Hur du skapar och planerar din B2B-innehållskalender för året

Inom B2B-marknadsföring handlar konsekvens om mer än att bara synas.

Du måste visa dig på rätt plats, vid rätt tidpunkt, med rätt innehåll.

Varje blogginlägg, webinar, e-postsekvens eller LinkedIn-kampanj du skapar spelar en avgörande roll för att driva resultat för ditt företag. Om de inte planeras tillsammans kommer dina budskap att förlora sin genomslagskraft och ditt varumärke förlorar relevans och förtroende.

Så, hur löser du detta? Svaret är en välplanerad B2B-innehållskalender. Det är din spelplan som håller dina kampanjer konsekventa, ditt team samordnat och dina idéer flödande.

I den här artikeln går vi igenom steg för steg hur du skapar en innehållskalender som fungerar för B2B-marknadsföring och hur ClickUp gör det enklare för dig att planera marknadsföringskalendern.

⭐ Utvalda mallar Utan en effektiv innehållskalender för marknadsföring kämpar teamen ofta med missade deadlines eller otydliga ansvarsområden. ClickUps mall för innehållskalender samlar allt – idéer, deadlines och status – i en tydlig, delad vy. Hämta gratis mall ClickUps mall för innehållskalender hjälper dig att planera, schemalägga och spåra ditt marknadsföringsinnehåll från början till slut.

Varför behöver B2B-företag en innehållskalender?

Missade deadlines, isolerade kampanjer och inkonsekventa budskap beror alla på en sak som saknas: en innehållskalender. Redaktionskalendern samordnar innehållsteamet med hela köpresan.

Här är varför det är oumbärligt för B2B-team:

Konsekventa budskap i alla kanaler

Dagens B2B-kunder använder i genomsnitt 10 interaktionskanaler under sin köpprocess. Och mer än 50 % säger att de sannolikt byter konkurrent om de inte upplever en smidig och konsekvent process i alla dessa kanaler.

En innehållskalender hjälper dig att se till att tonen, tajmingen och budskapet i ditt innehåll förblir detsamma, oavsett vilka kanaler dina potentiella kunder använder. Detta säkerställer att de inte känner att de pratar med fem olika varumärken samtidigt.

⚡ Mallarkiv: När du hanterar innehållskalendrar i kalkylblad kan du stöta på problem med versionshantering och samarbete mellan team. Mallar för innehållskalendrar effektiviserar detta genom att centralisera planering, schemaläggning och godkännanden i ett gemensamt arbetsutrymme.

Förbättrar samarbetet mellan team

B2B-innehåll involverar vanligtvis samarbete mellan marknadsföring, försäljning, produkt och design.

Utan en gemensam kalender kan uppdateringar lätt försvinna i chattråd eller i Excel- eller Google-ark. En centraliserad innehållskalender gör att alla är på samma sida.

Sociala medier-ansvariga kan se vilka blogginlägg som är schemalagda, designers vet när material ska vara klart och säljarna har översikt över vilka kampanjer de kan dela med potentiella kunder.

💟 Bonus: Utöver att bara spåra deadlines ger ClickUp Brain MAX, den fristående AI-skrivbordsappen från ClickUp, dig omedelbar tillgång till tidigare kampanjresurser, vanliga frågor och kunskap. Istället för att leta igenom mappar eller Slack-trådar kan alla hämta exakt den information de behöver direkt i kalendern.

Hjälper dig att hålla dig i linje med affärsmålen

En innehållskalender säkerställer att varje blogg, e-post eller inlägg på sociala medier som du publicerar har planerats med tydliga mål kopplade till sig.

Det kan handla om att få in nya leads, stödja en produktlansering eller hålla befintliga kunder engagerade. Det håller ditt innehåll kopplat till verkliga affärsmål, så att du inte bara publicerar för publiceringens skull.

Gör godkännanden och granskningar snabbare

B2B-innehåll måste godkännas av flera intressenter innan det publiceras, eftersom det representerar företagets officiella röst och kan ha en direkt inverkan på intäkter, rykte och kundernas förtroende.

En innehållskalender visar exakt när varje utkast, granskning och publiceringsdatum ska vara klart, så att feedback kan ges i tid och innehållet publiceras enligt plan.

Ger dig en tydlig bild av luckor i innehållet

En tydlig kalendervy hjälper dig att upptäcka svaga punkter i din innehållsstrategi, oavsett om det handlar om saknade fallstudier eller underutnyttjade nyckelord. Genom att kartlägga ditt publiceringsschema kan du balansera insatserna mellan bloggar, e-postmeddelanden och kampanjer.

En innehållskalender för sociala medier lyfter också fram luckor i täckningen, vilket säkerställer att dina budskap förblir konsekventa och samstämmiga i alla kanaler.

👋🏾 Tänk om du kunde samla alla dessa olika kalendrar, relaterade uppgifter och beroenden under en enda plattform? Vi har precis vad du behöver! 👇🏼

👀 Visste du att? 46 % av B2B-marknadsförare förväntar sig att deras innehållsbudgetar kommer att öka, med video och tankeledarskap som de viktigaste investeringsområdena. En välstrukturerad innehållskalender säkerställer att dessa nya resurser används strategiskt, så att ökade utgifter leder till mätbara effekter istället för spridda insatser.

Vad ska man inkludera i en B2B-innehållskalender?

Din B2B-innehållskalender bör ge dig en helhetsbild av allt innehåll som publiceras.

Du bör kunna visualisera hur varje del kopplas till dina affärsmål och ange vem som är ansvarig för varje steg, från skapande till godkännande till publicering.

Här är de viktigaste elementen som din kalender bör innehålla och varför de är viktiga:

Viktig komponent Varför det är viktigt Innehåll/arbetstitel Ger alla en snabb överblick över vad artikeln handlar om utan att behöva fördjupa sig i detaljerna varje gång. Innehållstyp Ange om det är en blogg, fallstudie, webbinarium, LinkedIn-inlägg eller e-post. Detta håller kalendern balanserad mellan olika format. Målgrupp/köparprofil Visar exakt vem du skapar innehållet för, så att tonen, formatet och budskapet förblir relevanta. Publiceringsdatum Håller deadlines tydliga och säkerställer att ditt innehållsrytm stämmer överens med kampanjer och affärsmål. Kampanj/målassociation Kopplar varje del till ett större mål, så att varje del har ett syfte. Tilldelade ägare Listar vem som är ansvarig för att skapa, redigera, godkänna och publicera Innehållsstatus Spårar framsteg (utkast, granskning, planerat, publicerat) Distributionskanaler Visar exakt var varje del kommer att marknadsföras, till exempel bloggen, LinkedIn, e-post och branschforum. Nyckelord/ämnen Håller SEO-insatserna samordnade och säkerställer att ditt innehåll kan hittas av rätt målgrupp. Anteckningar om prestationsuppföljning Ger alla en snabb överblick över vad artikeln handlar om utan att behöva fördjupa sig i detaljerna varje gång.

🎉 Kul fakta: John Deeres tidning The Furrow, som lanserades 1895, är den äldsta B2B-innehållspublikationen som fortfarande ges ut. Det är en 128 år gammal innehållskalender i tidningsform.

Steg för att skapa en strategisk B2B-innehållskalender

Nu är det dags att sätta din plan i verket. Här är stegen för att skapa din innehållskalender.

1. Definiera dina mål och KPI:er

Innan du börjar planera ämnesidéer för din kalender bör du sätta upp tydliga marknadsföringsmål. Dessa kan till exempel vara att generera marknadsföringskvalificerade leads, öka varumärkets synlighet på en specifik marknad, stärka tankeledarskapet eller förbättra kundlojaliteten.

För att säkerställa att dessa mål inte är vaga, använd SMART-ramverket för målsättning: Specifikt, Mätbart, Uppnåeligt, Relevant och Tidsbundet.

✅ Istället för att sätta upp ett vagt mål som ”Få mer socialt engagemang” kan du till exempel sätta upp ett SMART-mål som ”Öka engagemanget på LinkedIn med 30 % inom sex månader för att stödja målen för leadgenerering under tredje kvartalet”.

ClickUp Goals gör det enkelt att sätta upp SMART-mål och följa dem på ett och samma ställe. Du kan koppla varje mål till specifika uppgifter, dela upp dem i mätbara delmål och se framstegen i realtid.

Dela upp stora initiativ, som en kvartalsplan för innehåll, i mätbara mål med ClickUp Goals.

Välj nu en mätbar KPI för varje mål för att följa framstegen. Till exempel:

Om ditt mål är att generera leads kan du spåra marknadsföringskvalificerade leads (MQL) eller formulärinlämningar.

Om ditt mål är varumärkeskännedom, spåra organisk trafiktillväxt eller social räckvidd

Om ditt mål är att bli en tankeledare, spåra bakåtlänkar eller omnämnanden i branschmedia.

Du kan använda ClickUp Dashboards för att samla alla dina KPI:er i en realtidsvy. Skapa widgets för varje KPI som är viktig för dig, länka dem till rätt datakällor och håll din instrumentpanel synlig för hela teamet.

Spåra marknadsföringsframsteg och KPI:er visuellt med ClickUp Dashboards.

💡 Varför är mål viktiga i B2B-innehållsmarknadsföring? Innehållsmarknadsföring har stor inverkan på hela försäljningsprocessen. Aktuella data från B2B-marknadsförare visar att: 87 % säger att det ökade varumärkeskännedomen

74 % säger att det genererade efterfrågan/leads

62 % säger att det har gett näring åt publiken/prenumeranterna

52 % säger att det ökade lojaliteten hos befintliga kunder

49 % säger att det ökade försäljningen/intäkterna

37 % såg en ökning av antalet prenumeranter

9 % säger att det minskade kostnaderna för kundsupport Tydliga, mätbara mål säkerställer att du följer upp det som är viktigast för ditt företag och skapar en kalender som ger resultat.

2. Lär känna din målgrupp och kartlägg resan

Du måste ha en tydlig bild av vem du skapar innehåll för och vad de behöver i varje steg av sin resa. För att lära känna din målgrupp kan du använda data som du redan har, dvs. data från:

CRM-insikter

Kampanjanalys och

Kundintervjuer

Använd detta för att skapa målgrupper och kundsegment för din B2B-kalender. Du får också tips om vilka dina potentiella kunder är, vad de bryr sig om och hur de interagerar med ditt varumärke.

Öppna en whiteboard i ClickUp eller en anpassad lösning som mallen för kundresekarta och skapa separata kolumner eller kluster för varje målgruppssegment. Lägg till klisterlappar med deras problemområden, innehållspreferenser och beslutspåverkande faktorer.

Hämta gratis mall Visualisera användarnas handlingar, tankar och känslor vid varje kontaktpunkt med ClickUps mall för kundresekarta.

Du kan också rita upp deras resesteg, som medvetenhet, övervägande och beslut, under varje persona. Detta gör det enkelt för ditt team att se mönster och upptäcka var det kan finnas luckor i ditt innehåll.

Vad händer sedan? Börja anpassa dem till dina årliga kampanjer. Om till exempel andra kvartalet är tungt belastat med evenemang som genererar trafik i toppen av tratten, bör din kalender balansera detta med insatser i mitten och botten av tratten under de följande veckorna för att driva dessa leads framåt.

Om du lanserar en ny funktion bör din checklista för produktlanseringar kopplas direkt till din planeringskalender för sociala medier. Inlägg för att öka medvetenheten på sociala medieplattformar, artiklar om tankeledarskap och resurser för försäljningsstöd följer alla samma tidsplan.

📍 Vilka är de viktigaste elementen i dina användarresans olika steg? TOFU (medvetenhet): Locka potentiella kunder med branschinsikter, tankeledarskap och utbildningsinnehåll.

MOFU (övervägande): Odla intresset med jämförelser, fallstudier och artiklar om problem och lösningar.

BOFU (beslut): Konvertera med demos, gratis provperioder eller skräddarsydda erbjudanden Tagga innehåll efter steg så att du snabbt kan upptäcka luckor och upprätthålla en balanserad tratt.

3. Skissa upp årliga teman och kampanjer

När du når detta steg i din innehållskalender bestämmer du vilka viktiga affärshändelser, marknadsföringsteman och kampanjer som ska vara huvudfokus i din plan. Så här gör du:

✅ Lås in dina icke-förhandlingsbara milstolpar

Börja med de händelser som du vet kommer att forma din kalender, oavsett vad som händer.

Exempel: produktlanseringar, säsongsbetonade kampanjer, stora branschkonferenser, årsrapporter eller webbseminarier. Dessa viktiga datum blir dina ”fasta punkter” som din innehålls- eller sociala mediestrategi kommer att bygga på.

Om en flaggskeppsprodukt lanseras i september bör din kalender innehålla stödjande innehåll om tankeledarskap under andra och tredje kvartalet samt marknadsföringskampanjer planerade för augusti.

Du kan använda ClickUp Calendar och lägga till dessa milstolpar som heldagsuppgifter eller evenemang. Du kan också färgkoda dem (t.ex. rött för lanseringar, blått för evenemang) så att de sticker ut direkt när du skannar igenom året.

👋🏾 Se en kort videohandledning om hur du genomför kampanjer här:

✅ Definiera dina årliga innehållsteman

Identifiera 3–5 återkommande innehållsteman som är direkt kopplade till dina mål och som tilltalar din målgrupp. Dessa teman ger din kalender sammanhang och hjälper dig att undvika ad hoc-planering av innehåll.

Om ett av dina mål till exempel är att stärka varumärkets auktoritet på SaaS-marknaden, kan en kvartalsvis forskningsrapport om ”State of SaaS” vara ett återkommande tema.

✅ Koppla kampanjer till milstolpar och teman

Börja nu planera kampanjer som kopplar samman de två ovanstående milstolparna och teman. Varje kampanj bör ha ett tydligt syfte, en tydlig målgrupp och ett tydligt trattstadium. Undvik att köra flera resurskrävande kampanjer samtidigt, om inte ditt team klarar av belastningen.

När du skapar dessa marknadsföringskampanjer i ClickUp, dela upp dem i mindre uppgifter (t.ex. innehållsutkast, designmaterial, landningssida, marknadsföring). Använd sedan ClickUp Task Dependencies för att se till att de sker i rätt ordning, så att "Designa sociala medier-material" inte påbörjas förrän "Bloggutkast" har godkänts, så att hela teamet arbetar synkroniserat.

Justera automatiskt tidslinjerna för innehållsskapande när uppgifter blockeras eller väntar med ClickUp Task Dependencies.

📌 Visste du att? Edelman–LinkedIns studie från 2024 visar att 86 % av beslutsfattarna är mer benägna att bjuda in en leverantör till en anbudsförfrågan efter starkt tankeledarskap, och 60 % skulle betala ett högre pris.

📚 Läs mer: Hur man använder Trendspotting

4. Välj och anpassa din mall för innehållskalender

Att göra alla dessa steg manuellt är tidskrävande.

Särskilt om du är ensam i ditt marknadsförings- eller innehållsteam. Du bör leta efter en färdig mall för sociala medier, medieplanering eller innehållskalender som gör grovjobbet åt dig.

När du väljer en mall, leta efter en som: Passar in i din strategi för innehållsmarknadsföring (stöder flera marknadsföringskanaler, innehållstyper och kampanjer)

Erbjuder flexibla vyer (som kalender, lista och tavla) så att du kan växla mellan övergripande och detaljerade perspektiv.

Stöder anpassade fält så att du kan spåra attribut som är viktiga för ditt team (t.ex. persona, försäljningstrattens stadium, publiceringsdatum).

Främjar samarbete mellan avdelningar med inbyggd chatt, uppgiftsfördelning och statusuppföljning.

ClickUp Content Calendar Template är till exempel en nybörjarvänlig mall för att skapa din B2B-innehållskalender. Den samlar alla dina innehållsplaner på ett ställe samtidigt som den är tillräckligt flexibel för att passa din process. Du kan använda den för att schemalägga inlägg, tilldela uppgifter, spåra godkännanden och se till att allt innehåll stämmer överens med dina större kampanjer.

Hämta gratis mall Planera ditt innehåll och andra marknadsföringsresurser med ClickUps mall för innehållskalender.

Med den här mallen kan du:

Växla mellan kalendervy, listvy, tavelvy eller tidslinjevy för att planera på olika nivåer.

Spåra detaljer som innehållstyp, persona, trattstadium, publiceringsdatum och kanal.

Skapa och uppdatera steg som Utkast, Under granskning, Godkänt och Publicerat för att matcha ditt arbetsflöde.

Tilldela ägare, sätt deadlines och länka relaterade leveranser till kampanjer.

Om du vill fördjupa dig i planering specifikt för sociala medier kan du kombinera det med ClickUp Social Media Template, som erbjuder särskilda vyer för innehållsidéer, schemaläggning och spårning av engagemang på flera sociala medieplattformar.

Hämta gratis mall Planera, skapa och schemalägg inlägg på sociala medier med ClickUps mall för inlägg på sociala medier.

När du har valt din mall kan du anpassa den efter ditt arbetsflöde:

Spåra var varje inlägg på sociala medier befinner sig i processen (copywriting, design, kvalitetssäkring osv.).

Koppla varje uppgift till publiceringskanaler (Instagram, Facebook, LinkedIn) för att planera och visualisera innehållsdistributionen över flera plattformar på ett och samma ställe.

Lägg till deluppgifter (kopiera utkast, bildredigeringar, slutgiltigt godkännande) och tilldela dem till respektive team.

🎺 ClickUp Callout: Du kan visserligen skapa din kalender i ett kalkylblad, men då får du inte tillgång till uppgiftsägande, uppdateringar i realtid eller den översikt du behöver för ett samarbetsinriktat marknadsföringsflöde. Det är här ClickUp Marketing Project Management Software kommer in. Det samlar dina kampanjer, uppgifter, dokument och deadlines i ett enda arbetsutrymme. Samarbeta, organisera och hantera marknadsföringsprojekt från början till slut med ClickUp för marknadsföringsprojektledning. Försäljning, marknadsföring, designlab, logistik, teknik och support måste utföra sina uppgifter i en specifik ordning för att kundens projekt ska bli framgångsrikt – innan ClickUp var detta en riktig mardröm. Utan möjligheten att spåra projektets tidsplan, mål och globala teams uppgifter på ett och samma ställe hade vi svårt att få alla delar till evenemangen i tid. Försäljning, marknadsföring, designlab, logistik, teknik och support måste utföra sina uppgifter i en specifik ordning för att kundens projekt ska bli framgångsrikt – innan ClickUp var detta en riktig plåga. Utan möjligheten att spåra projektets tidsplan, mål och globala teams uppgifter på ett och samma ställe hade vi svårt att få alla delar till evenemangen i tid.

5. Brainstorma, prioritera och godkänn idéer

Det är dags att fylla din kalender med kreativa idéer som verkligen kommer att göra skillnad. Detta steg består av tre delar: brainstorming, prioritering och godkännande.

✅ Starta en snabb prestationsgranskning

Det innebär att du tittar noggrant på det innehåll du publicerade förra året, vilka resultat det gav och var det finns utrymme för förbättringar.

✅ Samla in synpunkter från viktiga intressenter

Och det innebär att gå bortom marknadsförings- och innehållsteamen. Du kommer också att vilja koppla ihop dig med:

Säljteam: Vilka invändningar hör de upprepade gånger, och vilka frågor dyker upp oftast i kundsamtalen? Din B2B-innehållskalender kommer att besvara dem.

Produktteam: Hur Hur produktplanen stämmer överens med marknadsförings- och innehållsstrategin

Kundframgångsteam: De kan peka ut var kunderna fastnar och var innehåll kan hjälpa till med onboarding eller kundbehållning.

För att samla in synpunkter från intressenter på ett effektivt sätt kan du skapa ett ClickUp-formulär där sälj-, produkt- och kundtjänstteam kan skicka in innehållsidéer. Du kan anpassa fält för målgrupp, steg i säljtratten, innehållstyp och brådskandehet, vilket gör det enkelt att organisera senare.

Samla in synpunkter från intressenter med hjälp av ClickUp Forms.

Du kan också använda ClickUp Brain för att generera idéer. Baserat på ICP, mål och trattstadium ger Brain dig förslag för att komma igång. Brain hjälper dig att automatisera skapandet av innehåll.

Generera obegränsat med innehållsidéer för din B2B-kalender med ClickUp Brain.

✅ Fokusera på och godkänn genomförbara idéer

Utvärdera varje idé utifrån dina teman, kampanjer, målgruppens behov och tillgängliga resurser. För att fokusera på innehåll som har högst strategiskt värde kan du skapa ett enkelt poängsystem baserat på:

Strategisk anpassning (stöder det dina mål?)

Potentiell påverkan (kan det generera mätbara resultat?)

Resursanpassning (har du tillräcklig kapacitet och budget?)

Tidpunktens relevans (finns det någon brådska på grund av marknadstrender eller händelser?)

Nu behöver du ett samarbetsutrymme där alla intressenter kan granska och godkänna innehållsidéerna. ClickUp Docs är perfekt för detta. Samla alla idéer i ett dokument som är direkt kopplat till din kalender.

Lagra, organisera eller samarbeta kring dina innehållsidéer med ClickUp Docs.

6. Tilldela ägare och planera arbetsflödet

Använd ClickUp Tasks för att tilldela ägarskap. Skapa en uppgift för varje innehållsdel, tilldela huvudansvarig och dela upp den i deluppgifter för varje steg.

Hantera, spåra och uppdatera uppdragstagare med ClickUp Tasks.

Därefter kartlägger du arbetsflödets olika steg. Du kan använda ClickUps Kanban-tavla för att lägga upp varje steg i din innehållsskapandeprocess:

Utkastsskapande

Intern granskning

Design

Slutgiltigt godkännande

Publicering och distribution

Varje steg bör ha en ansvarig person och en deadline.

För att spara tid och eliminera repetitiva administrativa uppgifter kan du använda ClickUp Automations för att automatiskt prioritera, tilldela uppgifter och generera omedelbara insikter via AI-kort.

Tilldela automatiskt uppgifter till rätt teammedlem när statusen ändras till "Under granskning".

Ställ in förfallodatum automatiskt baserat på publiceringsdatum i innehållskalenderprogrammet

Aktivera aviseringar när en uppgift är klar för nästa steg i arbetsflödet.

Använd ClickUps AI Assign, AI Prioritize och AI Cards för att automatisera uppgiftshanteringen och få fram realtidsinsikter direkt.

7. Planera och samordna mellan olika kanaler

Med ClickUps AI-drivna kalender kan du planera alla aktiviteter på ett och samma ställe.

Använd dra-och-släpp-schemaläggning för att justera datum i farten utan att bryta beroenden. Blockera tid för förberedelser så att inget blir stressigt och anpassa vyer för att filtrera efter kampanj, kanal eller ägare.

Du kan till och med synkronisera externa kalendrar så att möten, deadlines och innehållslanseringar samlas på ett och samma ställe.

Att publicera på flera kanaler innebär att flera personer är involverade, från skribenter och designers till annonsansvariga och webbinarieledare.

ClickUps funktion för flera uppdragstagare säkerställer att alla som bidrar till ett enskilt innehåll kan tilldelas en uppgift. På så sätt ser din designer, copywriter och granskare samma deadlines, uppdateringar av uppgifter och länkade resurser utan att behöva hantera separata uppgiftslistor.

📮 ClickUp Insight: 18 % av våra undersökningsdeltagare vill använda AI för att organisera sina liv genom kalendrar, uppgifter och påminnelser. Ytterligare 15 % vill att AI ska hantera rutinuppgifter och administrativt arbete. För att göra detta måste en AI kunna förstå prioriteringsnivåerna för varje uppgift i ett arbetsflöde, utföra de nödvändiga stegen för att skapa eller justera uppgifter och ställa in automatiserade arbetsflöden. De flesta verktyg har ett eller två av dessa steg utarbetade. ClickUp har dock hjälpt användare att konsolidera upp till 5+ appar med hjälp av vår plattform! Upplev AI-driven schemaläggning, där uppgifter och möten enkelt kan fördelas till lediga tider i din kalender baserat på prioritetsnivåer. Du kan också ställa in anpassade automatiseringsregler via ClickUp Brain för att hantera rutinuppgifter. Säg adjö till stressigt arbete!

8. Spåra prestationsmått och förfina planen

Att publicera ditt innehåll är början på en feedbackloop. För att din kalender ska vara effektiv måste du regelbundet kontrollera hur varje del presterar, se om den uppnår de KPI:er du har satt upp och justera din plan utifrån verkliga resultat.

Börja med att granska dina analyser med jämna mellanrum. Det kan vara varje månad eller kvartal, beroende på hur ofta du publicerar och hur snabbt du vill anpassa dig. Leta efter mönster i:

Vilka format eller kanaler genererar mest engagemang eller konverteringar?

Där innehållet underpresterar och kan behöva optimeras

Brister i din täckning – försummas vissa målgruppssegment eller trattfaser?

Kom ihåg att förfina din marknadsföringsplan utifrån dessa mätvärden.

Använd AI för att driva din B2B-innehållskalender

Att planera en innehållskalender kräver strategi, kreativitet och organisation. Att hantera alla tre manuellt kräver mycket fram och tillbaka, och det är där AI kommer in.

ClickUp Brain, som din AI-copilot för en B2B-innehållskalender, utför följande uppgifter åt dig.

1. Skapa visuella element för dina kampanjer på några minuter

Baserat på de idéer för innehållskalendrar som vi har delat med oss av ovan hjälper Brain dig att skapa bilder som du kan lägga till i dina kampanjer på sociala medier. Du kan antingen använda bilden som den är eller be dina designers att justera den så att den passar respektive kanal på sociala medier.

Skapa bilder med en specifik färgpalett och designelement via ClickUp Brain.

2. Skapa optimerade briefs, SEO-översikter och blogginlägg

För att skapa SEO-briefar måste du vanligtvis hoppa mellan olika sökordsverktyg, mallar för dispositioner och länkverktyg. Brain sköter allt detta åt dig. Markera uppgiften i din innehållskalender så får du bloggidéer. Du kan till och med be den att ge dig dispositioner och sedan be den att skriva ett utkast till bloggen åt dig.

Använd ClickUp Brain för att få bloggidéer och förslag på sökord.

⚡ Mallarkiv: Snabba upp din skrivprocess med färdiga mallar för bloggar, e-postmeddelanden och inlägg på sociala medier. De hjälper dig att upprätthålla en konsekvent ton, struktur och kvalitet, samtidigt som du får mer tid att fokusera på strategi och kreativitet.

3. Automatisera tidsblockering och schemaläggning

Att manuellt lägga till uppgifter i en fullspäckad kalender är ett huvudbry. AI tittar på dina prioriteringar, tillgänglig tid och projektgränser och placerar sedan automatiskt varje uppgift där den passar bäst. Detta är särskilt värdefullt för B2B-kampanjer med flera team där design, text och godkännanden måste ske i rätt ordning.

Använd ClickUp Brain för att ställa in dina uppgifter utifrån hur brådskande de är. Blockera tid och schemalägg leveranser automatiskt i din kalender med ClickUp Brain.

4. Skapa kreativa variationer för marknadsföring i flera kanaler

Inom din strategi för sociala medier för B2B-innehållskalendern vill du återanvända idéer. Brain gör det enklare för dig att göra detta. Mata Brain med din innehållsstrategi, idéer eller blogginlägg och be den att skapa variationer som kan återanvändas i olika kanaler.

Återanvänd ditt innehåll i olika kanaler med hjälp av Brain.

Vanliga utmaningar vid planering av B2B-innehåll och hur man löser dem

Även de mest organiserade marknadsföringsteamen stöter på problem när de planerar sin B2B-innehållskalender, och det är oundvikligt när man planerar saker i stor skala.

Den goda nyheten är att de flesta av dem har tydliga, genomförbara lösningar.

Här är några av de vanligaste planeringsproblemen, med praktiska lösningar:

Utmaning Lösning För många interna intressenter och otillräcklig samordning Börja med en dokumenterad strategi för innehållsmarknadsföring som är kopplad till dina affärsmål och gör den synlig för alla team. Använd en delad kalender och regelbundna granskningsmöten för att hålla prioriteringarna samordnade och undvika schemaläggningsproblem och konflikter. Överfylld eller tom kalender Planera varje kvartal genom att först kartlägga större kampanjer och sedan fylla i eventuella luckor med evergreen-innehåll. Fördela krävande projekt över olika månader för att hantera arbetsbelastningen och undvika utbrändhet. Innehållströtthet hos målgruppen Undvik att överbelasta din publik med samma teman eller format. Använd prestationsdata för att upptäcka minskat engagemang och uppdatera sedan format, ton eller kanaler. Innehåll som inte når alla steg i tratten Tagga varje innehåll efter trattstadium och granska täckningen regelbundet för att säkerställa att du tillgodoser medvetenhets-, övervägande- och beslutsstadierna på ett jämlikt sätt. Begränsade resurser för multikanalgenomförande Återanvänd högvärdigt innehåll i flera format och planera kanalspecifika versioner i förväg så att allt är klart att användas.

Håll ditt B2B-innehåll på rätt spår med ClickUp

En bra B2B-innehållskalender är ett system som kopplar samman idéer, människor och mål till en tydlig helhet. Ju mer samstämmigt ditt team är, desto lättare blir det att gå från planering till publicering utan att tappa fart.

ClickUp ger dig den tydligheten. Det samlar dina kampanjer, dokument, uppgifter och resultat på ett ställe. Du kan se helheten för året, hålla koll på det dagliga arbetet och snabbt anpassa dig när prioriteringarna förändras.

I slutändan är en innehållskalender bara så stark som processen bakom den. Skapa den processen medvetet, använd rätt verktyg för att stödja den, så kommer du att spendera mindre tid på att hantera kaoset och mer tid på att skapa arbete som ger verkliga resultat.

✅ Registrera dig för ClickUp idag!