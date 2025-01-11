Klara alla uppgifter med 15 produktivitetsappar för studenter

Det börjar på samma sätt varje gång. Du sätter dig ner med de bästa intentionerna – öppnar din bärbara dator, kanske till och med en lärobok – och fem minuter senare tittar du av någon anledning på en video om hur valar drömmer.

Låter det bekant? Att hålla sig på rätt spår känns som en omöjlig uppgift mellan oändliga aviseringar och en växande lista med uppgifter.

Det är där produktivitetsappar för studenter kommer in i bilden. ✅

Oavsett om du behöver ett smartare sätt att organisera dina att göra-listor, planera din vecka med Google Kalender eller äntligen prova Pomodoro-tekniken för att bekämpa prokrastinering, är dessa verktyg utformade för att underlätta studentlivet.

I den här bloggen lär vi oss om de 15 bästa produktivitetsapparna för studenter. Låt oss börja!

Studenter kämpar ofta med tidsplanering, vilket är en viktig källa till stress och överbelastning i deras vardag. Faktum är att 45 % av amerikanska högskolestudenter uppgav att de upplevde ”mer än genomsnittlig stress”, medan 33 % av studenterna rapporterade ”genomsnittlig stress”.

Även om det inte är en heltäckande lösning kan produktivitetsappar i stor utsträckning hjälpa till att hantera dessa problem genom att hjälpa studenter att spara tid, effektivisera uppgifter och främja fokus.

Här är de viktigaste funktionerna du bör leta efter i din produktivitetsapp:

✅ Anpassningsbara att göra-listor: Välj produktivitetsappar som organiserar uppgifter med alternativ för att ställa in prioriteringar, deadlines och återkommande påminnelser.

✅ Kalenderintegration: Välj produktivitetsappar med funktionen att synkronisera scheman med Google Kalender eller liknande verktyg för att undvika missade deadlines eller överlappningar.

✅ Fokus-timers: Välj produktivitetsappar med inbyggda Pomodoro-timers eller app-blockeringsfunktioner för att minimera distraktioner under studietimmarna.

✅ Molnsynkronisering och säkerhetskopiering: Välj produktivitetsverktyg som ger tillgång till anteckningar, uppgifter och filer på flera enheter, så att du alltid är uppkopplad.

✅ Alternativ för digitala anteckningsböcker: Prioritera produktivitetsverktyg för studenter som även fungerar som anteckningsappar för multimediainmatning som bilder, röstanteckningar och handskrivna kommentarer.

✅ Samarbetsverktyg: Välj produktivitetsappar med delade uppgiftstavlor, fildelning och kommunikationskanaler för grupprojekt.

✅ Tidsspårning: Fokusera på produktivitetsverktyg som loggar hur du spenderar din tid, vilket hjälper dig att identifiera produktivitetsflaskhalsar i ditt studentliv.

De 15 bästa produktivitetsapparna för studenter

Rätt produktivitetsapp kan göra skillnaden mellan att överleva och att blomstra i ditt akademiska liv. Låt oss ta reda på vilka de 15 bästa produktivitetsapparna för studenter är:

1. ClickUp (Bästa allt-i-ett-produktivitetsverktyget för studenter)

Prova ClickUp Uppnå akademisk framgång och förbättra produktiviteten med ClickUp for Students

Först ut är ClickUp – din ultimata studiekamrat och allt-i-ett-produktivitetsapp som är utformad för att göra studentlivet till en lek. Oavsett om du hanterar uppgifter, följer upp klassprojekt eller organiserar ditt privatliv har ClickUp verktygen som hjälper dig att hålla koll på allt.

ClickUp for Students är som att ha en personlig assistent, projektledare och produktivitetsguru i ett. ClickUp är perfekt för tidshantering i universitetsmiljön och erbjuder olika funktioner som effektiviserar ditt akademiska arbetsflöde och hjälper dig att hålla ordning.

Den innehåller funktioner som uppgiftshantering – med anpassningsbara uppgifter, deluppgifter och checklistor för att dela upp uppgifterna. Du kan använda den för att ställa in påminnelser om deadlines, följa framstegen visuellt och samarbeta i grupprojekt med hjälp av delade uppgiftslistor och dokument.

ClickUp underlättar också anteckningar, dokumentskapande och målsättning, så att alla dina kursuppgifter hålls samlade på ett ställe.

💡 Proffstips: Visste du att ClickUps mall för att få saker gjorda (enkel lista) är inspirerad av David Allens berömda GTD-metod? Använd den här mallen för att dela upp även de mest överväldigande uppgifterna i små steg – perfekt för att förvandla det kaotiska studietidschemat eller det hotande projektet till en stressfri plan. ClickUps mall för personlig produktivitet är ett annat bonusverktyg som kan hjälpa dig att hålla fokus!

Prova ClickUp Brain Skapa och förfina dina anteckningar, uppsatser och e-postmeddelanden direkt från ClickUp Brain.

Dessutom förbättrar ClickUp Brain din tidshantering genom att låta dig skapa anteckningar direkt från AI-skrivassistenten. Det hjälper också till att skapa välformulerade e-postmeddelanden, uppsatser eller dispositioner, medan funktioner som transkription och snabba svar effektiviserar kommunikationen.

Spåra dina studietimmar och implementera tidsblockering för att hålla dig produktiv med ClickUps tidsregistreringsfunktion.

Om du har svårt att hantera din koncentrationstid för studietimmar är ClickUp Time Tracker en livräddare. Logga den tid du lägger på specifika uppgifter, som att gå igenom föreläsningsbilder eller arbeta med uppgifter.

Du kan också implementera tidsblockeringsmetoder med hjälp av trackern för att fördela studietider, till exempel 25 minuters fokusintervaller följt av 5 minuters pauser, för att hålla dig produktiv och undvika utbrändhet.

Använd ClickUp Tasks Förvandla stora uppgifter till hanterbara uppgifter med deadlines och prioriteringar med ClickUp Tasks.

Dessutom är ClickUp Tasks utmärkt för att dela upp stora uppgifter i mindre, mer hanterbara uppgifter. Ställ in deadlines, prioritera uppgifter och lägg till anteckningar eller resurser direkt till varje uppgift.

Om du till exempel skriver en uppsats kan du skapa uppgifter för att göra en disposition, göra research, skriva ett utkast och redigera, så att du inte glömmer något steg. 🛠️

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Vissa avancerade funktioner, som vissa vyer, är ännu inte fullt fungerande i mobilappen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Google Kalender (bäst för förenklad schemaläggning och uppgiftshantering)

via Google Kalender

Google Kalender är perfekt för studenter som vill hålla ordning på sin fullspäckade kalender. Dess förmåga att samordna uppgifter, evenemang och möten direkt på en visuell tidslinje gör den till en av de bästa produktivitetsapparna för studenter som vill balansera akademiska deadlines med fritidsaktiviteter.

Vill du planera hela veckan? Dra och släpp händelser på tidslinjen för att se var du kan klämma in den där välbehövliga biblioteksstunden eller kaffepausen. Dessutom kan du färgkoda din kalender för att skilja mellan lektioner, studietimmar och ledig tid. 🎨

Google Kalendars bästa funktioner

Lägg till och spåra uppgifter direkt i din kalender för tydlig anpassning av deadlines.

Schemalägg och dela tidsluckor för studieträffar eller möten med bokningslänkar.

Aktivera dagliga e-postmeddelanden med din agenda för att hålla dig uppdaterad om ditt schema varje morgon.

Begränsningar i Google Kalender

Vissa funktioner är för simplistiska för komplex tids- och projektplanering.

Priser för Google Kalender

Gratisversion

Business Starter: 6 $/månad per användare

Business Standard: 12 USD/månad per användare

Business Plus: 18 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljavdelningen för prisuppgifter

Recensioner och betyg för Google Kalender

G2: 4,6/5 (över 42 600 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 3 300 recensioner)

3. Google Drive (bäst för gemensam filhantering)

via Google Drive

Google Drive är det mest tillgängliga verktyget för studenter som hanterar grupprojekt, delar uppgifter eller organiserar studiematerial. Plattformens molnlagring och samarbetsfunktioner gör att du kan komma åt, redigera och dela filer i realtid mellan olika enheter.

Från att lagra föreläsningsanteckningar till att redigera presentationer tillsammans med klasskamrater – Google Drive samlar allt på ett lättillgängligt ställe. Använd Google Docs för att skriva uppsatser tillsammans, Google Sheets för att skapa att göra-listor och Google Slides för att skapa presentationer och lagra allt i Drive! ⭐

Google Drives bästa funktioner

Lagra och organisera anteckningar, projekt och filer i molnet

Samarbeta på och skanna fysiska dokument och ladda upp dem till Drive så att andra teammedlemmar kan komma åt dem direkt.

Glöm besväret med att spara och ladda upp nya och viktiga uppdateringar till molnet – Drive sparar automatiskt alla ändringar.

Begränsningar för Google Drive

Den kostnadsfria lagringsgränsen på 15 GB är begränsande för studenter med stora filbehov.

Grundläggande funktioner jämfört med andra produktivitetsverktyg för högskolestudenter

Priser för Google Drive

Gratis (upp till 15 GB)

Basic (100 GB): 1,99 $/månad per användare

Premium (2 TB): 9,99 $/månad per användare

AI Premium (2 TB): 19,99 $/månad per användare

Recensioner och betyg för Google Drive

G2: 4,7/5 (42 620+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 4 200 recensioner)

4. Forest (Bäst för att hålla fokus genom gamification)

via Forest

Forest använder gamification för att hjälpa studenter att vara produktiva och minimera distraktioner. Genom att plantera ett virtuellt träd varje gång du fokuserar, motiverar appen dig att hålla dig borta från din telefon. 🌳

Med tiden översätts din produktivitet till att plantera virtuella träd i en frodig virtuell skog och bidra till en hållbar sak. Det stämmer, du kan använda de virtuella mynten från Forest för att hjälpa till att plantera riktiga träd! Detta gör det perfekt för studenter som trivs med visuell motivation och tycker om att förvandla uppgifter till roliga utmaningar.

Forest bästa funktioner

Plantera virtuella träd som växer medan du fokuserar på att omvandla hårt arbete till en visuell belöning.

Håll dig borta från distraherande appar, eftersom ditt träd dör om du lämnar Forest-appen.

Bygg upp en personlig virtuell skog över tid som speglar ditt fokus och din produktivitet.

Forest-begränsningar

Begränsad integration med externa produktivitetsverktyg som uppgiftshanterare eller kalendrar

Chrome-tillägget är begränsat och lite buggigt.

Forest-priser

Engångsköp: 3,99 $/användare

5. Microsoft OneNote (bäst för mångsidigt och kollaborativt antecknande)

via Microsoft

Microsoft OneNote är en kraftfull anteckningsapp som anpassar sig efter din unika anteckningsstil. Den hjälper dig att smidigt organisera föreläsningsanteckningar, brainstorma idéer och skissa diagram.

Funktionerna för rösttranskription och delning är särskilt användbara för att spela in föreläsningar på språng och samarbeta med klasskamrater i projekt. I kombination med detta säkerställer integrationen med Microsoft Office ett smidigt arbetsflöde. OneNote är tillgängligt på alla enheter och är ett utmärkt verktyg för att hålla ordning och öka produktiviteten. 📝

Microsoft OneNotes bästa funktioner

Använd digitalt bläck för att skissa, anteckna och markera anteckningar för en personlig inlärningsupplevelse.

Spela in och transkribera föreläsningar direkt i appen för att enkelt kunna gå igenom dem senare.

Samarbeta med klasskamrater eller lärare genom att dela och redigera anteckningar i realtid.

Begränsningar i Microsoft OneNote

Synkroniseringen kan vara opålitlig när du växlar mellan enheter eller arbetar offline.

Priser för Microsoft OneNote

Gratisversion

Microsoft 365 Personal: 6,99 $/månad per användare

Microsoft 365 Family: 9,99 $/månad per användare (upp till 6 användare)

Recensioner och betyg för Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (1 790+ recensioner)

💡 Proffstips: Om du inte använder AI-verktyg för dina anteckningar går du förmodligen miste om förbättrad tidsbesparing och produktivitet.

6. Cold Turkey (Bäst för produktivitet utan distraktioner)

via Cold Turkey

Cold Turkey är det ultimata verktyget om du har svårt att koncentrera dig på grund av distraktioner från webbplatser, appar eller spel.

Genom att låta dig blockera webbplatser, applikationer eller till och med hela internet skapar Cold Turkey en disciplinerad arbetsmiljö som är svår att fuska i. Detta verktyg är särskilt värdefullt om du ständigt kämpar mot prokrastinering – det tvingar dig att prioritera uppgifter och återta din produktivitet.

Cold Turkeys bästa funktioner

Ta pauser vid fördefinierade tidpunkter med timers baserade på Pomodoro-tekniken som växlar mellan att vara på och av medan du arbetar.

Blockera inbäddat innehåll som laddas i en iframe, till exempel YouTube-videor.

Lås inställningarna för att förhindra ändringar under aktiva block och säkerställa ansvarsskyldighet.

Begränsningar med Cold Turkey

Mobila enheter stöds inte på grund av begränsningar i operativsystemet.

Cold Turkey-prissättning

Engångsbetalning på 39 dollar per användare

via Quizlet

Quizlet är ditt självklara studieverktyg för att lära dig genom interaktiva flashkort, övningstester och AI-drivna verktyg som Q-Chat, som gör inlärningen effektiv och engagerande. Det är särskilt användbart för studenter som förbereder sig för tentor i alla ämnen, eftersom det låter dem skapa anpassat innehåll eller få tillgång till expertkuraterade uppsättningar.

Med funktioner som Lärande läge och personlig framstegsspårning anpassar sig Quizlet efter din inlärningsstil och takt. Samarbetsverktygen och det expertverifierade innehållet säkerställer effektiv förberedelse inför prov, frågesporter eller dagliga klassarbeten.

Quizlets bästa funktioner

Memorera och internalisera begrepp mer exakt med hjälp av återhämtningsövningar.

Använd personliga övningstester som går från enkla till komplexa frågor allteftersom du gör framsteg.

Öka engagemanget i klassrummet med live-spel som Quizlet Live.

Quizlets begränsningar

Upprepade frågor i vissa uppsättningar blir irriterande med tiden.

Mer en inlärningsapp än en produktivitetsapp som hjälper studenter att hålla fokus.

Quizlets priser

Gratis plan: 0 $

Quizlet Plus: 7,99 $/månad per användare

Quizlet-recensioner och betyg

G2: 4,5/5 (över 280 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

💡 Proffstips: Använd AI för produktivitet för att skapa frågesporter som är anpassade efter ditt studiematerial. Mata in dina anteckningar eller viktiga ämnen och låt AI generera flervalsfrågor eller flashcards för att testa dina kunskaper. Det är ett roligt och effektivt sätt att förbereda sig inför tentor eller förstärka inlärningen!

8. RescueTime (Bäst för automatisk tidrapportering och förbättrad koncentration

via RescueTime

RescueTime hjälper dig att automatiskt spåra din tid och bygga upp produktiva vanor. Genom att ge detaljerad inblick i din dag identifierar den distraktioner och lyfter fram områden som kan förbättras, så att du kan hålla koll på dina akademiska mål.

Med funktioner som Focus Sessions, målsättning och automatisk aktivitetsuppföljning hjälper RescueTime dig att hantera dina studietider effektivt. Identifiera och förstå ditt studiemönster för att hålla koll på dina mål genom att maximera produktiviteten, minimera prokrastinering och skapa en bättre balans. 🕒

RescueTimes bästa funktioner

Blockera störande webbplatser och appar samtidigt som du sätter upp dedikerade fokusperioder.

Få realtidsinsikter om dina dagliga aktiviteter med automatisk spårning.

Sätt upp personliga mål och följ dina framsteg med detaljerade trender och insikter.

RescueTime-begränsningar

Begränsad integration mellan mobil- och datorappar

Priser för RescueTime

Lite: Gratis för alltid

Premium Solo: 12 $/månad

Premium Team: 9 $/månad per användare

Recensioner och betyg för RescueTime

G2: 4,1/5 (85+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 130 recensioner)

9. Anki (bäst för att behärska material genom spaced repetition)

via Anki

Anki är det bästa valet för att behålla information effektivt och på lång sikt. Plattformen använder spaced repetition för att förbättra långsiktigt minne, vilket gör den idealisk för att behärska komplexa ämnen.

Ankis anpassningsbara, mediarika kort stöder text, bilder, ljud och video, vilket tillgodoser olika inlärningsstilar och gör dem oumbärliga för att lära sig ett nytt språk eller memorera komplexa begrepp.

Oavsett om det gäller att förbereda sig för tentor, lära sig ordförråd eller behålla detaljerade begrepp, hjälper Anki dig att fokusera på det som är viktigast. 💾

Ankis bästa funktioner

Optimera din studietid med Ankis intelligenta schemaläggningssystem för maximal effektivitet.

Resursstarka och aktiva användarforum som hjälper dig med problem under användningen.

Synkronisera kortlekar mellan olika enheter med AnkiWeb för smidig inlärning var du än befinner dig.

Ankis begränsningar

Meddelanden för AnkiDroid är ibland inkonsekventa, vilket ofta kräver manuella appkontroller.

Inlärningskurvan på Anki är lite brant jämfört med andra produktivitetsappar för studenter.

Anki-priser

Gratis

Mobil iOS-app: 24,99 $ (engångsköp)

Anki recensioner och betyg

G2: 4,7/5 (25+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 20 recensioner)

10. Todoist (Bäst för enkel och intuitiv uppgiftshantering)

via Todoist

Todoist är perfekt om du letar efter ett överskådligt, användarvänligt verktyg för att effektivt organisera dina uppgifter och prioriteringar. Det utmärker sig genom sin enkelhet och erbjuder funktioner som naturlig språkinmatning för att lägga till uppgifter och kraftfulla filter för snabb och enkel kategorisering.

Plattformens intuitiva gränssnitt gör det möjligt för dig att dela upp uppgifter i hanterbara att göra-listor, sätta deadlines och prioritera det som är viktigast för att lyckas med dina studier.

Oavsett om du planerar uppgifter, håller koll på fritidsaktiviteter eller sätter påminnelser för grupprojekt, är Todoist ett flexibelt verktyg som är oumbärligt för stressade studenter. Med synkronisering mellan olika enheter och smarta funktioner är det perfekt för att hålla produktiviteten uppe när du är på språng. 🗃️

Todoists bästa funktioner

Ställ in återkommande påminnelser för dagliga vanor, som att gå igenom anteckningar eller delta i lektioner.

Organisera och prioritera uppgifter med hjälp av etiketter, filter och tavlor för bättre fokus.

Följ dina framsteg med produktivitetsstatistik och funktioner för målsättning.

Todoists begränsningar

Begränsade samarbetsfunktioner jämfört med fullständiga projektledningsverktyg och andra appar

Todoist-priser

Nybörjare: Gratis

Pro: 5 $/månad per användare

Företag: 8 $/månad per användare

Recension och betyg för Todoist

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 2 500 recensioner)

11. Notion (Bäst för allt-i-ett-organisering och anpassning av arbetsytan)

via Notion

Med sitt mycket anpassningsbara gränssnitt hjälper Notion studenter att skapa skräddarsydda inställningar för anteckningar, uppgiftsuppföljning och projektledning, så att de kan effektivisera sina studierutiner. Från att skapa att göra-listor till att underhålla en digital anteckningsbok, anpassar sig Notion efter alla inlärningsstilar och behov.

Appen möjliggör samarbete, vilket gör den idealisk för grupprojekt och studiegrupper. Med produktivitetsmallar för alla användningsområden anpassar sig Notion efter ditt arbetsflöde och hjälper dig att organisera din akademiska kalender. ✍️

Notions bästa funktioner

Skapa personliga instrumentpaneler med en kombination av uppgifter, anteckningar och databaser.

Skapa dynamiska relationer mellan anteckningar, scheman och resurser genom länkade databaser.

Samarbeta med klasskamrater i realtid med delade sidor och versionshistorik.

Begränsningar i Notion

Avancerade anpassningsalternativ kan kännas överväldigande för nya användare.

Begränsade offlinefunktioner är en utmaning utan stabil internetuppkoppling.

Notion-priser

Gratis : 0 $/månad per användare (begränsad filuppladdning på 5 MB)

Plus : 12 $/månad per användare

Företag : 18 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Recension och betyg för Notion

G2 : 4,7/5 (över 5 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 200 recensioner)

12. Habitica (Bäst för att göra dina vanor och din produktivitet till ett spel)

via Habitica

Habitica är en unik produktivitetsapp som förvandlar uppgiftshantering till ett engagerande rollspel. Denna gamification gör den idealisk för studenter som vill bygga upp vanor och hålla ordning. Spåra dina vanor, dagliga mål och uppgifter och tjäna belöningar som stridsutrustning, husdjur och magiska färdigheter när du går upp i nivå.

Om du missar uppgifter får du straff, vilket ger en lekfull känsla av ansvar.

Dessutom kan du samarbeta med vänner för att besegra monster och klara uppdrag tillsammans. Denna interaktiva metod främjar ansvarstagande och konsekvens, vilket effektivt hjälper studenter att hantera sin akademiska arbetsbelastning och sina personliga åtaganden.

Habiticas bästa funktioner

Skapa egna vanor, dagliga uppgifter och listor, tjäna erfarenhetspoäng och låsa upp prestationer allteftersom du gör framsteg.

Skapa och gå med i guilder för ansvarstagande och social interaktion med andra.

Anpassa avatarer för att återspegla framsteg och prestationer

Habiticas begränsningar

Användargränssnittet skulle kunna förbättras med uppdateringar för ökad tydlighet och anpassningsbarhet.

Kräv alltid en stabil internetanslutning med hög hastighet för smidig funktion.

Priser för Habitica

Gratis plan

Månadsvis: 4,99 $/månad per användare

13. Freedom (Bäst för att hantera digitala distraktioner på alla enheter)

via Freedom

Freedom är en produktivitetsapp som är utformad för att hjälpa studenter att minimera digitala distraktioner genom att blockera åtkomst till specifika webbplatser och applikationer på flera enheter. Genom att skapa en fokuserad, distraktionsfri miljö gör Freedom det möjligt för studenter att koncentrera sig på sina studier och öka sin totala produktivitet.

Med Freedom kan du planera fokuserade studietillfällen, synkronisera blockeringsinställningar mellan olika enheter och använda funktioner för omgivningsljud för att behålla koncentrationen. Denna heltäckande metod hjälper dig att utveckla effektiva studievana och uppnå akademiska mål. 🛡️

Freedoms bästa funktioner

Blockera störande webbplatser och appar på alla enheter med synkronisering mellan enheter för att behålla fokus.

Planera och automatisera blockering av sessioner för att anpassa dem till studietiderna.

Aktivera låst läge för att förhindra att blocksessioner avslutas i förtid.

Frihetsbegränsningar

Android-användare kan för närvarande bara skapa en standardblockeringslista, vilket begränsar anpassningsmöjligheterna.

Fri prissättning

Premium: 8,99 $/månad per användare

För alltid: 199 dollar

14. Grammarly (Bäst för att förbättra skrivkvaliteten med AI-hjälp)

via Grammarly

Grammarly handlar inte bara om att korrigera grammatik – det är en intelligent AI-skrivassistent som är utformad för att förbättra alla aspekter av din kommunikation. Dess avancerade funktioner hjälper dig att skriva välstrukturerade uppsatser, forskningsrapporter och uppgifter, vilket garanterar ett polerat och effektivt akademiskt skrivande.

Genom sömlös integration mellan flera plattformar som Microsoft Word, Google Docs och webbläsare hjälper Grammarly studenter att upprätthålla hög kvalitet på sitt skrivande i olika applikationer. 📚

Grammarlys bästa funktioner

Ger avancerade förslag på grammatik, stavning och tonfall för en polerad kommunikation, tillsammans med plagieringskontroller.

Erbjuder AI-drivna verktyg för omskrivning av meningar, förbättring av ordförråd och automatiska citat.

Skapa och formatera citat automatiskt direkt från webbläsaren

Grammarlys begränsningar

Ibland överdrivet aggressiv med förslag, vilket leder till distraktioner.

Prenumerationen på avancerade funktioner kan vara dyr för budgetmedvetna studenter.

Grammarlys priser

Gratis

Pro: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Grammarly recensioner och betyg

G2: 4,7/5 (över 9 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 7 100 recensioner)

15. Pomofocus (Bäst för strukturerad tidshantering och fokus)

via Pomofocus

🔎 Visste du att? Pomodoro-tekniken uppfanns av en universitetsstudent vid namn Francesco Cirillo i slutet av 1980-talet.

Pomofocus är en enkel men effektiv Pomodoro-timer som är utformad för att hjälpa dig att vara produktiv och hantera din tid effektivt. Med funktioner som uppgiftspårning, anpassningsbara timers och visuella produktivitetsrapporter är Pomofocus perfekt för att skapa ett strukturerat arbetsflöde utan distraktioner.

Den är tillgänglig via stationära och mobila webbläsare och hjälper användarna att hantera uppgifter som att studera, skriva eller koda, vilket främjar varaktig koncentration och effektiv tidshantering. ⏱️

Pomofocus bästa funktioner

Använd en anpassningsbar Pomodoro-timer för att ställa in fokuserade arbets- och pausintervall som är skräddarsydda efter dina behov.

Spåra uppgiftsframsteg och visa detaljerade dagliga, veckovisa och månatliga rapporter för att övervaka produktiviteten.

Spara webbartiklar och repetitiva uppgifter som mallar för snabb och enkel installation.

Pomofocus begränsningar

Saknar de omfattande funktioner för uppgiftshantering och tidrapportering som finns i några av de bästa produktivitetsapparna för studenter.

Pomofocus prissättning

Gratis

Premium: 3 $/månad per användare

Ta det första steget mot produktivitet med ClickUp

Valet av de bästa gratisproduktivitetsapparna beror på dina unika behov – att hantera uppgifter, spåra tid eller förbättra koncentrationen.

Specialiserade verktyg som Forest eller RescueTime är utmärkta, men en allt-i-ett-lösning som ClickUp förenklar allt. ✅

Från samarbetswhiteboards till AI-driven automatisering – ClickUps mångsidighet gör att du inte behöver flera verktyg för att vara produktiv. Det är den ultimata appen som hjälper studenter att planera, organisera och utföra uppgifter effektivt på ett och samma ställe.

Är du redo att förändra hur du hanterar ditt akademiska liv? Registrera dig för ClickUp idag och ta kontroll över din produktivitet!