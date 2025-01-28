De 15 bästa studieverktygen som alla studenter bör ha 2025

Internet har förändrat alla aspekter av våra liv, inklusive hur vi studerar. Det ger oss tillgång till många resurser och utbildning för människor som behöver hjälp att få tillgång till det i fysisk form. Samtidigt har det också gjort det svårare att koncentrera sig.
Med den ständiga frestelsen att byta från den relevanta appen till sociala medier för att se ytterligare en TikTok eller scrolla på Instagram, distraheras de flesta av oss från våra studier. Men oroa dig inte, för vi har en lösning även på dessa utmaningar!
Från studieverktyg som erbjuder expertundervisning och anteckningar till teknik som förbättrar koncentrationen och blockerar distraherande webbplatser – vi har täckt allt i den här artikeln.
Vad ska du leta efter i ett studieverktyg?
Här är vad du bör leta efter i ett studieverktyg:
- Användarvänligt gränssnitt: Leta efter ett verktyg med ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt. Ett verktyg som är lätt att navigera sparar tid och minskar frustrationen.
- Kompatibilitet och tillgänglighet: Se till att verktyget är kompatibelt med de enheter och operativsystem du använder (t.ex. Windows, macOS, iOS och Android). Det bör också vara tillgängligt på flera enheter för att möjliggöra flexibilitet i din studiemiljö.
- Samarbetsfunktioner: Om du är en högskolestudent som ofta samarbetar med andra i projekt eller studiegrupper, välj ett verktyg som stöder samarbetsfunktioner som redigering i realtid, kommentarer och fildelning.
- Anteckningsfunktioner: Leta efter ett studieverktyg som låter dig ta organiserade och sökbara anteckningar, och det är en bonus om det stöder multimediaelement som bilder och ljudinspelningar.
- Lärresurser: Vissa studieverktyg har inbyggda lärresurser, såsom flashkort, frågesporter eller färdiga studiematerial. Utvärdera om dessa resurser passar din utbildning.
- Följa upp framsteg: Leta efter verktyg som har funktioner för att följa upp dina framsteg. Det kan vara analyser, statistik eller visuella representationer av dina prestationer och områden som kan förbättras.
De 15 bästa studieverktygen att använda 2024
Här är de bästa online-studieverktygen du kan använda 2024:
1. ClickUp
ClickUp är ett kraftfullt verktyg och en projektledningslösning som är användbar för studenter, yrkesverksamma och företag över hela världen. Undrar du hur?
Använd ClickUp for Students för att hantera ditt schema, spåra dina uppgifter och framsteg, ta anteckningar, samarbeta med vänner, använda AI-assistenter och mycket mer. Du kan integrera det med andra verktyg som Google Docs, Slack, Zoom och Clockify.
ClickUps bästa funktioner
Kanban-tavla
Spåra dina uppgifter, planera dina scheman och synkronisera olika uppgifter med din kalender. Ändra status och datum och organisera dina uppgifter efter prioritet.
ClickUp Docs gör det möjligt för dig att ta och hantera dina anteckningar. Dess avancerade funktioner kan effektivt fungera som ett alternativ till appar som Supernotes och Obsidian. Du kan bädda in ytterligare resurser i dina anteckningar för att göra dem mer relevanta. Du kan också använda ClickUp Notepad.
Synkronisera med Google Kalender
ClickUp synkroniseras enkelt med Google Kalender så att du kan komma ihåg viktiga inlämningar eller prov. Du kan enkelt lägga till förfallodatum och dra och släppa objekt till din kalender.
ClickUp Chat
Samarbeta med andra studenter i grupprojekt, tilldela uppgifter, samla all kommunikation på ett ställe och mycket mer med ClickUp Chat.
ClickUp AI hjälper dig att sammanfatta anteckningar, prioritera revisionsuppgifter och få hjälp med kreativa uppgifter snabbt och enkelt.
ClickUp-mallar
ClickUp erbjuder flera mallar för skol- och högskolestudenter som hjälper dem att följa sina framsteg, samarbeta med andra och hantera sina scheman. Dessa inkluderar:
- Rubrikmallar som ClickUp Gradebook Template
- Mallar för tidsstudier
- Anteckningsmall, som ClickUp Cornell Notes-mallen
Begränsningar för ClickUp
- Begränsat antal mallar för studenter
- Brant inlärningskurva
Priser för ClickUp
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)
2. Khan Academy
Khan Academy är ett annat online-studieverktyg som erbjuder ett brett utbud av kurser som hålls av experter. Du kan använda appen för att lära dig nya färdigheter, fräscha upp befintliga, förbereda dig för ett prov och mycket mer. Den låter dig också följa dina framsteg och lära dig i din egen takt. Det bästa är att den är helt gratis.
Khan Academys bästa funktioner
- Få tillgång till välrenommerat kursmaterial och resurser
- Spåra dina framsteg
- Välj bland ett stort utbud av kurser
- Lär dig i din egen takt
- Förbered dig för prov som SAT, MCAT och mer
- Få AI-handledning
- Gamification för interaktivt och roligt lärande
Khan Academys begränsningar
- Vissa användare har klagat på det komplicerade användargränssnittet och bristen på personalisering.
Khan Academys priser
Gratis
Khan Academy-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 170 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (25+ recensioner)
3. Quizlet
Quizlet erbjuder många användbara online-studieverktyg som är oumbärliga i studenters vardag. Från interaktiva flashkort till omfattande studiematerial gör det utbildning och lärande roligt.
Den har över 250 miljoner färdiga studiematerial. Du kan också skapa och dela dina flashkort med andra för bättre samarbete.
Quizlets bästa funktioner
- Ett brett utbud av ämnen, inklusive fysik, franska och naturvetenskap.
- Möjliggör uppföljning av framsteg
- Gör det möjligt att omvandla dina anteckningar till personliga frågesporter, tester och flashkort.
- Erbjuder anpassade studierutiner, reklamfri inlärning och offlineåtkomst i premiumversionen.
- Möjliggör enkel integration med Google Classroom
- Erbjuder AI-handledning och personlig hjälp
Quizlets begränsningar
- Vissa innehåll som laddats upp av användare kan vara felaktiga.
- Live-handledning är inte tillgänglig.
Quizlets priser
- Månadsvis: 6 dollar per månad
Du kan få en gratis 7-dagars provperiod på årsplanen.
Quizlet-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 280 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)
4. Chegg Flashcards
Chegg har ett enormt arkiv med flashcards (över 500 miljoner!) som hjälper dig att studera bättre och smartare. Du kan få flashcards för nästan alla ämnen, oavsett om det är religion eller medicin. Dessutom kan du enkelt skapa nya flashcards om du inte hittar några som är relevanta för dig.
Chegg erbjuder också läxhjälp, grammatikhjälp, förklaringar till läroböcker, AI-drivna skrivverktyg och mycket mer för studenter.
Chegg Flashcards bästa funktioner
- Skapa dina egna flashkort eller använd färdiga
- Få tillgång till lärresurser, inklusive guider, steg-för-steg-lösningar och mycket mer.
- Använd den som en fokusapp
- Få lösningar som är verifierade av experter
Begränsningar för Chegg Flashcards
- Flashkort kan innehålla felaktig information
Priser för Chegg Flashcards
- Chegg Study: 14,95 $/månad
- Chegg Study Pack: 19,95 $/månad
- Chegg Math Solver: 9,95 $/månad
- Chegg Writing: 9,95 $/månad
Betyg och recensioner av Chegg Flashcards
- G2: Ej tillgängligt
- Capterra: Ej tillgängligt
Bonus: Mindgrasp AI-alternativ!
5. ChatGPT
ChatGPT är ett relativt nytt studieverktyg på marknaden. Det är dock utan tvekan ett av de mest populära. Du kan studera komplexa begrepp på ett lättförståeligt språk, be ChatGPT att sammanfatta långa uppsatser och mycket mer. Allt du behöver göra är att ge verktyget en tydlig uppmaning, så genererar det omedelbart svar åt dig.
ChatGPT:s bästa funktioner
- Hjälp med att sammanfatta långa artiklar och uppsatser
- Generera idéer för kreativt skrivande
- Förklara svåra begrepp på ett enkelt språk och med exempel
- Sammanfatta anteckningar från lektionerna för snabbare förståelse
- Det hjälper till att identifiera språkliga fel.
- Erbjuder flerspråkigt stöd
ChatGPT:s begränsningar
- En del av informationen kan vara felaktig.
- Kan generera repetitiva resultat
Priser för ChatGPT
- Gratis
- Plus: 20 dollar per användare och månad
- Team: 25 dollar per användare och månad
- Företag: Anpassad prissättning
ChatGPT-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (30+ recensioner)
6. HippoCampus
HippoCampus är ett gratis online-studieverktyg som förbättrar ditt lärande med videor, animationer, simuleringar, kursplaner och andra lärresurser. Dessa verktyg gör det otroligt användbart för visuella inlärare. Du kan använda det för 13 ämnen, inklusive naturvetenskap, engelska, aritmetik och algebra.
HippoCampus bästa funktioner
- Interaktiva livekurser finns tillgängliga.
- Få tillgång till studiematerial när du är på språng
- Videomaterial finns tillgängligt för 13 ämnen.
- Integrera med andra inlärningsplattformar
HippoCampus begränsningar
- Vissa resurser är inte unika.
HippoCampus prissättning
Gratis
HippoCampus betyg och recensioner
- G2: NA
- Capterra: NA
7. Duolingo
Om du studerar språk är Duolingo ett måste bland studieverktygen. Snabba, korta lektioner och personlig anpassning gör språkinlärningen rolig och interaktiv.
Men det är inte allt Duolingo kan lära dig! Det kan också hjälpa dig att lära dig fonetik och matematik. Det bästa är att grundversionen är helt gratis!
Duolingos bästa funktioner
- Erbjuder många språk, inklusive spanska, hindi, grekiska, ungerska och mer.
- Erbjuder korta lektioner för roligt och interaktivt lärande.
- Möjliggör övning i läsning, skrivning, tal och lyssnande
- Personanpassat lärande
- Erbjuder funktioner som streaks, prestationer, topplistor och XP för att motivera eleverna.
Duolingos begränsningar
- Vissa har klagat på frekventa Super Duolingo-annonser.
Duolingo-priser
- Gratis
- Super Duolingo: 6,99 dollar per månad
- Duolingo Business: 49,99 dollar per år
*Du kan prova Super Duolingo gratis i två veckor.
Duolingo-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (790+ recensioner)
8. StudyStack
StudyStack är ett roligt studieverktyg som gör inlärningen rolig och enkel med sina kreativa flashkort. Det erbjuder gratis studiematerial med miljontals flashkort som skapats av communitymedlemmar och möjligheten att skapa egna.
StudyStack har flashkort för olika ämnen, inklusive ekonomi, medicin, geografi, naturvetenskap och till och med standardiserade tester. Du kan spela spel som skapats utifrån dina flashkort för ett mer interaktivt lärande.
StudyStacks bästa funktioner
- Gör lärandet roligt med spelifierade studieaktiviteter som ordlekar, matchningsspel, korsord och mycket mer.
- Erbjuder utvärderingsalternativ som flervalsfrågor, direkta tester och frågesporter.
- Möjliggör offline-inlärning i mobilappen
- Utveckla och dela dina flashkort
Begränsningar för StudyStack
- Vissa kort kan innehålla felaktig information.
- Vissa användare har klagat på annonserna i appen.
Priser för StudyStack
- Gratis
- StudyStack PRO: 10 dollar per år
- StudyStack PRO Teacher: 20 dollar per år
StudyStack-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: Inte tillräckligt med recensioner
9. Udemy
Med över 210 000 onlinekurser är Udemy ett av de mest populära onlineverktygen för studenter. Oavsett om du vill lära dig Python eller musik har Udemy ett brett utbud av kurser som hålls av experter. Med dessa kurser får du också tillgång till frågesporter, uppgifter och forum. Du kan också spåra dina oavslutade uppgifter och dina framsteg.
Udemys bästa funktioner
- Ett brett utbud av kurser och kategorier finns tillgängliga.
- Lär dig i din egen takt
- Få noll annonser och offlineåtkomst med betald prenumeration.
- Tillgängligt på över 60 språk.
- Vissa kurser erbjuder livstidsåtkomst.
- Få anpassade påminnelser för att uppnå dina inlärningsmål
Udemys begränsningar
- Vissa kurser kan vara dyra.
- Vissa erbjuder inte feedback eller diskussionsforum.
Udemy-priser
- Personlig plan: 750 rupier per månad
- Köp enskilda kurser och betala efterhand
- Företagsplan
Udemy-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (över 500 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)
10. Anki
Anki gör inlärningen enkel och snabb genom att hjälpa dig att utveckla och lära dig med hjälp av flashkort. Du kan använda det för att stödja din inlärning, från att lära dig spela gitarr till att plugga inför medicinska tentor.
Anki använder spaced repetition och aktivt lärande för att förbättra ditt lärande och hjälpa dig att komma ihåg begrepp som du kanske har svårt att minnas.
Ankis bästa funktioner
- Möjliggör synkronisering av kort mellan flera enheter
- Kan hantera över 100 000 kort
- Erbjuder många anpassningsalternativ
- Gör det möjligt att bädda in ljud, videor, bilder och vetenskapliga markeringar på dina kort.
- Ett brett utbud av tillägg finns tillgängliga.
- Det gör att du kan dela dina presentationer med andra personer.
Ankis begränsningar
- Det har en brant inlärningskurva.
- Att skapa kortlekar kan vara utmanande
Anki-priser
Gratis
Anki-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (30 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)
11. Course Hero
Course Hero är en onlineplattform för lärande med över 30 miljoner studiematerial och resurser, skapad för att hjälpa alla studenter att ta examen med självförtroende. Den har också över 200 000 lärare som utvecklar frågesporter, föreläsningsanteckningar och annat läromaterial.
På Course Hero hittar du material relaterat till olika ämnen, från lösningar på läxor till studieguider och lösningar på läroböcker. Du kan också få expertråd och ha enskilda sessioner med lärarna.
Kursheros bästa funktioner
- Få tillgång till studiematerial och resurser för olika kurser och högskolor.
- Erbjuder AI-driven läxhjälp som ger omedelbara svar och förklaringar.
- Få personlig handledning dygnet runt
- Förfina dina kunskaper med ett bibliotek med övningsuppgifter.
- Erbjuder AI-verktyg som stavningskontroll, grammatikontroll och parafraseringsverktyg.
- Använd den AI-drivna Flashcard Maker för en personlig inlärningsupplevelse.
Begränsningar för Course Hero
- Det erbjuder inte flerspråkigt stöd.
- Vissa användare har klagat på frekventa annonser.
- Progressionsspårning är inte tillgängligt.
Priser för Course Hero
- Gratis
- Premier-medlemskap Månadsvis: 39,99 $ per månad Kvartalsvis: 19,95 $ per månad Årligt: 9,95 $ per månad
- Månadsvis: 39,99 $ per månad
- Kvartalsvis: 19,95 dollar per månad
- Årligt: 9,95 dollar per månad
- Månadsvis: 39,99 $ per månad
- Kvartalsvis: 19,95 dollar per månad
- Årligt: 9,95 dollar per månad
Betyg och recensioner av Course Hero
- G2: Inte tillräckligt med recensioner
- Capterra: 3,4/5 (över 30 recensioner)
12. Google Scholar
Google Scholar är en gratis sökmotor som låter dig effektivt hitta och undersöka vetenskaplig litteratur. Den erbjuder ett enkelt och effektivt sätt för forskare, akademiker, högskolestudenter och alla som är intresserade av vetenskapligt arbete att upptäcka och få tillgång till akademiska artiklar, konferenspapper, avhandlingar, böcker och patent.
Google Scholars bästa funktioner
- Sök efter vetenskaplig litteratur från ett och samma ställe
- Användarvänligt gränssnitt som gör att du kan hitta innehåll med hjälp av nyckelord, författarnamn eller publikationstitlar.
- Erbjuder citaträkning för artiklar
- Gör det möjligt att ställa in e-postaviseringar för specifika nyckelord.
Begränsningar för Google Scholar
- Vissa har kritiserat det för att rangordna artiklar baserat på citeringar.
- Vissa material är inte tillgängliga gratis.
Priser för Google Scholar
Gratis
Betyg och recensioner på Google Scholar
- G2: NA
- Capterra: NA
13. Grammarly
Goda skrivkunskaper är viktigt för att få bra betyg i skolan och på universitetet, särskilt om din utbildning är mer teoretisk. Grammarly hjälper dig att se till att dina artiklar är välskrivna och presentabla.
Oavsett om det gäller stavning, grammatik, leveransfel, tydlighet, plagiering, interpunktion eller engagemang, utvärderar Grammarly din text och ger dig en tydlig förklaring och förslag på hur du kan förbättra ditt skrivande.
Enligt Grammarly förbättrade 94 % av studenterna sina betyg med Grammarly Premium. Du kan enkelt lägga till Grammarly-tillägget i din webbläsare för att kontrollera din skrivning. Det fungerar också med Windows, Chrome, iPhone, iPad och Android.
Grammarlys bästa funktioner
- Erbjuder AI-baserad skrivhjälp för bättre skrivande
- Ger vägledning och feedback i realtid för att förbättra skrivandet.
- Ger förslag på hur du kan förbättra tydligheten och tonen
- Kontrollerar plagiering
- Få fullständigt formaterade källhänvisningar från onlinekällor
- Korrekturläsning av din text
- Finns i mer än 5 lakh-applikationer
Grammarlys begränsningar
- Stöder endast engelska.
- Erbjuder begränsade förslag i gratisversionen.
Grammarlys priser
- Gratis
- Premium: 12 dollar per månad
- Företag: 15 dollar per medlem och månad
- Företag: Anpassad prissättning
Grammarly-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 5 700 recensioner)
- Capterra: 4,8/5 (över 6 900 recensioner)
14. Forest
Appen Forest är perfekt för personer som lätt blir distraherade och spenderar mycket tid på sina telefoner, men som älskar träd. Med den här appen kan du bygga upp en frodig skog (om än virtuell) varje gång du fokuserar på ditt arbete. Hur? Idén är enkel.
Ange hur länge du vill hålla fokus, så planterar appen ett träd under den tiden. Om du lämnar appen innan tiden är slut dör ditt träd. Om du däremot håller fokus kan du sakta bygga upp en livfull skog.
Forest planterar riktiga träd om du spenderar de virtuella mynt du tjänar med appen.
Forest bästa funktioner
- Ställ in en timer för att fokusera under en viss period
- Odla olika typer av träd och få en visuell representation av din skog
- Få en insiktsfull översikt över din fokuseringstid
- Få tillgång till detaljerad statistik för att hantera din tid
- Dela med dina vänner och fokusera tillsammans
- Plantera riktiga träd och bli mer miljövänlig
Forest-begränsningar
- Har ingen pausknapp
- Vissa användare klagade på det begränsade antalet gratis träd.
Forest-prissättning
- Gratis
- Pro: 4,22 dollar
Forest-betyg och recensioner
- G2: Ej tillgängligt
- Capterra: Ej tillgängligt
15. BlockSite
Idag sker det mesta av vårt lärande online. Men den enkla tillgängligheten till dina favoritwebbplatser och sociala medier kan snabbt distrahera dig från dina studier. Det är här BlockSite kommer till hjälp. Med BlockSite kan du blockera webbplatser och appar som du tycker är distraherande.
Du kan också aktivera fokusläget under en viss period för att undvika distraktioner. Detta hjälper dig att öka produktiviteten, hantera din tid bättre och slutföra dina studier snabbare än någonsin.
BlockSites bästa funktioner
- Blockera appar och webbplatser och synkronisera dem mellan flera plattformar
- Lägg till ett schema för att blockera distraktioner under specifika tider.
- Få detaljerad information om dina surfvanor
- Använd ett klickblock för att blockera webbplatser eller appar efter kategori eller nyckelord.
- Omdirigeras automatiskt till en anpassad blockeringssida om du öppnar en blockerad webbplats/app
- Aktivera lösenordsskydd för att ändra dina inställningar
- Förhindra avinstallation av BlockSite enkelt
- Stöder Microsoft Edge, Google Chrome och Mozilla Firefox.
Begränsningar för BlockSite
- Den kostnadsfria planen tillåter endast sex blockerade webbplatser.
- Blockerade webbplatser blockeras inte i inkognitoläge.
Priser för BlockSite
- Gratis
- Betald plan: 10,99 $ per månad
BlockSite-betyg och recensioner
- G2: Ej tillgängligt
- Capterra: Ej tillgängligt
Utnyttja kraften i rätt verktyg för dina studietimmar
Sådär ja! Med dessa 15 studieverktyg kan du effektivisera dina studietimmar och få mer gjort på kortare tid. Använd självklart de verktyg som bäst passar dina behov. Appar som Forest och BlockSite kan till exempel vara användbara om du har svårt att koncentrera dig. Om du lär dig bäst med flashcards kommer StudyStack inte att göra dig besviken.
Du kan använda flera appar, men genom att använda en app som hjälper dig att hantera alla aspekter av ditt lärande undviker du förvirring och ständiga byten. ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning som är otroligt användbart för studenter. Du kan utnyttja funktioner som ClickUp Docs, AI, anteckningsmallar etc. Prova ClickUp gratis idag!