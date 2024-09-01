Mallar för medlemsformulär som förenklar din registreringsprocess

Med en prenumerationsbransch värderad till 593 miljarder dollar är registreringsvolymen den tydligaste indikatorn på tillväxt och återkommande intäkter för många företag. Ändå kämpar över 77 % av företagen med att behålla och öka antalet medlemmar.

Medlemsformulären är utgångspunkten för dina kunder och sätter tonen och stämningen för ditt varumärke. Att förbättra och standardisera din registreringsprocess är det perfekta sättet att komma igång, och det krävs bara några få effektiva verktyg.

Det är där mallar för medlemsformulär med fördesignade ramverk kommer till hjälp.

Denna blogg fokuserar på de grundläggande begreppen för mallar för medlemsformulär och de viktigaste aspekterna för att använda dem effektivt. Vi presenterar sedan 10 färdiga mallar som hjälper dig att komma igång direkt.

Vad är mallar för medlemsformulär?

Mallar för medlemsformulär är standardiserade ramverk för att samla in viktig information och registrera potentiella nya medlemmar med förifyllda datafält.

Här är de huvudsakliga syftena med mallar för medlemsformulär:

Registrera och lagra viktig information om medlemmar och intresserade parter

Prognosera intäktstillväxt och hantera ansökningar. Mallarna spårar också effektivt mått såsom ansökningsbehandlingstid och kundens livstidsvärde.

Spara tid och resurser genom att effektivisera registreringsprocessen

Förbättra konsekvensen i formulärifyllning och bearbetning med ett standardiserat tillvägagångssätt.

Presentera företagets varumärke och tema på ett professionellt sätt i varje medlemsformulär.

Stärk och anpassa din produkt- och marknadsföringsstrategi utifrån insikter från svaren.

Med denna snabba översikt kan vi upptäcka de viktigaste aspekterna av en mall för medlemsformulär.

Vad kännetecknar en bra mall för medlemsformulär?

För att få ut mesta möjliga värde av din mall för medlemsformulär finns här några viktiga aspekter som företag måste inkludera i sina formulär:

Samla endast in nödvändig information: Begränsa datainsamlingen och visa endast det som är nödvändigt, med tydlig information om syftet med varje datafält. På så sätt undviker du att överväldiga potentiella medlemmar med för många frågor.

Ordna formulärmallarna i en logisk ordning: En tydlig ordning guidar användarna smidigt genom processen. Det gör det också enkelt för ditt team att bearbeta och organisera medlemsinformationen.

Använd rullgardinsmenyer: Denna funktion sparar utrymme på ditt formulär och undviker rörighet när användarna behöver välja mellan många alternativ. Rullgardinsmenyer är användbara för formulärfält som kön och medlemstyp.

Inkorporera villkorslogik: En annan anpassning som förbättrar användarupplevelsen är logikbaserad kod som visar relevanta frågor baserat på tidigare svar.

Mobiloptimering: Se till att formuläret är responsivt och användarvänligt på olika enheter.

Felhantering: Ge tydliga felmeddelanden för ogiltiga inmatningar för att förhindra misstag.

Utöver dessa aspekter finns det några viktiga metoder som hjälper till att förbättra varumärkesuppfattningen:

Dataskydd: Ange tydligt hur medlemsdata kommer att användas och skyddas.

Tack-sida: Skicka ett bekräftelsemeddelande och information om nästa steg efter att anmälan har skickats in.

Infoga framstegsindikatorer: Visa användarna hur långt de har kommit i formuläret. Detta är ett utmärkt sätt att bygga förtroende och minska antalet avbrutna registreringar.

10 engagerande och effektiva mallar för medlemsformulär

Det är bra att förstå grunderna i ett medlemsformulär, men det är bäst att skaffa sig några mallar för att spara tid och besvär med att skapa dem från grunden. ClickUp, en branschexpert inom projektledning, underlättar detta med sina inbyggda formulärverktyg.

Utöver ClickUps funktioner har vi sammanställt tio effektiva mallar för medlemsformulär som hjälper dig att komma igång:

1. Mall för ClickUp-medlemsformulär

Ladda ner denna mall Engagera potentiella medlemmar genom att effektivisera din registreringsprocess direkt med ClickUp-medlemsformulärmallen.

För dig som vill skapa ett omfattande medlemsformulär utan att kompromissa med det estetiska utseendet är ClickUp Membership Form Template det perfekta allt-i-ett-formuläret.

Här är de viktigaste funktionerna som gör detta färdiga formulärramverk idealiskt för allt som har med medlemskap att göra:

Effektiviserar formulärfyllningen med anpassningsbara förifyllda datafält.

Samlar en stor mängd information i en enda gratis databas

Organiserar inmatningar enligt dina anpassningar och förenklar granskning och bearbetning. Du kan filtrera data efter medlemstyp (ny, aktiv osv.) och stadium (under granskning, kommande förnyelser osv.).

Skapa engagerande och tilltalande formulär med många alternativ för formatering och färgteman.

Förbättrar medlemsorganisationen och responsspårningen med sina anpassade vyer, såsom process-, nya och aktiva medlemsvyer.

Håller ditt företag på rätt spår genom att låta dig extrahera prestationsdata från svaren på dina affärsmål.

Utöver dessa fördelar förbättrar ClickUp anpassnings- och integrationsmöjligheterna genom att driva sina formulärmallar med sitt hanteringsverktyg.

Skapa enkelt engagerande formulär, konvertera valfri pekare till uppgifter och spåra svar med ClickUps formulärvy

ClickUp Form View är plattformens verktyg för att skapa och hantera formulär. Här är några viktiga funktioner som är särskilt användbara för medlemsföretag:

Underlättar designprocessen med sitt användarvänliga gränssnitt och engagerande formateringsalternativ.

Samlar alla svar på ett enda ställe och presenterar insikter med flera vyer, till exempel instrumentpanelen och statusvyn. Detta gör analys och uppföljning av framsteg smidigt.

Omvandlar alla detaljer till uppgifter för att göra din medlemsprocess handlingsinriktad.

Förbättra formulärets språk och attraktionskraft med AI-verktyget ClickUp Brain . Denna funktion använder också AI för att skapa sammanfattningar och rapporter från dina svar på några sekunder.

2. ClickUp-formulärmall

Ladda ner denna mall Förbättra datakvaliteten, förenkla datainmatningen, spara tid och arbete och standardisera hur du samlar in medlemsdata med ClickUp-formulärmallen.

ClickUp-formulärmallen är det självklara valet för att effektivisera medlemshanteringen och spara tid och arbete för användarna. Mallen har ett enkelt men anpassningsbart fördesignat ramverk som säkerställer konsekvens och noggrannhet.

Här är de funktioner som gör ClickUp Form Template till en idealisk del av dina medlemsformulär:

Garanterar enkel användning med tydliga datafält

Samla omedelbart in information om dina viktigaste demografiska grupper, så att du enkelt kan skapa en riktad produkt eller upplevelse.

Håller dig uppdaterad om de senaste ändringarna med realtidsuppföljning

Ger kraftfull visualisering med sina användarvänliga instrumentpaneler och formuläröversikter. Mallen har också en arbetsbelastningsvy som säkerställer att ditt respons-team förblir produktivt och inte överbelastas med uppgifter.

3. Mall för ClickUp-registreringsformulär

Ladda ner denna mall Förenkla registreringen, effektivisera granskningsprocessen och optimera dina resurser med ClickUps mall för registreringsformulär.

ClickUp-registreringsformuläret är perfekt för organisationer vars medlemskap innefattar evenemang eller fysiska produkter och tjänster.

Denna mall passar företag, gym, föreningar eller klubbar som erbjuder personliga och planerade tjänster. Här är några funktioner och fördelar med mallen för registreringsformulär:

Säkerställer att ditt formulär samlar in användbar data med sina åtta anpassningsbara fält. Dessa inkluderar evenemangsrelaterade fält som incheckningsdatum, kontaktinformation och flygplatstransfer, men kan också anpassas för alla ändamål.

Förbättrar hanteringen av kundregistreringar med funktioner för tidsspårning och märkning. Mallen har även beroendevarningar och alternativ för e-postaviseringar och kan enkelt automatiseras, vilket hjälper dig att reagera på specifika svar.

Ger dig tillgång till, möjlighet att organisera och granska medlemsansökningar med anpassade vyer och konfigurationer. Dessa vyer hjälper dig också att få omedelbar tillgång till framsteg och förberedelsenivåer.

Integrerar registreringsformulär och svar till uppgiftshantering. Med mallen kan du omedelbart skapa och delegera dessa medlemsregistreringsuppgifter till dina teammedlemmar.

4. ClickUp-medlemsregister med fotomall

Ladda ner denna mall Hantera din medlemsdatabas, koppla namn till ansikten och bygg starkare kundrelationer med ClickUp-medlemsregistret med fotomall.

Nästa på listan över effektiva mallar är ClickUp Membership Directory with Photos Template. Den är avsedd för företag som vill stärka relationen till sina kunder, sitt nätverk och gemenskapskänslan. Detta katalogbaserade ramverk fokuserar också på att förbättra hur du hanterar det.

Här är de viktigaste funktionerna och fördelarna:

Förbättrar din synlighet och dina medlemmars igenkänningsgrad med sitt användarvänliga gränssnitt. Det visualiserar också hur ditt medlemskap växer och hjälper dig att anpassa dina produktstrategier för att uppnå dina intäktsmål.

Effektivisera dina nätverks- och samarbetsaktiviteter genom att skapa enkel tillgång till kontaktinformation. Det gör det också möjligt för dig att skapa uppgifter med viktiga medlemsuppgifter integrerade i din affärsagenda.

Möjliggör omedelbar identifiering av medlemmar med ett fördesignat bildfält. Denna funktion hjälper till att stärka relationer på ett fokuserat, livligt och engagerande sätt.

5. Mall för ClickUp-medlemskapsstrategi

Ladda ner denna mall Utveckla strategier för att förbättra medlemstjänsterna, hantera kundfeedback och driva på företagets tillväxt med ClickUps mall för medlemsstrategi.

ClickUp-mallen för medlemsstrategi är den perfekta lösningen för användare som behöver en plan för att utveckla sina medlemsformulär och affärsmodeller.

Detta ramverk fokuserar på att driva förbättringar i enlighet med dina affärsmål. Mallen är ett ClickUp Docs -ramverk som kartlägger samarbetsinlägg från olika funktioner.

Detta säkerställer att alla intressenter, inklusive marknadsföringschefer, mjukvaruteam och kundhanteringsspecialister, involveras. Med ett strukturerat dokument att bidra med spelar alla affärsfunktioner en roll i att förbättra användarupplevelsen och medlemsformulärets genomslagskraft.

Här är mallens funktioner och fördelar som gör den till en viktig del av varje medlemsverksamhet:

Underlättar systematiska förbättringar av dina mallar för medlemsformulär med ett särskilt avsnitt för att kartlägga bakgrunder, utvärderingar och spårningsmått.

Omvandlar användbara insikter till uppgifter för att säkerställa att din strategi håller rätt kurs. Hela ramverket kan också enkelt kopplas till ett befintligt uppgifts- eller projektdokument.

Organiserar de senaste kundkommentarerna och idéerna från alla relevanta intressenter. Mallen låter dig också sätta prioriteringsnivåer på rapporter och data, vilket förbättrar strukturen på en handlingsplan.

En ytterligare fördel är att alla ClickUps mallar är multifunktionella ramverk. De är utformade för att passa alla typer av föreningar, registrering av fysiska evenemang eller onlinebaserade medlemsverksamheter.

Förutom den höga graden av anpassning möjliggör ClickUp att du kan anpassa formulärets tema och formatering till ditt varumärke. Alla mallar är kompatibla med ClickUp Brain för AI-driven automatisering och informationshantering.

Förutom anpassningsbara formulär erbjuder ClickUp en helhetslösning för din medlemsverksamhet, från idé och lansering till marknadsföring och intäktshantering.

Hantera alla kundtransaktioner, lagra en omfattande kontaktdatabas och följ utvecklingen av din medlemsverksamhet med ClickUp CRM

ClickUp CRM är en omfattande programvara för alla försäljnings- och kundtjänstbehov. Den erbjuder en helhet av viktiga verktyg och funktioner som företag kan använda för att effektivisera sin formulärskapande process och omedelbart få tillgång till anpassningsbara mallar för medlemsformulär, bland annat.

Här är några av ClickUp CRM:s viktigaste funktioner:

Lagra och få tillgång till alla dina medlemmars kontaktuppgifter med hjälp av medlems databasen.

Övervaka och visualisera din medlems köphistorik i realtid med hjälp av flera olika dashboard-vyer. Dessutom kan du hantera ditt teams kapacitet med hjälp av vyerna Workload och Board.

Förbättra din kundservice och skapandet av medlemsformulär med ClickUp Brain. Verktyget låter dig också omedelbart generera projektsammanfattningar och insikter från de senaste registreringarna.

Få enkelt tillgång till viktig extern data från över 1 000 integrationer

Anpassa affärsspecifika lösningar med plattformens inbyggda integration, ClickUp API.

6. Mall för medlemsformulär för föreningar från JotForm

via JotForm

JotForms mall för medlemsformulär för föreningar är ett pålitligt verktyg som gör det enkelt för dem som är intresserade av att gå med i din förening.

Denna fördesignade blankett säkerställer att din informationsinsamling och registreringsprocess förblir enkel och effektiv. Den börjar med viktig kontaktinformation, tillgängliga medlemsalternativ och har ett inbyggt signaturverktyg för att underlätta snabb och informerad registrering.

Denna JetForm-mall kan anpassas efter din förenings behov, sparar tid och samlar in korrekta data på ett exakt sätt. Det användarvänliga gränssnittet underlättar effektivitet, nöjdhet och snabb installation.

7. Mall för gymmedlemskapsformulär från Canva

via Canva

För gym som vill öka sin räckvidd är Canva Gym Membership Form Template ett omfattande och skräddarsytt val.

Denna mall för medlemsformulär syftar till att göra det enkelt att samla in viktig information. Den innehåller lättifyllda datafält för personuppgifter, medlemsplaner och betalningsinformation.

Canva erbjuder även formateringsanpassningar så att du kan inkludera ditt gyms tema, logotyp och information om sociala medier. Dessa formateringsfunktioner hjälper dig att upprätthålla ett enhetligt och professionellt utseende och sparar dig besväret med att märka varje formulär.

Dessutom finns det utrymme för att ange eventuella villkor som kan vara relevanta för gymmedlemskap och användning, vilket hjälper potentiella medlemmar att fatta välgrundade beslut.

8. Mall för klubbmedlemsformulär från PDF Filler

via PDF Filler

Nästa på listan är mallen för klubbmedlemskapsformulär från PDF Filler, det perfekta alternativet för klubbar som vill förbereda sina resurser, tjänster och faciliteter.

Denna mall för medlemsformulär är fylld med datafält som gör det möjligt för potentiella klubbmedlemmar att ange kontaktuppgifter och eventuella relationer inom institutionen. Den låter företag anpassa aktivitetsförslag och preferenser efter medlemsuppgifterna.

Mallen kan enkelt anpassas för att registrera viktiga adressuppgifter, allergier och färdigheter som hjälper till att leverera den bästa kundupplevelsen. Den är också lätt att fylla i, dela och redigera i PDF-format.

9. Mall för medlemsansökningsformulär från WPS

via WPS

Medlemsansökningsformuläret från WPS är en omfattande mall för att registrera grundläggande uppgifter och anställdas prestationer innan kandidaterna anställs som heltidsanställda.

Denna mångsidiga formulärmall hjälper dig att registrera information om sökande, inklusive personuppgifter, arbetserfarenhet och kompetens. Den innehåller även avsnitt för att utvärdera kandidatens prestationer under provanställningen, vilket underlättar utvecklingssamtal och välgrundade anställningsbeslut.

WPS levererar dessa i ett kalkylbladsformat för att säkerställa att data är lättare att bearbeta i system för hantering av ansökningar. Även om formatet inte är populärt är mallarna digitala, tillgängliga på en webbplats och kan anpassas efter ditt företags och din branschs unika anställningspolicy.

10. Mall för medlemsformulär med ansluten evenemangsregistrering från Cognito Forms

via Cognito Forms

Cognito Forms erbjuder sin mall för medlemsformulär med ansluten evenemangsregistrering för företag som vill koppla ihop köp och evenemangsregistreringar med medlemsplaner.

Liksom många andra mallar för medlemsformulär samlar även denna in kontaktuppgifter från personer som är intresserade av att registrera sig. Den innehåller också utvalda datafält, såsom en kommentarruta för frågor och en rullgardinsmeny för medlemsplaner och evenemang.

Cognito Forms sammanställer också det slutliga beloppet som ska betalas efter att alla planer och evenemang har valts. Detta minskar antalet åtgärder och effektiviserar aktiviteterna för företaget och medlemmarna. Plattformen presenterar denna mall för medlemsformulär i ett användarvänligt utrymme, vilket gör det mycket enklare att redigera fälten.

Förbättra din medlemsupplevelse med ClickUp

Att erbjuda ett tilltalande medlemsformulär är det första steget mot en långsiktig relation med dina kunder. En standardiserad, professionell mall för medlemsformulär hjälper företag att komma igång på rätt sätt.

De 10 mallarna för medlemsformulär som presenteras i det här blogginlägget kommer att förändra din produkt- och medlemshantering. Ett samarbete med ClickUp förenklar och stärker denna process med bara några snabba klick.

Registrera dig på ClickUp idag och börja öka antalet medlemmar!