningar som prissätts per användning.

Priser för Intercom

Gratis provperiod tillgänglig

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Intercom

G2 : 4,5 av 5 (över 3 400 recensioner)

Capterra: 4,5 av 5 (över 1 120 recensioner)

Vad användarna säger om Intercom

Denna Capterra-recension lyfte fram:

Sammantaget har Intercom varit en fantastisk upplevelse. Det löser vårt företags huvudsakliga behov, nämligen att tillhandahålla kontinuerlig och snabb support till våra användare.

Sammantaget har Intercom varit en fantastisk upplevelse. Det löser vårt företags huvudsakliga behov, nämligen att tillhandahålla kontinuerlig och snabb support till våra användare.

👀 Rolig fakta: Den tidigaste användningen av feedbackloopar för kundupplevelser kom från japansk tillverkning på 1960-talet, där ”Kaizen” uppmuntrade frontlinjearbetare att föreslå sätt att förbättra kundresultaten.

8. Sprinklr (Bäst för stora företag som behöver enhetlig hantering av kundupplevelsen)

via Sprinklr

När ditt företag bedriver verksamhet på flera kanaler och har kontakt med tusentals kunder varje dag är det ingen liten uppgift att hålla allt synkroniserat.

Det är där Sprinklr kommer in. Sprinklr samlar kundservice, marknadsföring, sociala medier och analys i en kraftfull plattform. Du kan hantera sociala konversationer, kundfrågor, marknadsinsikter och kampanjer utan att behöva hoppa mellan olika verktyg.

Sprinklr bästa funktioner

Hantera kundservice, socialt engagemang och marknadsföring från en enda plattform.

Använd AI-driven kvalitetsövervakning och konversationsanalys för att förbättra kundupplevelsen.

Få insikter om marknaden, produkterna och kunderna genom avancerad social lyssning och analys.

Automatisera servicearbetsflöden och förbättra agenternas produktivitet med AI-drivna verktyg.

Stöd kundinteraktioner över 30 eller fler digitala och röstkanaler

Sprinklr-begränsningar

Inlärningskurvan kan vara brant på grund av plattformens djup och komplexitet.

Anpassade priser innebär att mindre team kan ha svårt att i förväg bedöma om produkten är överkomlig.

Sprinklr-priser

Anpassad prissättning

Sprinklr-betyg och recensioner

G2 : 4,1/5 (över 1 120 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 80 recensioner)

Vad användarna säger om Sprinklr

Denna G2-recension delade:

Sprinklr har verkligen förändrat vårt sätt att spåra och hantera våra insatser på sociala medier. Tack vare den användarvänliga designen var det otroligt enkelt för vårt team att komma igång redan från första dagen – ingen brant inlärningskurva, bara smidig implementering.

Sprinklr har verkligen förändrat vårt sätt att spåra och hantera våra insatser på sociala medier. Tack vare den användarvänliga designen var det otroligt enkelt för vårt team att komma igång redan från första dagen – ingen brant inlärningskurva, bara smidig implementering.

9. Zendesk (Bäst för omnikanal-kundservice med kraftfulla automatiseringsfunktioner)

via Zendesk

Zendesk har länge varit ett pålitligt namn för företag som vill ha tillförlitlig kundsupport över olika kanaler. Det hjälper team att hantera ärenden från e-post, chatt, sociala medier och röstsamtal, allt på ett och samma ställe.

Deras AI-drivna agenter arbetar tillsammans med mänskliga team för att omedelbart lösa vanliga frågor, medan automatiseringsfunktioner minskar rutinuppgifter och hjälper helpdeskar att fungera smidigt. Zendesk stöder också medarbetarservice, så att interna team kan hantera förfrågningar med samma effektivitet.

Zendesks bästa funktioner

Centralisera kundsupporten med omnikanal-ticketing och realtidsmeddelanden.

Använd AI-agenter och automatiseringsverktyg för att minska lösningstiderna och öka effektiviteten.

Anpassa arbetsflöden, triggers och automatiseringar efter dina supportbehov.

Få insikter med förkonfigurerade instrumentpaneler, analysverktyg och rapporteringsverktyg.

Integrera med över tusen appar, inklusive Microsoft Teams och Salesforce.

Begränsningar i Zendesk

Priserna kan vara dyra för mindre företag.

Kundsupportens kvalitet och svarstider har fått blandade omdömen.

Priser för Zendesk

Suite Team : 25 USD/månad per användare

Suite Growth : 69 $/månad per användare

Suite Professional : 149 USD/månad per användare

Suite Enterprise: 219 USD/månad per användare

Zendesk-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 6 220 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 4 000 recensioner)

Vad användarna säger om Zendesk

Denna Capterra-recension avslöjade följande:

Utmärkt från första dagen. Det är fantastiskt att slippa besväret med att svara varje enskild kund via Gmail och inte kunna jämföra svar eller enkelt hitta tidigare interaktioner med allt och alla på ett enda ställe med en FANTASTISK sökfunktion.

Utmärkt från första dagen. Det är fantastiskt att slippa besväret med att svara varje enskild kund via Gmail och inte kunna jämföra svar eller enkelt hitta tidigare interaktioner med allt och alla på ett enda ställe med en FANTASTISK sökfunktion.

10. HubSpot (Bäst för företag som vill ha ett allt-i-ett-CRM med CMS och analysverktyg)

via HubSpot

Det är svårt nog att driva ett företag utan att behöva hålla reda på olika verktyg för innehåll, kundservice och rapportering. HubSpot samlar allt på ett ställe.

Detta verktyg ger ditt team en enda plats för att hantera marknadsföring, försäljning, kundsupport och webbplatshantering.

Du kan hantera kontakter, skapa rapporter, automatisera uppgifter och till och med skapa AI-drivet innehåll utan att behöva växla mellan olika plattformar.

HubSpots bästa funktioner

Erbjud säker webbhotell med inbyggt CMS Hub

Skapa anpassningsbara instrumentpaneler och rapporter för hela ditt team.

Hantera kundchattar med livechatt, chatbot-byggare och e-postspårning

Automatisera leadhantering och marknadsföringsarbetsflöden

Använd gratisverktyg som landningssideskapare, mötesplanerare och AI-innehållsskapare.

HubSpots begränsningar

Kostnaderna kan öka när du går över till premiumabonnemang.

Det kan ta lite tid att vänja sig vid att skapa detaljerade rapporter och arbetsflöden.

HubSpot-priser

Startpaket : 45 USD/månad per användare

Professional : 270 USD/månad per användare

Företag: 900 USD/månad per användare

HubSpot-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 12 700 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 400 recensioner)

Vad användarna säger om HubSpot

Denna G2-recension innehöll:

Jag uppskattar hur HubSpots e-postmallar effektiviserar repetitiva uppgifter och bidrar till att säkerställa ett konsekvent varumärkesuttryck i all kommunikation. Möjligheten att spåra engagemangsmätvärden – såsom öppningar, sändningar och studsar – har varit särskilt användbar för att förfina strategin och förstå målgruppens beteende.

Jag uppskattar hur HubSpots e-postmallar effektiviserar repetitiva uppgifter och bidrar till att säkerställa ett konsekvent varumärkesuttryck i all kommunikation. Möjligheten att spåra engagemangsmätvärden – såsom öppningar, sändningar och studsar – har varit särskilt användbar för att förfina strategin och förstå målgruppens beteende.

11. Richpanel (Bäst för e-handelsvarumärken som vill sänka supportkostnaderna)

via Richpanel

När ett varumärke lyckas med personalisering märker kunderna det. Faktum är att företag som är duktiga på detta har 71 % större sannolikhet att uppnå starkare lojalitet. Men att hålla servicen personlig är lättare sagt än gjort, särskilt när supportteam hanterar stora volymer varje dag.

Richpanel gör jobbet lite enklare.

Genom att kombinera självbetjäningsalternativ med smart automatisering hjälper den e-handelsvarumärken att hantera vanliga frågor samtidigt som den ger agenterna utrymme att interagera med kunderna på ett mer meningsfullt sätt.

Richpanels bästa funktioner

Erbjud AI-driven kundsupport med automatisering och självbetjäningsflöden

Hantera konversationer via e-post, chatt, sociala medier, SMS och telefon från en enda inkorg.

Automatisera repetitiva uppgifter med bots, uppdrag och AI-drivna svar.

Erbjud avancerad rapportering om konversationer, teamaktivitet och intäktspåverkan.

Anpassa arbetsflöden med en kodfri byggare och ett hjälpcenter med ditt varumärke.

Begränsningar för Richpanel

Kräver tid och support för att konfigurera komplexa självbetjäningsflöden

Företagsfunktioner som flera butiker och varumärken är endast tillgängliga i dyrare abonnemang.

Rapporteringsalternativen är omfattande men kan kännas överväldigande i början.

Priser för Richpanel

Pro : 69 $/månad per användare

Pro Max : 99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Richpanel-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 90 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

Vad användarna säger om Richpanel

Denna G2-recension delade:

Richpanel har helt förändrat hur vi förstår och interagerar med våra kunder. Det sätt på vilket programvaran konsoliderar kunddata från olika källor och kanaler är banbrytande.

Richpanel har helt förändrat hur vi förstår och interagerar med våra kunder. Det sätt på vilket programvaran konsoliderar kunddata från olika källor och kanaler är banbrytande.

12. Pipedrive (Bäst för säljteam som vill ha full kontroll över varje affär)

via Pipedrive

När ditt säljteam hanterar dussintals leads är det lätt att saker och ting faller mellan stolarna. Pipedrive hjälper till genom att samla allt på ett ställe.

Från uppföljningar till prognoser ger den ditt team en tydlig överblick över varje affär och vad som behöver uppmärksammas. Med en enkel visuell pipeline och vänliga AI-påminnelser gör Pipedrive försäljningsprocessen hanterbar, även under de mest hektiska dagarna.

Det som gör den så speciell är hur fokuserad den är. Pipedrive försöker inte vara ett verktyg som kan allt. Den hjälper helt enkelt säljteam att hålla ordning, automatisera sina uppgifter och avsluta fler affärer utan extra krångel.

Pipedrives bästa funktioner

Organisera och spåra affärer med en visuell översikt över försäljningspipelinens olika steg

Automatisera uppföljningar och påminnelser för leads och uppgifter

Få tillgång till tydliga rapporter, prognoser och insikter om prestanda.

Integrera med över 500 appar, inklusive e-post- och meddelandeverktyg.

Använd tillägg som LeadBooster och Smart Docs för ökad flexibilitet.

Begränsningar i Pipedrive

Avancerade rapporter och prognoser finns endast i högre prisnivåer.

Telefonsupport är endast tillgänglig med premiumabonnemang.

Pipedrive-priser

Lite : 19 $/månad per användare

Tillväxt : 34 USD/månad per användare

Premium : 64 $/månad per användare

Ultimate: 89 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 2 560 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

Vad användarna säger om Pipedrive

Denna Capterra-recension lyfte fram:

Du kan ta fram en potentiell kund och se deras ögonfärg, favoritmat, var du träffade dem och till och med lägga in en anteckning med viktiga detaljer från ditt samtal med dem som du kan använda i nästa samtal.

Du kan ta fram en potentiell kund och se deras ögonfärg, favoritmat, var du träffade dem och till och med lägga in en anteckning med viktiga detaljer från ditt samtal med dem som du kan använda i nästa samtal.

13. Churn360 (Bäst för SaaS-team som fokuserar på kundlojalitet och insikter)

via Churn360

Kundbortfall är en tyst oro för alla SaaS-företag. Churn360 har ett tydligt uppdrag: att hjälpa team att upptäcka varningssignaler tidigt och bygga starkare relationer med sina kunder.

Verktyget gör detta genom att ge framgångsrika chefer en fullständig översikt över varje konto, spåra hälsopoäng och göra det lättare att agera innan det är för sent.

Plattformen utmärker sig särskilt för sin genomtänkta analys och sättet att samla kunddata från olika källor.

Churn360 bästa funktioner

Spåra kundernas hälsopoäng och engagemang i realtid

Segmentera kunder baserat på beteenden och engagemangstrender

Skapa anpassade instrumentpaneler för att övervaka viktiga nyckeltal för kundupplevelsen.

Skicka personliga kampanjer och kundundersökningar

Integrera med CRM-system och samla kunddata i en vy.

Begränsningar för Churn360

Begränsad automatisering jämfört med andra verktyg för kundframgång

Vissa användare kan tycka att gränssnittet är komplicerat i början.

Rapporteringsfunktionerna kan kännas grundläggande för avancerade behov.

Priser för Churn360

Anpassad prissättning

Churn360-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

Vad användarna säger om Churn360

I denna recension från Capterra står det:

Churn360 hjälper till att minska kundbortfallet genom att visa vilka kunder som är i riskzonen. Det innebär att vi kan hantera fler kunder än vi skulle kunna utan Churn360, vilket ökar våra intäkter.

Churn360 hjälper till att minska kundbortfallet genom att visa vilka kunder som är i riskzonen. Det innebär att vi kan hantera fler kunder än vi skulle kunna utan Churn360, vilket ökar våra intäkter.

De flesta verktyg för kundövervakning utmärker sig inom ett område, oavsett om det gäller sessionsspårning, produktanalys, insamling av feedback eller insikter om kundernas framgång.

Men när teamen måste jonglera mellan flera appar bara för att få en helhetsbild går sammanhanget förlorat, uppföljningar glöms bort och den verkliga kundhistorien förblir fragmenterad.

Det är där ClickUp sticker ut som världens första konvergerade AI-arbetsyta ✅.

Istället för att spåra flera delar av kundresan i flera separata verktyg, vilket kan leda till oöverskådlighet, samlar ClickUp allt i ett anpassningsbart arbetsutrymme. Från att logga kundfeedback och spåra hälsopoäng till att automatisera uppföljningar och synkronisera CRM-uppdateringar ger ClickUp ditt team ett strukturerat men flexibelt sätt att övervaka och hantera varje kundinteraktion.

Låt oss titta närmare på detaljerna och se hur du kan optimera dina arbetsflöden för kundövervakning:

Logga problem och kundfeedback med hjälp av ClickUp Forms och Tasks

Formulär och uppgifter går hand i hand i ClickUp.

Anta att ditt supportteam vill ha ett enkelt sätt för kunderna att rapportera problem. Du kan skapa ett ClickUp-formulär som omvandlar varje inlämning till en uppgift i din supportpipeline.

Samla in UX-feedback och gör den användbar med hjälp av ClickUp Forms.

ClickUp Tasks gör det enkelt att tilldela ansvar, spåra framsteg och se till att inget faller mellan stolarna. Om en kund ger sin upplevelse ett dåligt betyg i ett feedbackformulär kan ClickUp markera det som en uppföljningsuppgift för kundansvarig.

Team som hanterar onboarding kan göra samma sak och omvandla varje steg till en spårbar uppgift, från kickoff-samtal till överlämningsmöten.

Denna enkla koppling mellan formulär och uppgifter håller dina arbetsflöden igång och säkerställer att varje kundkontakt följs upp.

Håll interna konversationer tydliga med ClickUp Comments och ClickUp Chat

Logga detaljerade kunduppdateringar, feedback och beslut direkt i uppgiftskommentarer med hjälp av ClickUp Assign Comments

ClickUp ger dig två sätt att kommunicera i realtid: kommentarer på uppgiftsnivå och teamchatt. Var och en har ett specifikt syfte i arbetsflöden för kundövervakning.

Använd ClickUp Assign Comments när du vill logga diskussioner kopplade till en specifik kunduppgift.

📌 Exempel: Om ett supportärende kräver teknisk hjälp kan supportagenten kommentera direkt på uppgiften, tagga rätt utvecklare och dokumentera lösningsstegen. Varje uppdatering förblir kopplad till uppgiften, så om ärendet eskaleras senare kan alla inblandade se hela historiken utan att behöva leta efter e-postmeddelanden.

ClickUp Chat fungerar däremot som en delad kanal för realtidskonversationer inom teamet.

Tänk dig ett scenario där kontohanterings- och supportteamet behöver synkronisera snabbt när ett viktigt konto flaggar ett problem. Istället för att starta en separat tråd eller ett separat meddelande kan de direkt engagera sig i ett arbetsutrymme, bestämma nästa steg och omedelbart tilldela uppgifter eller uppföljningar.

Skapa dashboards för kundhälsa med ClickUp Dashboards

Samla alla dina kund-KPI:er i en vy med ett anpassat ClickUp-dashboard

För kundframgångsteam, produktchefer och supportledare handlar det ofta om att ha rätt data framför sig för att ligga steget före riskerna – utan att behöva gräva igenom spridda rapporter.

ClickUp Dashboards ger dig en tydlig, anpassningsbar översikt över kundmått som verkligen gör skillnad.

Du kan enkelt få fram viktiga insikter som riskkonton, trender för kundnöjdhet eller uppföljningsdeadlines – utan att behöva anlita en dataanalytiker.

📌 Exempel: En SaaS-framgångschef kan skapa en instrumentpanel som visar kundernas hälsopoäng under en viss tröskel, live-NPS-feedback och försenade onboarding-uppgifter – allt i realtid. Istället för att växla mellan olika verktyg får de en samlad bild som hjälper dem att ingripa innan problemen eskalerar.

Håll kundvarningar och uppgifter igång med ClickUp Automations och AI-agenter

Automatisera rutinmässiga uppföljningar och kundvarningar för att spara tid med ClickUp Automations

ClickUp Automations hjälper team att reagera snabbt utan extra administrativt arbete. Tänk dig följande: en kunds hälsopoäng sjunker under en fastställd tröskel, som spåras via ett anpassat fält.

ClickUp kan automatiskt skapa en uppgift för kundansvarig, meddela supportchefen och till och med skicka en uppdatering via Slack. Du kan också ställa in påminnelser för förnyelser, uppföljningar av undersökningar eller markera ärenden som varit obesvarade för länge.

ClickUp Brain och ClickUp Agents gör hela processen lite enklare för ditt team. Det hjälper genom att samla kunduppdateringar, föreslå vad du kan göra härnäst och till och med svara på snabba frågor om dina konton – direkt i ClickUp.

Lägg till ett lager av intelligens i ditt arbetsflöde med ClickUp Brain

💡 Proffstips: Brain MAX är din AI-drivna desktopkompanjon som gör kundövervakningen smartare och effektivare. Med djup integration i ditt CRM, e-post, supportärenden och projektledningsverktyg spårar Brain MAX kontinuerligt kundinteraktioner, feedback och engagemang i realtid. Den utnyttjar flera ledande AI-modeller för att analysera konversationer, flagga sentimentförändringar och lyfta fram viktiga trender – som återkommande problem eller högvärdiga möjligheter – så att du kan reagera proaktivt. Du kan använda talk-to-text för att snabbt logga kunduppdateringar, diktera uppföljningsåtgärder eller be Brain MAX om en sammanfattning av den senaste kundaktiviteten. Programmet organiserar automatiskt denna information, kopplar den till rätt konton eller projekt och kan till och med utlösa automatiseringar – till exempel skicka påminnelser om uppföljningar eller eskalera brådskande ärenden. Med kontextmedvetna insikter och smarta aviseringar ser Brain MAX till att du aldrig missar ett viktigt kundögonblick, vilket hjälper dig att leverera bättre service, upptäcka risker tidigt och bygga starkare relationer.

Anslut ClickUp till ditt CRM-system och din supportstack

Slutligen blir ClickUp ännu mer användbart för ditt team och deras befintliga arbetsflöden tack vare över 1000 integrationer.

Om ditt team använder Intercom, Zendesk eller HubSpot kan du synkronisera data så att kundkonversationer, uppdateringar om affärer eller supportärenden flödar direkt in i ClickUp.

Synkronisera kunddata från ditt CRM-system eller din helpdesk till ClickUp för en komplett kundvy i realtid

📌 Exempel: När ett ärende registreras i Zendesk kan en motsvarande uppgift visas i ClickUp för spårning och teamsamarbete. På så sätt arbetar teamen med samma information.

ClickUps CRM-mall tar detta ett steg längre genom att ge teamen en strukturerad, färdig arbetsyta för att hantera kundrelationer från första kontakten till förnyelse.

Få en gratis mall Undvik borttappade uppföljningar, glömda leads och manuella statusuppdateringar med ClickUps CRM-mall.

Det verkliga värdet? Det eliminerar bruset. Så här fungerar det:

Samla leads, kontakter och affärspipelines på ett organiserat arbetsområde så att teamen alltid har fullständig kännedom om kundernas situation.

Prioritera uppgifter efter försäljningsstadium och kundbehov, så att inga möjligheter eller uppföljningar faller mellan stolarna.

Länka kontaktuppgifter, konversationer och uppdateringar direkt till uppgifter, vilket gör samarbetet mellan sälj-, support- och kontoteam smidigt.

👀 Rolig fakta: Återförsäljare som IKEA observerade hur kunderna navigerade i butikslayouten och insåg att långa, slingrande vägar ökade produktexponeringen – ett offline-exempel på kundresemonitorering som har format butiksdesignen över hela världen.

Här är ytterligare tre verktyg för kundövervakning som hjälper till med beteendespårning och kundframgång:

Amplitude : Hjälper team att förstå användarbeteende, kundlojalitet och konvertering med avancerad kohortanalys.

Freshdesk : Erbjuder ärendehantering, omnikanalsupport och AI-driven automatisering, perfekt för förenklade supportarbetsflöden.

Heap : Registrerar automatiskt alla användarinteraktioner på din webbplats eller app utan manuell händelsemärkning.

Förvandla kundkontaktpunkter till ClickUp-kontrollpunkter

Bra service handlar mer om att upptäcka problem innan de uppstår än att åtgärda dem.

Det är vad kundövervakningsverktyg hjälper dig att göra. De ger dig möjlighet att se mönster, upptäcka tidiga tecken på kundbortfall och verkligen förstå vad dina kunder behöver från dig.

Med rätt verktyg skapar du kontakt. Det är här ClickUp diskret utmärker sig. 🌟

ClickUp är en flexibel plattform där kundorienterade team kan övervaka feedback, spåra problem, automatisera uppföljningar och samarbeta utan att tappa helhetsperspektivet.

Om du är redo att samla din kundövervakning och spårning under ett och samma tak, registrera dig på ClickUp nu!

Vanliga frågor

Några av de bästa programvarorna för kundhantering är Salesforce, HubSpot CRM, Zoho CRM, Monday Sales CRM, Insightly och Bitrix24. Dessa plattformar erbjuder en rad funktioner såsom hantering av försäljningspipeline, kundkommunikation, automatisering av arbetsflöden och integrationer. Det rätta valet beror på din företagsstorlek och dina specifika behov. Salesforce är till exempel känt för sina robusta funktioner och integrationer, medan HubSpot CRM och Zoho CRM är populära för sina användarvänliga gränssnitt och kostnadsfria abonnemang.

CRM (Customer Relationship Management) fokuserar på att hantera ett företags interaktioner med befintliga och potentiella kunder, inklusive försäljning, marknadsföring och support. CSM (Customer Success Management) handlar däremot om att säkerställa att kunderna uppnår önskade resultat med din produkt eller tjänst. Medan CRM handlar om att organisera och spåra relationer och data, är CSM proaktivt och fokuserar på onboarding, utbildning och maximering av kundvärde och kundlojalitet.

De bästa apparna för att spåra kunder är ClickUp, HubSpot CRM, Zoho CRM och Pipedrive. HubSpot CRM erbjuder en centraliserad plattform för hantering av kontakter, affärer och uppgifter, med funktioner som e-postspårning och mötesplanering. Zoho CRM erbjuder försäljningsautomatisering och multikanalkommunikation, medan Pipedrive är känt för sin visuella hantering av försäljningspipeline. ClickUp samlar alla dina verktyg i ett centraliserat arbetsutrymme så att allt finns på ett ställe.

Ja, det finns flera gratis CRM-alternativ tillgängliga. ClickUp erbjuder en permanent gratisplan med AI-funktioner. HubSpot CRM erbjuder en robust gratisversion med kontaktadministration, e-postspårning och livechatt. Zoho CRM erbjuder en gratisplan för upp till tre användare, inklusive lead- och affärshantering. Bitrix24 erbjuder också en gratisplan med CRM, uppgiftshantering och kommunikationsverktyg, även om den kan ha en brantare inlärningskurva.