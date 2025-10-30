Gratis mallar för hemundervisningsplanerare för att organisera ditt barns lärande

”Ska vi ha historia eller konst idag?” Din son frågar detta klockan 11 på tisdagen. Du tittar på dina anteckningar och inser att du inte heller är säker. En flik i webbläsaren innehåller en matematikläroplan, en annan en naturkunskapsenhet och en tredje är en Pinterest-tavla full av pyssel.

Hemundervisning ger frihet, men det kan också kännas överväldigande när resurserna hopar sig utan en plan. 📚

Johns Hopkins University rapporterar faktiskt att under läsåret 2023-24 såg 19 av de 21 delstater som delade data en ökning av antalet elever som valde hemundervisning. Eftersom fler familjer väljer denna väg blir efterfrågan på enkla sätt att organisera lektioner och följa framsteg bara större.

I det här blogginlägget ska vi därför utforska 18 gratis mallar för hemundervisningsplanerare i ClickUp for Students som kan hjälpa dig att ta kontroll över ditt barns lärande. 🏁

Vad är mallar för hemundervisningsplanerare?

En mall för hemundervisningsplanering är ett strukturerat digitalt eller utskrivbart verktyg som är utformat för att hjälpa föräldrar, handledare eller elever att organisera akademiska aktiviteter hemma.

Den samlar lektionsplaner, uppgifter, närvaro, betyg och scheman på ett ställe, vilket gör det enklare att hantera dagliga, veckovisa och långsiktiga mål. Dessa mallar innehåller ofta anpassningsbara vyer, ämnesuppföljning, AI-skrivverktyg och framstegsindikatorer för att förenkla skolplanering och dokumentation.

Vad kännetecknar en bra mall för hemundervisningsplanering?

En bra mall för hemundervisningsplanering erbjuder ett komplett system för att hantera studier, resurser och familjerutiner. Här är några saker att tänka på när du väljer en mall:

Sätter upp övergripande mål: Skisserar årliga mål och skapar en översikt över året för att planera rutiner, prioriteringar och milstolpar.

Organiserar månads- och veckoplaner: Använder kalendrar, instrumentpaneler och scheman för att strukturera lektioner, uppgifter och aktiviteter.

Detaljerade dagliga lektioner: Delar upp varje dag med specifika ämnen, uppgifter och tidsblock för smidigare genomförande.

Hantera läroplaner och resurser: Håll koll på böcker, material, planering av utflykter och ämnesspecifika lektionsplaner för hela läsåret.

Registrerar närvaro och reflektioner: Loggar närvaroregistreringar och låter dig använda reflektionssidor för att granska framsteg.

Spårar mål och vanor: Övervakar akademiska framsteg och Övervakar akademiska framsteg och personlig utveckling genom spårningsverktyg.

Anpassas efter dina behov: Erbjuder extra sidor för projektplanering, enhetsstudier eller icke-skolbaserade metoder.

Uppmuntra elevernas engagemang: Be barnen att hjälpa till att planera lektioner eller välja resurser för att skapa delaktighet och engagemang.

🧠 Rolig fakta: Charlotte Mason var en brittisk pedagog från 1800-talet vars filosofi fortfarande inspirerar många familjer som bedriver hemundervisning idag. Hon ansåg att korta lektioner är bättre än långa eftersom barns uppmärksamhet fungerar bäst i korta perioder och blir starkare med konsekvent träning. Hennes metod att skapa ”levande böcker” och naturvandringar ansågs ganska radikal på den tiden.

18 mallar för hemundervisningsplanerare

Med ClickUps projektledningsprogram för utbildning kan du samla alla rörliga delar av hemundervisningen på ett och samma ställe. Du kan skissa på lektionsplaner, hålla koll på vilka uppgifter som är gjorda, logga timmar för aktiviteter och till och med skriva ner snabba reflektioner om varje dags lärande.

Här är 18 mallar som förenklar, strukturerar och hjälper dig att hålla koll på hemundervisningsåret.

1. ClickUp-mall för lektionsplanering

Få gratis mall Samla lektionsplaner, utvärderingsformulär och uppgifter med ClickUps mall för lektionsplaner.

ClickUps lektionsplaneringsmall är utformad för att hjälpa lärare att effektivt skapa, hantera och följa upp lektionsplaner för högskolekurser. Börja med att beskriva de ämnen och material som ska behandlas i kursen och definiera sedan tydliga mål för varje kurs i verktyget.

Med mallen för hemundervisningsplanerare kan du utveckla detaljerade lektionsplaner för varje ämne, inklusive aktiviteter och bedömningar för att säkerställa elevernas engagemang. Dessutom kan du regelbundet kontrollera varje kurs framsteg för att göra justeringar i tid.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

📌 Perfekt för: Föräldrar, vårdnadshavare eller handledare som vill ha en mall för lektionsplanering för att planera och hålla koll på lektioner i flera ämnen och årskurser i sin hemundervisning.

📮 ClickUp Insight: 45 % säger att det hjälper dem att hålla motivationen uppe att dela upp stora mål i små steg. Konceptet är tydligt, men det är när man ska omsätta det i praktiken som det verkliga arbetet börjar (och ofta fastnar). 🚥 Känner du dig överväldigad av ett stort mål som att "skapa en hel termins läroplan"? Låt ClickUp Brain hjälpa dig. Beskriv ditt mål så delar ClickUp AI upp det i genomförbara uppgifter och deluppgifter, tilldelar deadlines och hjälper dig att komma närmare dina drömmar. 💫 Verkliga resultat: Användare säger att deras produktivitet har fördubblats sedan de bytte till ClickUp.

2. ClickUp-mall för daglig planering

Få gratis mall Organisera uppgifter i kategorier som Personligt, Arbete och Mål med ClickUps mall för daglig planering.

ClickUps mall för daglig planering organiserar dina hemundervisningslektioner, hushållssysslor och personliga uppgifter på ett och samma ställe. Med anpassade vyer som ClickUp-kalendervy och Alla uppgifter kan du enkelt hantera vardagliga sysslor som matinköp, självvård eller till och med sidoprojekt.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Organisera uppgifter efter kategori med anpassade fält för Personligt , Arbete , Skola eller Mål .

Håll koll på prioriteringarna med statusuppdateringar som Att göra och Klart .

Gruppera uppgifter efter förfallodatum och se vad som är försenat , förfaller idag eller redan klart med ett ögonkast.

Lägg till detaljer som påminnelser, anteckningar och deluppgifter för varje uppgift så att du inte glömmer viktiga steg.

📌 Perfekt för: Föräldrar och lärare som undervisar hemma och vill ha ett pålitligt sätt att hantera dagliga lektioner samtidigt som de balanserar hushållssysslor och personliga uppgifter i en dagplaneringsapp.

3. ClickUp-mall för veckoplanering

Få gratis mall Håll koll på deadlines, evenemang, möten och mycket mer på ett engagerande sätt med ClickUps veckoplaneringsmall.

ClickUps veckoplaneringsmall ger en visuell översikt över kommande vecka, så att du kan se exakt vad som händer varje dag, vilka mål du fokuserar på och var du eventuellt behöver göra justeringar.

Istället för att stressa varje morgon får du en översikt över lektioner, aktiviteter och prioriteringar som planerats i förväg. Med sin färgglada layout i tavelstil, särskilda utrymmen för mål och dra-och-släpp-uppgifter känns denna mall för hemundervisningsplanerare mindre som en kreativ veckoguide.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Planera din vecka visuellt med en sjudagars Kanban-tavla, där varje kolumn representerar måndag till söndag.

Se snabbt vad som är pågående eller avslutat med statusar som Öppen och Avslutad .

Använd Planeringskortvyn för att på ett färgglatt sätt dra och släppa och ordna uppgifter efter dag.

Sätt upp viktiga mål för veckan i särskilda områden som Prioritering! och Tankar att fundera på.

📌 Perfekt för: Föräldrar, handledare eller vårdnadshavare som undervisar hemma och vill ha en balanserad överblick över sin vecka.

🧠 Rolig fakta: På 1600-talet anlitade rika europeiska familjer ofta guvernanter för att undervisa barnen hemma, där akademiska lektioner kombinerades med etikett- och moralundervisning.

4. ClickUp-mall för dagligt timschema

Få gratis mall Planera dina lektioner, aktiviteter och raster timme för timme med denna mall för dagligt timschema från ClickUp.

ClickUps mall för dagligt schema hjälper föräldrar som undervisar sina barn hemma att planera varje dag på ett strukturerat sätt. Du kan avsätta särskilda timmar för lektioner, läsning, praktiska aktiviteter och till och med raster, samtidigt som du lämnar avsiktliga buffertar för att hantera oväntade frågor eller övergångar mellan ämnen.

Inbyggda påminnelser och tidsspårning gör det enkelt att hålla sig till schemat, så att varje lärandeblock och aktivitet får den uppmärksamhet den förtjänar.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Dela upp din dag i timslots med hjälp av tidslinjevyn för tydliga start- och sluttider.

Använd fält för att registrera detaljer som Orsak till frånvaro eller Anteckningar för specifika block.

Växla mellan vyerna Dagligt arbetsflöde , Frånvaro och Dagligt schema för olika planeringsbehov.

Markera viktiga pauser eller övergångar (som lunch eller repetitionssessioner) med visuella tidsmarkörer.

📌 Perfekt för: Föräldrar, handledare och elever som vill ha en timme-för-timme-struktur för hemundervisningslektioner.

5. ClickUp-mall för skolschema

Få gratis mall Se kommande lektioner och tid som läggs på projekt med ClickUps mall för skolschema.

ClickUps mall för skolschema ger en tydlig översikt över lektioner, studietid och aktiviteter.

Den fungerar som ett kunskapshanteringssystem. Det innebär att du kan planera lektioner, lägga till studieblock och till och med inkludera icke-akademiska aktiviteter som sport eller raster. Med detaljer som namn på professorer/lärare, lektionsplatser eller till och med anteckningar om uppgifter är det enkelt att hålla koll på allt.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Lägg till kontext med fält som Lärare , Aktivitet och Plats för varje lektion eller block.

Växla mellan vyerna Aktiviteter , Skolschema och Klassanteckningar för att fokusera på det du behöver.

Spåra närvaro eller slutförande med statusar som Öppen och Slutförd .

Ställ in återkommande uppgifter i ClickUp för att hantera pågående lektioner och repetitiva uppgifter i schemat.

📌 Perfekt för: Föräldrar, handledare eller vårdnadshavare som vill ha en strukturerad månadsplanerare för att hantera flera klasser, studieblock och personliga rutiner i en hemundervisningsmiljö.

💡 Proffstips: Använd 10 minuters digital rensning varje dag som en teknik för tidshantering för att rensa meddelanden, uppdatera uppgifter och förbereda din arbetsplats.

6. ClickUp-mall för lektionsschema och tidsstudie

Få gratis mall Uppnå bättre akademiska resultat genom att hantera flera åtaganden samtidigt med hjälp av ClickUps mall för lektionsschema och tidsstudie.

ClickUps mall för lektionsschema och tidsstudie är utformad för att hålla koll på lektioner, betyg, bedömningar och studietimmar. Den kopplar samman dina dagliga lektionstider med akademiska prestationer och studieframsteg. Med återkommande uppgifter för varje ämne och anpassade fält för bedömningar kan du hantera när dina lektioner är och hur bra du presterar i dem.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Spåra akademiska prestationer med 11 fält för Klassfärg , Termin , Klasskamrater och Anteckningar .

Hantera kursarbetet med statusar som Att göra , Pågående och Slutfört .

Håll koll på prov och deadlines med panelerna Försenade och Oplanerade .

Använd fem anpassade vyer (År, Tidslinje, Prioriteringar, Lektionstider) i olika konfigurationer för flexibel planering.

📌 Perfekt för: Studenter, handledare eller lärare som vill koppla ihop lektionsscheman med akademisk uppföljning när de använder ClickUp för studenter.

Lär dig hur du kan öka produktiviteten med en omfattande projektkalender. 👇🏼

7. ClickUp-mall för lektionsplanering

Få gratis mall Få en överskådlig arbetsyta för att utforma lektioner och fördela ansvar med ClickUps mall för lektionsplanering.

ClickUps mall för lektionsplanering är perfekt för privatlärare eller föräldrar som undervisar sina barn hemma och vill ha ett strukturerat sätt att planera, organisera och hålla koll på lektioner i flera ämnen. Varje lektion kan innehålla resurser, deadlines och anteckningar.

Om du till exempel undervisar ett äldre barn i algebra och ett yngre barn i grundläggande läsfärdigheter kan du skapa separata listor i mallen för hemundervisningsplanering för varje barn. Lägg till lektionsuppgifter, bifoga arbetsblad, videor eller läsmaterial och markera dem som "Slutförda" när de är klara.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Spåra lektionernas framsteg med statusar som Att göra , Planerad , Slutförd , Underkänd , Godkänd och Arkiverad .

Hantera lektionsdetaljer med fält för klassinformation, deadlines och prioriteringar.

Få snabb tillgång till lektionsförberedelser med vyer som Denna vecka, Idag, Alla listor och Guide.

📌 Perfekt för: Föräldrar som undervisar sina barn hemma och vill organisera lektioner för flera barn och hålla koll på framstegen i olika ämnen.

🔍 Visste du att? Horace Mann, ofta kallad "fadern till den allmänna skolrörelsen", spelade en avgörande roll i kampen för ett gratis, universellt och icke-sekteristiskt offentligt utbildningssystem i USA. Hans reformer innefattade inrättandet av lärarutbildningsinstitutioner, så kallade "normala skolor", som spelade en avgörande roll i professionaliseringen av undervisningen och utökandet av utbildningsmöjligheterna.

8. ClickUp-mall för planering av kursplan

Få gratis mall Använd ClickUps mall för kursplanering för att hålla koll på kursmål, tidsplaner och stödmaterial.

ClickUps mall för läroplansplanering är ett strukturerat verktyg för att planera lektioner, aktiviteter och bedömningar, så att lärare kan erbjuda en väl avvägd inlärningsupplevelse.

Samarbeta med kollegor för att samla in och organisera potentiella ämnen för kursplanen. När idéerna har samlats in, utveckla en omfattande plan som innehåller kursbeskrivningar, mål, betygspolicy och ett schema med ämnen och aktiviteter.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Organisera läroplanen efter ämne med mappar och listhierarki (t.ex. engelska, matematik).

Spåra lektionsförberedelser med 10 statusar som Aktuell , Pågår , Behöver revideras , Gammal och Att planera .

Lägg till viktiga detaljer med fält för Ämnen , Utskrifter , Förfallodatum och Prioritetsnivåer .

Planera hela terminen med hjälp av vyer som Tidslinje, Tavla, Kalender, Guide och Alla listor.

📌 Perfekt för: Lärare, läroplansutformare eller akademiska koordinatorer som vill ha ett strukturerat sätt att skapa, spåra och förfina läroplaner under hela skolåret.

🚀 Fördelar med ClickUp: Undrar du hur du kan använda AI för lektionsplanering? Med ClickUp Brain kan du skapa högkvalitativa, effektiva lektionsplaner på några sekunder. Allt du behöver göra är att fråga! Ange viktiga detaljer som ämne, årskurs och lärandemål, så genereras en skräddarsydd plan som passar din läroplan. Connected AI förstår sammanhanget i dina projekt och ger praktiska förslag, vilket gör det idealiskt för föräldrar och handledare som undervisar hemma. Håll koll på uppgiftsdeadlines med ClickUp Brain Med AI-verktyget för studenter vid din sida kan du: Skapa detaljerade kursplaner och dela upp ämnen utan ansträngning.

Omvandla AI-genererade anteckningar till dokument eller genomförbara uppgifter direkt.

Organisera uppgifter, läslistor och projektdeadlines på ett och samma ställe.

Prioritera lektioner och följ framstegen med smart AI-vägledning. ✅ Prova detta tips: Skapa en veckoplan för en 10-årig elev som täcker grundläggande bråkräkning i matematik. Inkludera dagliga mål, aktiviteter och en kort utvärdering i slutet av veckan.

9. ClickUp-mall för kursplan

Få gratis mall Sätt upp tydliga mål för varje lektion och följ framstegen i realtid med ClickUps mall för kursplan.

Med ClickUps kursplanmall kan du skapa en strukturerad, polerad kursplan som tydligt kommunicerar mål, ämnen och uppgifter för varje lektion. Den är inbyggd i ClickUp Docs, så du kan skapa en välformaterad översikt med kursbeskrivningar, betygspolicy och ett aktivitetschema.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Strukturera innehållet med Doc View för att skapa en rich text-kursplan.

Spåra uppdateringar av kursplanen med metadatafält som Skapare/ägare och Senast uppdaterad .

Organisera kursens viktigaste information i en kursinformationstabell med fält för kursnamn, avsnitt, poäng, lärarinformation och kontaktuppgifter.

Navigera snabbt med hjälp av sidomenyn för sidor som Syllabus Template, Getting Started Guide och + New Page.

📌 Perfekt för: Föräldrar, handledare och lärare som undervisar hemma och vill ha en professionell, centraliserad läroplan för varje ämne eller kurs.

🔍 Visste du att? John Dewey, en nyckelperson inom progressiv pedagogik, betonade vikten av att lära genom att göra. Han menade att utbildning bör kopplas till verkliga erfarenheter och uppmuntra problemlösning, kritiskt tänkande och praktiska projekt.

10. ClickUp-mall för läxspårning

Få gratis mall Se alla dina läxor på ett ställe så att du aldrig missar en deadline med ClickUps mall för läxspårning.

ClickUps mall för läxspårning hjälper dig att se alla uppgifter (eller delar av uppgifter) på ett ställe, prioritera och fokusera på att övervaka enskilda uppgifter.

Mallen för hemundervisningsplanerare samlar läxorna i en strukturerad uppgiftsvy, där varje uppgift är en deluppgift med eget förfallodatum, ämnestagg och slutförandestatus. Visuella framstegsindikatorer, i kombination med möjligheten att lägga till anteckningar eller dela upp uppgifter i mindre steg, gör det enkelt att hantera flera ämnen och deadlines.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Spåra uppgifter med hjälp av statusar som Att göra , Pågår och Klar för varje deluppgift.

Kategorisera läxor efter ämne med färgkodade etiketter för snabb referens.

Visualisera framstegen med hjälp av förloppsindikatorn för att se vad som är klart och vad som återstår.

Tilldela uppgifter till elever eller assistenter och sätt prioritetstecken för att markera brådskande arbete.

📌 Perfekt för: Föräldrar, handledare eller vårdnadshavare som undervisar hemma och vill övervaka uppgifter i flera ämnen och följa framstegen visuellt i en produktivitetsapp.

Här är vad Michael Turner från Miami University hade att säga om ClickUp:

ClickUp är ett fantastiskt verktyg som vi använder för att hålla ordning och reda på evenemang. Plattformen har gett oss ett kunskapsarkiv.

ClickUp är ett fantastiskt verktyg som vi använder för att hålla ordning och reda på evenemang. Plattformen har gett oss ett kunskapsarkiv.

11. ClickUp-mall för klassuppgifter

Få gratis mall Spåra enkelt uppgifter och betyg för terminen med ClickUps mall för klassuppgifter.

ClickUps mall för klassuppdrag samlar alla elevers arbete, deadlines och betyg i en intuitiv ClickUp-listvy. Den fungerar även som en mall för uppdragsspårning, där du kan övervaka och hantera uppdrag för alla elever och ämnen.

Varje uppgift är tydligt organiserad efter slutförandestatus, med detaljerade fält för betygsättning, behandlade ämnen och kursspecifik kontext. Föräldrar eller handledare kan snabbt tilldela uppgifter, spåra framsteg och dela resurser, vilket gör det enkelt att övervaka flera elever eller ämnen utan att missa något.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Kategorisera uppgifter efter ämne med fältet Klass (t.ex. Matematik 102, Engelska 201, Historia 102).

Ge omedelbar tillgång till resurser och länka till material för uppgifter, läsning eller online-studieredskap

Organisera och visa uppgifter i flera layouter med hjälp av vyerna Lista , Lista efter förfallodatum , Tentor och Uppsatser .

Spåra behandlade ämnen och uppgiftstyper med fälten Uppgiftstyp och Behandlade ämnen.

📌 Perfekt för: Föräldrar, vårdnadshavare eller handledare som undervisar hemma och hanterar flera elever, och som letar efter ett enkelt sätt att tilldela, spåra och betygsätta skolarbete i olika ämnen.

12. ClickUp-mall för checklista för studentplanering

Få gratis mall Skapa en lista över allt du vill uppnå under läsåret med ClickUps mall för planeringschecklista för studenter.

ClickUps mall för planeringschecklista för studenter ger studenter och föräldrar som undervisar sina barn hemma en samlingsplats för att hålla koll på alla viktiga uppgifter för akademisk planering, från ansökningar till tentor. Dessutom är varje steg organiserat i genomförbara deluppgifter. Detta gör det enkelt att dela upp komplex planering i hanterbara delar, se framstegen på ett ögonblick och hålla koll på deadlines.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Organisera hela arbetsflödet för collegeförberedelser med en huvuduppgift som fungerar som din centrala knutpunkt.

Dela upp komplex planering i tydliga deluppgifter som Resurser , Examensschema , Projektföljare , Gruppaktivitetsföljare och Föreläsningar och anteckningar .

Lägg till anteckningar, taggar eller beroenden på uppgifter för tydlig vägledning och sammanhang under hela planeringsprocessen.

📌 Perfekt för: Föräldrar, vårdnadshavare eller handledare som undervisar hemma och guidar elever genom förberedelser inför college, antagning och långsiktig akademisk planering.

13. ClickUp-mall för elevers framsteg

Få gratis mall Ge varje elev målinriktat stöd med ClickUps mall för elevers framsteg.

Har du någonsin undrat om din elev eller ditt barn verkligen hänger med? ClickUps mall för elevers framsteg är utvecklad för föräldrar, handledare och hemundervisningslärare som behöver en realtidsöversikt över sina elevers prestationer, beteende och utveckling.

Du kan följa flera elever samtidigt och se vem som presterar bra, vem som behöver extra uppmuntran och vilka områden som kräver mer uppmärksamhet. Mallarna för hemundervisning organiserar eleverna efter status, övervakar beteende och ansträngning och lagrar viktiga personliga och akademiska detaljer på ett och samma ställe.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Övervaka varje elevs prestationer med statusar som Går bra , Behöver uppmärksamhet , Behöver stärka självförtroendet och Behöver fördjupningsuppgifter .

Spåra viktiga detaljer med hjälp av fälten Födelsedag , Lektioner , Ansträngning och Beteende .

Få tillgång till flera perspektiv med vyerna Beteendeproblem , Lista och Behöver uppmärksamhet .

Registrera ansträngningar visuellt med fältet Stjärnbetyg och akademiska framsteg med fältet Framsteg .

📌 Perfekt för: Föräldrar, vårdnadshavare eller handledare som undervisar flera barn i hemmet och vill ha ett verktyg för att hålla koll på individuella framsteg, beteenden och prestationer, så att varje elev får den uppmärksamhet de behöver.

🔍 Visste du att? Thomas Jefferson, en stark förespråkare för utbildning, trodde på självstyrt lärande och uppmuntrade barn att läsa mycket hemma.

14. ClickUp-mall för målsättning

Få gratis mall Håll motivationen uppe för långsiktiga mål genom att visualisera små steg som leder dit med ClickUps SMART Goals-mall.

ClickUps mall för SMART-mål är utformad för lärare, föräldrar och hemundervisningselever som vill sätta upp mätbara mål och följa framstegen på ett och samma ställe.

Den gör det möjligt för dig att dela upp stora akademiska mål, såsom att behärska ett nytt ämne eller slutföra ett terminsprojekt, i hanterbara steg. Mallen för hemundervisningsplanerare hjälper dig också att kvantifiera insatser, tilldela ansvar och spåra framsteg över tid, vilket gör måluppfyllelse motiverande för eleverna.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Specifika , Mätbara , Uppnåbara , Relevanta , Tidsbundna Definiera genomförbara mål med hjälp av SMART-ramverkets fält:

Spåra framsteg visuellt med statusar som Crushing , On Track , Off-Track och To Do .

Kvantifiera insats och genomförbarhet med fälten Nödvändig insats och Har du de nödvändiga färdigheterna .

Övervaka måluppfyllelsen med specialiserade vyer som SMART-mål, Måluppfyllelse och SMART-mål-arbetsblad.

📌 Perfekt för: Föräldrar, handledare och hemundervisningselever som vill ha en strukturerad, mätbar approach till akademiska mål.

🚀 Fördelar med ClickUp: ClickUp Brains AI Writer for Work genererar innehåll baserat på en enkel språklig uppmaning, komplett med inbyggd stavningskontroll, tonjusteringar, snabba AI-svar och anpassningsbara mallar. Be ClickUp Brain att skapa skriftliga lektionsplaner åt dig Prova dessa tips för att använda AI för anteckningar och andra ändamål: Skriv en detaljerad lektionsplan för en 7-åring om ämnet vattnets kretslopp.

Skapa ett utskrivbart arbetsblad med 10 multiplikationsuppgifter som passar för en 9-åring.

Sammanfatta de viktigaste punkterna i ett kapitel om den amerikanska revolutionen för en 12-åring.

Skapa ett veckoschema för hemundervisning för någon i årskurs 10, inklusive matematik, naturvetenskap, historia, läsning och konst.

15. ClickUp-mall för studentutbildning

Få gratis mall Skapa projektplaner för att hantera din arbetsbelastning effektivt med hjälp av ClickUps mall för studentutbildning.

ClickUps mall för studentutbildning erbjuder en enda plattform för att organisera akademiska framsteg över terminer, spåra fullständiga kursbelastningar, förkunskapskrav och långsiktig akademisk planering.

Du kan visualisera ett helt termin på ett ögonblick, spåra elevernas prestationer och hantera viktiga kursdetaljer som poäng, lärare och kursplaner. Det är perfekt för att se till att eleverna håller koll på sin arbetsbelastning samtidigt som föräldrar och handledare får en tydlig bild av framstegen.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Organisera alla kurser kronologiskt med hjälp av terminsgrupper (t.ex. 2022 första terminen, 2023 andra terminen).

Spåra framstegen för varje kurs med statusar som Att göra , Pågående , Slutfört , Godkänt , Underkänt , Avbrutet .

Lagra viktiga akademiska detaljer med fält som Kursnummer , Poäng , Lärarkontakt , Länk till kursplan och Slutbetyg .

Visualisera kursberoenden med hjälp av förutsättningsvyn för att planera sekventiellt lärande på ett effektivt sätt.

📌 Perfekt för: Föräldrar, vårdnadshavare och handledare som undervisar hemma och behöver ett system för att hantera flera kurser, hålla koll på betyg och övervaka akademiska framsteg över tid.

🚀 Fördelar med ClickUp: Med ClickUp Brain MAX kan du hålla koll på alla lektioner, uppgifter och resurser utan att missa något. Sök direkt i uppgifter, dokument, lektionsplaner och anslutna appar som Google Drive eller Dropbox för att hitta exakt det du behöver. Använd ClickUp Brain MAX:s Talk-to-Text för handsfree-anteckningar Med Talk-to-Text i ClickUp kan du diktera anteckningar, påminnelser om läxor eller projektidéer utan att använda händerna, så att du kan fokusera på att undervisa eller vägleda ditt barn. Dessutom kan du växla mellan AI-modeller som Brain, ChatGPT, Claude eller Gemini för att brainstorma lektionsidéer, skapa studieguider eller skapa uppgifter som passar dina elevers inlärningsstil.

16. ClickUp-mall för klassanteckningar

Få gratis mall Samla in, organisera och granska lektionsinnehåll med hjälp av ClickUps mall för lektionsanteckningar.

ClickUps mall för klassanteckningar samlar dina föreläsningsmaterial, uppgifter och studiematerial i ett redigerbart dokument. Du har kontroll över dokumentets identitet och bidrag med lättillgängliga inställningar och metadata. Dessutom är den fästa anteckningsblocket längst ner perfekt för att skriva ner anteckningar, projektidéer eller snabba påminnelser medan du studerar.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Spåra och skicka in läxor direkt i dina anteckningar med hjälp av läxtabellen med kolumner för uppgifter och svar.

Lägg till kommentarer, tilldela frågor eller lämna anteckningar till dig själv och handledare med kommentarsfältet .

Markera viktiga termer eller avsnitt med hjälp av funktionerna Markering och Kommentar för snabb referens.

Granska grammatik, stil och ton med hjälp av Premium Suggestions/Predictions för polerade anteckningar.

📌 Perfekt för: Elever, föräldrar och handledare som vill ha en organiserad plats för anteckningar och uppgifter med verktyg för samarbete och anteckningar.

17. ClickUp-mall för närvarolista

Få gratis mall Övervaka närvaro och daglig deltagande i lektionerna med ClickUps mall för närvarolista.

ClickUps mall för närvarolista hjälper dig att snabbt registrera vem som är närvarande, frånvarande eller sen, och håller all information om elever och lektioner strukturerad. Se närvarotrender, spåra lektionsgenomgång och hantera till och med påminnelser för kommande lektioner eller ersättningslektioner. Det är ett enkelt och organiserat sätt att identifiera mönster eller oregelbundenheter i närvaron.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Spåra elevernas dagliga närvaro med statusar som Närvarande , Frånvarande , Försenad och Planerad .

Registrera viktig information om lektionerna, såsom Dagens lektion , Lärare och Klassrummets namn .

Håll kontaktuppgifterna till hands med fälten E-post och Telefonnummer för varje elev.

Visa och växla mellan flera perspektiv med vyer som Närvarolista, Närvaroblankett eller Deltagarlista.

📌 Perfekt för: Föräldrar, handledare eller hemundervisningskoordinatorer som behöver hålla koll på elevernas närvaro, hantera flera ämnen och hålla reda på kontakt- och lektionsinformation.

🔍 Visste du att? Emotionellt engagemang i lärandet, som det som skapas genom berättande, kan göra komplexa ämnen lättare att förstå och komma ihåg. Över 80 % av deltagarna i en studie kände sig emotionellt kopplade till berättande videor, vilket förbättrade deras förståelse.

18. ClickUp-mall för studenter

Få gratis mall Integrera kursplan, läxor, anteckningar, närvaro och framsteg med ClickUps mall för studenter.

Till skillnad från andra mallar som fokuserar på specifika områden är ClickUp Student Template en allt-i-ett-arbetsyta som är utformad för att hantera alla aspekter av en students akademiska liv. Automatiska påminnelser och aviseringar säkerställer att viktiga deadlines inte missas, medan möjligheten att tilldela uppgifter för grupprojekt gör samarbetet tydligt och koordinerat.

🌟 Här är varför du kommer att gilla den:

Samla alla akademiska listor, dokument och scheman på ett och samma ställe i ett särskilt studentutrymme .

Spåra föreläsningsanteckningar och uppgifter som uppgifter med statusindikatorer, ansvariga, förfallodatum och prioriteringar.

Planera kurser och lektioner efter årskurs, termin eller ämne med hjälp av arbetsflöden som Aktuellt, Behöver revideras och Att göra.

📌 Perfekt för: Studenter, handledare eller hemundervisningskoordinatorer som vill ha en produktiv mall för att planera lektioner, hålla koll på betyg och hantera uppgifter och anteckningar.

Gör hemundervisningen mer givande med ClickUp

Hemundervisning ger dig redan flexibilitet. Men utan en plan är det lätt att hamna med spridda anteckningar, öppna flikar och halvfärdiga idéer.

ClickUp-mallarna är helt anpassningsbara, så att du kan organisera ämnen, uppgifter, scheman och utflykter efter din familjs unika rutiner. ClickUp Docs samlar lektionsplaner, anteckningar och resurser på ett och samma ställe. ClickUp Brain är perfekt för brainstorming, prioritering och förenkling av ditt arbetsflöde.

Registrera dig gratis på ClickUp idag!