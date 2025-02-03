De 10 bästa kundutbildningsprogrammen 2025

Ibland har även de mest välutvecklade produkterna svårt att behålla sina användare. En viktig orsak till detta är bristen på kundutbildning och information.

Företag måste kontinuerligt utbilda sina kunder om fördelarna med sina produkter och hur man får ut mesta möjliga värde av dem. När användarna får tillgång till utbildningsmaterial och andra resurser kan deras kundupplevelse förbättras avsevärt, vilket hjälper dem att inse produktens fulla potential.

Programvara för kundutbildning kan hjälpa dig att nå dessa mål för användarutbildning snabbare.

Med rätt kundutbildningsprogramvara blir det enkelt att skapa produktpresentationer, handledningar, utbildningsvideor och onlinekurser.

Vad ska du leta efter i ett program för kundutbildning?

Det finns flera kundutbildningsprogram att välja mellan, alla med sina egna unika funktioner. Men endast ett fåtal har den kombination av funktioner som krävs för att leverera ett kvalitativt kundutbildningsprogram.

Låt oss ta en titt:

Skalbarhet och flexibilitet : Välj ett kundutbildningsprogram som kan växa i takt med dina affärsbehov och din växande användarbas. Det måste vara tillräckligt flexibelt för att kunna anpassas efter förändringar, oavsett antalet användare och komplexiteten i dina behov.

Integrationsmöjligheter : Programvaran måste fungera smidigt tillsammans med din projektlednings-, CRM-, samarbets- och produktivitetsprogramvara. Möjligheten att integrera med ett brett utbud av programvara gör verktyget mer användbart.

Gränssnitt och användarupplevelse : Utbildningsprogramvaran måste ha ett användarvänligt gränssnitt, både för dig och för dina användare, vilket förenklar inlärningsprocessen.

Rapportering och analys : Välj programvara med ett datadrivet tillvägagångssätt och robusta rapporteringsfunktioner för att förstå effekten av dina utbildningsprogram.

Anpassning och varumärkesprofilering : Välj programvara som kan anpassas så att innehållet, utseendet och layouten stämmer överens med din varumärkesprofilering, vilket främjar användarnas igenkänning och lojalitet.

Implementeringsstöd: Välj programvara som erbjuder teknisk assistans och kundsupport under hela implementeringsprocessen.

De 10 bästa kundutbildningsprogrammen att använda

Vi har handplockat kundutbildningsprogram som har visat bevisade resultat för många varumärken över hela världen. Här är de 10 bästa.

1. ClickUp

ClickUp är en lika kapabel CRM-svit som en omfattande projektledningsplattform. Kundutbildning leder ingenstans om du inte känner till din relation med kunderna.

Med flera CRM-specifika vyer, funktioner och mallar på ClickUp kan du se alla kundrelationer på ett ögonblick.

ClickUp CRM

Bygg relationer och utbilda kunder med ClickUp CRM Project Management

ClickUps CRM-projektledningsprogramvara och CRM-mallar förenklar kundhanteringen och därmed kundutbildningen. Plattformens intuitiva design gör det enkelt att följa kundernas interaktioner och framsteg, vilket säkerställer att varje kund får personlig uppmärksamhet och support.

ClickUp Sales

Spåra, introducera och samarbeta med ditt säljteam på ett och samma ställe med ClickUp Sales.

Med ClickUp Sales Project Management får du en omfattande plattform som täcker hela kundens livscykel – från orderhantering till försäljningsstöd och kundengagemang. Plattformens robusta analysfunktioner gör att du inte bara kan visa utan också analysera kunddata för att få djupare insikter.

ClickUps instrumentpanel är utrustad med över 50 widgets som tillhandahåller värdefulla datapunkter som genomsnittlig affärsstorlek och kundens livstidsvärde. Dessa är avgörande för att skräddarsy utbildningsprogram som uppfyller kundernas behov och driver försäljningstillväxt.

ClickUp Clips

Spela in och dela utbildningsvideor med dina kunder via ClickUp Clips.

ClickUp Clips – plattformens inbyggda verktyg för skärminspelning och videobaserad kommunikation – har förmågan att främja lojalitet och kundnöjdhet. Det är ett utmärkt verktyg för att välkomna nya kunder, genomföra projektdemonstrationer och dela uppdateringar med skärminspelningar – allt på en och samma plattform.

ClickUp E-post kan komplettera ditt kundutbildningsflöde. E-posthanteringsverktyget förbättrar kommunikationen med dina kunder tack vare en samlad plattform för att skicka introduktionsmaterial, kunduppdateringar och mycket mer.

ClickUps bästa funktioner

Visualisera och hantera kundinformation med flexibla ClickUp Views och ClickUp CRM.

Samla din kunddatabas på ett ställe

Förenkla arbetsflöden genom att konfigurera ClickUp Automations , som kan minska manuellt arbete, såsom schemaläggning och påminnelser för utbildningssessioner, när din kundbas växer.

Integrera med appar som Zoom, Slack, Dropbox och Vimeo med ClickUp Integrations.

Begränsningar i ClickUp

Det finns en liten inlärningskurva för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Business : 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 dollar per medlem per arbetsyta per månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Skilljar

via Skilljar

Skilljar erbjuder ett personligt lärplattformssystem (LMS) för kundutbildning. Detta specialutvecklade verktyg för kundframgång förvandlar kundutbildning från en kostnadskrävande process till en strategisk tillgång.

Med dessa kundutbildningsprogram får du alla verktyg du behöver för att välkomna, engagera och behålla kunder, oavsett storleken på ditt företag.

Det handlar inte bara om kundutbildning; du kan också följa elevernas framsteg och utvärdera ditt innehåll med hjälp av rapporterings- och analysfunktionerna. Skilljars författarverktyg stöder olika typer av innehåll för att passa alla inlärningsstilar.

Skilljars bästa funktioner

Samla in och analysera användbar data och insikter om kunderna för att övervaka utbildningsframstegen.

Utforma publikspecifika portaler för att skapa skräddarsydda inlärningsresor

Anpassa datavisningen så att du kan se all information du behöver med ett enda ögonkast.

Implementera en företagsdatakoppling för att länka lärdomar från utbildning till verktyg för affärsanalys.

Koordinera och administrera både live- och virtuella utbildningssessioner, inklusive effektivisering av registreringsprocesser.

Integrera med HubSpot, Zendesk, YouTube och Salesforce

Skilljars begränsningar

Inga automatiserade rapporter; plattformen erbjuder endast grundläggande analysfunktioner om den inte kombineras med andra verktyg.

Skilljar-priser

Anpassad prissättning

Skilljar-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 30 recensioner)

3. iSpring Learn

via iSpring Learn

Med iSpring Learn kan du på ett tillförlitligt sätt introducera, vidareutbilda och certifiera kunder. Applikationen iSpring Learn gör utbildningen lättillgänglig från i stort sett alla enheter.

Du kan också integrera programvaran för kundlojalitet direkt i dina lokaler för att underlätta en smidig integration med din nuvarande installation utan att behöva använda molntjänster.

När iSpring Learn kombineras med iSpring Suite får du ett kraftfullt duo av LMS+Authoring-verktyg för att skapa ditt e-lärande-ekosystem. Du kan också skapa kurser från kursbiblioteket för att stärka försäljningschefer och kundframgångschefer genom kundutbildningsresan.

iSpring Learn – bästa funktioner

Lär dig på språng med iSpring Learn-applikationen för online- och offlineanvändning.

Garantera 100 % datasäkerhet och tillhandahåll dedikerad molnlagring för att centralisera all datahantering.

Erbjud färdiga kurser för att förbättra och stödja kundutbildningsinitiativ

Leverera utbildningsrapporter och analyser för att utvärdera och mäta prestanda på ett effektivt sätt.

Begränsningar för iSpring Learn

Relativt dyr jämfört med andra programvaror

Priser för iSpring Learn

iSpring Suite : 770 dollar per författare och år

iSpring Suite Max : 970 dollar per författare och år

iSpring Suite Premium: 1 970 dollar per författare och år

iSpring Learn – betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 140 recensioner)

4. Adobe Learning Manager

via Adobe Learning Manager

Med Adobe Learning Manager kan du skapa roliga inlärningsupplevelser. Det är en skalbar plattform som täcker allt från kundengagemang och försäljning till kompetensutveckling för anställda.

Plattformen gör det möjligt för eleverna att lära sig när och var de vill. Dess gamification- och anpassningsfunktioner hjälper dig att skapa en unik upplevelse för eleverna så att de fortsätter att vara intresserade: Den personliga instrumentpanelen låter dem följa sina framsteg och få kursrekommendationer.

Adobe Learning Managers bästa funktioner

Integrera programvaran för kundsamarbete i ditt nuvarande arbetsflöde med API-paket och anpassade anslutningar.

Vägled användarna genom ett användarvänligt gränssnitt med engagerande sök- och bläddringsfunktioner.

Anpassa en användardashboard för att visa avslutade kurser, märken och uppnådda milstolpar på ett överskådligt sätt.

Skapa en gemenskap för lärande och idéutveckling med dedikerade diskussionsforum.

Begränsningar i Adobe Learning Manager

Programvaran har begränsad kommersiell utbildning och det finns ingen intern kommunikation möjlig via programvaran.

Priser för Adobe Learning Manager

Anpassade priser

Betyg och recensioner av Adobe Learning Manager

G2 : 4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 600 recensioner)

5. Litmos

via Litmos

Litmos erbjuder en helhetslösning för utbildningsbehov inom olika avdelningar, inklusive försäljning, support, drift, kunder och anställda. Den kombinerar virtuella klassrum, mobilt lärande och socialt lärande på en enda plattform.

Programvaran stöder webbaserade och instruktörsledda utbildningssessioner, vilket möjliggör samarbete, författande och global distribution.

Spännande funktioner som topplistor, anpassad branding och användargränssnitt skiljer det från andra LMS-system för kundutbildning.

Litmos bästa funktioner

Skapa dynamiska SCORM-design (Sharable Content Object Reference Model) med inbyggda verktyg för innehållsskapande som stöder både nya och avancerade elever.

Övervaka och analysera utbildningsmoduler med spårnings- och rapporteringsfunktioner för att förstå deras effekt.

Inför gamification för att öka elevernas engagemang, motivera deltagande och uppmuntra vänskaplig konkurrens.

Utforma anpassade UI-inlärningsupplevelser och instrumentpaneler som speglar ditt varumärkes tema på ett smidigt sätt.

Litmos begränsningar

Det finns en viss inlärningskurva för nya kunder och anställda.

Det går inte att länka kurser till varandra eller skicka kursen inom programvaran.

Litmos prissättning

Foundational Suite: Anpassad prissättning

Premier Suite: Anpassad prissättning

Platinum Suite: Anpassad prissättning

Litmos betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 270 recensioner)

6. SkyPrep

via SkyPrep

SkyPrep, som påstår sig vara ”LMS utan krångel”, är ett smart onlineutbildningsprogram som automatiserar inlärningen och underlättar kundutbildningen. Det tillhandahåller relevanta inlärningsverktyg som hjälper dig att förhindra kundbortfall.

Verktyget har anpassningsbar branding och många tredjepartsintegrationer för att förenkla och förbättra kundutbildningen. Programvaran är utrustad med alla funktioner du behöver för kontinuerlig utbildningssupport för kunder.

SkyPreps bästa funktioner

Underlätta inlärningsprocessen med ett intuitivt gränssnitt för dina kunder.

Säkerställ säkerhet i företagsklass för att skydda och underhålla dina affärsdata med säkerhetskopiering hela tiden.

Använd rapportering och analys för att förstärka effekten av dina inlärningsmodeller.

Påskynda användarhanteringen för att eliminera dubbla datainmatningar och förbättra hanteringseffektiviteten genom automatisering.

SkyPreps begränsningar

Analys- och rapporteringsfunktionerna är begränsade och behöver förbättras för att ge önskade insikter.

SkyPrep-priser

Gratis : 14 dagars provperiod

Lite: Anpassad prissättning

Premium: Anpassad prissättning

Enterprise Learning Suite: Anpassad prissättning

SkyPrep-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 70 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 140 recensioner)

7. Intellum

via Intellum

Intellum är en innovativ lösning för kundutbildning: skapa, presentera, hantera, spåra och förbättra dina kurser. Plattformen använder en steg-för-steg-metod för att undervisa kunder. Börja med att skapa tydligt definierade mål för ditt företag och följ dem genom att sätta upp en innehållsstrategi.

Kontinuerligt lärande är temat här. Du kan skapa anpassat innehåll baserat på användarens tidigare aktivitet, historik och personlighet. Slutligen mäter, förbättrar och upprepar du processen.

Intellums bästa funktioner

Leverera konsulttjänster i världsklass genom att samarbeta med branschens främsta utbildningsaktörer.

Hantera och optimera publicering med ett förbättrat CMS för bättre kontroll och effektivitet.

Synkronisera dina kurser med liveevenemang och virtuella möten för en heltäckande inlärningsupplevelse.

Förenkla certifieringsprocessen genom att organisera innehållet och sammanställa det i strategiska samlingar.

Intellums begränsningar

Rapportering och analys är inte särskilt effektiva

Intellums prissättning

Anpassad prissättning

Intellums betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. eFront Learning

via eFront Learning

eFront Learning är en plattform som låter dig anpassa utseendet och känslan på dina utbildningsmoduler med etiketter och varumärkesfärger.

Med mobilappen eFront Learning kan du också erbjuda utbildning på språng och svara på kundernas frågor när de uppstår. Denna programvara förenklar också planeringen av inlärningsvägar och skapandet av inlärningsbanor.

eFront Learnings bästa funktioner

Använd intelligent rapportering för att följa framstegen och förbättra inlärningsresultaten med detaljerade rapporter och enkäter om kursens slutförande.

Anpassa portallokaliseringen genom att erbjuda ett urval av över 20 språk för att tillgodose olika användares preferenser.

Integrera med tredjepartsappar som Salesforce, Zapier och Zendesk.

Begränsningar för eFront Learning

Gränssnittet är svårt att navigera i.

Priser för eFront Learning

Registrerad : Från 1 200 USD/månad (1 000 registrerade användare)

Active : Från 2 000 dollar/månad (150 samtidiga användare)

Lokalt: Anpassad prissättning

eFront Learning – betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

9. LearnUpon

via LearnUpon

Med hjälp av ett enda program kan du med LearnUpon-hubben utföra flera åtgärder, från onboarding till kundutbildning. Denna skalbara kundutbildningsprogramvara kan användas för att utbilda allt från en kund till tusentals kunder samtidigt.

LearnUpon erbjuder en enkel och engagerande inlärningsupplevelse som gör utbildningen smidig för kunderna. Den möjliggör också AI-driven inlärning för att generera inlärningsinnehåll och kurser snabbare. Du kan till och med ha interaktiva bots i kurserna som guidar användarna genom deras inlärningsresa.

LearnUpon bästa funktioner

Erbjuder ett omfattande utbud av kurser som kunderna kan välja mellan för att lära sig allt om dina produkter och tjänster.

Anpassa och konfigurera plattformen så att den passar ditt varumärke.

Automatisera repetitiva användarhanteringsuppgifter som att tilldela platser och roller

Utnyttja analyser och rapporter för att förfina och förbättra dina strategier för kontinuerlig förbättring.

Begränsningar för LearnUpon

Anpassningsmöjligheterna och skalbarheten är begränsade.

Priser för LearnUpon

Viktigt: Anpassad prissättning

Premium: Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

LearnUpon-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

10. WorkRamp

via WorkRamp

Gör dina kunder till ambassadörer för ditt varumärke med WorkRamp. Det är en skalbar plattform för kundutbildning som fokuserar på att leverera en lärandeupplevelse.

WorkRamp låter dig bygga kundgemenskaper genom att kombinera live- och virtuella utbildningssessioner, främja peer-to-peer-lärande och skapa en kundledd akademi.

En viktig egenskap som skiljer WorkRamp från andra är dess LMS för partnerutbildning. Om du expanderar och integrerar dina produkter med andra marknadsaktörer kan WorkRamp ge ytterligare stöd genom att integrera dina utbildningsresurser.

WorkRamps bästa funktioner

Utforma och organisera inlärningsupplevelser med lättanvända verktyg för att skapa kurser.

Engagera eleverna med interaktiva och skräddarsydda utbildningsmoduler

Uppmuntra peer-to-peer-lärande genom communityn

Begränsningar för WorkRamp

Det finns olika portaler för olika typer av elever, vilket gör det lite förvirrande.

Priser för WorkRamp

Anpassad prissättning

WorkRamp-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Öka affärsengagemanget med rätt kundutbildningsprogramvara

Du behöver ett verktyg som tillhandahåller kundutbildningsprogramvara med mallar för kundprofiler för att behålla kundernas uppmärksamhet, erbjuda effektfulla produktdemonstrationer och öka engagemanget.

Med rätt programvara kan du ge dina kunder mervärde och förvandla dem till lojala kunder.

Om du fortfarande är osäker rekommenderar vi ClickUp. Det är en allt-i-ett-lösning för dina behov av kundutbildningsprogramvara. Ta kontroll över hela kundens livscykel, från försäljning till förnyelser, med ClickUps omfattande CRM-funktioner och mallar.

Registrera dig på ClickUp och prova CRM-funktionerna gratis!