De 10 bästa programvarorna för kundkommunikationshantering 2025

Tänk dig att du öppnar din inkorg och möts av en flod av e-postmeddelanden, sms och meddelanden på sociala medier, alla från kunder som akut behöver din uppmärksamhet. Jag har varit där!

Det känns som en ständig balansgång, där varje meddelande kräver uppmärksamhet. Trots mina bästa ansträngningar faller vissa meddelanden oundvikligen mellan stolarna, vilket leder till frustrerade kunder och en ständig oro för att svika mitt team.

Jag insåg att jag behövde ett mer effektivt sätt att kommunicera med mina kunder, så jag började använda programvara för kundkommunikationshantering (CCM) i min organisation.

Verktyg för kommunikationshantering har hjälpt mig att förbättra kommunikationen med kunderna i olika kanaler, centralisera datahanteringen, skapa en kundresekarta, spåra kundinteraktioner och uppnå punktlig och perfekt leverans.

Om även du vill förbättra och optimera din strategi för kundkommunikationshantering har du kommit rätt. I den här bloggen har jag listat de 10 bästa CCM-programvarorna för att öka kundnöjdheten.

Vad ska du leta efter i programvara för kundkommunikationshantering?

När du väljer programvara för kundkommunikationshantering är det viktigt att hitta en lösning som smidigt integrerar effektivitet, personalisering och skalbarhet i din kommunikationsstrategi. Här är några viktiga faktorer som du bör ta hänsyn till:

Stöd för flera kanaler: Leta efter en lösning för hantering av kundkommunikation som hjälper till att effektivisera kommunikationen mellan olika kanaler, såsom sociala medier, e-post, sms och kundtjänstärenden.

Teamsamarbete: Välj en plattform som gör det enkelt att samarbeta. Det hjälper dig att hantera arbetsbelastningen och lösa kundernas problem snabbare.

Kartläggning av kundresan: Välj en lösning som spårar och analyserar kundinteraktioner och upplevelser över alla kontaktpunkter. Med detta kan du identifiera områden där kundkommunikationen kan förbättras.

Automatisering: Välj CCM-programvara med AI-integrationsfunktioner för att automatisera inkommande och utgående interaktioner med dina kunder och ge snabba kundsvar.

Personalisering: Välj ett verktyg som låter dig personalisera kommunikationen. Den bästa programvaran för kundkommunikationshantering ska kunna göra en detaljerad analys av kundbeteende, frågor, profil och interaktionshistorik för att skapa skräddarsydda meddelanden.

De 10 bästa programvarorna för hantering av kundkommunikation

Låt oss nu titta på de bästa plattformarna för kundkommunikation utifrån deras viktigaste funktioner, priser, begränsningar och kundrecensioner.

1. ClickUp (bäst för kommunikationshantering och samarbete)

Hantera all kunddata på ett ställe för att förbättra kundkommunikationen med ClickUp CRM Solution

Det första steget för att förbättra kundupplevelsen är effektiv hantering av kunddata. Jag har lärt mig detta den hårda vägen. Förr förlitade sig mitt team på felaktiga och ofullständiga kunddata, och vi undrade varför våra kunder inte var så nöjda eller responsiva som förväntat.

Jag övervann äntligen utmaningen med kundhantering med hjälp av ClickUp. CRM-lösningen från ClickUp förenklar hanteringen av kunddata genom att skapa en central databas där jag kan se alla kundinteraktioner och förfrågningar.

Det hjälper mig att visualisera kundrelationer, skicka projektuppdateringar för kundrapportering och välkomna kunder – via en enda plattform.

En annan användbar funktion för effektiv kundkommunikation och för att uppfylla kundernas förväntningar är ClickUp Email Integration. Den hjälper mig att skicka och ta emot kundmejl direkt i ClickUp, så att jag kan göra allt på ett ställe istället för att byta mellan olika flikar.

Jag kan skapa uppgifter och tagga mina teammedlemmar, bifoga e-postmeddelanden till uppgifter för bättre sammanhang, svara på aviseringar, skicka projektuppdateringar till kunder och automatisera uppgifter.

Sluta växla mellan flera flikar och hantera all kundkommunikation på ett ställe med ClickUp Email Integration

ClickUp Customer Service Solution hjälper mitt team att hantera sitt arbetsflöde bättre genom att lägga till anpassade fält. De kan nu kategorisera information baserat på kund, ärenden eller problem för att spåra och förbättra kundupplevelsen och interaktionerna.

Dessutom hjälper taggar till att identifiera vanliga problem så att vi kan prioritera dem. Det har också blivit mycket enklare att delegera uppgifter eftersom jag kan lägga till flera ansvariga till en uppgift.

Använd ClickUps kundtjänstlösning för att stärka affärsanvändare och öka kundnöjdheten

ClickUp Brain, ClickUps AI-assistent, är ytterligare en anledning till att jag föredrar ClickUp som plattform för kundkommunikation. Jag använder den för att generera kundmejl, skriva utkast till kundsvar, skapa kundundersökningar och sammanfatta kundsamtal.

Använd ClickUp Brain för att skriva utkast till kundmejl och få sammanfattningar av kundsamtal

Det tillvägagångssätt som har hjälpt mig att förbättra kundkommunikationen är att definiera intressentprofiler, fastställa tydliga kommunikationsriktlinjer och sätta upp kommunikationsmål med hjälp av mallar för kommunikationsplaner.

Du kan prova ClickUps mall för kommunikationsplan för att skapa en praktisk kommunikationsplan. Den hjälper dig att sätta upp kommunikationsmål, bygga en kommunikationsstrategi, skapa övertygande budskap till kunderna, identifiera lämpliga kommunikationskanaler och mäta effekten av kommunikationsinsatserna.

Ladda ner denna mall Skapa och implementera en effektiv strategi för kundengagemang och kommunikation med ClickUps mall för kommunikationsplan.

ClickUps bästa funktioner

Datavisualisering: Visualisera kunddata och övervaka deras livstidsvärde med Visualisera kunddata och övervaka deras livstidsvärde med ClickUp Dashboards för att anpassa kommunikationen.

Visualisera kundinteraktioner med ClickUp Dashboards

Automatisering av arbetsflöden: Skapa automatiserade kundkommunikationsuppgifter för varje steg i din pipeline och vidta snabba åtgärder med Skapa automatiserade kundkommunikationsuppgifter för varje steg i din pipeline och vidta snabba åtgärder med ClickUp Automations.

Kontohantering: Skapa separata mappar och listor för olika konton och dela dem med relevant team för att effektivisera kommunikationen.

Hantering av kundfeedback: Samla in kundfeedback med hjälp av Samla in kundfeedback med hjälp av ClickUp Forms för att hitta förbättringsområden och omvandla kundernas svar till spårbara uppgifter.

Använd ClickUp Forms för att samla in kundfeedback

Integration med olika kanaler: Använd ClickUps integration med Intercom för att skapa automatiska uppgifter när en lead konverteras. Detta hjälper ditt team att skicka snabba svar till kunderna.

Skapa och länka ClickUp-uppgifter direkt från din Intercom-inkorg och vidta snabba åtgärder genom att automatiskt skicka dem till den valda ClickUp-listan

Begränsningar i ClickUp

Nya användare kan behöva en inlärningsperiod på grund av ClickUps omfattande funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsad : 7 $/användare/månad

Företag: 12 $/användare/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 100 recensioner)

2. Front (bäst för att hantera kundkonversationer på ett och samma ställe)

via Front

Front centraliserar all kundkommunikation på ett ställe genom sin funktion Omnichannel Inbox. Du behöver inte oroa dig för att missa kundmeddelanden, eftersom du kan visa och hantera alla konversationer från olika kommunikationskanaler, inklusive e-post, SMS, Instagram, Slack och WhatsApp på Front.

Front prioriterar automatiskt kundkonversationer så att du kan fokusera på brådskande meddelanden i flera kanaler. Funktionen för kundrapportering ger en snabb översikt över aktiva och nya konversationer, vilket hjälper dig att spåra teamets effektivitet och fördela resurser på ett bättre sätt.

Front fungerar också utmärkt för arbetsflödeshantering och automatisering. Det dirigerar och tilldelar automatiskt meddelanden till olika teammedlemmar för att förbättra lösningstiden.

Front bästa funktioner

Ställ in påminnelser för att återkomma till chattar så att inga meddelanden förblir obesvarade.

Filtrera kundkonversationer för att fokusera på viktiga åtgärder

Använd inbyggda analysverktyg för att övervaka teamets prestanda och automatiskt spåra ett stort antal KPI:er och mätvärden, såsom hantering av meddelanden per timme, svarstid etc.

Skapa AI-chattbottar för utgående kommunikation, lösa kundfrågor och förbättra kundupplevelsen direkt.

Begränsningar i frontlinjen

Sökfunktionen är ibland långsam och du måste söka efter meddelanden manuellt.

Frontprissättning

Gratis: 7 dagars provperiod

Startpaket: 29 $/månad per användare

Tillväxt: 79 USD/månad per användare

Skala: 99 USD/månad per användare, faktureras årligen

Premier: 229 USD/månad per användare, faktureras årligen

Frontbetyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

3. Intercom (bäst för automatisering av kundkommunikation med AI)

via Intercom

Intercom är en AI-baserad kundtjänstplattform som hjälper till att implementera strategier för kundkommunikation i realtid. Dess intuitiva gränssnitt kombinerar en AI-helpdesk, en AI-bot och proaktiv support för att leverera den bästa kundupplevelsen. Plattformen har också en delad inkorg som gör det möjligt för team att gemensamt hantera e-post och meddelanden på en enda plattform.

Jag använder ofta dess Business Messenger, livechattfunktionen, för att skicka personliga meddelanden för kundkonvertering och onboarding. Det bästa med att använda Intercom är att mitt team får alla kundsamtal i sin inkorg, så att de har all kontext och kan lösa kundernas frågor snabbt.

Intercoms bästa funktioner

Skapa enskilda ärenden för problem som påverkar flera användare

Lös kundernas problem med chatt, telefonsamtal, videosamtal och skärmdelning baserat på kundernas upplevelser och preferenser.

Lös kundfrågor direkt med hjälp av AI-chatbot

Skicka ärendeformulär via en bot eller direkt i din produkt för att förbättra kommunikationen och minska antalet e-postmeddelanden fram och tillbaka.

Begränsningar för intercom

Routing- och automatiseringsprocesserna för supportärenden i Intercom kan vara komplexa och kräva extra arbete för att konfigurera.

Den har begränsade funktioner för anpassning av e-post.

Priser för Intercom

Gratis: 14 dagars provperiod

Essential: 39 $/månad per användare

Avancerad: 99 $/månad per användare

Expert: 139 $/månad per användare

Intercom-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

4. Respond. io (Bäst för att konvertera leads via chatt)

Respond. io är en programvara för hantering av kundkommunikation som hjälper till att fånga upp nya leads, omvandla leads till kunder och behålla kunder. Jag kan skicka massutskick av e-postmeddelanden, reklaminnehåll och nyhetsbrev för interaktiv kommunikation med befintliga kunder.

Jag gillade Respond.ios klicka-för-att-chatta-annonser som gör det möjligt för potentiella kunder att kontakta oss direkt via annonserna. Istället för att omdirigera dem till våra webbplatser kan jag komma i kontakt med potentiella kunder och omvandla leads direkt.

Jag tyckte att dess livechatt-AI och naturliga språkbehandling var imponerande. Dess AI-assistansfunktion skickar automatiska kundsvar genom att hitta information från vårt supportinnehåll.

Respond. io bästa funktioner

Använd Respond AI för att ge automatiska och omedelbara svar på kundfrågor.

Uppmana AI-agenten att ge specifika svar till kunderna

Få sammanfattningar av konversationer för att identifiera vanliga punkter i kundernas feedback och förbättra kundinteraktionerna.

Spåra kundtjänstmedarbetarnas konversationer, prestationer och arbetsbelastning i realtid.

Begränsningar för Respond.io

Vissa användare upplever att plattformen är långsam att ladda, särskilt när man laddar ner stora mängder data.

Den stöder inte vissa avancerade funktioner, som att kunna redigera skickade meddelanden.

Priser för Respond.io

Gratis: 7 dagars provperiod

Startpaket: 99 $/månad, inkluderar 5 användare

Tillväxt: 199 $/månad, inkluderar 5 användare

Avancerad: 349 $/månad, inkluderar 5 användare

Respond. io betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (10+ recensioner)

5. Help Scout (bäst för proaktiv meddelandehantering och självbetjäning)

via Help Scout

Med Help Scout blir det enkelt att bygga upp robusta strategier för kundhantering. Programvaran hjälper till att hantera kommunikation via olika kanaler, såsom e-post och livechatt, samtidigt som den erbjuder verktyg för proaktiv meddelandehantering och självbetjäning.

Den hanterar också supportärenden, sorterar dem i organiserade postlådor och ser till att varje supportförfrågan registreras och hanteras på ett effektivt sätt. Den förbättrar användarupplevelsen genom att erbjuda olika mätvärden, mallar och privata anteckningar.

Help Scouts bästa funktioner

Erbjud personlig kommunikation och kundsupport efter att ha analyserat kundprofiler och konversationshistorik.

Kommunicera med kunderna i realtid via chatt och säkerställ omedelbara svar på brådskande frågor.

Få tillgång till inbyggda rapporter för att spåra meddelandevolym, kundnöjdhet, svarstider och mycket mer.

Begränsningar för Help Scout

Den stöder inte från början ett omfattande utbud av kommunikationskanaler som sociala medier eller SMS.

Företag kan behöva lägga tid och resurser på att konfigurera integrationerna enligt sina arbetsflöden.

Priser för Help Scout

Gratis: Testversion tillgänglig

Standard: 25 USD/månad per användare

Plus: 50 $/månad per användare

Pro: 65 USD/månad per användare, faktureras årligen

Help Scout-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

6. Zoho Desk (bäst för guidade kundkonversationer)

via Zoho Desk

Zoho Desk effektiviserar kommunikationen med potentiella kunder genom att omvandla e-postmeddelanden till organiserade ärenden. Dess kontextrika gränssnitt ger detaljerad information om kundupplevelser, historik, tidigare interaktioner och andra viktiga data från andra Zoho-applikationer, vilket hjälper agenterna att ge personliga och välgrundade svar till kunderna.

Den erbjuder också en sandlådemiljö som underlättar testning och arbete med förbättringar och förfiningar av kundservicen utan att störa den löpande verksamheten.

Zoho Desks bästa funktioner

Förbättra kundernas självbetjäningsupplevelse genom guidade konversationer

Vidarebefordra ärenden till rätt avdelningar och underlätta uppföljningen av agenternas prestationer, svarstider och lösningstider för varje avdelning.

Använd Blueprint Builder för att anpassa varje steg för en ärendehantering, från skapande till avslutning.

Begränsningar i Zoho Desk

Det finns ingen desktop-applikation.

Dess biljettsystem ger inte möjlighet att lägga till moms och andra avgifter.

Priser för Zoho Desk

Gratis för alltid

Standard: 15,55 $/månad per användare

Professional: 25 $ per användare och månad

Företag: 38,29 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Zoho Desk

G2: 4,4/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2 000 recensioner)

7. Adobe Experience Manager (bäst för att skapa responsiva formulär)

via Adobe Experience Manager

Adobe Experience Manager är en lösning för skapande av digitala dokument som gör det möjligt att enkelt utforma komplexa formulär utan kodningskunskaper.

Det hjälper mig att interagera med mina kunder på olika digitala kanaler genom att integrera formulär i alla appar, webbplatser, chattapplikationer och mer med headless adaptive forms.

Plattformens automatiserade funktion för formulärkonvertering kan snabbt översätta batchar av äldre PDF-formulär till mobilresponsiva formulär.

De bästa funktionerna i Adobe Experience Manager

Optimera och skapa nya formulär baserat på användarinmatning med Adobe Sensei GenAI.

Skapa och leverera personliga dokument baserade på affärsregler för batchkommunikation.

Använd dess visuella dra-och-släpp-funktion och kodlösa datamappning för att samordna viktiga backend-system och datakällor med några få klick.

Begränsningar i Adobe Experience Manager

Problem med plattformens instabilitet, såsom driftstopp, avbrott, buggar eller försämrad prestanda, kan uppstå.

Regional tillgänglighet av resurser, språkstöd och öppettider kan vara en utmaning.

Priser för Adobe Experience Manager

Anpassad prissättning baserad på företagsstorlek och bransch

Betyg och recensioner av Adobe Experience Manager

G2: 4,4/5 (4+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 100 recensioner)

8. Podium (Bäst för att förenkla processen att svara på recensioner)

via Podium

Podium är ett annat populärt program för hantering av kundkommunikation som hjälper företag att kommunicera med kunder via samtal, sms, e-post, sociala medier och webbplatser.

Med hjälp av funktionen AI Employee kan du svara kunder direkt och se till att konversationen fortsätter via text, även efter att de har lämnat webbplatsen. Det bästa med detta verktyg är att det svarar på förfrågningar inom 30 sekunder.

När någon fyller i formuläret ”Kontakta oss” på företagets webbplats skickas ett automatiskt meddelande för att starta kommunikationsprocessen.

Podiums bästa funktioner

Hantera och svara på recensioner från plattformar som Google och Facebook direkt i Podium.

Skapa en personlig kundupplevelse genom att utforma skräddarsydda meddelanden utifrån mallar.

Skicka automatiska textmeddelanden till personer som ringer för att återengagera dem och se till att alla leads fångas upp.

Podiums begränsningar

Överföring av leads till CRM-system kan vara långsam

Sökfunktionen tillåter endast användare att söka efter gamla konversationer genom att komma ihåg namnet på personen de chattade med, vilket kan vara obekvämt.

Podium-prissättning

Kärnfunktioner: 399 USD/månad per användare

Fördel: 599 USD/månad per användare

Signatur: Kontakta säljavdelningen

Podium-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 500 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 500 recensioner)

9. Quadient Inspire (bäst för att leverera personliga meddelanden inom varumärket)

via Quadient Inspire

Quadient Inspire är ett verktyg för att anpassa strategier för kundkommunikationshantering över flera kanaler.

Inspire Evolve, Quadients SaaS-plattform för hantering av kundkommunikation, har fyra komponenter som förenklar kundengagemanget:

Innehållsförfattare: Använd den för att skapa och hantera mallar för masskommunikation.

Front Office: När mallarna för vanlig kundkommunikation har godkänts använder kundtjänstmedarbetarna kunddata för att anpassa innehållet och leverera det via e-post eller PDF.

Generera: Denna komponent hjälper till att leverera kundmejl och meddelanden i batcher.

Arkiv: Hjälper till att lagra och hantera gamla mallar.

Jag gillade också att använda Quadient Inspire iForms för att samla in kunddata och anpassa kundkommunikationen. Dessutom hjälper Quadient Inspire Journey mig att kartlägga kundresan och ger detaljerad kundinsikt så att jag kan prioritera rätt projekt för att leverera support av högsta kvalitet.

Quadient Inspires bästa funktioner

Koppla samman kunddata med hjälp av intelligenta formulär för att utforma en omfattande kundresekarta och säkerställa en konsekvent kommunikation med kunderna.

Utforma och leverera enkelt säker, skräddarsydd och kompatibel kommunikation som överensstämmer med individuella kundkrav med hjälp av Quadient Inspire Evolve-funktionen.

Använd dess on-demand-tjänst för att säkerställa att dina kunder får ett personligt meddelande när som helst, snabbt och pålitligt.

Begränsningar för Quadient Inspire

Programvaran kan krascha när man arbetar med stora datamängder.

Det är svårt att få det att fungera smidigt på Mac-enheter.

Priser för Quadient Inspire

Anpassad prissättning baserad på företagsstorlek och bransch

Betyg och recensioner av Quadient Inspire

G2: 4,8/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)

10. LiveAgent (bäst för att lösa kundärenden)

via LiveAgent

Vill du spåra all inkommande kommunikation från kunder och omvandla den till ärenden för enklare hantering? Prova LiveAgent. Det erbjuder ett robust ärendesystem med en livechatt-applikation som hjälper teamet att svara på kundmeddelanden och webbplatsbesökare i realtid.

Du kan också spåra meddelandeanalyser för att se vanliga förfrågningar eller feedback från kunder, svarstid och annan data. Den flerspråkiga programvaran hjälper till att anpassa chattfönster på 40 språk.

LiveAgent har en funktion för webbplatsövervakning som hjälper dig att se hur besökare surfar på din webbplats så att du kan skicka personliga chatinbjudningar.

LiveAgents bästa funktioner

Kommunicera med kunderna ansikte mot ansikte med hjälp av den integrerade videokommunikationsfunktionen.

Använd dess ärendehanteringssystem för att omvandla förfrågningar till ärenden och distribuera dem till teammedlemmar för snabbare hantering av kundkommunikationen.

Hantera kundförfrågningar från olika supportkanaler, inklusive e-post, livechatt, sociala meddelanden, telefonsamtal, videosamtal, forummeddelanden och kontaktformulär på ett och samma ställe.

Begränsningar i LiveAgent

Den har begränsade integrationsmöjligheter med affärssystem.

Den erbjuder inte AI-chattbottar för automatiska svar på kundernas meddelanden.

Priser för LiveAgent

Gratis för alltid

Liten: 9 $/månad per användare

Medium: 29 $/månad per användare

Stor: 49 $/månad per användare

Företag: 69 $/månad per användare

LiveAgent-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

Förbättra kundkommunikationen med ClickUp

Att använda en CCM-lösning är det bästa sättet att förbättra kundrelationerna, minska kundservicekostnaderna och ge dina anställda möjlighet att fokusera på kärnfunktionerna.

Om du vill optimera kommunikationshanteringen med dina kunder och team på en enda plattform är ClickUp det rätta valet. Programvaran är utformad för att hantera alla typer av arbete, från att förbättra samarbetet mellan team och automatisera kommunikationen till att öka produktiviteten och effektivisera verksamheten.

Registrera dig gratis på ClickUp för att utveckla ett sammanhängande system för snabbmeddelanden till dina kunder och bygga djupare relationer med dem över alla kanaler.