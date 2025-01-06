Gratis mallar för 75 Hard Challenge

Om du är fitnessentusiast eller vill göra betydande förbättringar i din livsstil är 75 Hard-programmet ett rigoröst program som kräver disciplin och beslutsamhet.

Och även om 75 Hard Challenge inte är någon dans på rosor, kan du klara det med rätt verktyg. Vi har samlat flera 75 Hard-mallar som hjälper dig att göra betydande framsteg i din livsstilsförändring.

Med dessa mallar kan du hålla ordning, följa dina framsteg och se till att du fullföljer alla programmets dagliga uppgifter.

Vad är 75 Hard-mallar?

75 Hard-mallarna är organisationsverktyg som är utformade för att hjälpa individer att hantera och följa sina framsteg under 75 Hard-utmaningen.

75 Hard Challenge går ut på att utföra hälso- och välmåenderelaterade dagliga uppgifter utan avvikelser under 75 dagar i rad. Det anses vara en ”transformativ utmaning för mental styrka” som har en positiv inverkan på din självkänsla.

Dessa uppgifter omfattar vanligtvis två 45-minuters träningspass (ett måste vara utomhus), dricka en gallon vatten, läsa 10 sidor av en fackbok, följa en diet och ta ett foto av dina framsteg.

75 Hard-mallarna fungerar som alla effektiva mallar för vanespårning genom att de erbjuder ett strukturerat format för att logga aktiviteter, ställa in påminnelser och visualisera framsteg.

Vad kännetecknar en bra 75 Hard-mall?

En bra 75 Hard-mall bör vara:

Omfattande : Täcker alla väsentliga delar av utmaningen: träning, kost, vattenintag, läsning och fotodokumentation av framsteg för att hjälpa dig gå ner i vikt om det är ditt mål.

Flexibel : Kan anpassas efter individuella behov och preferenser. Den bör också spåra visuella framsteg för att motivera användarna under hela 75-dagarsutmaningen. Även om många högpresterande individer och organisationer följer strikta scheman och regimer, vill de flesta anpassa sina metoder specifikt efter sina mål.

Motiverande : Innehåller utrymme för reflektioner, målsättning och uppföljning av framsteg och hjälper dig att hålla dig ansvarig.

Enkelt och tydligt: Lätt att förstå och använda, även för dem som är nya inom journalföring eller uppföljning. Det bör innehålla avsnitt för att logga varje daglig uppgift, ställa in påminnelser, följa upp vattenintaget, registrera framstegsfoton och notera eventuella avvikelser.

Visuellt tilltalande: Din 75 Hard-mall bör uppmuntra till konsekvent användning.

Här är några exempel på personer och organisationer som är kända för sin disciplinerade livsstil och höga prestanda och som kan ha införlivat element som liknar 75 Hard Challenge:

Militären och specialstyrkorna genomgår intensiva träningsprogram för att pressa individerna till sina gränser. Det resulterar i förbättrad fysisk och mental hälsa samt bättre samarbetsförmåga.

Idrottare följer ofta strikta träningsscheman , inklusive fysisk ansträngning, mental hälsa och fokus samt kostrestriktioner. Även om detaljerna skiljer sig åt, har dessa program samma intensitet och disciplin som 75 Hard. Resultaten inkluderar fysisk prestation, mental styrka och övergripande atletisk och personlig utveckling.

Framgångsrika företagsledare och entreprenörer följer disciplinerade rutiner som innefattar tidig uppstigning, motion, näringsrik kost och kontinuerligt lärande för att öka sin produktivitet, fokus och förbättra sin beslutsförmåga.

Gratis 75 Hard-mallar

Här är några lättanvända mallar som kan hjälpa dig att komma igång med din 75 Hard Challenge:

1. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-mall

Ladda ner denna mall Håll fast vid din 75-dagarsutmaning med ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template.

ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Template är ett måste för din 75 Hard-resa. Med den här mallen kan du organisera alla aspekter av utmaningen på ett och samma ställe.

Du kan till exempel skapa en uppgift med titeln "Drick 4 liter vatten" och ställa in en daglig påminnelse i din 75 Hard-mall. Du kan även använda tidsregistreringsfunktionen för att övervaka ditt vattenintag under dagen.

Med plattformen ClickUp kan du dokumentera din resa med anteckningar och foton. Du kan till och med dela dina framsteg med vänner som också genomför utmaningen.

💡Snabba tips:

Dela upp dina uppgifter i specifika tidsintervaller i början av varje dag. Planera till exempel in ditt första träningspass på morgonen och det andra på kvällen.

Använd påminnelsefunktionen för att ställa in alarm för viktiga aktiviteter, som att dricka vatten med jämna mellanrum och läsa.

Använd anteckningsfältet för att reflektera över dina dagliga erfarenheter. Detta kan vara ett motiverande verktyg och hjälpa dig att upptäcka mönster eller utmaningar .

Kontrollera regelbundet de visuella framstegsverktygen för att hålla motivationen uppe genom att se dina framsteg.

2. ClickUp-mall för träningslogg

Ladda ner denna mall Logga varje träningspass med detaljerade anteckningar med hjälp av ClickUp Exercise Log Template.

ClickUp Exercise Log Template hjälper dig att logga detaljerna för dina två dagliga träningspass, inklusive typ av övning, varaktighet och intensitet.

Med den här mallen kan du:

Registrera varje träningspass med utförliga anteckningar för att följa dina framsteg.

Hitta snabbt specifika övningar , utrustning som används och andra detaljer

Spåra olika mått såsom set, repetitioner, varaktighet och lyft vikt.

Logga till exempel din utomhusträning som "Löpning", varaktighet "45 minuter", intensitet "måttlig" och lägg till en anteckning om väderförhållandena.

Genom att föra en detaljerad träningsdagbok kan du säkerställa att du uppfyller de fysiska kraven i 75 Hard Challenge och följa dina framsteg över tid.

💡Snabba tips:

Anpassa loggen så att den passar olika typer av träning och aktiviteter. Lägg till anteckningar om varje träningspass, till exempel utmaningar eller prestationer.

Planera dina träningspass och logga in förväntade aktiviteter och varaktighet innan du börjar.

Efter varje träningspass ska du omedelbart logga in detaljerna för att säkerställa noggrannheten.

Granska regelbundet dina träningsloggar för att se förbättringar och identifiera områden som behöver justeras.

Använd anteckningsfältet för att notera variationer i träningen så att du undviker monotoni och håller utmaningen intressant.

3. ClickUp-handlingsplanmall

Ladda ner denna mall Dela upp komplexa uppgifter effektivt i uppnåeliga mål med ClickUp Action Plan Template.

ClickUp Action Plan Template är utformad för att hjälpa dig att planera och utföra dina dagliga uppgifter på ett effektivt sätt. Med den här mallen kan du lista alla uppgifter du måste slutföra dagligen, sätta prioriteringar och tilldela tidsintervall för varje aktivitet.

Till exempel: Skapa uppgifter som "Läs 10 sidor i en bok", "Laga hälsosamma måltider" och "Ta bilder av dina framsteg". Tilldela en specifik tid för varje uppgift och bocka av dem när du har slutfört dem.

De innehåller också ett avsnitt för anteckningar och reflektioner, vilket hjälper dig att hålla fokus och motivationen uppe under hela utmaningen.

Att använda en daglig handlingsplan har flera fördelar:

Hjälper dig att sätta upp uppnåeliga mål och dela upp dem i hanterbara steg

Ger en tydlig färdplan som guidar dina handlingar och håller dig på rätt spår.

Markerar viktiga uppgifter och prioriterar dem för optimal effektivitet.

Ökar motivationen att snabbt uppnå dina mål

💡Snabba tips:

Markera uppgifter efter prioritet för att säkerställa att viktiga aktiviteter slutförs först. Tilldela specifika tidsintervall för varje uppgift för att hålla ordning. Prioritera till exempel uppgifter som kräver mer fysisk eller mental energi, som träning utomhus eller läsning, när du känner dig mest energisk.

Gå igenom dina dagliga uppgifter varje morgon, prioritera dem utifrån ditt schema och gå igenom uppgifterna i din ClickUp Daily Action Plan. Om du har ett åtagande som kan störa ditt andra träningspass kan du justera ditt schema genom att flytta träningspasset till en tidigare tidpunkt.

Reservera specifika tider för varje uppgift och se till att uppgifter med hög prioritet görs först.

I slutet av varje dag går du igenom din handlingsplan för att se vad som har uppnåtts och vad som behöver justeras.

Om något oväntat inträffar, till exempel ett långt arbetsmöte eller en nödsituation, och du missar din planerade träningstid, kan du använda flexibiliteten i ClickUps mall för daglig handlingsplan för att justera ditt schema. Du kan kanske byta ut träningen mot en annan uppgift eller skjuta upp den till ett senare tillfälle.

Sätt upp SMART-mål med ClickUp Brain

Hantera 75 Hard-träningar i ClickUp

ClickUp är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hålla dig på rätt spår med 75 Hard-programmet.

Så här gör du:

Organisera dagliga krav i hanterbara ClickUp-uppgifter :

Planera och organisera dina dagliga träningspass med ClickUp Tasks.

Istället för att bara lista "två 45-minuters träningspass" kan du dela upp det ytterligare i olika typer av träningspass (t.ex. morgonlöpning utomhus, kvällsträning med vikter, neuroplasticitetsövningar osv. ). Detta gör det lättare att planera din dag och säkerställa variation i din träningsrutin.

Ställ in beroenden mellan uppgifter för att skapa ett logiskt flöde i din dag. Du kanske till exempel vill schemalägga att läsa 10 sidor efter ditt för att skapa ett logiskt flöde i din dag. Du kanske till exempel vill schemalägga att läsa 10 sidor efter ditt morgonritual för att använda den tiden till återhämtning.

Utnyttja ClickUp Automations för att ställa in påminnelser och upprätthålla konsekvens:

Ställ in automatiseringar för dina dagliga träningspass med ClickUp Automations.

Skapa återkommande uppgifter för dagliga krav. ClickUp låter dig ställa in dessa uppgifter så att de återkommer varje dag, så att du inte behöver mata in dem manuellt varje gång.

Anpassa påminnelser så att de aktiveras vid strategiska tidpunkter under dagen, så att du kan hålla koll på din rutin. Du kan även ställa in påminnelser för specifika uppgifter, till exempel att dricka vatten varannan timme, för att hjälpa dig att hålla takten.

Visualisera och följ dina framsteg med ClickUp Dashboards :

Visualisera dina dagliga framsteg med ClickUp Dashboards.

Använd checklistor inom varje uppgift för att markera dina dagliga prestationer, som varje träningspass, en flaska vatten och ett läst kapitel, för en tydlig visuell representation av dina framsteg.

Skapa en översikt för att följa dina totala framsteg under de 75 dagarna. Använd framstegsindikatorer, diagram och statistik över slutförda uppgifter för att hålla koll på hur långt du har kommit och vad som återstår att göra.

Håll motivationen uppe och fira dina framgångar med ClickUp Milestones :

Förvandla dina träningspass till milstolpar med ClickUp Milestones.

Dela upp 75 Hard-programmet i mindre faser eller delmål , till exempel veckovisa eller tvåveckorsmål. Denna metod kan vara otroligt motiverande eftersom den fokuserar på att fira mindre framgångar på vägen mot det slutgiltiga målet.

Koppla personliga belöningar till dessa milstolpar i ClickUp, till exempel en favoritmåltid eller en dag av avkoppling, för att motivera dig själv och hålla igång momentumet.

Dokumentera din resa med ClickUp Docs :

Dokumentera din 75 Hard Challenge i ClickUp Docs.

Använd ClickUp Docs för att dokumentera dina dagliga upplevelser. Reflektera över hur varje dag har varit, vad du har lärt dig och hur du har mått. Detta kan vara ovärderligt för att behålla mentalt fokus och kan fungera som motivation när det blir tufft.

Ladda upp foton på dina framsteg, skärmdumpar av dina träningsstatistik eller motiverande citat eller artiklar som inspirerar dig. Att samla allt på ett ställe gör det enklare att se över din resa, dela den med vänner och se hur långt du har kommit.

Anpassa din arbetsyta:

Lägg till ClickUp Custom Fields för att spåra specifika mått som dagligt kaloriförbrukning, totalt vattenintag eller antal timmars sömn. Detta hjälper dig att korrelera dina aktiviteter med hur du mår och presterar, vilket ger en djupare inblick i dina framsteg. som dagligt kaloriförbrukning, totalt vattenintag eller antal timmars sömn. Detta hjälper dig att korrelera dina aktiviteter med hur du mår och presterar, vilket ger en djupare inblick i dina framsteg.

Anpassa din ClickUp-arbetsyta med teman och anpassade ikoner som passar din 75 Hard-resa. Detta tillför ett element av glädje och håller din arbetsyta i linje med dina mål. med teman och anpassade ikoner som passar din 75 Hard-resa. Detta tillför ett element av glädje och håller din arbetsyta i linje med dina mål.

Att ge sig in på 75 Hard-utmaningen är ett stort åtagande, men med rätt verktyg kan du göra processen smidigare och mer hanterbar.

Dessa kostnadsfria 75 Hard-mallar från ClickUp ger dig allt du behöver för att hålla ordning, följa dina framsteg och behålla motivationen under hela resan.

Använd dessa mallar och andra ClickUp-funktioner för att nå dina träningsmål och slutföra 75 Hard Challenge.

