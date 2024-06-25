15 utmaningar som nya företag står inför

På den konkurrensutsatta marknaden inom teknikbranschen är det en bra början att ha nästa miljonidé, men att utveckla den till ett framgångsrikt företag kräver mer ansträngning. HBR hävdar att ”mer än två tredjedelar av startups aldrig ger investerarna en positiv avkastning”.

Varför händer detta? Vilka utmaningar står startups inför? Och om du står inför någon av dem, hur kan du övervinna dem? Låt oss ta reda på det.

15 utmaningar för nystartade företag och lösningar

Den främsta utmaningen är din idé. På den mest grundläggande nivån måste den vara rimlig. Om det du bygger är som Juicero – en gång känt som ”det bästa exemplet på Silicon Valleys dumhet” – är det ett dödfött projekt.

Om du har klarat det hindret finns här några utmaningar som du kan komma att möta.

1. Hitta rätt produkt-marknadskombination

Produkt-marknadsanpassning är graden till vilken en produkt eller tjänst tillfredsställer marknadens efterfrågan. I grund och botten ställer man frågan: ”Är det ett unikt erbjudande som människor verkligen vill ha?”

Att hitta rätt produkt-marknad-matchning är en utmaning för de flesta nystartade företag, eftersom de ofta börjar med en idé. Låt oss till exempel säga att du har en idé om ett nytt socialt nätverk. Du behöver veta:

Vem behöver det?

Vad är unikt med det?

Vem kommer att sakna det om det inte utvecklas?

Kommer de att betala för det?

Om du inte kan svara på dessa frågor kan det leda till att du inte vet var marknaden finns, vilket i slutändan kan leda till misslyckande.

För att hitta rätt produktmarknad kan du prova följande.

Identifiera målgruppen

Definiera din målgrupp och förstå deras behov med hjälp av enkäter, intervjuer och observationsanalyser.

Krystallisera ditt värdeerbjudande

Definiera vilket problem hos dina kunder – som de desperat behöver få löst – du löser.

Bygg och testa MVP

Skapa en minimalt fungerande produkt och testa den med potentiella kunder. Du kan också genomföra A/B-tester för att jämföra olika versioner av din produkt. Upprepa sedan och förbättra produktens marknadsanpassning.

2. Säkra finansiering

”Under tredje kvartalet 2023 bildades 311 000 nya företag i USA”, konstaterar Statista. Med pandemin, kriget och den ekonomiska nedgången är även riskkapitalister försiktiga med sina pengar.

För att övervinna denna utmaning måste du sticka ut från mängden.

Fokusera på din differentiering

Bygg dina presentationer kring att visa hur du är bättre än andra produkter/lösningar på marknaden.

Optimera ekonomin

Granska dina finanser. Eliminera onödiga utgifter och visa avkastningen på resten. Presentera en tydlig bild av vad investeraren kan förvänta sig i avkastning för den värdering du presenterar.

Diversifiera finansieringskällorna

Utforska alternativa finansieringskällor som affärsänglar, statliga bidrag, inkubatorer, acceleratorer, crowdfunding eller partnerskap.

3. Orealistiska förväntningar

Du är grundare. Du är säkert ambitiös och positiv inför framtiden. Men den inställningen kan vara orealistisk. Du kanske till exempel förväntar dig att en nyanställd ska leverera resultat omedelbart. Eller att ditt säljteam ska tiodubbla försäljningen varje år.

Det här är orealistiska förväntningar. Att ha dem kan leda till att du och ditt team misslyckas. Det kan leda till besvikelse, frustration och till och med desillusion.

Prata med en senior, partner, mentor eller coach för att validera dina förväntningar. Fråga vad de förväntar sig och jämför det med dina egna förväntningar.

Sätt upp realistiska mål

Använd SMART-ramverket för att sätta upp affärsmål som är realistiska och uppnåbara för ditt team. Det är bra att sätta upp ett stort och ambitiöst mål, men gör det inte så stort att dina team ger upp redan innan de ens har försökt. Det kan också vara bra att använda OKR-programvara för nystartade företag.

Skapa, uppnå och följ upp alla dina OKR:er för olika team och avdelningar på ett och samma ställe med ClickUp.

Be om feedback

Ibland inser man först i efterhand att en förväntning var orimlig. När något inte lever upp till förväntningarna, be om feedback. Lyssna på orsakerna till misslyckandet och justera dina förväntningar därefter.

4. Ekonomisk förvaltning

Felaktig budgetering, föråldrade redovisningssystem, bristande planering av kassaflödet och tillfälliga lösningar är vanligt förekommande i de tidiga faserna. När du växer/skalar upp kan denna utmaning dock förvandlas till en fullständig katastrof.

Undvik det med följande lösningar.

Utveckla en finansiell plan

Skissera kort- och långsiktiga mål, inklusive intäktsprognoser, kostnader och detaljerade kassaflödesprognoser. Detta skapar översiktlighet och hjälper dig att ha koll på läget.

Skaffa rätt team

Anlita bokförare, finansanalytiker, skatteexperter, revisorer och rådgivare för att säkerställa att din ekonomihantering är förstklassig. Du behöver inte anställa dem alla på heltid – frilansare eller konsulter fungerar också.

När du växer kan du inte sköta din bokföring manuellt. Sätt upp automatiserad bokföring, betalningshantering, övervakning etc.

5. Anställning

Att anställa rätt personer till rätt jobb med rätt ersättning är en utmaning även för de största företagen, för att inte tala om nystartade företag. Talangerna är begränsade. Dagens anställda är krävande. Och du kanske också behöver sträcka din budget.

Faktum är att flera av de bästa talangerna fortfarande funderar på om de ska välja ett startup-företag eller ett jobb i ett större företag. Ta itu med de vanliga utmaningarna i din rekryteringsprocess med ett systematiskt tillvägagångssätt.

Erbjud aktier

Detta är något som de flesta nystartade företag gör för att kompensera för lägre ersättningspaket. Det är attraktivt för topptalanger eftersom det möjliggör förmögenhetsbildning på lång sikt.

Skapa en positiv arbetskultur

"Nästan alla i generation Z och millenniegenerationen vill ha ett meningsfullt arbete och de är inte rädda för att tacka nej till jobb som inte stämmer överens med deras värderingar", konstaterar Deloitte. Ha en solid grund av värderingar, övertygelser och etik. Dokumentera och offentliggör arbetskulturen.

Var inkluderande och flexibel

Erbjud flexibilitet och fokusera på medarbetarnas välbefinnande. Gå bortom generella policyer och lär dig vad varje individ behöver. Var inkluderande mot olika människor och deras behov.

6. Regleringsfrågor

Beroende på vilken bransch och region du verkar i kan du omfattas av dussintals regler och krav på efterlevnad. Till exempel kan fintech eller hälso- och sjukvård ha fler regleringsaspekter att ta hänsyn till än IT.

Vänta inte tills dessa blir en utmaning. Ta ledningen med följande.

Studera landskapet

Studera själv eller med hjälp av rådgivare och mentorer vilka regler som gäller för dig. Förstå också de etiska skyldigheterna. Till exempel kan du enligt lagen vara skyldig att betala den nationella minimilönen, men etiskt sett kan du förväntas betala en nationell levnadslön.

Sätt upp compliance-team

Sätt ihop ett starkt team av jurister och juridiska experter som kan hantera din regelefterlevnad. Om du ännu inte är redo att anlita en flott advokatbyrå, börja i liten skala. Men skaffa hjälp så snart som möjligt.

7. Hård konkurrens

Varje dag dyker det upp nya startups över hela världen. Nästan alla kategorier är överfulla. Till exempel har kategorin programvara för innehållsskapare 296 listningar på G2.

Även om du kanske tror att du har en fantastisk idé och ett unikt erbjudande finns det troligen redan en app för det. Konkurrera effektivt med följande lösningar.

Differentiera ditt startup-företag

Identifiera i så stor utsträckning som möjligt de faktorer som gör att du sticker ut och fokusera på dem. Det kan handla om säkerhet, prissättningsmodeller, tekniska möjligheter, kundservice eller något annat. Ta reda på varför du är bra och prata om det.

Använd storytelling

Berättelser hjälper till att skapa kontakt. De hjälper människor att visualisera en framtid som de kanske inte hade kunnat föreställa sig. Använd berättande i all din kommunikation. Skapa rapporter som talar om produktens betydelse på marknaden. Skriv fallstudier som belyser hur kunderna har använt din produkt och vilka resultat de har sett. Samla in vittnesmål och korta uttalanden från kunder.

8. Dålig teamledning

Låt oss vara ärliga. En startup är en dynamisk miljö med mycket trial and error. Kaos är normen. De som inte trivs i kaos är förmodligen inte bäst lämpade för miljön.

Även när detta förstås misslyckas cheferna med sina uppgifter. De har svårt att betona syftet, visa framtiden, eliminera hinder och ingjuta en känsla av stolthet hos sina team.

Om du står inför dessa problem kan du prova följande.

Definiera roller och ansvarsområden

Använd ett allmänt vedertaget ramverk som OKR eller KPI för att definiera roller och ansvarsområden för varje individ i teamet. Visa dem vilka deras mål är och gör dem synliga.

Kommunicera

Anställda tappar motivationen när de känner sig distanserade från ledningsgruppen. Kommunicera därför regelbundet med dina team. Skicka veckovisa sammanfattningsmejl, håll möten eller skriv anteckningar om dina interaktioner med kunderna. Håll kontakten levande.

Mentorera dina chefer

Alla är inte födda till chefer. Förvänta dig därför inte att de ska vara det. För nyblivna chefer kan du erbjuda handböcker om hur man blir en bra chef. För erfarna medarbetare kan du upprepa ditt startups värderingar och vad det innebär att vara chef här.

9. Skapa varumärkeskännedom

Som startup börjar man ofta från noll, vilket innebär att ingen känner till företaget, ingen kan lita på det ännu och därför inte vill köpa något från det. Man har kanske inte samma stora budgetar som etablerade företag för att lansera storskaliga reklamkampanjer eller anlita en varumärkesambassadör.

Du måste alltså vara kreativ för att få varumärket att bli känt.

Skapa innehåll

Skapa kraftfullt, differentierat innehåll, publicera och distribuera det i stor skala. Genom ditt innehåll kan du utbilda potentiella kunder och skapa värde i deras liv så att de lägger märke till dig och kommer ihåg dig.

Om du till exempel skapar en plattform för utgiftshantering kan du skapa innehåll om att använda kreditkort, hantera skulder, hitta bra erbjudanden, använda en budget osv. Det säljer inte direkt din produkt, men bygger upp förtroendet för ditt varumärke hos målgruppen.

Bygg vidare på befintlig trovärdighet

Din VD kanske har ett stort kontaktnät. Din produktchef kanske är en flitig Reddit-användare. Din marknadschef kanske är stor på LinkedIn. Din nya innehållschef kanske har en befintlig podcast.

Leta efter personer i din organisation som har en viss publik och utnyttja dessa begränsade resurser för att skapa extraordinär varumärkeskännedom.

10. Kända och okända risker

Alla företag måste hantera en rad risker under sin livstid. Vissa risker är förväntade, till exempel svårigheter att få nästa finansieringsrunda eller sårbarhet i cybersäkerheten.

Andra risker kan vara helt okända, som en pandemi, en förändring i regelverket eller ett krig. Som företagare måste du ändå vara beredd på dem.

Utvärdera regelbundet potentiella risker

Använd verktyg som SWOT-analys, Monte Carlo-simulering, de fem varför-frågorna etc. för att regelbundet utvärdera potentiella risker. Inom varje avdelning kan du genomföra specifika granskningar, såsom sårbarhetsbedömning och penetrationstestning (VAPT) för cybersäkerhetsrisker.

Utforma strategier för riskminimering

Vet vad du ska göra när en risk uppstår. Ha till exempel en plan för hur du ska hantera ett dataintrång. Eller diversifiera dina finansieringskällor för att skydda dig mot att en investerare drar sig ur.

11. Grundarens centrala roll

En av de största utmaningarna för start-ups som leds av grundaren är att grundaren tar en oproportionerligt stor roll, vilket hindrar organisationens tillväxt.

Det är mycket vanligt att en teknologgrundare skapar en fantastisk produkt som inte säljer eftersom de inte lyssnade på marknaden. Eller att en visionär ledare är ambitiös och krävande, vilket gör att andra tycker att det är svårt att arbeta med dem.

Ett startupföretag måste frigöra sig från identiteten som grundarens företag för att kunna växa och lyckas. För att möjliggöra detta måste grundaren och ledaren:

Bygg ett team

Försök inte göra allt själv. Bygg upp ett team av specialister och delegera. Även om det känns tråkigt i början kommer det att löna sig i längden.

Var öppen för feedback

Lyssna aktivt på alla intressenter, inklusive användare, kunder, anställda, entreprenörer, investerare och kollegor. Även om du kanske inte tar hänsyn till alla deras synpunkter i dina beslut, var öppen för kritik, meningsskiljaktigheter och debatt.

Ta regelbundna pauser

Grundare och VD:ar tror ofta att deras företag kommer att gå under om de tar semester. Oavsett om det är sant eller inte är det skadligt. Så när du har satt ihop ett team och stabiliserat verksamheten (vanligtvis inom 6–12 månader efter starten) ska du ta pauser. Kom tillbaka och se hur ditt företag växer utan dig.

12. Rigiditet i åsikter och handlingar

Framgångsrika startups byggs av människor med starka åsikter. Det är de som ser något fel i världen och har en idé om hur man kan förändra det. Som en följd av detta blir de också mycket rigida i sina åsikter.

Detta blir en utmaning när kundernas behov och marknaderna utvecklas. Grundaren/teknikchefen kan ha starka åsikter om hur en produkt ska vara, men om kunderna inte delar dessa åsikter är förändring nödvändig.

När du står inför denna utmaning, prova följande.

Ta ett steg tillbaka och se på situationen med en utomståendes ögon

Ta ett steg tillbaka från produkten och fråga dig själv: ”Om någon annan hade skapat detta, hur skulle jag känna?” Sätt dig in i kundens situation och försök förstå varför de inte tilltalas av din strategi. Det kan också vara bra att prata med några av dem för att få en bättre förståelse för vad som pågår.

Prata med en mentor/coach

En bra mentor/coach hjälper dig att se den andra personens perspektiv. De kan prata med dig om din oflexibilitet utan att döma dig, vilket ger dig ett tryggt utrymme att acceptera dina misstag.

13. Att inte vara i start-up-läge

Låt oss förtydliga. Alla nystartade företag behöver växa, skala upp och sälja eller börsnoteras. Detta betyder dock inte att de låter sig dras in i stora företags problem som avdelningssilos, ledares egon, politik etc.

En startups förmåga att vara innovativ och leverera kundvärde beror på att de är nyfikna, flexibla, konkurrenskraftiga och ambitiösa, dvs. att de är i startup-läge. För att undvika att avvika från detta bör du tänka på följande.

Var vaksam

Förlusten av start-up-attityden går ofta obemärkt förbi tills det är för sent. Som ledare bör du därför hålla ögonen öppna. Leta efter samtal som antyder självbelåtenhet eller medelmåttighet. Lyssna på hur människor mår.

Ta dig tid att granska

När en produkt har utvecklats och lanserats på marknaden ska du inte sluta med forskning och utveckling. Avsätt tid och budget för att genomföra marknadsundersökningar, samla in kundfeedback, testa konkurrenternas produkter och införliva den senaste tekniken.

Odla din kultur

De flesta nystartade företag väntar med detta tills det är för sent. Bestäm vilken typ av organisation du vill bygga upp redan innan du anställer din första medarbetare. Skissera dina värderingar och förväntade beteenden. Föregå med gott exempel och uppmuntra ditt ledningsteam att göra detsamma.

Om du ser att din kultur förändras – vilket är mycket troligt när du anställer fler människor – ta ansvar för att få den tillbaka på rätt spår. Detta kan i slutändan bli din konkurrensfördel.

14. Beslutsfattande i kommitté

Små startup-team gör det enkelt för alla att vara delaktiga i varje beslut. Till exempel utformningen av logotypen eller innehållet på webbplatsen. Det är inte ovanligt att startups anordnar workshops för att bestämma vilken bild som ska visas på webbplatsens startsida.

Denna process att fatta varje beslut i kommitté är en utmaning eftersom:

Det tar för mycket tid

Det kräver att man når konsensus om allt, även om det är trivialt, som var man ska äta lunch med teamet.

Det lägger större vikt vid åsikter än data.

Undvik beslutsfattande i kommittéer med följande taktik.

Inkludera endast de personer som är involverade

Om du fattar beslut om varumärkesdesignen, involvera designern, marknadschefen och kanske produktchefen. Involvera inte HR, ekonomiavdelningen etc. bara för att de är ”viktiga medlemmar i teamet”.

Prioritera data

När du fattar beslut, gör det som data tyder på. Om du inte har den data du behöver, genomför experiment, till exempel A/B-testning, för att skaffa den. Uppmuntra alla som har en åsikt att ta fram data som stöder den.

15. Misslyckande

Den mest uppenbara utmaningen som alla nystartade företag står inför är risken för misslyckande. Kort sagt, nystartade företag misslyckas. Det behöver inte handla om dramatiska nedläggningar. Det kan vara små, vardagliga saker som att anställa fel CTO, investera för mycket i ett evenemang, en ineffektiv marknadsföringskampanj etc.

Förvänta dig dessa misslyckanden och bygg system för att snabbt komma över dem.

Inrätta retrospektiver

När något misslyckas, ignorera det inte. Diskutera noggrant och öppet vad som hände, varför och vad du kunde ha gjort annorlunda. Mät också effekten av misslyckandet.

Ta ansvar

I teknikvärlden är misslyckanden normala. Om du kan, misslyckas snabbt. Även om så inte är fallet, ta ansvar och åtgärda det. Grubbla inte för mycket över förlusten. Fokusera på de lärdomar du dragit och tillämpa dem i nästa iteration.

Vet när det är dags att ge upp

Det är svårt, men nödvändigt. Startups grundare påverkas ofta av sunk cost-felaktigheten. Oavsett hur mycket du har investerat i projektet, om det bästa är att överge det, var beredd att göra det.

Dessa femton utmaningar är bara början. Beroende på din bransch, kundprofil, anställda, geografiska läge etc. kommer du sannolikt att möta en mängd utmaningar varje dag. För att övervinna dessa utmaningar behöver du rätt verktyg. Låt oss se hur det kan se ut.

De flesta av ovanstående problem kan övervinnas med god kommunikation och en transparent organisation. Du kan till exempel motverka orealistiska förväntningar genom att tydligt formulera dem från början. När du gör det kommer du sannolikt att avvisas direkt eftersom det du begär är orimligt.

Innan du gör något annat i din organisation bör du därför skapa en robust virtuell arbetsplats som ClickUp med fokus på kommunikation, samarbete och transparens.

Skapa en checklista för att komma igång på rätt sätt

En väl påbörjad resa är en halv väg till målet. Om du ger dig in i en ny affärsverksamhet bör du därför göra en checklista över aktiviteter, såsom möjligheter, finansiell analys och lanseringsplan.

ClickUps checklista för nystartade företag innehåller allt du behöver för att komma igång. Anpassa den efter ditt företag och ta dig igenom varje steg.

Organisera allt du behöver för ditt nya företag på ett ställe med ClickUps checklista för nystartade företag.

Krystallisera din idé

Alla företag börjar med en idé, men det betyder inte att idén förblir densamma till slutet. En bra grundare vet hur man utnyttjar sin förståelse för marknadens luckor och utvecklar sin idé så att den passar in.

ClickUp Startup Canvas Whiteboard är ett utmärkt ställe att föra dessa diskussioner. Det hjälper dig att identifiera värdeerbjudandet, intäktsmodellen, segmenteringen osv. så att du kan konkretisera din idé och skapa en framgångsrik produkt.

Startup Canvas Whiteboard-mall från ClickUp

Hantera verksamheten väl

Som ett företag med tre personer i ett garage kanske du inte ser behovet av en projektledningsprogramvara för din startup. Men där har du fel. Att använda ett verktyg redan från början hjälper dig att samla kunskap som kan vara ovärderlig för dina team i framtiden.

Det hjälper också till att samla in data om hur lång tid en uppgift tar, vem som kan göra vad, vilka hinder som uppstår osv.

En heltäckande lösning som ClickUp för nystartade företag kan hjälpa dig att hantera alla dina arbetsflöden och pipelines på ett och samma ställe. Den goda nyheten är att ClickUp är enkelt och lättanvänt för små team, men samtidigt tillräckligt kraftfullt för att skalas upp till företagsnivå!

Utveckl och hantera ditt startup-företag med ClickUp Startup Management Software

Om du är ny i startup-världen, kära grundare, här är flera noggrant utvalda projektledningsmallar som kan hjälpa dig att standardisera processer, hantera risker och införliva bästa praxis.

Projektledningsmall från ClickUp

Hantera diverse frågor

Det finns dussintals verktyg som kan vara till stor hjälp för alla nystartade företag. Du kanske inte behöver alla, men det är bra att kolla in dem. Här är några av de bästa verktygen för nystartade företag.

Samarbete

Fjärrteam måste samarbeta asynkront, effektivt och kontextuellt. E-post eller Slack har sina begränsningar på detta område.

En bra samarbetsprogramvara är ett verktygsset. ClickUp innehåller whiteboards, mind maps, chattvy, inbäddade kommentarer, realtidssamarbete på dokument och mycket mer.

Kundrelationshantering

CRM-system för nystartade företag hjälper till att hantera effektiva marknadsförings- och försäljningspipelines. Det bidrar till att försäljningsuppgifterna optimeras och prioriteras på rätt sätt. Det spelar också en avgörande roll för att samla tillväxtteamet, dvs. försäljning, marknadsföring och kundframgång.

Marknadsföringsverksamhet

Marknadsföringsverktyg för nystartade företag hjälper till att hantera flera sociala mediekonto, e-postmarknadsföring, innehållshantering och marknadsföringsanalys. ClickUp för marknadsföring kan hjälpa till med brainstorming, planering och genomförande av kampanjer samt att hålla koll på mätvärden.

Öka ditt marknadsföringsteams effektivitet med ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning.

Det är mycket snack om AI idag. Särskilt för nystartade företag kan AI hjälpa till att automatisera och påskynda flera viktiga processer. Innehållsskapande, produktdokumentation etc. kan transformeras med ett litet team och några AI-verktyg för nystartade företag.

Starta och skala upp med ClickUp

Först och främst, grattis till din startup! Genom att starta företaget har du övervunnit din första utmaning.

Du har dock gett dig ut på en äventyrlig start-up-resa full av utmaningar. Dessa kan vara interna, som din egen osäkerhet, motvilja eller fördomar. De kan också vara externa, som konkurrens, rekrytering av talanger etc.

Som grundare behöver du rätt verktyg för att möta dessa utmaningar. ClickUps plattform för arbetsplatshantering är allt detta och mer därtill.

Om du kämpar med interna utmaningar kan du använda ClickUp Docs för att föra dagbok eller ClickUp Whiteboard för att brainstorma. För externa utmaningar kan du använda det breda utbudet av verktyg för att förstå, komma på idéer och genomföra strategier för att mildra effekterna.

Från att hjälpa dig att utforma en strategisk vision och affärsplan till att sätta ihop ditt team och hantera produkter kan ClickUp, som din pålitliga sidekick, öka din prestanda avsevärt.

Kom igång med ditt startup-företag med ClickUp idag!