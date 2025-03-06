De 10 bästa programvarorna för gymhantering för 2025

Du har alltså förvandlat din passion för fitness till ett företag genom att äga ett gym – grattis! Du är din egen chef, lever drömmen och hjälper samtidigt andra att bli friskare.

Det är dock inte alltid en dans på rosor. Att jonglera träningspass, administrativa uppgifter och hålla jämna steg med den ständigt föränderliga fitnessvärlden kan vara överväldigande.

Med en global hälso- och fitnessklubbmarknad som förväntas växa med 7,5 % per år hårdnar konkurrensen inom fitnessbranschen.

Hur säkerställer du att ditt gym inte bara överlever utan blomstrar? Svaret: programvara för gymhantering.

För att förenkla din sökning har vi sammanställt de 10 bästa programvarulösningarna för gymhantering för att effektivt hantera din fitnessverksamhet. Välj den programvara som passar dina affärsbehov och hjälper dig att blomstra.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Från medlemshantering och fakturering till leadgenerering och mycket mer – här är de 10 bästa programvarorna för gymhantering med viktiga verktyg för tillväxt. ClickUp : Bäst för gymverksamhet och kommunikation med medlemmarna Bäst för gymverksamhet och kommunikation med medlemmarna

Zen Planner: Perfekt för smidig medlemshantering

Wodify: Perfekt för CrossFit-gym

Mindbody: Bäst för kundfakturering och schemaläggning

WellnessLiving: Starkt inom rapportering och analys

Virtuagym: Bäst för fakturering och betalning

PushPress: Erbjuder träningstracking

ABC Glofox: Bäst för medlemshantering och bokning av tider

TeamUp: Perfekt för franchisekedjor och medlemsrekrytering

Gymflow: Bäst för administration och schemaläggning av klasser

Varför programvara för gymhantering är viktigt

Programvara för gymhantering är ditt allt-i-ett-verktyg för att förenkla och automatisera ditt gyms dagliga verksamhet. Den effektiviserar allt från administrativa uppgifter till återkommande betalningar, vilket gör ditt liv enklare. Här är varför det är ett måste för din fitnessverksamhet:

Spåra enkelt medlemsinformation, närvaro och deltagande i klasser – allt på ett och samma ställe. Säg adjö till pappersarbete och misstag!

Inget mer jagande efter betalningar! Automatisera fakturering, skicka påminnelser och låt medlemmarna betala online – smidigt och enkelt.

Håll koll på klassscheman, tränaruppdrag och utrustningens tillgänglighet utan stress.

Vill du fatta smartare beslut? Få detaljerade rapporter om klassernas popularitet och intäkter som underlag för dina beslut.

Frigör tid genom att automatisera registreringar, påminnelser och administrativa uppgifter. Fokusera mer på ditt gyms tillväxt!

Locka nya medlemmar med inbyggda marknadsföringsverktyg – skicka kampanjer, erbjudanden och e-postkampanjer från ett och samma ställe.

Håll medlemmarna engagerade med personlig kommunikation, resultatuppföljning och enkel schemaläggning av klasser.

🧠 Rolig fakta: En av fem amerikaner har ett gymkort! Når du rätt målgrupp?

Vad ska du leta efter i ett program för gymhantering?

Att välja rätt programvara för gymhantering kan vara avgörande för ditt företags framgång. Men med så många alternativ på marknaden, hur hittar du det perfekta för ditt gym?

Här är några viktiga funktioner som din medlemshanteringsprogramvara bör kunna utföra:

Användarvänligt gränssnitt: Se till att programvaran är lätt att använda och förstå för din personal.

Medlemshantering: Hantera medlemsprofiler, spåra närvaro och övervaka lojaliteten.

Schemaläggning och klasshantering: Hantera instruktörernas scheman och låt medlemmarna boka, avboka eller boka om klasser.

Betalningshantering: Integrera med betalningsgateways för smidiga transaktioner.

Rapporter och analyser: Skapa detaljerade rapporter om medlemstrender, klassdeltagande och intäkter.

Kundsupport: Få tillgång till support via chatt, e-post eller telefon när du behöver det.

Anpassning och skalbarhet: Skala programvaran i takt med att ditt gym växer.

Integrationer: Anslut till verktyg för bokföring, marknadsföring eller kommunikation

Priser: Håll dig inom din budget utan att kompromissa med viktiga funktioner.

💡Proffstips: Använd kundutbildningsprogramvara för att ta kontroll över hela kundens livscykel, från försäljning till förnyelser.

De 10 bästa programvarorna för gymhantering

För att hjälpa dig att navigera i det stora utbudet har vi sammanställt en lista över de 10 bästa programvarulösningarna för gymhantering.

1. ClickUp (Bäst för att hantera gymverksamhet och medlemskommunikation med anpassade arbetsflöden)

Förutse kundförnyelser och öka lojaliteten hos befintliga medlemmar med ClickUp Dashboards.

Om du letar efter en verkligt heltäckande lösning är ClickUp, allt-i-ett-appen för arbete, det bästa valet! Den är inte bara för projekt; ClickUp utmärker sig som ett omfattande program för gymhantering.

Att välja rätt CRM-system (customer relationship management) kan hjälpa dig att minska stressen. Förbättra ditt gyms kundrelationer med hjälp av ClickUps anpassningsbara CRM-programvara.

Förenkla kundkommunikationen, övervaka medlemskap och skapa arbetsflöden för att förfina din försäljningsprocess – allt på en enda plattform. Lägg till deras uppgifter i anpassade fält för att övervaka viktig information, såsom förnyelse av medlemskap, i CRM-systemet.

Öka ditt gyms effektivitet och förbättra kundnöjdheten med organiserade tidslinjer med hjälp av ClickUp Gantt Charts.

CRM-instrumentpanelen ger dig en tydlig, övergripande bild av ditt gyms verksamhet och medlemsdata. Vill du komma igång snabbt? ClickUp erbjuder även CRM-mallar som hjälper dig att komma igång direkt.

Att visualisera dina klassscheman och personalens arbetstider kan göra stor skillnad. Med ClickUps kalendervy kan du integrera alla dina kalendrar (arbets-, privat- och sociala) i en enda samlad vy. Inga fler överlappande medlemscheman!

📮 ClickUp Insight: Cirka 41 % av yrkesverksamma föredrar snabbmeddelanden för teamkommunikation. Även om det erbjuder snabba och effektiva utbyten, sprids meddelanden ofta över flera kanaler, trådar eller direktmeddelanden, vilket gör det svårare att hämta information senare. Med en integrerad lösning som ClickUp Chat kopplas dina chattråd till specifika projekt och uppgifter, vilket gör att dina konversationer hålls i sitt sammanhang och är lättillgängliga.

Ett kännetecken för bra gymprogramvara är möjligheten att ställa in och glömma repetitiva uppgifter. ClickUp Automations kan göra det med automatiserade arbetsflöden för att eliminera repetitiva uppgifter. Du kan ställa in påminnelser för medlemsförnyelse, bekräftelser av klasser eller specialerbjudanden utan att behöva följa upp manuellt.

Spåra mål och se tydliga tidslinjer för att hålla motivationen uppe med ClickUp Goals.

Vill du skapa spårbara mål för dina medlemmar? ClickUp Goals är din bästa vän! Oavsett om dina medlemmar arbetar med styrka, viktminskning eller fitnessmål, låter ClickUp dig ställa in anpassade mål och övervaka deras framsteg så att både du och dina medlemmar förblir motiverade.

Är du redo att skapa ett hem för ditt gym på ClickUp? Det finns bara en sista sak att göra – utveckla manualer, utbildningsdokument, policyer och handböcker på ClickUp Docs! Det fungerar som ett centralt bibliotek för alla dina viktiga dokument, som kan delas med ditt team och nya kunder med bara ett klick.

💡Proffstips: Skapa KPI:er för kundupplevelsen med ClickUp Docs för att förstå och förbättra kundnöjdheten, lojaliteten och den övergripande upplevelsen.

ClickUps bästa funktioner

Använd ClickUp Project Management-funktionerna för att sätta upp träningsmål och följa upp framstegen.

Organisera personliga träningspass och flera program med integrerade verktyg som Google Drive, Dropbox och Zoom.

Hantera din verksamhet var du än befinner dig med dedikerade mobilappar för iOS och Android.

Begränsningar för ClickUp

Det kan finnas en inlärningskurva för vissa användare.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Som produktchef använder jag ClickUp för att tydligt kommunicera vår produktplan till både interna och externa intressenter. ClickUp har hjälpt oss att skapa och följa upp mätbara mål med hjälp av funktionen Goals. Detta har också hjälpt oss att säkerställa att vi har ett smidigt arbetsflöde så att vi kan fokusera på det som är viktigast.

💡Proffstips: Använd mallarna för personlig vanespårare och träningslogg för att hjälpa medlemmarna att spåra sina personliga mål och framsteg.

2. Zen Planner (Bäst för smidig medlemshantering)

via Zen Planner

När det gäller fokuserad och omfattande gymhantering är Zen Planner ett utmärkt val. Det är utformat för fitnessstudior, kampsportskolor och yogastudior.

Utöver schemaläggning och fakturering kan du skapa anpassade träningsprogram och upprätthålla detaljerade medlemsprofiler, allt inom en och samma plattform.

Zen Planners bästa funktioner

Erbjuder olika funktioner för hantering av medlemskap, klasser och scheman.

Tillhandahåller rapporter och analyser om medlemstrender, finansiella resultat och medlemsengagemang.

Erbjuder omfattande faktureringsverktyg som ger kontroll över ekonomin.

Har inbyggda kalendrar, mobilbokningar och tillagda möten.

Zen Planners begränsningar

Anpassningsmöjligheterna för varumärkesprofilering är begränsade.

Saknar inbyggda verktyg för träningshantering

Ingen gratisplan

Zen Planner-priser

Startpaket : 199 $/månad

Studio : 99 $/månad

Essentials : 198 $/månad

Ultimate: 348 $/månad

Zen Planner-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Det faktum att detta system är så enkelt att använda och innehåller verktyg som Zoom.

3. Wodify (Bäst för licenshantering)

via Wodify

Wodify är skräddarsytt för CrossFit-gym och fokuserar på prestationsuppföljning, schemaläggning och till och med medlemstävlingar med resultattavlor. Det är också utrustat med verktyg för licenshantering, prestationsuppföljning och närvarokontroll.

Med Wodify kan du också hantera tränarcertifieringar och följa medlemmarnas framsteg över tid.

Det är inte allt – du kan också enkelt utforma och anpassa träningsprogram, komplett med integrerat videoinnehåll i programvaran.

Wodifys bästa funktioner

Hantera transaktioner smidigt med integrerad betalningshantering

Använd topplistor för att främja konkurrens och spåra medlemmarnas ranking.

Lagra och hantera digitala avtal och kontrakt direkt i plattformen.

Utnyttja robusta funktioner för att skapa och distribuera dagliga träningspass, inklusive WOD:er.

Wodifys begränsningar

Begränsade marknadsföringsverktyg

Beroende av tredjepartsverktyg för integration

Vissa användare tycker att användargränssnittet är mindre intuitivt.

Wodify-priser

Från 179 $/månad

Wodify-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (70+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Wodify är lätt att använda för mig, mina tränare och mina kunder. De senaste uppdateringarna av Wodify-appen har gjort det mycket enklare för mina kunder att göra affärer med mig på daglig basis.

💡Proffstips: Att prioritera dina anställdas välbefinnande är ingen lyx. Det är avgörande för din verksamhets framgång. Du kan använda programvara för att mäta anställdas välbefinnande för att höja deras moral.

4. Mindbody (Bäst för kundfakturering och schemaläggning)

via Mind bo dy

Det är viktigt att ha kontroll över personalfrågor, men Mindbody kan specifikt hjälpa dig att förbättra kundupplevelsen. Dess hanteringssystem ökar engagemanget med riktad marknadsföring, automatiserade annonser och bättre schemaläggning.

Mindbody har också en AI-driven reception som förenklar bokningar, medan robust rapportering och ett integrerat CRM-system hjälper till att omvandla leads till lojala kunder.

Mindbodys bästa funktioner

Hantera betalningar med inbyggd betalningshantering

Använd integrerade marknadsföringsverktyg för att attrahera och behålla kunder.

Hantera kundprofiler, spåra närvaro och visa köphistorik

Få uppdateringar i realtid och automatiska påminnelser med webbplatsintegration.

Generera leads med hjälp av dashboarden för försäljningspipeline och analysrapporten för försäljningstratt.

Begränsningar med Mindbody

Användargränssnittet kan vara komplext och icke-intuitivt.

Priserna kan vara för höga för enskilda tränare.

Begränsad anpassning för varumärkesprofilering

Mindbody-priser

Från 169 $/månad per plats

Mindbody-betyg och recensioner

G2: 3,6/5 (380+ recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 2 800 recensioner)

💡Proffstips: Mindbodys checklista för installation hjälper dig att minska inlärningskurvan. Den guidar dig genom installation av personal, klasser, bokningar och medlemskap.

5. WellnessLiving (Bäst för rapportering och analys)

via WellnessLiving

Från detaljerade rapporter till smidiga bokningsintegrationer med Facebook och Google Maps – WellnessLiving håller ordning på allt och hjälper dig att utveckla din verksamhet.

Plattformen låter dig hantera kundinformation, hantera betalningar och skicka marknadsföringsmeddelanden via e-post, SMS eller direktreklam. Den tillhandahåller också tydliga rapporter, interaktiva diagram och uppdateringar om lagerstatus så att du enkelt kan hålla koll på allt i ditt gym.

WellnessLiving bästa funktioner

Analysera data på ett intelligent sätt med integrerade verktyg för artificiell intelligens.

Navigera enkelt i det rena och användarvänliga gränssnittet.

Utnyttja dedikerade, varumärkesanpassade mobilappar för ditt företag

WellnessLiving-begränsningar

Prisplan med betalning per funktion

Ingen gratis provperiod eller gratis plan

WellnessLiving-priser

Startpaket: 19 dollar per månad

Affärsplan: 39 dollar per månad

Business Pro-plan: 69 $ per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

WellnessLiving-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 500 recensioner)

👀 Visste du att? Många av dina kunder har troligen heltidsjobb, vilket kan göra att de känner sig utmattade. Forskning visar att 20,4 % av vuxna upplever allmän trötthet. Att införliva en rask promenad eller ett snabbt träningspass i sin rutin kan vara ett utmärkt sätt att ladda batterierna, hålla sig pigg efter jobbet och till och med öka uthålligheten.

6. Virtuagym (Bäst för att effektivisera fakturerings- och betalningsprocesser)

via Virtuagym

Virtuagym är en molnbaserad plattform som är utformad för att hjälpa hälsoklubbar, personliga tränare och andra fitnessproffs att hantera medlemskap, coacha kunder och effektivisera verksamheten.

De inkluderar robusta funktioner för medlems- och supportteamhantering samt ett avancerat system för åtkomstkontroll till gymmet dygnet runt.

Virtuagyms bästa funktioner

Erbjuder hårdvara, flexibla medlemsalternativ och integration med appar från tredje part för att öka intäkterna.

Inkluderar programvara för incheckning i studion, avancerad analys och en mängd olika bokningsalternativ.

Levereras med återanvändbara träningsmallar som du kan skapa med dess strömlinjeformade träningsplaner och träningsredigerare.

Virtuagyms begränsningar

Bristande samtycke till förnyelse av avtal

Svårigheter med integration av betaltjänster för bokföring och POS

Priser för Virtuagym

Anpassad prissättning

Virtuagym-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 3,8/5 (över 250 recensioner)

7. PushPress (Bäst för träningsuppföljning)

via PushPress

PushPress är utvecklat av gymägare för gymägare och förstår dina utmaningar väl. Det förenklar driften med automatiserad fakturering, betalningshantering och träningsspårning genom sin TRAIN-funktion, som erbjuder förprogrammerade träningspass från ledande fitnesspartners.

PushPress hjälper också till att hantera medlemslojalitet och kommunikation med automatiserade uppföljningar via SMS, e-post och samtal – allt via sitt CRM-system. Medan dess kostnadsfria plan är användbar för små gym, finns avancerade funktioner som integrationer med tredjepartsprogram tillgängliga i planer på högre nivå.

PushPress bästa funktioner

Tillhandahåller verktyg för lönehantering, vilket gör det enkelt att hantera personalens löner direkt via plattformen.

Erbjuder detaljerade rapporter och analyser som hjälper gymägare att spåra viktiga mått som intäkter, medlemsökning och närvarotrender.

Inkluderar en självcheckningskiosk som gör det möjligt för medlemmarna att logga in snabbt och minska arbetsbelastningen i receptionen.

Begränsningar för PushPress

Vissa funktioner är inte tillgängliga direkt och kan kräva köp av tillägg för att få tillgång till dem.

Det kostnadsfria abonnemanget erbjuder inte integration med externa verktyg.

PushPress-priser

Gratis plan med begränsade funktioner

Pro-plan: 159 dollar per månad

Max Plan: 229 dollar per månad

PushPress betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 180 recensioner)

💡Proffstips: Använd mallar för medlemsformulär för att skapa ett välkomnande första intryck som engagerar medlemmarna och bygger långsiktiga relationer med dina kunder.

8. ABC Glofox (Bäst för medlemshantering och bokning av tider)

via ABC Glofox

ABC Glofox är perfekt för ägare som vill förenkla hanteringen av gym och fitnessstudior och erbjuder verktyg för att öka medlemsantalet, effektivisera schemaläggningen och underlätta faktureringen. Denna mångsidiga plattform passar olika studior, inklusive yoga, pilates, barre, HIIT, inomhuscykling, rodd, boxning och kampsport, oavsett storlek.

Med funktioner som detaljerad rapportering, incheckningshantering och automatiserade administrativa uppgifter hjälper ABC Glofox ägarna att minska sin manuella arbetsbelastning. Genom att hantera de operativa komplexiteterna gör ABC Glofox det möjligt för gym- och studioägare att fokusera mer på att öka medlemmarnas nöjdhet och expandera sin verksamhet.

ABC Glofox bästa funktioner

Integrerat CRM-system

Integrerade Android- och iOS-appar med anpassad branding

Automatiserad betalningsprocess

ABC Glofox begränsningar

Begränsad anpassning

Brist på fast prissättning

ABC Glofox prissättning

Anpassade priser från 100 $/månad

ABC Glofox betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 340 recensioner)

Glofox hjälpte mig och mitt team att minska den tid vi lade på administration och, ännu viktigare, gjorde våra kunder mer nöjda med sin användarupplevelse.

9. TeamUp (Bäst för franchising och medlemsrekrytering)

via TeamUp

TeamUp är en innovativ programvarulösning som är utformad för att effektivisera hanteringen av fitnessstudior, gym och träningsanläggningar och erbjuder ett brett utbud av funktioner. Den organiserar kundinformation och avtal, hanterar betalningar och gör det enkelt att skapa evenemang eller klasser.

Plattformens intuitiva design gör det enkelt för medlemmarna att anmäla sig till aktiviteter online, vilket ökar engagemanget och bekvämligheten.

TeamUps bästa funktioner

Erbjuder ett kraftfullt system för att bygga upp medlemsbasen

Ger stark säkerhet genom sin funktion för åtkomstsäkerhetskontroll.

Erbjuder dedikerade, varumärkesanpassade mobilappar

Begränsningar för TeamUp

E-postkampanjer kräver integration med externa verktyg som Mailchimp.

Gratis plan finns inte tillgänglig

Priser för TeamUp

Från 104 dollar per månad

TeamUp-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (320+ recensioner)

10. Gymflow (Bäst för administration och schemaläggning av klasser)

via Gymflow

GymFlow är utrustat med en omfattande uppsättning hanteringsverktyg och är utformat för alla typer av gym och fitnessstudior. Det som utmärker det är dess automatiserade åtkomstkontrollfunktion, som gör det möjligt för gymägare att bevilja eller återkalla åtkomst smidigt baserat på medlemmens prenumerationsstatus. Detta förbättrar inte bara säkerheten utan minskar också det manuella arbetet, vilket säkerställer att åtkomsthanteringen är både effektiv och problemfri.

Gymflows bästa funktioner

Automatiska e-postpåminnelser om förnyelse av medlemskap

Stöd för olika betalningsleverantörer

Omfattande rapporterings- och närvarospårningsfunktioner

Visuellt tilltalande och användarvänligt gränssnitt

Lättanpassad schemaläggning med dra-och-släpp-funktion

Begränsningar för Gymflow

Begränsade anpassningsmöjligheter

Komplexa funktioner kan kräva en viss inlärningskurva.

Priser för Gymflow

Small Business Plan (för företag med en omsättning på mindre än 20 000 dollar per månad): 159 dollar/månad

Standardplan (För företag med mer än 20 000 dollar i försäljning per månad): 229 dollar/månad

Gymflow-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 20 recensioner)

GymFlow är superintuitivt och lätt att använda, och deras team erbjuder support på hög nivå. Integrationen med Stripe och Kisi innebär också att våra betalnings- och dörråtkomstsystem förblir i framkant. Superpålitligt. Vi har inte upplevt några driftstopp sedan implementeringen.

Hantera ditt gym utan problem med ClickUp

Att välja rätt programvara för gymhantering kan underlätta driften av ditt företag. Och ClickUp kan göra allt!

Vad utmärker det? Det är inte bara för att hantera medlemskap och klasser. ClickUp låter dig organisera allt som har med ditt gym att göra – från individuella träningsprogram och klassscheman till medlemsinformation och övergripande affärsmål.

Dessutom gör det användarvänliga gränssnittet och de kraftfulla funktionerna allt enklare och effektivare.

Är du redo att förvandla din verksamhet? Registrera dig på ClickUp idag och frigör ditt gyms fulla potential – dina medlemmar kommer att tacka dig!