10 betalda och gratis mallar för lektionsplaner för lärare och pedagoger

För en passionerad lärare kan undervisning bli en heltidsuppgift. Du börjar undervisa, blinkar en gång, och lektionen är över – men du är inte ens i närheten av att ha avslutat din lektion! Nu måste du omstrukturera din nästa lektion för att avsluta föreläsningen eller kanske planera en sammanfattning så att dina elever enkelt kan fortsätta där du slutade.

Dålig organisation och tidsplanering kan förstöra en lektion, oavsett hur intressant ämnet är. Det är därför de bästa lärarna använder lektionsplaner för att organisera ämnen, uppgifter och aktiviteter för varje lektion. Eftersom det kan vara svårt att skräddarsy lektionsplaner är det alltid en bra idé att använda mallar.

I den här artikeln diskuterar vi de 10 bästa mallarna för lektionsplanering för att förvandla alla läroplaner till engagerande och meningsfulla lektioner för eleverna. 🧑‍🏫

Vad är en mall för lektionsplanering?

Mallar för lektionsplanering är viktiga verktyg inom utbildningen, eftersom de hjälper dig att hålla dina lektioner på rätt kurs. Det kan dock vara svårt att skapa en mall från grunden, särskilt om du har andra brådskande uppgifter som att rätta prov och delta i möten.

Lyckligtvis kan du ta en genväg med lektionsplaneringsmallar.

Nestning av en sida inom en sida i ClickUp Docs

Mallen ger dig ett ramverk för att skapa detaljerade, lättförståeliga planer baserade på dina mål eller förkunskaper. Den innehåller färdiga avsnitt för att visualisera ämnets flöde och undervisningstidsplan tillsammans med relevanta resurser och uppgifter.

De flesta tillgängliga mallarna kan beskriva din klassstruktur, med särskild uppmärksamhet på:

Undervisnings- och inlärningsaktiviteter inom en föreskriven tidsperiod

Nödvändigt undervisningsmaterial

Lärandemål

Bedömningsmetoder för att mäta framsteg

Med en kvalitetsmall kan du hålla dina lektioner livliga och engagerande, skapa en förväntansfull stämning för eleverna och tillhandahålla ett referensverktyg för andra lärare som deltar. 😍

Hur man väljer rätt mall för lektionsplanering

Det finns tusentals mallar för lektionsplaner online, men hur väljer du rätt? Här är några viktiga egenskaper att hålla utkik efter:

Flexibilitet: Rätt mall kan användas för olika ämnen och årskurser. Den bör kunna anpassas till olika undervisningsstilar och pedagogiska metoder. Standardavsnitt: Det bör hjälpa dig att anpassa dina lektioner efter relevanta utbildningsstandarder. Se om det rymmer avsnitt som mål och undervisningsmaterial. Tidsplanering: Det bör vara möjligt att avsätta specifika tidsfönster för begrepp inom ett ämne och samtidigt lämna utrymme för justeringar (tänk på formatet för dagliga eller veckovisa lektionsplaner). Samarbetsalternativ : Om du skapar lektionsplaner tillsammans med andra lärare, forskare eller pedagoger är samarbetsfunktioner som digitala whiteboardtavlor , redigering i realtid, kommentartrådar och anteckningsfunktioner ett måste. Skrivassistenter : Detta är inte ett måste, men det är bra att ha för effektivitetens skull. Vissa mallleverantörer erbjuder AI-drivna skrivassistenter som hjälper dig att skapa en omfattande lektionsplan för en rad olika ämnen.

ClickUp AI kan generera oändligt många dokumenttyper, såsom projektbeskrivningar, lektionsplaner och andra dokument, för att påskynda ditt arbetsflöde.

10 högkvalitativa mallar för lektionsplaner för inspirerande undervisning

Vi har undersökt hundratals mallar för lektionsplaner och handplockat de 10 bästa som erbjuder mest funktionalitet, skapade av välrenommerade leverantörer som ClickUp och TeacherPlanet. Använd dem för att skapa engagerande och lättförståeliga planer på nolltid! ✨

1. ClickUp-mall för planering av kursplan

ClickUps mall för kursplanering hjälper dig att planera i förväg och skapa detaljerade översikter över dina lektioner.

Att skapa en kursplan är inte precis en dans på rosor – du måste bedöma inlärningsbehov, hitta föreläsningsresurser och samordna dina insatser inom en specifik tidsram. ClickUps mall för kursplanering är det perfekta verktyget för alla aktiviteter som rör undervisning och lektionsplanering!

Denna mall hjälper dig att planera hela kursen och ger eleverna en tydlig och konsekvent inlärningsstruktur. Visualisera lektionsflöden och tidslinjer med flera vyer och ställ in spårbara framstegsmätvärden för varje termin.

Börja med vyn Alla listor och definiera ämnena som ingår. Utveckla din kursplan genom att lägga till en viss lektion eller lektionsaktiviteter, olika projekt och prov i form av listade uppgifter.

Om du till exempel undervisar i engelska och har 12 lektioner per termin kan du skapa 12 uppgifter för varje lektion. När det gäller bedömningar kan du schemalägga prov eller projekt och koppla dem till dina uppgifter (lektioner) för att få en tydlig översikt över kursen.

För varje uppgift får du som standard fem anpassningsbara fält: ansvarig, förfallodatum, prioritet, utskrifter och ämnen. Anpassa dem och lägg till rullgardinslistor, förloppsindikatorer eller filer för att göra din lista så visuellt överskådlig som möjligt.

Andra vyer inkluderar:

Board: Omvandlar dina uppgifter till kort och sorterar dem efter status.

Kalender: Visualiserar dina uppgifter i kalenderform (perfekt för en veckoplanering).

Tidslinje: Visar dina uppgifter per dag, vecka eller månad.

Vi rekommenderar att du använder ClickUp Gantt Charts för att skapa en tydligare översikt och schemaläggning av din kursplan. ✏️

2. ClickUp-mall för lektionsplanering på högskolan

ClickUp College Lesson Plan Template hjälper dig att organisera dina lektioner, planera i förväg och samla all klassrelaterad information på ett ställe.

Behöver du ett verktyg för att skapa och anpassa lektionsplaner för högskolan, organisera material, spåra deadlines och framsteg samt stödja studenterna? ClickUps mall för lektionsplaner för högskolan erbjuder allt du behöver och mer därtill!

Det är enkelt och intuitivt att använda den här mallen – börja med att lägga till lektioner eller kurser i lektionsplaneringsvyn. Använd sedan anpassade fält för att definiera viktiga kursattribut, såsom betyg, lektionsstruktur, mål, utvärderingsformulär och detaljerad lektionsplan.

Utforma dina kostnadsfria mallar för lektionsplaner med precision med hjälp av ADDIE-fasvyn (ADDIE är en förkortning för Analysis, Design, Development, Implementation och Evaluation). Detta är en Kanban-tavla som visar uppgifter som kort sorterade efter status.

Denna mall är lätt att dela, så du kan skicka den till dina kollegor och chefer för granskning.

Även om det främst är avsett för lärare kan det användas av elever som vill organisera sina lektioner och få påminnelser om viktiga datum. Det kan vara särskilt användbart för högskolestudenter som följer ramen för SMART-mål, nämligen:

Specifik Mätbar Uppnåeligt Relevant Tidsbegränsad

Du kan använda Milestones i ClickUp för att ställa in och följa upp huvudsakliga kursmål och framsteg.

3. ClickUp-mall för lektionsplanering

Organisera dina lektioner in i minsta detalj med ClickUps mall för lektionsplanering.

Att planera en lektion är som att lägga ett pussel – du måste lista ut hur du kopplar ihop olika delar av lektionen för att skapa en produktiv och engagerande upplevelse. 🧩

ClickUp-mallen för lektionsplanering hjälper dig att organisera enskilda lektioner och fylla dem med noggrant planerade uppgifter och aktiviteter – tänk på den som ett verktyg för att skapa översikter för lektioner eller en daglig planerare. Mallen erbjuder dagliga och veckovisa vyer för att definiera inlärningsmål.

Låt oss säga att du undervisar i engelska och vill ägna en lektion åt barnlitteratur. Ladda bara ner mallen och lägg till lektionsnamn och datum för att skapa uppgifter för varje lektion du vill täcka (till exempel tidig barnlitteratur, kända författare och inflytelserika verk).

Förfallodatumet är datumet för din lektion. Konfigurera anpassade fält för att bifoga undervisningsmaterial, följa framsteg eller lägga till anteckningar. När du håller din lektion kan du ha mallen öppen på din bärbara dator och kryssa av uppgifter för enklare organisation.

I slutet av lektionen kanske du vill ge förberedelseuppgifter – i så fall kan du använda listan över inlämnade uppgifter för att skicka ett ClickUp-formulär till dina elever där de kan lämna in sina uppgifter. Spåra och betygsätt läxor med statusar som Att göra, Underkänd och Godkänd. 🏁

4. ClickUp-mall för klassrumsplanering

Organisera ditt schema och håll din klass på rätt spår med ClickUps mall för klassrumsplanering.

Ett klassrum är en helig plats där eleverna lär sig och växer, så det är viktigt att hålla en positiv och respektfull atmosfär. ClickUps mall för klassrumsplanering kan vara din centrala knutpunkt för att övervaka elevernas beteende och alla klassrelaterade aktiviteter. Håll eleverna motiverade med effektiv lektionsplanering för att hantera allt från scheman till kommande evenemang, prov och till och med utflykter. 🏞️

Denna mall handlar om helhetsorienterad klassrumsledning. Den har följande åtta anpassningsbara fält för att visualisera viktig information om din undervisningsmiljö:

Klassavsnitt Kurs Kurslärare Mål Sittplatser Länkar till rutiner i klassrummet Klassrådgivare Lektionens sammanfattning

Mallen har en inbyggd klasskalender och ett Gantt-diagram som underlättar schemaläggningen. Du kan också ange tonen för förväntat beteende i klassrummet och grundläggande etikett. Använd ClickUp Docs för att beskriva en uppsättning regler och förväntningar som du vill ska följas under varje lektion.

Använd ClickUp Goals för att fastställa lämpliga påföljder och belöningar för att uppmuntra gott beteende. Du kan dela mallen med föräldrar, administratörer och andra intressenter som är engagerade i elevernas utveckling.

5. ClickUp-mall för lärarens handlingsplan

Förverkliga dina planer med ClickUps mall för daglig handlingsplan.

Att undervisa är mycket mer än att bara gå in i ett klassrum och diskutera ett ämne. Det kräver noggranna organisatoriska färdigheter – och ClickUps mall för lärarens handlingsplan kan hjälpa till med det.

Mallen för lektionsplanering är perfekt för att skapa och implementera en rimlig handlingsplan som omfattar komponenter som undervisningsmaterial, uppgifter och resurser för en viss klassstorlek. Du kan också ange kontextuella detaljer om scheman och feedbackåtgärder som ska följas.

Navigera i din handlingsplan med hjälp av flera vyer. Vyn Handlingssteg hjälper dig att definiera din initiativ och skapa en checklista med uppgifter som ska slutföras. Anta till exempel att du vill organisera en klassutflykt. I så fall skapar du uppgifter som att få samtycke från föräldrar, ringa transportföretag och ordna måltider.

Målvyn är en Kanban-tavla som visar dina uppgifter som kort, och du kan använda ClickUps dra-och-släpp-verktyg för att flytta dem. Tidslinjevyn visar dina kort i en kalender, ordnade efter dag, vecka eller månad.

Om din handlingsplan kräver input från föräldrar eller kollegor kan du enkelt skapa och tilldela uppgifter till relevanta personer. Ange förfallodatum, prioritetsmärken och status för varje uppgift.

6. ClickUp-mall för klassrumsschema

ClickUp Classroom Schedule Template hjälper dig att organisera dina aktiviteter och ha kontroll över ditt schema.

ClickUp Classroom Schedule Template är ett måste för alltid stressade lärare. Det är i grunden en välstrukturerad, centraliserad hubb för lagring av närvarodata, uppgifter, lektionsplaner och allt däremellan.

Få ut mesta möjliga av denna mall genom att utnyttja dess tre huvudsakliga vyer:

Visning av lektionsschema: En veckokalender där du kan skapa uppgifter som representerar dina dagliga aktiviteter, lektioner och planer. Du kan ändra visningen för att överblicka uppgifter för en dag, fyra dagar eller en månad. Aktivitetsvy: En listvy över dina uppgifter sorterade efter förfallodatum. Använd anpassade fält för att lägga till detaljer som instruktör, rum, kategori och länkade dokument. Ämnesanteckningar: ClickUp Docs för varje ämne (eller plan eller aktivitet). Använd dem för att lagra ytterligare information om dina uppgifter och få tillgång till den när som helst.

Oavsett om du vill organisera dina arbetsdagar eller hantera tillgängligheten i klassrummen på din skola kan den här mallen bli din bästa vän. Den är också ett utmärkt alternativ för samarbete – lägg till andra lärare i lektionsplanen och hantera era lektioner och klassrum tillsammans, dela material och diskutera hur ni kan förbättra era lektioner. 🥰

7. ClickUp-mall för schemaläggning av specialundervisning

Strukturera och hantera dina specialundervisningslektioner med ClickUps mall för specialundervisningsschema.

Specialundervisning kräver extra ansträngning – förutom de vanliga aktiviteterna kan du behöva ta hänsyn till tillgänglig utrustning, individuella utbildningsplaner (IEP) och inkludering av elever. Dessutom behöver du ofta samordna med föräldrar eller vårdnadshavare för att planera logistiken.

Med ClickUps mall för schemaläggning av specialundervisning kan du hantera dina specialundervisningsklasser på nolltid. Den gör det möjligt att visualisera ämnen i en delad kalender, komplett med instruktioner och viktiga anteckningar för kollegor, elever och föräldrar.

För att skapa en kalender börjar du med vyn Klassschema. Konfigurera och lägg till nödvändiga detaljer för kommande aktiviteter, lektioner och uppgifter. Ställ in varaktigheten för varje post och använd färger för att skilja mellan olika typer av aktiviteter.

I vyn Alla lektioner/aktiviteter listas dina aktiviteter efter förfallodatum, så att du kan prioritera och ha full kontroll över ditt schema. Å andra sidan ger vyn Anteckningar om specialundervisning utrymme för att samla extra information om dina lektioner och elever, som du kan dela med föräldrar, kollegor och administratörer med några få klick.

Mallen är avsedd för lärare, men föräldrar kan också använda den för att hålla koll på sina barns schema.

8. Minimalistisk lektionsplan i PDF-format från Visme

Med Minimalist Lesson Plan PDF från Visme kan du enkelt planera dina lektioner.

Vill du skapa en lektionsplan men behöver inte mallar med onödiga detaljer? Kolla in den minimalistiska lektionsplanmallen från Visme.

Denna lektionsplanmall på en sida är indelad i fyra avsnitt:

Mål och syften Aktiviteter Bedömning Anteckningar

Under varje avsnitt finns utrymme för att skissa på dina lektionsplaner. Dela upp dina lektioner i aktiviteter och uppgifter, beskriv hur du kommer att bedöma eleverna och definiera övergripande lärandemål.

Mallen är mycket anpassningsbar – du kan ändra färger och typsnitt, lägga till diagram och grafer och bifoga foton för att anpassa dina lektionsplaner.

Ladda ner mallen som PDF-, JPG- eller PNG-fil eller dela den med kollegor, elever eller föräldrar direkt från online-redigeraren.

9. 5-minuters lektionsplaneringsmall i Word från TeacherPlanet

Använd TeacherPlanets Word-mall för 5-minuterslektionsplanering för att visualisera dina lektionsplaner.

Om du gillar innovativa alternativ och vill experimentera med dina lektionsplaner är 5-Minute Lesson Plan Word Template från TeacherPlanet det rätta valet!

Denna mall delar upp din lektionsplan i olika rutor, där varje avsnitt belyser en specifik aspekt av din lektion. Det första steget är att definiera lektionens titel, lärandemål och nyckelord. Därefter går du vidare till avsnitten Lärandeepisoder .

Du kan dela upp din grundläggande lektionsplan i tre delar: inledning, huvuddel och sammanfattning. I inledningen föreslår du en introduktion och uppvärmningsövningar för dina elever. Huvuddelen täcker kärninnehållet. I sammanfattningen kan du återge de viktigaste punkterna.

Denna mall erbjuder också utrymme för uppskattning av engagemang och AFL (bedömning för lärande). Använd avsnittet Differentiering för att anpassa lektionerna efter de individuella behoven hos en elev/elevgrupp.

Förutom själva lektionsplanen innehåller denna mall ett dokument för lektionsutvärdering, där du kan skriva ner dina kommentarer efter lektionen och sätta upp framtida mål.

10. Mall för kreativ läroplan av Pumble

Definiera roliga och engagerande aktiviteter för dina lektioner med mallen för lektionsplanering Creative Curriculum från Pumble.

Vill du engagera dina elever i roliga aktiviteter och hjälpa dem att utveckla kreativt tänkande? Mallen för kreativa lektionsplaner från Pumble ger en perfekt grund för att bygga upp elevernas självkänsla genom innovativt lagarbete!

Denna lättanvända mall har en universell struktur som hjälper dig att dela upp lektionen i flera delar – grupptid, sagostund, specialaktiviteter, aktiviteter i små grupper/individuell planering och ytterligare anteckningar.

Varje avsnitt har att göra-listor med aktiviteter som överensstämmer med lektionens mål. Om du till exempel är skådespelarcoach kan du lägga in aktiviteter som "improvisationsspel" och "fysiska teaterövningar" under "Grupptid".

Inläggen kan vara så allmänna eller detaljerade som du vill – skapa unika färdplaner för dina undervisningsmål, en aktivitet i taget. När du är klar kan du skriva ner dina tankar eller extra instruktioner i avsnittet Ytterligare anteckningar.

Planera ditt arbete, arbeta enligt din plan med de bästa mallarna för lektionsplaner

Lärare är superhjältar – de jonglerar med uppgifter, lektionsplaner och närvarolistor, följer elevernas framsteg och utför till och med administrativa uppgifter.

Det är ett jobb som lätt leder till utbrändhet, och våra mallar för lektionsplaner kan definitivt hjälpa till att minska stressen. Faktum är att vi har många andra verktyg på ClickUp som kan förenkla dina dagliga uppgifter. Ta till exempel ClickUp AI.

Är du osäker på hur du ska formulera dina fantastiska undervisningsidéer? Med ClickUp AI får du en innovativ skrivassistent som genererar lektionsplaner och ämnessammanfattningar på nolltid!

Du kan också utforska ClickUps mallbibliotek – en komplett lösning som innehåller över 1 000 mallar för nästan alla aktiviteter du kan tänka dig. 🧞