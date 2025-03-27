12 kostnadsfria mallar för tidsstudier i Excel och ClickUp

Tid är mer än bara pengar; det är livsnerven i personlig och teamets produktivitet.

Oavsett om du är en projektledare som vill effektivisera arbetsflöden eller en produktledare som vill maximera teamets produktivitet, har vi lösningen för dig.

Vi har handplockat 12 av de mest dynamiska mallarna för tidsstudier, perfekta för plattformar som Excel och ClickUp. Se dessa mallar som dina hemliga allierade, redo att användas och anpassas efter dina unika behov.

Dyk in, utforska och utnyttja kraften i effektiv tidsstudie. Det handlar inte bara om att spåra timmar – det handlar om att frigöra potential!

Vad är en tidsstudiemall?

I grunden observerar, utvärderar och registrerar en mall för tidsstudier i företag den tid som olika uppgifter i ett arbetsflöde tar. Syftet är att övervaka projektstatus, förstå en anställds eller ett teams prestationsnivå och identifiera områden med potential för förbättring.

Varför använda en mall för tidsstudier?

Mallar för tidsstudier är särskilt fördelaktiga inom alla branscher och roller för dem som vill förbättra processer, minska ineffektivitet och i slutändan öka produktiviteten.

Genom att noggrant dokumentera och analysera uppgifters varaktighet kan du identifiera flaskhalsar och hitta möjligheter att effektivisera och implementera bästa praxis med hjälp av konkret data som stöd.

Vad kännetecknar en bra mall för tidsstudier?

Många verktyg lovar tydlighet, men alla levererar inte. En bra mall för tidsstudier sticker dock ut. Men vad skiljer det exceptionella från det vanliga? Låt oss titta på de viktigaste fördelarna med en effektiv mall för tidsstudier:

Tydlighet och enkelhet: En utmärkt En utmärkt mall för tidshantering är inte komplicerad. Den är enkel och intuitiv, så att användarna kan använda den smidigt, oavsett om de är nybörjare eller erfarna proffs. För många krusiduller kan distrahera från den detaljerade analysen.

Flexibilitet: Varje organisation och individ har unika behov. En förstklassig mall för tids- och rörelsestudier erbjuder anpassningsmöjligheter, så att användarna kan justera elementen för att bäst passa deras specifika krav, till exempel en djupdykning i en tillverkningsprocess.

Omfattande fält: Det bör finnas fält för uppgiftsnamn, start- och sluttider, varaktighet och eventuella avbrott eller anteckningar som är relevanta för studien eller dataanalysen.

Visuell attraktionskraft: En ren layout med en touch av estetisk attraktionskraft hjälper teamen att registrera data effektivt. En bra design kan öka användarnas engagemang och minska risken för inmatningsfel.

Integrationsmöjligheter: I den digitala tidsåldern kan de bästa mallarna för tidsstudier integreras med andra verktyg, plattformar eller programvaror, vilket säkerställer ett smidigt flöde av data och insikter.

En robust tidsstudiemall förenar form och funktion och skapar en balans mellan noggrannhet och användarvänlighet. Det är ett verktyg för datainsamling och en inkörsport till ökad produktivitet.

12 kostnadsfria mallar för tidsstudier i Excel och ClickUp

Landskapet för produktivitetsverktyg utvecklas ständigt, och det är viktigt att ligga steget före med den mest effektiva metoden. Här har vi sammanställt en lista med banbrytande ClickUp- och Excel-mallar för tidsstudier som är skräddarsydda för framtiden men som du kan använda redan idag.

1. ClickUp-mall för tidsstudie

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för tidsstudier

ClickUp-mallen för tidsstudietabeller är utformad för yrkesverksamma som genomför dessa komplexa studier och erbjuder en strukturerad metod för att registrera cykeltider, beräkna normala och standardtider samt hantera prestationsbetyg och ersättningar på ett enkelt sätt.

Denna mall har en tabellvy som inspirerar till ordning och tydlighet och ger dina tidsstudier en oöverträffad nivå av organisation. Den har tolv anpassade fält, inklusive avdelning, anteckningar, standardtid, normal tid, arbetstyp, observatör och mer, vilket underlättar en omfattande uppdelning av uppgifter. De anpassade fälten för cykel 1, cykel 2 och cykel 3 erbjuder en effektiv sammanställning av upprepade åtgärder eller processer, medan fälten för tillägg och betyg analyserar produktivitets- och prestationsnivåerna.

Alla dessa funktioner kombinerade i en mall skapar ett enkelt, men ändå exakt och kraftfullt verktyg som ger dig all nödvändig data för att analysera och optimera arbetsflöden för maximal produktivitet.

2. ClickUp-mall för tidsstudieuppgift

Ladda ner den här mallen Spåra och analysera arbetsaktiviteter med ClickUps mall för tidsstudier.

Att förstå och optimera arbetsflöden är avgörande i en värld där varje sekund kan göra skillnad. ClickUp-mallen för tidsstudier är den mest effektiva metoden för detta ändamål, noggrant utformad för att ge en överblick över medarbetarnas arbetsflöden från idé till färdigställande.

Kärnan i denna kostnadsfria mall för tidsstudier är dess robusta funktioner. Med anpassade statusar blir uppgiftshanteringen enkel, så att inga detaljer missas. Mallen erbjuder anpassade fält för att mata in viktiga parametrar som ansvarig chef, tidsstandarder och till och med avdelning för en överskådlig vy.

Behöver du ett varierat perspektiv? Växla mellan vyer som Gantt, Kalender eller Arbetsbelastning. Magin sträcker sig till automatiserad tidrapportering, AI-stöd och projektledning, vilket gör att du kan hantera uppgifter som en mästare.

Perfekt för: Organisationer som vill jämföra produktiviteten mellan olika avdelningar.

3. ClickUp-mall för tidshanteringsschema

Ladda ner den här mallen Hantera alla typer av uppgifter och statusar med ClickUps mall för tidshanteringsschema.

I den komplicerade dansen mellan att övervaka medarbetarnas arbetshastighet och prestationsnivåer är det lätt att gå vilse i mängden uppgifter och utvärderingar. ClickUps mall för tidshanteringsschema är skräddarsydd för att underlätta denna dans, så att du aldrig missar ett steg när du utvärderar ditt teams produktivitet.

Denna mall för personlig tidsstudie är speciellt skapad för dem som vill övervaka och mäta prestanda och erbjuder en omfattande metod för att registrera nedlagd tid. Aktivitetslogglistan är ett viktigt verktyg för projektledning. Du kan smidigt lägga in veckovisa prestationsutvärderingsuppgifter, var och en kopplad till anpassade fält som anger dag och aktivitetstyp. Detta säkerställer att du alltid är i takt med medarbetarnas framsteg och kan analysera hur de går igenom uppgifterna.

Men den verkliga styrkan ligger i de anpassade uppgiftsstatusarna. Allteftersom veckan fortskrider ger dessa statusar en realtidsbild av en anställds effektivitet och arbetshastighet.

Perfekt för: Chefer som vill förbättra produktiviteten för sig själva och sitt team.

Anpassa ClickUp Brain till din studieteknik för maximal nytta.

4. ClickUp-mall för tidsbox

Ladda ner den här mallen Organisera arbetet med observerade tider i ClickUps tidsboxmall.

En strukturerad och effektiv metod är oumbärlig när man vill utvärdera medarbetarnas prestanda genom tidsstudier. ClickUps tidsboxmall är utformad med just denna utmaning i åtanke och hjälper dig att segmentera och övervaka uppgifter samt få detaljerad insikt i en medarbetares arbetstakt och kvaliteten på resultatet.

Denna mall för tidsstudier av anställda ger ett perfekt ramverk för chefer eller teamledare som vill analysera prestationsnivåer. Varje uppgift är som en pusselbit som avslöjar olika aspekter av en anställds effektivitet.

Anpassade statusar i denna mall hjälper dig att kategorisera uppgifter, så att du direkt kan se var en anställd utmärker sig och var hen kan behöva stöd. De anpassade fälten förfinar studien ytterligare och möjliggör en noggrann granskning av varje uppgift.

Flera vyer, från uppgiftsplanerare till tidsboxscheman, innebär att du aldrig saknar sätt att analysera och utvärdera prestanda. Och det slutar inte bara med visning; tidsspårning och beroendevarningar säkerställer att utvärderingarna är baserade på realtid och ger en helhetsbild.

Det är intuitivt att navigera i den här mallen. Ställ in timers med hjälp av kalendervyn, tilldela uppgifter som passar den önskade studieperioden och låt tavelvyn organisera dessa uppgifter. Med tidsboxmallen i ClickUp blir prestationsmätning mindre av en uppgift och mer av en strömlinjeformad process, vilket säkerställer att du alltid har en tydlig bild av medarbetarnas effektivitet.

Perfekt för: Teamledare som vill få djupare insikter i medarbetarnas tidshantering.

5. ClickUp-mall för schemaläggning

Ladda ner den här mallen Skapa ett tydligt schema för att förbättra produktiviteten med ClickUps mall för schemaläggning.

När det gäller att mäta medarbetarnas prestanda är det viktigt att uppgifterna och projektschemana är tydliga. Använd ClickUps mall för schemaläggning, ett robust verktyg som är skräddarsytt för chefer och teamledare som strävar efter att säkerställa optimal produktivitet.

Den primära funktionen är att möjliggöra skapandet av transparenta scheman, vilket eliminerar besväret med att navigera genom spridda e-postmeddelanden och kalkylblad. Varje uppgift tilldelas en tydlig och specifik tidsblock, vilket säkerställer att medarbetarna känner till sina exakta ansvarsområden och deadlines.

Men det som verkligen utmärker denna mall är dess intuitiva organisation. Den tar hänsyn till hur moderna affärsuppgifter hänger ihop och hjälper användarna att förstå beroendeförhållandena mellan olika uppgifter. Detta bidrar till att undvika potentiella överlappningar mellan uppgifter och säkerställer att alla teammedlemmar är på samma sida. I sin tur underlättar detta effektiv teamkoordinering och smidig projektgenomförande.

Den allomfattande karaktären hos ClickUp Schedule Blocking Template innebär också att chefer kan följa ett projekt från planeringsfasen till genomförandet. Genom att erbjuda en enhetlig plattform överbryggar den kommunikationsklyftan och säkerställer att alla har en heltäckande bild av sina uppgifter. Slutresultatet? Ett sammanhållet team som arbetar i harmoni, där varje medlem är medveten om sin roll i det stora hela.

Perfekt för: Teammedlemmar och chefer som vill undvika överbokning.

6. ClickUp-mall för tidsfördelning

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för tidsfördelning är utformad för att hjälpa dig att hantera din tid och dina resurser på ett bättre sätt.

Effektiv tidshantering är kärnan i exemplarisk medarbetarprestanda. Med förståelse för detta centrala behov erbjuder ClickUp Time Allocation Template chefer en strömlinjeformad plattform för att övervaka tidsfördelningen med precision.

I grunden är den utformad för att passa olika team, vare sig det är en säljkår som övervakar potentiella kunder eller en marknadsföringsenhet som är intresserad av kundsegmentering. Mallens enkla layout gör att även de som är nya inom tidshantering kan navigera i den med lätthet.

Mallen för tidrapportering för anställda har anpassade uppgiftsstatusar som fungerar som en realtidsbarometer för framsteg. För chefer innebär detta att de snabbt kan se hur uppgifterna fortskrider. Men det är inte allt. Den integrerade prioritetsfunktionen är banbrytande och gör det möjligt att rangordna uppgifter efter hur brådskande de är. Detta säkerställer att viktiga uppgifter aldrig hamnar i skymundan.

Dessutom integrerar mallen för tidsfördelning ett anpassat fält för uppgiftstyp. Denna funktion skapar struktur i kaoset, gör det möjligt att gruppera och kategorisera uppgifter och ger en organiserad översikt. För chefer innebär detta smidigare arbetsprocesser och ett mer harmoniserat arbetsflöde, vilket säkerställer att teamet förblir fokuserat och konsekvent uppfyller, om inte överträffar, sina prestationsmål.

Perfekt för: Team som vill säkerställa att de lägger tid på de viktigaste uppgifterna.

7. ClickUp-mall för anställdas scheman

Ladda ner den här mallen Få en omfattande översikt över arbetsbelastningen med ClickUps mall för medarbetarschema.

I det stora utbudet av schemaläggningsverktyg sticker ClickUps mall för medarbetarschema verkligen ut från mängden. Denna mall gör det möjligt för chefer att strategiskt tilldela och spåra medarbetarnas arbetspass och fungerar som en omfattande plattform för att tilldela uppgifter inom dessa arbetspass och exakt beräkna arbetskraftskostnader.

Genom att inkludera fält för att ange anställdas roller och timpriser samt utse skiftchefer säkerställer denna mall tydlig kommunikation och ansvarstagande inom teamen. Det som gör detta verktyg till en absolut pärla är dess anpassningsförmåga. Det är enkelt att justera för anställdas tillgänglighet, till exempel att markera någon som ledig för veckan.

Perfekt för: Teamledare som söker ett smidigt sätt att följa upp medarbetarnas arbetspass.

8. ClickUp-mall för arbetsschema

Ladda ner den här mallen Hantera anställdas scheman och arbetspass med ClickUps mall för arbetsscheman.

Mallen för arbetsskiftschema i ClickUp är ett bevis på enkelhetens skönhet. I en tid där informationsöverflöd är normen förespråkar denna mall för tidsbudgetering en minimalistisk men ändå mycket funktionell approach till schemaläggning.

Med endast det väsentliga i sikte – skiftens start- och sluttider, erforderliga roller och de som fyller dem – kan chefer och teammedlemmar omedelbart få klarhet. Det färgkodade systemet erbjuder ett intuitivt sätt att skilja mellan olika skift, vilket säkerställer smidig kommunikation.

Med den här mallen kan chefer markera frånvarande teammedlemmar och ange orsaker, vilket främjar transparens och anpassningsförmåga. Tack vare ClickUps robusta verktygssvit – från kommunikation till projektledning – går det smidigt att integrera det här schemat med andra teamprocesser. Om det någonsin har funnits en mall som kombinerar stil med substans, så är det utan tvekan ClickUps mall för arbetsskiftschema.

Perfekt för: Chefer som vill övervaka och finjustera medarbetarnas arbetsscheman på ett konsekvent sätt.

9. ClickUp-mall för teamschema

Ladda ner den här mallen Planera uppgifter i förväg och fortsätt att göra förbättringar med ClickUps mall för teamets schema.

ClickUp Team Schedule Template liknar en mästarstrategs verktygslåda. När nya projekt rullar in behöver cheferna en väl definierad plan, och den här mallen tjänar just det syftet. Genom att underlätta en grundlig översikt över projektaktiviteterna och låta cheferna tilldela uppgifter till respektive teammedlemmar säkerställs att alla är överens om sina ansvarsområden.

Särskilt anmärkningsvärt är dess dubbla visningsfunktion. Chefer kan mäta veckans uppgifter eller visa arbetsbelastningen organiserad per teammedlem. Utöver dessa funktioner sticker den inbyggda arbetsbelastningsvyn ut. Den är en ovärderlig tillgång för att säkerställa att ingen teammedlem blir överbelastad och främjar en balanserad arbetsfördelning.

Med sina otaliga vyer, snyggt organiserade och färgkodade, är denna mall inte bara ett logistiskt verktyg utan också en strategisk tillgång som kan förbättra teamets produktivitet och samordning avsevärt.

Perfekt för: Projektledare som vill maximera teamets produktivitet.

10. Excel-mall för tidrapportering från Vertex42

via Vertex42

För företag, särskilt nya startups, kan effektiv tidrapportering vara skillnaden mellan strömlinjeformade processer och kaotiska arbetsflöden. Excel-tidrapportmallen från Vertex42 är svaret på detta behov.

Den erbjuder flexibilitet för olika användarpreferenser och är tillgänglig för flera plattformar som Excel, OpenOffice och Google Sheets. Mallen passar både veckovisa och tvåveckors tidsrapporter och tillgodoser olika företags behov.

Chefer kan ange lönenivåer för att beräkna den totala lönen, vilket omedelbart säkerställer att löneprocessen blir korrekt. Den enkla anpassningen och delningen, i kombination med tips om användning – som att omvandla tidrapporten till en PDF för e-post – gör detta verktyg till mer än bara en tidrapport, utan en omfattande lösning för tidshantering. Oavsett om det gäller en enskild anställd eller ett större team, säkerställer Vertex42:s mall att tidrapportering aldrig mer blir ett hinder.

Perfekt för: Excel-användare som behöver flera olika typer av tidrapportformat i ett.

11. Enkel mall för tidrapport i Excel

via Microsoft

Timesheet Worksheet Template från Microsoft är en Excel-mall för rapportering av anställdas arbetstider.

Med denna mall för tidsstudier av anställda kan du registrera in- och utstämplingar samt måltidsraster för varje dag i veckan. Eftersom det är en Excel-mall beräknas automatiskt det totala antalet arbetade timmar och övertidstimmar.

Den enkla kalkylbladsmallen är redigerbar och anpassningsbar och kan hjälpa dig att enkelt spåra medarbetarnas produktivitet.

Perfekt för: Småföretagare som vill mäta sina anställdas effektivitet.

12. Mall för veckotidrapport i Excel

via Microsoft

Letar du efter en enkel och budgetvänlig lösning för att spåra anställdas tid? Mallarna för veckotidrapporter i Excel kan vara precis vad du behöver.

Denna lättillgängliga tidrapport beräknar timmarna baserat på in- och utstämplingstid, med pauser angivna i minuter. Du kan fördela timmarna efter behov mellan ordinarie arbetstid och övertid.

Du kan lägga till eller ta bort löneinformation och anpassa texten efter dina behov.

Perfekt för: Företag som söker en användarvänlig lösning för hantering av tidrapporter.

Hur man genomför en tidsstudieanalys: steg-för-steg-guide

Att genomföra en tidsstudieanalys är ett värdefullt sätt för teamledare att identifiera ineffektiviteter, förbättra processer och optimera produktiviteten. Här är en steg-för-steg-guide.

1. Definiera syftet med tidsstudien

Bestäm varför du genomför studien. Är det till exempel för att förbättra arbetsflödeseffektiviteten, identifiera flaskhalsar eller fördela resurser mer effektivt?

Var tydlig med vad du vill uppnå, till exempel att minska uppgiftens varaktighet, eliminera överflödiga moment eller förbättra arbetsbelastningen i teamet.

2. Välj den process eller de uppgifter som ska studeras

Välj specifika uppgifter eller arbetsflöden som är avgörande för ditt teams resultat. Begränsa studiens omfattning för att uppnå bättre resultat.

Fokusera på processer som direkt påverkar teamets prestanda eller som är benägna att vara ineffektiva.

Använd en tidrapporteringsapp (t.ex. ClickUp Time Tracking, Toggl, Clockify osv.) eller ett enkelt kalkylblad. Ha en stoppur, anteckningsbok eller programvara tillgänglig för att mäta uppgiftens varaktighet.

Säkerställ öppen kommunikation med ditt team för att förklara processen och syftet och för att ta itu med eventuella frågor eller funderingar som uppstår under studien.

4. Utbilda och engagera ditt team

Informera ditt team om syftet med tidsstudien och hur resultaten kommer att gynna dem. Detta främjar förtroende och samarbete.

Ta itu med farhågor och försäkra medarbetarna om att studien handlar om processförbättring, inte mikrostyrning.

5. Observera och registrera tidsdata

För att registrera den tid som åtgår kan du välja mellan tre olika observationsmetoder:

Direkt observation: Observera och registrera hur lång tid uppgifterna tar i realtid.

Självrapportering: Låt teammedlemmarna logga sina uppgiftsvaraktigheter

Automatiserad spårning: Använd programvara för att övervaka arbetsflöden

Samla in data konsekvent. Observera uppgifterna flera gånger (om möjligt) för att säkerställa noggrannheten.

6. Analysera den insamlade datan

Identifiera mönster och trender i uppgifters varaktighet, flaskhalsar eller onödiga steg. För repetitiva uppgifter, beräkna den genomsnittliga tiden för att slutföra dem.

Identifiera områden där tidsskillnader uppstår mellan anställda eller iterationer av samma uppgift.

7. Utvärdera processeffektiviteten

Identifiera var förseningar eller ineffektivitet finns. Om det finns branschstandarder eller interna standarder, utvärdera hur ditt teams prestanda stämmer överens med dessa.

8. Utveckla praktiska rekommendationer

Effektivisera processer: Föreslå förändringar för att minska ineffektivitet eller eliminera överflödiga moment.

Fördela resurser: Omfördela eller omfördela arbete för att balansera arbetsbelastningen.

Erbjud utbildning: Erbjud vägledning eller utbildning om tidsproblemen beror på bristande kompetens eller förståelse.

9. Genomför förändringar

Inför processförbättringar i liten skala för att testa deras effektivitet. Samla in feedback, involvera teammedlemmarna i att förfina förändringarna och se till att de är praktiskt genomförbara.

10. Övervaka och omvärdera

Spåra framsteg genom att mäta tiden igen efter att ändringarna har implementerats för att utvärdera förbättringarna. Förfina processerna ytterligare baserat på nya data och feedback.

Ytterligare tips för teamledare Fira framgångar: Uppmärksamma och belöna effektivitetsförbättringar för att upprätthålla motivationen.

Respektera integriteten: Undvik påträngande övervakningsmetoder som kan alienera teammedlemmarna.

Samarbeta med teamet: Involvera dem i brainstorming för att säkerställa engagemang

Genom att följa denna strukturerade metod kan du effektivt genomföra en tidsstudie och införa en kultur av kontinuerlig förbättring inom ditt team.

Effektivitet med mallar för tidsstudier

