De 10 bästa alternativen till Supernotes för anteckningar 2025

Supernotes är ett populärt verktyg för anteckningar, uppskattat för sina visuella organisationsfunktioner och sitt enkla och intuitiva gränssnitt. Plattformen är lätt att använda och förenklar processen att skapa, redigera och hantera anteckningar utan att man känner sig överväldigad av överflödiga funktioner eller rörighet.

Supernotes är utmärkt för att organisera kunskap, men många användare söker mer robusta samarbetsverktyg eller mer sömlös integration med andra appar. Dessutom kan vissa tycka att Supernotes funktionsuppsättning är begränsad jämfört med multifunktionella appar som Evernote eller Notion.

Dessa alternativa Supernotes-plattformar erbjuder ett bredare utbud av produktivitetsverktyg tillsammans med anteckningsfunktioner. Var och en erbjuder ett bredare utbud av funktioner än vad Supernotes erbjuder, såsom AI-förbättrad innehållsskapande, omfattande anpassningsmöjligheter eller förbättrade säkerhetsfunktioner som kryptering. Oavsett vilken du väljer kan de bästa Supernotes-alternativen tillgodose dina organisatoriska behov och överträffa Supernotes kapacitet.

Vad är ett alternativ till Supernotes?

De högst rankade alternativen till Supernotes inkluderar anteckningsapplikationer och programvaruprodukter som erbjuder liknande funktionalitet som Supernotes, inklusive den visuella organisationen, markdown-stöd, flexibilitet och sökfunktioner som Supernotes är känt för. Förutom att möjliggöra anteckningar fungerar Supernotes som ett verktyg för kunskapsorganisation, vilket gör det enkelt att strukturera och hantera information.

Använd ClickUp Docs för att hantera viktiga dokument och främja teamsamarbete.

Det finns flera Supernotes-alternativ på marknaden som erbjuder sina egna unika funktioner och fördelar, såsom röstanteckningar och elegant programvara för klisterlappar. Ett eller flera av dessa alternativ till Supernotes kan passa bättre för ditt föredragna arbetsflöde.

Vad ska du leta efter i Supernotes-alternativ?

När du letar efter ett alternativ till Supernotes vill du ha något som erbjuder liknande funktioner, men på ett sätt som bättre passar dina preferenser. När du tittar igenom alternativen bör du ta hänsyn till följande faktorer:

Organisering av anteckningar: Det alternativ du väljer bör ha ett flexibelt och lättförståeligt sätt att organisera dina anteckningar, oavsett om det är digitala handskrivna anteckningar eller traditionella textanteckningar.

Samarbetsverktyg: Om du ofta skriver anteckningar tillsammans med andra, se till att programvaran du överväger har ett omfattande utbud av samarbetsverktyg som hjälper dig med Om du ofta skriver anteckningar tillsammans med andra, se till att programvaran du överväger har ett omfattande utbud av samarbetsverktyg som hjälper dig med mötesanteckningar och annat gemensamt arbete.

Tredjepartsintegrationer: Du har mer än ett verktyg i din teknikstack, och din anteckningsapp bör kunna integreras med de relevanta verktygen så att du kan synkronisera anteckningar och arbeta smidigt med andra applikationer.

Sökfunktion: När din samling av anteckningar snabbt växer kan det bli svårt att hitta en specifik anteckning. En bra sökfunktion hjälper till att minska detta problem och gör det lättare att hitta relevanta anteckningar och dagboksanteckningar.

Intuitivt gränssnitt: Programvaran du använder bör ha ett gränssnitt som är lätt att förstå så att du snabbt kan skapa anteckningar. Detta är särskilt viktigt för dem som föredrar visuella anteckningar.

Dataportabilitet: Appen bör göra det möjligt för dig att spara eller exportera anteckningar till ett format som enkelt kan laddas av andra plattformar och verktyg, så att dina anteckningar enkelt kan överföras.

Kostnad: Anteckningsappar finns i olika prisklasser. Hitta en som inte bara passar din budget utan också ger dig alla relevanta funktioner du behöver för att göra anteckningar.

De 10 bästa alternativen till Supernotes

Nedan hittar du flera alternativ till Supernotes som har anteckningsfunktioner och mycket mer. Varje anteckningsapp på listan har sina egna unika funktioner som gör att den sticker ut från vanliga anteckningsappar.

Organisera dina anteckningar, checklistor och uppgifter på ett och samma ställe med ClickUps kostnadsfria anteckningsblock online.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som inkluderar anteckningsfunktioner genom funktionen ClickUp Notepad. Du kan också snabbt göra anteckningar och skapa andra typer av dokument med ClickUp Docs, dess inbyggda dokumentredigerare för samarbete som kan konvertera ren text direkt till en åtgärdsbar uppgift. Dessutom finns det tillräckligt med formateringsalternativ för snygga anteckningar, wikis, personlig kunskapshantering och mycket mer. Mallen för dagliga anteckningar är en bra utgångspunkt.

Produktivitetsfunktionerna i ClickUp inkluderar projektledningsverktyg och möjligheten att skapa att göra-listor utan att behöva använda en annan anteckningsapp. Med uppgiftshanteringsfunktionen kan du tilldela skrivrelaterade uppgifter eller andra jobb som behöver utföras.

ClickUps AI-funktioner tar anteckningar till en högre nivå och ger dig kvalitetsinnehåll med mindre ansträngning. Samarbetsanteckningar hjälper teammedlemmarna att arbeta mer effektivt. På tal om samarbete, whiteboardverktyget i ClickUp gör det enkelt för team att brainstorma och snabbt samla idéer på anpassningsbara klisterlappar och former.

ClickUps bästa funktioner

En komplett uppsättning produktivitetsverktyg, såsom projektledning, digitala whiteboards, en inbyggd anteckningsapp och mycket mer.

Tillhandahåller AI-prompter anpassade till specifika roller för skapande av högkvalitativt innehåll.

Möjligheten att organisera och tagga anteckningar med kapslade sidor för att skapa en lättöverskådlig struktur.

Anpassad och förkonfigurerad automatisering sparar tid genom att minska behovet av att utföra rutinmässiga åtgärder.

Integreras med över 1 000 appar, inklusive många av de mest populära verktygen på marknaden.

Ett bibliotek med anpassade mallar för alla aspekter av din verksamhet hjälper dig att komma igång snabbt.

Begränsningar för ClickUp

Mobilappen har inte lika många funktioner som desktopversionen.

Antalet funktioner kan göra gränssnittet förvirrande för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Notion

Via Notion

Notion är en annan allt-i-ett-produktivitetsapplikation som har anteckningsfunktioner. Den erbjuder en mångsidig arbetsyta för både individer och team. Du kan skapa snygga anteckningar, databaser, uppgiftslistor och mycket mer. Programvaran är känd för sina anpassningsbara mallar och blockbaserade redigering, vilket gör det enkelt att göra snabba anteckningar som är strukturerade i ett format som är unikt för varje användares behov.

Notions bästa funktioner

Tillhandahåller en centraliserad arbetsyta för wikis, dokument och projekt för att minska antalet verktyg som behövs i teknikstacken.

Nästa generations dokument stöder realtidssamarbete, kommentarer och integrationer för att erbjuda mer kraft.

Inbyggda projektledningsfunktioner för att underlätta planering, uppföljning och genomförande av projekt.

Integration av AI-anteckningsverktyg ger innehållsförslag, dataanalys och automatiseringsfunktioner.

Anpassningsbara visualiseringsalternativ gör det möjligt för användare att visa sina data på ett sätt som passar dem bäst.

Dra-och-släpp-funktionen gör det enkelt att snabbt skapa anteckningar, även för dem med begränsade tekniska kunskaper.

Begränsningar i Notion

Vissa användare har rapporterat om tillfälliga buggar som tillfälligt har gjort applikationen långsammare eller fått den att frysa.

Det stora antalet alternativ kan överväldiga nya användare när de kommer igång.

Det begränsade antalet integrationer jämfört med vissa alternativ störde vissa användare.

Notions prissättning

Gratis

Plus: 8 $/månad

Företag: 15 $/månad

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

AI-tillägg: 8 $/månad

Betyg och recensioner av Notion

G2: 4,7/5 (över 4 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 500 recensioner)

3. Workflowy

Via Workflowy

Workflowy är en anteckningsapp med minimalistisk design som fokuserar på att skapa organiserade listor och översikter för att förbereda anteckningar online på ett enkelt sätt. Det enkla och intuitiva gränssnittet gör det enkelt att fånga och strukturera dina tankar, uppgifter och idéer.

Plattformen möjliggör oändlig indelning för att organisera dina idéer med så många underordnade anteckningar som behövs, vilket gör den till ett kraftfullt verktyg för brainstorming och planering på ett linjärt och välstrukturerat sätt.

Workflowy bästa funktioner

Skapa listor inom listor i oändlighet för ett flexibelt sätt att organisera dina anteckningar.

Zooma in och ut på valfri underlista för att enkelt kunna koncentrera dig på enskilda uppgifter eller ämnen.

Använd taggar för att kategorisera och filtrera listor effektivt, så att det blir enkelt att hitta relaterade objekt.

Kom igång snabbt med det minimalistiska och användarvänliga gränssnittet.

Arbeta offline och synkronisera automatiskt mellan alla enheter när anslutningen återställs.

Dela enkelt anteckningar och samarbeta på listor med realtidssamarbetsfunktioner för team.

Begränsningar i Workflowy

Vissa användare rapporterar att appen blir långsam i vissa situationer.

Gränssnittet finns endast på engelska, vilket kan utgöra ett språkproblem för vissa användare.

Den minimalistiska designen har nackdelen att den inte erbjuder lika många funktioner som andra appar.

Priser för Workflowy

Gratis

Månadsvis: 4,99 $

Årligt: 49,00 $.

Workflowy-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (22 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (13 recensioner)

4. Evernote

Via Evernote

Evernote är en populär app för anteckningar och organisering, känd för sin användarvänliga design. Den lägger stor vikt vid användarvänliga anteckningar, skapande och synkronisering mellan olika enheter.

Funktioner som anteckningsmärkning, sökning och intuitiva organisationsfunktioner har bidragit till att detta verktyg har blivit en av de mest populära anteckningsapparna.

Det gör att du kan lagra och hämta olika typer av information på ett och samma ställe. Du kan skapa webbklipp och spela in ljudanteckningar. Du kan också skriva anteckningar för hand när du använder en pekskärm.

Evernotes bästa funktioner

Automatisk synkronisering av anteckningar mellan alla enheter håller data uppdaterade och tillgängliga var som helst, när som helst.

Förbättra anteckningarna med text, bilder, röstanteckningar, PDF-filer och andra dokumentformat.

Kombinera anteckningar med uppgifter och scheman för en kraftfull, enhetlig organisationsplattform.

Sökfunktionen gör det enkelt att snabbt hitta innehåll i stora anteckningssamlingar.

Skapa, tilldela och hantera uppgifter direkt i anteckningarna, inklusive stöd för förfallodatum och påminnelser.

Integrera med Google Kalender för förbättrad schemaläggningsfunktionalitet

Begränsningar i Evernote

Användarna tycker att gratisversionen är lite mer begränsad än de skulle önska.

Premiumabonnemangen är lite för dyra för vissa personers smak.

Det är inte så enkelt som det kunde vara att exportera data till andra plattformar.

Priser för Evernote

Gratis

Personligt: 14,00 $/månad

Professional: 17,99 $/månad

Teams: 24,99 $/månad per användare

Evernote-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (8 000 recensioner)

5. Dendron

Via Dendron

Dendron är en anteckningsapp som är utvecklad med utvecklare och tekniska användare i åtanke. Den är byggd på Visual Studio Code och innehåller funktioner som hierarkisk anteckningsorganisation, bakåtlänkar och ett omfattande utbud av anpassningsalternativ.

Programvaran är utmärkt för att hantera stora samlingar av anteckningar och kunskapsbaser för att stödja informationsbehovet i stora programmeringsprojekt och andra användningsfall som hanterar komplex information.

Baserat på VSCode ger det också utvecklare välbekanta funktioner, såsom syntaxmarkering och markering av kod i flera språk.

Dendrons bästa funktioner

De konsekventa men flexibla strukturerna erbjuder en utmärkt kombination av bekanthet och anpassningsbarhet.

Ett robust typsystem säkerställer att kunskap kategoriseras systematiskt.

Viktig information cachelagras för snabbare åtkomst.

Publiceringsverktyg gör det enklare att dela kunskap i ett digitalt trädgårdsformat.

VSCode-basen erbjuder en bekant arbetsmiljö för utvecklare.

Den öppna källkoden är utvecklad med skalbarhet i åtanke.

Begränsningar för Dendron

Det finns inget stöd för mobila enheter.

Vissa användare tycker att det är svårt att navigera mellan anteckningarna.

Sökfunktionerna är inte lika robusta som hos vissa konkurrenter.

Dendrons prissättning

Gratis och öppen källkod

Dendron-betyg och recensioner

Product Hunt: 5/5 (24 recensioner)

6. Obsidian

Via Obsidian

Obsidian är en anteckningsapp som fokuserar på att bygga upp en personlig kunskapsbas med hjälp av sammanlänkade anteckningar. De lokala filsystemen möjliggör dubbelriktad länkning, bakåtlänkar och grafisk visualisering i ett tilltalande men lättanvänt format.

Programvaran är idealisk för kunskapshantering och kreativa tankeprocesser som gynnas av ett nätverk av sammankopplade tankar. Användningen av markdown-anteckningar möjliggör enkel och intuitiv formatering i farten.

Obsidians bästa funktioner

Ger en privat och flexibel anteckningsupplevelse som passar din unika tankeprocess.

Anteckningarna sparas direkt på användarens enhet för snabb och bekväm åtkomst offline.

Hundratals plugins och teman ger oändliga anpassningsmöjligheter.

Öppna, icke-proprietära filformat gör det enkelt att överföra data till och från andra applikationer.

Den visuella relationsgrafen ger en grafisk representation av komplexa relationsmönster mellan anteckningar.

Obsidians begränsningar

Många användare tyckte att programvaran hade en brantare inlärningskurva än andra alternativ.

Vissa användare hade problem med att synkronisera anteckningar mellan olika enheter.

Programvaran kan bli långsam när den hanterar stora samlingar av anteckningar.

Obsidian-priser

Gratis för alltid

Kommersiell användning: 50 $/år

Obsidian-betyg och recensioner

Capterra: 4,9/5 (20 recensioner)

7. Cryptee

Via Cryptee

Cryptee är en anteckningsprogramvara som lägger stor vikt vid datasäkerhet genom att tillhandahålla avancerade krypteringsfunktioner för alla dina dokument. Du kan skapa och lagra anteckningar, dokument och bilder med säker kryptering.

Cryptees engagemang för integritet gör det till ett utmärkt val av anteckningsverktyg för alla privatpersoner eller företag som behöver prioritera dataskydd och sekretess eller som vill kunna göra privata anteckningar.

Cryptees bästa funktioner

Krypterad medielagring håller alla dina data på plattformen säkra.

Dokument som skapas och redigeras i plattformen drar nytta av samma säkra krypteringsteknik.

Filerna krypteras på användarens enhet innan de laddas upp för ännu bättre datasäkerhet.

Den dynamiska dokumentredigeraren stöder korslänkar, hashtags, markdown-formatering och mycket mer för en förbättrad skrivupplevelse.

Integreras sömlöst med verktyg som Evernote och Word och exporterar till PDF- och Markdown-filer för maximal flexibilitet.

Med spökmappar kan du dölja data så att du kan skapa ännu mer privata anteckningar.

Cryptees begränsningar

Vissa användare hade problem med synkroniseringen mellan sina enheter.

Programvaran saknar funktioner jämfört med vissa av sina konkurrenter.

Användargränssnittet är mindre intuitivt än andra alternativ.

Cryptees prissättning

10 GB: 3 €/månad

400 GB: 9 €/månad

2 000 GB: 27 €/månad

Cryptees betyg och recensioner

Product Hunt: 3/5 (13 recensioner)

8. Logseq

Via Logseq

Logseq är ett program för kunskapshantering och anteckningar som är utformat enligt principerna för Zettelkasten-metoden. Det stöder bakåtlänkar, dubbelriktade länkar och grafisk visualisering för att hjälpa dig att snabbt skapa sammankopplade kunskapsbaser.

Logseq är perfekt för forskare, akademiker och alla som vill organisera sina anteckningar. Eftersom det är en öppen källkodsprogramvara är Logseq helt gratis.

Logseqs bästa funktioner

Ett robust system för uppgiftshantering hjälper användarna att hålla ordning och följa upp sina uppgifter.

Möjliggör anteckningar i PDF-filer direkt i programvaran för enklare dokumentgranskning.

Stöd för flashkort gör det enklare att lära sig och behålla information som lagras i programvaran.

Whiteboards ger programvaran visuell brainstorming och samarbete.

Den öppna källkoden ger ännu större transparens och säkerhet.

Begränsningar för Logseq

Utvecklingsprocessen går långsammare än användarna skulle önska.

Synkroniseringsfunktionerna är inte tillräckligt tillförlitliga för vissa användare.

Nya versioner kan ibland innehålla buggar.

Priser för Logseq

Gratis och öppen källkod

Logseq-betyg och recensioner

Product Hunt: 5/5 (över 100 recensioner)

9. Roam

Via Roam

Roam är ett verktyg för anteckningar och kunskapshantering som erbjuder ett unikt länkningssystem på blocknivå för att redigera anteckningar.

Programvaran är uppbyggd kring idén att skapa sammankopplade anteckningar genom att länka samman enskilda textblock. Denna dokumentstruktur stämmer bättre överens med hur den mänskliga hjärnan fungerar, vilket gör att alla dina anteckningar kan utforskas på ett mer intuitivt sätt.

Roams bästa funktioner

Den nätverksbaserade anteckningsstrukturen gör det enkelt att dokumentera ett nätverk av idéer och koncept.

Dokument- och databasfunktioner smälter samman sömlöst för ett mer produktivt arbetsflöde.

Möjliggör systematisk organisering av forskning för långsiktig lagring och enkel åtkomst.

Associerad kunskapsstruktur ger ett mer intuitivt sätt att organisera data.

Roam-begränsningar

Användare med mycket stora databaser har rapporterat prestandaproblem.

Mobilappen saknar vissa funktioner som finns i desktopversionen.

Roam-priser

Pro: 15 $/månad

Believer: 500 $/5 år

Roam-betyg och recensioner

Capterra: 4,4/5 (17 recensioner)

10. PNotes

Via PNotes

PNotes, en förkortning av Portable Notes, är ett lättviktigt anteckningsprogram som är utformat för snabb och enkel skapande och hantering av anteckningar. Det erbjuder grundläggande skapande av vanlig textanteckningar och möjliggör rik text och tabeller för mer kreativ formatering.

PNotes är perfekt för personer som föredrar en enkel digital anteckningsupplevelse och behöver ett smidigt sätt att skriva anteckningar och organisera viktig information på sina datorer.

PNotes bästa funktioner

En komplett uppsättning formateringsalternativ, såsom rik text och tabeller, möjliggör anpassningsbar organisering av data.

Den kostnadsfria ritfunktionen ger ytterligare ett sätt att skapa innehåll.

Anteckningar kan anpassas med hjälp av skinn och transparensinställningar, antingen individuellt eller i grupper.

Schemaläggning och påminnelser gör det enkelt att spåra och hantera anteckningar.

Integration med populära sociala nätverk för att publicera anteckningar

Begränsningar för PNotes

Vissa användare tycker att funktionen för att klicka och dra är för känslig.

Användare har uttryckt en önskan om att kunna ställa in en anpassad plats för lagring av anteckningarna istället för i applikationsmappen.

Prices för PNotes

Gratis och öppen källkod

PNotes betyg och recensioner

Sourceforge: 4,8/5 (76 recensioner)

Börja din anteckningsresa idag

Bland alla Supernotes-alternativ utmärker sig ClickUp med sina robusta anteckningsfunktioner, som går utöver vanliga digitala anteckningar. Dess styrka ligger inte bara i att skapa anteckningar, utan också i att främja samarbetsmiljöer mellan projekt för att omvandla dina omfattande anteckningar direkt till åtgärdspunkter.

Hantera ditt småföretagsprojekt i varje steg med mallar, samarbetsfunktioner och över 15 projektvyer med hjälp av ClickUp.

ClickUps programpaket omfattar mer än bara anteckningar, det inkluderar även projektledning, AI-verktyg och intuitiva gränssnitt. ClickUp gör det möjligt för team att omvandla spridda idéer till sammanhängande koncept genom att underlätta delning, effektivisera arbetsflöden och öka produktiviteten.

Är du redo att samla dina anteckningar, checklistor och uppgifter på ett ställe? ClickUp kan hjälpa dig att organisera dina anteckningar, checklistor och uppgifter på ett och samma ställe. Prova ClickUp gratis idag och ta dina anteckningsfärdigheter till nästa nivå.