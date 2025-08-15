De 11 bästa AI-kalkylbladsgeneratorerna för att automatisera och analysera data snabbare

Oavsett om du älskar eller hatar dem kan du förmodligen inte arbeta utan dem. Ja, vi pratar om kalkylblad. Som databehandlingsens okända hjältar hjälper de dig att dra slutsatser som informerar och förbättrar projektresultaten. Men att manuellt uppdatera formler, formatera tabeller eller skapa instrumentpaneler i Excel eller Google Sheets är inte något som någon tycker är roligt.

Det är där AI-kalkylbladsgeneratorer kommer in i bilden.

Dessa verktyg använder naturliga språkprompter för att hjälpa dig att generera formler, skapa tabeller, rensa kalkylbladsdata och till och med köra SQL-frågor – utan att behöva skriva en enda rad kod. Kort sagt, de låter dig prata med dina kalkylblad istället för att bry dig om dem.

Så, vilka ska du prova? Vi har valt ut några av de bästa för att göra beslutet enklare.

🧠 Kul fakta: Det första kalkylbladsprogrammet, VisiCalc, lanserades 1979 och var så revolutionerande att det anses ha bidragit till persondatorns framgång. Idag kan AI på några sekunder göra det som tidigare tog sådana verktyg timmar att utföra.

Vad ska du leta efter i en AI-kalkylbladsgenerator?

Rätt AI-kalkylbladsgenerator ska kännas som att ha en dataanalytiker till förfogande. Den ska inte bara automatisera repetitiva formateringsuppgifter utan också omvandla rå information till smarta beslut.

Här är några saker att tänka på när du väljer ett:

Inmatning med naturligt språk: Skapa formler, sammanfattningar eller tabeller genom att skriva in kommandon som ”analysera kundbortfall” eller ”beräkna månatlig intäktstillväxt”.

Kompatibilitet med flera format: Arbeta smidigt med Excel-filer, Google Sheets, CSV-filer och till och med PDF-filer eller dashboards för enkel import och export av data.

Smarta verktyg för datavisualisering : Skapa automatiskt diagram, grafer och instrumentpaneler baserat på data i dina kalkylblad – ingen manuell formatering behövs. Skapa automatiskt diagram, grafer och instrumentpaneler baserat på data i dina kalkylblad – ingen manuell formatering behövs.

SQL-integration: Idealiska AI-kalkylbladsverktyg stöder SQL-frågor eller konverterar naturligt språk till SQL, vilket möjliggör djupare, mer teknisk analys utan att man behöver ha teknisk bakgrund.

Mallbibliotek: Få tillgång till färdiga mallar för projektledning, budgetering, marknadsföring och mycket mer för att spara tid på inställningar.

AI-driven rensning och strukturering: Rensa omedelbart röriga data, ta bort dubbletter och omformatera tabeller med ett enda klick.

Samarbetsfunktioner: Dela, kommentera eller redigera kalkylblad i realtid tillsammans med ditt team eller dina kunder.

Uppgiftsautomatisering: Schemalägg återkommande rapporter, aviseringar eller arbetsflöden med hjälp av inbyggda automatiseringsverktyg.

👀 Visste du att? NL2Formula-ramverket är ett system för naturlig språkbehandling som är utformat för att översätta frågor i klartext till kalkylbladsformler. Det har tränats för att förstå 37 typer av kalkylbladsfunktioner, inklusive matematik, logik, textmanipulation och statistiska operationer. Det uppnådde en imponerande noggrannhet på 91,2 %, vilket gör det till ett av de mest avancerade systemen inom AI-driven automatisering av kalkylblad.

Här är en kort översikt över de bästa AI-kalkylbladsverktygen på marknaden, med viktiga beslutskriterier listade för dig:

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Projektledare, analytiker, marknadsföringsteam och egenföretagare som jonglerar med uppgifter, data och dashboards – allt på ett ställe med smarta tabeller och AI-drivna insikter. AI-instrumentpaneler och sammanfattningar, uppgiftskopplade data, automatiseringar, tabellvy, ClickUp Brains kontextuella AI-assistans Gratis plan tillgänglig; anpassningar tillgängliga för företag. Excel Copilot Team som arbetar med stora datamängder, avancerade Excel-användare och finansproffs som vill automatisera analyser och rensa upp stora kalkylblad utan att behöva lära sig nya verktyg. Automatisk ifyllning av formler, diagramgenerering och frågor på naturligt språk Gratis med en Microsoft 365 Copilot-licens GPT Excel Frilansare, innehållsstrateger och ensamgrundare som vill kommunicera med Excel som med en teamkamrat och skapa komplexa formler utan att behärska kalkylblad. Skapa formler, automatisera kalkylbladsuppgifter och kodbaserade insikter Gratis grundläggande nivå; betalda planer börjar på 6,99 $ per månad. Rader Startup-team, tillväxthackare och säljproffs som behöver koppla samman CRM-data, köra modeller och skapa snygga dashboards – allt från ett enda samarbetsbaserat kalkylblad. Samarbetsark, dataintegration, AI-drivna insikter Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 8 dollar per månad. Airtable AI Design-, produkt- och driftsteam som kombinerar strukturerade data med flexibilitet och vill ha AI-drivna arbetsflöden i en relationsdatabas utan kodning. AI-drivna mallar, automatisering och visuella datainsikter Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 24 $ per månad; AI-tillägg med teamplan eller högre. Formula Bot Nybörjare, studenter och småföretagare som vill behärska kalkylblad utan matematiska huvudbry – beskriv bara din logik så skapas den automatiskt. Skapa komplexa formler, automatisera datainmatning Gratis provperiod; betalda abonnemang från 15 dollar per månad. Bardeen Upptagen yrkesverksamma, chefsassistenter och rekryterare automatiserar repetitiva kalkylbladsuppgifter med hjälp av webbläsararbetsflöden och AI utan någon kodning. Automatisera uppgifter, integrera AI med Google Sheets/Excel och länka uppgifter till tabeller. Gratis plan tillgänglig; betalda planer från 129 $ per månad. SheetAI Frilansare, forskare och nystartade team som omvandlar rörig data till GPT-drivna insikter för effektiv rapportering i Google Sheets och Excel Smarta uppmaningar, automatiserad datarensning och visualisering med diagram Gratis begränsad plan; betald plan från 20 dollar per månad. Zoho Sheet Tvärfunktionella team i medelstora företag som vill ha en traditionell kalkylbladsupplevelse med molnsamarbete och en gnutta AI-smarthet. Samarbete i realtid, datautomatisering, inbyggda mallar Gratis plan med viktiga funktioner Arcwise AI Ekonomiteam, FP&A-analytiker och yrkesverksamma i datatunga roller som letar efter AI som förstår sammanhang, lägger till källhänvisningar och rensar upp i kalkylblad med många siffror. AI-insikter, automatisera analyser, skapa rapporter Gratis på Chrome Web Store Gemini för Google Sheets Lärare, start-up-grundare och marknadsföringsteam som redan använder Google Workspace och vill förbättra Sheets med inbyggda Gemini AI-superkrafter. Automatisera arbetsflöden, visualisera data, avancerade Excel-liknande funktioner Gratis plan med grundläggande AI-verktyg; betald plan från 8 dollar per månad.

De bästa AI-kalkylbladsgeneratorerna för att förenkla dataanalys

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.

Oavsett om du arbetar i Google Sheets, hanterar en komplicerad Excel-fil eller skapar kalkylblad och rapporter för projektledning kan dessa verktyg hjälpa dig att göra det på några minuter. Låt oss gå igenom deras funktioner i detalj.

1. ClickUp (Bäst för projektledning och rapportering i realtid)

Skapa AI-drivna kalkylblad i ClickUp Skapa redigerbara kalkylblad som organiserar dina projektuppgifter med alla detaljer synliga på ett ögonblick med hjälp av ClickUp Table View.

Om Excel hade en coolare, snabbare och AI-kunnig kusin som faktiskt förstod hur din att göra-lista fungerar, skulle det vara ClickUp.

ClickUp är den kompletta appen för arbete. Den samlar dina projekt, dokument och chattar i en kraftfull plattform, accelererad av AI och tidsbesparande automatiseringar. Att använda ClickUp innebär att konvertera kalkylblad från datagravar till dynamiska och kollaborativa nav som integreras med faktiska projektarbetsflöden.

Du börjar med ClickUp Table View för att visualisera dina projektdata. Det erbjuder ett välbekant gränssnitt i kalkylbladsstil där varje ClickUp-uppgift (din minsta arbetsenhet) är en rad och ClickUps anpassade fält är kolumner där uppgiftsdetaljer som ansvariga, förfallodatum, budgetar och mer kontext finns.

Vad är det unika med denna vy? Den låter dig snabbt granska, redigera och uppdatera projektdata i bulk, både manuellt och med AI-instruktioner.

Länka uppgifter, dokument och beroenden i din ClickUp-databas

Det stöder kopiera-klistra in, dra-för-att-fylla, rika datatyper, flera filtrerings- och sorteringsalternativ samt samarbete i realtid. Det är din hubb för att organisera och redigera strukturerade data samtidigt som du håller dem synkroniserade med dina uppgifter och projekt.

Du kan gruppera uppgifter efter valfri kolumn (till exempel uppgiftsstatus, uppgiftstyp, team eller avdelning etc.), vilket möjliggör bättre analys och rapportering. Kolumnerna är helt anpassningsbara: du kan lägga till så många du behöver, samt dölja, ändra storlek på eller ordna om dem efter ditt teams behov. Detta säkerställer att alla ser de mest relevanta uppgifterna på ett ögonblick.

Utför beräkningar i ClickUp med hjälp av formelfält

Hur är det med beräkningar? Formelfält i ClickUp är en typ av anpassade fält som gör att du kan utföra beräkningar direkt på uppgiftsfält som numeriska, datum/tid eller andra formelresultat. De stöder både enkla formler (addition, subtraktion, multiplikation, division) och avancerade formler med dussintals inbyggda funktioner (t.ex. logik, datum, sträng, matematik).

Enkla formler : Skapa enkelt resultat genom att välja två fält och en operator (t.ex. Spårad tid × Timpris).

Avancerade formler: Använd funktioner som IF(), ROUND(), CONCATENATE(), DAYS(), SUM(), POWER(), AVERAGEIF() osv.

Dessa formelfält speglar många kalkylbladsfunktioner, men inom uppgiftsposter.

Om det känns överväldigande att skapa en tabell från grunden erbjuder ClickUp specialiserade kalkylbladsmallar för att effektivisera projektuppföljning och datainsamling.

ClickUp Spreadsheet Template är en plug-and-play-livräddare för team som behöver spåra allt från kampanjstatistik till produktplaner utan att behöva förlita sig på klumpiga, begränsande Excel-filer.

Få en gratis mall Samla in och hantera viktig projektdata med ClickUp-kalkylbladsmallen.

Tänk på det som ditt "allt-i-ett"-kalkylblad: anpassa kolumner för att lagra den viktigaste informationen, använd filter för att visa relevant data och koppla varje cell till en åtgärd. Det är perfekt för att organisera strukturerad data som försäljningsleads, teambudgetar eller lager, samtidigt som allt är samarbetsinriktat och alltid uppdaterat.

Och hur förenklar AI hela processen?

ClickUp Brain, världens mest kraftfulla arbets-AI, kopplar samman alla dina projekt, dokument och medarbetare. Den integrerar kontextmedvetna AI-funktioner direkt i din arbetsyta, vilket gör att du kan ställa frågor baserade på dina data i ClickUp (och anslutna appar), automatisera projektledningsuppgifter som att dela uppdateringar eller flytta uppgifter genom olika steg, och skapa omedelbara sammanfattningar eller rapporter för ökad överskådlighet.

Skapa formler för dina ClickUp-tabeller eller externa kalkylblad med ClickUp Brain.

I dina tabeller kan du be Brain på naturligt språk att föreslå avancerade formler för komplexa beräkningar, rensa upp röriga poster och till och med sammanfatta stora mängder tabelldata. Om du har syntaxproblem eller specialfall (t.ex. division med noll) kan Brain föreslå felsökning eller förbättrade versioner. Detta är utmärkt om du planerar sprintar, spårar leads eller hanterar lager över dina team.

Vill du också förbättra rapportering och analys med AI?

I ClickUp Dashboards kan du lägga till AI-kort – till exempel AI Brain, AI Executive Summary och AI Project Update. De använder ClickUp Brain för att bearbeta live-data från arbetsytan och generera dynamiska, kontextmedvetna insikter.

Förenkla rapportering och analys i realtid från dina kalkylbladsdata via AI-kort i ClickUp Dashboards.

Genom att ange anpassade uppmaningar kan du instruera AI:n att sammanfatta viktiga prestationer, markera nästa steg eller identifiera större risker och hinder för alla projekt eller avdelningar.

Dessa AI-kort hämtar automatiskt den senaste informationen från dina uppgifter, kommentarer och ClickUp Docs. Detta säkerställer att sammanfattningar, projektuppdateringar och riskbedömningar alltid är aktuella och anpassade till den specifika kontexten i arbetsytan.

Under ett veckomöte kan till exempel ett AI-teamuppdateringskort omedelbart sammanfatta vad varje teammedlem har arbetat med, medan ett AI-sammanfattningskort ger en översiktlig bild av projektets status och framsteg.

Ställ valfri fråga till ClickUp Brain så söker den igenom all data från alla dina instrumentpaneler för att hitta rätt svar.

Resultatet är en mer flexibel och välgrundad projektledningsprocess, där intressenterna kan fatta datadrivna beslut med självförtroende och tydlighet.

📮 ClickUp Insight: 47 % av våra undersökningsdeltagare har aldrig provat att använda AI för att hantera manuella uppgifter, men 23 % av dem som har använt AI säger att det har minskat deras arbetsbelastning avsevärt. Denna kontrast kan vara mer än bara en teknikklyfta. Medan tidiga användare uppnår mätbara vinster, underskattar majoriteten kanske hur transformativ AI kan vara när det gäller att minska den kognitiva belastningen och återvinna tid. 🔥 ClickUp Brain överbryggar denna klyfta genom att sömlöst integrera AI i ditt arbetsflöde. Vår AI kan göra allt från att sammanfatta trådar och utarbeta innehåll till att bryta ner komplexa projekt och generera deluppgifter. Du behöver inte växla mellan verktyg eller börja om från början. 💫 Verkliga resultat: STANLEY Security minskade tiden för att skapa rapporter med 50 % eller mer med ClickUps anpassningsbara rapporteringsverktyg, vilket frigjorde deras team så att de kunde fokusera mindre på formatering och mer på prognoser.

💡 Proffstips: Istället för att använda ClickUp-tabeller som statiska loggar – liknande kalkylblad som bara registrerar arbete – aktivera AI Assign och AI Prioritize Fields för att koppla dessa tabeller till de verkliga, dynamiska drivkrafterna i ditt arbete. 👩🏼‍🦰 AI Assign analyserar dina tabelldata – uppgiftsbeskrivningar, beroenden, arbetsbelastning, kapacitet, tidigare uppdrag – för att automatiskt rekommendera den optimala uppdragstagaren för varje uppgift. 👀 AI Prioritera läser igenom kolumner som deadlines, brådskande ärenden, beroenden och beräknad arbetsinsats, och tilldelar sedan prioritetsflaggor. Bakom kulisserna utvärderar den påverkan och brådskande ärenden – som en verktygsbaserad agent som maximerar uppgiftsvärdet mot begränsningar.

ClickUps bästa funktioner

Leverera datadrivna insikter i realtid och identifiera uppgiftsberoenden och potentiella flaskhalsar med ClickUp Autopilot Agents

Koppla samman uppgifter, dokument och teamkunskap genom ClickUp Brains centraliserade AI-kunskapshanterare, som möjliggör kontextuella frågor och svar samt snabb hämtning av relevant information utan att du behöver söka manuellt i ditt arbetsutrymme.

Minska manuellt underhåll av kalkylblad med automatiserade arbetsflöden via kodfria ClickUp Automations.

Integrera kalkylblad och projektgenomförande med länkning mellan uppgifter och tabeller.

Effektivisera projektuppföljning, statusuppdateringar och kommunikation med intressenter för projekt av alla storlekar med ClickUp-mallen för projektledningskalkylblad.

Begränsningar för ClickUp

De avancerade rapporteringsfunktionerna och bredden av AI-funktioner kan kräva en viss inlärningskurva.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 lyder:

ClickUp erbjuder oöverträffad flexibilitet med anpassningsbara vyer (lista, tavla, Gantt, kalender), kraftfulla automatiseringar och inbyggda dokument, mål och tidsspårning – allt i ett enda arbetsutrymme. Det centraliserar teamsamarbete och projektledning, vilket gör att vi kan ersätta flera verktyg som Trello, Asana och Notion med ett enda sammanhängande system. Kraftfullt allt-i-ett-produktivitetsverktyg för hantering av team och projekt.

ClickUp erbjuder oöverträffad flexibilitet med anpassningsbara vyer (lista, tavla, Gantt, kalender), kraftfulla automatiseringar och inbyggda dokument, mål och tidsspårning – allt i ett enda arbetsutrymme. Det centraliserar teamsamarbete och projektledning, vilket gör att vi kan ersätta flera verktyg som Trello, Asana och Notion med ett enda sammanhängande system.

Kraftfullt allt-i-ett-produktivitetsverktyg för hantering av team och projekt.

2. Excel Copilot (bäst för automatisering i Microsoft Excel)

via Excel Copilot

Om dina arbetsflöden är centrerade i Microsoft Excel-ekosystemet och du vill ha inbyggda AI-superkrafter utan att byta plattform, är Excel Copilot ett utmärkt val. Speciellt för dem som hanterar komplexa formler eller repetitiva analyser i stora Excel-filer kan Copilots smarta förslag och omedelbara analyser ge en enorm produktivitetsökning.

Denna AI-baserade kalkylbladsgenerator är direkt integrerad i Microsoft 365 och förändrar hur du interagerar med data. Den förstår naturliga språkprompter för att generera formler, analysera trender, sammanfatta data och till och med skapa hela Excel-dashboards automatiskt i ditt välbekanta Excel-filgränssnitt.

Excel Copilots bästa funktioner

Be Copilot på vanlig engelska att generera formler, rensa data och sammanfatta kalkylblad.

Skapa instrumentpaneler med automatiskt genererade diagram och grafer

Använd promptar för att köra SQL-liknande frågor i Excel-tabeller

Samla in insikter baserade på viktiga mätvärden och trender

Begränsningar för Excel Copilot

Endast tillgängligt med Microsoft 365-abonnemang på företagsnivå.

Stöder inte Google Sheets och andra plattformar som inte är från Microsoft.

Priser för Excel Copilot

Gratis : Ingår i Microsoft 365 Copilot-abonnemang

Copilot Pro: 20 $/månad per användare

Betyg och recensioner av Excel Copilot

G2: 4,3/5 (över 80 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Excel Copilot?

En recension på Reddit lyder:

För mig har Copilot varit till störst hjälp i Excel. Det är fantastiskt att jag inte ens behöver tänka så mycket på hur jag ska visualisera data. Jag har verkligen sett fram emot att prova Copilot med Python. Tyvärr tror jag inte att det är tillgängligt överallt ännu, eftersom jag inte har kunnat använda det.

För mig har Copilot varit till störst hjälp i Excel. Det är fantastiskt att jag inte ens behöver tänka så mycket på hur jag ska visualisera data. Jag har verkligen sett fram emot att prova Copilot med Python. Tyvärr tror jag inte att det är tillgängligt överallt ännu, eftersom jag inte har kunnat använda det.

📖 Läs också: De bästa alternativen till Microsoft Excel

3. GPT Excel (bäst för promptbaserad kalkylbladsassistans)

via GPT Excel

GPT Excel är ett lättviktigt men kraftfullt AI-kalkylbladsverktyg som är utvecklat för dem som vill automatisera datauppgifter utan att behöva koda eller memorera komplexa formler. Till skillnad från inbyggda lösningar är GPT Excel webbläsarbaserat och bygger på ett enkelt koncept: ange en prompt, få en formel, tabell eller till och med insikter direkt.

Det är särskilt användbart för användare som arbetar i både Excel och Google Sheets och som vill förenkla skapandet av formler, importera data och konvertera röriga kalkylbladsposter till strukturerade format. Oavsett om du är en student som hanterar projekt eller en analytiker som utforskar data, hanterar GPT Excel de flesta uppgifter genom naturligt språk, vilket gör det idealiskt för nybörjare och icke-tekniska användare.

GPT Excels bästa funktioner

Skapa Excel-formler med hjälp av enkla naturliga språkprompter

Kompatibel med både Excel-filer och Google Sheets.

Kan hjälpa till att konvertera ostrukturerade data till formaterade tabeller

Erbjuder färdiga mallar för SQL-frågor, diagram och dataanalys.

Snabb åtkomst utan inloggning för snabba korrigeringar av kalkylblad när du är på språng.

Begränsningar för GPT Excel

Inte avsedd för tung automatisering eller instrumentpaneler

Saknar funktioner för realtidssamarbete eller uppgiftsintegration.

Priser för GPT Excel

Gratis

Premium: 6,99 $/månad

GPT Excel-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

👀 Visste du att? Ett startup-företag vid namn Shortcut (av Fundamental Research Labs) har väckt uppmärksamhet genom att erbjuda ett Excel-liknande program som drivs av agentisk AI och som bygger finansiella modeller (t.ex. LBO, DCF) via naturligt språk – med sömlös Excel-kompatibilitet. Det har beskrivits som ett ”ChatGPT-ögonblick för finansiell modellering”.

4. Rows (bäst för samarbetsinriktade, webbaserade kalkylbladsarbetsflöden)

via Rows

Rows är en modern kalkylbladsplattform som kombinerar det välbekanta kalkylbladsgränssnittet med kraftfulla funktioner som inbyggda integrationer, AI-formelgenerering, realtidsdashboards och till och med diagram som ser bra ut som standard.

Rows är utformat för team, analytiker och entreprenörer som arbetar med live-data och låter dig ansluta till tjänster som Google Analytics, Stripe, HubSpot och många fler. Rows gör det enkelt att analysera webbtrafik, hämta kampanjresultat och visualisera viktiga mätvärden, även utan tillägg från tredje part.

Rows bästa funktioner

Skapa formler, rensa data och översätt kommandon till diagram med hjälp av AI-assistenter.

Använd inbyggda API-anslutningar för SQL-frågor, CRM-data eller import av anpassade Excel-filer.

Skapa instrumentpaneler, grafer och rapporter utan kodning

Samarbeta med data i realtid, precis som du skulle göra i Google Sheets.

Begränsningar för rader

Färre mallar för instrumentpaneler och formateringsalternativ än Excel eller Sheets

Kan vara överdrivet för små engångsuppgifter.

Priser för Rows

Gratis

Plus : 8 $/månad per användare

Pro : 79 $/månad + 8 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Rows betyg och recensioner

G2 : 4,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Rows?

En recension på G2 lyder:

Det är fantastiskt att kunna skapa tabeller från import från Excel eller Google Sheets. Att skapa diagram och bilder med bara några klick och navigera i arbetsytan är PERFEKT.

Det är fantastiskt att kunna skapa tabeller från import från Excel eller Google Sheets. Att skapa diagram och bilder med bara några klick och navigera i arbetsytan är PERFEKT.

💡 Proffstips: När du arbetar med AI-baserade kalkylbladsgeneratorer bör du alltid dubbelkolla logiken bakom automatiskt genererade formler eller visualiseringar, särskilt när det gäller kritiska beslut. AI kan påskynda ditt arbetsflöde, men det kan också ge felaktiga resultat. Dessutom säkerställer förståelsen för orsaken bakom resultatet noggrannhet och skapar förtroende för dina data.

5. Airtable AI (bäst för strukturerade databaser och kodfria arbetsflöden)

via Airtable

Airtables hybrid av kalkylblads- och databasprogramvara är en favorit för team som hanterar projektdata, innehållskalendrar eller produktplaner.

Och nu, med AI inbyggt i sina arbetsflöden, kan Airtable göra mer än bara lagra eller visa data. Det kan analysera trender, sammanfatta fält, kategorisera innehåll eller till och med generera formler baserat på dina uppmaningar – allt utan att lämna tabellen.

Här arbetar du inte bara med kalkylbladsdata – du driver automatiserade arbetsflöden, smarta instrumentpaneler och samarbetsappar med enkel drag-och-släpp-funktionalitet.

Airtable AI:s bästa funktioner

Generera, kategorisera, översätt eller analysera innehåll på cellnivå baserat på andra data i tabellen.

Analysera, tagga eller svara på inkommande data från anslutna appar automatiskt

Använd visuella appar, diagram och instrumentpaneler som är byggda direkt på tabeller.

Importera med ett klick från Excel-filer eller en Google Sheets-databas

Begränsningar för Airtable AI

AI-funktionerna är endast tillgängliga i Pro- och Enterprise-abonnemangen.

Anpassningen kräver en viss inlärningskurva för användare som endast använder kalkylblad.

Priser för Airtable AI

Gratis

Team: 24 $/månad per plats

Företag: 54 $/månad per plats

Företag: Anpassad prissättning

Airtable AI-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 2900 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Airtable AI?

En recension på G2 lyder:

Airtable är enkelt på ytan men otroligt kraftfullt. Vi har kunnat skapa fantastiska saker med det.

Airtable är enkelt på ytan men otroligt kraftfullt. Vi har kunnat skapa fantastiska saker med det.

6. Formula Bot (Bäst för omedelbar formelgenerering och rensning av kalkylbladsdata)

via Formula Bot

Du beskriver vad du vill ha på vanlig engelska, och Formula Bot skriver Excel- eller Google Sheets-formeln åt dig. Den genererar, förklarar och automatiserar formler direkt i kalkylblad, vilket gör den tillgänglig för användare på alla kunskapsnivåer. Inget mer krångligt syntax eller sökande på Stack Overflow efter hur man beräknar arbetsdagar mellan två datum.

Det stöder även SQL-frågor, vilket gör det enkelt för analytiker att växla mellan kalkylbladslogik och databaslogik utan att missa något.

Formula Bots bästa funktioner

Analysera och rensa data med lösningar som bara kräver ett klick.

Få översättning från SQL till kalkylblad för avancerade användare

Konvertera PDF-filer till Excel-filer

Förstå varje formel genom AI-förklaringar

Begränsningar för Formula Bot

Ingen inbyggd kalkylbladsmiljö – det är en formelgenerator, inte ett komplett AI-kalkylbladsprogram.

Priser för Formula Bot

Gratis: Begränsat antal genereringar per dag

Obegränsat: 15 $/månad, faktureras årligen

Unlimited Plus: 25 $/månad, faktureras årligen

Unlimited Ultra: 35 $/månad, faktureras årligen

Formula Bot-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Formula Bot?

En recension på G2 lyder:

Formula Bot genererar formler med hjälp av enkla kommandon. Dess mallar förbättrar produktiviteten, medan SQL-frågor förenklar affärsanalysen.

Formula Bot genererar formler med hjälp av enkla kommandon. Dess mallar förbättrar produktiviteten, medan SQL-frågor förenklar affärsanalysen.

📖 Läs också: Hur man skapar en Excel-databas

7. Bardeen (Bäst för att automatisera kalkylbladsarbetsflöden mellan appar)

via Bardeen

Bardeens AI-drivna automatiseringsplattform integrerar GPT-driven automatisering direkt i Google Sheets och Excel. Den låter dig sammanfatta, generera, formatera och analysera data med hjälp av AI som om det vore en inbyggd kalkylbladsformel.

Behöver du importera data från en webbsida till Google Sheets, konvertera e-postmeddelanden till rader eller uppdatera din Excel-fil när ett formulär skickas in? Bardeen automatiserar allt med bara en uppmaning. Med sina smarta automatiseringsmanualer kopplar Bardeen dina kalkylblad till hundratals appar och förvandlar kalkylbladsdata till levande, dynamiska arbetsflöden.

Bardeens bästa funktioner

Anslut till över 70 produktivitetsappar via Bardeens Chrome-tillägg.

Använd AI för att skapa anpassade arbetsflöden via naturliga språkprompter.

Använd webbläsaragenter för att interagera med webbsidor

Jonglera och automatisera arbetsflöden med flera verktyg på olika plattformar

Bardeens begränsningar

Det finns en inlärningskurva för att bygga automatiseringar i flera steg.

Det är mindre fokuserat på formelgenerering eller AI-förslag i kalkylbladet.

Bardeen-prissättning

Gratis provperiod

Startpaket: 129 $/månad

Team: 500 $/månad

Företag: 1500 $/månad

Bardeen-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (35+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Bardeen?

En recension på G2 lyder:

Bardeen hjälpte oss att drastiskt minska det manuella arbete som tidigare tog oss timmar att slutföra. En annan stor fördel är noggrannheten i de data som samlas in och hur enkelt det är att konfigurera.

Bardeen hjälpte oss att drastiskt minska det manuella arbete som tidigare tog oss timmar att slutföra. En annan stor fördel är noggrannheten i de data som samlas in och hur enkelt det är att konfigurera.

👀 Visste du att? Traditionella Excel-kalkylblad har en maximal kapacitet på 1 048 576 rader. Däremot finns det vissa tillägg som gör att Google Sheets kan bearbeta 1 miljard rader i ett enda kalkylblad.

8. SheetAI (bäst för AI-kommandon i celler i Google Sheets)

via SheetAI

SheetAI är ett tillägg till Google Sheets som för in avancerade AI-modeller – inklusive GPT-4, Claude och Gemini – i kalkylbladsmiljön.

Vill du generera formler, skriva om text, sammanfatta rader eller formatera data bättre? Använd bara funktionen "=SHEETAI()" och skriv in en prompt. Ingen kodning, inga flikbyten – bara direkt automatisering i kalkylbladet. Det är som att ge Google Sheets-dashboards en AI-driven uppgradering som vet hur man gör ditt rutinarbete.

SheetAI:s bästa funktioner

Analysera, sammanfatta och skriv om kalkylbladsdata med hjälp av naturligt språk.

Rensa datamängder, skriv sammanfattningar för analys eller extrahera viktiga insikter från rader.

Begränsningar för SheetAI

Fungerar endast med Google Sheets.

Omkoppling till GPT kan kräva ny autentisering.

Priser för SheetAI

Gratis

Obegränsad månadsavgift: 20 $/månad

Obegränsad årslicens: 200 $/år

Betala efter användning: Från 29 dollar

Betyg och recensioner för SheetAI

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

📖 Läs också: Mallar för Google Sheets-instrumentpaneler

9. Zoho Sheet (Bäst för AI-driven samverkan och datahantering i realtid)

via Zoho Sheet

Zoho Sheet ger kalkylblad liv med sin AI-drivna assistent, Zia. Den hjälper dig att ställa frågor utifrån dina data, skapa både enkla och avancerade formler, skapa diagram och bygga snygga instrumentpaneler. Zoho Sheet är perfekt för team som samarbetar och låter dig importera Excel-filer eller Google Sheets, integrera dem smidigt och arbeta tillsammans i realtid utan problem.

Det är det perfekta verktyget för entreprenörer och analytiker som vill hålla ordning på allt, från datainmatning till AI-drivna insikter, utan att behöva lägga timmar på manuella uppdateringar.

Zoho Sheets bästa funktioner

Njut av integrerade funktioner som "Data från bild", som konverterar bilder av tabeller eller skärmdumpar till redigerbara kalkylbladsdata.

Spåra ändringar och kommentarer enkelt i realtid, vilket främjar smidigare samarbete i realtid.

Importera Excel-filer och CSV utan formateringsproblem

Översätt till över 70 språk

Automatisera datainmatning, validering och celluppdateringar med inbyggd automatisering av arbetsflöden.

Begränsningar för Zoho Sheet

Begränsade tredjepartsintegrationer jämfört med andra verktyg som Google Sheets.

Kan uppleva prestandafördröjningar med stora, komplexa datamängder

Priser för Zoho Sheet

Gratis

Betyg och recensioner av Zoho Sheet

G2: 4,4/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho Sheet?

En recension på G2 lyder:

Lätt att använda, kan delas med teamet, flera personer kan komma åt det samtidigt.

Lätt att använda, kan delas med teamet, flera personer kan komma åt det samtidigt.

10. Arcwise AI (Bäst för AI-driven visualisering och datainsikter)

via Arcwise AI

Arcwise AI är utformat för yrkesverksamma som behöver effektivisera och automatisera komplexa kalkylbladsdataanalyser och projektledningsuppgifter.

Den utnyttjar avancerade AI-drivna insikter för att automatisera databehandling, förbättra noggrannheten och minska tiden som läggs på rutinuppgifter. Det intuitiva gränssnittet gör den tillgänglig för användare med olika kunskapsnivåer, och dess skalbarhet gör den idealisk för organisationer av alla storlekar.

Arcwise erbjuder oöverträffade visualiserings- och analysfunktioner som förenklar AI-driven kalkylbladshantering.

Arcwise AI:s bästa funktioner

Använd AI-driven dataanalys för att automatiskt spåra insikter och trender.

Skapa formler snabbt och visualisera data med interaktiva diagram.

Skapa imponerande instrumentpaneler för att visa viktiga mätvärden och datatrender.

Integrera med Google Sheets och Excel-filer för smidiga arbetsflöden.

Automatisera dataanalys och rapportering med AI-drivna processer

Begränsningar för Arcwise AI

Begränsat mallbibliotek för dig som vill snabbt komma igång med projektledning.

För optimal användning krävs internetuppkoppling.

Arcwise AI-prissättning

Anpassad prissättning

Arcwise AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

11. Gemini för Google Sheets (bäst för att integrera AI-insikter direkt i Google Sheets)

via Gemini för Google

Gemini för Google Sheets hjälper dig att extrahera insikter, generera alternativtext för bilder och till och med hämta information i realtid via AI-sökning, allt från Google Sheets. Du kan använda enkla språkprompter som "Hjälp mig att organisera min projektplan i en tabell" för att automatiskt skapa spårare, budgetar, uppgiftslistor och mer. Tillämpa villkorliga formateringsregler eller infoga rullgardinsmenyer – allt via naturliga prompter, vilket minskar manuell inställning i Sheets.

Den sömlösa integrationen och anpassningsbara AI-svaren gör det till ett kraftfullt verktyg för marknadsförare, analytiker, entreprenörer och alla som vill automatisera och förbättra kalkylbladsbaserade arbetsflöden utan att skriva komplexa formler.

Gemini för Google Sheets bästa funktioner

Skapa AI-assisterade formler och utför dataanalys i realtid.

Få tillgång till bildgenerering och sentimentklassificering

Ge insikter för bättre beslutsfattande med maskininlärningsmodeller

Analysera datatrender – som avvikelser, korrelationer eller förutsagda framtida värden – och skapa visuella resultat som värmekartor och grafer.

Begränsningar för Gemini för Google Sheets

Begränsat till Google Sheets, inte lämpligt för användare som behöver stöd för andra plattformar.

Kan kräva ytterligare installationstid för att optimera AI-funktionerna fullt ut.

Priser för Gemini för Google Sheets

Google AI Pro: 19,99 $/månad

Google AI Ultra: 249,99 $/månad

Gemini för Google Sheets – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 250 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Gemini?

En användare på G2 delar med sig:

Jag älskar hur Gemini integreras sömlöst med alla Googles applikationer och verkar fungera som en användbar assistent snarare än ännu en chatbot. Den är skapad för att underlätta dagliga aktiviteter, hjälpa till med klarare tänkande och hålla ordning, men aldrig på ett robotlikt eller obligatoriskt sätt.

Jag älskar hur Gemini integreras sömlöst med alla Googles applikationer och verkar fungera som en användbar assistent snarare än ännu en chatbot. Den är skapad för att underlätta dagliga aktiviteter, hjälpa till med klarare tänkande och hålla ordning, men aldrig på ett robotlikt eller obligatoriskt sätt.

Hantera data, rapportering och projekt på ett smart sätt med ClickUp

AI-kalkylbladsgeneratorer förändrar vårt sätt att hantera data och gör det enklare och effektivare att extrahera värdefulla insikter.

De flesta AI-kalkylbladsverktyg visar bara data. Med ClickUp kan du agera på den. Medan traditionella kalkylbladsgeneratorer fokuserar på att fylla celler och formatera tabeller, går ClickUp ett steg längre – genom att koppla dina data direkt till det arbete de driver.

Behöver du spåra framsteg? Skapa live-dashboards kopplade till uppgifter

Vill du upptäcka hinder? Använd realtidsrapporter som uppdateras automatiskt i takt med att arbetet fortskrider.

Vill du automatisera repetitiva uppdateringar? Ställ in reglerna en gång och låt AI sköta det repetitiva arbetet.

ClickUp förvandlar statiska kalkylblad till levande, dynamiska arbetsflöden. Team lägger upp till 60 % av sin tid på att söka efter och organisera information. Med ClickUp kan ditt team investera denna värdefulla tid i att faktiskt få saker gjorda.

Prova ClickUp gratis!