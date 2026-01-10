De 11 bästa alternativen till Holded för hantering av affärsverksamhet (2025)

Holded är en stabil allt-i-ett-plattform för hantering av affärsverksamhet – från fakturering och CRM till projektuppföljning och redovisning.

Men det passar inte alla perfekt. Kanske har du vuxit ur dess funktioner, behöver mer avancerad anpassning eller bara vill ha mer valuta för pengarna.

Den goda nyheten är att det finns många kraftfulla alternativ till Holded, var och en med sina egna styrkor, prismodeller och branschspecifika verktyg.

Oavsett om du är ett nystartat företag som behöver enkel fakturering, en byrå som söker avancerad projektledning eller ett företag som vill ha mer robusta integrationer, finns det ett alternativ som passar just ditt sätt att arbeta.

I den här bloggen har vi sammanställt 11 av de bästa alternativen till Holded som kan hjälpa dig att effektivisera din verksamhet, spara tid och skala upp på ett smartare sätt. Låt oss dyka in och hitta rätt verktyg för ditt team.

Holded-alternativ i korthet

Här är en jämförelse mellan olika alternativ till Holded:

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Prissättning* ClickUp Hantera projekt, arbetsflöden och affärsverksamhet med AI CRM med projektledning, automatiseringar, anpassade AI-agenter, Brain och instrumentpaneler Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag. QuickBooks Online Redovisning och bokföring för småföretag Betalningspåminnelser, automatisk banksynkronisering och organiserade utgifter för att öka produktiviteten. Betalda abonnemang börjar på 38 $/månad. Scoro Företagsledning Omfattande företagsledning Betalda abonnemang börjar på 23,90 $/månad per användare. Xero Molnbaserad redovisning med starka integrationer Faktura-/betalningsspårning, utgiftshantering Betalda abonnemang från 29 $/månad Odoo Öppen källkodsprogramvarusvit för företag Modulära appar för CRM, redovisning, lagerhantering och projektledning Anpassad prissättning Zoho One Prisvärd affärsprogramvara CRM, ekonomi, projektledningspaket Betalda abonnemang börjar på 45 $/månad. Bitrix24 CRM och teamsamarbete på en budget CRM, samarbete, projektledning Betalda abonnemang börjar på 124 $/månad. Wave Frilansare för företagsredovisning Gratis startpaket, fakturering och projektredovisning Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 19 $/månad. FreshBooks Fakturering och kundfakturering Anpassad fakturering, tidrapportering Betalda abonnemang börjar på 21 $/månad. NetSuite ERP och redovisning på företagsnivå Omfattande ERP inklusive ekonomi, CRM och lagerhantering Anpassad prissättning SAP Business One Medelstora företag som behöver ERP ERP för ekonomi, produktion, lager och rapportering Anpassad prissättning

Varför välja alternativ till Holded?

Holded är ett verktyg för företagsledning. Dess funktionspaket inkluderar CRM, fakturering, bokföring, lagerhantering och till och med grundläggande projektuppföljning.

Här är några vanliga problem som användare stöter på, vilket tvingar dem att leta efter alternativ till Holded:

Grundläggande projektledning : Plattformen erbjuder Kanban, Gantt och uppgiftspårning, men saknar avancerade funktioner som beroenden och arbetsbelastningsvyer som skalbara team ofta är beroende av.

Inga AI-drivna arbetsflöden : Det finns inget inbyggt intelligenslager för att automatisera repetitiva arbetsuppgifter, sammanfatta uppdateringar eller generera insikter, vilket moderna team i allt högre grad förväntar sig av allt-i-ett-plattformar för utgiftshantering och ekonomisk förvaltning.

Förvirrande modulär prissättning : Även om nivåindelade modeller erbjuder flexibilitet, har kunderna svårt att identifiera den plan som passar bäst när det finns för många alternativ, vilket skapar friktion vid onboarding och budgetering.

Begränsade CRM-funktioner : Det inbyggda CRM-systemet täcker leads och pipelines, men saknar avancerad försäljningsprognosering, omnikanalkommunikation och : Det inbyggda CRM-systemet täcker leads och pipelines, men saknar avancerad försäljningsprognosering, omnikanalkommunikation och automatisering av arbetsflöden som växande team behöver.

Begränsad lagerhållning och ERP-djup : Lagerhanterings- och tillverkningsverktyg täcker grunderna men räcker inte till för komplexa leveranskedjor, konfigurationer med flera lager eller detaljerade : Lagerhanterings- och tillverkningsverktyg täcker grunderna men räcker inte till för komplexa leveranskedjor, konfigurationer med flera lager eller detaljerade inköpsprocesser.

Brant inlärningskurva med skalning: Gränssnittet är visserligen överskådligt, men bredden på moduler och tillägg kan kännas överväldigande för team som försöker expandera bortom grundläggande fakturering och bokföring.

Här är vad en Holded-användare hade att säga om det:

Jag önskar att Holded hade fler anpassningsalternativ för rapporter och insikter. Det skulle göra det ännu mer anpassat till mina affärsbehov.

De bästa alternativen till Holded att använda

Nedan har vi sammanställt en lista över de bästa alternativen till Holded som du bör utforska:

1. ClickUp (Bäst för hantering av projekt, arbetsflöden och affärsverksamhet med AI)

Hantera alla dina dokument, projekt, konversationer och mer på en enda omfattande plattform med ClickUp.

ClickUp, världens första konvergerade AI-arbetsyta, är ett av de bästa alternativen till Holded. Det kombinerar avancerad projektledning, automatisering av arbetsflöden och kundrelationshantering – allt drivet av AI-teknik.

Låt oss se hur du kan använda ClickUps projektledningsplattform för att tiodubbla din produktivitet.

Håll din information centraliserad med ClickUp CRM

Du kan till och med hantera kundrelationer med ClickUp CRM. Dess utmärkande funktioner inkluderar:

Med ClickUp Custom Fields kan du spåra datapunkter som affärsvärde, branschtyp, kontraktsdatum eller leadkällor. Du kan lägga till dem direkt i dina uppgifter och omvandla dem till omfattande kundregister i din CRM-programvara.

Lägg till anpassade fält och skapa filter för att sortera CRM-data med ClickUp Custom Fields.

Dessutom kan du med ClickUp Custom Statuses spåra din kundresa intuitivt. Skapa statusar som "Ny lead" eller "Förhandling" för att förstå var varje affär befinner sig.

Automatisering av arbetsflöden utan kod för snabbare spårning av uppgifter

Lämna över repetitiva arbetsflöden till Super Agents i ClickUp så att du kan fokusera på kärnverksamheten.

Med ClickUps automatiseringar och superagenter kan du själv automatisera repetitiva uppgifter utan att behöva förlita dig på teknikteamet. Du vill till exempel befria ditt team från manuella uppdateringar när leads rör sig genom din pipeline. Med kodfria automatiseringar kan du ställa in:

Utlösare: När en uppgifts status ändras till ”Förslag skickat”

Åtgärder: Tilldela automatiskt affären till försäljningschefen, uppdatera datumet för nästa uppföljning och skicka ett förinställt Slack- eller e-postmeddelande.

Resultat: Leads går vidare till nästa steg och aviseringar skickas ut omedelbart.

Följ trender med anpassningsbara AI-drivna instrumentpaneler

ClickUp CRM erbjuder även anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler:

Rik visualisering med över 50 widgets: Visualisera viktig information som pipelinehälsa, affärsstorlek eller kundlivstidsvärde.

Försäljningsinformation i realtid: Dashboards uppdateras live, vilket hjälper dina team att upptäcka trender, spåra KPI:er som konverteringsfrekvenser eller övervaka försäljningscykelns hastighet utan att exportera data till kalkylblad.

Övervaka din organisations ekonomiska hälsa med hjälp av ClickUp Dashboards.

Slutligen kan du spåra ditt företags finansiella resultat med hjälp av ClickUp for Finance Teams. Låt oss se hur det befriar ditt finansiella team från rutinarbetet, så att de kan fokusera på viktigare uppgifter.

Få finansiella beräkningar i realtid direkt i din arbetsmiljö.

Med ClickUps formelfält kan dina ekonomiteam beräkna värden direkt i uppgiftsfält – utan behov av kalkylblad. Du kan beräkna saker som:

Antal dagar mellan fakturautfärdande och förfallodag

Utgifter minus budget för att spåra kostnadsöverskridanden

Eller formelbaserade vinstmarginaler per projekt

Gör avancerade beräkningar med hjälp av ClickUps formelfält.

Dessa realtidsberäkningar visas i linje med uppgifterna och uppdateras automatiskt. Holded, å andra sidan, tillhandahåller statiska redovisningssiffror men låter inte teamen skapa anpassade formler på uppgiftsnivå som är inbäddade i arbetsflöden. ClickUp gör detta inbyggt – och kopplar samman genomförande med ekonomisk uppföljning.

Enterprise Search för att samla allt i en enda sökfält

ClickUps sökbara plattform kopplar samman allt – uppgifter, dokument, mål, kommentarer – i ett enda index. Ekonomiavdelningar kan:

Hämta omedelbart tidigare budgetbilagor

Hitta relaterade fakturor eller kvitton

Visa projektkostnadsdata utan att byta verktyg

Holded saknar denna enhetliga sökfunktion för dokument, uppgifter och kommentarer, vilket gör ClickUps Enterprise Search till ett vinnande val för snabb ekonomisk transparens.

Utnyttja AI för finansiella arbetsflöden

ClickUp Brain lägger till ett AI-drivet lager som omvandlar rådata till insikter. För ekonomiteam innebär detta:

Utgiftsöversikter: Brain kan skanna en lista med utgiftsuppgifter eller en uppladdad rapport och generera en tydlig uppdelning av kategorier med överutgifter.

Uppföljning av betalningar: Be Brain att lista förfallna fakturor och sedan automatiskt generera påminnelser som nya uppgifter.

Finansiella frågor och svar: Skriv ”Vad är våra totala resekostnader för tredje kvartalet?” så hämtar Brain siffrorna från uppgifter, dokument eller instrumentpaneler.

Policyhjälp: Anställda kan fråga ”Vad är företagets ersättningsgräns?” och Brain visar rätt policydokument.

Automatiserade åtgärder: Efter budgetgenomgångsmöten skapar Brain uppgifter för uppföljning.

Skapa och förfina offerter för ditt företag enkelt via ClickUp Brain.

15+ vyer för att stödja alla arbetsflöden

Visualisera dina projekt med hjälp av över 15 ClickUp-vyer. Alla teammedlemmar – oavsett om de är chefer, utvecklare eller designers – kan arbeta i det format som passar dem bäst.

Slutligen erbjuder ClickUp även mallar som uppfyller dina finansiella behov, till exempel ClickUp-fakturamallen.

Få en gratis mall Skapa fakturor med automatiskt ifyllda fält snabbt med ClickUp-fakturamallen.

Denna mall hjälper ekonomiteam, frilansare och byråer att hantera sina kundfakturor. Du får ett tydligt, uppgiftsbaserat system där varje faktura spåras med status, förfallodatum, betalningstyp och kunduppgifter.

Dessutom kan du kategorisera varje faktura som Betalad, Förfallen eller Obetald, vilket gör det enkelt att se ditt kassaflöde på ett ögonblick. Det låter dig också tilldela ägare, lägga till anteckningar och spåra timmar och belopp kopplade till varje faktura.

ClickUps bästa funktioner

Dokumentera kunskap: Använd Använd ClickUp Docs för att skapa SOP:er, introduktionsguider, wikis och förslag som är direkt kopplade till uppgifter och projekt.

Anslut till verktyg från tredje part: Integrera med över 1 000 externa applikationer som Dropbox, Google Drive och till och med faktureringsverktyg som QuickBooks och Xero med Integrera med över 1 000 externa applikationer som Dropbox, Google Drive och till och med faktureringsverktyg som QuickBooks och Xero med ClickUp Integrations.

Hantera arbetet effektivt: Använd Använd ClickUp Tasks för att dela upp projekt i genomförbara steg med ansvariga, prioriteringar, förfallodatum och beroenden.

Spela in möten automatiskt: Använd Använd ClickUp AI Notetaker för att delta i samtal, spela in diskussioner och skapa sammanfattningar med åtgärdspunkter som kopplas direkt till uppgifter.

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva på grund av omfattande anpassningsmöjligheter

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna recension säger verkligen allt:

ClickUp är utmärkt för att ge vårt team en överblick över kapacitet och övergripande projektledning. Vi lär oss fortfarande det bästa sättet att arbeta i ClickUp. Det är dock hjälpsamt att se hur ett projekt kan utvecklas istället för att bara se saker som klickats bort från att göra-listan, som vi hade i tidigare projektledningssystem. Det är också hjälpsamt att kunna anpassa vår instans för att bättre hjälpa vår organisations arbetsflöde. Dessutom har vi fått utmärkt kundsupport när det behövts. Mycket hjälpsamt överlag.

2. QuickBooks Online (bäst för redovisning och bokföring för småföretag)

via QuickBooks Online

QuickBooks Online är en molnbaserad plattform för redovisning och ekonomisk förvaltning. Den är utvecklad av Intuit och hjälper små och medelstora företag med fakturering, kostnadsuppföljning, lönehantering, lagerhantering och skattemässig efterlevnad.

QuickBooks har batchfakturering och kostnadsbehandling, vilket gör att du kan skapa, duplicera eller importera flera fakturor och kostnader på en gång. Detta sparar tid för ekonomiavdelningar eftersom det automatiserar registreringen – en effektivitet som Holded inte kan matcha.

Finance Agent visar prognoser, avvikelsevarningar och KPI-resultatkort som hjälper teamen att fatta proaktiva finansiella beslut.

Vad händer om ditt team behöver mobilitet? QuickBooks mobilapp möjliggör fakturering i realtid, registrering av utgifter via foton och till och med mobila betalningar, vilket säkerställer att finansiella arbetsflöden fortsätter utanför kontoret. I kombination med regelbaserad automatisering för godkännanden och påminnelser minskar det repetitiva administrativa arbetet.

Integrationerna fungerar bra med betalningshanterare och e-handelsplattformar, så du slipper mata in allt två gånger. Löneintegrationen hanterar skatteavdrag, direktinsättningar och W-2-generering automatiskt.

QuickBooks Online bästa funktioner

Automatisera betalningspåminnelser och matcha betalningar med fakturor för snabb inkassering.

Anslut flera bankkonton för att automatiskt ladda ner, sortera och stämma av transaktioner för korrekta finansiella register.

Organisera utgifter i detaljerade skattekategorier, automatisera beräkningar av moms på intäkter och utgifter och spåra GST/moms.

Begränsningar för QuickBooks Online

De ständiga uppdateringarna och påtvingade ändringarna av gränssnittet är en återkommande källa till friktion.

Priser för QuickBooks Online

Enkel start: 38 $/månad per användare

Essentials: 75 $/månad (upp till 3 användare)

Plus: 115 $/månad (upp till 5 användare)

Avancerat: 275 $/månad (upp till 25 användare)

Betyg och recensioner för QuickBooks Online

G2: 4,4/5 (över 3 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 8 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om QuickBooks Online?

Så här beskrev en användare sin upplevelse:

Jag gillar att det är enkelt att använda och att jag kan se alla mina affärssiffror på ett och samma ställe. Rapporterna är tydliga och lätta att förstå, även om man inte är någon finansexpert... Sandbox-skapandet för testning är inte lika användarvänligt som på andra plattformar och man måste skapa nya sandboxar vartannat år, vilket inte är meningsfullt för våra utvecklare.

3. Scoro (Bäst för företagsledning)

via Scoro

Scoro är främst utformat som en plattform för automatisering av professionella tjänster (PSA), vilket gör det lämpligt för konsultföretag, kreativa byråer, IT-företag och andra projektbaserade företag.

Som ett alternativ till Holded integrerar det offerter, budgetering, projektplanering, tidrapportering och fakturering i ett arbetsflöde. Du får fullständig översikt, från offert till betalning. Detaljerade behörigheter säkerställer att känslig kundinformation förblir säker.

Scoro utmärker sig jämfört med Holded genom sin förmåga att spåra budgetar i realtid. Du kan skapa detaljerade offerter, konvertera dem till projektbudgetar och sedan övervaka faktiska kostnader jämfört med planerade utgifter allteftersom arbetet fortskrider.

Två andra funktioner är resurshantering och kapacitetsplanering för att balansera teamets arbetsbelastning. Scoro integrerar också tids-, utgifts- och kostnadsuppföljning direkt i projektets lönsamhet. Varje fakturerbar timme, utgift eller förskott kan spåras och kopplas tillbaka till finansiella resultat, vilket ger ditt serviceföretag en mycket tydligare bild av marginalerna.

Scoro bästa funktioner

Skapa och skicka detaljerade offerter till kunder som automatiskt beräknar leveranskostnader och vinstmarginaler.

Få kontextuella svar på alla frågor om Scoro med dess avancerade datamotor, ELI.

Spåra tid som spenderas på uppgifter med inbyggda timers och tidrapporter för exakta fakturerbara timmar.

Scoro-begränsningar

Mobilapplikationen saknar många funktioner jämfört med desktopversionen, vilket gör det svårt att hantera projekt när man är på resande fot.

Scoro-priser

Kärnfunktioner: 23,90 $/månad per användare

Tillväxt: 38,90 $/månad per användare

Prestanda: 59,90 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Scoro-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (410+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 240 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Scoro?

En recension uttrycker det så här:

Det jag uppskattar mest med Scoro är dess intuitiva och detaljerade kalender, som gör det enkelt att spåra och hantera alla resurser, inklusive kollegors tillgänglighet, mötesrum och olika projektrelaterade element... Det minst användbara med Scoro är dess funktion för att skapa uppgifter, som känns något omständlig.

🚀 ClickUp-fördel: Om du har svårt att hantera spridda AI-verktyg och ständigt byta mellan flikar är ClickUp Brain MAX lösningen. Det är en enda, kontextuell hubb som eliminerar verktygsöverbelastning. 👇🏼 Så här kan du använda det: Ersätt olika appar med ett enhetligt gränssnitt som samlar GPT-4. 1, Claude, Gemini och ClickUps inbyggda kontextuella Brain.

Sök i alla dina verktyg, inklusive Google Drive, Slack, Docs, GitHub och mer, efter allt du behöver.

Arbeta fyra gånger snabbare genom att tala in dina uppgifter, meddelanden eller idéer med funktionen Talk-to-Text

Skapa uppgifter, automatisera arbetsflöden, generera projektplaner och till och med bilder med hjälp av naturligt språk.

4. Xero (Bäst för molnbaserad redovisning med starka integrationer)

via Xero

Xero är utvecklat för småföretag som vill ha sin bokföring helt i molnet med automatiserade, papperslösa arbetsflöden. Det hanterar bankavstämning, fakturasökning och ansluter till över 1 000 tredjepartsappar, vilket gör det mycket flexibelt för olika affärsmodeller.

Som ett alternativ till Holded erbjuder det ett mer flexibelt faktureringssystem. Du kan skicka professionella fakturor, ställa in automatiska påminnelser, ta emot onlinebetalningar och konvertera offerter till fakturor från vilken enhet som helst.

Gränssnittet tar lite tid att vänja sig vid, men det fungerar bra med stöd för flera valutor och internationella redovisningsstandarder. Detta gör det lämpligt om du har globala kunder eller planerar att expandera utomlands.

Utöver grundläggande bokföring integrerar Xero utgiftshantering, projektuppföljning och rapportering i samma plattform. Med Hubdoc kan du registrera utgifter digitalt. Dessutom kan du följa projektets tid och kostnad mot budgeten, och systemet genererar detaljerad information om lönsamheten.

Nackdelen är att kundsupporten bygger på återuppringningsförfrågningar snarare än livechatt, så du får inte omedelbar hjälp när något går fel.

Xeros bästa funktioner

Automatisera lönehanteringen och hantera löneutbetalningar, skattedeklarationer och spårning av anställdas ledighet direkt i plattformen.

Övervaka lagernivåer, koppla artiklar direkt till fakturor och inköpsorder och få aviseringar när produkterna börjar ta slut.

Få över 80 inbyggda finansiella rapporter och anpassningsbara instrumentpaneler för resultaträkning, balansräkning etc.

Begränsningar i Xero

Begränsad anpassningsbarhet i rapporteringen. Om du behöver skräddarsydda rapporter krävs tredjepartsappar eller ytterligare lösningar.

Xero-priser

Gratis provperiod

Tidig: 29 $/månad per användare

Växande: 50 $/månad per användare

Etablerat: 75 $/månad per användare

Xero-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (750+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Xero?

Ett kort utdrag från en riktig användare:

Som ett molnbaserat redovisningssystem är det lika bra eller bättre än andra testade system. Det har alla nödvändiga funktioner och är inte dyrt för de funktioner det erbjuder... Integreras inte med multikanalprogramvara (Linnworks etc.), så försäljningen måste laddas upp manuellt. För online- eller storsäljare kan detta vara besvärligt och ta mer tid. Har inte feed med alla banker/kreditkort etc.

🧠 Rolig fakta: Enligt lagstiftningen måste en faktura för importerade varor ange den hamn där varorna ska levereras, även om det är en elektronisk faktura. Dessutom måste den tydligt ange kvantiteten i antingen amerikanska enheter eller de enheter som används i exportlandet.

5. Odoo (Bäst för öppen källkodsprogramvarusvit)

via Odoo

Odoo är en modulär ERP-programvara som låter småföretag börja med det de behöver och lägga till delar efterhand som de växer. Istället för att betala för en komplett paketlösning kan du börja med viktiga appar som CRM eller bokföring. Sedan kan du utöka till lagerhantering, projektledning, HR och e-handel.

Det öppna källkodsramverket möjliggör omfattande anpassning av arbetsflöden. Både molnbaserade och lokala alternativ ger dig kontroll över din distribution.

För att hantera komplex logistik och drift erbjuder Odoor hantering av flera lager, streckkodsläsning, underleverantörsarbetsflöden och automatisering av påfyllning.

Två ytterligare funktioner är en flexibel arbetsflödesmotor och plattformsautomatisering. Du kan redigera gränssnitt, köra Python-kod, utlösa serveråtgärder, automatisera arbetsflöden och till och med skicka e-post eller SMS via knappåtgärder.

Till skillnad från traditionella ERP-system, som kan kännas klumpiga, är Odoos gränssnitt intuitivt och mobilapparna gör det möjligt för team att komma åt realtidsdata var som helst. Automatiseringen hanterar rutinuppgifter som fakturering, lagerpåfyllning och optimering av personalprocesser.

Odoos bästa funktioner

Få tillgång till realtidsanalyser och interaktiva instrumentpaneler för att konsolidera ekonomi, försäljning och mycket mer.

Hantera komplexa tillverkningsprocesser med funktioner för hantering av arbetsorder.

Hantera lagerverksamheten med förbättrade verktyg för lageruppföljning, flernivåförpackning och anpassning av serienummer.

Odoos begränsningar

Den initiala installationen kan vara överväldigande för nya användare, särskilt när det gäller anpassningar eller verktyg från tredje part.

Odoo-priser

Anpassad prissättning

Odoo-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1 090 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (1 260+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Odoo?

Enligt en recensent:

Odoo är mycket enkelt att installera, använda och hantera lagerorder och lagerartiklar på många olika lagerplatser... Det var något komplicerat att lägga till lagerartiklarna som skulle spåras på varje lagerplats, men Odoo kunde förenkla den processen och det kommer att bli ett av de snabbaste systemen att komma igång med.

📮 ClickUp Insight: 47 % av våra undersökningsdeltagare har aldrig provat att använda AI för att hantera manuella uppgifter, men 23 % av dem som har använt AI säger att det har minskat deras arbetsbelastning avsevärt. Denna kontrast kan vara mer än bara en teknikklyfta. Medan tidiga användare uppnår mätbara vinster, underskattar majoriteten kanske hur transformativ AI kan vara när det gäller att minska den kognitiva belastningen och återvinna tid. 🔥 ClickUp Brain överbryggar denna klyfta genom att sömlöst integrera AI i ditt arbetsflöde. Vår AI kan göra allt från att sammanfatta trådar och utarbeta innehåll till att bryta ner komplexa projekt och generera deluppgifter. Du behöver inte växla mellan verktyg eller börja om från början. 💫 Verkliga resultat: STANLEY Security minskade tiden för att skapa rapporter med 50 % eller mer med ClickUps anpassningsbara rapporteringsverktyg, vilket frigjorde deras team så att de kunde fokusera mindre på formatering och mer på prognoser.

6. Zoho One (bäst för prisvärd affärsprogramvara)

via Zoho One

Zoho One är i grunden ett operativsystem för företag som innehåller över 40 integrerade applikationer. Dessa inkluderar CRM-programvara, ekonomi, HR, projektledning, marknadsföringsautomatisering och mycket mer.

Som ett alternativ till Holded erbjuder Zoho interoperabilitet. Åtgärder i en app, såsom att avsluta en affär i CRM, kan automatiskt utlösa processer i andra, såsom att generera en faktura, registrera en ny kund i supporten eller skicka en onboarding-sekvens. Denna appöverskridande integration minskar silos och gör arbetsflödena mer smidiga än Holdeds modulära tillvägagångssätt.

När du hanterar finansiella data och kunddata behöver du också säkerhet och styrning på företagsnivå. För detta erbjuder Zoho One multifaktorautentisering, rollbaserade åtkomstkontroller, efterlevnad av GDPR- och SOC-standarder och till och med centraliserad enhetshantering.

Zoho Creator, den lågkodsbaserade byggaren, låter dig designa anpassade appar utan behov av teknisk support. För omnikanal-kundsupport får du Zoho Desk, SalesIQ och Campaigns. Du kan hantera chatt, e-post, telefon och interaktioner på sociala medier på ett och samma ställe.

Zoho One bästa funktioner

Automatisera och anpassa dina affärsprocesser med AI-drivna verktyg som Zoho Zia.

Använd inbyggd BI och analys i avancerade nya instrumentpaneler och AI-drivna insikter för datadrivna beslut.

Anslut Zoho One till över 1 500 tredjepartsappar via dess marknadsplats och utöka arbetsflödena till försäljning, ekonomi, marknadsföring, HR och branschspecifika verktyg.

Begränsningar för Zoho One

Installationen kan vara överväldigande, integrationen mellan modulerna inkonsekvent och användarupplevelsen varierar avsevärt mellan olika appar, vilket skapar förvirring för teamen.

Priser för Zoho One

Pris för alla anställda: 45 USD/månad per användare

Flexibel prissättning per användare: 105 USD/månad per användare

Zoho One-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 22 100 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 120 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho One?

En användare delade med sig av följande feedback:

Zoho Expenses hantering av företagsutgifter från början till slut är oöverträffad... Jag skulle vilja se ännu större flexibilitet när det gäller rapporteringen. Den nuvarande anpassningen är bra, men gör det inte möjligt för mig att integrera de fält jag behöver presentera för vårt redovisningsteam.

🔍 Visste du att? Mer än hälften av alla globala leverantörer får betalt för sent av sina köpare. I vissa branscher, såsom kemikalie- och maskinindustrin, uppger nästan 60 % av företagen att fakturor betalas mer än 30 dagar för sent.

7. Bitrix24 (Bäst för CRM och teamsamarbete med begränsad budget)

via Bitrix24

Bitrix24 är en enhetlig plattform för företagsledning som kombinerar CRM, projektledning, teamkommunikation och automatisering.

Det som skiljer det från Holded är den inbyggda diagramfunktionen, videokonferenser och dokumentdelning som håller tvärfunktionella team sammankopplade.

Bitrix24 erbjuder också ett projektledningsverktyg med flera vyer, såsom Gantt, Scrum, Kalender och arbetsbelastningsspårning. Holded erbjuder däremot endast grundläggande Kanban- och Gantt-vyer.

Plattformen inkluderar lagerhantering, marknadsföringsautomatisering och kundtjänstverktyg som är utformade för att stödja företagets tillväxt. Allt detta är säkrat med AES-256-kryptering och uppfyller GDPR-reglerna.

Bitrix24 har en AI-assistent, Co-Pilot. Den hjälper till med uppgifter som att sammanfatta text, översätta, fylla i fält automatiskt och skapa checklistor. Utöver standardfunktionerna för CRM erbjuder den avancerade funktioner för marknadsföringsautomatisering, inklusive e-postkampanjer, A/B-testning, analys och prenumeranthantering.

Bitrix24:s bästa funktioner

Samarbeta smidigt med hjälp av företagets sociala nätverk Feed, delade kalendrar och en centraliserad företagsdisk.

Kommunicera säkert inom teamet med Bitrix24 Messenger med chatt, videosamtal och kanaler.

Använd kunskapsbasen och det versionskontrollerade innehållssystemet för att skapa interna guider, dela bästa praxis och underhålla dokumentation inom plattformen.

Bitrix24:s begränsningar

UX/UI är dålig, med en föråldrad layout och övergripande design.

Bitrix24-priser

Standard: 124 $/månad (50 användare)

Professional: 249 $/månad (100 användare)

Enterprise: 499 $/månad (250 användare)

Bitrix24-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (560+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Bitrix24?

Här är en förstahandsupplevelse:

Jag älskar det här systemet, det är utan tvekan det bästa jag hittade när jag startade mitt företag och jag använder det även i mina andra företag... Det kan vara lite svårt att lära sig och navigera i början, men de erbjuder partners som kan hjälpa till om man har råd, men jag gillar att lära mig hur man gör saker själv. När man väl har lärt sig det är det superenkelt att använda.

8. Wave (Bäst för frilansare och småföretag)

via Wave

Wave är en molnbaserad redovisningsplattform utformad för frilansare, egenföretagare och småföretagare. Som ett alternativ till Holded får du gratis tillgång till en omfattande uppsättning funktioner. Detta inkluderar fakturering, utgiftsuppföljning, dubbel bokföring och enkla rapporter.

Finansfunktionerna inkluderar obegränsat antal fakturor, automatisk avstämning med bankfeeds och OCR-driven skanning av kvitton. Verktyget för kvittoskanning använder OCR-teknik för att automatiskt extrahera utgiftsuppgifter från upp till 10 kvitton åt gången, för smidig datainmatning och synkronisering direkt med dina bokföringsregister.

Dashboarden gör det möjligt att snabbt få en översikt över kassaflöde, intäkter och utgifter.

Dessutom erbjuder Wave en professionell funktion för att hantera offerter, vilket eliminerar behovet av kalkylblad eller manuell återinmatning. Du kan skapa offerter med ditt varumärke, din logotyp, dina färger och dina villkor, så att varje dokument som skickas till en kund återspeglar din företagsidentitet.

Systemet spårar också varje offert i realtid, så att du alltid vet om den har skickats, visats eller godkänts, vilket ökar produktiviteten. Denna överskådlighet gör det enklare att hantera din pipeline och följa upp potentiella kunder vid rätt tidpunkt.

Wave bästa funktioner

Skapa och skicka obegränsat med anpassade fakturor med ditt varumärke och spåra deras status i realtid.

Automatisera affärsprocesser som återkommande fakturor, påminnelser och appintegrationer via Zapier eller Make.

Skapa viktiga finansiella rapporter såsom resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, moms och huvudbok.

Wave-begränsningar

Waves automatisering är till stor del beroende av externa verktyg som Zapier och saknar inbyggda arbetsflödesintegrationer.

Wave-prissättning

Starter: Gratis

Pro: 19 $/månad (obegränsat antal användare)

Wave-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wave?

Se vad denna recensent hade att säga:

Wave är gratis, enkelt och perfekt för småföretag. Det gör det enkelt att hantera fakturor, betalningar och rapporter utan krångel... Verktyget når snabbt sina gränser för mer avancerad redovisning. Vissa funktioner är begränsade till nordamerikanska användare.

🔍 Visste du att? De första elektroniska fakturorna skickades för mer än 30 år sedan med hjälp av Electronic Data Interchange (EDI).

9. FreshBooks (bäst för fakturering och kundfakturering)

via FreshBooks

Den molnbaserade bokföringsprogramvaran Freshbooks är ett alternativ till Holded för frilansare, egenföretagare och små serviceinriktade företag.

När du fakturerar en kund kan funktioner som anpassningsbara mallar, återkommande fakturering, automatiska betalningspåminnelser och stöd för flera valutor spara mycket tid.

Om du är konsult eller arbetar på en byrå som fakturerar min tid och mina utgifter är funktioner för tidrapportering och utgiftshantering till stor hjälp. Du kan registrera fakturerbara timmar, spara kvitton via mobila enheter och koppla dem direkt till fakturor.

FreshBooks har också en kundportal. Dina kunder kan på ett säkert sätt visa fakturor, betala räkningar, lämna kommentarer och kontrollera projektets framsteg.

Slutligen fungerar plattformen även som projektledningsprogramvara. På den finansiella sidan ingår en lönsamhetspanel i varje projekt, som visar intäkter, kostnader, fakturerbar tid och ofakturerade timmar på ett överskådligt sätt.

FreshBooks bästa funktioner

Spåra obegränsade affärsutgifter och kategorisera dem för skatteinlämning och projektredovisning med utgiftsöversikter.

Möjliggör fildelning och chatt i realtid, feedback och diskussioner direkt inom ramen för projektet.

Utnyttja FreshBooks Payroll med stöd av Gusto för automatiserad lönehantering, skattedeklarationer, betalningar till entreprenörer och efterlevnad av regler.

Begränsningar i FreshBooks

Det känner inte igen utgifter som du lägger till manuellt, så när det synkroniseras med din bank måste du gå igenom dem för att undvika dubbelregistrering manuellt.

Priser för FreshBooks

Lite: 21 $/månad per användare

Plus: 38 $/månad per användare

Premium: 65 $/månad per användare

Välj: Anpassad prissättning

FreshBooks betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om FreshBooks?

Direkt från en G2-recension:

Det gör faktureringen väldigt enkel, jag älskar hur lätt det är att skapa och skicka fakturor på väldigt kort tid, och kunderna tycker också att det är väldigt lätt att förstå och betala... Det har begränsade rapporteringsalternativ, till exempel om du vill ha några avancerade alternativ, eller en uppdelning eller information om skatter, krävs det extra ansträngningar, och det går också långsamt att synkronisera med externa betalningsgateways.

10. NetSuite (bäst för ERP och redovisning på företagsnivå)

via NetSuxite

NetSuite fungerar bra för företag som behöver funktioner på företagsnivå. Det hanterar ekonomi, CRM, e-handel, lager och HR i ett integrerat system. Dessutom erbjuder det molnbaserade ERP-systemet konsolidering av flera enheter, automatisering av abonnemangsfakturering och avancerad hantering av anläggningstillgångar.

Den finansiella rapporteringen i realtid inkluderar anpassningsbara instrumentpaneler och affärsinformation med operativa insikter. Den hanterar automatiskt komplexa arbetsflöden, såsom intäktsredovisning, lageruppföljning på flera platser och rapportering av efterlevnad i olika jurisdiktioner.

NetSuites SuiteCloud-miljö erbjuder allt från verktyg utan kod (SuiteBuilder, SuiteFlow) för anpassning av användargränssnitt och arbetsflöden till API:er och skript (SuiteScript) med låg kodnivå som stöder fullskalig utveckling. Detta möjliggör sömlös anpassning över affärsprocesser utan att störa uppgraderingar.

NetSuites bästa funktioner

Använd AI-driven multivariat prognostisering i planering och budgetering för precisa affärsprognoser.

Använd Intelligent Performance Management (IPM) för att integrera AI-analyser i Excel, Word och PowerPoint via Smart View, vilket automatiserar diagramgenerering och beskrivande insikter.

Skanna kvitton och fakturor och extrahera och fyll i bokföringsposter automatiskt med hjälp av fakturaigenkänning med avancerad OCR.

NetSuite-begränsningar

Att implementera NetSuite kräver vanligtvis månader av planering, konfiguration och utbildning.

NetSuite-priser

Anpassad prissättning

NetSuite-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 4 000 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1 700 recensioner)

Vad säger verkliga användare om NetSuite?

Så här beskrev en användare sin upplevelse:

Implementeringen kräver noggrann planering för att få ut mesta möjliga av systemet. Det är inte en plug-and-play-lösning. Det finns fantastiska partners i konsultföretag som kan hjälpa till att implementera något sådant. Det innebär en extra kostnad, men det är värt investeringen om det är en långsiktig lösning.

🧠 Kul fakta: Oracle äger inte bara NetSuite (köpt för hela 9,3 miljarder dollar 2016 ) , utan driver också en av sina största konkurrenter – Oracle Fusion Cloud ERP. Det är som att vara både tränare och motståndarlag på matchdagen.

11. SAP Business One (bäst för medelstora företag som behöver ERP)

via SAP Business One

Holded-alternativet SAP Business One för med sig ERP-funktioner i företagsklass till små och medelstora företag. Det integrerade systemet erbjuder kraftfulla moduler för ekonomi, leveranskedja, tillverkning, inköp, försäljning och kundhantering.

Det används av små och medelstora företag som övergår från enkla redovisningsplattformar till en fullständig ERP-miljö. Tillverkningsföretag, distributörer och företag med komplexa leveranskedjor utnyttjar avancerade verktyg för materialbehovsplanering (MRP), produktionsplanering och lageroptimering.

Plattformen utmärker sig inom tillverkningsverksamhet och erbjuder funktioner för produktionsplanering, materialhantering och kvalitetskontroll. SAP HANA-plattformen i minnet levererar analys och rapportering i realtid som kan hantera stora datamängder.

Till skillnad från Holdeds molnbaserade approach erbjuder SAP Business One flexibel distribution: lokalt, i molnet eller hybrid. Detta ger dig större kontroll över uppdateringar och infrastrukturbeslut.

SAP Business One bästa funktioner

Arbeta direkt med Microsoft Office och andra SAP-applikationer

Använd dess interaktiva finansiella vyer, dra-och-släpp-rapportering, prediktiv analys och anpassningsbara instrumentpaneler för djupare finansiella insikter.

Automatisera inköp med SuiteProcurement-funktioner som optimerar hanteringen av leverantörsorder, inköpsgodkännanden och konsoliderade inköpsförfrågningar.

Begränsningar i SAP Business One

ERP-systemet kräver licensiering och konfigureras inte automatiskt, vilket innebär att du behöver en konsult.

Priser för SAP Business One

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av SAP Business One

G2: 4,3/5 (över 520 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 330 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SAP Business One?

En recension uttrycker det så här:

Det är ett komplett ERP-system. Alla moduler i ett program. Systemet har ett flerspråkigt gränssnitt och är anpassat till regionala skatteregler. SAP Business One-partner erbjuder utmärkt och snabb support... Systemet har ett ganska gammaldags gränssnitt. Jag vet att tillverkaren arbetar på att göra det helt webbläsarbaserat, och jag hoppas att det blir så.

Håll fast vid framgången med ClickUp

Du kommer att leta efter alternativ till Holded när du når gränserna för ERP-lite-verktyg.

Genom att hantera projekt på ett mer djupgående sätt, automatisera repetitiva arbetsuppgifter och lägga till AI där det behövs undviker du inte bara ineffektivitet utan skapar också utrymme för smartare och snabbare tillväxt.

Med ClickUp kan du samla projekt, dokument, konversationer och rapporter i ett gemensamt arbetsutrymme. Den AI-drivna plattformen hjälper dig att automatisera repetitiva uppgifter, få omedelbar insikt och hålla din verksamhet igång utan problem när den växer.

Så, vad väntar du på? Registrera dig gratis på ClickUp idag! ✅