De 10 bästa programvarorna för att mäta anställdas välbefinnande 2025

Programvara för hälsa på arbetsplatsen fungerar som en digital hubb för att övervaka och främja anställdas välbefinnande. Men det är mer än bara en digital fitness-tracker. Den går utöver fysisk hälsa och tar ofta hänsyn till mental hälsa, stressnivåer och sömnmönster för att öka anställdas engagemang och moral.

Den spårar också ditt humör, skickar påminnelser om stillasittande, uppmuntrar dig att ta regelbundna pauser och får dig att delta i mindfulnessövningar.

Varför är detta viktigt? Eftersom glada, friska anställda är mer produktiva, engagerade och mindre benägna att sjukskriva sig, vilket gynnar både den anställde och arbetsgivaren.

Denna guide undersöker de bästa programvarorna för hälsa på arbetsplatsen 2024 och hittar verktyg som kan förändra din organisations personalarbete.

Vad ska du leta efter i programvara för medarbetarnas välbefinnande?

Att prioritera dina anställdas välbefinnande är ingen lyx. Det är avgörande för ditt företags framgång. Programvara för att mäta anställdas välbefinnande kan göra stor skillnad, men med så många alternativ att välja mellan är det lätt att känna sig överväldigad när man ska bestämma sig för rätt val.

Här är några punkter att tänka på när du väljer den bästa hälsoplattformen:

Användarvänligt gränssnitt: Kom ihåg att användarvänlighet är A och O! En väl utformad plattform gör navigeringen enkel, vilket leder till högre engagemang och användningsgrad för ditt hälsoprogram. Anpassningsfunktioner: Leta efter programvara som erbjuder anpassningsalternativ, så att du kan skräddarsy ditt hälsoprogram efter dina medarbetares behov. Holistiskt fokus: Se bortom att räkna steg och kalorier. Den ideala programvaran bör ta hänsyn till bredare aspekter av välbefinnande, inklusive mental hälsa, stresshantering och ekonomiskt välbefinnande. Engagerande funktioner: Öka medarbetarnas engagemang med gamification, utmaningar och social interaktion. Se till att programvaran har funktioner som tilltalar dina medarbetare. Övervakning och rapportering i realtid: Få aktuell information om dina anställdas fysiska och mentala hälsa. Välj hälsoplattformar som identifierar trender och snabbt hanterar eventuella hälsoproblem bland dina anställda. Integration och skalbarhet: Se till att den hälsoplattform du väljer kan integreras med befintliga personaladministrationssystem och är skalbar för att främja framtida tillväxt. Dataskydd och säkerhet: Prioritera dataskydd med robusta åtgärder och transparens kring dataanvändningen.

Den ideala programvaran för hälsa på arbetsplatsen bör mäta hälsovärden, erbjuda personliga initiativ och uppmuntra till hälsosammare vanor bland dina anställda.

De 10 bästa programvarorna för att mäta anställdas välbefinnande

Rätt programvara för medarbetarnas välbefinnande tillhandahåller nödvändiga resurser – såsom välbefinnandeutmaningar och hälsoriskbedömningar – för att holistiskt hantera dina medarbetares mentala hälsa och välbefinnande.

Här är en översikt över de 10 bästa programvarorna för att mäta anställdas välbefinnande som du kan integrera i ditt företags hälsoinitiativ redan idag.

1. Wellable

Wellable är en populär hälsoplattform som hjälper företag att skapa anpassningsbara hälsoprogram, hälsoplaner och hälsomässor för anställda.

Denna prisbelönta plattform integreras smidigt med hälsotekniker som Apple Health, FitBit och Garmin. Den erbjuder ett lättnavigerat användargränssnitt (UI) och användbart multimediainnehåll som motiverar anställda att utveckla hälsosamma beteenden och hålla sig på rätt kurs i sin fitnessresa.

Wellables bästa funktioner

Njut av roliga och interaktiva spelifieringsfunktioner, såsom hälsoutmaningar som främjar hälsosamma beteenden.

Delta i fitnessklasser, meditationssessioner, sömnworkshops, näringskurser och mycket mer på plats och live, ledda av branschexperter.

Få personlig support och hälsobedömningar från certifierade hälsocoacher.

Få tillgång till interaktiva instrumentpaneler och exportbara hälsorapporter i realtid.

Inför ett program för rökavvänjning för att hjälpa dina anställda att sluta röka.

Få tillgång till branschledande support och hjälp dygnet runt från Wellable-teamet.

Wellables begränsningar

Vissa användare tycker att det är svårt att installera Wellable.

Svårigheter att förstå länkarna för att mata in information om mat

Vissa användare anser att Wellable saknar anpassningsmöjligheter.

Vissa användare tycker att det är svårt att hämta data från tidigare utmaningar.

Wellables priser

Hälsotjänster:

Flera prisalternativ baserade på frekvens och inkluderade tjänster.

Wellable-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 50 recensioner)

2. Bonusly

Bonusly är en plattform för kollegial uppskattning och belöningar. Den gör det möjligt för kollegor att ge varandra små, virtuella ”bonusar” för att de exemplifierar företagets värderingar, går utöver det vanliga eller helt enkelt är hjälpsamma.

Dessa bonusar ackumuleras som poäng, som anställda kan lösa in mot belöningar såsom presentkort, donationer eller företagsspecifika förmåner. Bonusly syftar till att öka de anställdas engagemang och främja välbefinnande, moral och laganda genom att göra erkännandet offentligt, aktuellt och roligt.

Bonuslys bästa funktioner

Njut av dess lättanvända funktioner, även om du inte är tekniskt kunnig.

Anpassa erkännandeprogram så att de passar din företagskultur och dina värderingar.

Integrera med populära personalinformationssystem (HRIS), hälsoappar och samarbetsprogramvara som Microsoft Team, Slack, Apple Health, Workday, Namely och många fler.

Få omedelbar insikt i virtuellt välbefinnande, teamrelationer, deltagartrender och erkännandefrekvens med hjälp av interaktiva instrumentpaneler.

Använd den i realtid eftersom den är flexibel, synlig och tillgänglig var som helst.

Automatisera dina milstolpsarbetsflöden för att ha full kontroll över verksamheten.

Bonuslys begränsningar

Vissa användare vill ha fler alternativ för presentkort eller belöningsincitament, men de internationella katalogerna erbjuder inte så många valmöjligheter.

Bonusar omfattas av särskilda regler för skatteavdrag, och det belopp som anställda får när de betalas utdelning kan minskas avsevärt.

Bonusly-prissättning

Kärnfunktion: 3 USD/månad per användare

Fördel: 5 dollar/månad per användare

Anpassad: Anpassad prissättning

Bonusly-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

3. YuMuuv

Anställdas hälsa är ett företags verkliga rikedom! YuMuuv ser till att det blir så. Det är en app för hälsoutmaningar i team som är utformad för att öka anställdas engagemang och välbefinnande.

Organisationer kan skapa eller välja mellan ett obegränsat antal utmaningstyper, såsom stegräkning, meditationsminuter eller mål för hälsosam kost. Data från dessa teamutmaningar samlas in via populära integrationer till en plattform där informationen analyseras, vilket gör den meningsfull och jämförbar för personlig och företagsanvändning.

YuMuuvs bästa funktioner

Gör träningen roligare med olika utmaningar, topplistor och lagtävlingar.

Få personliga uppdateringar om framsteg och se analyser om förbättrad hälsa.

Synkronisera det med populära integrationer som Apple Health, Google Fit, Garmin, Fitbit, iPhone och Android.

Använd manuell aktivitetsloggning och delta oavsett konditionsnivå eller teknik.

Uppmuntra lagarbete och social interaktion genom lagutmaningar, chattfunktioner och aktivitetsflöden.

Njut av 32 olika språk världen över på App Store och Google Play Store.

Dra nytta av den enkla onboardingprocessen, den gedigna kundsupporten och de obegränsade anpassningsbara utmaningarna.

YuMuuvs begränsningar

Vissa användare kan stöta på synkroniseringsproblem eller bristande kompatibilitet med vissa modeller.

Det finns färre anpassningsalternativ för individuella utmaningar.

Användare kan ha svårt att ladda upp foton i chatten.

Vissa användare har klagat på att de inte får push-meddelanden för chattar.

YuMuuv-priser

45 dagar: Från 650 dollar för 20 användare

90 dagar: Från 975 dollar för 20 användare

365 dagar: Från 1300 dollar för 20 användare

YuMuuv-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

4. Microsoft Viva Insights

Vem kunde ana att dina e-postmeddelanden, chattar och arbetsbelastningsstatistik kunde avslöja så mycket om dina anställdas hälsa? Microsoft Viva Insights är en personlig produktivitets- och välbefinnandecoach inom dina Microsoft-verktyg. Den analyserar dina kommunikationsdata (såsom e-postmeddelanden, möten och chattar) för att rekommendera sätt att förbättra dina arbetsvanor.

Den kan föreslå tid för fokuserat arbete, identifiera dina mest produktiva möten och hjälpa dig att hålla kontakten med kollegor. Dessutom erbjuder den mindfulness-övningar och uppmuntrar till att sätta hälsosamma gränser mellan arbete och privatliv.

I slutändan syftar Viva Insights till att ge dig möjlighet att arbeta smartare, inte hårdare, och prioritera en hälsosam livsstil.

De bästa funktionerna i Microsoft Viva Insights

Få värdefull information om din verksamhet med hjälp av ett bibliotek med flexibla, färdiga rapporter som är redo att delas med företagsledare.

Få insikt i mönster som kan leda till utbrändhet och minskad produktivitet, såsom för lite fokus, otillräcklig coaching och arbete efter arbetstidens slut.

Hjälp teamen att öka produktiviteten och skydda välbefinnandet med verktyg för individuella möten och teamplaner, till exempel gemensamma fokusplaner och planer för mötesfria dagar.

Samla in feedback från mötesdeltagarna. Reflektera över dina mötesvanor och insikter om möteskategorier. Anpassa tiden som spenderas på möten efter dina mål.

Upptäck trender i hur du har spenderat din tid under de senaste fyra veckorna och identifiera möjligheter att förbättra ditt nätverk och samarbete.

Begränsningar i Microsoft Viva Insights

Registrerar inte mått på hälsa och mentalt välbefinnande

Det går inte att skapa fitnessutmaningar för teamet och programmet kan inte integreras med hälsoappar.

Vissa användare har upplevt förseningar i att få tillgång till sina insikter, eftersom kontot måste vara aktivt i 27 månader.

Priser för Microsoft Viva Insights

Microsoft Viva Insights: 4 USD/månad per användare

Microsoft Viva Employee Communications and Communities : 2 USD/månad per användare (årligt abonnemang)

Microsoft Viva Workplace Analytics och Employee Feedback: 6 USD/månad per användare (årligt abonnemang)

Microsoft Viva Suite: 12 USD/månad per användare (årligt avtal)

Betyg och recensioner av Microsoft Viva Insights

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

5. Woliba

Vill du ha en app som sköter allt som har med dina anställdas välbefinnande att göra? Då har Woliba lösningen för ditt HR-team! Det är en heltäckande plattform för medarbetarupplevelser som kombinerar funktioner för välbefinnande, erkännande, belöningar och engagemang i en mobilvänlig app.

Programvaran syftar till att främja en positiv arbetsplatskultur och stärka samarbetet i teamet.

Wolibas bästa funktioner

Uppmärksamma och belöna kollegor offentligt för att de föregår med gott exempel när det gäller företagets värderingar, går den extra milen eller helt enkelt är hjälpsamma.

Uppmuntra hälsosamma vanor genom utmaningar, målsättning och utbildningsresurser, och främja en holistisk approach till välbefinnande.

Främja kontakter och lagarbete genom sociala funktioner, spelelement och personlig feedback.

Organisera virtuella eller fysiska evenemang som teamutflykter eller hälsoworkshops.

Anslut till olika fitness-trackers, HR-verktyg och kommunikationsplattformar.

Wolibas begränsningar

Användare kan ha svårt att hitta formuläret för biometrisk screening.

Överdrivna eller inkonsekventa aviseringar kan leda till informationsutmattning.

Uppdateringar av steg, kilometer och kalorier kan vara fördröjda.

Woliba-priser

Core : 5 USD/månad per användare

Premium : 6 $/månad per användare

Enterprise: 7 USD/månad per användare

Woliba-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 90 recensioner)

6. PerkUp

PerkUp är en plattform som hjälper företag att öka medarbetarnas engagemang och stärka företagskulturen genom belöningar och erkännande.

Du kan använda PerkUp för att förbättra personalbehållningen och företagskulturen genom att fira arbetsjubileer, födelsedagar, nyanställningar och andra milstolpar. Du kan också använda PerkUp för att belöna dina kunder eller partners för rekommendationer, lojalitet eller feedback.

PerkUp erbjuder en rad olika produkter och belöningar som du kan anpassa och automatisera efter dina behov.

PerkUps bästa funktioner

Beställ premiumartiklar som företagskläder, presentkort och upplevelser globalt, med enkel anpassning och låga minimikrav.

Motivera medarbetarna med kollegialt erkännande, beröm och personliga meddelanden.

Belöna prestationer, fira milstolpar och visa uppskattning för individuella och gemensamma insatser.

Hantera budgetar, spåra utgifter och analysera programmets effektivitet med omfattande rapportering och insikter.

Integrera populära HR-program, verktyg och arbetsplattformar

Begränsningar för PerkUp

Vissa användare kan behöva utbildning för att bekanta sig med processen och hur man använder krediterna.

PerkUp har begränsad integration med andra system såsom HRIS, Slack, Amazon Business och SSO/SAML.

PerkUp-priser

Anpassad prissättning

PerkUp-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

7. Wellness360

Letar du efter en helhetsleverantör inom välbefinnande? Låt oss presentera Wellness360. De erbjuder lösningar för välbefinnande på arbetsplatsen för olika organisationer.

Det hjälper företag att främja en hälsosam och engagerad arbetsplatskultur genom att erbjuda funktioner som hälsoriskbedömning, biometrisk screening, hälsoutmaningar, coaching, belöningar, kommunikation och självbedömning av COVID-19.

Wellness360 kan också integreras med populära fitnessenheter och appar och stöder datadriven analys och anpassningsalternativ.

Wellness360 bästa funktioner

Anpassa och profilera ditt hälsoprogram med hjälp av Wellness360:s teknik och innehåll.

Dra nytta av skräddarsydda hälsoinitiativ som är anpassade efter dina anställdas specifika behov och intressen, baserat på deras svar i hälsoriskbedömningen.

Synkronisera dina wearables, fitness trackers och hälsoappar med Wellness 360-plattformen.

Få tillgång till ett kuraterat bibliotek med innehåll om hälsa och välbefinnande baserat på användarens mål och intressen.

Planera personliga träningspass, psykologisk rådgivning, hälsocoaching och mycket mer.

Begränsningar för Wellness360

Priserna kan vara för höga eller otydliga jämfört med andra hälsolösningar.

Vissa användare tycker att plattformen är för rigid eller generisk för att passa deras specifika mål och preferenser.

Vissa användare kan uppleva förseningar eller svårigheter att få sina problem lösta.

Priser för Wellness360

Anpassad prissättning

Wellness360-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (10+ recensioner)

8. Vantage Fit

Låt oss gå bortom GenAI! Vantage Fit är en AI-driven app för företagshälsa som hjälper arbetsgivare att skapa och hantera effektiva hälsoinitiativ som incitamentsprogram och utmaningar för anställda.

Den gör det möjligt för användarna att spåra sin fysiska aktivitet, hjärtfrekvens, kaloriförbrukning och andra hälsovärden samt delta i olika fitnessuppgifter och tävlingar.

Den erbjuder även funktioner för gamification, incitament och erkännande för att motivera och belöna anställda för deras hälsoinsatser.

Vantage Fits bästa funktioner

Gå längre än att bara mäta konditionen genom att lägga till funktioner som sömnövervakning, mätning av vattenintag och till och med humörmätning.

Anpassa programmet efter dina specifika behov och din företagskultur genom att välja bland färdiga utmaningar, skapa egna utmaningar och integrera med din befintliga stack.

Främja engagemang genom funktioner som teamutmaningar, topplistor och personliga belöningar.

Spåra, analysera och förbättra medarbetarnas hälsostatistik med hjälp av omfattande insikter.

Begränsningar för Vantage Fit

Möjliga inkonsekvenser i stegräkning, distansregistrering och till och med total dataförlust

Gamification-element kan kännas mindre engagerande för vissa användare som trivs med vänskaplig rivalitet.

Vissa användare har rapporterat att appen drar mycket batteri på deras enheter.

Vantage Fit Prissättning

Gratis: Upp till 10 användare

Premium: 1 dollar/vecka per användare

Företag: Anpassad prissättning

Vantage Fit-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 90 recensioner)

9. Nectar

Din sökning efter en gratis plattform för medarbetarengagemang slutar med Nectar! Appen är känd för sitt användarvänliga gränssnitt och gör det enkelt för medarbetare och chefer att dra nytta av dess unika funktioner.

Plattformen integreras dessutom smidigt med populära HR- och kommunikationsverktyg, vilket effektiviserar arbetsflöden och förbättrar tillgängligheten.

De grundläggande funktionerna är gratis, men Nectar HR-appen erbjuder även betalda abonnemang med ytterligare funktioner, såsom verktyg för prestationshantering, automatisering av onboarding och avancerad analys.

Nectars bästa funktioner

Skicka och ta emot offentliga "shout-outs" inom hela organisationen

Lös in olika belöningar som presentkort, företagsprodukter och mycket mer.

Samla poäng genom erkännande, deltagande i företagets initiativ och till och med genom att slutföra uppgifter.

Få tillgång till exklusiva rabatter och erbjudanden på olika produkter och tjänster, från underhållning och resor till hälsa och välbefinnande.

Dela feedback om olika aspekter av företaget, inklusive arbetsmiljö, ledning och företagskultur.

Begränsningar för Nectar

Bristande flexibilitet att skapa program som verkligen passar företagets kultur och behov

Vissa användare tycker att belöningssystemets pris-prestanda-förhållande är mindre attraktivt jämfört med andra plattformar.

Vissa användare kanske föredrar en plattform med ett bredare utbud av engagemangsfunktioner, såsom enkäter, målsättning eller spelifierade utmaningar.

Kan inte integreras med hälsoappar och kan därför inte tillhandahålla hälsostatistik.

Priser för Nectar

Standard: 2,75 USD/månad per användare, faktureras årligen

Plus: 4 USD/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Anpassad prissättning

Nectar-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 200 recensioner)

10. Limeade

Limeade är en plattform för välbefinnande och engagemang på arbetsplatsen som är utformad för att hjälpa organisationer att förbättra sina anställdas fysiska, emotionella, ekonomiska och arbetsrelaterade välbefinnande.

Med ett vetenskapligt baserat tillvägagångssätt och branschledande lösningar hjälper det företag att vidta holistiska åtgärder för att förbättra medarbetarnas hälsa och minska sjukvårdskostnaderna. Detta hjälper företag att avsevärt öka medarbetarnas produktivitet.

Limeades bästa funktioner

Hjälp anställda att förbättra sitt allmänna välbefinnande med vetenskapligt underbyggda aktiviteter, utvärderingar och resurser.

Ge dina anställda verktyg för förbättrad feedback, erkännande och individuell coaching.

Samla in feedback och insikter från anställda med hjälp av funktioner som enkäter, omröstningar och pulsmätningar.

Använd en central plattform för kommunikation inom hela företaget och håll dina anställda informerade och uppkopplade.

Dra nytta av skalbarhet och anpassningsmöjligheter för att möta din organisations behov.

Limeades begränsningar

För att få tillgång till avancerade funktioner som djupgående analyser, ledarskapsutbildning och omfattande anpassningsmöjligheter krävs ytterligare avgifter.

Mobilappen är funktionell, men erbjuder inte funktioner som kollegialt erkännande och vissa undersökningsfunktioner som finns tillgängliga på webbplattformen.

Vissa användare har rapporterat att konfigurationsprocessen är komplex och kräver teknisk expertis.

Priser för Limeade

Anpassad prissättning

Limeade-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt antal recensioner

Nu när vi har gått igenom det viktigaste om programvara för att mäta anställdas välbefinnande och presenterat de 10 bästa alternativen, ska vi ta en titt på ClickUp – ett banbrytande verktyg för personalhantering.

ClickUp

Föreställ dig följande: Din personalavdelning är begravd under pappersarbete, jagar godkännanden och känner sig avskuren från medarbetarna. De behöver en robust plattform för personalhantering.

Verktyget effektiviserar HR-uppgifterna, från introduktion av nya medarbetare till prestationsutvärderingar, vilket sparar värdefull tid och energi. Lägg till automatiserad lönehantering, enkel ledighetshantering och omedelbar tillgång till medarbetardata till listan. Voilà! Det är den ultimata lösningen för HR-team överallt!

Säg hej till ClickUp HR Management Platform!

Skapa det perfekta systemet för att förenkla rekrytering, introduktion och medarbetarutveckling med ClickUps HR-plattform.

Personalhantering kan vara förknippat med mycket pappersarbete, men så behöver det inte vara! Säg adjö till tråkigt pappersarbete och manuella processer med ClickUp Automation.

Välj bland över 100 ClickUp Automation-sekvenser för att effektivisera arbetsflöden, rutinuppgifter, projektöverlämningar och mycket mer.

Med ClickUp Automation kan du optimera ditt företags HR-funktioner för snabbhet och noggrannhet:

Eliminera manuella uppgifter som att skicka välkomstmejl, tilldela uppgifter och bevilja åtkomst med fördefinierade automatiseringsmallar.

Säkerställ en effektiv introduktion för nyanställda genom att automatiskt utlösa åtgärder baserade på specifika kriterier.

Ge anställda möjlighet att skicka in ledighetsansökningar elektroniskt och automatisera godkännandeprocessen baserat på fördefinierade regler.

Ställ in återkommande påminnelser för prestationsutvärderingar, så att cheferna automatiskt uppmanas att inleda och slutföra utvärderingarna.

Detta frigör i slutändan HR-personalens tid så att de kan fokusera på strategiska initiativ som driver engagemang, produktivitet och övergripande framgång.

Proffstips: Kombinera dessa automatiseringsfunktioner med ClickUp Brain :s AI-drivna verktyg för att rekommendera personliga belöningar baserade på medarbetardata. Analysera dessa data för att identifiera medarbetare som kan vara i riskzonen för utbrändhet. Utvärdera teamets kompetens och identifiera områden för utbildning eller utveckling.

Se hela din rekryteringsprocess och HR-funktioner med ClickUp Views.

Dessutom erbjuder över 15 flexibla ClickUp-vyer en betydande fördel för HR-personal genom att ge olika perspektiv på data och främja effektiva arbetsflöden.

HR-team kan hantera flaskhalsar snabbare och spara tid och pengar genom att få en översiktlig bild av alla HR-uppgifter, projekt och medarbetardata i en enda, anpassningsbar ClickUp-listvy.

ClickUps kalendervy hjälper dig att visualisera kommande evenemang, deadlines och möten relaterade till HR-aktiviteter, så att du kan hålla koll på viktiga datum och undvika schemakonflikter.

Optimera resurshanteringen genom att kategorisera och anpassa uppgifter i ClickUps kalendervy.

Du kan också planera och hantera komplexa HR-projekt med tydliga tidsplaner och beroenden. Spåra resursallokering, identifiera potentiella flaskhalsar och justera scheman proaktivt med ClickUp Gantt Chart View.

Anpassade formulär kan också hjälpa dig att samla in feedback från anställda, spåra slutförda utbildningar eller samla in prestationsdata. Bli en expert genom att få värdefull insikt i anställdas åsikter och identifiera områden som kan förbättras med ClickUp Form View.

Använd slutligen ClickUp Dashboards för att spåra viktiga prestationsmått (KPI:er) som individuella mål och teammål, slutförda uppgifter, feedbackbetyg och framsteg inom kompetensutveckling. Detta ger en heltäckande bild av medarbetarnas prestationer på ett och samma ställe.

Spåra anställdas prestationer och arbetsbelastning med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler.

ClickUps bästa funktioner

Utnyttja ClickUps automatiseringsfunktioner för att effektivisera alla dina HR-uppgifter och funktioner.

Använd ClickUps AI-drivna verktyg för att öka medarbetarnas engagemang och företagets framgång.

Utnyttja ett prestationsspårningssystem på bästa sätt och ge HR-personal möjlighet att spåra och optimera medarbetarnas prestationer på ClickUp på ett effektivt sätt.

Övervaka den tid som individer och team lägger på specifika projekt och uppgifter och få värdefull information om individuell prestation och projekteffektivitet med ClickUp Project Time Tracking.

Samordna individuella mål och teammål, öka prestationen genom datadriven feedback och främja engagemang med måluppföljning, allt via ClickUp Goals.

Använd över 100 ClickUp HR-mallar för introduktion, avsked, medarbetarfeedback, anställningsbrev, jobberbjudanden, årliga mål, evenemangsplanering och mycket mer.

Begränsningar för ClickUp

Det kan vara svårt att lära sig för första gången.

ClickUps tidsregistreringsfunktion behöver förbättras.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsad : 7 $/månad per användare

Företag : 12 USD/användare per månad

Business Plus: 19 $/användare per månad

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 USD/användare per månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 9 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Effektivisera din HR-avdelning med ClickUp

Att välja rätt plattform för medarbetarnas välbefinnande kräver noggrant övervägande. Granska din organisations budget, kultur, teamstorlek, välbefinnandeprogram och tjänster samt hälsostatistik innan du väljer den programvara som bäst passar din organisations hälsomål.

Med ClickUp kan du dra nytta av funktioner som målsättning, erkännande och undersökningar som kan stödja välbefinnandeinitiativ.

Registrera dig på ClickUp idag för att skapa en blomstrande personalstyrka som är glad, frisk och redo att lyckas!