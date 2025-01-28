De 15 bästa studieverktygen som alla studenter bör ha 2025

Internet har förändrat alla aspekter av våra liv, inklusive hur vi studerar. Det ger oss tillgång till många resurser och utbildning för människor som behöver hjälp att få tillgång till det i fysisk form. Samtidigt har det också gjort det svårare att koncentrera sig.

Med den ständiga frestelsen att byta från den relevanta appen till sociala medier för att se ytterligare en TikTok eller scrolla på Instagram, distraheras de flesta av oss från våra studier. Men oroa dig inte, för vi har en lösning även på dessa utmaningar!

Från studieverktyg som erbjuder expertundervisning och anteckningar till teknik som förbättrar koncentrationen och blockerar distraherande webbplatser – vi har täckt allt i den här artikeln.

Vad ska du leta efter i ett studieverktyg?

Här är vad du bör leta efter i ett studieverktyg:

Användarvänligt gränssnitt: Leta efter ett verktyg med ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt. Ett verktyg som är lätt att navigera Leta efter ett verktyg med ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt. Ett verktyg som är lätt att navigera sparar tid och minskar frustrationen.

Kompatibilitet och tillgänglighet: Se till att verktyget är kompatibelt med de enheter och operativsystem du använder (t.ex. Windows, macOS, iOS och Android). Det bör också vara tillgängligt på flera enheter för att möjliggöra flexibilitet i din studiemiljö.

Samarbetsfunktioner: Om du är en högskolestudent som ofta samarbetar med andra i projekt eller studiegrupper, välj ett verktyg som stöder samarbetsfunktioner som redigering i realtid, kommentarer och fildelning.

Anteckningsfunktioner: Leta efter ett studieverktyg som låter dig ta organiserade och sökbara anteckningar, och det är en bonus om det stöder multimediaelement som bilder och ljudinspelningar.

Lärresurser: Vissa studieverktyg har inbyggda lärresurser, såsom flashkort, frågesporter eller färdiga studiematerial. Utvärdera om dessa resurser passar din utbildning.

Följa upp framsteg: Leta efter verktyg som har funktioner för att följa upp dina framsteg. Det kan vara analyser, statistik eller visuella representationer av dina prestationer och områden som kan förbättras.

Här är de bästa online-studieverktygen du kan använda 2024:

1. ClickUp

Håll dig på rätt spår med ClickUp Håll koll på dina studieresultat med ClickUps Board View.

ClickUp är ett kraftfullt verktyg och en projektledningslösning som är användbar för studenter, yrkesverksamma och företag över hela världen. Undrar du hur?

Använd ClickUp for Students för att hantera ditt schema, spåra dina uppgifter och framsteg, ta anteckningar, samarbeta med vänner, använda AI-assistenter och mycket mer. Du kan integrera det med andra verktyg som Google Docs, Slack, Zoom och Clockify.

ClickUps bästa funktioner

Kanban-tavla

Visualisera dina kurser på ett ögonblick med ClickUp Kanban Board

Spåra dina uppgifter, planera dina scheman och synkronisera olika uppgifter med din kalender. Ändra status och datum och organisera dina uppgifter efter prioritet.

Använd ClickUp Docs för att ta anteckningar och organisera dem snabbt

ClickUp Docs gör det möjligt för dig att ta och hantera dina anteckningar. Dess avancerade funktioner kan effektivt fungera som ett alternativ till appar som Supernotes och Obsidian. Du kan bädda in ytterligare resurser i dina anteckningar för att göra dem mer relevanta. Du kan också använda ClickUp Notepad.

Synkronisera med Google Kalender

ClickUp synkroniseras enkelt med Google Kalender så att du kan komma ihåg viktiga inlämningar eller prov. Du kan enkelt lägga till förfallodatum och dra och släppa objekt till din kalender.

ClickUp Chat

Samarbeta med andra studenter i grupprojekt, tilldela uppgifter, samla all kommunikation på ett ställe och mycket mer med ClickUp Chat.

Sammanfatta anteckningar och förstå komplexa begrepp med ClickUp AI

ClickUp AI hjälper dig att sammanfatta anteckningar, prioritera revisionsuppgifter och få hjälp med kreativa uppgifter snabbt och enkelt.

ClickUp-mallar

Ladda ner den här mallen ClickUps studentmallar hjälper studenter att hålla ordning på sina studier.

ClickUp erbjuder flera mallar för skol- och högskolestudenter som hjälper dem att följa sina framsteg, samarbeta med andra och hantera sina scheman. Dessa inkluderar:

Ladda ner den här mallen ClickUps Cornell Notes-mall hjälper dig att hålla ordning på dina anteckningar och markera dem på ett effektivt sätt.

Begränsningar för ClickUp

Begränsat antal mallar för studenter

Brant inlärningskurva

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

2. Khan Academy

via Khan Academy

Khan Academy är ett annat online-studieverktyg som erbjuder ett brett utbud av kurser som hålls av experter. Du kan använda appen för att lära dig nya färdigheter, fräscha upp befintliga, förbereda dig för ett prov och mycket mer. Den låter dig också följa dina framsteg och lära dig i din egen takt. Det bästa är att den är helt gratis.

Khan Academys bästa funktioner

Få tillgång till välrenommerat kursmaterial och resurser

Spåra dina framsteg

Välj bland ett stort utbud av kurser

Lär dig i din egen takt

Förbered dig för prov som SAT, MCAT och mer

Få AI-handledning

Gamification för interaktivt och roligt lärande

Khan Academys begränsningar

Vissa användare har klagat på det komplicerade användargränssnittet och bristen på personalisering.

Khan Academys priser

Gratis

Khan Academy-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (25+ recensioner)

3. Quizlet

via Quizlet

Quizlet erbjuder många användbara online-studieverktyg som är oumbärliga i studenters vardag. Från interaktiva flashkort till omfattande studiematerial gör det utbildning och lärande roligt.

Den har över 250 miljoner färdiga studiematerial. Du kan också skapa och dela dina flashkort med andra för bättre samarbete.

Quizlets bästa funktioner

Ett brett utbud av ämnen, inklusive fysik, franska och naturvetenskap.

Möjliggör uppföljning av framsteg

Gör det möjligt att omvandla dina anteckningar till personliga frågesporter, tester och flashkort.

Erbjuder anpassade studierutiner, reklamfri inlärning och offlineåtkomst i premiumversionen.

Möjliggör enkel integration med Google Classroom

Erbjuder AI-handledning och personlig hjälp

Quizlets begränsningar

Vissa innehåll som laddats upp av användare kan vara felaktiga.

Live-handledning är inte tillgänglig.

Quizlets priser

Månadsvis: 6 dollar per månad

Du kan få en gratis 7-dagars provperiod på årsplanen.

Quizlet-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

4. Chegg Flashcards

Chegg Flashcards via PC Mag

Chegg har ett enormt arkiv med flashcards (över 500 miljoner!) som hjälper dig att studera bättre och smartare. Du kan få flashcards för nästan alla ämnen, oavsett om det är religion eller medicin. Dessutom kan du enkelt skapa nya flashcards om du inte hittar några som är relevanta för dig.

Chegg erbjuder också läxhjälp, grammatikhjälp, förklaringar till läroböcker, AI-drivna skrivverktyg och mycket mer för studenter.

Chegg Flashcards bästa funktioner

Skapa dina egna flashkort eller använd färdiga

Få tillgång till lärresurser, inklusive guider, steg-för-steg-lösningar och mycket mer.

Använd den som en fokusapp

Få lösningar som är verifierade av experter

Begränsningar för Chegg Flashcards

Flashkort kan innehålla felaktig information

Priser för Chegg Flashcards

Chegg Study: 14,95 $/månad

Chegg Study Pack: 19,95 $/månad

Chegg Math Solver: 9,95 $/månad

Chegg Writing: 9,95 $/månad

Betyg och recensioner av Chegg Flashcards

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

Bonus: Mindgrasp AI-alternativ!

5. ChatGPT

via ChatGPT

ChatGPT är ett relativt nytt studieverktyg på marknaden. Det är dock utan tvekan ett av de mest populära. Du kan studera komplexa begrepp på ett lättförståeligt språk, be ChatGPT att sammanfatta långa uppsatser och mycket mer. Allt du behöver göra är att ge verktyget en tydlig uppmaning, så genererar det omedelbart svar åt dig.

ChatGPT:s bästa funktioner

Hjälp med att sammanfatta långa artiklar och uppsatser

Generera idéer för kreativt skrivande

Förklara svåra begrepp på ett enkelt språk och med exempel

Sammanfatta anteckningar från lektionerna för snabbare förståelse

Det hjälper till att identifiera språkliga fel.

Erbjuder flerspråkigt stöd

ChatGPT:s begränsningar

En del av informationen kan vara felaktig.

Kan generera repetitiva resultat

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 dollar per användare och månad

Team: 25 dollar per användare och månad

Företag: Anpassad prissättning

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (30+ recensioner)

6. HippoCampus

via HippoCampus

HippoCampus är ett gratis online-studieverktyg som förbättrar ditt lärande med videor, animationer, simuleringar, kursplaner och andra lärresurser. Dessa verktyg gör det otroligt användbart för visuella inlärare. Du kan använda det för 13 ämnen, inklusive naturvetenskap, engelska, aritmetik och algebra.

HippoCampus bästa funktioner

Interaktiva livekurser finns tillgängliga.

Få tillgång till studiematerial när du är på språng

Videomaterial finns tillgängligt för 13 ämnen.

Integrera med andra inlärningsplattformar

HippoCampus begränsningar

Vissa resurser är inte unika.

HippoCampus prissättning

Gratis

HippoCampus betyg och recensioner

G2: NA

Capterra: NA

7. Duolingo

via Duolingo

Om du studerar språk är Duolingo ett måste bland studieverktygen. Snabba, korta lektioner och personlig anpassning gör språkinlärningen rolig och interaktiv.

Men det är inte allt Duolingo kan lära dig! Det kan också hjälpa dig att lära dig fonetik och matematik. Det bästa är att grundversionen är helt gratis!

Duolingos bästa funktioner

Erbjuder många språk, inklusive spanska, hindi, grekiska, ungerska och mer.

Erbjuder korta lektioner för roligt och interaktivt lärande.

Möjliggör övning i läsning, skrivning, tal och lyssnande

Personanpassat lärande

Erbjuder funktioner som streaks, prestationer, topplistor och XP för att motivera eleverna.

Duolingos begränsningar

Vissa har klagat på frekventa Super Duolingo-annonser.

Duolingo-priser

Gratis

Super Duolingo: 6,99 dollar per månad

Duolingo Business: 49,99 dollar per år

*Du kan prova Super Duolingo gratis i två veckor.

Duolingo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (790+ recensioner)

8. StudyStack

via StudyStack

StudyStack är ett roligt studieverktyg som gör inlärningen rolig och enkel med sina kreativa flashkort. Det erbjuder gratis studiematerial med miljontals flashkort som skapats av communitymedlemmar och möjligheten att skapa egna.

StudyStack har flashkort för olika ämnen, inklusive ekonomi, medicin, geografi, naturvetenskap och till och med standardiserade tester. Du kan spela spel som skapats utifrån dina flashkort för ett mer interaktivt lärande.

StudyStacks bästa funktioner

Gör lärandet roligt med spelifierade studieaktiviteter som ordlekar, matchningsspel, korsord och mycket mer.

Erbjuder utvärderingsalternativ som flervalsfrågor, direkta tester och frågesporter.

Möjliggör offline-inlärning i mobilappen

Utveckla och dela dina flashkort

Begränsningar för StudyStack

Vissa kort kan innehålla felaktig information.

Vissa användare har klagat på annonserna i appen.

Priser för StudyStack

Gratis

StudyStack PRO: 10 dollar per år

StudyStack PRO Teacher: 20 dollar per år

StudyStack-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Udemy

via Udemy

Med över 210 000 onlinekurser är Udemy ett av de mest populära onlineverktygen för studenter. Oavsett om du vill lära dig Python eller musik har Udemy ett brett utbud av kurser som hålls av experter. Med dessa kurser får du också tillgång till frågesporter, uppgifter och forum. Du kan också spåra dina oavslutade uppgifter och dina framsteg.

Udemys bästa funktioner

Ett brett utbud av kurser och kategorier finns tillgängliga.

Lär dig i din egen takt

Få noll annonser och offlineåtkomst med betald prenumeration.

Tillgängligt på över 60 språk.

Vissa kurser erbjuder livstidsåtkomst.

Få anpassade påminnelser för att uppnå dina inlärningsmål

Udemys begränsningar

Vissa kurser kan vara dyra.

Vissa erbjuder inte feedback eller diskussionsforum.

Udemy-priser

Personlig plan: 750 rupier per månad

Köp enskilda kurser och betala efterhand

Företagsplan

Udemy-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

10. Anki

via Anki

Anki gör inlärningen enkel och snabb genom att hjälpa dig att utveckla och lära dig med hjälp av flashkort. Du kan använda det för att stödja din inlärning, från att lära dig spela gitarr till att plugga inför medicinska tentor.

Anki använder spaced repetition och aktivt lärande för att förbättra ditt lärande och hjälpa dig att komma ihåg begrepp som du kanske har svårt att minnas.

Ankis bästa funktioner

Möjliggör synkronisering av kort mellan flera enheter

Kan hantera över 100 000 kort

Erbjuder många anpassningsalternativ

Gör det möjligt att bädda in ljud, videor, bilder och vetenskapliga markeringar på dina kort.

Ett brett utbud av tillägg finns tillgängliga.

Det gör att du kan dela dina presentationer med andra personer.

Ankis begränsningar

Det har en brant inlärningskurva.

Att skapa kortlekar kan vara utmanande

Anki-priser

Gratis

Anki-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (30 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

11. Course Hero

via Course Hero

Course Hero är en onlineplattform för lärande med över 30 miljoner studiematerial och resurser, skapad för att hjälpa alla studenter att ta examen med självförtroende. Den har också över 200 000 lärare som utvecklar frågesporter, föreläsningsanteckningar och annat läromaterial.

På Course Hero hittar du material relaterat till olika ämnen, från lösningar på läxor till studieguider och lösningar på läroböcker. Du kan också få expertråd och ha enskilda sessioner med lärarna.

Kursheros bästa funktioner

Få tillgång till studiematerial och resurser för olika kurser och högskolor.

Erbjuder AI-driven läxhjälp som ger omedelbara svar och förklaringar.

Få personlig handledning dygnet runt

Förfina dina kunskaper med ett bibliotek med övningsuppgifter.

Erbjuder AI-verktyg som stavningskontroll, grammatikontroll och parafraseringsverktyg.

Använd den AI-drivna Flashcard Maker för en personlig inlärningsupplevelse.

Begränsningar för Course Hero

Det erbjuder inte flerspråkigt stöd.

Vissa användare har klagat på frekventa annonser.

Progressionsspårning är inte tillgängligt.

Priser för Course Hero

Gratis

Premier-medlemskap Månadsvis: 39,99 $ per månad Kvartalsvis: 19,95 $ per månad Årligt: 9,95 $ per månad

Betyg och recensioner av Course Hero

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 3,4/5 (över 30 recensioner)

12. Google Scholar

via Google Scholar

Google Scholar är en gratis sökmotor som låter dig effektivt hitta och undersöka vetenskaplig litteratur. Den erbjuder ett enkelt och effektivt sätt för forskare, akademiker, högskolestudenter och alla som är intresserade av vetenskapligt arbete att upptäcka och få tillgång till akademiska artiklar, konferenspapper, avhandlingar, böcker och patent.

Google Scholars bästa funktioner

Sök efter vetenskaplig litteratur från ett och samma ställe

Användarvänligt gränssnitt som gör att du kan hitta innehåll med hjälp av nyckelord, författarnamn eller publikationstitlar.

Erbjuder citaträkning för artiklar

Gör det möjligt att ställa in e-postaviseringar för specifika nyckelord.

Begränsningar för Google Scholar

Vissa har kritiserat det för att rangordna artiklar baserat på citeringar.

Vissa material är inte tillgängliga gratis.

Priser för Google Scholar

Gratis

Betyg och recensioner på Google Scholar

G2: NA

Capterra: NA

13. Grammarly

via Grammarly

Goda skrivkunskaper är viktigt för att få bra betyg i skolan och på universitetet, särskilt om din utbildning är mer teoretisk. Grammarly hjälper dig att se till att dina artiklar är välskrivna och presentabla.

Oavsett om det gäller stavning, grammatik, leveransfel, tydlighet, plagiering, interpunktion eller engagemang, utvärderar Grammarly din text och ger dig en tydlig förklaring och förslag på hur du kan förbättra ditt skrivande.

Enligt Grammarly förbättrade 94 % av studenterna sina betyg med Grammarly Premium. Du kan enkelt lägga till Grammarly-tillägget i din webbläsare för att kontrollera din skrivning. Det fungerar också med Windows, Chrome, iPhone, iPad och Android.

Grammarlys bästa funktioner

Erbjuder AI-baserad skrivhjälp för bättre skrivande

Ger vägledning och feedback i realtid för att förbättra skrivandet.

Ger förslag på hur du kan förbättra tydligheten och tonen

Kontrollerar plagiering

Få fullständigt formaterade källhänvisningar från onlinekällor

Korrekturläsning av din text

Finns i mer än 5 lakh-applikationer

Grammarlys begränsningar

Stöder endast engelska.

Erbjuder begränsade förslag i gratisversionen.

Grammarlys priser

Gratis

Premium: 12 dollar per månad

Företag: 15 dollar per medlem och månad

Företag: Anpassad prissättning

Grammarly-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 5 700 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 6 900 recensioner)

14. Forest

via Forest

Appen Forest är perfekt för personer som lätt blir distraherade och spenderar mycket tid på sina telefoner, men som älskar träd. Med den här appen kan du bygga upp en frodig skog (om än virtuell) varje gång du fokuserar på ditt arbete. Hur? Idén är enkel.

Ange hur länge du vill hålla fokus, så planterar appen ett träd under den tiden. Om du lämnar appen innan tiden är slut dör ditt träd. Om du däremot håller fokus kan du sakta bygga upp en livfull skog.

Forest planterar riktiga träd om du spenderar de virtuella mynt du tjänar med appen.

Forest bästa funktioner

Ställ in en timer för att fokusera under en viss period

Odla olika typer av träd och få en visuell representation av din skog

Få en insiktsfull översikt över din fokuseringstid

Få tillgång till detaljerad statistik för att hantera din tid

Dela med dina vänner och fokusera tillsammans

Plantera riktiga träd och bli mer miljövänlig

Forest-begränsningar

Har ingen pausknapp

Vissa användare klagade på det begränsade antalet gratis träd.

Forest-prissättning

Gratis

Pro: 4,22 dollar

Forest-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

15. BlockSite

via BlockSite

Idag sker det mesta av vårt lärande online. Men den enkla tillgängligheten till dina favoritwebbplatser och sociala medier kan snabbt distrahera dig från dina studier. Det är här BlockSite kommer till hjälp. Med BlockSite kan du blockera webbplatser och appar som du tycker är distraherande.

Du kan också aktivera fokusläget under en viss period för att undvika distraktioner. Detta hjälper dig att öka produktiviteten, hantera din tid bättre och slutföra dina studier snabbare än någonsin.

BlockSites bästa funktioner

Blockera appar och webbplatser och synkronisera dem mellan flera plattformar

Lägg till ett schema för att blockera distraktioner under specifika tider.

Få detaljerad information om dina surfvanor

Använd ett klickblock för att blockera webbplatser eller appar efter kategori eller nyckelord.

Omdirigeras automatiskt till en anpassad blockeringssida om du öppnar en blockerad webbplats/app

Aktivera lösenordsskydd för att ändra dina inställningar

Förhindra avinstallation av BlockSite enkelt

Stöder Microsoft Edge, Google Chrome och Mozilla Firefox.

Begränsningar för BlockSite

Den kostnadsfria planen tillåter endast sex blockerade webbplatser.

Blockerade webbplatser blockeras inte i inkognitoläge.

Priser för BlockSite

Gratis

Betald plan: 10,99 $ per månad

BlockSite-betyg och recensioner

G2: Ej tillgängligt

Capterra: Ej tillgängligt

Utnyttja kraften i rätt verktyg för dina studietimmar

Sådär ja! Med dessa 15 studieverktyg kan du effektivisera dina studietimmar och få mer gjort på kortare tid. Använd självklart de verktyg som bäst passar dina behov. Appar som Forest och BlockSite kan till exempel vara användbara om du har svårt att koncentrera dig. Om du lär dig bäst med flashcards kommer StudyStack inte att göra dig besviken.

Du kan använda flera appar, men genom att använda en app som hjälper dig att hantera alla aspekter av ditt lärande undviker du förvirring och ständiga byten. ClickUp är ett allt-i-ett-verktyg för projektledning som är otroligt användbart för studenter. Du kan utnyttja funktioner som ClickUp Docs, AI, anteckningsmallar etc. Prova ClickUp gratis idag!