De bästa marknadsföringsstrategierna för gym för att locka fler medlemmar

Om du driver ett gym vet du redan att fitnessbranschen är konkurrensutsatt och högljudd. Experter förutspår att den globala marknaden för hälso- och fitnessklubbar kommer att nå 202,78 miljarder dollar år 2030.

När du vet att potentialen är så stor gör det ont att se tomma löpband under rusningstid. Kanske har du kört en annons på sociala medier som inte genererade några klick, vilket gjorde dig frustrerad och fick dig att ifrågasätta effektiviteten i din marknadsföringsbudget.

Det är därför de bästa marknadsföringsstrategierna för gym inte bygger på en enda taktik. De kombinerar små men kraftfulla åtgärder, såsom ett referensprogram som belönar lojalitet, lokala partnerskap med hälsokostbutiker eller sportklädesbutiker och annonser på sociala medier.

I den här artikeln undersöker vi vilka marknadsföringsstrategier du kan använda för att förvandla ditt fitnessföretag från ”bara ännu ett gym” till det självklara valet!

Varför marknadsföring är viktigt för gym

Du har säkert hört talas om multiversum från Spider-Man, där varje val öppnar upp en ny värld. Konceptet fungerar så bra eftersom vår värld idag är överflödig av alternativ.

Att välja en Netflix-serie att titta på under lunchen eller bestämma vilken restaurang man ska beställa lunch från är bara ett exempel. Varje enskild handling är ett val.

Det gäller även gym. Det finns många alternativ, och att marknadsföra ditt gym till rätt målgrupp är det enda sättet att sticka ut.

En gymägare på Reddit uttryckte det perfekt:

Det är viktigt att avgränsa den specifika nisch du vill rikta dig till. Planet Fitness riktar sig till personer som inte vill lägga mycket pengar på gymmet och som känner sig obekväma med att gå till gymmet eftersom andra gör narr av dem. Gold’s Gym riktar sig till bodybuilders. Curves är ett gym endast för kvinnor så att de kan träna utan att bli störda av män.

Tänk på det så här: Marknadsföring av ditt gym är bron som förbinder dina unika erbjudanden med de människor som kommer att uppskatta dem mest.

Hjälper dig att sticka ut i en konkurrensutsatt fitnessbransch genom att visa vad som gör ditt gym unikt.

Attrahera nya medlemmar genom enkla, riktade insatser som lokal SEO, rekommendationsprogram och annonser på sociala medier.

Håll nuvarande medlemmar engagerade genom att påminna dem om att de är en del av en gemenskap, inte bara ett namn på inskrivningslistan.

De bästa marknadsföringsstrategierna för gym

Alla gym har utrustning, men inte alla gym har en historia som fastnar. De bästa marknadsföringsstrategierna för gym förvandlar enkla utrymmen till gemenskaper som människor vill gå med i och förbli en del av.

Låt oss utforska några av de bästa marknadsföringsstrategierna för tillväxt.

1. Känn din nisch och tala som en fan, inte som en säljare

Om ditt gym vore ett tv-program, vem skulle då vara målgruppen och vad skulle göra det värt att binge-titta på för dem?

Betrakta din marknadsföringsstrategi för gymmet som en spellista som passar ett visst humör riktigt bra. Nybörjare lyssnar på annan musik än styrkelyftare. Nya föräldrar lyssnar på annan musik än collegestudenter som idrottar.

När du begränsar ditt budskap känns dina marknadsföringsinsatser personliga istället för generiska, vilket gör det lättare att omvandla potentiella medlemmar till gymmedlemmar. Se till att dina sociala medier, ditt klassschema och ditt marknadsföringsmaterial speglar samma nisch så att människor känner igen din stil överallt där de ser dig.

📌 Exempel: Ett styrkefokuserat gym som riktar sig till kvinnor över 40 år visar varje vecka en video med titeln ”Strong At Any Age” och erbjuder en introduktionskurs i personlig träning i små grupper som handlar om benhälsa, balans och självförtroende. Därefter bjuder de in tittarna till en gratis provkurs för två personer på lördagar.

2. Vinn lokala sökningar med ditt Google Business Profile

Din Google Business Profile är den första kontakten som de flesta människor kommer i kontakt med.

Se till att fotona är aktuella, öppettiderna korrekta och tjänsterna tydliga. Be om recensioner efter höjdpunkter, såsom utmaningsavslutningar och personliga träningspass.

Människor kollar recensioner innan de går in, vilket är varför informationen är så viktig för marknadsföring av gym. Enligt rapporter har användarrecensioner förbättrat hur människor känner för ett företag, och det beteendet fortsätter att öka. Det är ett verkligt socialt bevis för fitnessbranschen. Kombinera dina recensioner med lätta uppdateringar av webbplatsen så att dina sidor matchar vad Google visar.

📌 Exempel: Ett gym i grannskapet publicerar två nya foton varje månad, svarar på vanliga frågor om parkering, lägger upp ett erbjudande om ”första veckan för lokalbefolkningen” och svarar på varje recension med ett vänligt meddelande där medlemmens namn används.

3. Skapa ett rekommendationsprogram som känns som en lagvinst

Tänk på slutscenen i Remember the Titans när hela laget vinner tillsammans. Det är den stämningen du vill ha. Din fitnessgemenskap kommer att dela om belöningen känns rolig, enkel och personlig.

Ge nuvarande medlemmar en enkel inbjudningslänk så att de kan dela utan att behöva fundera för mycket eller förklara för mycket.

Erbjud deras vänner ett tydligt nästa steg, till exempel en gratis provperiod eller ett enkelt registreringsformulär som tar mindre än en minut att fylla i.

Fira båda på dina sociala mediekanaler så att rekommendationen känns som en gemenskapsvinst, inte bara en transaktion.

Koppla belöningar till ditt gyms unika erbjudanden, såsom en gratis personlig träningssession, återhämtningskit eller märkesutrustning, istället för att förlita dig på generiska rabatter.

Håll språket varmt och kortfattat så att dina medlemmar faktiskt läser meddelandet och känner sig bekväma med att vidarebefordra det.

📌 Exempel: ”Ta med en kompis-veckan” ger båda personerna en personlig träningssession, en hälsning på väggen och tidig tillgång till nästa kalender med fitnessutmaningar.

4. Använd korta videoklipp där dina medlemmar faktiskt scrollar

Tänk på senaste gången du fastnade på TikTok eller Instagram Reels. En video leder till en annan, och innan du vet ordet av har du fått en ny träningsidé.

GymTok är verkligt och påverkar hur människor upptäcker var de vill träna. Trender som ”12-3-30”-löpbandsträningen eller ”Hot Girl Walk” blev inte virala bara för skojs skull – de blev en del av vardagsrutinerna eftersom de var enkla och lätta att upprepa.

Plattformarna satsar också stort på detta. Bara YouTube Shorts har nu över 200 miljarder visningar per dag, vilket visar hur mycket tid din målgrupp spenderar där. Så investera i det.

Du behöver inte avancerad belysning eller ett helt produktionsteam. En tränare som delar med sig av ett snabbt tips efter lektionen eller en medlem som firar en personlig framgång kan nå fler potentiella medlemmar än en hel hög med flygblad.

När du publicerar något, fokusera på ett mål och vänd dig till en person. Håll det kortfattat, lägg till bildtexter som guidar tittarna mot ett tydligt nästa steg, till exempel att boka en klass, och var konsekvent.

✅ Kom ihåg: Gemenskap är viktigare än perfektion.

5. Kör små, smarta annonser som passar din omgivning

En gymägare på Reddit uttryckte det rakt på sak:

Facebook är det billigaste och enklaste sättet att sprida budskapet. Du behöver också bra SEO och Google-annonser för att locka kunder.

Om ditt område är fullt av yngre yrkesverksamma kommer annonser på TikTok och Instagram troligen att ha större genomslagskraft. Om du erbjuder virtuell träning kan YouTube-annonser visa upp både dina träningspass och din personlighet.

För att öka den lokala kännedomen kan en enkel Facebook-kampanj i kombination med Google-sökannonser visa ditt namn för människor precis när de söker efter ett nytt fitnessföretag.

Men nyckeln är att se annonser som en del av ett flöde snarare än en engångsföreteelse. Skapa en tratt som börjar med varumärkeskännedom och fortsätter ner till proverbjudanden och registreringar.

Och kom ihåg att det sällan sker över en natt. De flesta gyms innehållsmarknadsföring kräver två eller tre månaders konsekvent exponering innan resultaten börjar visa sig.

📌Exempel: Ett nytt spinningstudio utarbetade en tre månaders marknadsföringsplan med Instagram Reels-annonser för att fånga uppmärksamhet, Google-annonser för att fånga upp sökningar med hög köpintention och Facebook-retargeting för att vårda leads. I slutet av kampanjen hade antalet provlektioner fördubblats eftersom alla annonser samverkade istället för att försöka göra allt på en gång.

6. Berätta om medlemmarnas framgångar som en fantastisk sportmontage

Människor minns känslor bättre än siffror. 💪🏻

Dela berättelser som låter som dina potentiella medlemmar. Visa vad som har förändrats i vardagen, inte bara på vågen. Använd medlemmarnas röster. Var respektfull och ärlig.

Publicera dessa på din webbplats, i sociala medier och på Google Business Profile så att dina bevis finns överallt. Uppmuntra läsarna att ta det första lilla steget som gav den medlemmen fördelar.

7. Anordna tidsbegränsade utmaningar som känns som en säsongsöverskridande berättelse

Tänk på en begränsad serie på Netflix som lockar tittarna att se ett avsnitt efter ett annat.

En tidsbegränsad utmaning skapar samma momentum i ditt gym. Så här skapar du en som fungerar:

Välj en enkel längd som 14 eller 21 dagar så att det känns genomförbart, särskilt för blyga potentiella kunder som bara behöver en tydlig startpunkt.

Sätt upp ett huvudmål, till exempel ”Rör på dig varje dag” eller ”Starkare kärnmuskulatur”, eftersom människor samlas kring marknadsförings-KPI:er som är lätta att förstå och mäta.

Lägg till lätta vanepoäng utöver träningen, som att mäta steg, sömn eller vattenintag, vilket gör utmaningen mer holistisk och inte bara handlar om tiden på gymmet.

Dela resultattavlor i din app och på väggen så att framstegen blir synliga, vänliga och motiverande för både nya och befintliga medlemmar.

Fira små framgångar varje vecka med hyllningar eller roliga inlägg, som håller energin uppe och uppmuntrar medlemmarna att hålla ut till slutet.

Avsluta med en avslutningsceremoni, till exempel en klassfest, fotovägg eller prisutdelning, så att deltagarna känner sig uppskattade och redo för nästa steg.

Erbjud en naturlig fortsättning, till exempel ett tvåmånadersmedlemskap eller en personlig träningssession, som förvandlar korta energikickar till långsiktigt engagemang.

📌 Exempel: Ett lokalt gym anordnade en 21-dagars reset-utmaning där deltagarna loggade sina dagliga steg och träningspass. Varje fredag tillkännagav de ”minivinnare” på Instagram Stories, och i slutet fick alla ett certifikat och en inbjudan att delta i nästa åtta veckor långa program.

8. Samarbeta med lokala företag som om du skulle skapa stadens favoritcrossover-avsnitt.

Minns du när Ed Sheeran dök upp i Game of Thrones? Alla pratade om det.

Det är samma typ av gnista du vill skapa när du samarbetar med lokala företag. Ett positivt samarbete gör att ditt varumärke känns större än gymmets väggar och ger människor en anledning att uppmärksamma det.

Istället för att nöja dig med kupongutbyten, sök efter partners som dina medlemmar redan älskar. Kaféer där de står i kö på morgnarna, hälsokostbutiker som de besöker på helgerna eller sportklädesbutiker som de litar på när det gäller utrustning.

Gå bortom marknadsföring och fokusera på upplevelser. Tänk dig ett yogastudio som arrangerar en återhämtningskväll tillsammans med dina tränare, en smoothiebar som lanserar en "post-leg-day blend" eller en hälsoklinik som erbjuder gratis konsultationer efter en av dina fitnessutmaningar för gemenskapen.

📌 Exempel: En lördag "Train and Treat" kombinerar din morgoncirkelklass med en smoothie i begränsad upplaga på en lokal juicebar. De visar din QR-kod på sin disk för gratis provregistreringar. Du taggar deras personal i foton efter klassen, de repostar svettiga leenden från dina medlemmar, och tillsammans har ni skapat stadens egna lilla crossover-ögonblick.

9. Samarbeta med kreatörer som redan har inflytande i din stad

Du behöver inte en kändis med miljontals följare för att locka nya människor till ditt gym.

Tänk på hälsostudior eller boutiquegym som har samarbetat med fitnesskreatörer. När kreatören är någon som redan är känd lokalt eller någon som publiken känner sig nära, blir effekten påtaglig.

Ett bra exempel är Gymshark som samarbetar med fitnesskreatörer som Whitney Simmons. Whitneys publik litar på hennes träningsstil och hennes röst. När hon lanserar en Gymshark-kollektion köper folk den inte bara för kläderna utan också för att hennes innehåll stämmer överens med deras mål.

Så här kan du genomföra ett sådant evenemang i ditt gym eller din fitnessverksamhet: Bjud in en kreatör som redan publicerar träningsprogram eller hälsotips i din stad. Låt dem prova en av dina klasser så att de får uppleva din lokal.

Uppmuntra dem att dela med sig av vad som stack ut – kanske gemenskapen, coachningen eller atmosfären.

Be dem att inkludera en enkel uppmaning till handling, till exempel ett gratis klasskort eller ett provabonnemang, så att människor vet exakt vad de ska göra härnäst.

Använd en unik länk eller kod så att du kan spåra hur många personer som kommer tack vare deras inlägg. På så sätt kan du se vad som fungerade, istället för att gissa.

10. Erbjud hybridalternativ som utökar din coaching utanför gymmet

Personer som är engagerade i träning vill inte sluta när de reser eller flyttar.

Anytime Fitness är ett tydligt exempel på hur detta fungerar. En medlem delade med sig på Reddit:

Jag blev medlem i Anytime i mitt hemland innan jag flyttade till Japan. När jag kom hit använde jag bara min nyckel för att öppna dörren, precis som på alla andra Anytime-gym. Jag betalar fortfarande för mitt medlemskap via min bank i hemlandet. Ingenting har förändrats när det gäller min betalning eller mitt medlemskap.

Du kan fortfarande erbjuda samma stöd även om ditt gym har färre anläggningar. Ett enkelt alternativ, till exempel ett paket med en ”resemånad” som inkluderar ett par personliga träningspass och en uppsättning appbaserade träningsprogram, kan hjälpa människor att hålla sig konsekventa.

🌟 När medlemmarna vet att du har tänkt på deras liv även utanför gymmet är det mer sannolikt att de förblir lojala.

Vanliga utmaningar inom marknadsföring för gym och hur man övervinner dem

Vet du vad som är svårare än att lyfta tunga vikter? Att få någon att faktiskt komma till ditt gym. Att möta och lösa marknadsföringsutmaningar för gym är det som förvandlar "kanske någon dag" till "idag blev jag medlem".

Här är de vanligaste utmaningarna att se upp för:

🚩 Utmaning: Att locka nya medlemmar på en mättad marknad

✅ Lösning: Börja med att förstå vem du verkligen vill nå – nybörjare, upptagna yrkesverksamma, föräldrar eller idrottare. Använd den insikten i ditt budskap. Visa vad som gör dig annorlunda.

Kanske erbjuder du tidiga morgonklasser, yoga med lugnande musik eller personlig träning med praktisk vägledning. Publicera små annonser i ditt område eller använd lokal SEO så att ditt gym visas när människor söker efter ”gym nära mig”. Använd rekommendationsprogram så att dina nöjda medlemmar tar med sig vänner.

🚩 Utmaning: Att hålla medlemmarna engagerade och motiverade (medlemsbehållning)

✅ Lösning: Låt inte medlemskapet vara höjdpunkten. Ge människor skäl att stanna kvar. Använd korta innehåll som träningstips, framgångshistorier eller till och med utmaningar (14- eller 21-dagarsutmaningar) som ger dem små vinster som de kan känna.

🚩 Utmaning: Att sticka ut när många gym erbjuder liknande tjänster

✅ Lösning: Hitta ditt gyms egen ”signatur”. Kanske är det atmosfären, instruktörernas stil, coachningen eller hur ni välkomnar nya medlemmar. Betona denna unika aspekt i ert innehåll, era rundvisningar och på sociala medier. Använd lokala influencers som faktiskt tränar i er stil. Låt människor se det verkliga livet från er lokal.

🚩 Utmaning: Begränsad marknadsföringsbudget

✅ Lösning: Använd kostnadseffektiva strategier med stor genomslagskraft. Innehåll som kommer från riktiga människor (dina medlemmar) kostar lite men har stor betydelse. Mikroskapare och rekommendationer kostar mycket mindre än stora annonser.

🚩 Utmaning: Mäta vad som fungerar

✅ Lösning: Skapa enkla mätvärden för marknadsföringsproduktivitet som du kan se varje vecka: hur många personer som har besökt din sida för gratis provperiod, hur många som har registrerat sig och hur många som har kommit tillbaka efter den första månaden. Använd unika länkar eller koder när du genomför kampanjer eller samarbetar med kreatörer så att du kan se hur många som kommer från varje källa.

Be om feedback – fråga dina medlemmar vad som lockade dem eller vad som fick dem att tveka. Gör sedan justeringar. Med tiden blir dessa små justeringar betydelsefulla.

Vanliga frågor

De bästa strategierna är ofta de enklaste och de som genomförs på rätt sätt. Konsekventa inlägg på sociala medier som visar riktiga medlemmar, rekommendationsprogram som belönar lojalitet och lokala samarbeten med kaféer eller hälsokostbutiker kan ge stora resultat. Lägg till korta utmaningar eller gemenskapsevenemang så skapar du en genuin och välkomnande stämning.

Du behöver inte en enorm budget för att göra avtryck. Dela autentiska berättelser från dina nuvarande medlemmar, anordna små tävlingar eller skapa snabba träningstips för sociala medier. Enkla flygblad hos lokala företag och en tydlig Google Business-profil kan också locka personer som redan letar efter ett fitnesscenter i närheten.

Annonser på sociala medier som har ett tydligt mål, till exempel ”prova ett gratis pass denna vecka”, fungerar ofta bättre än generiska kampanjer. Korta videoklipp på Instagram Reels, TikTok eller YouTube Shorts låter potentiella medlemmar omedelbart känna energin i ditt gym. Kombinera det med påminnelser via e-post eller ett vänligt uppföljningsmeddelande, så kommer du att vara i medlemmarnas medvetande utan att överväldiga någon.

Kundlojalitet uppstår när människor känner sig delaktiga i något. Dela med dig av framgångshistorier från ditt gym, fira milstolpar och anordna säsongsbetonade utmaningar som håller träningen intressant. Genom att höra av dig via e-post eller sociala medier påminner du medlemmarna om att du uppmärksammar deras framsteg och bryr dig om deras resa.

En användbar allt-i-ett-arbetsplats som ClickUp kan vara en livräddare. Den låter dig planera kampanjer, schemalägga inlägg, spåra hänvisningar och till och med brainstorma nya idéer med ditt team på ett och samma ställe. På så sätt känns din marknadsföring inte splittrad och du kan ägna mer tid åt att fokusera på medlemmarna istället för att jaga uppdateringar.