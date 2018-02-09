Startup eller företag: Vilket ska man välja?

Startup eller företag?

Gräset är alltid grönare på andra sidan, eller hur? De som arbetar i nystartade företag blir avundsjuka när de ser de stora julfesterna som deras vänner på stora företag går på. De anställda på de stora företagen blir upprörda när de ser sina vänner på nystartade företag få högre titlar på kortare tid.

Om du arbetar i näringslivet är det troligt att du kommer att söka jobb både hos nystartade företag och etablerade företag. Du känner säkert till grunderna för respektive arbetsplats – stora företag har fasta arbetstider och är mer strikta, medan nystartade företag är mer flexibla men har mer arbete.

Så vad är bättre?

Svaret på den frågan är olika för alla. Den verkliga frågan att ställa är: vad arbetar du för? Vill du bara få din lön och gå hem? Vill du utbilda dig och utveckla dina färdigheter? Eller vill du smutsiga ner händerna och faktiskt bygga något?

Men vad man inte pratar om lika ofta är om ett jobb på ett startup-företag eller ett storföretag är bättre för din karriär på lång sikt. Låt oss diskutera det! Ett jobb på ett företag kan vara det perfekta stället för att få strukturerad utbildning på arbetsplatsen, men kommer det verkligen att göra dig mer värdefull än ett jobb på ett startup-företag? Ett startup-företag kan ge dig bättre övergripande erfarenhet av hur man bygger upp ett företag, men kommer det att ge dig möjlighet att avancera till en ledande befattning i framtiden?

Företag

Ett namn som talar för sig själv. Större företag är oftast välkända eller åtminstone kända inom branschen. Det är en skön känsla att berätta för folk var man jobbar och att de redan vet allt om företaget.

Du kan bemästra en roll eller en färdighet. Företagspositioner tenderar att ha mer direkta roller: Om du arbetar med försäljning, säljer du. Om du arbetar med kundservice, svarar du på frågor och hjälper kunder. Så om du redan vet vilken roll du vill ha eller vilken riktning du vill gå i, kan den här typen av miljö verkligen hjälpa dig att växa och finslipa dessa färdigheter – utan att behöva fokusera på en massa andra ansvarsområden.

Att lösa problem är en barnlek. Med dessa högt specialiserade roller vet alla vem de ska vända sig till när ett nytt problem uppstår: det team som är kompetent inom den branschen. Om du försöker lösa ett problem som inte "tillhör" din avdelning riskerar du att trampa någon på tårna. Tro mig – om det är det största problemet du har kommer du att klara dig bra 🙂 De som arbetar i nystartade företag önskar att de hade sådana team att vända sig till!

Större förmåner. Kom igen, självklart har dessa företag mer pengar att spendera. De kan oftast erbjuda sina anställda utmärkta förmåner såsom privat sjukvård, pensioner, barnomsorg och företagsrabatter. Ibland kan ett större företag också innebära en högre lön. Även om jag har sett det motsatta hända också 😛

NOLL inflytande. Det som gjorde mest ont när jag jobbade på ett stort företag var att jag inte hade något inflytande. Jag brydde mig verkligen om mitt första företag och ville göra allt jag kunde för att de skulle bli mer framgångsrika. Det är helt enkelt svårare att få saker gjorda eller antagna i ett stort företag. Anledningen till detta leder mig till nästa punkt:

Inga risker! Företag och stora bolag är rädda för att ta risker. Du kan gå in till vice VD:n med en idé som har potential att öka intäkterna med 20 %. Men om det finns någon risk inblandad kommer idén aldrig att förverkligas. Nio gånger av tio kommer beslutet att bli att fortsätta utveckla det som fungerar. Det är inget fel med det. Det är trots allt det smartaste valet. Tro mig, det är svårt att föreställa sig den press som ledande befattningshavare utsätts för för att tillfredsställa aktieägarna!

Mindre arbetsglädje. Som en liten kugge i ett stort maskineri är det svårt att verkligen se värdet av sitt arbete. Du är bara en del av processen, eller bidrar med en liten del till ett stort slutresultat som du kanske inte ser på flera månader eller år! Detta kan vara frustrerande för dem som verkligen vill se vilken inverkan de har på sitt arbete.

Växtvärk. Du kanske är fantastisk på ditt jobb och slår alla andra, men det garanterar inte att du får den befordran du har önskat dig. Om någon som har varit längre i företaget söker samma tjänst kan du ha otur. De kan också hindra dig från att få den befordran du förtjänar bara för att det är så karriärvägen ser ut, även om du är mer än redo!

Fördelar

VINST, och jag pratar inte om gymmet! Om du inte har någon aning om vad du vill göra kan en start-up-roll hjälpa dig att få färdigheter och insikt i flera olika positioner. Du kommer att få färdigheter som du aldrig trodde att du skulle få, helt enkelt för att du måste! Att arbeta för en start-up är det bästa sättet att få så många färdigheter som möjligt.

Aktier! Visst – stora företag ger dig aktieoptioner, men tro mig, de begränsar dem så mycket som möjligt eftersom de måste ge dem till så många anställda. Gå in tidigt i ett startup-företag som blir stort, så behöver du aldrig mer oroa dig för pengar! Det är därför så många människor är så benägna att arbeta hårt för ett startup-företag, eftersom de vet vilken avkastning det kommer att ge dem senare!

Mer ansvar/lärandemöjligheter. Generellt sett gäller att ju mindre startupen är, desto oftare kommer du att få ta på dig nya ansvarsområden, eftersom det helt enkelt finns färre personer som kan ta itu med en given utmaning. En sak jag kan lova dig är att du kommer att möta fler problem i en startup. Det är också det som är det fina med det. Precis som allt annat i livet formar startupens utmaningar din karaktär och hjälper dig att upptäcka vad du verkligen går för. Förbered dig på att bli en viktig del av beslutsprocessen.

Du får möjlighet att experimentera. Att identifiera och lösa problem har en stor professionell fördel: det gör att du kan utveckla dina färdigheter och prova nya saker. Om du tekniskt sett arbetar med marknadsföring men vill skaffa dig erfarenhet som programmerare eller designer kan det vara ett bra sätt att lära sig och utvecklas att hoppa in där du ser ett behov (så länge du fortsätter att sköta dina huvudsakliga arbetsuppgifter). Detta är en grundläggande del av arbetet på ett startup-företag i Silicon Valley.

Du kan vara innovativ – Startups måste växa snabbt, och det uppnås genom att medarbetarna är innovativa och provar nya saker. Ingen bra VD för ett startup-företag kommer att hindra dig från att prova något nytt. Det är så företag levererar resultat med fräscha designs och nya koncept som deras konkurrenter inte kan matcha.

Bonus: Projektledningsverktyg för nystartade företag

Nackdelar

Du måste lösa problem på egen hand. Det finns inga team du kan vända dig till, åtminstone inte sådana som finns i företag! Återigen ser jag detta som en styrka på grund av det värde det ger dig på lång sikt.

Arbetsbelastningen är tung. Räkna med långa arbetsdagar och få helgdagar och semestrar. Startups måste snabbt dra nytta av trender, och tidig tillväxt är avgörande. Det är svårt att upprätthålla balansen mellan arbete och privatliv. Du kommer att arbeta längre timmar för att hänga med de större företagen, så stress och utbrändhet är något du måste vara medveten om. Startup-livet är verkligen inte för alla.

Jobbets stabilitet/trygghet. Du kommer att älska ditt jobb, men du vet aldrig hur länge det kommer att finnas kvar. Om ett nystartat företag inte har pengar kan du bli nästa att få sparken. Dessutom, om startupen är smart, kommer de bara att behålla de som tillför maximalt värde. A+ spelare!

Vad kännetecknar en bra företagsanställd?

1) Pålitlig

Den viktigaste egenskapen för att lyckas i företagsvärlden är att konsekvent fullfölja sina åtaganden. Från den dag du ansöker om ett jobb visar du att du är en ledare genom att visa engagemang för att slutföra uppgifter i tid, enligt uppdraget.

2) Ambition

Ambitiösa medarbetare är villiga att göra det lilla extra för att uppnå företagets mål eller klättra på karriärstegen. De drar sig inte för att göra sitt bästa eftersom de sätter upp mål och höga förväntningar på sig själva. De har också en stark önskan att utvecklas i sin karriär. Ambitioner leder till öppenhet, kreativa idéer och en handlingskraftig attityd – allt detta är bra för alla företag. Men din ambitiösa säljare bör också ha en rimlig dos emotionell intelligens 😉

3) Kulturpassning

Att hitta en kandidat som passar in i företagskulturen är lättare sagt än gjort. Se först till att du vet exakt vad din företagskultur är. Tänk på de egenskaper och värderingar som du och dina befintliga medarbetare anser vara viktiga. Din rekryteringsgrupp bör vara väl insatt i företagskulturen. Beslutsfattande, språk och dagliga rutiner på arbetsplatsen speglar också arbetsplatskulturen.

När man anställer någon som inte passar in i företagskulturen tenderar den personen att känna sig utanför och presterar inte lika bra. Jag har själv gjort detta misstag och sett det med egna ögon. När ett stort företag börjar anställa ett stort antal personer blir det ganska uppenbart vilken typ av person som passar in i företaget för att skapa ett effektivt team.

4) Laganda/positivitet

Vi har alla sett den där personen som är helt negativ till allt. När kvoterna höjs, står de genast i köket och gnäller. Sådant prat kan spridas snabbare än man tror, särskilt i ett stort företag där det finns många klickar. Det är en recept på problem och måste stoppas i sin linda snabbt.

Det bästa sättet att lösa detta är att omge dem med människor som äter, sover och andas för företaget. De bär företagets T-shirts på helgerna, deltar i företagets softbollag och arbetar efter arbetstid för att förbättra sig själva och sprida det goda ryktet om företaget. Denna fras är överanvänd, men du vill hitta någon som dricker Kool-Aid. De kommer alltid att stödja dina förändringar (som kommer att bli många), oavsett om de skadar eller hjälper de anställda!

VAD GÖR EN BRA STARTUP-ANSTÄLLD

1) Grit

Grit är en förutsättning för innovation, eftersom de flesta innovationer skapas under en startups mörkaste stunder. När en startup står inför svårigheter tvingas den att utvecklas. Det är också under dessa svåra stunder som ett litet företags stjärnor lyser starkast. En A-spelare låter sig inte nedslås av misslyckanden – istället bidrar han eller hon till en innovativ lösning. Du måste kunna hänga med i en snabbföränderlig miljö längre och mer effektivt än de företagsanställda med ”heltidsjobb”.

2) Effektiv kommunikatör

Framgångsrika startup-anställda är duktiga kommunikatörer – det måste de helt enkelt vara. Visst, en anställd som inte är så bra på att kommunicera kan vara en fantastisk individ, men hen kommer inte att bli en bra ledare inom organisationen. Alla tror att det handlar om att vara sympatisk och karismatisk för att vara en effektiv kommunikatör. Nej! Jag lärde mig detta den hårda vägen när jag först började på ett startup-företag.

Kommunikation handlar om att förmedla korrekt information till rätt personer på ett sätt som är lätt att ta till sig och som är aktuellt. Kommunikation och öppenhet hjälper nystartade företag att växa snabbt. Ledare med dåliga kommunikationsförmågor är en belastning för alla företag – de kommer inte att kunna maximera sitt teams potential och kommer i slutändan att bromsa ditt nystartade företags tillväxt.

3) Mentalitet att få saker gjorda

En plan är bra, men oförutsedda händelser inträffar, och de flesta entreprenörer hinner inte längre än de tre första punkterna innan de måste anpassa sig till verkligheten. Jag kan med säkerhet säga att inget företag ser ut exakt som det ursprungliga affärsplanen visade.

Anställda i rena startup-företag lägger lite tid på planering och mycket mer tid på att göra saker. Om de är osäkra gör de något... och reagerar sedan på lämpligt sätt. De vet att de kommer att ha gott om tid att fundera, väga, utvärdera och bedöma företagets misstag om de går i konkurs.

4) Nyfikenhet

Det här är NYCKELN! Gå in på vilket startup-företag som helst så kommer du att inse att jag inte kan ha mer rätt i det här. När en anställd dyker in i något på grund av sin nyfikenhet, är det då magin uppstår. Nyfikenhet är en del av den passion som startup-anställda förkroppsligar. En drivkraft att lära sig mer och förbättra sig själv kommer att leda dig till framgång. Varför tror du att grundare och startup-anställda, när de väl har nått framgång, går vidare till andra företag eller uppdrag?

Jag har sagt detta flera gånger, men du kommer att ha många olika roller och det finns alltid nya färdigheter du kan lära dig för att nå ditt mål! Man vet aldrig vilken mening i en bok eller artikel som kan hjälpa dig att effektivisera en process, förbättra en produkt eller till och med få till stånd en stor affär!

Efter att ha arbetat i båda miljöerna har jag fått uppleva fördelarna och bristerna med var och en. Mitt allmänna råd är att prova på båda och sedan bestämma sig. Ja, det finns både fantastiska startups/företag och FÖRFÄRLIGA startups/företag. Gör din research och kasta dig in. Så länge du arbetar hårt och lär dig allt du kan kommer du inte att misslyckas, oavsett vilket val du gör!

Jag är partisk, men jag tror att det bästa sättet att börja är att börja på ett stort, välkänt företag för att lära sig sina talanger. Du kommer att vara omgiven av andra nyanställda som inte heller har någon aning om vad de gör, och ni kan lära er tillsammans! Du kommer också att få några fantastiska vänner. Ta sedan med dig dina färdigheter till en start-up-miljö och arbeta hårt för att bygga upp ditt eget stora, välkända företag! Jag är fortfarande på vägen, så jag återkommer om några år och berättar om det fungerar 😉

Mycket kärlek och lycka till!