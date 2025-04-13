Gratis mallar för träningslogg för att planera och övervaka dina träningsmål

Visste du att 43 % av alla människor överger sina nyårslöften redan i februari? Det beror inte på bristande motivation, utan på att de saknar en tydlig plan för att följa upp sina framsteg.

Att spåra träning ökar följsamheten med 30 %, vilket hjälper människor att vara konsekventa och nå sina mål. Det är där mallar för träningsspårare kommer in – de är mer än bara loggar, de är din vägkarta till framgång.

I det här blogginlägget har vi samlat några av de bästa gratis mallarna för träningsloggning som hjälper dig att hålla dig motiverad, fira framsteg och finjustera din rutin. Är du redo att ta kontroll över din träningsresa? Då kör vi!

Vad är träningsloggmallar?

Träningsloggmallar är fördesignade verktyg – digitala eller tryckta – som hjälper dig att logga, planera och övervaka dina träningsaktiviteter. Tänk på dem som din träningsdagbok, där du kan registrera övningar, set, repetitioner, vikter och anteckningar om hur du kände dig under träningen.

🌻 Exempel: Om du tränar för ett 5 km-lopp kan en träningslogg hjälpa dig att planera dina löprundor, spåra din takt och övervaka dina framsteg vecka för vecka. Om du gillar tyngdlyftning kan den hjälpa dig att se till att du ökar dina lyft gradvis för att undvika platåer.

Mallar för träningslogg ger struktur, ansvar och ett sätt att mäta framgång för både nybörjare och erfarna idrottare. Kort sagt hjälper mallarna dig att hålla ordning, motivera dig och hålla dig i toppform.

💡Proffstips: När du använder träningsloggmallar, sätt upp små, uppnåbara mål varje vecka. Att dela upp stora mål i mindre uppgifter håller dig motiverad och gör framstegen mer givande!

14 gratis mallar för träningslogg

Låt oss titta på de bästa mallarna för träningsloggbok för din fitnessresa:

1. ClickUp-mall för träningslogg

Få gratis mall Spåra träning, övervaka framsteg och håll motivationen uppe – allt på ett ställe med ClickUps träningsloggmall.

ClickUp Exercise Log Template är det ultimata verktyget för att hålla koll på din träningsresa. Denna mall hjälper dig att logga varje detalj i dina träningspass – lyfta vikter, springa eller göra yoga – på ett och samma ställe. Från att spåra set och repetitioner till att övervaka framsteg över tid, hjälper den dig att hålla fokus och motivationen uppe.

🌻 Varför du kommer att älska den:

Logga varje träningspass med detaljerade anteckningar, inklusive övningar, utrustning som använts och mått som varaktighet, lyft vikt och repetitioner.

Sök enkelt efter specifika övningar eller tidigare träningspass för att analysera dina framsteg.

Övervaka viktiga mått som förbrända kalorier och prestationstrender för att optimera din rutin.

Håll motivationen uppe med ett strukturerat spårningssystem som håller dig ansvarig.

🌟 Perfekt för: Fitnessentusiaster, personliga tränare och alla som vill spåra sina träningspass och förbättra sin träning.

2. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-mall

Få gratis mall Håll disciplinen, spåra dina framsteg och skapa oövervinnliga vanor med ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template.

75 Hard Wellness Challenge är mer än bara ett träningsprogram – det är en mental och fysisk transformation. Denna utmaning är utformad för att bygga upp disciplin, motståndskraft och hälsosamma vanor och kräver konsekvens i träning, kost och tankesätt.

ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template ger dig allt du behöver för att hålla dig på rätt spår, från dagliga handlingsplaner till veckovisa utvärderingar av dina framsteg, så att du kan behålla motivationen och disciplinen under hela den 75 dagar långa resan.

🌻 Varför du kommer att älska den:

Spåra dagliga uppgifter som träning, vätskeintag, läsning och kost på ett enkelt sätt.

Sätt upp och följ upp mål för varje dag i utmaningen för att hålla dig konsekvent.

Använd veckovisa utvärderingar för att mäta framsteg och fira milstolpar.

Håll motivationen uppe med en tydlig, strukturerad plan som håller dig ansvarig.

🌟 Perfekt för: Personer som vill bygga upp disciplin, förbättra sin fysiska och mentala hälsa och testa sina gränser med 75 Hard Challenge.

✨Rolig fakta: 75 Hard Challenge skapades av entreprenören Andy Frisella som ett program för mental styrka, men är nu ett globalt fitnessfenomen med miljontals deltagare!

3. ClickUp-mall för personlig vanespårare

Få gratis mall Skapa bättre vanor, en dag i taget, med ClickUps mall för personlig vanespårare.

Att bygga upp goda vanor är grunden till framgång, men att hålla koll på dem kan vara överväldigande. ClickUp Personal Habit Tracker Template förenklar vanespårningen och gör det enkelt att sätta upp mål, spåra framsteg och hålla sig ansvarig.

Denna mall hjälper dig att bygga upp konsekventa vanor för träning, produktivitet och mindfulness.

🌻 Varför du kommer att älska den:

Ställ in och spåra dagliga mål som "Gå 10 000 steg", "Läs 15 sidor" eller "Drick 1,9 liter vatten" med lätthet.

Visualisera dina framsteg i realtid med tabell-, lista- och startguide-vyer.

Håll ordning med anpassade statusar, prioritetsetiketter och kapslade deluppgifter.

Öka ansvarstagandet med taggning, flera ansvariga och detaljerade vaneklassificeringar.

🌟 Perfekt för: Alla som vill skapa bättre vanor, hålla ordning och upprätthålla konsekvens i sina dagliga rutiner.

💡Proffstips: Schemalägg dina träningspass som möten i din kalender. Om du behandlar dem som icke-förhandlingsbara uppgifter ökar sannolikheten att du håller fast vid din rutin.

4. ClickUp-mall för måltidsplanering

Få gratis mall Planera, förbered och njut av stressfria måltider med ClickUps mall för måltidsplanering.

Måltidsplanering behöver inte vara stressigt. Med ClickUp-mallen för måltidsplanering kan du organisera måltider, effektivisera matinköp och spåra ingredienser utan ansträngning. Denna mall hjälper dig att spara tid, minska matsvinnet och hålla dig inom budgeten för din veckovisa måltidsförberedelse eller planering av en specialdiet.

🌻 Varför du kommer att älska den:

Planera måltider snabbt med dra-och-släpp-listor och organiserade receptmappar.

Skapa detaljerade inköpslistor för att spara tid och pengar i butiken

Spåra näringsinformation och kaloriintag för att uppnå dina kostmål.

Minska matsvinnet genom att använda ingredienser du redan har hemma

🌟 Perfekt för: Hemmakockar, matlagningsentusiaster och alla som vill äta hälsosammare och samtidigt spara tid och pengar.

5. ClickUp-mall för självomsorgsplan

Få gratis mall Prioritera dig själv varje dag med ClickUps mall för självomsorgsplan och vårda din kropp, själ och ande.

ClickUp Self Care Plan Template är din personliga guide till att vårda ditt sinne, din kropp och din själ. Denna mall är utformad för att hjälpa dig att prioritera ditt välbefinnande och gör det möjligt för dig att sätta upp realistiska mål, följa dina framsteg och fira små segrar. Den stöder holistisk självvård genom schemalagd avkoppling, mindfulness-övningar och kvalitetstid med nära och kära.

🌻 Varför du kommer att älska den:

Identifiera områden i ditt liv som behöver uppmärksamhet och skapa praktiska strategier för att hantera dem.

Sätt upp SMART-mål för att dela upp din egenvård i hanterbara, uppnåbara steg.

Planera in tid för aktiviteter som förbättrar ditt välbefinnande, från hälsovård till kvalitetstid med familj och vänner.

Övervaka framsteg och håll dig ansvarig med anpassningsbara statusar, fält och vyer.

🌟 Perfekt för: Alla som vill prioritera egenvård, minska stress och uppnå en balanserad, hälsosammare livsstil.

📖 Läs mer: Optimal hjärnträning

6. ClickUp-mall för daglig planering

Få gratis mall Planera din dag, prioritera uppgifter och håll dig produktiv med ClickUps mall för daglig planering.

Tid är din mest värdefulla resurs, och hur du organiserar den avgör din produktivitet. ClickUp Daily Planner Template hjälper dig att ta kontroll över din dag genom att strukturera uppgifter, sätta prioriteringar och spåra framsteg – allt på ett och samma ställe. Denna mall säkerställer att du håller ordning och får mer gjort med mindre stress, oavsett om du balanserar arbete, personliga mål eller båda.

🌻 Varför du kommer att älska den:

Organisera uppgifter i kategorier som Personligt, Arbete eller Mål för en tydlig översikt över din dag.

Prioritera uppgifter utifrån vikt och brådskandehet för att fokusera på det som verkligen betyder något.

Spåra dina framsteg med visuella verktyg som diagram och grafer för att hålla motivationen uppe.

Minska stressen och förbättra din tidshantering genom att samla allt på ett ställe.

🌟 Perfekt för: Upptagna yrkesverksamma, studenter eller alla som vill öka sin produktivitet och uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv.

7. ClickUp-mall för daglig att göra-lista

Få gratis mall Håll koll på dina uppgifter och få mer gjort med ClickUps mall för daglig att göra-lista.

Att hantera dagliga uppgifter effektivt är skillnaden mellan en produktiv dag och en överväldigande dag. ClickUp Daily To-Do List Template hjälper dig att skapa, organisera och prioritera dina dagliga uppgifter, så att du kan hålla fokus och följa din plan.

Med en strukturerad approach till uppgiftshantering kan du sätta upp uppnåeliga mål, spåra framsteg och öka produktiviteten utan ansträngning. Du har alltid koll på dina prioriteringar med inbyggda integrationer och aviseringar.

🌻 Varför du kommer att älska den:

Skapa och hantera en detaljerad att göra-lista för varje dag, så att du kan hålla ordning och fokusera.

Sätt upp uppnåeliga dagliga mål som bidrar till din långsiktiga framgång.

Spåra framsteg och prioritera uppgifter på ett och samma ställe för maximal effektivitet.

Håll motivationen uppe med en tydlig översikt över dina prestationer.

🌟 Perfekt för: Upptagen yrkesverksamma, studenter eller alla som vill effektivisera sina dagliga uppgifter och öka produktiviteten.

8. ClickUp-mall för personlig utvecklingsplan

Få gratis mall Ta din utvecklingsresa till nästa nivå med ClickUps mall för personlig utvecklingsplan.

ClickUp Personal Development Plan Template fungerar som din vägkarta till självförbättring och främjar kontinuerlig tillväxt och måluppfyllelse. Den hjälper dig att identifiera utvecklingsområden, sätta realistiska mål och spåra dina framsteg systematiskt. Oavsett om det gäller karriärutveckling, personlig utveckling eller förbättring av det allmänna välbefinnandet, så har denna mall din rygg.

🌻 Varför du kommer att älska den:

Identifiera områden som kan förbättras och sätt upp realistiska, genomförbara mål.

Spåra framsteg, reflektera över framgångar och fira milstolpar

Organisera resurser, uppgifter och tidsplaner på ett ställe för tydlighet och fokus.

Håll dig ansvarig med en strukturerad plan som anpassar sig efter din unika resa.

🌟 Perfekt för: Personer som vill utvecklas, avancera i karriären eller leva ett balanserat och meningsfullt liv.

✨Rolig fakta: Termen ”personlig utveckling” blev populär på 1970-talet, men idén om självförbättring går tillbaka till antika filosofer som Aristoteles, som trodde på vanans makt.

9. ClickUp-mall för personlig produktivitet

Få gratis mall Organisera, prioritera och maximera din tid som ett proffs med ClickUps mall för personlig produktivitet.

Att vara produktiv handlar inte bara om att få mer gjort – det handlar om att fokusera på det som verkligen är viktigt. Från att hantera arbete och personliga projekt till att sköta dagliga åtaganden hjälper ClickUp Personal Productivity Template dig att ta kontroll över din tid och dina uppgifter.

🌻 Varför du kommer att älska den:

Organisera och prioritera uppgifter effektivt för att maximera din tid.

Spåra framsteg mot mål och projekt för att säkerställa att inget faller mellan stolarna.

Håll fokus och motivationen uppe genom att eliminera tidskrävande aktiviteter.

Effektivisera ditt arbetsflöde med ett anpassningsbart system som är skräddarsytt efter dina behov.

🌟 Perfekt för: Privatpersoner, frilansare eller alla som vill öka sin effektivitet, förbättra sin mentala klarhet och uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv.

Lär dig hur du använder AI för att öka produktiviteten!👇

10. Mall för veckoträningsschema från Canva

via Canva

Mallen Weekly Workout Schedule från Canva är ett visuellt tilltalande och lättanvänt verktyg som hjälper dig att planera och organisera din träningsrutin för hela veckan. Mallen är perfekt för både nybörjare och erfarna fitnessentusiaster och låter dig planera dina träningspass, spåra dina framsteg och hålla dig konsekvent med dina mål.

🌻 Varför du kommer att älska den:

Planera dina veckoträningar med en ren, anpassningsbar layout.

Lägg till bilder, färger och ikoner för att göra ditt schema engagerande och motiverande.

Skriv ut eller ladda ner och dela digitalt så att du alltid har tillgång till din träningsplan, var du än befinner dig.

Håll dig ansvarig genom att visualisera dina träningsåtaganden för veckan.

🌟 Perfekt för: Fitnessentusiaster som föredrar ett utskrivbart, visuellt träningsschema för att hålla sig på rätt spår.

11. PDF-mall för träningslogg från Canva

via Canva

PDF-mallen för träningslogg från Canva är utformad för att hjälpa dig att enkelt logga och övervaka dina träningsframsteg. Med sin djärva design med färgövergångar är denna mall perfekt för att spåra övningar, set, repetitioner och vikter, så att du kan hålla dig konsekvent och motiverad på din träningsresa.

🌻 Varför du kommer att älska den:

Logga detaljerad träningsinformation, inklusive övningar, set, repetitioner och vikter.

Utskrivbart PDF-format för enkel åtkomst och bärbarhet

Snygg, modern design som gör det roligt att följa dina framsteg.

Håll dina träningsmål organiserade och synliga för att hålla dig på rätt spår.

🌟 Perfekt för: Personer som föredrar den taktila upplevelsen av en fysisk träningslogg och gillar visuellt tilltalande design.

✨Rolig fakta: Den första kända träningsdagboken användes av Eugen Sandow, "den moderna bodybuildingens fader", i slutet av 1800-talet. Han loggade noggrant varje repetition och satte sig för att bygga upp sin legendariska fysik.

12. Excel-mall för träningslogg från Vertex42

via Vertex42

Excel Workout Log Template från Vertex42 är ett omfattande, datadrivet verktyg som är utformat för att hjälpa dig att spåra dina framsteg inom styrketräning och fitness med precision. Denna mall är perfekt för tyngdlyftare och fitnessentusiaster och låter dig logga set, repetitioner, vikter och kardiovaskulära aktiviteter, så att du aldrig tappar bort dina framsteg.

🌻 Varför du kommer att älska den:

Spåra detaljerade träningsmått, inklusive set, repetitioner, vikter och maxvikt för en repetition (1RM).

Övervaka konditionsträning med tid, distans och intensitetsnivåer.

Inkluderar både dagliga och veckovisa loggar för flexibel spårning.

Utskrivbart format för enkel åtkomst under gympass

🌟 Perfekt för: Tyngdlyftare, styrketränare och fitnessentusiaster som vill ha en detaljerad, datainriktad logg för att effektivt spåra sina framsteg.

📮ClickUp Insight: 50 % av våra undersökningsdeltagare uppger att fredag är deras mest produktiva dag. Detta kan vara ett fenomen som är unikt för det moderna arbetslivet. På fredagar är det oftast färre möten, och detta i kombination med den kunskap som ackumulerats under arbetsveckan kan innebära färre avbrott och mer tid för djup, fokuserad arbete. Vill du behålla fredagsproduktiviteten hela veckan? Anamma asynkron kommunikation med ClickUp, appen som har allt du behöver för jobbet! Spela in din skärm med ClickUp Clips, få omedelbara transkriptioner med ClickUp Brain eller be ClickUps AI Notetaker att sammanfatta möteshöjdpunkterna åt dig!

13. Word-mall för träningsdagbok från Microsoft

via Microsoft

För att nå dina träningsmål krävs konsekvens och uppföljning av framstegen. Med Word Fitness Journal Template från Microsoft kan du dokumentera dina dagliga träningspass, sätta upp träningsmål och övervaka viktiga hälsovärden – allt på ett och samma ställe. Tack vare den helt anpassningsbara designen kan du skräddarsy varje detalj så att den passar just din träningsresa.

🌻 Varför du kommer att älska den:

Spåra träning, mål, mätningar och dagliga framsteg på ett och samma ställe.

Helt anpassningsbar med text, bilder, typsnitt och grafik efter dina önskemål.

Välj och lägg till animationer, övergångar eller videor för att göra din dagbok visuellt tilltalande.

Dela och publicera enkelt din träningsresa med andra

🌟 Perfekt för: Personer som föredrar att föra dagbok och göra detaljerade skriftliga anteckningar om sin träningsresa, med flexibiliteten hos ett anpassningsbart Word-dokument.

🧠 Visste du att? Att spåra din sömn tillsammans med dina träningspass kan förbättra prestationen. Studier visar att 7–9 timmars sömn förbättrar muskelåterhämtningen och de övergripande träningsresultaten.

14. Google Sheets-mall för styrketräning från Google

via Google

Google Sheets Weight Training Workout Template från Google är ett mångsidigt kalkylblad för att spåra träningspass för hela kroppen. Det låter dig logga framsteg individuellt eller som grupp, vilket gör det lämpligt för både solo- och guidade träningspass.

🌻 Varför du kommer att älska den:

Logga set, repetitioner och vikter för att följa dina framsteg.

Använd den individuella fliken för personlig spårning eller gruppfliken för lagträning.

Håll dig konsekvent med en strukturerad veckoträningsrutin

Tillgänglig från alla enheter för enkla uppdateringar när du är på språng.

🌟 Perfekt för: Tyngdlyftare, träningsgrupper eller individer som tränar med tränare och vill ha en gemensam, digital träningsdagbok.

📖 Läs mer: Optimera ditt liv med Habit Stacking

Vad kännetecknar en bra träningsloggmall?

En bra träningsloggmall ska vara strukturerad, lätt att använda och anpassningsbar till olika träningsmål. Här är de viktigaste funktionerna:

Omfattande spårningssektioner: En bra träningsloggmall innehåller fält för övningsnamn, set, repetitioner, varaktighet, vilotid och anteckningar om framsteg för att effektivt kunna övervaka prestationen. Till exempel kan en löpare spåra distans och tempo medan en tyngdlyftare övervakar framstegen i bänkpress.

Anpassningsbar för olika träningspass: Anpassar sig till olika träningsrutiner – HIIT, yoga, styrketräning eller helkroppsträning.

Enkel och lättanvänd: En välorganiserad layout garanterar snabba uppdateringar och lättlästhet. Professionella idrottare spårar prestationsmått som uthållighet och hjärtfrekvens, medan vanliga gymbesökare fokuserar på konsekvens och styrkeökningar.

Målsättning och uppföljning av framsteg: En bra mall hjälper användarna att definiera sina träningsmål och följa upp sina framsteg. Den kan till exempel innehålla visuella element som diagram eller grafer som visar framstegen över tid. Den gör det möjligt att sätta upp och följa upp specifika mål, som att springa 5 km eller lyfta en viss vikt.

Ansvarighetsfunktioner: Påminnelser eller incheckningar för att hålla dig konsekvent

Kompatibilitetsalternativ: En bra mall finns i digital eller utskrivbar version, med alternativ för synkronisering mellan enheter för uppdateringar när du är på språng.

✨Rolig fakta: Konceptet att spåra träning går tillbaka till antikens Grekland, där idrottare använde stentavlor för att registrera sina träningsrutiner. Tack och lov har vi sedan dess uppgraderat till digitala verktyg.

Kort sagt är en bra träningsloggmall praktisk, motiverande och skräddarsydd för att hjälpa dig att uppnå dina träningsmål.

💡Proffstips: Integrera din träningslogg med andra appar, till exempel fitness-trackers eller kaloriräknare, för att få en helhetsbild av din hälsa och kondition.

Din fitnessresa börjar med ClickUp!

Att hålla sig konsekvent med sina träningsmål behöver inte vara överväldigande. Med rätt verktyg kan du förvandla dina ambitioner till genomförbara planer och fira varje milstolpe. Från att logga träning och planera måltider till att spåra vanor och hantera egenvård – dessa gratis mallar för träningslogg förenklar din träningsresa.

Med ClickUps kraftfulla mallar kan du smidigt planera träning, övervaka prestationer och bygga vanor som leder till långsiktig framgång.

Är du redo att förenkla din träningsspårning? Registrera dig på ClickUp idag och förverkliga dina träningsmål!