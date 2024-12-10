De 20 viktigaste CRM-mätvärdena för att spåra kundnöjdhet

Vad ser du när du tittar på din CRM-instrumentpanel? 👀 En blandning av siffror, grafer och diagram som alla är avsedda att berätta en historia om dina kunder.

Men hur vet du om du fokuserar på rätt mätvärden?

Utan rätt riktmärken är det lätt att gå vilse i data som inte hjälper dig att fatta meningsfulla beslut.

I den här bloggen utforskar vi viktiga CRM-mått som ger dig den insikt du behöver för att stärka relationer och finjustera dina affärsstrategier. 📊

Förstå CRM-mått

CRM-mått är mätbara indikatorer som utvärderar effektiviteten i strategier för kundrelationshantering. Typer av CRM-mått: Affärsresultatmått fokuserar på finansiella resultat som försäljningsresultat och intäktstillväxt. Mätvärden för användaracceptans utvärderar hur effektivt teamen använder CRM-verktyg. Mätvärden för kunduppfattning utvärderar nöjdhet och lojalitet Fokusera på North Star-mått såsom NPS, CLV, engagemangsgrad, CAC och försäljningspipelinemått för att driva beslut.

CRM-mått är viktiga indikatorer som hjälper företag att mäta effektiviteten i sina insatser för kundrelationshantering.

Genom att spåra rätt CRM-mått kan teamen fatta datadrivna beslut, optimera kundinteraktioner och förbättra tillväxtstrategier. Dessa CRM-mått hjälper dig att förstå hur väl du kommunicerar med kunderna och hur dessa relationer påverkar dina affärsmål.

🧠 Kul fakta: Begreppet CRM går tillbaka till 1980-talet när företag började använda databaser för att spåra kundinteraktioner.

Typer av CRM-mått

CRM-mått kan generellt delas in i tre huvudkategorier, som var och en har ett specifikt syfte när det gäller att utvärdera olika aspekter av kundhantering. 👇

Mätvärden för affärsresultat: Fokusera på att mäta den ekonomiska effekten av dina CRM-insatser. Vanliga exempel är försäljningsresultat och intäktsökning. Dessa mätvärden ger dig en tydlig bild av hur din Fokusera på att mäta den ekonomiska effekten av dina CRM-insatser. Vanliga exempel är försäljningsresultat och intäktsökning. Dessa mätvärden ger dig en tydlig bild av hur din CRM-strategi bidrar till resultatet.

Mått för användaracceptans: Mät hur effektivt ditt team använder CRM-plattformen. Programvarans användningsgrad och antalet aktiva användare kan hjälpa dig att bedöma om ditt team utnyttjar CRM-funktionerna till fullo.

Mätvärden för kunduppfattning: Ger dig insikt i hur kunderna upplever ditt företag. Net Promoter Score (NPS) och Ger dig insikt i hur kunderna upplever ditt företag. Net Promoter Score (NPS) och Customer Effort Score (CES) är bra exempel. Genom att spåra dessa mätvärden kan du förstå kundernas lojalitet och nöjdhetsnivåer.

Viktiga CRM-mått att spåra

Låt oss gå rakt på sak – att spåra rätt CRM-mått är nyckeln till att förstå vad som fungerar och vad som behöver uppmärksammas. Här är en sammanställning av de viktigaste måtten att fokusera på. 📋

1. Net Promoter Score

NPS är ett av de enklaste men samtidigt mest effektiva CRM-mått för att mäta kundlojalitet.

Det bygger på en avgörande fråga: Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera vårt företag till en vän eller kollega?

Kunderna svarar på en skala från 0 till 10, vilket kategoriserar dem i tre olika grupper:

Promotorer (9–10): Dessa är dina lojala fans som aktivt rekommenderar ditt företag till andra och driver organisk tillväxt.

Passiva (7–8): Nöjda men inte entusiastiska, de skadar inte ditt rykte men förespråkar inte heller ditt varumärke.

Kritiker (0–6): Dessa kunder är missnöjda och kan avskräcka andra från att interagera med ditt företag.

Det är enkelt att beräkna NPS: subtrahera andelen kritiker från andelen förespråkare. Det resulterande resultatet ligger mellan -100 och 100.

Genom att regelbundet spåra NPS kan du se hur kundernas uppfattning utvecklas över tid.

Ett högt NPS-värde speglar stark kundlojalitet och signalerar att du uppfyller eller överträffar förväntningarna. Omvänt är ett lågt värde en väckarklocka som uppmanar dig att ta itu med återkommande problem, förbättra kundservicen eller höja produktkvaliteten.

2. Kundens ansträngningspoäng

CES mäter hur enkelt det är för kunderna att interagera med ditt företag och ger viktig information om din serviceupplevelse.

Vanligtvis ombeds kunderna att betygsätta sin upplevelse med ett påstående som ”Företaget gjorde det enkelt för mig att lösa mitt problem” på en skala från 1 till 7. Ju lägre poäng, desto enklare upplevelse. Målet är att minska kundens ansträngning, eftersom en smidigare upplevelse leder till större tillfredsställelse och lojalitet.

Dagens konsumenter värdesätter effektivitet framför nästan allt annat.

En komplicerad supportprocess, flera överföringspunkter eller invecklade steg för problemlösning kan snabbt urholka kundernas goodwill. CES hjälper organisationer att identifiera och eliminera onödig komplexitet i kundresan.

Ett telekommunikationsföretag kan till exempel upptäcka att kunderna lägger för mycket tid på att navigera i automatiska telefonsystem, vilket leder till en omdesign av deras kundsupportinfrastruktur.

💡 Proffstips: Använd datasegmentering för att få djupare insikter. Genom att dela upp mätvärden efter demografi, köpbeteende eller interaktionshistorik får du mer användbara data för personaliserade strategier.

3. Förnyelsegrad

Förnyelsefrekvensen är ett viktigt mått att spåra när man utvärderar kundnöjdhet och kundbehållning, särskilt för prenumerationsbaserade företag. Det mäter hur ofta kunder väljer att förnya sitt kontrakt eller sin prenumeration.

Förnyelser är en tydlig indikator på långsiktig nöjdhet.

Kunder som förnyar sina prenumerationer är nöjda och villiga att investera i ditt varumärke under en längre period. Om förnyelsefrekvensen är låg är det ett varningssignal om att något inte fungerar, oavsett om det gäller en produktfunktion, prissättning eller kundsupport.

Genom att övervaka förnyelsefrekvensen kan du identifiera trender och agera proaktivt. Om du till exempel märker en nedgång i förnyelserna är det dags att gräva djupare i kundernas feedback för att förstå varför. Finns det nya konkurrenter på marknaden? Finns det ouppfyllda behov? Att ta itu med dessa frågor i ett tidigt skede kan hjälpa dig att förbättra kundbehållningen och bygga upp en starkare kundlojalitet.

📖 Läs också: De 10 bästa programvarorna för kundframgång och tillväxt

4. Kundbortfall

Kundbortfall är motsatsen till kundbehållning – det mäter antalet kunder som slutar göra affärer med dig under en viss period. Att förstå kundbortfall är viktigt för att identifiera problem som kan leda till kundmissnöje.

Höga kundbortfallsnivåer är ofta ett tecken på djupare problem, såsom dålig kundservice, bristande produktvärde eller bättre alternativ på marknaden. Kundbortfall kan spåras månadsvis, kvartalsvis eller årsvis, beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver. Om kunderna till exempel säger upp sina prenumerationer på grund av en viss funktion kan du prioritera att förbättra den eller åtgärda relaterade problem för att vinna tillbaka dem.

Även om kundbortfall ofta ses som ett negativt mått kan det ge värdefull insikt i områden som behöver förbättras.

💡 Proffstips: Planera regelbundna möten med ditt team för att diskutera hur CRM-mätvärden spåras, vilka trender eller insikter som framträder och hur dessa resultat kan förbättra dina försäljnings- eller kundstrategier. Detta säkerställer att ni alla är överens och fattar datadrivna beslut.

5. Kostnader för kundbehållning

Kundbehållningskostnader avser de resurser som spenderas på att hålla dina befintliga kunder nöjda och lojala. Detta inkluderar insatser som kundsupport, lojalitetsprogram, personlig kommunikation och till och med produktförbättringar.

Även om det kan verka som en extra kostnad är investeringar i kundlojalitet avgörande för långsiktig lönsamhet.

Nyckeln är att balansera kostnaderna för att behålla kunderna med intäkterna från lojala kunder. Om kostnaderna för att behålla kunderna är för höga kan det vara dags att omvärdera dina försäljnings- och marknadsföringsstrategier och hitta effektivare sätt att hålla kunderna engagerade.

Att investera i kundlojalitet lönar sig ofta mer än att enbart fokusera på kundanskaffning.

En lojal kundbas är mer benägen att göra återköp, rekommendera andra och ge konstruktiv feedback som kan hjälpa dig att förbättra dina produkter eller tjänster.

🔍 Visste du att? Det första CRM-systemet, känt som ACT!, släpptes 1987 av ett företag som hette Conductor.

6. Konverteringsgrad för leads

Leadkonverteringsgraden mäter hur effektivt din CRM-programvara konverterar leads till betalande kunder.

En hög konverteringsgrad innebär att ditt säljteam framgångsrikt guidar leads genom säljtratten och avslutar affärer. Å andra sidan indikerar en låg konverteringsgrad att det kan finnas problem i säljprocessen som behöver uppmärksammas.

Genom att spåra denna mätvärde kan du optimera din försäljningsprocess och identifiera var leads faller bort. Tappar de intresset innan de registrerar sig? Behöver försäljningsargumentet stärkas? Finns det hinder för konvertering, såsom prissättning eller långa formulär?

Genom att identifiera och åtgärda dessa problem säkerställer du en smidigare väg från leadgenerering till konvertering, vilket förbättrar dina chanser att öka försäljningen och intäkterna.

🔍 Visste du att? En förbättring av kundupplevelsen med 1 % kan öka intäkterna med 1 miljard dollar. Även små förbättringar i hur ett företag interagerar med kunderna kan ge stora ekonomiska fördelar.

7. Kundens livstidsvärde (CLV)

CLV är ett viktigt mått som förutsäger den totala intäkten en kund kommer att generera för ditt företag under hela sin relation med ditt varumärke. Det hjälper dig att förstå kundens långsiktiga värde och hur mycket du har råd att spendera på att förvärva och behålla dem.

Genom att spåra CLV kan du fatta smartare beslut om marknadsföringsutgifter, investeringar i kundservice och till och med produktutveckling.

Om en kund har ett högt CLV är det värt att investera mer resurser i att hålla dem nöjda. Om deras livstidsvärde däremot är lågt kanske du bör fokusera på att förbättra kundupplevelsen (CX).

Denna mätvärde ger dig också insikt i effektiviteten hos dina strategier för att behålla kunder. Om du kan öka kundernas livstidsvärde indikerar det att dina kunder är nöjda, engagerade och lojala, vilket leder till ökad omsättning.

🤝 Vänlig påminnelse: Försök att balansera kvantitativa och kvalitativa data. Medan siffror ger struktur kan kvalitativa insikter (som kundernas åsikter) ge sammanhang och avslöja en djupare förståelse av data.

8. Försäljningspipeline-mått

Försäljningspipeline-mått är ett omfattande diagnostiskt verktyg för att utvärdera försäljningsprestanda och potentiella framtida intäkter.

Dessa sammankopplade indikatorer ger en flerdimensionell bild av ditt försäljningsekosystem och spårar viktiga faktorer som driver företagets tillväxt.

Viktiga pipeline-mått inkluderar: Pipelinevärde: Representerar den totala potentiella intäkten från aktuella affärsmöjligheter och ger en framåtblickande finansiell översikt. Affärshastighet: Mäter den genomsnittliga tiden som affärsmöjligheterna tar att gå igenom olika försäljningsstadier och belyser potentiella flaskhalsar. Vinstprocent: Beräknar andelen avslutade affärer i förhållande till det totala antalet affärsmöjligheter, vilket visar säljteamets effektivitet.

Om till exempel affärshastigheten avtar kan det vara ett tecken på att det behövs bättre uppföljningsprocesser eller mer personlig kontakt. Om vinstprocenten är låg kan det betyda att säljargumentet behöver finjusteras eller att dina leads inte är tillräckligt kvalificerade.

Organisationer måste behandla pipeline-mått som dynamiska, levande datapunkter. Det är viktigt att kontinuerligt övervaka dessa indikatorer och använda realtidsinformation för att justera försäljningsstrategier, omfördela resurser och identifiera nya möjligheter.

9. Kundnöjdhetsindex (CSAT)

CSAT mäter kundnöjdheten efter specifika interaktioner med ditt företag, till exempel en supportförfrågan eller produktförfrågan.

Efter varje interaktion kan du be kunderna att betygsätta sin upplevelse på en skala från 1 till 5 eller 1 till 10, där högre poäng indikerar större nöjdhet.

Genom att regelbundet spåra CSAT får du omedelbar feedback om kundupplevelsen.

CSAT ger insikter om de specifika kontaktpunkter där ditt företag utmärker sig eller brister. Ju högre poäng, desto mer sannolikt är det att kunderna förblir lojala och rekommenderar ditt företag till andra.

💡 Proffstips: Testa dina antaganden regelbundet. Även om du tror att du förstår din kundbas eller trender är det en bra idé att göra tester eller experiment för att validera dina data och förbättra noggrannheten.

10. Uppförsäljnings- och korsförsäljningsgrader

Dessa mått är viktiga för att spåra hur effektivt ditt företag genererar ytterligare intäkter från befintliga kunder.

Uppförsäljningsgraden avser att uppmuntra kunder att köpa en dyrare version av en produkt, medan korsförsäljningsgraden avser att erbjuda kompletterande produkter eller tjänster.

Genom att spåra dessa kan du se hur väl säljteamet identifierar möjligheter att öka värdet på en försäljning. När det görs på rätt sätt ökar uppförsäljning och korsförsäljning intäkterna och förbättrar kundnöjdheten.

Kunder uppskattar personliga rekommendationer som ger mervärde till deras ursprungliga köp. Om en kund till exempel köper en bärbar dator kan du förbättra kundupplevelsen genom att föreslå relaterade tillbehör som ett skyddsfodral eller programvara. Nyckeln till framgångsrik uppförsäljning och korsförsäljning är att se till att de ytterligare produkterna uppfyller kundens behov, vilket skapar en win-win-situation för både kunden och företaget.

Högre uppsäljnings- och korsförsäljningsgrader visar att ditt team förstår kundernas behov och framgångsrikt fördjupar relationerna med befintliga kunder.

11. Genomsnittlig svarstid

Genomsnittlig svarstid mäter hur snabbt ditt team svarar på kundförfrågningar, oavsett om de kommer via e-post, chatt eller telefon. Kunderna förväntar sig snabba svar, och ju snabbare du kan tillgodose deras behov, desto större är sannolikheten att de får en positiv upplevelse.

Långa svarstider kan leda till frustration och missnöje, medan snabbare svar generellt sett leder till nöjdare och mer lojala kunder. Genom att förbättra den genomsnittliga svarstiden underlättas en smidigare kundupplevelse och ökar sannolikheten för att kunderna stannar kvar. Kunderna värdesätter sin tid, och när de känner sig hörda och snabbt får support är det mer sannolikt att de förblir engagerade i ditt varumärke.

Dessutom hjälper spårningen av denna mätvärde dig att utvärdera effektiviteten hos ditt kundserviceteam.

12. Kundengagemang

Kundengagemanget mäter hur aktivt dina kunder interagerar med ditt varumärke.

Engagemang kan ta många former, till exempel interaktioner på sociala medier, öppnade e-postmeddelanden, webbplatsbesök eller deltagande i lojalitetsprogram. En högre engagemangsgrad indikerar vanligtvis en mer lojal kundbas som är investerad i ditt varumärke.

Genom att spåra denna mätvärde kan du förstå vilka aspekter av ditt varumärke som tilltalar kunderna och var du kan förbättra dig.

Det säger sig självt att engagerade kunder är mer benägna att göra återköp, rekommendera din produkt till andra och förbli trogna ditt varumärke på lång sikt. Om engagemangsgraden är låg kan det vara dags att förfina dina marknadsföringsstrategier eller produktutbud för att återväcka kundernas intresse.

Att bygga upp ett starkare engagemang leder till högre kundlojalitet och fler rekommendationer, vilket bidrar till ökad kundnöjdhet och en bättre helhetsupplevelse.

💡 Proffstips: Prioritera långsiktiga trender framför kortsiktiga fluktuationer. Det är lätt att fastna i dagliga förändringar, men genom att spåra mätvärden över en längre period får du en tydligare bild av ditt CRM-resultat.

Detta är ett viktigt mått för att mäta effektiviteten hos ditt kundsupportteam. Det spårar hur ofta kundernas problem löses under den första interaktionen utan att uppföljande samtal eller e-postmeddelanden krävs.

Hög FCR indikerar ett effektivt supportsystem och en positiv kundupplevelse. En låg FCR-nivå kan däremot tyda på ineffektivitet i din supportprocess, till exempel bristande kunskap, otillräckliga resurser eller långa svarstider.

Att fokusera på att förbättra FCR ökar både den operativa effektiviteten och kundnöjdheten. Kunder som inte behöver följa upp eller upprepa sig är mer benägna att lita på ditt företag och förbli lojala.

14. Svarstid för leads

Svarstiden för leads mäter hur snabbt ditt säljteam svarar på nya leads.

Ju snabbare ditt team kan interagera med potentiella kunder, desto större är sannolikheten att de blir betalande kunder. En lång fördröjning i svaret kan leda till förlorade möjligheter, eftersom potentiella kunder kan gå vidare till konkurrenter.

Genom att mäta detta mått säkerställer du att ditt säljteam effektivt prioriterar leads och engagerar sig med potentiella kunder i rätt tid.

Börja med att definiera ett standardfönster för svarstid, till exempel under 24 timmar. Spåra när en lead kommer in i ditt CRM-system och när ditt team svarar. Subtrahera tiden för det första svaret från tiden för leadets inkomst för att beräkna svarstiden för varje lead. Beräkna sedan den genomsnittliga svarstiden för alla leads under en viss period för att utvärdera den totala prestandan.

Snabba svar visar potentiella kunder att du värdesätter deras intressen och är ivrig att tillgodose deras behov. De sätter också tonen för resten av kundresan, vilket leder till högre nöjdhet och bättre långsiktiga kundrelationer.

15. Kvalificeringsgrad för leads

Detta spårar andelen leads som uppfyller ditt företags kriterier för att vara en kvalificerad lead.

Genom att övervaka detta kan du förfina dina strategier för leadgenerering och försäljningsprocesser. En hög kvalificeringsgrad innebär att ditt säljteam gör ett bra jobb med att filtrera bort okvalificerade leads och fokusera på de som är mest benägna att konvertera till kunder. Om andelen är låg kan det tyda på att ditt team slösar tid på leads som sannolikt inte kommer att konvertera.

Att fokusera på kvalificerade leads ökar försäljningsframgångarna och förbättrar den övergripande kundupplevelsen. Du interagerar med potentiella kunder som verkligen behöver och är intresserade av din produkt eller tjänst.

🔍 Visste du att? Med en förväntad årlig tillväxttakt på 10,34 % mellan 2024 och 2029 förväntas marknaden för CRM-programvara nå ett värde på 145,60 miljarder dollar år 2029. Denna stadiga expansion understryker den växande globala efterfrågan på dessa programvarulösningar.

16. Kundanskaffningskostnad (CAC)

CAC visar hur mycket du spenderar för att få en ny kund. Det inkluderar alla kostnader för marknadsföringskampanjer, försäljningsinsatser och alla andra aktiviteter som är involverade i att få en kund att ansluta sig.

För att beräkna CAC lägger du helt enkelt ihop dina totala kostnader för kundanskaffning – tänk på annonser, löner för ditt säljteam och andra marknadsföringsinsatser. Dela sedan det med antalet nya kunder du har fått. Detta ger dig kostnaden för att skaffa varje kund.

Om din CAC är låg är det goda nyheter! Det betyder att du får nya kunder utan att spendera för mycket.

Men om den är hög bör du kanske ompröva din strategi. En hög CAC kan betyda att din marknadsförings- eller försäljningsstrategi inte är så effektiv som den kunde vara. Genom att hålla ett öga på detta mått kan du säkerställa att du växer på ett hållbart sätt utan att tömma din budget.

🤝 Vänlig påminnelse: För mycket information kan vara överväldigande. För att undvika dataöverbelastning bör du fokusera på de viktigaste mätvärdena som stämmer överens med dina mål och ger tydliga insikter.

17. Försäljningscykelns längd

Försäljningscykelns längd är ett CRM-mått som visar hur lång tid det tar för en lead att gå från första kontakten till ett avslutat avtal.

Tänk på det som den tid det tar att förvandla ett "kanske" till ett "ja". Ju snabbare du avslutar affärer, desto effektivare är din försäljningsprocess.

Om din försäljningscykel är kort betyder det vanligtvis att allt fungerar smidigt – du bearbetar leads snabbt och effektivt. Men om det tar lång tid att avsluta affärer kan det vara något som hindrar dig.

Det kan bero på otydliga budskap eller en långsam uppföljningsprocess. Genom att spåra detta mått kan du upptäcka hinder och avgöra var det fastnar.

🔍 Visste du att? Olika branscher har olika försäljningscykler, och CRM-system kan spåra längden på dessa cykler. I B2B-försäljning är den genomsnittliga försäljningscykeln till exempel 3–6 månader, medan den i B2C vanligtvis är mycket kortare.

18. Kundhälsopoäng

Denna mätvärde ger dig en snabb överblick över hur engagerade och nöjda dina kunder är.

Det samlar in viktiga data, såsom hur ofta en kund använder din produkt, deras feedback, supportärenden och till och med deras köpmönster, för att ge dig ett betyg som visar hur bra det går.

Ett högt betyg betyder att de älskar vad du erbjuder, förblir engagerade och sannolikt kommer att stanna kvar. Ett lågt betyg? Det är en varningssignal – något är fel, vilket kan betyda att de riskerar att lämna dig. Denna mätvärde är ditt tidiga varningssystem. Om en kunds hälsopoäng sjunker kan du ingripa med personlig kontakt, en uppföljning eller extra support för att vända utvecklingen.

Se det som en möjlighet att lösa problem innan de växer sig större. Alla team – försäljning, support och marknadsföring – kan använda hälsopoängen för att agera i rätt ögonblick.

🧠 Kul fakta: Varje företag har sin egen formel för att beräkna hälsopoäng. Vissa lägger stor vikt vid produktanvändning, medan andra bryr sig mer om kundsupportinteraktioner. Det är ett anpassat recept för varje företag!

19. Genomsnittligt köpvärde (APV)

APV ger dig en tydlig bild av hur mycket dina kunder spenderar varje gång de gör ett köp. Det är ett utmärkt sätt att mäta effektiviteten i dina försäljningsstrategier och förstå kundbeteendet på ett djupare plan.

I grund och botten hjälper APV dig att fastställa det typiska värdet av en försäljning, vilket är avgörande för att utvärdera din intäktspotential och försäljningsprestanda.

För att beräkna APV dividerar du helt enkelt den totala intäkten med antalet order under en viss period. Om din totala månadsintäkt till exempel är 10 000 dollar och du hade 100 order, skulle din APV vara 100 dollar.

Genom att följa detta mått över tid kan du identifiera trender – spenderar dina kunder i genomsnitt mer eller mindre?

En högre APV tyder i allmänhet på att ditt team är effektivt när det gäller uppförsäljning eller korsförsäljning, medan en lägre APV kan signalera behovet av strategijusteringar. Dessutom kan du genom att övervaka APV upptäcka potentiella möjligheter att öka försäljningen.

Detta mått hjälper också till med prognoser. När du känner till din APV kan du uppskatta framtida intäkter baserat på prognostiserad försäljningsvolym. Det gör att du kan förfina marknadsföringsinsatser, skräddarsy kampanjer och bedöma kundlojalitet.

20. Netto nyintäkt

Netto nyintäkt mäter intäkterna från nya kunder eller nya försäljningsmöjligheter inom en viss period. Den fokuserar enbart på nya, outnyttjade intäktskällor och exkluderar intäkter från befintliga kunder eller återkommande affärer.

Genom att mäta nettointäkterna kan säljteamet utvärdera effektiviteten i sina strategier för kundförvärv.

Det visar om marknadsföringsinsatser, säljargument eller produktuppdateringar når fram till potentiella kunder och leder till nya affärer. Detta mått kan också belysa styrkan i ett företags värdeerbjudande på marknaden.

Om ett företags totala intäkter till exempel ökar med 100 000 dollar, men 40 000 dollar av dessa kommer från återkommande kunder eller förnyelser, skulle de nya nettointäkterna uppgå till 60 000 dollar. Detta tal återspeglar den direkta effekten av nya kundförvärv och produktintresse, vilket ger viktig information för framtida försäljningsstrategier.

Genom att spåra nya nettointäkter kan företag förfina sina CRM-processer och göra justeringar där det behövs för att öka försäljningen och utöka sin kundbas.

Använd CRM-mått för att förbättra kundförståelsen

För att verkligen förstå dina kunder behöver du mer än bara grundläggande feedback – du behöver data som avslöjar deras beteenden, preferenser och problemområden.

CRM-framgångsmätvärden ger dig den tydlighet du behöver. Låt oss utforska hur dessa insikter kan hjälpa dig att öka nöjdheten, personalisera upplevelser och minska kundbortfallet. 📈

Omvandla data till användbara insikter

Genom att förstå mätvärden för kundupplevelsen kan du mäta kundernas nöjdhet och lojalitet.

En nedgång i kundlojalitet eller engagemang är ofta ett tecken på ett problem som kräver omedelbara åtgärder. Mätvärden som klickfrekvens för e-post eller plattformsaktivitet ger en tydlig bild av hur kunderna interagerar med ditt varumärke, vilket hjälper dig att förfina din strategi.

Anpassa kundresan

CRM-data ger värdefulla ledtrådar om kundbeteende, vilket gör det enklare att skapa skräddarsydda upplevelser.

Genom att identifiera mönster i köpvanor eller interaktionshistorik kan du rekommendera relevanta produkter, tjänster eller lösningar. Denna personliga approach får kunderna att känna sig uppskattade och stärker deras relation till ditt varumärke.

📖 Läs också: 11 gratis mallar för kundresekartor

Hantera kundbortfall innan det inträffar

Med rätt insikter kan du undvika kundbortfall. CRM-mått hjälper dig att identifiera kunder som tappat intresset, så att du kan ta itu med problemen i ett tidigt skede. Genom att till exempel erbjuda snabba lösningar på klagomål eller skicka personliga erbjudanden för att återvinna kundernas intresse kan du behålla deras lojalitet.

Att agera på dessa signaler minskar i slutändan kundbortfallet och bygger varaktiga relationer.

💡 Proffstips: Använd dina data för att utveckla en berättande approach. Istället för att bara rapportera siffror, väv in insikter i en berättelse som visar trender, mönster och praktiska resultat för en mer engagerande presentation.

Spåra och säkerställa noggrannheten i CRM-mått

Att spåra CRM-KPI:er handlar inte bara om att samla in data – det handlar om att säkerställa att data är korrekt och användbar. Utan rätt verktyg riskerar du att basera beslut på ofullständig eller föråldrad information.

Det är där ett pålitligt CRM-system gör hela skillnaden.

För att upprätthålla noggrannhet och effektivitet i dina processer bör du leta efter ett CRM-verktyg med följande egenskaper:

Uppdateringar i realtid för tillförlitliga och aktuella mått

Anpassningsbara instrumentpaneler för att lyfta fram viktiga datapunkter

Automatisering för att eliminera manuella fel vid datainmatning

Detaljerade rapporter för att analysera trender och prestanda

Integrationsalternativ för att ansluta till andra verktyg i din teknikstack

Skalbarhet för att växa med ditt företag

Mobil åtkomst för flexibel användning när du är på språng

Välkommen till ClickUp! ClickUp CRM-programvaran kombinerar allt detta (och mer!) och fungerar som en allt-i-ett-app för arbetet.

Utöver CRM-spårning samlar det hela din arbetsyta under ett och samma tak. Det intuitiva gränssnittet, de flexibla anpassningsalternativen och de smidiga integrationerna gör att du kan anpassa det efter dina specifika behov.

ClickUp är det BÄSTA systemet för projektledning, instrumentpaneler, CRM + skalning som jag har stött på! Det har hjälpt mig att spara hundratals till tusentals timmar, prioritera och fokusera på affärsutveckling, vilket har resulterat i 500 000–miljoner dollar dagligen. Nu går vi över till att spåra konverteringar och resultat! ÄLSKAR ClickUp!

Hur ClickUp hjälper till att spåra CRM-mått

Låt oss utforska hur du kan utnyttja ClickUps funktioner för att spåra CRM-mått. 🗂️

Få omedelbar insikt i dina data

Spåra realtidsdata med ClickUp Dashboards, anpassade efter dina behov.

ClickUp Dashboards erbjuder ett kraftfullt sätt att visualisera dina CRM-mått i realtid.

Du kan skapa anpassade KPI-instrumentpaneler för att spåra viktig data som kundengagemang, försäljningsresultat och konverteringsfrekvens för leads, allt på ett och samma ställe.

Du kan till exempel använda instrumentpaneler för att:

Spåra antalet avslutade affärer varje månad med ett stapeldiagram.

Visualisera trender i kundfeedback med cirkeldiagram.

Övervaka försäljningsutvecklingen genom en pipeline

Dessa bilder ger en snabb och tydlig översikt över hur ditt CRM-system presterar, vilket hjälper dig att vara proaktiv och justera strategier efter behov.

💡 Proffstips: Var konsekvent med att spåra CRM-mått. Övervaka måtten under samma tidsperioder och under samma förhållanden för att säkerställa att dina insikter förblir tillförlitliga och användbara.

Sätt upp och spåra CRM-mål på ett effektivt sätt

Övervaka CRM-användarnas acceptans och framsteg med ClickUp Goals.

ClickUp Goals hjälper dig att sätta upp och spåra specifika CRM-relaterade mål, såsom att förbättra användaracceptansen eller öka engagemanget i ditt CRM-system.

Du kan dela upp större mål i mätbara delmål, så att ditt team kan fokusera på rätt resultat.

Du kan till exempel sätta upp ett mål att öka antalet CRM-användarinloggningar med 20 % under nästa kvartal. Varje delmål kan representera en specifik åtgärd, till exempel utbildningssessioner, användning av CRM-funktioner eller minskning av introduktionstiden.

Se en omfattande sammanfattning av framstegen med ClickUp Goals.

Framstegen spåras automatiskt och du kan när som helst se hur nära du är att nå ditt mål.

🤝 Vänlig påminnelse: Sätt upp realistiska riktmärken för dina mått. Sträva efter tillväxt, men se till att dina mål är uppnåeliga så att du inte ständigt jagar ouppnåeliga mål.

Håll koll på unika CRM-mått

Spåra dina CRM-aktiviteter effektivt med olika ClickUp-uppgifter.

ClickUp Tasks är ett kraftfullt verktyg för att hantera och spåra CRM-aktiviteter på ett effektivt och organiserat sätt.

Uppgifter i ClickUp gör det möjligt för team att fokusera på enskilda kundinteraktioner eller företagsprocesser, såsom försäljningsuppföljningar, kundsupport eller produktuppdateringar. Dessa uppgifter kan tilldelas, prioriteras och spåras för att säkerställa att ditt CRM-arbetsflöde förblir stabilt. Du kan till exempel skapa en uppgift som "Följ upp med Lead X" för att spåra nästa steg i försäljningsprocessen. Du kan också lägga till deluppgifter, såsom att skicka ett e-postmeddelande, ringa ett samtal eller besvara en fråga.

Dessutom samlar ClickUp Custom Fields in Tasks in detaljerad information som är viktig för din CRM-process. Det kan vara leadstatus, konverteringssannolikhet eller utestående produktförfrågningar.

Välj mellan olika anpassade fält i ClickUp för att samla in och organisera CRM-specifika data.

Här är några exempel på anpassade fält som du kan lägga till i en uppgift:

Leadkälla: Spåra var leadet kom ifrån (t.ex. hänvisning, organisk sökning, e-postkampanj)

Lead-stadium: Definiera leadets aktuella position i försäljningspipeline (t.ex. ny lead, kvalificerad lead, förhandling).

Nästa uppföljningsdatum: Ange ett specifikt datum för nästa kontakt med leads för att säkerställa att uppföljningen sker i rätt tid.

Affärsvärde: Registrera det uppskattade värdet på affären för att prioritera högvärdiga möjligheter.

Produktintresse: Spåra vilken produkt eller tjänst som den potentiella kunden är intresserad av (t.ex. produkt A, produkt B).

Lead-poäng: Tilldela en poäng till leadet baserat på faktorer som engagemang, företagsstorlek eller köpberedskap.

Kundfeedback: Registrera all feedback eller alla frågor som den potentiella kunden har nämnt under tidigare interaktioner.

Anpassade fält säkerställer att ditt team har den information som behövs för att fatta välgrundade beslut och anpassa uppföljningsåtgärder.

📖 Läs också: När och hur man ber om kundreferenser

Automatisera datahanteringen för smidigare arbetsflöden

Effektivisera datainsamling och uppdateringar med ClickUp Automations.

ClickUp Automation är perfekt för att effektivisera insamlingen av CRM-data och säkerställa att dina mätvärden alltid är uppdaterade. Det eliminerar manuellt arbete och minskar fel, vilket frigör tid för strategiska uppgifter.

Du kan till exempel ställa in en automatisering för att:

Uppdatera en kunds status i försäljningspipeline när en affär avslutas.

Meddela teamet när en kund når en viss engagemangströskel.

Aktivera uppföljningsuppgifter efter att en kundinteraktion har loggats.

Automatiseringar säkerställer att data förblir korrekta och att du aldrig missar en viktig uppdatering eller åtgärd i ditt CRM-arbetsflöde.

Kom igång med färdiga CRM-arbetsflöden

ClickUp erbjuder även CRM-mallar som är utformade för att spara tid och förenkla uppföljningsprocessen. ClickUp CRM-mallen organiserar till exempel leads och kundinteraktioner, medan ClickUp KPI-mallen fokuserar på att spåra viktiga prestationsmått.

Dessa mallar är lätta att anpassa och gör det möjligt för dig att skräddarsy CRM-spårningen utifrån dina unika affärsbehov.

Främja kundernas framgång och lojalitet

ClickUp Customer Service Software förser ditt team med verktyg för att leverera exceptionell support och öka kundnöjdheten.

Användningen av ClickUp förbättrade inte bara våra processer, utan bidrog också till att forma avdelningen för kundframgång, vilket gjorde det möjligt för oss att växa från 2 000 till 8 000 kunder per år.

Hjälp kunderna att lyckas med en kunskapsbas som skapats i ClickUp Docs.

Med ClickUp Docs kan du skapa en centraliserad kunskapsbas som hjälper kunderna att snabbt hitta svar. Inkludera introduktionsguider, felsökningstips och vanliga frågor för att minimera förvirring och minska fördröjningar i supporten.

Ett SaaS-företag kan till exempel använda Docs för att dela steg-för-steg-guider som förenklar produktanvändningen och hjälper kunderna att nå framgång snabbare.

Samla in användbara insikter från kunder med hjälp av ClickUp Forms.

Dessutom gör ClickUp Forms det enkelt att samla in feedback och identifiera sätt att förbättra kundupplevelsen. Använd dem för att fråga kunderna om deras onboarding-upplevelse, önskemål om funktioner eller nöjdhetsnivåer.

Ett e-handelsvarumärke kan till exempel skapa ett formulär för att förstå varför kunder avbryter beställningar, vilket hjälper dem att vidta omedelbara åtgärder för att lösa problemen. Svaren flödar direkt in i dina arbetsflöden, vilket gör det möjligt för ditt team att spåra mönster och förbättra strategierna för kundlojalitet.

💡 Proffstips: Prova ClickUps mall för feedbackformulär för att effektivisera insamlingen av kundfeedback och se till att du alltid har koll på kundernas åsikter.

Uppnå måttfulla resultat med ClickUp

CRM-mått är inte bara siffror – de är insikter som väntar på att omsättas i handling.

Genom att spåra rätt mätvärden kan du förbättra kundnöjdheten, minska kundbortfallet och bygga starkare, mer långvariga relationer. Men för att lyckas med det behöver du mer än bara data. Du behöver verktyg som förenklar processen, lyfter fram möjligheter och ger ditt team möjlighet att agera.

Det är där ClickUp kommer in. Det är en app för allt som rör arbetet, utvecklad för att hjälpa dig att organisera CRM-data, spåra prestanda och skapa arbetsflöden som leder till ökad omsättning.

Varje funktion är utformad för att föra dig närmare kundernas framgång och säkerställa att varje interaktion tillför mervärde.

Är du redo att se hur allt hänger ihop? Registrera dig för ClickUp idag!